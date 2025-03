Petra Vlhova est passée une nouvelle fois sur la table d'opération. image: Getty

La championne olympique du slalom vit un cauchemar sans fin

Blessée en géant le 20 janvier 2024, la Slovaque Petra Vlhova, qui n'a fait que reporter cet hiver son retour à la compétition, a été contrainte de passer une nouvelle fois sur le billard.

Petra Vlhova est usée. Autant physiquement que moralement, car sa première vraie blessure, à savoir une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, accompagnée d'une lésion du ménisque, ne cesse de l'embêter.

Celle-ci est survenue sur «sa» neige de Jasna en janvier 2024, alors qu'elle était en course pour le gros globe de cristal. Opérée début février auprès du Dr Olivier Siegrist qui officie à Martigny, la protégée du Tessinois Mauro Pini a repris le ski fin août à Saas-Fee, avant de prendre la direction de l'Amérique du Sud, en vue d'entraînements plus intensifs.

Toujours à l'écoute de son corps, Vlhova ne souhaitait toutefois aucunement brûler les étapes. Il faut dire que cet accroc lui a fait perdre beaucoup «de masse musculaire et de poids», selon ses propres termes.

La spécialiste des disciplines techniques s'attendait néanmoins à reprendre la compétition cet hiver, contrairement à Aleksander Aamodt Kilde, qui avait acté une saison blanche dès le week-end d'ouverture. Sans communiquer de date, un retour semblait envisageable en fin d'année, après un mois de novembre pleinement consacré à l'entraînement.

Or en décembre, la Slovaque a été contrainte de se donner encore davantage de temps, toujours gênée par des douleurs au genou, alors que des examens médicaux effectués à Genève venaient de révéler des lésions du cartilage. Cinq semaines de traitement débutaient alors, et un mois plus tard, la championne olympique du slalom déclarait forfait pour les Mondiaux de Saalbach.

Petra Vlhova n'a donc pas couru de l'hiver. Pire, elle vient d'annoncer avoir subi une nouvelle opération, sans dévoiler les détails de celle-ci.

«Ce n'est pas ce que j'espérais partager, mais c'est la vie. Treize mois se sont écoulés depuis ma blessure, et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour revenir sur le devant de la scène, mais malheureusement, je n'y suis pas parvenu. Vivre avec ce genou a même fait de ma vie quotidienne un combat. Finalement, la chirurgie était la seule solution» Petra Vlhova

L'as du slalom s'attaque donc à une nouvelle période de rééducation, tout cela à moins d'un an désormais des Jeux olympiques de Milan-Cortina. En son absence, Camille Rast a intégré cette saison les cadors de la discipline. Elle aussi a subi il y a peu une intervention médicale, afin de soigner sa hanche, douloureuse depuis sa chute à Sestrières. Son œdème était plus important que prévu, et il y avait du liquide à drainer. La Valaisanne sera toutefois au départ du slalom des finales de Sun Valley (jeudi), avec pour objectif de remporter le petit globe de la spécialité.

