Le Pas de Chavanette, aux Crosets, appelé aussi «le mur suisse». https://www.myswitzerland.com

De Chavanette à Courchevel, les 10 pistes les plus raides du monde

Les Diablerets inaugurent une piste noire qui revendique une pente à 104 %. Bienvenue au club des grands frissons alpins, dont voici notre top 10.

Les Diablerets ne cherchent pas à rassurer, bien au contraire. Ils baptisent leur nouvelle piste «Black Wall» et promettent une pente (généreusement estimée selon des gars du coin) à 104%, soit 46°.

Les 3 km du Black Wall relient le Glacier des Diablerets (3000 m) au col du Pillon (1546 m) sur le secteur de Pierres Pointes, jadis desservi par une télécabine (1963-1999). Image: KEYSTONE

Le Black Wall est orienté plein nord, à l'abri des «tiaffes», comme on dit en vaudois. Les Diablerets revendiquent fièrement «l'une des pistes damées les plus raides du monde, devant la Streif ou le Lauberhorn». Ils en vantent la noirceur, le mystère, le vide. Difficile de paraître plus anxiogène, sauf à ajouter un panneau qui, comme sur les autoroutes avec les permis retirés, indique le nombre de jambes cassées ou d'évacuations en hélicoptère.

Si les Diablerets sont moins portés sur la douceur des paysages, ce n'est pas faute de romantisme. C'est parce que la piste raide se vend mieux. La piste raide est un avantage concurrentiel imparable, un coup marketing, sur le marché de la frayeur jubilatoire. La piste raide raconte un aplomb, un héritage alpin, un esprit montagnard, un niveau de ski. La piste raide est, avec le freeride, le privilège de toute station qui se prétend sportive - éventuellement se démarque des stations huppées ou familiales, mais loin de nous l'idée d'en suspecter les Diablerets...

On accède au Black Wall par un tunnel de 265 m, sur un tapis synthétique. Image: KEYSTONE

Reste qu'une descente est à considérer dans son ensemble, de son climat à son ambiance. Une piste raide n'est absolument pas la même si la neige est molle ou verglacée: la première peut devenir «chill» comme la seconde une «no fall zone». Les itinéraires (pistes jaunes) sont également plus accidentés et bosselés, puisque non préparés.

De même, l'approche psychologique diffère selon le décor: montagne ou sapins, petit couloir ou vaste étendue. Enfin, il y a la durée de l'effort: la piste Kandahar de Garmisch Partenkirchen présente un court tronçon de 92%, l'un des plus raides au monde; mais le calvaire ne dure que 5 ou 6 mètres. Raison pour laquelle nous avons exclu Kandahar de notre top 10 des plus grands frissons alpins.

Grand Couloir Et au milieu coule un rider

Lieu: Courchevel, France

Pente maximale: 85% / 40.3°

Il faut d'abord longer une crête sur une centaine de mètres, dans une solitude saisissante. Ensuite, il faut bien réfléchir. Deviser avec soi-même. Une fois engagé dans ce goulet de 900 m, creusé et échancré, pénible sur les bords, il est pratiquement impossible de changer d'avis.

La pente est raide. Mais elle est surtout longue pour un pourcentage aussi élevé. Transformées en mixer, les cuisses chauffent à mesure que les ardeurs refroidissent. C'est le propre du Grand Couloir où soufflent le chaud et l'effroi.

Streif Une expérience glaçante

Lieu: Kitzbühel, Autriche

Pente maximale: 85% / 40.3°

Passée la descente de Coupe du monde mi-janvier, il est possible de parcourir certains tronçons à ski, «sur une neige agressive où le moindre écart se paie cash», comme dit la rhétorique corporatiste. Mais il faut s'entendre sur le mot possible: autorisé serait plus juste.

Préparée pour accueillir des skieurs particulièrement affutés, sur des skis parfaitement aiguisés, la Streif est un miroir aux alouettes (cf image): la piste est si verglacée, lisse et abrupte, qu'il est difficile d'y tenir debout. Même les flocons semblent renoncer à s'y incruster. D'ailleurs, le chemin qui serpente juste à côté rencontre un franc succès.

Lange Zug Comme sur des rails

Lieu: Lech, Autriche

Pente maximale: 80% / 38.6°

Dans ce paradis blanc qu'est l'Arlberg, avec ses kilomètres de hors-piste balisé, le Lange Zug fut d'abord un itinéraire. Sa reconversion en piste damée est une malédiction pour les uns, une rédemption pour les autres: avec un départ à 80%, suivi de 750 mètres en appui tibia-languette, les meilleurs carveurs sont aux anges - les autres sur les rotules.

A la fin des années 90, l'Autrichien Harry Egger y a établi un record du monde de vitesse à 248 km/h. Pour les autres, rien ne presse: les montagnes sont magnifiques, ici, quand elles défilent gracieusement.

Harakiri Rira bien qui rira le dernier

Lieu: Mayrhofen, Autriche

Pente maximale: 78% / 37.95°

Méthode de suicide des samouraïs, le Harakiri est considéré ici aussi comme un don de soi. Sur 1500 m de descente pour 376 de dénivelé, la piste est préparée de façon à épuiser les ressources du skieur expert, jusqu'au spécialiste de neige dure, solide sur ses cuissots d'acier. Les premiers samouraïs montent en peau de phoque le matin, avant l'ouverture des remontées mécaniques, pour tracer de plus belle.

Alpe d’Huez

Hors catégorie

Lieu: Enversin-d’Oz, France

Pente maximale: 78% / 37.95°

Comme aux Diablerets, la piste est reliée à la civilisation par un tunnel de 200 m taillé dans la roche. A peine sorti de la grotte, le skieur opère un basculement à 35 degrés. La vue sur les toits, la majesté du champ de bosses, la renommée du col, haut lieu de l'épopée cycliste, rendent l'endroit un peu étrange, suspendu dans le temps - et dans le vide.

Mont-Fort Des marches et du ski

Lieu: 4 Vallées, à partir de Nendaz ou Verbier

Pente maximale: 77% / 37.6°

Première épreuve: ne pas tomber dans les escaliers, interminables, qui mènent à l'arrête. Deuxième épreuve: admirer la vue unique sans avoir «les coucougnettes qui serrent», pour reprendre la définition exacte d'un garçon de 12 ans. Puis il faut profiter, apprécier chaque bosse comme si c'était la dernière: même en louvoyant, la descente est particulièrement brève, presque autant de virages que de marches d'escalier. Mais c'est beau, oui. Incroyablement beau.

Les freeriders qui connaissent l'endroit basculent sur l'autre versant, à «Backside Mont Fort», un hors-piste mythique exposé aux risques d'avalanche. Pour ceux qui n'ont pas envie de marcher skier, le restaurant est très bien aussi.

Chavanette Certains prendront le télésiège

Lieu: Portes-du-Soleil, frontière franco-suisse entre les Crosets et Avoriaz

Pente maximale: 76% / 37.23°

Au sommet, les bosses peuvent atteindre 1 à 2 mètres. Le skieur les aborde tout gentiment, avec respect, sous les moqueries ou les encouragements de ceux qui survolent les difficultés en télésiège - le plus lent d'Europe centrale, donc il faut bien passer le temps.

Le Pas de Chavanette est devenu culte. Surnommé «Le Mur suisse», il est considéré comme une sorte de rite initiatique pour tout skieur qui prétend accéder au respect. Est-il vraiment l’une des «pistes» les plus difficiles du monde? Les locaux répondront qu'avec un peu de neige fraîche et de froid, il devient vite gérable, voire agréable. Moins technique par exemple que la Combe du Machon située quelques vallons plus loin, à l'abri des regards effarouchés. Mais voilà, Chavanette a mauvaise réputation, on y croise des momies pétrifiées et des pantins désarticulés, ceux qui aiment la vie prendront le télésiège.

Gamsleiten 2 Voyage

au bout de l'enfer

Lieu: Obertauern, Autriche

Pente maximale: 70% / 35°

Le haut est verglacé, tout le reste bosselé. Rien que le télésiège à deux places est une longue montée aux enfers, une montée que le skieur vit en claquant des dents, traversé par le doute, balayé par le vent mauvais, au son des poulies qui grincent.

Mais le Gamsleiten 2 (prononcer zwei) s'offre totalement aux plus obstinés. A condition d'aimer les bosses, il rend fou et fier. Quelque part entre ciel et terre.

La Face de Bellevarde Vue plongeante

Lieu: Val d’Isère, France

Pente maximale: 70% / 35°

Piste olympique, mythique, la Face de Bellevarde emmène ses pèlerins sur 3 km de pente raide et de virages serrés, dont un goulet en dévers entre deux rochers. Le tracé est né dans l'esprit non moins retors de Bernhard Russi, qui le voulait élitiste et sélectif.

La piste surplombe le village, mais certains pensent qu'ils n'y arriveront jamais - c'est du moins ce qu'ils crient. Une fois en bas, comment résister à l'appel d'une pulsion masochiste et d'un deuxième effet kiss cool?

Corbet’s Couloir

Le saut dans l'inconnu

Lieu: Jackson Hole, Etats-Unis

Pente maximale: 45% / 24°

Seul le départ est raide. Très exactement: vertical. Ici, deux choix s'offrent au freerider averti: sauter dans le vide sur six mètres ou, si l'enneigement le permet, emprunter un petit détour et descendre le mur «en escalier» sur trois bons mètres. La réflexion peut durer un certain temps...

A la réception du saut, il faut bien calculer sa trajectoire pour bifurquer immédiatement dans un mini-toboggan de neige fraîche, entre deux parois rocheuses. Après quelques virages rapides, une vaste étendue s'ouvre aux rescapés, qui peuvent reprendre leur souffle et leurs esprits.

Elevé au rang de défi ultime, le Corbet's Couloir est réservé aux professionnels et aux experts. Dans son recensement de 2021, Forbes le classe au quatrième rang des descentes qu'un skieur doit absolument faire avant de mourir et au premier rang des «pistes les plus effrayantes» des États-Unis.