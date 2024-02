Lara Gut-Behrami en patronne à Crans-Montana

Grâce à ce 44e succès en carrière, le 13e en descente, Lara Gut-Behrami possède désormais 105 points d'avance au général de la Coupe du monde sur Mikaela Shiffrin, qui ne devrait pas revenir à la compétition avant les épreuves d'Åre, début mars. Le gros globe se rapproche de plus en plus.

Pourquoi les skieurs suisses ont leur base en... Autriche

Malgré les nombreuses stations dans notre pays, notre équipe masculine de ski alpin a ses quartiers généraux à Reiteralm, au centre de l'Autriche. Un paradoxe qui s'explique.

La Suisse possède des montagnes à perte de vue et quasiment autant de stations de ski, dont bon nombre ont encore le privilège de pouvoir ouvrir toute la saison. On pourrait donc imaginer que l'équipe masculine nationale de ski alpin s'entraîne à l'intérieur de nos frontières. Eh bien non! Elle a son camp de base chez notre voisin et grand rival dans ce sport, l'Autriche.