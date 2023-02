Joana Hählen et ses adversaires sont en Valais. Image: KEYSTONE

La Suisse chasse six globes de cristal: enjeux et tendances

La Coupe du monde de ski reprend ce week-end à Crans-Montana pour les femmes et aux Etats-Unis pour les hommes. Les Helvètes peuvent encore remporter six titres mondiaux.

Adrian Bürgler

Les Championnats du monde de ski se sont terminés le 19 février. Alors que les fans ont encore les sept médailles suisses à Courchevel et Méribel en tête, les skieurs se concentrent sur le sprint final de la Coupe du monde. Les femmes sont à Crans-Montana, les hommes aux Etats-Unis, plus exactement à Palisades Tahoe et Aspen.

Le programme du week-end 🍿 Femmes:

- samedi 25/02: descente

- dimanche 26/02: Super-G

Hommes:

- samedi 25/02: slalom géant

- dimanche 26/02: slalom

Quels sont les enjeux des prochains jours et prochaines semaines? Nous avons analysé les classements de la saison en cours un par un afin de dégager les tendances et les enjeux dans toutes les spécialités. Verdict.

Femmes - classement général

Même s'il est encore théoriquement possible de rattraper Mikaela Shiffrin, le gros globe de cristal reviendra cette année encore à l'Américaine. Avant la première course du week-end à Crans-Montana et alors qu'il reste encore onze épreuves, Shiffrin possède une avance de 731 points sur sa première poursuivante Petra Vlhova qui, elle, en compte encore 60 sur Lara Gut-Behrami. Même si Shiffrin se blessait et ne participait plus à aucune course, il serait difficile de la rejoindre.

Femmes - descente

Les courses de la spécialité qu'il reste à disputer cette saison:

25 février, Crans-Montana (SUI)

4 mars, Kvitfjell (NOR)

15 mars, Soldeu (AND)

Le classement actuel

300 points sont encore en jeu dans la discipline reine. Sofia Goggia a 108 unités d'avance sur la deuxième du classement, Ilka Stuhec. L'Italienne a donc un avantage dans la course au petit globe, mais elle s'est montrée peu à l'aise lors des derniers Mondiaux. Dans les faits, seule Stuhec peut encore menacer Goggia. Le retard d'Elena Curtoni (202 points) et de Corinne Suter (262) est déjà énorme.

Priska Nufer et Delia Durrer se battent quant à elles pour se qualifier pour les finales de la Coupe du monde. Pour rappel, seules les 25 meilleures skieuses par discipline pourront prendre le départ à Soldeu, où se clôturera la saison.

Femmes - super-G

Les courses de la spécialité qu'il reste à disputer cette saison:

26 février, Crans-Montana (SUI)

3 mars, Kvitfjell (NOR)

5 mars, Kvitfjell (NOR)

16 mars, Soldeu (AND)

Le classement actuel

La lutte pour le petit globe du super-G est nettement plus serrée et ouverte. Comme il reste encore quatre courses, la leader de la Coupe du monde Ragnhild Mowinckel doit continuer à livrer la marchandise si elle veut tenir Lara Gut-Behrami, Federica Brignone ou Elena Curtoni en échec. Derrière, même Cornelia Hütter et Marta Bassino peuvent discrètement espérer remporter un globe avec un bon sprint final.

Là aussi, Priska Nufer et Juliana Suter, deux Suissesses, se battent encore pour une place à Soldeu. Wendy Holdener a accumulé suffisamment de points pour pouvoir prendre le départ du super-G à Andorre, si elle le veut. La règle est la suivante: celui ou celle qui a 500 points ou plus sur son compte au cours d'une saison peut s'élancer sur toutes les courses qu'il ou elle souhaite.

Femmes - slalom géant

Les courses de la spécialité qu'il reste à disputer cette saison:

10 mars, Are (SWE)

19 mars, Soldeu (AND)

En slalom géant, la décision est pratiquement faite. Mikaela Shiffrin a 118 points d'avance sur Lara Gut-Behrami. Combler cet écart n'est objectivement possible pour la Tessinoise que si Shiffrin ne participe pas aux deux dernières courses ou si elle est éliminée à deux reprises.

Michelle Gisin se bat encore pour une participation à la finale de la Coupe du monde. Elle peut encore récolter suffisamment de points pour franchir la barre des 500 unités, qui donne droit à des départs dans toutes les disciplines. Actuellement, la skieuse d'Engelberg en est à 406 points. Une qualification est également encore possible pour Camille Rast.

Femmes - slalom

Les courses de la spécialité qu'il reste à disputer cette saison:

11 mars, Are (SWE)

18 mars, Soldeu (AND)

La Coupe du monde de slalom est déjà décidée. Mikaela Shiffrin remporte le petit globe de cette discipline pour la septième fois déjà. Wendy Holdener se battra contre Petra Vlhova pour la deuxième place.

Camille Rast cherchera quant à elle à défendre son avance pour terminer parmi les 25 meilleures. Elena Stoffel et Aline Danioth devront encore rattraper leur retard pour être présentes à Soldeu.

Hommes - classement général

Marco Odermatt est en bonne voie pour défendre le gros globe. Dans son duel avec le Norvégien Aleksander Kilde, le Nidwaldien a plus de 300 points d'avance. Un écart qui devrait suffire, d'autant plus que le programme restant, avec quatre slaloms géants à disputer, donne un léger avantage à Odermatt, champion du monde dans cette discipline.

Hommes - descente

Les courses de la spécialité qu'il reste à disputer cette saison:

3 mars, Aspen (USA)

4 mars, Aspen (USA)

15 mars, Soldeu (AND)

Le classement actuel

Si tout se passe normalement, Aleksander Kilde remportera le petit globe de descente pour la deuxième fois après 2022. Vincent Kriechmayr est le premier poursuivant du Norvégien avec 156 points de retard. L'Autrichien aurait besoin, en plus d'un formidable sprint final, de couacs de la part de son adversaire. Marco Odermatt a lui aussi encore des chances théoriques de remporter le globe, mais il doit aussi se tourner vers l'arrière pour défendre sa place sur le podium.

Pendant ce temps, Gilles Roulin, Alexis Monney et Justin Murisier se battent encore pour participer à la finale de la Coupe du monde des 25 meilleurs à Soldeu. Tous ont des chances réelles d'être présents à Andorre.

Hommes - super-G

Les courses de la spécialité qu'il reste à disputer cette saison:

5 mars, Aspen (USA)

16 mars, Soldeu (AND)

Le classement actuel

A moins que Kilde ne reprenne 50 points à Odermatt lors du super-G d'Aspen, le petit globe de la spécialité ne pourra plus être retiré à l'athlète de Swiss-Ski avant même la finale en Andorre. Stefan Rogentin se bat pour rester dans le top 5.

Gilles Roulin et Niels Hintermann devraient rattraper de très nombreux points lors de l'avant-dernière course. Une participation à la finale de la Coupe du monde semble irréaliste.

Hommes - slalom géant

Les courses de la spécialité qu'il reste à disputer cette saison:

25 février, Palisades Tahoe (USA)

11 mars, Kranjska Gora (SLO)

12 mars, Kranjska Gora (SLO)

18 mars, Soldeu (AND)

Le classement actuel

La situation de départ est encore plus tendue qu'en super-G. D'une part, parce qu'il reste encore quatre courses à disputer. Et d'autre part, parce que l'avance d'Odermatt sur son prochain concurrent est plus faible. Henrik Kristoffersen pourrait jouer les trouble-fête. Mais même Loïc Meillard, en cas de bon sprint final et d'erreurs de son coéquipier, aurait encore la possibilité d'intercepter Odermatt.

Derrière, Thomas Tumler, Livio Simonet et aussi Justin Muriser ont encore toutes les chances de se qualifier pour la dernière course de la saison du top 25 à Soldeu.

Hommes - slalom

Les courses de la spécialité qu'il reste à disputer cette saison:

26 février, Palisades Tahoe (USA)

19 mars, Soldeu (AND)

Le classement actuel

L'image est inversée en slalom. Ici, c'est un Norvégien, en la personne de Lucas Braathen, qui mène le classement de la discipline et qui est poursuivi par le Suisse Daniel Yule. Avec 36 points de retard, il est tout à fait réaliste de penser que le Valaisan pourrait encore dépasser son concurrent. Toutefois, Braathen a montré aux Championnats du monde qu'il s'était bien remis de son opération de l'appendicite.

Ramon Zenhäusern et Loïc Meillard auraient besoin de nombreuses unités pour pouvoir encore déloger Henrik Kristoffersen (ou Yule) du podium. Luca Aerni se bat pour rester parmi les 25 meilleurs slalomeurs du monde.

Classement par nations

Le prix de la meilleure nation de ski au monde devrait revenir à la Suisse. Les Helvètes ont près de 2000 points d'avance sur leurs concurrents autrichiens, qui avaient remporté le général la saison dernière.

Adaptation en français: Julien Caloz