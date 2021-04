Sport

Sport en direct

Adi Hütter sur le banc de Gladbach +++ Le bon coup de Florentino Pérez



keystone

Sport en direct

Adi Hütter sur le banc de Gladbach +++ Le bon coup de Florentino Pérez

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Medvedev contraint de se retirer du tournoi de Monte-Carlo

Déjà bien triste cette année sans public et avec une météo pas franchement top pour jouer au tennis lundi, le tournoi de Monte-Carlo doit faire avec une autre mauvaise nouvelle: l'abandon du numéro 2 mondial Daniil Medvedev. La cause? Le Covid-19, encore et toujours... Le Russe a été testé positif et a été placé à l'isolement.

keystone

Le résident de Monte-Carlo avait été demi-finaliste «chez lui» lors de la dernière édition en 2019. Cette semaine, il devait entrer en lice au deuxième tour contre Filip Krajinovic ou Nikoloz Basilashvili.

Coup dur pour Olten 🏒

En lice en demi-finale des play-offs de Swiss League contre Kloten, le club soleurois de hockey sur glace devra faire sans l'un de ses attaquants prolifiques, Evgueni Chiriaev. Le fils de Valeri, légendaire défenseur du HC La Chaux-de-Fonds notamment, s'est brisé un os de la main samedi dans le quatrième match de la série. Il avait déjà manqué le cinquième match lundi soir, qui a vu Olten revenir à 2-3 dans la série. C'est certain, Chiriaev sera absent jusqu'au terme de la saison. De son côté, Kloten aura un nouveau puck de finale demain.

EHC Olten: fin de saison pour Evgeni Chiriaev

https://t.co/fmpCFeFllR — PHOTHOCKEY (@phothockey) April 13, 2021

Une vieille connaissance du foot suisse à la tête de Gladbach

Le Borussia Mönchengladbach a trouvé un successeur à son entraîneur Marco Rose, qui partira coacher un autre Borussia (Dortmund) à la fin de la saison. Gladbach a engagé Adi Hütter, actuel coach de Francfort et ancien entraîneur à succès de Young Boys. L'Autrichien a signé un contrat valable jusqu'au printemps 2024. Hütter avait permis à YB de remporter le titre de champion de Suisse en 2018, après plus de trente ans d'attente.

keystone

Le technicien réussit bien aussi sur le banc de Francfort (4e de Bundesliga), qu'il espère qualifier pour la Ligue des champions à la fin de cet exercice. A Gladbach, l'Autrichien aura comme mission de redresser l'équipe, décevante huitième cette année en championnat d'Allemagne.

Pas de changement à la «Maison blanche»

L'homme d'affaires espagnol Florentino Pérez (74 ans) a été réélu président du Real Madrid pour un 6e mandat, a annoncé le club madrilène dans la nuit de lundi à mardi. Il sera à la tête de la «Maison blanche» jusqu'en 2025.

Image: Keystone

Les grands enjeux de ce nouveau mandat de Florentino Pérez seront la finalisation des travaux de rénovation du stade Santiago-Bernabeu, la gestion des finances du club après la pandémie, et le recrutement de Kylian Mbappé et/ou Erling Haaland

On ne l'arrête plus Stephen Curry est devenu lundi le meilleur marqueur de l'histoire des Warriors en NBA. L'arrière de Golden State a dépassé Wilt Chamberlain dans un match remporté 116-107 face à Denver. Il lui fallait inscrire 19 points pour dépasser la légende Wilt Chamberlain et ses 17'783 unités sous le maillot des Warriors. Stephen Curry en a marqué 53.

Langenthal et Olten retardent l'échéance

Rien n'est fait dans les demi-finales des play-off de Swiss League. Tant Ajoie que Kloten, qui pouvaient se qualifier pour la finale en cas de victoire, ont été battus 4-2 à domicile, respectivement par Langenthal et Olten.

Les Jurassiens ont payé cash l'absence sur blessure de leur attaquant canadien Jonathan Hazen, touché au genou samedi lors du quatrième match. Orphelins de leur prolifique buteur, ils ont manqué d'efficacité et ont donc permis aux Bernois de revenir à 3-2 dans la série.

Masters 1000 de Rome: Federer se retire de l'entry list

Roger Federer (ATP 7) ne disputera pas le Masters 1000 de Rome (9-16 mai). Le Suisse s'est en effet retiré de l'entry list officielle du tournoi prévu sur la terre battue dans la capitale italienne.

Les raisons du renoncement du Bâlois, âgé de 39 ans, ne sont pas connues. Il devrait normalement entamer sa saison sur terre battue à Madrid lors du Masters 1000 prévu du 2 au 9 mai.

Une première balle de match pour Neuchâtel UC

Neuchâtel UC a pris l'avantage sur Guin en finale des play-offs de LNA dames. Sa nette victoire 3-0 (25-14 25-19 25-21) dans l'acte III lui permet en effet de mener 2-1 dans la série best of 5.

Image: KEYSTONE

Les Neuchâteloises seront ainsi titrées pour la deuxième fois de leur histoire après 2019 en cas de succès jeudi sur le terrain des Fribourgeoises. Dans le cas contraire, la décision serait repoussée au dimanche 18 avril à Neuchâtel.

La pluie gâche la journée à Monte-Carlo

De la pluie, encore de la pluie, du vent et des projecteurs. Les courts de Monte-Carlo ont été bâchés pendant la majeure partie de la deuxième journée du Masters 1000 de tennis, ne permettant qu'à quatre matches sur treize de se terminer.

keystone

Sans public, sans soleil et même sous des trombes d'eau, le début de ce tournoi monégasque, de retour au calendrier après avoir été annulé en 2020 pour cause de Covid-19, n'est clairement pas la fête du tennis qui ouvre habituellement la saison printanière sur terre battue. Et la pluie est aussi annoncée pour mardi.



Vu au resto, Ibrahimovic suscite la polémique

Une photo de Zlatan Ibrahimovic attablé dans un restaurant de Milan, censé ne pouvoir accueillir des convives dans le cadre des restrictions anti-Covid, a suscité une polémique. L'entourage de la star a assuré qu'il s'agissait d'une «rencontre de travail» et non d'un déjeuner.

Ibra viola le norme della zona rossa e si fa aprire un ristorante a Milano https://t.co/ZlCsv0i4WB — Fanpage.it (@fanpage) April 12, 2021

Sur cette photo diffusée par le site Fanpage.it, l'attaquant vedette de l'AC Milan est installé avec d'autres personnes, sans masque, autour d'une table où sont posés quelques verres. Selon le site, la photo a été prise dimanche midi.

Félicien Du Bois dit au revoir au hockey Over and out! Thanks to everyone who somehow supported me throughout this great hockey 🏒 journey!🙏🏻👋🏼 pic.twitter.com/QRlcg0SJlX — Félicien Du Bois (@feli_62) April 12, 2021

Le hockeyeur neuchâtelois a mis un terme à sa carrière dimanche soir. Le défenseur du HC Davos (37 ans), éliminé par Berne en pré play-offs, aura passé 19 ans au plus haut niveau. Il a évolué à Ambri, Kloten et Davos.

KEYSTONE

Roland Garros rend hommage à... Roland Garros

A force de l'associer au tournoi de tennis parisien, on oublie presque que ce nom est, à la base, celui d'un aviateur français. Roland Garros (1888-1918) est, notamment, le premier homme à avoir traverser la Méditerranée en avion en 1913. Il est décédé cinq ans plus tard, lors d'un combat aérien de la Première Guerre mondiale dans les Ardennes. Une statue représentant Roland Garros, accoudé dans son cockpit, a été installée ce lundi sur le site du Grand Chelem parisien, dans le stade principal. Elle mesure six mètres de haut.

La statue en images Dans le cadre de la modernisation du Stade, une statue de l’aviateur Roland Garros vient d’être installée dans le stade en présence du Président de la @FFTennis, @g_moretton, et de l’artiste qui a réalisé la sculpture, Caroline Brisset. #RolandGarros pic.twitter.com/Y6QXzvs3D7 — Roland-Garros (@rolandgarros) April 12, 2021

Qui sait? Elle verra peut-être un jour celle de Rafael Nadal trôner à ses côtés... Pour rappel, l'Espagnol a été sacré 13 fois (!) sur la terre battue de la capitale française, un record absolu. Qui mériterait sans doute une trace indélébile sur le court Philippe Chatrier.

Cavendish regagne trois ans après

Il y a eu Jésus-Christ, Zinédine Zidane en 2005, Leonardo DiCaprio en 2015 et Yvan Perrin la même année. Dans leur domaine, ils ont tous été des revenants. A cette liste, il faut ajouter ce lundi le cycliste britannique Mark Cavendish. Il a renoué avec la victoire lors de la 2e étape du Tour de Turquie plus de... trois ans après son dernier succès (une étape du Tour de Dubaï en février 2018). Il faut encore remonter plus loin pour voir le sprinter anglais sur la plus haute marche du podium dans la catégorie reine, le WordTour. C'était lors d'une étape du Tour de France 2016.

La victoire de Cavendish ce lundi à Konya CAV IS BACK! @MarkCavendish volta às vitórias na etapa 2 da Volta a Turquia! #TUR2021 #cavendish https://t.co/91FbbJp18y — Daniel Guerra (@Daniel_Guerra88) April 12, 2021

Ce lundi, Cavendish (35 ans) a signé le 147e succès de sa carrière, qui compte notamment 30 étapes du Tour de France. Il a pris le maillot de leader du Tour de Turquie.

FC Bâle: Burgener 1 - Degen 0

Le club rhénan de football est en proie à un conflit: David Degen, ancien joueur du FCB et membre du conseil d'administration, veut devenir son propriétaire. Il dispose d'un droit de préemption. Celui-ci stipule que si le propriétaire actuel – Bernhard Burgener – veut vendre ses actions, il doit le faire en priorité à Degen. Mais Burgener ne l'entend pas de cette oreille. L'homme d'affaires veut céder ses actions à l'entreprise bâloise Dream & Vision AG, derrière laquelle se trouve le fond d'investissements britannique Centricus.

La majorité du conseil d'administration de la FC Basel Holding AG (qui détient le FC Bâle) a ordonné lundi matin à David Degen de vendre ses actions (environ 10% de la Holding) à Dream & Vision AG. Autrement dit, ses membres ont fait comprendre à l'ancien footballeur qu'ils ne veulent pas de lui comme futur propriétaire ni collaborateur. Et, donc, qu'ils prennent position pour son rival, Bernhard Burgener. Ils ont invoqué une obligation contractuelle qu'a David Degen de céder à cette requête. Ce dernier a refusé, mais espère trouver une solution à l'amiable avec Burgener, sans passer par les tribunaux.

Eine Mitteilung der FC Basel Holding AG. Alle Infos dazu ⬇️ #FCBHolding #rotblaulive https://t.co/aY2Jq1mmel — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) April 12, 2021

Kimmich ne doute pas

«Je suis convaincu que nous allons passer, parce que nous sommes la meilleure équipe»

Image: DPA

Joshua Kimmich, le milieu de terrain du Bayern Munich, est convaincu que son équipe se qualifiera mardi soir contre le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des champions. Pour rappel, les Bavarois se sont inclinés à l'aller chez eux 3-2, malgré une domination outrageuse (31 tirs à 6).

Et vous, vous pensez que le Bayern Munich se qualifiera ? Oui Non

La Coupe Davis dans trois villes

Les tennismen auront le choix: la visite du Prado de Madrid, celle du Mole Antonelliana de Turin ou le petit Toit d'Or d'Innsbruck. Les organisateurs de la Coupe Davis ont décidé de faire jouer la phase finale de la compétition 2021 (25 novembre - 5 décembre) dans ces trois villes espagnole, italienne et autrichienne. Initialement, elle devait se tenir uniquement dans la cité ibérique. Chaque ville accueillera deux des six groupes. A partir des demi-finales, tous les matchs auront lieu à Madrid. Autre changement: dès 2022, la phase finale de la Coupe Davis réunira 16 équipes, contre 18 actuellement.

shutterstock

Pour rappel, la Coupe Davis – compétition centenaire – a changé de format en 2019. Un changement très controversé, y compris parmi les joueurs, qui a abouti à la création de cette phase finale sur une semaine à l'image de la Coupe du monde de football. L'édition 2019, pour l'instant la seule sous cette forme, a été un échec au niveau de l'engouement du public à Madrid.

Pendant ce temps... Football Le Lausanne-Sport a prolongé le contrat de Mickaël Nanizayamo (22 ans) «pour les saisons à venir», annonce l'actuel 5e du classement de Super League, sans donner plus de précisions. Le défenseur central français a fait 15 apparitions en championnat durant cet exercice 2020/21. Il était arrivé dans la capitale vaudoise à l'été 2018.

Tout est dans le tweet 🔴 OFFICIEL ! Robert Lewandowski est forfait pour affronter le PSG ! pic.twitter.com/PS0NrcDRHN — Actu Foot (@ActuFoot_) April 12, 2021

Coup dur pour le Bayern Munich. Son archi-prolifique attaquant polonais Robert Lewandowski (35 buts en 25 parties de Bundesliga) sera aussi absent mardi pour le match retour du quart de finale de Ligue des champions sur la pelouse du Paris Saint-Germain. En cause: sa blessure au genou. Les Munichois, battus chez eux 3-2 par les Parisiens mercredi, doivent donc faire leur retard. Mais ça sera (beaucoup) plus dur sans le Polonais, qui aurait déjà vraisemblablement évité la défaite à son équipe lors du match aller s'il avait été là... Avec 31 tirs adressés sur la cage de Keylor Navas, les Bavarois avaient cruellement manqué de réalisme.

Chi va piano va sano

Le gouvernement italien a validé la présence des spectateurs au stade olympique de Rome pendant le prochain Euro. Il s'est ainsi conformé à la volonté de l'UEFA de voir du public durant les matchs. Mais lundi, le ministre italien de la Santé a avoué dans La Repubblica qu'il est «prématuré» de décider si la Ville éternelle pourra accueillir le match d'ouverture entre la Squadra azzurra et la Turquie, le 11 juin.

keystone

Mais le politicien a assuré que son pays ferait tout pour maintenir cet événement à Rome. La capitale transalpine accueillera au total trois matchs de poule – dont Italie-Suisse le 16 juin – et un quart de finale de l'Euro.

Le CC Genève termine 3e

Le CC Genève s'est paré de bronze au championnat du monde de Calgary. Ecrasés 11-3 par la Suède dans une demi-finale qui avait démarré deux heures à peine après la fin de leur quart de finale, le skip Peter De Cruz (31 ans) et ses équipiers ont battu la Russie 6-5 dans le match pour la 3e place.

Image: AP The Canadian Press

Les champions de Suisse 2021 ont fait la différence dans le 10e et dernier end alors que le score était de 5-5. Le no 4 helvétique Benoît Schwarz a parfaitement négocié son ultime pierre pour offrir le point de la victoire à son équipe. Cette médaille est la huitième conquise depuis 2014 par le CC Genève en neuf apparitions à un grand championnat (JO, Mondial et Euro). Mais ce bronze a un goût amer. Le CC Genève, qui devait accéder à la finale en Alberta pour assurer sa propre participation aux JO de Pékin 2022, devra affronter Berne Zähringen dans un barrage qualificatif pour les JO cet automne.

Suédois champions La Suède (Christoffer Sundgren, Rasmus Wrana, Oskar Eriksson, skip Niklas Edin) est devenue championne du monde de curling en battant l'Ecosse 10-5.

L'Atlético ne prend qu'un point

La lutte est terrible en tête de la Liga après la 30e journée. Tenu en échec 1-1 à Séville par le Betis dimanche soir, l'Atlético Madrid est toujours leader, mais il ne possède qu'un point d'avance sur le Real Madrid et deux sur Barcelone. Au lendemain du succès du Real dans le Clasico face au Barça (2-1), les Colchoneros ont manqué l'occasion de se redonner un peu d'air. Ils ont ouvert le score dès la 5e par Carrasco, mais le Betis a égalisé à la 20e grâce à Tello.

Lundqvist opéré à coeur ouvert

Le gardien suédois Henrik Lundqvist, l'une des stars de NHL évoluant aux Washington Capitals, ne fera pas son retour sur les patinoires cette saison. Son rétablissement après une opération à coeur ouvert nécessite du temps.

Henrik Lundqvist doit faire une croix sur la saison 2020-21https://t.co/lMCTV9Ghn1 — LNH (@LNH_FR) April 11, 2021

Fin décembre, Lundqvist avait annoncé devoir subir une intervention chirurgicale visant à remplacer la valve aortique. Il a repris le patinage dans le New Jersey en février, moins de deux mois après son opération.

Siegenthaler rejoint Hischier aux Devils

La colonie suisse des Devils s'agrandit. Jonas Siegenthaler rejoint en effet la franchise du capitaine Nico Hischier et du gardien Gilles Senn dans le cadre d'un échange. Le défenseur zurichois n'a disputé que sept matches de NHL avec Washington cette saison, sa dernière apparition remontant au 11 mars.

Une raison de plus pour visiter le New Jersey, une fois vacciné bien sûr.

🚨 TRADE ALERT 🚨



We have acquired Jonas Siegenthaler from Washington in exchange for Arizona’s conditional third-round pick in the 2021 NHL Draft.#NJDevils | @investorsbank pic.twitter.com/DSBWAXNwIg — New Jersey Devils (@NJDevils) April 11, 2021

Jan Ullrich aura un musée à sa gloire, malgré ses scandales

Vainqueur du Tour de France, médaille d'or aux Jeux Olympiques, vainqueur de la Vuelta à deux reprises...la carrière de l'Allemand Jan Ullrich est impressionnante et aura d'ailleurs le droit à un musée prochainement. Ce dernier suscite toutefois la controverse puisque le cycliste a également marqué son sport au travers de plusieurs scandales. En 2011, il avait en effet été suspendu deux ans pour dopage. Ce sont ensuite des problèmes d'alcool qui vont venir ternir la réputation de l'athlète avec notamment une condamnation à la prison en 2017.

Depuis, de son propre aveu, Jan va mieux et a repris une vie normale et paisible dans le petit village de Merdingen, proche de Freiburg. La commune de cette petite localité va par ailleurs recevoir un tout nouveau centre cycliste comprenant, notamment, un musée «Jan Ullrich». Une décision qui suscite bien évidemment le débat.

Pour situer un peu mieux le personnage, voici un reportage qui résume sa carrière «Jan Ullrich - entre ombre et lumière» :

Manchester United s'impose contre Tottenham (1-3) ⚽🇬🇧

Dans le choc du jour en «Premier League», Manchester United est allé s'imposer sur la pelouse des «Spurs» 1-3 grâce à des buts de Fred (57'), d'Edinson Cavani (79') et de Mason Greenwood (96'). Tottenham avait ouvert le score en première période par l'intermédiaire d'Heung-Min Son (40').

Au classement, les Mancuniens pointent à la deuxième place loin devant Leicester City (sept points d'avance) alors que les Londoniens occupent une décevante septième position.

Natation : Desplanches s'impose sans forcer sur 200 m 4 nages Jérémy Desplanches n'a pas forcé son talent dans la finale du 200 m 4 nages des championnats de Suisse en grand bassin. Le vice-champion du monde de la discipline a cueilli l'or en 1'58''86 à Uster.

La vidéo du jour

Le moment «WTF» du jour sur Twitter nous vient du Letzigrund. En toute fin de rencontre, Servette part en contre en 3 contre 0, Koro Koné peut inscrire le 1-3 tranquillement...mais rate totalement son face à face et offre sur un plateau un contenu parfait pour le compte «out of context servette fc».

pic.twitter.com/3J6omZ8s16 — Out of context servette fc (@1890SFC1) April 11, 2021

Le coup de gueule du jour « C'est compliqué de faire comprendre à certains la situation dans laquelle on est. » , FC sion

Le FC Sion est-il déjà condamné à la Challenge League ? Non, il va faire une remontada Oui, c'est mort

YB très proche du titre, Sion très proche de la Challenge League

Il reste 8 journées en Super League et donc 24 points en jeu. YB, après sa victoire 2-0 face à St-Gall (petite revanche après la défaite de jeudi soir en Coupe) cet après-midi grâce à des réussites de Christopher Martins Pereira et de ce diable de Jean-Pierre Nsame, possède 22 points d'avance sur son plus proche rival, Servette. Autant le dire, les Bernois sont dores et déjà champions. Ils pourraient par ailleurs fêter officiellement leur titre le week-end prochain à l'occasion de la réception de Lugano.

Pour le suspens, il faudra se tourner vers le fond du classement où Vaduz a signé la bonne opération du jour en battant largement 3-0 le FC Sion.

Dans l'autre rencontre de la journée, Servette est allé gagner 1-2 à Zürich face au FCZ. Les réussites genevoises ont été inscrites par Alex Schalk et Kastriot Imeri. Les locaux ont réduit le score en fin de rencontre grâce à Marco Schönbächler.

Le doublé pour Jesse Lingard 😎

C'était le sujet de la semaine pour notre expert en football anglais, Raphaël Crettol : Jesse Lingard reste un excellent joueur de football. L'éternel ado immature, comme souvent présenté par la presse et les supporters outre-Manche, semble avoir retrouvé son meilleur niveau depuis son arrivée à West Ham avec un nouveau doublé cet après-midi lors de la victoire de son équipe 3-2 face à Leicester City. Grâce à ce nouveau succès, les Hammers confortent leur quatrième place et leur statut de meilleur équipe londonienne au classement. Well done Jesse !

👋 @premierleague



Can you win Player of the Season if you only started playing January?



Asking for a friend… pic.twitter.com/osLi0FhSvp — West Ham United (@WestHam) April 11, 2021

Volleyball : Le coach d'Amriswil "libéré de ses fonctions"

L'heure de Marko «Klok» a sonné. En effet, le coach d'Amriswil a été «libéré de ses fonctions» avec effet immédiat. La décision a été prise dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'Amriswil est mené 2-1 par Chênois en finale des play-off.

Deux Suisses éliminés par le même homme Marco Cecchinato (ATP 93) est bien le «bourreau» des Suisses à Monte-Carlo. Tombeur de Stan Wawrinka au 2e tour en 2019, l'Italien a battu successivement Marc-Andrea Hüsler et Henri Laaksonen en qualifications de l'édition 2021 du Masters 1000 monégasque.

CC a cassé sa Ferrari 🙈

Totalschaden an seinem Ferrari: Besoffener schiesst Sion-Boss Christian Constantin ab https://t.co/d5IOlsg8BR — Blick Sport (@Blick_Sport) April 10, 2021

L'Inter garde ses distances

L'Inter a souffert dimanche en Serie A. Mais les «nerazzurri» ont assuré l'essentiel en battant Cagliari 1-0 dans le cadre de la 30e journée. L'Inter fait donc un pas de plus vers son premier scudetto depuis 2010.

«Venir ici a été la décision la plus stimulante pour ma carrière»

La vidéo trop mignonne du jour

🏀Les @GeneveLions se sont inclinés ce soir face à @FribourgOlympic (75-82). La réaction du meneur Jérémy Jaunin (accompagné par sa fille!) après la rencontre ⬇️ #SBLeague pic.twitter.com/cyXD9US26H — Léman Bleu (@lemanbleutv) April 10, 2021

Bâle remporte un match fou 🤯

Le FCB s'est imposé 4-3 sur le terrain de Lucerne grâce à une réussite tardive de Cabral à la 93e minute.

Image: RTS

Ajoie mène 3-1 Ajoie a fait le break face à Langenthal en demi-finale des play-off de Swiss League. Les Jurassiens ont signé samedi leur troisième succès d'affilée (6-2) et mènent 3-1 dans la série. Dominé 6-3 à Olten, Kloten n'a pas encore son ticket pour la finale en poche.

Carnet noir

Le site spécialisé Ski Actu annonce la disparition de Mike Aeschbach. Le freerider de Verbier est décédé dans un accident de moto au Mexique.

Freeride: Le rider de Verbier Mike Aeschbach était aussi réputé pour ses performances sur son snowboard que pour sa bonne humeur communicative.https://t.co/2Xp75M9XLe — SkiActu (@SkiActu) April 10, 2021

Ibra expulsé curieusement

Alors que son équipe menait 0-2 sur la pelouse de Parme (victoire 3-1 au final), le Suédois a reçu un carton rouge direct à l'heure de jeu. Zlatan Ibrahimovic aurait contesté une décision de l'arbitre sur une action assez anodine au milieu de terrain.

Image: AP LaPresse

Lausanne perd, Xamax aussi Les Vaudois ont perdu 1-0 sur le terrain de Lugano. C'est fâcheux pour le LS, mais aussi pour les Young Boys, qui ne pourront pas être sacrés dimanche. En Challenge League, Neuchâtel-Xamax s'est lui aussi incliné 1-0 contre Aarau.

Le gardien de Carouge buteur!

95’ ⚽️! AAAAAAAAAH !!!



Chappot égalise à la toute dernière seconde ! Quelle tête plongeante exceptionnelle de notre goali !!!! Folie !



⚫️⚪️ 2-2 🔵⚫️#EnsembleCarouge pic.twitter.com/OqVe3Gu2Ey — Etoile Carouge FC (@EtoileCarouge) April 10, 2021

💪 Fribourg Olympic s'impose enfin

Olympic a enfin battu Genève cette saison. Les Fribourgeois sont allés s'imposer 82-75 au Pommier samedi, infligeant aux Lions leur deuxième défaite dans ce championnat 2020/21 de LNA. Les deux équipes se retrouveront en finale de la Patrick Baumann Swiss Cup, le 8 mai à Fribourg.

Deuxième du classement, Massagno est revenu à deux longueurs des Lions grâce à son succès obtenu à Nyon (82-63).