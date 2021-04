Bâle licencie Sforza +++ Le Real Madrid domine Liverpool

Sport

Image: keystone

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Manchester City s'impose contre Dortmund

Manchester City s'est imposé 2-1 contre Borussia Dortmund, qui a évolué de manière courageuse à l'Etihad, ne laissant pas les Citizens se procurer beaucoup d'occasions. Mais une perte de balle évitable d'Emre Can dans le rond central à la 19e a coûté cher: le contre mené par les Mancuniens a fait mal et a été conclu par De Bruyne, servi en retrait par Mahrez.

ET C'EST FINI !!!



Quelle fin de match incroyable, City s'impose à la maison face à Dortmund ! 💙



🔵 2-1 🟡 #ManCity pic.twitter.com/vfcG24dLyi — Manchester City (@ManCityFra) April 6, 2021

Le Real Madrid domine Liverpool

Le Real Madrid a pris une option pour une place dans le dernier carré de la Ligue des champions en battant Liverpool 3-1. Le club espagnol a profité d'une prestation bien décevante des visiteurs, qui ont été dominés dans tous les compartiments du jeu. Liverpool a ainsi totalement manqué son affaire en première mi-temps.

Ajoie égalise, Kloten fait le break

Ajoie s'est imposé 5-3 à Langenthal dans l'acte II des play-off de Swiss League. Les Jurassiens ont ainsi égalisé à 1-1 dans la série best of 7.

Kloten a pour sa part pris l'avantage 2-0 dans sa série contre Olten. Les Zurichois l'ont emporté 1-0 grâce à une réussite de Figren (28e).

Trois hockeyeurs fidèles à Genève-Servette

Tout fraîchement qualifié pour les play-offs de National League, où il affrontera Fribourg-Gottéron en quarts de finale, Genève-Servette a annoncé la prolongation de trois joueurs cadres. Le défenseur Jonathan Mercier (35 ans) a signé pour une année supplémentaire avec son club de toujours. De son côté, l'attaquant canadien Daniel Winnik (36 ans) a prolongé pour un an avec une option pour une année supplémentaire. Tyler Moy (25 ans), lui, restera deux ans de plus dans la cité de Calvin.

𝗦𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 & 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 🖊



Le #GSHC est heureux d’annoncer les prolongations de Jonathan Mercier, de Daniel Winnik et de Tyler Moy. Nauris et Nils Sejejs signent leur premier contrat professionnel avec le Club ⤵https://t.co/RsyDHHHlrE — Genève-Servette HC (@officialGSHC) April 6, 2021

Les jeunes jumeaux Nauris et Nils Sejejs (20 ans) ont quant à eux signé leur premier contrat professionnel avec les Aigles. Ils seront prêtés la prochaine saison au HC La Chaux-de-Fonds en Swiss League pour s'aguerrir.

Pendant ce temps... Tennis Tous deux issus des qualifications à Marbella et à Cagliari, Henri Laaksonen (ATP 135) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 151) ont été éliminés dès le 1er tour du tableau principal. En Espagne, Laaksonen a été battu 6-4 6-1 par l'Espagnol Jaume Munar (ATP 95). En Sardaigne, Hüsler a subi la loi du Britannique Liam Broady (ATP 152) 6-1 6-3.

Cyclisme L'Espagnol Alex Aranburu (Astana) a enlevé en solitaire la 2e étape du Tour du Pays Basque à Sestao, au nord-ouest de Bilbao. Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a conservé le maillot de leader après cette étape de 154 km se terminant en montée.

Bâle licencie Ciriaco Sforza

La défaite de lundi contre la lanterne rouge Vaduz aura été celle de trop pour l'entraîneur du FC Bâle Ciriaco Sforza. Il a été démis de ses fonctions ce mardi. L'ancien international suisse (51 ans) paie les mauvais résultats du club rhénan cette saison. Systématiquement dans le (très) haut du classement de Super League depuis une vingtaine d'années, l'équipe du Parc Saint-Jacques n'est que cinquième actuellement (avec 11 défaites en 27 matchs). La moyenne de points de Ciriaco Sforza sur le banc bâlois - 1,33 par match - est la pire pour le FCB depuis 24 ans. Le natif de Wohlen était arrivé cet été sur les bords du Rhin. L'assistant Patrick Rahmen assurera l'intérim jusqu'à la fin de cette saison.

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ : Le FC Bâle se sépare de son entraîneur Ciriaco Sforza avec effet immédiat. Patrick Rahmen, actuel entraîneur-adjoint, assurera l’intérim. #FCBasel1893 pic.twitter.com/S4NbjxkpA8 — FC Basel 1893 🇫🇷 (@FC_Basel_fr) April 6, 2021

La tuile pour le Real Madrid

Le défenseur central du club espagnol Raphaël Varane a été testé positif au Covid-19. Du coup, le Français ratera le match aller du quart de finale de Ligue des Champions contre Liverpool ce mardi soir. Il pourrait aussi manquer le classico contre Barcelone samedi. Un derby au sommet qui peut permettre aux deux équipes de prendre les commandes de la Liga.

keystone

L'absence de Varane pose un gros problème au Real Madrid, qui comptait sur le Tricolore pour combler l'absence du capitaine et taulier Sergio Ramos, blessé.

Propos racistes à Bâle sanctionnés

Le genre de scène inacceptable qui font honte au football, au sport en général et au pays dans lequel elle se produit. Lundi, un spectacteur présent au Parc Saint-Jacques durant le match de football Bâle-Vaduz a insulté l'attaquant français du FCB Aldo Kalulu en le traitant de «cueilleur de bananes». Un micro au bord du terrain avait capté ces propos aussi bêtes que méchants, diffusés à l'antenne en direct. Bonne nouvelle: le coupable a été trouvé. Il s'agit d'un collaborateur d'une entreprise travaillant pour la SSR, en charge de la production des matchs en direct.

La SSR a mis fin avec effet immédiat au contrat qui la lie à la société dans laquelle travaille cette personne.

Déclarations racistes lors du match de Super League du lundi de Pâques : la SSR a mis fin à la relation contractuelle avec l'entreprise externe avec effet immédiat et présente ses excuses officielles au joueur du FCB Aldo Kalulu, au FC Bâle et au public. https://t.co/FSQOtNvjJw — SRG SSR (@SRGSSR) April 6, 2021

Cette triste affaire est intervenue moins de 24 heures après l'arrêt d'un autre match de football à Cadix, en Espagne. Le défenseur de Valence Mouctar Diakhaby s'était plaint de propos racistes de la part d'un adversaire. Par solidarité avec leur coéquipier, les joueurs valenciens avaient quitté la pelouse pour rentrer au vestiaire pendant quelques minutes. En Suisse, ce n'est pas la première fois qu'un footballeur est victime de propos racistes venant du public. L'attaquant nigérian du FC Zurich Aiyegun Tosin en avait été la cible en juin dernier à Saint-Gall.

Un cluster de coronavirus au sein de la Squadra Azzurra

L'équipe d'Italie de football a assuré sur le terrain la semaine dernière. Dans le même groupe des qualifs pour le Mondial 2022 que la Suisse, la Squadra Azzurra a battu l'Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie (chaque fois 2-0). Mais le rassemblement de la Nazionale a laissé des traces. Onze de ses membres – dont les joueurs Federico Bernardeschi (dernier test positif en date ce mardi, mais asymptomatique), Leonardo Bonucci, Marco Verratti, Vincenzo Grifo, Salvatore Sirigu, Alessio Cragno et Alessandro Florenzi – ont été infectés par le Covid-19. Et ce malgré des règles strictes dans la bulle sanitaire (port du masque, douches prises individuellement après les entraînements, tests réguliers, deux cars pour les déplacements de l'équipe pour respecter distanciation physique, etc.). L'Equipe parle même de 18 cas positifs au total.

keystone

Et ces contaminations ont évidemment un impact négatif pour les clubs où jouent les internationaux transalpins de retour de sélection. A commencer par les équipes de Serie A, qui testent ces joueurs chaque jour et les font s'entraîner individuellement. Manuel Locatelli et Gian Marco Ferrari, de Sassuolo, ont même été écartés et n'ont pas pu disputer le match contre la Roma samedi, en dépit d'un test négatif. Le Paris Saint-Germain, lui, devra se passer de Marco Verratti et Alessandro Florenzi mercredi à Munich lors du match aller du quart de finale de Ligue des champions. Et face au Bayern, mieux vaut pouvoir compter sur tous ses joueurs...

Nacer Bouhanni n'en peut plus

Le cycliste français d'origine algérienne subit depuis une semaine une pluie d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Elle fait suite à son comportement dangereux lors d'un sprint le 21 mars durant la course Cholet-Pays de la Loire, où il avait collé contre les balustrades le jeune britannique Jake Stewart. Le coureur de l'Hexagone risque une suspension. Nacer Bouhanni a déclaré lundi dans une interview à L'Equipe qu'il allait porter plainte contre les personnes qui le harcèlent avec des messages haineux sur les plateformes.

Le sprint dangereux de Bouhanni Vidéo: YouTube/Sakari K

«Ça fait déjà huit jours que je reçois des centaines de messages, ça tourne au harcèlement»

Le Vosgien de 30 ans – champion de France sur route en 2012 – a avoué être en proie à des insomnies à cause de ces attaques. Du positif quand même: Bouhanni dit ne jamais avoir subi de racisme dans le peloton.

keystone

Nombreux sont les footballeurs professionnels à se plaindre des insultes – notamment racistes – qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux. Le cyclisme semblait moins touché par ce fléau. Mais la bêtise ne connaît pas les frontières sportives...

La Corée du Nord renonce La Corée du Nord ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo cet été en raison des risques d'infection au coronavirus. Cette annonce faite mardi achève les espoirs sud-coréens de mettre à profit ces JO pour relancer des pourparlers avec Pyongyang.

Genève-Servette se qualifie pour les play-offs au détriment de Bienne

Les jeux sont faits en National League de hockey sur glace. Genève s'est qualifié lors de l'ultime journée ce lundi en dominant Lugano aux Vernets 5-2. Cette victoire permet aux Aigles de coiffer au poteau le HC Bienne, qui était son adversaire direct pour la qualification. Les Seelandais se sont, eux, inclinés chez le leader et vainqueur de la saison régulière Zoug (3-1) et défieront Rapperswil en pré play-offs. Les Genevois, sixièmes du classement final, affronteront Fribourg-Gottéron en quarts de finale des play-offs.

Image: KEYSTONE

Les Fribourgeois, justement, sont allés battre Ambri-Piotta 3-2 pour ce qui restera le dernier match dans la mythique Valascia (construite en 1959 et rénovée en 1979). Le club léventin jouera dans une enceinte flambant neuve la saison prochaine. Lausanne, pour sa part, s'est incliné 7-5 à Rapperswil. En quarts des play-offs, les Vaudois défieront Zurich. Les Zurichois ont assuré leur ticket direct en allant battre Langnau 5-2.

Le classement final de National League

Pré play-offs (séries au meilleur des trois matchs, dès mercredi):

Bienne (7 e ) - Rapperswil (10 e )

) - Rapperswil (10 ) Davos (8e) - Berne (9e)

Quarts de finale des play-offs (dès le mardi 13 avril):

Zoug (1 er ) - Davos/Berne

) - Davos/Berne Lugano (2 e ) - Bienne/Rapperswil

) - Bienne/Rapperswil Fribourg (3 e ) - Genève (6 e )

) - Genève (6 ) Lausanne (4e) - Zurich (5e)

Pendant ce temps... Cyclisme Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté le contre-la-montre individuel lors de la 1ère étape du Tour du Pays Basque.

Le FC Vaduz s'impose à Bâle

Les footballeurs liechtensteinois sont allés gagner 2-1 au Parc Saint-Jacques face à un FC Bâle au plus mal. Du coup, Vaduz laisse au FC Sion la place de lanterne rouge de Super League. Les joueurs de la Principauté comptent désormais 29 points – trois de plus que les Valaisans – en 27 matchs.

Le classement au soir du 5 avril

Vaduz a marqué le but de la victoire dans les arrêts de jeu (93e), sur corner, grâce à une tête de son défenseur central Yannick Schmid. Le FC Bâle, lui, s'enfonce dans la crise. Les Rhénans sont méconnaissables cette saison. Ils ont concédé leur 11e défaite de l'exercice. Cinquièmes du classement, ils ne comptent que dix points d'avance sur le dernier, Sion. L'entraîneur bâlois Ciriaco Sforza pourrait faire les frais de ce revers. Les pensionnaires de Saint-Jacques espéraient une victoire pour se relancer au classement, mais aussi pour alléger l'atmosphère actuellement très pesante autour du FC Bâle. Un conflit pour posséder le club a cours entre l'actuel actionnaire majoritaire et propriétaire, Berhnard Burgener, et l'ancien joueur David Degen.

La Suisse n'a pas réussi à faire d'une pierre cinq coups

L'équipe suisse masculine de curling a perdu pour la première fois aux Championnat du monde de Calgary (Canada) ce lundi. Après quatre victoires, Peter De Cruz et ses coéquipiers se sont inclinés contre les Etats-Unis (8-6), champions olympiques en titre.

La pierre victorieuse des Etats-Unis Winner winner! Switzerland is undefeated no more.

What a big, big win tonight to improve to 4-1 overall!!#curling #WMCC2021 #TeamUSA 🇺🇸 pic.twitter.com/uttvfrY4b0 — Team Shuster (@TeamShuster) April 5, 2021

Les Helvètes sont désormais deuxièmes du classement, avec le Canada, le Team Russie, l'Ecosse et les Etats-Unis. La Norvège mène le bal. Les Suisses – représentés par le CC Genève – joueront deux fois dans la nuit de lundi à mardi: d'abord contre l'Italie puis face au Team Russie.

Hubert Hurkacz remporte le tournoi de Miami

Le tennisman polonais (ATP 37) a créé la surprise ce dimanche soir en Floride. Il a remporté le tournoi Masters 1000 de Miami, en battant en finale l'Italien Jannik Sinner en deux manches 7-6 6-4.

Hubert Hurkacz (24 ans) s'est adjugé seulement le troisième titre de sa carrière. C'est le deuxième en 2021, après Delray Beach en janvier. A Miami, le Polonais a franchi un pallier: il disputait sa première finale dans un tournoi estampillé Masters 1000. Au prochain classement ATP, le natif de Wroclaw entrera dans le Top 20 (16e) pour la première fois.

Un air de Paris en Andalousie

La scène qui a eu lieu ce dimanche soir à Cadix lors d'une partie de première division espagnole rappelle les événements du match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Istanbul BB en décembre dernier. Les joueurs des deux équipes avaient décidé de quitter le terrain après des propos racistes du quatrième arbitre envers l'entraîneur-assistant du club turc, le Camerounais Pierre Webo. Cette fois, ce sont les joueurs de Valence qui ont quitté la pelouse à la demi-heure de jeu pour rentrer aux vestiaires. La raison: le défenseur valencien français Mouctar Diakhaby affirme avoir été la cible d'insultes racistes par un adversaire, Juan Cala.

keystone

L'interruption du match a duré quinze minutes. Valence est revenu sans Diakhaby, remplacé et qui a suivi la suite du match depuis les tribunes. Les pensionnaires de Mestalla se sont finalement inclinés 2-1. Valence a twitté un message de soutien à son défenseur: «Tout notre soutien à Diakhaby. NON AU RACISME. Le joueur, qui a reçu une insulte raciste, a demandé à ses coéquipiers qu'ils retournent sur la pelouse pour se battre. TOUS AVEC TOI, MOUCTAR»

Nuestro TOTAL APOYO a @Diakhaby_5



𝗡𝗢 𝗔𝗟 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠𝗢



El jugador, que ha recibido un insulto racista, ha pedido a sus compañeros que vuelvan al campo a luchar.



TODOS CONTIGO, MOUCTAR #JuntsAnemAMUNT#AllToPlayFor pic.twitter.com/GQzpuO4I2w — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) April 4, 2021

Les Suisses toujours invaincus au championnat du monde de curling

L'équipe de Suisse – représentée par le CC Genève – a remporté ce dimanche soir son quatrième match en quatre parties dans ces Mondiaux. Peter De Cruz et ses coéquipiers ont dominé le Canada 6-4, au terme de l'end supplémentaire.

keystone

Samedi, les Helvètes avaient battu le Japon (8-5). Ils affronteront les Etats-Unis dans la nuit de dimanche à lundi.

Pendant ce temps... Motocyclisme Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) s'est imposé dans le Grand Prix de Doha dans la catégorie reine MotoGP. Il a devancé les Ducati de son compatriote Johann Zarco et de l'Espagnol Jorge Martin.

Servette reprend la deuxième place de Super League

Les footballeurs genevois ont fait match nul dimanche chez eux contre Lugano (1-1). Grâce à ce point, ils sont repassés devant Lausanne, désormais quatrième. Les Tessinois (3e) ont aussi dépassé les Vaudois grâce à cette nouvelle unité engrangée.

Olivier Custodio a ouvert le score pour Lugano à la 66e minute. Servette est revenu grâce à son talentueux attaquant Miroslav Stevanovic (85e).

keystone

Dans l'autre match du jour, le FC Sion s'est incliné à Tourbillon contre le leader Young Boys (0-3). Les Valaisans auront des regrets: ils ont craqué en fin de match, encaissant le premier but à la 86e minute seulement – par l'inévitable Jean-Pierre Nsame, meilleur buteur de Super League avec 14 réussites.

Young Boys file vers son quatrième titre national consécutif, avec... 22 points d'avance sur son dauphin, Servette. Sion reste englué à l'avant-dernière place, avec le même nombre de points que la lanterne rouge Vaduz.

Le classement ce dimanche soir rts

Un Danois remporte le Tour des Flandres

Kasper Asgreen (Deceuninck) a remporté le Tour des Flandres ce dimanche après-midi. Au sprint, il a battu son camarade d'échappée, le Néerlandais Mathieu van der Poel.

Les dernières secondes de la course 🏆 ¡¡KASPER ASGREEN 🇩🇰 GANADOR DEL #TourDeFlandes !!



🙆‍♂️ Contra todo pronóstico, se impone al sprint al fenómeno Van der Poel 🇳🇱 en un brutal alarde de fuerza.



🙌 Con permiso de Roubaix, el día de ciclismo más bonito del año. Puro espectáculo. https://t.co/dsfPn52y64 — El Corredor de Fondo (@corredor_fondo) April 4, 2021

Le Batave, petit-fils de Raymond Poulidor, n'a donc pas fêté le doublé après sa victoire l'an dernier. Le Bernois Fabian Cancellara est le dernier coureur à avoir gagné le Tour des Flandres deux fois de suite (2013 et 2014).

Côté suisse, mention spéciale à Stefan Bissegger, qui a mené la course durant quelques kilomètres en attaquant à 57 kilomètres de l'arrivée. Juste après cette attaque, Stefan Küng a, lui, été victime d'une chute. Quand au troisième Helvète en vue durant la course, il ne l'a pas été pour une bonne raison...(lire ci-dessous)

Une exclusion un peu... bidon

Le Lucernois Michael Schär a été exclu du Tour des Flandres pendant la course ce dimanche. La raison? L'Helvète de 34 ans a jeté son bidon dans une zone où il est interdit de le faire... Michael Schär est l'une des premières «victimes» de ce nouveau règlement de l'UCI, en vigueur depuis le 1er avril. Dans les courses d'un jour, une telle infraction débouche sur une exclusion. Dans les courses par étapes, la première faute est sanctionnée de 30 secondes de pénalité, la deuxième de deux minutes et la troisième d'un retrait de l'épreuve.

L'erreur fatale de Michael Schär A discarded water bottle from a pro is enough to inspire a child into cycling. Today AGR2 rider Michael Schär was DSQ from the Tour of Flanders for doing just that.pic.twitter.com/V52VcRTmqi — Cyclist (@cyclist) April 4, 2021

Jason Dupasquier marque à nouveau des points en Moto3

Le pilote fribourgeois a pris la 11e place du Grand Prix de Doha ce dimanche après-midi. Jason Dupasquier a du même coup inscrit des points pour la deuxième fois de la saison en autant de courses. Depuis ses débuts en Moto3 l'année dernière, il a terminé chaque Grand Prix qu'il a disputé. Mais lors du dernier exercice, il n'avait pas réussi à inscrire de points (il faut figurer dans les 15 premiers de la course).

keystone

La victoire à Doha est revenue au jeune Espagnol Pedro Acosta, qui prend la tête du championnat.

🏒 Bienne renverse Genève et s'empare de la 6e place de National League

Aux Vernets, Genève-Servette pensait tenir une victoire décisive pour la qualification directe en play-offs. Les Aigles menaient 1-0 face à Bienne – un adversaire direct – à deux minutes de la fin du match. Mais les Seelandais ont renversé la vapeur en douze secondes grâce à deux buts, de Beat Forster et Yannick Rathgeb. Les Biennois se sont finalement imposés... 5-1 et chipent la 6e place – la dernière directement qualificative pour les séries pour le titre – aux Genevois, désormais 7e.

Der @ehcbiel dreht die Partie gegen Genf in den letzten zweieinhalb Spielminuten vom 1:0 zum 1:5! 🤯 Die #NationalLeague-Resultate in der Übersicht.



Les résultats de la soirée NL. pic.twitter.com/nIoHp5fI1D — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) April 3, 2021

Les pensionnaires des Vernets devront gagner à Lugano lundi – et espérer que Bienne ne ramène pas trois points de Zoug – pour se qualifier pour les play-offs.

Un autre scénario est possible: si Zurich ne rapporte aucun point de Langnau, ce sont les Zurichois, actuellement cinquièmes, qui pourraient se retrouver sur le carreau et devoir disputer les pré play-offs. Zurich qui s'est incliné chez lui samedi soir contre Lausanne (0-2).

Le classement au soir du samedi 3 avril rts

Ce qu'il faut retenir de la soirée en Bundesliga ⚽

🇩🇪 Le Bayern Munich (1 er ) est allé battre Leipzig (2 e ) dans le choc au sommet de Bundesliga et prend 7 points d'avance sur son adversaire du jour.

(1 ) est allé battre (2 ) dans le choc au sommet de Bundesliga et prend 7 points d'avance sur son adversaire du jour. Dortmund a perdu chez lui contre Francfort (1-2) et ne se rassure pas avant son quart de Ligue des champions mardi à Manchester City.

a perdu chez lui contre Francfort (1-2) et ne se rassure pas avant son quart de Ligue des champions mardi à Manchester City. Schalke concède sa 19e défaite de la saison à Leverkusen (2-1) et file tout droit vers la relégation en 2 e division.

concède sa 19e défaite de la saison à Leverkusen (2-1) et file tout droit vers la relégation en 2 division. Flamboyant avec la Nati cette semaine, Ruben Vargas a marqué pour Augsburg contre Hoffenheim (victoire 2-1).

Pendant ce temps... Curling La Suisse a réussi son entame au Championnat du monde de Calgary. La formation de Peter De Cruz s'est imposée 8-7 devant la Suède, double tenante du titre. Le team du CC Genève, qui n'a jamais été mené au score, a forcé la décision lors de l'end supplémentaire. La Suisse a enchaîné en début de soirée en prenant la mesure de l'Allemagne 8-5. Les Genevois ont toujours mené dans cette partie.

Tennis La no 1 mondiale Ashleigh Barty a conservé son titre au tournoi WTA 1000 de Miami. Samedi, l'Australienne a battu en finale la Canadienne Bianca Andreescu (8e mondiale). La Nord-Américaine a abandonné après s'être blessée à la cheville droite, alors qu'elle était menée 6-3 4-0. Barty (24 ans), lauréate de la dernière édition de l'épreuve disputée en 2019, et quasiment absente des courts l'an passé à cause de la pandémie du Covid-19, décroche sa 10e victoire sur le circuit féminin.

⚽Xamax est allé surprendre GC

En Challenge League, Neuchâtel Xamax s'est donné de l'air et de la confiance ce samedi soir. Les footballeurs neuchâtelois sont allés battre le leader GC 4-1. Ils menaient même 4-0 à la 89e. L'équipe de la Maladière est 8e du classement, avec cinq points d'avance sur la lanterne rouge Chiasso. Qui a aussi gagné, 1-0 sur la pelouse de Winterthour. L'autre romand de Challenge League, le Stade Lausanne-Ouchy, est allé faire match nul 1-1 à Kriens (9e). En haut de classement, Thoune a fait une bonne affaire en dominant Wil 3-1. Les joueurs de l'Oberland bernois, deuxièmes, reviennent à quatre points de GC.

Image: KEYSTONE

Le Lausanne-Sport prend la deuxième place de Super League

Samedi soir, les footballeurs vaudois ont battu Lucerne 2-1 lors de la 27e journée de Super League. Une victoire qui leur permet de devenir dauphin de Young Boys (bon, à 20 points quand même... faut pas déconner hein!). Avec 37 unités, les pensionnaires de la Tuilière ont le même total que Servette, troisième (moins bon goal average que le LS).

Lucas Da Cunha a été l'homme du match: le meneur lausannois a inscrit les deux buts de son équipe (32e et 40e minutes). Ndiaye a réduit l'écart à la 71e.

Un petit parfum d'Europe à Lausanne, qui rappelle ce genre de moments Vidéo: YouTube/sp1873

Dans l'autre partie de Super League disputée samedi soir, Saint-Gall et Zurich ont fait match nul 1-1.

Le classement au soir du 3 avril rts

Paris battu chez lui par Lille

Lille a frappé fort ce samedi soir. Les footballeurs du Nord de la France sont allés battre le Paris Saint-Germain 1-0. Ils ont pris du même coup les commandes de la Ligue 1, avec trois points d'avance sur les Parisiens. Le Lillois Jonathan David a inscrit le seul but du match à la 20e. Neymar a, lui, été expulsé en toute fin de partie après un coup de sang sur le Lillois Tiago Djalo.

Image: keystone

Après cette défaite, les Parisiens ne partiront pas confiants pour aller affronter le Bayern Munich mercredi dans le match aller de ce quart de finale de Ligue des Champions.

De son côté, Monaco a étrillé Metz 4-0. Les footballeurs de la Principauté sont troisièmes, à un point du PSG et à quatre de Lille.

C'est mal parti pour le HC Ajoie

Les Jurassiens ont perdu samedi le premier match de leur série des demi-finales des play-offs de Swiss League. Une défaite 5-4 face à Langenthal chez eux à Porrentruy. Les Ajoulots tenteront d'égaliser mardi soir dans le canton de Berne.

Image: KEYSTONE

Dans l'autre demi-finale, Kloten a fait respecter la logique dans cette première partie. Victoire des Zurichois, vainqueurs de la saison régulière, 6-2 contre Olten (5e).

Chênois mène le bal

Les volleyeurs genevois sont allés battre Amriswil samedi dans le premier acte de la finale des play-offs de Ligue nationale A. Une victoire 3 manches à 2 dans la salle des favoris thurgoviens, qui n'avaient concédé que deux défaites en vingt matchs de championnat.

Chênois menait deux manches à zéro. Amriswil a recollé au score. Mais les joueurs du bout du Lac de Genève Léman n'ont pas craqué dans le tie-break, qu'ils ont remporté 15-13 après avoir été menés 8-6. L'acte II de cette série finale aura lieu jeudi soir à Chênois.

Premier couac pour Tuchel (et quel couac!)

Chelsea a subi une défaite totalement inattendue en Premier League. A domicile, les Blues ont été battus 5-2 par West Bromwich Albion, pourtant avant-dernier du classement et quasi condamné à la descente. Magique?

A magical afternoon in the capital 💫#CHEWBA | @eToro — West Bromwich Albion (@WBA) April 3, 2021

L'expulsion de Thiago Silva à la 29e, alors que Chelsea menait 1-0, a totalement désorganisé l'équipe londonienne. West Brome a marqué deux fois par Pereira... dans les arrêts de jeu de la première mi-temps

C'est la première défaite de Chelsea en championnat depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc le 26 janvier. En 14 rencontres de Premier League, son équipe n'avait concédé que deux buts. Ce revers n'en est donc que plus surprenant.

Image: sda