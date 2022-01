Nadal est en finale à Melbourne, ça vous fait plaisir? Dites-nous tout

Qu'est-ce qu'on aime particulièrement chez lui?

Son jeu sur terre battue, c'est de l'art brut (genre de l'art avec de la brutalité, quoi). Sa capacité à s'adapter à toutes les surfaces, et notamment enchaîner les victoires à Paris sur terre et à Londres sur gazon. La classe. C'est plus sa personnalité que j'aime, il a l'air sympa, fair-play, et si Roger l'aime bien, c'est que c'est forcément un bon type. C'est un joueur complet, constant, c'est un tout. C'est Roger en moins bien mais en pas mal quand même, vous voyez?