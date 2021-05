Sport

Andres Iniesta repousse sa retraite +++ Pius Suter régale



Image: EPA

Andres Iniesta repousse sa retraite +++ Pius Suter régale

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Iniesta joue les prolongations

L'ancien international espagnol a prolongé de deux ans son contrat avec le club japonais de Vissel Kobe, où il évolue depuis 2018. Iniesta (37 ans), qui avait signé en 2018 à Kobe pour un salaire estimé à 30 millions de dollars par an, avait été opéré en décembre de la jambe droite. Absent ensuite pendant environ quatre mois, il a repris l'entraînement en avril.

«Je continuerai à faire de mon mieux pour que le Vissel Kobe devienne encore plus fort»

L'Espagnol est très populaire au Japon où, selon des experts, sa présence en J-League a généré plus de 100 millions de dollars de revenus en billets et en merchandising. Il est également apparu dans des publicités à la télévision pour du saké japonais et des téléphones portables.

Quelques nouvelles des Suisses d'outre-Atlantique 🇺🇸

🏒Pius Suter a conclu de belle manière sa première saison en NHL sous le maillot de Chicago. L'attaquant zurichois a réussi un but et un assist dans la dernière partie des Blackhawks, battus 5-4 après prolongation par les Dallas Stars dans la nuit de lundi à mardi.

🏀Atlanta a fait un pas de plus vers une qualification directe pour les play-off de NBA lundi. Le Genevois Clint Capela et les Hawks se sont imposés 125-124 face à Washington, dont le meneur Russell Westbrook est devenu le recordman du nombre de triple doubles. Capela s'est fait l'auteur de 10 points, 4 contres et surtout 22 rebonds.

⚽🇬🇧Cavani prolonge à Manchester United

Edinson Cavani et Manchester United ont levé l'option d'une année supplémentaire qui figurait dans le contrat du joueur. L'attaquant international uruguayen restera donc au club mancunien jusqu'à juin 2022. Cavani, 34 ans, est arrivé chez les Red Devils en octobre dernier avec un contrat d'une saison avec une seconde en option. Il fallait l'accord des deux parties pour lever cette option.

image: keystone

⚽🇨🇭 Menacé de couler en Promotion League, Xamax rentre de Lausanne avec un nul

Neuchâtel Xamax, avant-dernier de Challenge League, a fait un résultat mitigé dans sa lutte contre la relégation avec un score de 1 à 1 sur le terrain du Stade Lausanne Ouchy. A noter que les conditions n'étaient vraiment pas top, à la limite du praticable... A la Pontaise, les deux équipes ont joué sur une pelouse complètement gorgée d'eau.

Si les Neuchâtelois n'ont engrangé qu'un petit point, ils en comptent désormais trois d'avance sur Chiasso. Les Tessinois, actuels derniers du classement, jouent ce mardi soir contre le FC Wil.



⏹️ C'est terminé en terre vaudoise ! Réduit à dix à la 80e suite à l'expulsion de Beloko, Xamax a su serrer les rangs pour ramener un point de la Pontaise. Prochain rendez-vous vendredi avec la (dure) réception de GC. #SLOXAM 1-1 #AllezXamax pic.twitter.com/dnnbrNIbnV — Neuchâtel Xamax (@XamaxFCS) May 10, 2021

Grasshopper n'arrête plus de perdre

Dans la seconde rencontre de Challenge League de la soirée, Winterthour s'est imposé face au leader Grasshopper 2-1. La course à la promotion en Super League est complètement relancée!

La faute à Grasshopper, qui a concédé sa troisième défaite de rang. Il y a deux semaines et demie, GC s'était imposé 3-1 contre son dauphin Thoune et semblait avoir fait le plus dur pour envisager la promotion directe. Depuis, les Zurichois se sont inclinés à trois reprises. Thoune pourrait profiter ce mardi d'un succès aux dépens de Schaffhouse pour revenir à égalité avec Grasshopper.



Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche ⚽🇬🇧 Football Fulham, défait 2-0 à domicile par Burnley lundi, est relégué en deuxième division anglaise une seule saison après sa montée en Premier League. A trois journées de la fin, la course au maintien en Premier League est d'ores et déjà terminée: Fulham accompagne West Bromwich Albion et Sheffield United vers le Championship. Le club londonien, 18e avec 27 points, ne peut plus rejoindre le premier non relégable, Southampton, qui en compte 37.

🏒🇨🇭Joli coup sur le marché des transferts pour le HC Viège

Le HC Viège a engagé pour deux saisons l'attaquant suédois Linus Klasen (35 ans), comme l'a confirmé le club valaisan de Swiss League sur son site. Klasen avait connu son heure de gloire sous les couleurs de Lugano de 2014 à 2020 (301 matches, 280 points). Il a passé la saison dernière avec le club suédois de Lulea (D1).

Image: KEYSTONE

La famille de Klasen réside toujours à Lugano malgré son départ en Suède. La pandémie de coronavirus a rendu ses visites en Suisse très compliquées. Il a donc été «libéré» par Lulea pour la saison prochaine afin de se rapprocher de sa famille.Jusqu’en 2017, il portait également régulièrement le maillot de l’équipe nationale de Suède, avec qui il a remporté la médaille de bronze au Championnat du monde 2014.

Flick sera le prochain sélectionneur de l'Allemagne

Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern Munich sur le départ, va signer un contrat de trois ans pour diriger la sélection allemande à l'issue de l'Euro cet été, lui permettant de viser l'Euro 2024 à domicile, annonce lundi le quotidien munichois Abendzeitung. La succession de Joachim Löw à la tête de la Mannschaft ne fait guère de doutes depuis l'annonce du départ de Flick du Bayern Munich mi-avril.

Image: keystone

Renato Steffen manquera l'Euro 2021

L'équipe de Suisse de football devra se passer des services de Renato Stefen pour le prochain Euro, qui débute le 11 juin. Le demi offensif de Wolfsburg l'a annoncé dans une interview avec «Sportbuzzer». Steffen s'était blessé à la cheville début mars à l'occasion d'un match de Bundesliga contre Hoffenheim. A son retour à l'entraînement, son pied avait fortement réagi. Les médecins lui ont laissé prendre la décision. «Mon pied a simplement besoin de repos dans les semaines à venir», a expliqué Steffen.

Image: keystone

Pendant ce temps... Cyclisme Le jeune Néerlandais Taco Van der Hoorn (Intermarché Wanty Gobert) a créé la sensation en remportant lundi la 3e étape du Tour d'Italie, Biella - Canale sur 190 km. L'Italien Filippo Ganna (Ineos) conserve le maillot rose.

Burgener et Degen ont trouvé un accord sur le futur du FC Bâle

Bernhard Burgener et David Degen sont parvenus à un accord à l'amiable dans la lutte pour la répartition des actions du FC Bâle. Les différends autour de la transmission des actions de la FC Basel Holding AG du président du club Burgener à Degen semblent donc réglés. Les deux partis se sont mis d'accord sans passer par la voie judiciaire «après plusieurs discussions constructives», a communiqué le FC Bâle. Le club rhénan donnera plus de détails sur son avenir mardi après-midi à 15h00.

Salernitana et Empoli promus en Serie A, Monza en barrages

Après Empoli, déjà assuré de la première place de la Serie B et de la promotion à l'étage supérieur, la Salernitana (2e) a conquis lundi le second billet direct pour la Serie A. De son côté, l'ambitieux Monza (3e) de Silvio Berlusconi garde une chance aux barrages. Lors de la 38e et dernière journée, lundi, la Salernitana a assuré la deuxième place avec une nette victoire (3-0) sur le terrain du relégué Pescara. Le club de Campanie pourra donc disputer la troisième saison de son histoire dans l'élite, la première depuis 1998-99.

Image: keystone

🏒 Alatalo, Guerra et Thürkauf au HC Lugano

Le défenseur Santeri Alatalo (31 ans), récemment couronné champion avec Zoug, quitte le club comme prévu pour aller à Lugano. Il a signé un contrat de quatre ans avec les bianconeri. Le club tessinois a aussi recruté l'attaquant Calvin Thürkauf (23 ans) et le défenseur Samuel Guerra (28 ans), en provenance respectivement de Zoug et Davos. Tous deux se sont engagés pour trois ans.

L’Hockey Club Lugano ha il piacere di comunicare l’ingaggio di tre giocatori che rivestiranno un ruolo importante nel roster del futuro. Si tratta dei difensori Santeri Alatalo, Samuel Guerra e dell’attaccante Calvin Thürkauf.#LVGA #NonMollareMaihttps://t.co/vmngNM8nas — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) May 10, 2021

Teichmann ne s'éternisera pas dans la Ville éternelle

La tenniswoman biennoise Jil Teichmann n'a pas franchi le cap du 1er tour au tournoi WTA 1000 de Rome. Lundi, elle a subi la loi de la Lettone Anastasija Sevastova, victorieuse 3-6 6-1 6-3. Teichmann (WTA 54) avait pourtant réussi une excellente entame de match, ce qui lui avait permis de s'adjuger la manche initiale. Mais les choses se sont gâtées ensuite, notamment sur son service. La Suissesse n'a ainsi pu remporter que trois de ses huit derniers jeux de service. Son adversaire lettone, classée sept rangs de mieux qu'elle, a ainsi pu s'imposer nettement.

Image: keystone

Zverev est allé au bout

Le no 6 mondial Alexander Zverev a remporté son 4e trophée en Masters 1000, son premier depuis 2018, à Madrid déjà. Il a battu l'Italien Matteo Berrettini (ATP 10) en trois sets 6-7 (8/10) 6-4 6-3. Aux tours précédents, Zverev avait éliminé Rafael Nadal (ATP 2) en quarts de finale, puis Dominic Thiem (ATP 4) en demi-finales. Il s'agit de son deuxième titre de la saison après Acapulco en mars, le 15e de sa carrière au total.

Zverev a désormais battu



✅ Federer sur herbe (Halle '16)

✅ Djokovic sur dur (Masters '18)

✅ 𝑵𝒂𝒅𝒂𝒍 𝒔𝒖𝒓 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒆 (Madrid '21)



C'est l'un des 3 joueurs à l'avoir fait avec Murray et Thiem pic.twitter.com/qbwFT9xsvb — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) May 8, 2021

La Suisse empile les titres

Le CC Aarau a défendu victorieusement son titre mondial conquis en 2019 à Silkeborg. La formation emmenée par la skip Silvana Tirinzoni s'est imposée 4-2 face à la Russie d'Alina Kovaleva en finale dimanche à Calgary. Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz offrent ainsi au curling féminin suisse son huitième titre mondial, le sixième dans les neuf dernières éditions.

Everton s'impose à West Ham 0-1 ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 FT. A 𝐁𝐈𝐆 three points! 🙌



⚒️ 0-1 🔵 #WHUEVE pic.twitter.com/gfvv1mi8mm — Everton (@Everton) May 9, 2021

L'équipe de Suisse de BMX est en feu 🔥

A Vérone pour l'ouverture de la saison de Coupe du monde, David Graf a imité Simon Marquart pour remporter son premier succès. Graf et Marquart ont réussi un superbe doublé devant le Néerlandais Niek Kimmann. Il s'agit bien entendu d'une première en BMX. La veille, Marquart avait écrit l'histoire en devenant le premier Suisse à enlever une épreuve de Coupe du monde, il a été copié 24 heures plus tard par David Graf.

Nouveau titre pour Crnogorcevic avec le Barça ⚽🇪🇸 Meilleure buteuse de l'histoire en équipe de Suisse, Ana-Maria Crnogorcevic a conquis son deuxième titre national consécutif en Espagne avec FC Barcelone. Les Catalanes, finalistes de la Ligue des champions, ont assuré leur sacre à huit journées de la fin!

Très bonne opération pour le FC Sion ⚽

Un triplé de Guillaume Hoarau a offert trois points extrêmement importants au FC Sion en Super League. A St-Gall, les Valaisans l'ont emporté 3-0.

En dominant St-Gall, Sion est revenu à deux points du barragiste Vaduz et à trois longueurs de ses adversaires du jour. A la 52e, sur un dégagement de Fickentscher, Khasa a pu disposer d'un boulevard sur la droite pour servir Hoarau et ouvrir le score. Le FC Sion va exploiter les espaces suite à l'expulsion de Fazliji et doubler la mise à la 62e sur un nouveau but d'Hoarau. L'ancien buteur d'YB a cette fois profité d'un très bon centre de Grgic. Ils ont fini le travail à la 89e sur une nouvelle réussite du buteur du jour, Guillaume Hoarau.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵



Grâce à un triplé d’Hoarau, le FC Sion s’impose à Saint-Gall et reste dans la course 💪🏻



𝗝𝘂𝘀𝗾𝘂’𝗮𝘂 𝗯𝗼𝘂𝘁 ⚔️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/0UEunzb7lq — FC Sion (@FCSion) May 9, 2021

Servette coule à Lucerne

Qualifiés pour la finale de la Coupe de Suisse, les Lucernois ont pris le meilleur 3-0 sur Servette. Comme Sion, le FC Lucerne a fait la différence en deuxième période grâce à Ugrinic (59e), Sorgic (78e) et Ndiaye (85e). Dans le troisième match, Lausanne a arraché un point contre Zurich (2-2) après avoir été mené 0-2.

Image: KEYSTONE

Le classement ⤵️

Merlier gagne la 2e étape du Giro, Ganna reste en rose 🚴‍♂️🇮🇹 Le Belge Tim Merlier (Alpecin) a remporté au sprint la 2e étape du Tour d'Italie cycliste, dimanche à Novare, en devançant Giacomo Nizzolo. L'Italien Filippo Ganna (Ineos) a gardé le maillot rose de leader, au lendemain de son succès dans le contre-la-montre de Turin.

Manchester United repousse le titre de City en s'imposant à Aston Villa 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝘼𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 comeback win on the road 😎



Love it, Reds! ✊



🔴 #MUFC

#️⃣ #AVLMUN — Manchester United (@ManUtd) May 9, 2021

Un 98e succès en F1 pour Hamilton 🏎️ Lewis Hamilton (Mercedes) a décroché dimanche son 98e succès en Formule 1 au GP d'Espagne, le troisième en quatre courses disputées cette saison. Le Britannique a devancé son grand rival et dauphin au championnat 2021, Max Verstappen (Red Bull).

Golubic remporte le tournoi WTA 100 de St-Malo 🎾

Viktorija Golubic (WTA 84) a cueilli le titre dimanche dans le tournoi WTA 125 de St-Malo. La Zurichoise a écrasé l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 103) 6-1 6-3 en 67' en finale sur la terre battue française. Ce titre est le deuxième de l'année pour Viktorija Golubic, après celui conquis sur le circuit ITF à Grenoble en février.

Hitz manquera la finale de la Coupe avec Dortmund 😓🇩🇪

Le Borussia Dortmund devra se passer de son gardien de but Marwin Hitz pour la finale de la Coupe d'Allemagne jeudi prochain à Berlin contre Leipzig.

Le gardien de but titulaire du BVB s'est blessé au genou, ce qu'un examen IRM a confirmé. Hitz a été remplacé par Roman Bürki en seconde période du match de Bundesliga contre Leipzig (3-2).

Pas de 33e succès pour Schurter Nino Schurter devra encore patienter avant d'égaler le record de Julien Absalon, vainqueur à 33 reprises en Coupe du monde. Le Grison a pris la 2e place de la manche d'ouverture de la saison, remportée par le Français Victor Koretzky à Albstadt. Le Bernois Mathias Flückiger complète le podium.

Griezmann en visite chez Hamilton

Disfruta del día Griezmann.

Ayer tiramos casi la Liga y los aficionados estamos como estamos...pero tu disfruta en las carreras.

🤦🏻‍♂️🤬 pic.twitter.com/3NAd8Pe43q — Jota Jordi (@jotajordi13) May 9, 2021

Nikles en grande forme 🏋

Johan Nikles (ATP 507) a cueilli dimanche à Majadahonda son quatrième titre sur le circuit ITF. Le tennisman genevois de 24 ans s'est imposé 6-4 6-3 devant le Portugais Nuno Norges (ATP 301) en finale sur la terre battue espagnole.

🇨🇭 Le sélectionneur affine sa sélection

Patrick Fischer a retenu au total 32 joueurs pour la troisième semaine de préparation au championnat du monde de Riga. Le coach de l'équipe de Suisse a notamment convoqué quatre joueurs de NHL et huit finalistes des play-offs de National League. Quatre «mercenaires» de NHL ont donc été libérés par leur organisation. Le défenseur Jonas Siegenthaler et le centre Nico Hischier, qui évoluent tous deux chez les New Jersey Devils, les attaquants Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks) et Timo Meier (San Jose Sharks) retrouveront l'équipe de Suisse samedi à Riga.

❗️ Patrick Fischer hat sein Aufgebot für die nächste Phase der Vorbereitung auf die @2021iihfworlds bekanntgegeben. Vier Spieler aus der NHL und acht Spieler der Playoff-Finalisten @official_EVZ und @officialGSHC stossen nächste Woche zur 🇨🇭 Nati: https://t.co/TzXTMLxiLs pic.twitter.com/PcYSQGZ4bU — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) May 9, 2021

Les six joueurs sacrés champions de Suisse avec Zoug (le gardien Leonardo Genoni, les défenseurs Santeri Alatalo, Raphael Diaz et Tobias Geisser et les attaquants Grégory Hofmann et Dario Simion) rejoindront le groupe jeudi. Les attaquants de Genève-Servette Noah Rod et Joël Vermin seront quant à eux sur le front dès mardi. L'équipe de Suisse s'envolera pour Riga le jeudi 13 mai. Elle doit disputer deux matches amicaux contre la Lettonie, vendredi et samedi à Riga.

Les Helvètes bredouilles Les Suisses n'ont inscrit aucun point samedi lors de la manche monégasque du championnat du monde de Formule E. Le meilleur du trio helvétique fut le Vaudois Sébastien Buemi, 11e. Tenant du titre, le Portugais Antonio Felix da Costa a fêté son premier succès de la saison samedi à Monaco. Deuxième, le Néerlandais Robin Frijns s'empare de la tête du classement général, devant son compatriote Nyck de Vries.

Info mercato 🔥

🔴 Le PSG est intéressé par Eduardo Camavinga et se serait renseigné auprès du Stade Rennais pour connaître les intentions du club.



(@telefoot_TF1) pic.twitter.com/2jpSWe33UE — Actu Foot (@ActuFoot_) May 9, 2021

Agüero regrette

La prise de risque est ce qui fait le charme des panenkas: quand elles sont bien réalisées, l'attaquant est un génie; quand elles sont manquées, il passe pour un effronté. Le buteur de Manchester City, Kun Agüero, n'a pas soigné sa réputation en ratant sa tentative contre Chelsea samedi.

Aguero qui croyait pouvoir planter une panenka à notre Doudou Mendy, un cinglé lui 😂 #CHERMA pic.twitter.com/S0cLrTg267 — damisgood (@DamienCdr) May 8, 2021

À cet instant du match, City menait 1-0 et filait vers le titre de champion d'Angleterre. Le buteur argentin a estimé qu'il prenait peu de risques à tenter le geste popularisé par le footballeur tchécoslovaque Antonin Panenka. Sauf que tout s'est dégradé par la suite pour les Cityzens, et que Chelsea a fini par s'imposer 2-1 en fin de match.

«Je voudrais m'excuser auprès de mes coéquipiers, le staff et les supporters pour avoir manqué le penalty. C'était une mauvaise décision, et j'en assume toutes les responsabilités»

Zverev affrontera Berrettini

Tombeur de Rafael Nadal en quart, puis de Dominic Thiem en demi, Alexander Zverev (ATP 6) affrontera Matteo Berrettini (ATP 10) en finale du Masters 1000 de Madrid. Ce dernier s'est qualifié aux dépens de Casper Ruud 6-4 6-4.

YB renverse Bâle et aide Servette Dans le match au sommet de Super League mais sans véritable enjeu, YB a pris le meilleur sur Bâle 2-0. Le champion a fait la différence en une minute. A la 71e, Fassnacht a ouvert le score et 60 secondes plus tard c'est Martins qui a pu valider le succès bernois. Ce faux-pas du FCB peut faire les affaires de Servette qui récupère la 2e place à égalité de points avec les Bâlois (47) mais avec un match de moins.

Sabalenka enfin titrée sur terre

La Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 7) a remporté le tournoi WTA 1000 de Madrid en venant à bout de la no 1 mondiale Ashleigh Barty en trois sets 6-0 3-6 6-4. Il s'agit de son premier titre sur terre battue.

Lewandowski claque un triplé ⚽⚽⚽

Robert Lewandowski a participé à la démonstration 6-0 du Bayern, tout frais champion d'Allemagne, contre le Borussia Mönchengladbach. L'attaquant polonais a marqué trois buts. Il lui reste encore deux matches pour égaler, voire battre le record de Gerd Müller. Le Bayern se déplacera à Freiburg avant de recevoir Augsburg pour le dernier rendez-vous de la saison.

Triplé de Lewandowski contre Mönchengladbach. 💥



Le Polonais a inscrit 39 buts cette saison en Bundesliga, et n'est plus qu'à une longueur du record de Gerd Müller ! pic.twitter.com/U8QwdA4LoG — Actu Foot (@ActuFoot_) May 8, 2021

À Chelsea l'avantage psychologique En s'imposant 2-1 sur le terrain de Manchester City, Chelsea a retardé le sacre des Cityzens mais a surtout pris un avantage psychologique avant la finale de la Ligue des champions entre les deux clubs, dans trois semaines à Istanbul. Sterling avait ouvert le score, avant que Ziyech puis Alonso, en toute fin de match, n'offrent la victoire aux Blues.

Vaduz distancie Sion

Vainqueur 2-0 à Lugano, Vaduz compte ce soir 5 points d'avance sur le FC Sion. Les Valaisans pourront refaire une partie de leur retard dimanche contre Saint-Gall. Ils n'auront pas le droit à l'erreur, alors qu'il leur reste quatre matches à disputer d'ici la fin de saison.

Image: RTS

Vaduz ne retiendra pas que les trois points de son voyage au Tessin. Cicek a ouvert le score d'un coup de canon à la 4e minute.

İsviçre'de Vaduz forması giyen Tunahan Çiçek bu sezonki 4. golünü Lugano karşısında attı. pic.twitter.com/QH2Arq6gVS — Avrupa'daki Türk Futbolcular (@trlejyonerler23) May 8, 2021

Les Lions triomphent en Coupe

Sacrés en SBL Cup en mars, les Lions de Genève ont décroché leur deuxième trophée de la saison samedi à Fribourg. Les hommes du coach Andrej Stimac se sont imposés 85-82 face à Olympic en finale de la Patrick Baumann Swiss Cup.

Zverev en finale Tombeur de Rafael Nadal en quart, Alexander Zverev (ATP 6) s'est hissé en finale du Masters 1000 de Madrid. L'Allemand a nettement dominé le no 4 mondial Dominic Thiem 6-3 6-4 en demi-finale. Il affrontera dimanche l'Italien Matteo Berrettini (ATP 10) ou le jeune Norvégien Casper Ruud (ATP 22).

L'Atlético ramène un point de Barcelone

Les joueurs de Diego Simeone ont fait match nul sur la pelouse du Barça (0-0), samedi après-midi dans le choc au sommet de la Liga. La lutte est toujours aussi serrée en tête du classement avant le duel entre le Real et Séville dimanche.

Image: RTS

Ganna est le premier leader du Giro

L'Italien Filippo Ganna (Ineos) a endossé le premier maillot rose de leader du Tour d'Italie après sa victoire dans le contre-la-montre à Turin. Ganna, champion du monde du contre-la-montre, a repoussé à 10 secondes son compatriote Edoardo Affini au bout des 8,6 kilomètres d'un parcours rapide qu'il a bouclé à plus de 58 km/h.

Image: AP LaPresse

🏆 Le Bayern s'offre un 31e titre Le Bayern Munich est champion d'Allemagne pour la 9e fois consécutive et pour la 31e fois au total. Les Munichois profitent du revers de Leipzig à Dortmund (3-2) pour célébrer avant même leur match de la 32e journée face à Gladbach à 18h30 samedi.

La belle revanche de Loïc Gasch

Loïc Gasch a réussi un superbe saut samedi à Lausanne. Le Vaudois, spécialiste de la hauteur, a effacé une barre à 2m33 pour s'emparer du record de Suisse et atteindre les minima pour les JO de Tokyo.

𝗣𝗛𝗘𝗡𝗢𝗠𝗘𝗡𝗔𝗟 🔥



Loïc Gasch qualifié pour les JO avec un saut à 2m33, record personnel et record de Suisse, fort ! pic.twitter.com/3pD5IPpbZs — La Région NV (@LaRegionNV) May 8, 2021

Ce bond lui permet de rayer des tabelles la marque de Roland Dalhäuser qui tenait depuis le 7 juin 1981 (!). L'athlète de Birsfelden avait lors d'un concours à Ebenstadt fait passer son record de 2m26 à 2m31. C'est une magnifique revanche pour le Sainte-Crix, touché par le Covid l'an dernier et qui a connu une longue remise en forme après avoir eu des soucis à un poumon, au foie et aux muscles.

Le LS va changer de coach

Giorgio Contini n'entraînera plus Lausanne-Sport la saison prochaine. La Direction du club annonce qu'elle a pris la décision de ne pas prolonger son contrat. Les joueurs et l'encadrement en ont été informés samedi, précise le communiqué.

𝗚𝗶𝗼𝗿𝗴𝗶𝗼 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗶 ne sera pas prolongé au @lausanne_sport au-delà du 30 juin 2021, après 3 ans de bons et loyaux services, notamment une promotion en Super Leaguehttps://t.co/M8zWo92DhJ — Dᴀᴠɪᴅ Bᴀʀʀᴀs (@david_barras) May 8, 2021

Le technicien zurichois de 47 ans est arrivé en 2018 sur le banc du Lausanne-Sport, après la relégation du club en Challenge League. Il a permis de ramener le LS dans l'élite deux ans plus tard. «Le LS est aujourd'hui très favorablement positionné pour atteindre l’objectif fixé, le maintien», souligne le communiqué. L'ensemble de la Direction du club a décidé d'opérer ce changement, «après avoir bien analysé la situation», précise encore le communiqué. Une décision qualifiée néanmoins de «difficile».

Hamilton est inarrêtable

Le Britannique s'élancera en pole position pour la 100e fois de sa carrière, ce dimanche au Grand Prix d'Espagne. Historique.

Les dissidents menacés

Selon la Cadena COPE, Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, réfléchirait à une proposition d'expulsion de la Juventus Turin, du FC Barcelone et du Real Madrid des compétitions européennes lors des deux prochaines saisons. Ces trois clubs sont les derniers rescapés du projet de Super Ligue.

La belle histoire du jour ⬇️

Manuela, une femme de 95 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer, est une grande fan de Rafael Nadal.



"Avant que j'oublie ce qu'est le tennis et ce que Rafa représente pour moi, j'aimerais le rencontrer", disait-elle.



Malgré sa défaite contre Zverev, Nadal a réalisé son rêve. pic.twitter.com/fcsdy9NzqI — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) May 7, 2021

Six hockeyeurs ne porteront pas le maillot suisse à Riga

L coach de l'équipe de Suisse de hockey sur glace, Patrick Fischer, a procédé à une deuxième réduction de l'équipe au terme de la deuxième semaine de préparation au Mondial de Riga. Six joueurs n'ont pas passé ce «cut»:

Le gardien Niklas Schlegel (Lugano).

Le défenseur Andrea Glauser (Langnau Tigers).

le défenseur Christian Marti (Zurich Lions).

L'attaquant Luca Fazzini (Lugano).

L'attaquant André Heim (Berne).

L'attaquant Jason Fuchs (Bienne).

Ils rejoindront pas l'équipe de Suisse la semaine prochaine. Les sélectionnés doivent se retrouver, mardi, à Cham (ZG). Patrick Fischer annoncera, dimanche matin, la liste des joueurs qui prendront part à cette troisième semaine de préparation. L'équipe s'envolera, jeudi prochain, pour Riga, où elle jouera deux matches amicaux contre la Lettonie vendredi et samedi.

Petit tour d'Europe 🇪🇺⚽

Newcastle United s'est imposé à Leicester 2-4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

La Real Sociedad bat Elche 2-0 🇪🇸

Le VfB Stuttgart prend trois points contre Augsburg à domicile (2-1) 🇩🇪

Lille met la pression sur le PSG en s'imposant 0-3 dans le derby à Lens 🇫🇷

Zoug est champion de Suisse pour la 2e fois ⭐⭐

Zoug a conquis son 2e titre de champion de Suisse après celui décroché en 1998. Les joueurs de Dan Tangnes se sont imposés 5-1 pour enlever la série 3-0.

Der @official_EVZ ist Schweizermeister 2020/21! 🏆 Herzliche Gratulation nach Zug!



Champion suisse 2020/21 : EV Zug - félicitations ! 👏 pic.twitter.com/Y0BsPQkMTI — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) May 7, 2021

Leader incontesté et incontestable de la saison régulière, Zoug fait un superbe champion. Déjà solide la saison dernière, mais privé de play-off en raison de la pandémie, le club du millionnaire Hans-Peter Strebel a fait tout juste. Ce titre salue aussi le travail fantastique de l'entraîneur Dan Tangnes.

Image: KEYSTONE

Xamax perd deux points importants 😣

En Challenge League, Xamax ne décolle toujours pas. Les Neuchâtelois se sont fait rejoindre en toute fin de rencontre par Wil, concédant le 2-2 à la 94e. Une bien mauvaise opération puisqu'un peu plus tôt dans la soirée, Chiasso s'est imposé 2-1 contre Winterthur. La fin de saison s'annonce très chaude du côté de la Maladière.

À noter également la très belle victoire du SLO à Zurich face à GC 1-2 grâce à deux buts en fin de rencontre d'Amdouni (83e) et Asllani (85e). Dans le dernier match de la soirée, Kriens et Thoune on fait match nul 1-1.

teletext

La finale de la C1 en Angleterre ? 🤔

Le Royaume-Uni s'est dit prêt à accueillir la finale de la Ligue des champions. Celle-ci est prévue à Istanbul entre Chelsea et Manchester City. De fortes restrictions sur les voyages vers la Turquie sont imposées en raison de la situation sanitaire. A partir du 12 mai, les arrivées en Angleterre de Turquie seront interdites à l'exception des Britanniques et résidents au Royaume-Uni, ce qui complique forcément un peu la logistique autour de la rencontre.

La fédération anglaise de football affirme être en contact avec l'UEFA qui annonce elle «avoir besoin d'un peu de temps pour réfléchir».

Timo Meier rejoindra l'équipe de Suisse 🏒🇨🇭

Timo Meier a confié à des journalistes suivant les San Jose Sharks qu'il allait rejoindre la Suisse pour disputer le Championnat du monde à Riga. Décision inverse pour Pius Suter qui préfère renoncer pour se concentrer sur son club. Nico Hischier et Philipp Kurashev pourraient eux aussi se joindre à l'équipe nationale qui s'envelora le 13 mai pour la Lettonie.

VTT : Van der Poel s'impose, Schurter 3e Mathieu van der Poel a commencé la Coupe du monde de VTT à Albstadt par une victoire en Short Track. Le Néerlandais a remporté le prologue devant le Français Victor Koretzky et le Bernois Nino Schurter.

Nadal tombe en quarts à Madrid

Comme à Monte-Carlo, Rafael Nadal a été battu par l'Allemand Alexander Zverev 6-4 6-4 en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid. Ceci à moins d'un mois de Roland-Garros où il visera un 14e sacre historique.

Nadal s'était déjà incliné en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo mi-avril en ouverture de la saison sur terre battue. Il avait remporté son premier trophée de la saison la semaine suivante à Barcelone en écartant une balle de match en finale contre Stefanos Tsitsipas.

Pas de nouvelle star au Bayern

Le Bayern Munich, dont les finances ont été affectées par la pandémie, n'envisage aucun nouvel achat de grande star cet été. Le président du club Herbert Hainer l'a annoncé.«Nous allons compléter notre effectif, nous avons une équipe jeune, incroyablement forte avec un potentiel énorme», a-t-il dit dans le podcast «Bayern Insider», «donc je ne me fais pas de souci et je ne vois pas d'obligation pour de nouveaux transferts onéreux».

Six semaines d'arrêt pour Kristoffersen

Le skieur Henrik Kristoffersen est au repos forcé pour environ six semaines. Le Norvégien s'est fracturé «l'extrémité basse du péroné», du côté gauche, en motocross. Cette blessure «ne nécessite pas d'intervention chirurgicale», a indiqué son équipementier.

Ski alpin / Chute et fracture de la cheville pour Henrik Kristoffersen en motocross - https://t.co/NeGUCH8YQJ pic.twitter.com/aLCIhl8a4I — Ski Chrono (@Ski_Chrono) May 7, 2021

Le jeune skieur de 26 ans, double médaillé olympique (bronze en slalom en 2014, argent en géant en 2018), s'est blessé en Autriche, où il réside une partie de l'année. Il doit rentrer en Norvège pour y subir d'autres examens.



Pas de Suisse-France samedi non plus

La Suisse ne disputera finalement aucun match face à la France dans le cadre de sa préparation au Mondial. La partie prévue samedi a également été annulée après qu'un test s'est avéré positif au sein de la formation tricolore vendredi.

Un cas positif au Covid-19 au sein de l’équipe française a été annoncé aujourd’hui. Par conséquent, le deuxième match amical opposant l’équipe nationale suisse à la France, prévu demain samedi à Fribourg, doit être annulé. Vers le communiqué : https://t.co/jQnzPp1Ac9 — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) May 7, 2021

La rencontre programmée vendredi, à Fribourg également, avait été annulée par précaution. L'équipe de France avait en effet affronté samedi dernier l'Italie, deux jours avant que deux cas positifs au Covid-19 ne soient détectés au sein de la formation transalpine, alors que la période d'incubation peut durer jusqu'à six jours.

Pestoni ➡️🏠 Inti Pestoni est de retour à Ambri-Piotta. Le club léventin a annoncé le transfert de l'attaquant international ainsi que ceux de Dario Bürgler, André Heim et Yanik Burren dans une petite vidéo très bien faite et diffusée vendredi sur les réseaux sociaux.

Round one 👊

Une bagarre a éclaté jeudi entre Floyd Mayweather et la star de YouTube Logan Paul ainsi que son frère Jake Paul pendant une séance photo à Miami. L'ex-champion du monde (44 ans) doit affronter Logan Paul dans un combat exhibition. Il a laissé éclater sa colère au Hard Rock Stadium, où aura lieu l'évènement le 6 juin, après que Jake Paul avait saisi sa casquette.

Comment Mayweather a pu accepter de tomber dans ce piège



Une altercation entre Floyd Mayweather et Jake Paul lors de la conférence de presse avant le combat de boxe entre Mayweather et Logan Paul. pic.twitter.com/aI5kqEmRrI — 𝒦𝓊𝓃𝓉𝒶 𝓋𝒶𝓃 𝒹𝑒𝓃 𝒦𝒾𝓃𝓉é (@DenKinte) May 6, 2021

Villarreal - Manchester United en finale de l'UEFA Europa League 🇪🇺⚽ ⏰ RESULTS ⏰



👏 Congratulations Villarreal and Manchester United, 2021 Europa League finalists!



Who impressed most tonight? 🤔#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 6, 2021

Après Manchester City et Chelsea en Ligue des champions, Manchester United a validé son ticket pour la finale de l'Europa League malgré son revers 3-2 à Rome et un nouveau doublé d'Edinson Cavani. Les Anglais l'avaient emporté largement 6-2 à l'aller. A Gdansk, les Red Devils défieront Villarreal le 26 mai. La troupe d'Unai Emery, en finale de la compétition pour la 5e fois, a su conserver son but d'avance acquis à l'aller (2-1 en Espagne). Aubameyang a trouvé le poteau à la 79e sur une tête.

À noter que Granit Xhaka a dû jeter l'éponge lors de l'échauffement. La nature de la blessure n'a pas été divulguée par le staff des Gunners. À quelques semaines du début de l'Euro, on espère que ce n'est rien de grave pour le capitaine de la Nati.

keystone

Pas de vainqueur dans le classico portugais. Sporting file vers le titre 🇵🇹 #SLBFCP | ⏹ Final whistle. #WeAreBenfica



🤝 @emirates pic.twitter.com/yv8uCW2zXu — SL Benfica (@slbenfica_en) May 6, 2021

teletext

Zverev face à Nadal à Madrid 🎾 Le no 6 mondial Alexander Zverev a rejoint Rafael Nadal en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid. Ceci grâce à sa victoire face au Britannique Daniel Evans (ATP 26) en deux sets 6-3 7-6 (7/3). Gut gespielt Alexander.

Eden Hazard demande pardon. Faute avouée, à moitié pardonnée ? Eden Hazard : « Je suis désolé. J’ai lu beaucoup de choses aujourd’hui, ce n’était pas mon intention d’offenser les fans du Real Madrid, j’ai toujours rêvé de jouer pour le club & je suis venu ici pour gagner, la saison n’est pas finie, et nous devons nous battre pour la liga ! » pic.twitter.com/vinlSY1YS7 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 6, 2021

Les joueurs de l'équipe nationale pourront être vaccinés ⚽ Les joueurs et le personnel de l'équipe nationale peuvent se faire vacciner contre le Covid. L'idée est d'être prêt avant le prochain Euro qui débute le 11 juin. L'objectif est que les personnes qui souhaitent être vaccinées reçoivent la première dose du vaccin au plus tard au début du camp d'entraînement à Bad Ragaz (à partir du 26 mai). La deuxième injection ne serait administrée qu'après le retour de la compétition.

David Zibung prend sa retraite

David Zibung a décidé de mettre un terme à sa carrière à 37 ans. Le gardien a disputé plus de 500 matches avec Lucerne.Cantonné à un rôle de réserviste, Zibung avait rejoint le club de Suisse centrale voici 23 ans en provenance de Hergiswil.

Aebischer change de maillot

David Aebischer ne reviendra pas à Fribourg-Gottéron. Les Dragons annoncent que le contrat du défenseur de 20 ans (qui va rejoindre Rapperswil) a été rompu «d'un commun accord». Ils ont engagé pour le remplacer Mauro Dufner (Rapperswil aussi).