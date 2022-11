Aérienne comme jamais, Lara Gut-Behrami lance une saison prometteuse

Et si la star américaine n'était pas dans un grand jour, la future perle de la Coupe du monde féminine a marqué ses premiers points: Lara Colturi, 16 ans, a arraché la qualif' avec son dossard 58 , avant de confirmer en seconde manche pour terminer à la 17e place. Et avec la manière. La fille de Daniela Ceccarelli a démontré des qualités et un ski très agressif. Pour elle aussi, la saison 2022/2023 s'annonce radieuse.

La grande favorite du jour, en plus devant son public, Mikaela Shiffrin est restée loin du compte. Catapultée à la 13e place, l'Américaine n'avait pas le feu sacré ce 26 novembre, très imprécise et loin des portes, à la peine dans les multiples changements de rythme du tracé, Shiffrin était méconnaissable par rapport à Levi.

Andrea Ellenberger a pris une (assez) bonne 19e place, dans ses standards habituels, alors que Camille Rast (21e) et Michelle Gisin (28e) ont une nouvelle fois déçu. Les deux Suissesses qui viennent de passer chez Salomon n'arrivent pas à dompter leur nouveau matériel. Il faudra encore travailler pour la Valaisanne et l'Obwaldienne si elles ne veulent pas s'enfoncer dans le doute.

Et si la leader de Swiss Ski est monté sur la plus haute marche, les autres sont restées loins du compte. Wendy Holdener a pris la 16e place, alors qu'elle pouvait prétendre à nettement mieux après une grossière erreur sur le bas du tracé.

La skieuse aux désormais 35 victoires en Coupe du monde a réussi deux très bonnes manches, surtout sur le premier tracé très, très tournant . Le géant dessiné par l'ancien skieur italien Davide Simoncelli (le coach des italiennes) n'a pas freiné les instincts de gagneuse de Gut-Behrami: aérienne, tout en souplesse, n'abusant pas de ses travers, Gut-Behrami a été la plus rapide. Marta Bassino (2e) et Sara Hector (3e) ont pu mesurer l'excellente forme de la star helvétique.

Première course et premier bouquet. Lara Gut Behrami avait très bien débuté avec une première manche bouclée au troisième rang, à 43 centièmes de la tête occupée par Sara Hector. Mais Lara Gut-Behrami a bu son Ovomaltine entre les deux manches pour signer une superbe victoire devant un public nombreux à Killington.

La Tessinoise a brillé sur les neiges de Killington. Souple et légère comme dans ses plus belles années, elle prouve qu'elle est performante.

