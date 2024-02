Marco Odermatt a trois bonnes raisons de ne pas solder la fin de saison

«Nous nous efforçons de rester le plus raisonnable possible devant l’afflux des demandes», souligne Michael Schiendorfer, son manager depuis huit ans déjà. «Il est crucial que Marco bénéficie toujours de suffisamment de temps pour s’entraîner et pour se reposer.»

Marco Odermatt n’intéresse plus personne (et il l’a bien cherché)

Rien n’est donc impossible pour un homme capable de gagner un slalom géant après n’avoir signé que le onzième chrono de la première manche comme il l’a fait à Schladming. Plus les hivers passent, plus l’impression que le ciel est sa seule limite se renforce. Sur ses skis, Marco Odermatt semble vraiment capable de rendre possible l’impossible.

Un autre record lui tient à cœur, celui des 13 victoires en une saison qu’il détient conjointement depuis l’hiver dernier avec Ingemar Stenmark, Hermann Maier et Marcel Hirscher. Il doit gagner trois des six courses – 4 géants, 1 descente et 1 Super-G – qui figurent encore à son programme cette saison pour le battre.

Il veut creuser le plus large écart entre le premier et son dauphin que détient depuis 23 ans Hermann Maier avec 743 points. Aujourd’hui, Marco Odermatt devance Manuel Feller de 901 points.

Séville, nouveau haut lieu du marathon?

Le marathon de Séville, certes moins clinquant que d'autres, est en train de se faire un nom dans le milieu de la course à pied. Le point sur les temps de course en Andalousie et les raisons de cet attrait soudain.

Plusieurs records sont tombés dimanche lors du marathon de Séville. Le plus significatif? Celui de l'épreuve. L'Ethiopien Deresa Geleta s'est imposé en 2 heures 3 minutes et 27 secondes, établissant la 28e meilleure marque de tous les temps, devenant ainsi le 18e homme le plus rapide sur la distance. Une performance qui positionne désormais Séville devant Dubaï, Rotterdam, Amsterdam, Milan et Paris, pour ce qui est du chrono.