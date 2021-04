Sport

Sport en direct

Ajoie égalise contre Kloten ++ Pas de finale au sol pour Steingruber



Image: KEYSTONE

Sport en direct

Ajoie égalise contre Kloten +++ Pas de finale au sol pour Steingruber

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Baumann en bronze aux barres parallèles

Christian Baumann a offert à la Suisse sa troisième médaille dans les Européens de Bâle. L'Argovien a été crédité de 15,100 points et partage la 3e place avec l'Allemand Lukas Dauser.

Image: KEYSTONE

Le titre est revenu au Turc Ferhat Arican (15,300), l'argent au Russe David Belyavskiy (15,133). Deuxième Helvète en lice dans cette finale, Pablo Brägger s'est classé 7e avec 14,600 points.

Pas de finale au sol pour Giulia Steingruber

Sacrée samedi au saut, Giulia Steingruber renonce à disputer la finale du sol aux Européens de Bâle. La St-Galloise préfère ne prendre aucun risque à trois mois des JO de Tokyo. Giulia Steingruber «se consacre à la guérison complète de sa cuisse gauche et entame sa préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo», écrit la Fédération suisse (FSG) dans un tweet.

Finale au sol sans @GSteingruber

Giulia Steingruber renonce à la finale au sol des Championnats d'Europe à Bâle. La gymnaste Suisse se consacre à la guérison complète de sa cuisse gauche et entame sa préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo. #Basel2021 @RTSsport pic.twitter.com/SWoXyNQR4I — Schweiz. Turnverband (@swissgymnastics) April 25, 2021

La médaillée de bronze des Jeux de Rio 2016 souffre d'une déchirure musculaire, qui l'avait contrainte à renoncer à la finale du concours général.

Un 7e succès de suite pour Fiala et le Wild

Minnesota a décroché samedi son ticket pour les play-off de NHL. Vainqueur 6-3 des Sharks en Californie, le Wild est la troisième équipe de la Division Ouest à se qualifier pour les séries après les Vegas Golden Knight et l'Avalanche du Colorado.

Kevin Fiala with his 17th of the year! Fiala tallies at the end of the 2nd, 4-0 Wild!#mnwild pic.twitter.com/kknr8Ema4I — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) April 25, 2021

Kevin Fiala fut l'un des grands artisans de cette septième victoire d'affilée du Wild. L'attaquant saint-gallois a réussi un but - son 17e dans ce championnat - et un assist pour porter son total de la saison à 32 points, dont 6 dans ses quatre dernières sorties.

Duplantis lance sa saison avec 5m90

Armand Duplantis a entamé sa saison en plein air en effaçant 5m90 samedi samedi dans le stade de l'université d'Etat de Louisiane à Bâton Rouge. L'Américain Fred Kerley a pour sa part signé à Miami le meilleur chrono de la saison sur 100 m en 9''91.

Image: AP

Auteur d'un saut à 6m10 cet hiver en salle, Armand Duplantis a passé 5m90 à sa deuxième tentative. Le vice-champion du monde 2019, grand favori à 21 ans pour le titre olympique cet été à Tokyo, a ensuite tenté 6m00 mais a stoppé son concours après son premier échec.

Les duos suisses de beachvolley éliminés avant les quarts de finale

Les paires helvétiques en lice dans le deuxième des trois tournois du World Tour organisés à Cancun n'ont pas signé d'exploit. Les duos Mirco Gerson/Adrian Heidrich et Tanja Hüberli/Nina Betschart ont été sortis au stade des 8e de finale. Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré et Florian Breer/Marco Krattiger sont, eux, sortis dès les 16e de finale.

Image: KEYSTONE

Qualifiés directement pour les 8e de finale, Mirco Gerson et Adrian Heidrich se sont inclinés 15-8 au troisième set face au duo qatari Cherif Younousse/Ahmed Tijan, tête de série no 10.

🏒 Ajoie égalise en finale de Swiss League

Le HC Ajoie ne cède pas de terrain dans la finale des play-offs de Swiss League. Samedi soir, les hockeyeurs jurassiens ont battu Kloten 4-0 lors du 4e match de la série. Du coup, c'est 2-2 entre ces deux équipes.

Image: KEYSTONE

Arnaud Schnegg a ouvert le score à la 10e minute. Les hommes de Gary Sheehan ont fait la différence dans le troisième tiers-temps: Philip-Michaël Devos a doublé la mise à la 41e, Steven Macquat (à 4 contre 5) à la 50e et Ueli Huber à la 52e ont salé l'addition, face à des Zurichois bien décevants. Les deux équipes se retrouveront lundi à Kloten pour le cinquième acte.

⚽🇨🇭 Festival de buts à la Tuilière

Le Lausanne-Sport et le FC Bâle ont fait match nul 3-3 samedi soir dans la capitale vaudoise, lors de la 31e journée de Super League. Les footballeurs lausannois peuvent avoir des regrets: ils ont mené 2-0 à la 29e minute, puis 3-2 à la 82e. Valentin Stocker a égalisé pour les Rhénans trois minutes plus tard.

Image: KEYSTONE

Avec ce point récolté à la Tuilière, Bâle conserve sa deuxième place du classement. Lausanne, désormais quatrième, a grappillé un rang en passant devant Servette.

Le classement au soir du 24 avril image: rts

Pendant ce temps... ⚽🇪🇸 Le Real Madrid a égaré deux points précieux en Liga lors de la 33e journée, en concédant le nul 0-0 à domicile face au Betis Séville. Le club merengue compte ainsi deux longueurs de retard sur le leader, l'Atlético Madrid, qui se déplacera dimanche soir à Bilbao.

Le classement de la Liga au soir du 24 avril image: rts

🎾 Karatsev crée la surprise contre Djokovic à Belgrade

Le numéro 1 mondial Novak Djokovic a été battu en demi-finale de «son» tournoi samedi à Belgrade par le Russe Aslan Karatsev (28e joueur mondial). Le demi-finaliste surprise du dernier Open d'Australie s'est imposé en trois manches, 7-5 4-6 6-4. Le Russe de 27 ans a donc pris sa revanche sur le Serbe, qui l'avait battu à Melbourne en février.

Image: keystone

Pour «Djoko», c'est une deuxième déconvenue après sa défaite prématurée la semaine dernière en 8e de finale du tournoi de Monte-Carlo. En finale à Belgrade, Karatsev jouera contre le vainqueur du duel entre l'Italien Matteo Berrettini et le Japonais Taro Daniel.

⚽ Un bol d'air pour le FC Saint-Gall

Saint-Gall respire mieux! Les Brodeurs ont gagné samedi soir le match de la peur contre Vaduz 1-0 lors de la 31e journée de Super League. Désormais sixièmes du classement, ils ont pris quatre points d'avance sur le club liechtensteinois, 9e et barragiste. Ce duel entre mal classés s'est décidé sur un coup du sort: sur un coup franc rapidement botté par Görtler, une mésentente entre le défenseur de Vaduz Schmied et son gardien Büchel a profité à Adamu, qui a pu marquer dans le but vide (26e).

Image: KEYSTONE

Saint-Gall a ainsi mis fin à une longue série de huit rencontres sans victoire en championnat. Vaduz (9e/33 points) reste en position de barragiste, avec trois longueurs d'avance sur Sion.

🏀 Les basketteuses d'Elfic Fribourg à un succès du titre national

Elfic Fribourg se retrouve à un succès du titre. Samedi, l'équipe du coach Romain Gaspoz s'est en effet imposée 56-52 à Winterthour et mène ainsi 2-0 dans cette finale des play-offs de LNA, une série jouée au meilleur des cinq matchs.

Image: KEYSTONE

Les Fribourgeoises ont fait la différence dans le premier quart, remporté 24-8, mais les Zurichoises n'ont jamais abdiqué et sont même revenues à 52-52 à 2'12 de la fin de la rencontre. Elifc a néanmoins réussi à reprendre les commandes grâce à un lancer franc d'Alexis Jones et trois de Marielle Giroud. Le troisième match de la finale aura lieu mercredi 28 avril à Fribourg.

🏀 Le Fribourg Olympic vise encore la deuxième place

Vainqueur 100-61 de Boncourt à Saint-Léonard, le Fribourg Olympic peut toujours espérer décrocher la deuxième place, à une journée de la fin de la saison régulière du championnat de LNA messieurs. Toutefois, les hommes de Peter Aleksic devront battre les Starwings Bâle au cours de la dernière journée et compter sur une victoire de Monthey face à Massagno, actuellement deuxième.

Le classement au soir du 24 avril image: rts

Contre les Jurassiens, Olympic n'a pas connu de difficultés notoires pour s'imposer. Les basketteurs fribourgeois ont fêté leur sixième victoire de suite en championnat.

Dans les autres matchs de LNA ce samedi:

Le leader, les Lions de Genève , s'est facilement imposé face à la lanterne rouge Nyon 90 à 48

, s'est facilement imposé face à la lanterne rouge 90 à 48 Monthey a gagné 83-76 sur le parquet d'Union Neuchâtel

⚽🇩🇪 Le Rekordmeister pas encore champion

Le Bayern Munich doit encore patienter avant de décrocher son 31e titre de champion d'Allemagne. Les Bavarois, qui auraient été sacrés en cas de succès, ont perdu 2-1 à Mayence lors de la 31e journée. Mayence a marqué en première mi-temps par Burkardt (3e) et Quaison (37e). Malgré le retour de Lewandowski, le leader a fait preuve d'un gros manque d'imagination en attaque et a peiné à se créer des occasions, même si le Polonais a fini par trouver la cible au bout des arrêts de jeu (94e).

Image: keystone

Le RB Leipzig, qui recevra Stuttgart dimanche, aura l'occasion de revenir à sept longueurs du Bayern en cas de victoire. Dans un duel direct dans la course aux places en Ligue des champions, le Borussia Dortmund (avec les Suisses Hitz et Akanji) a obtenu un succès important en allant gagner 2-0 sur la pelouse de Wolfsburg (avec Mehmedi dès la 81e). Le Norvégien Haaland a inscrit les deux buts pour le BVB (12e/68e).

🥇 L'or au saut de cheval pour Giulia Steingruber...

La gymnaste suisse Giulia Steingruber n'a laissé que des miettes samedi à ses adversaires au saut de cheval. La Saint-Galloise s'est imposée sur cet engin à l'occasion des Championnats d'Europe à Bâle. Il s'agit de son sixième titre européen, le quatrième au saut après 2013, 2014 et 2016.

Image: keystone

... et l'argent pour Benjamin Gischard 🥈

Le Bernois Benjamin Gischard a terminé deuxième du concours au sol de ces mêmes Championnats d'Europe à Bâle. Le gymnaste d'Herzogenbuchsee a réalisé un exercice parfait, récompensé d'une note de 14,966 points. C'est la première médaille individuelle pour le gymnaste suisse (25 ans) dans des Championnats d'Europe. Ce samedi, il a seulement été devancé par le vainqueur du concours général, le Russe Nikita Nagornyy.

Image: KEYSTONE

⚽🇩🇪 Vargas buteur en vain

Cologne revient à la 16e place de la Bundesliga grâce à sa victoire vendredi 3-2 à Augsbourg. L'international suisse Ruben Vargas a inscrit, en vain, le deuxième but des locaux. Si le classement reste comme ça, Cologne disputera le barrage – face au 3e de deuxième division – pour ne pas descendre.

⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool perd deux points en toute fin de match

Liverpool a égaré deux points qui risquent de lui coûter très cher dans la course au top 4 de Premier League. Les Reds ont concédé un improbable nul 1-1 à domicile contre Newcastle. Sans Xherdan Shaqiri, resté sur le banc, Liverpool a rapidement ouvert le score par Salah (3e). Ensuite, malgré plusieurs occasions nettes, les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas su faire le break. Ils ont été punis en fin de match, avec l'égalisation de Willock à la 95e. Peu avant, la VAR avait refusé un premier but des Magpies pour une main de Wilson (92e).

Les meilleurs moment de Liverpool-Newcastle Vidéo: YouTube/Premier League FC

Watford remonte en Premier League Après Norwich, promu depuis quelques jours, Watford a aussi obtenu son billet pour la Premier League. Les Hornets ont assuré leur retour dans l'élite en battant Millwall 1-0. Norwich et Watford avaient été relégués de la Premier League au terme de la saison dernière. Le troisième billet sera déterminé après les barrages de fin de saison, qui réuniront les clubs classés de la 3e à la 6e place du championnat de deuxième division.

🏒 Le LHC en vacances

Le parcours du Lausanne HC en play-offs est terminé. Les Vaudois sont tombés vendredi devant Zurich en quarts de finale avec une série perdue 4-2 et un sixième acte conclu sur le score de 3-0 en faveur du «Z». Comment tout perdre en 52 secondes? A cette question, le LHC peut répondre très facilement: en faisant deux bourdes individuelles.

ZSC Lions 3⃣-0⃣ Lausanne HC



C'est terminé pour nos Lions qui s'inclinent 4-2 dans cette série face aux ZSC Lions.



Merci pour votre soutien tout au long de la saison pic.twitter.com/4OZBVPkzG3 — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) April 23, 2021

La première est celle du défenseur vaudois Aurélien Marti, coupable d'une mauvaise relance. Axel Simic, passé par le mouvement juniors du LHC et mis de côté par le coach Rikard Grönborg ces dernières semaines, en a profité et a joué habilement pour servir Hollenstein (33e, 1-0). La deuxième part de la crosse de Denis Malgin. L'attaquant lausannois a tenté une feinte dangereuse dans sa zone de défense. Ratée, elle a offert un boulevard Zurichois, qui ont fait bonne usage de l'offrande. Zurich affrontera Genève en demi-finales des play-offs.

Zoug élimine le champion en titre Berne

Le CP Berne ne refera pas son coup de 2016. Cette année-là, les Ours avaient remporté le titre de champion après avoir terminé seulement 8e de la saison régulière. Durant cet exercice 2020-2021 laborieux, ils ont terminé 9e et ont dû sortir Davos en pré play-offs pour avoir le droit de défier Zoug en quarts de finale des play-offs. Après avoir accroché le vainqueur de la saison régulière, les Bernois sont partis, eux aussi, en vacances vendredi soir. Ils ont perdu chez eux 1-0 contre les Zougois. La seule réussite de ce match a été inscrite par Jérôme Bachofner à la 38e minute.

Le but zougois Vidéo: YouTube/MySports

Du coup, Zoug a remporté la série 4-2. Les hockeyeurs de Suisse centrale affronteront l'invité surprise Rapperswil en demi-finale dès dimanche soir.

⚽🇨🇭 Chiasso revient à un point de Xamax

Neuchâtel Xamax ne compte plus qu'un point d'avance sur la lanterne rouge Chiasso à cinq journées de la fin de la saison de Challenge League. Les Rouge et Noir se sont inclinés 3-0 à Schaffhouse vendredi, alors que les Tessinois ont battu Stade Lausanne-Ouchy 2-1.

Xamax a sombré après l'expulsion de Mveng (75e) pour subir une troisième défaite au cours de ses quatre dernières sorties. Schaffhouse a inscrit le 2-0 sur le penalty consécutif à la faute de Mveng – Pollero se faisant justice lui-même – et a scellé le score dans les arrêts de jeu.

Joana Heidrich toujours «positive»

La beachvolleyeuse Joana Heidrich s'est remise du coronavirus, dont elle a souffert au début du mois d'avril. Mais les tests récents qu'elle a effectués montrent toujours des résultats positifs en raison d'une charge virale accrue.

Image: keystone

La Zurichoise et sa partenaire Anouk Vergé-Dépré doivent donc également renoncer au deuxième des trois tournois du World Tour programmé à Cancun au Mexique.

Brägger 5e du concours général

Pablo Brägger a décroché une belle 5e place dans le concours général de gymnastique des Européens de Bâle, remporté par Nikita Nagornyy. Deuxième Suisse en lice, Christian Baumann a terminé au 23e et dernier rang. Qualifié en 5e position, Pablo Brägger a échoué à plus de 2,5 points (2,599) de la troisième marche du podium occupée par l'étonnant lllia Kovtun (84,864 points).

Image: KEYSTONE

⚽ Giggs ne dirigera par le Pays de Galles

Le sélectionneur du Pays de Galles Ryan Giggs ne dirigera pas l'équipe galloise pendant l'Euro (11 juin - 11 juillet), a annoncé la Fédération galloise de football (FAW).

Image: keystone

L'ancien joueur de Manchester United est officiellement poursuivi en justice pour des faits de violences sur deux femmes. Pour rappel, le Pays de Galles affrontera la Suisse dans le groupe A le 12 juin.

🎾 Nadal et Djokovic dans le dernier carré

Respectivement en lice à Barcelone et à Belgrade, Rafael Nadal (ATP 3) et Novak Djokovic (ATP 1) se sont tous deux qualifiés en deux sets pour les demi-finales. L'Espagnol a donc rectifié le tir, lui qui avait lâché un set dans ses deux matches précédents.

Image: keystone

Sacré à onze reprises sur la terre battue catalane, il s'est imposé 6-1 6-4 dans le duel de gauchers qui l'opposait à Cameron Norrie (ATP 68). Le Majorquin a connu des hauts et des bas, concédant notamment un break alors qu'il menait tranquillement 6-1 4-3. Mais il monte en puissance durant ce tournoi.

🎾🇫🇷 Paire, puni, n'ira pas aux JO

Le tennisman Benoît Paire a été écarté d'une éventuelle sélection en équipe de France pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. La raison: un comportement jugé inadmissible par la Fédération française de tennis. Le tennisman est tricolore est coutumier des coups de sang sur les courts et des déclarations polémiques en dehors.

Une partie de son «œuvre» Vidéo: YouTube/Benoit Paire Tv

Steingruber renonce Giulia Steingruber (27 ans) a renoncé à s'aligner en finale du concours général des Européens de Bâle. La St-Galloise a pris cette décision en raison de douleurs musculaires à la cuisse gauche.Faisant preuve de prudence, la championne d'Europe du concours complet 2015 veut ainsi préserver ses chances de médaille pour les finales de samedi au saut de cheval et dimanche au sol.

Arbitre, changement!

L'UEFA a écarté Bilbao et Dublin des villes prévues pour l'Euro, faute de garanties sur l'accueil de spectateurs. Séville reprendra les matches prévus au Pays basque. Ceux qui devaient avoir lieu à Dublin seront partagés entre Saint-Pétersbourg et Londres.

Image: Keystone

Déjà repoussé d'un an en raison de la pandémie, le tournoi (11 juin-11 juillet) se déroulera finalement dans onze villes à travers onze pays: Munich, sur la sellette, a été confirmée et accueillera bien le choc Allemagne-France le 15 juin, alors qu'il ne restait plus de doute sur Bakou, Rome, Bucarest, Glasgow, Copenhague, Budapest et Amsterdam.

Ante Kostelic arrête 🙋‍♂️

Le papa et entraîneur des champions Ivica et Janica, membre influent de la Fédération croate et du Cirque blanc, prend sa retraite à l'âge de 82 ans. «Il est l’homme qui a placé la Croatie sur la carte du ski alpin», lui rend hommage Skiactu.ch, rappelant qu'Ante Kostelic était «un entraîneur atypique qui n’hésitait pas à jouer avec les limites du règlement pour tracer des parcours de slalom parfois extrêmes».

Le LHC réclame une sanction plus dure Le Lausanne HC a déposé un recours contre la décision de la National League concernant Sven Andrighetto (Zurich Lions), suspendu pour un match. Le club vaudois estime que la sanction est trop légère. Andrighetto avait écopé d'une pénalité de match et d'une suspension pour l'acte VI des quarts de finale des play-off après une charge à la tête contre Charles Hudon lors du cinquième match mercredi.

Kloten reprend l'avantage

Kloten a repris l'avantage (2-1) dans la finale des play-off de Swiss League qui l'oppose à Ajoie au meilleur des sept matches. Les Aviateurs se sont imposés 2-0 sur leur glace lors de l'acte III. Malmené (5-0) deux jours plus tôt à Porrentruy où Juraj Simek (suspendu jeudi) avait asséné une vilaine charge à la tête de Bastien Pouilly en fin de partie, Kloten a cette fois-ci maîtrisé son sujet.

L'Atlético Madrid reprend la 1ère place

L'Atlético Madrid a repris la tête de la Liga jeudi soir, avec trois points d'avance sur le Real Madrid. Les «Colchoneros» ont dominé le promu Huesca 2-0 lors de la 31e journée de Liga.

Sion respire encore

Le cœur sédunois bat encore. Au Stade de Genève, les Valaisans ont réussi à ramener ces trois points si importants dans leur quête du maintien en Super League en battant Servette 5-3. Sion demeure accroché à sa 10e et dernière place, mais n'accuse plus que trois longueurs de retard sur le 9e et barragiste Vaduz et quatre sur St-Gall (8e).

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵



QUEL MATCH 🤯



Auteurs d’une deuxième mi-temps incroyable, les Valaisans remportent le derby ✅#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/WxG4Djul5R — FC Sion (@FCSion) April 22, 2021