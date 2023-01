La Valaisanne en recherche d'un nouveau souffle pour 2023. Image: keystone

Camille Rast: «Passer à une autre marque de ski, ça change tout»

La Valaisanne continue de chercher ses repères sur son nouveau matériel. Une expérience qu'elle qualifie d'enrichissante alors que la nuit de Flachau (Autriche) l'attend pour en découdre lors d'un slalom. Un rapide coup de téléphone avant une première manche prévue mardi à 18h.

Il y a deux ans, Camille Rast réussissait sa plus belle performance en Coupe du monde lors du slalom nocturne de Flachau, avec un sixième rang, confirmant son coup d'éclat à Kronplatz en 2017, en géant, avec un premier top 10 en Coupe du monde. L'an dernier, sur la redoutable pente de Planai de Schladming, elle frôle la boîte. Elle finit chocolat mais s'annonce comme l'une des futures cracks du circuit.

Une excellente skieuse qui amorce un retour dans le haut de tableau, après des galères, des genoux abîmés et récalcitrants, avant qu'une dépression (liée à sa mononucléose) ne lui laisse un goût amer. Le retour se fait petit à petit, avec des performances et une stabilité bienvenue, avant d'aller chatouiller les Shiffrin, Holdener, Vlohva et tout le gratin.

Sur le bon chemin

Mais cette saison n'est pas la plus prolifique pour la fonceuse de Vétroz. Comme elle l'explique, «elle est lente au démarrage» et rend actuellement une fiche un peu maigre au vu de ses qualités. Souvent classée dans les 30 meilleures skieuses en géant et slalom depuis le début de l'exercice 2022/2023, elle peine à s'installer dans le top 15, l'objectif avoué en début de saison.

«Je commence à revenir. Il me manque surtout de la constance sur une manche complète»

Step by step, comme le souligne avec récurrence les sportives et les sportifs. On ne s'affole pas, trust the process comme le formule si souvent Stan Wawrinka.

Une mise en place qui prend du temps, spécialement dans le ski où de nombreux petits détails viennent s'ajouter pour enfin arriver à son rythme de croisière optimal.

Pour Camille Rast, un week-end dernier à Kranjska Gora mi-figue, mi-raisin. Image: keystone

Des pièces qui s'assemblent plus les courses s'enchaînent. La course de Zagreb lui a valu un excellent résultat. «Zagreb, c'était spécial. Les conditions étaient extrêmes et cela demandait du challenge, à la limite du danger. J'aime les défis et au final, ces conditions délicates me plaisent depuis que je suis gamine.»

La Valaisanne avoue que ces derniers jours, les terrains proposés n'étaient pas tant sa tasse de thé. «Ce ne sont pas des pistes que j'apprécie. Kranjska Gora, Zagreb, c'est très plat.»

Rapide sur 50% des secteurs

Malgré les deux derniers géants compliqués et bouclés en 24e et 22e position, Rast n'en retire que du positif. «Je suis rapide sur la moitié des secteurs. 50% de mes partiels sont dans le top 15 et les autres je suis très loin».

La Vétrozaine construit, avant de rebondir sur ce fameux changement de matériel. Pourquoi partir de la firme Head alors que tout paraissait rose sur le fabricant autrichien? Un petit coup de boost pour lui permettre d'être tout devant?

«Peut-être la fouge de la jeunesse. J'ai passé 15 saisons à skier sur Head. On ne parle pas d'un simple changement de réglages, mais d'un changement de marque. Il y a pas mal de choses à prendre en compte et qui ont pesé dans la balance pour mon passage chez Salomon. Avec la fabrique à Annecy, en France, proche de la maison, il y a surtout un avantage: la langue commune. J'apprécie aussi faire partie d'une équipe de course plus restreinte. Et Salomon me faisait les yeux doux depuis plusieurs années déjà.»

Plus qu'un pari, des envies d'ailleurs et de nouveauté. La Valaisanne se montre même contente de son choix. «C'est une super expérience pour moi, très enrichissante.»

Cette grande amatrice de vélo de descente est surtout contente que le slalom de mardi soir se déroule un poil plus tard que les horaires habituels.

«Je ne suis pas une lève-tôt, je préfère les courses nocturnes»

Après une bonne performance à Zagreb (avec un slalom qui s'est également déroulé en nocturne), Flachau et sa nuit pourrait bien être la terre promise pour Camille Rast.