Sophia Laukli, l'athlète qui mène une double vie

«J’ai beaucoup réfléchi à l’équilibre entre ces deux sports, parce qu’aujourd’hui je suis meilleure en trail. Le ski possède plus de densité, c’est un sport olympique, avec une seule fédération internationale, un seul circuit. Le ski demande un processus plus long pour atteindre le sommet de la pyramide. Je veux me mettre en position de l’atteindre. Et avoir ce rêve olympique, c’est unique. On n’a pas ça en trail.»

Sophia Laukli à l'AFP