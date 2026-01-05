bien ensoleillé-5°
Ski: Paweł Wąsek disqualifié après la découverte de fluor

Saut à ski: Paweł Wąsek disqualifié après la découverte de fluor
Pawel Wasek a été disqualifié à Innsbruck. Image: www.imago-images.de

Un produit interdit sème le trouble en saut à ski

Le Polonais Pawel Wasek a été disqualifié sur le tremplin d'Innsbruck après la découverte de traces d’une substance supposée disparue sous ses skis.
05.01.2026, 16:5405.01.2026, 16:54
Kim Steinke / t-online
Un article de
t-online

Pour la première fois dans l’histoire de la Tournée des quatre tremplins, un sauteur à ski a été disqualifié pour avoir utilisé du fart au fluor, une pratique désormais interdite par la Fédération internationale de ski (FIS). Il s'agit de Pawel Wasek, 36e de la qualification organisée samedi sur le tremplin du Bergisel à Innsbruck. Le Polonais devait affronter le Kazakh Ilja Misernych dimanche lors de son duel en première manche. La découverte de résidus de fluor sous ses skis l’en a toutefois empêché.

L’équipe polonaise a réagi avec incompréhension à cet incident. «Nous sommes tout aussi surpris, car nous ne possédons pas ce type de fart», a déclaré l’entraîneur en chef Maciej Maciusiak aux médias polonais.

Les résidus détectés n’étaient pas négligeables. «Il ne s’agit pas de simples traces. Les résultats laissent clairement penser que les skis ont été fartés au fluor», a-t-il ajouté. De son côté, le sauteur concerné, Pawel Wasek, a clamé son innocence.

OESTERSUND, SWEDEN - NOVEMBER 24: Feature of the Fluor Test Station during the Training Women and Men at the BMW IBU World Cup Biathlon Oestersund on November 24, 2023 in Oestersund, Sweden. (Photo by ...
Des skis de fond soumis à un test de détection.image: Getty

Pas le premier sauteur disqualifié

Interdit depuis plus de deux ans dans les compétitions de la Fédération internationale de ski (FIS) pour des raisons environnementales et sanitaires, le fluor était auparavant surtout utilisé en ski de fond ou en ski alpin, où il offrait un avantage certain.

Depuis le début de la Tournée des quatre tremplins, plusieurs disqualifications ont déjà été prononcées. Le cas le plus médiatisé est celui de Timi Zajc: la combinaison du Slovène ne respectait pas le règlement, aussi bien à Oberstdorf qu’à Garmisch-Partenkirchen. En conséquence, Zajc, initialement deuxième à Oberstdorf, a été suspendu pour le reste de la compétition.

A propos de Timi Zajc

Cet athlète «arrogant» indigne le saut à ski

Un grand en difficulté

Le Norvégien Marius Lindvik a lui aussi quitté la Tournée, mais pour d’autres raisons qu’une double disqualification. Protagoniste du scandale des combinaisons trafiquées lors des derniers Championnats du monde, il a manqué la qualification du concours du Bergisel, terminant à la 51e place, ce qui a entraîné son retrait de l’équipe. Benjamin Oestvold le remplace à Bischofshofen.

Pour Lindvik, cette sortie prématurée s’inscrit dans une série malheureuse sur le Tournée: en 2019/2020 et 2021/2022, il avait échoué de peu à remporter le classement général, terminant deuxième, tandis qu’en 2020/2021, il avait dû abandonner dès la première étape à Oberstdorf en raison de douleurs dentaires, alors qu’il faisait partie des grands favoris.

Lors des Mondiaux à Trondheim l’hiver dernier, un scandale avait éclaté autour de Marius Lindvik. Le Norvégien avait initialement remporté l’or sur le petit tremplin, devant Andreas Wellinger. Une semaine plus tard, lui et plusieurs de ses coéquipiers avaient été disqualifiés du concours organisé sur le grand tremplin, après qu’une vidéo tournée à leur insu a révélé des manipulations sur les combinaisons. Lindvik continue d’affirmer qu’il n’avait pas connaissance de ces manipulations.

