Sport

Ski Alpin

Lara Gut-Behrami a fait quelques virages, puis elle s'est arrêtée



Image: AP

Lara Gut-Behrami s'est arrêtée pour ne pas risquer de blessure

La Tessinoise a stoppé sa course après trois portes, dimanche lors de la première manche du géant des finales de Lenzerheide. Swiss-Ski explique pourquoi.

Julien Caloz Julien Caloz Suivez-moi Se désabonner

Lara Gut-Behrami n'a disputé qu'une seule épreuve, cette semaine lors des finales de Lenzerheide, mais elle fut de courte durée. La Tessinoise au fort tempérament, battue au classement général la veille par Petra Vlhova, a arrêté sa première manche de géant après trois portes et six secondes de course, sous les regards incrédules de la délégation suisse.

Sa manche en vidéo SKI ALPIN - La suissesse Lara Gut-Behrami s’est arrêtée après 2 portes sur le Géant des finales de #Lenzerheide ! 🎿🇨🇭



Probablement pour protester contre l’annulation des épreuves de vitesse, qui l’a mise hors course pour le Gros Globe de cristal 🤔 pic.twitter.com/JgiqDTxs2q — 𝐑𝐞𝐦𝐬_𝐍𝐚𝐝𝐞𝐮𝐠𝐞 (@REMS_NADEUGE) March 21, 2021

Image: RTS

Plusieurs observateurs ont estimé que la skieuse de Comano avait réagi ainsi pour protester contre le calendrier de la FIS, qu'elle avait critiqué durant la semaine. Mais ce n'est pas la version donnée par Swiss-Ski. Selon son chef de presse, Lara Gut-Behrami n'avait pas assez d'énergie et ne voulait pas risquer une blessure.

Laut dem Swiss-Ski-Medienbetreuer ist der Grund für die Aufgabe von Lara Gut-Behrami weder eine Verletzung, noch ein Protest, noch ein Materialproblem. Sie habe schlicht nicht genügend Energie gehabt und nicht noch eine Verletzung riskieren wollen. @srfsport #fisalpine — Marco Felder (@marco_felder) March 21, 2021

Nul ne sait pourquoi la championne, malgré ses limites physiques et mentales actuelles, a tout de même pris le départ de la course. Elle-même n'a pas donné d'explications: elle ne s'est pas arrêtée auprès des médias dans l'aire d'arrivée.

Shiffrin en tête, Gisin 5e La course a évidemment continué et voici ce qu'elle a donné au classement provisoire: Michelle Gisin occupe le 5e rang à 0''81 de Mikaela Shiffrin. L'Obwaldienne devra sortir une deuxième manche de feu (début à 11h55) pour espérer décrocher un nouveau podium. Car derrière Shiffrin, on retrouve Meta Hrovat et Marta Bassino à 0''10. Corinne Suter est 16e rang avec 3''30 de retard.