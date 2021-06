Changement de président au Bayern +++ Eric Garcia au Barça

Sport

Rummenigge cède la présidence du Bayern Munich

Karl-Heinz Rummenigge, homme fort et figure historique du Bayern Munich, s'apprête à quitter ses fonctions au club. Ceci six mois avant la date prévue du passage de témoin à Oliver Kahn, ancien gardien légendaire du club bavarois et de la Mannschaft. Rummenigge, lui aussi ancien joueur du Bayern, double ballon d'Or, avait prévu de céder son fauteuil de président du directoire au 31 décembre. Mais il a décidé, selon les médias, de le faire tout de suite afin que son successeur désigné Oliver Kahn (51 ans) puisse être aux manettes dès le début de la prochaine saison.

Image: keystone

Rummenigge était président du Bayern depuis 2002. Sous son règne, les Bavarois ont remporté deux Ligue des champions (2013 et 2020) et 14 championnats d'Allemagne.

Eric Garcia de retour au FC Barcelone

Un jour après l'arrivée de l'attaquant argentin Sergio Agüero, le FC Barcelone accueille un nouveau joueur en provenance de Manchester City.

Le club blaugrana a annoncé le recrutement du défenseur international espagnol Eric Garcia. Il a signé jusqu'en été 2026.

Eric Garcia, défenseur de 20 ans, est convoqué par le sélectionneur espagnol Luis Enrique Martinez pour disputer l'Euro. Formé à l'académie de jeunes du FC Barcelone, Eric Garcia avait rejoint Manchester City en 2017, où il est passé par les équipes de jeunes et a fini par jouer à 35 reprises pour l'équipe première.

Pendant ce temps... 🎾 Stefanie Voegele battue au premier tour de Roland-Garros Stefanie Voegele (WTA 131) n'a pas passé le cap du premier tour à Roland-Garros. L'Argovienne s'est inclinée 7-5 6-1 en 1h20 devant l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 91). Voegele n'y arrive décidément pas en Grand Chelem. L'Argovienne enchaîne une huitième défaite de rang dans un tableau final à ce niveau. Son dernier succès remonte à 2017 et un premier tour à Melbourne.

🏒 La défaite suédoise fait les affaires de la Suisse

La Suisse a son ticket pour les quarts de finale du Mondial de hockey sur glace de Riga en poche, avant même son dernier match de poule. La Russie a mis tout le monde d'accord en s'imposant 3-2 aux tirs au but lundi soir devant la Suède, qui est ainsi éliminée.

La Suède - qui a faut-il le rappeler écrasé la Suisse 7-0 dans ce tournoi - devait s'imposer lundi pour garder espoir. Le «Tre Kronor» est parvenu à s'offrir une prolongation grâce à une réussite de Victor Olofsson à la 56e, mais s'est incliné aux tirs au but. C'est Vladimir Tarasenko qui a inscrit le tir au but décisif pour les Russes.

First game at #IIHFWorlds. First game winner. First two points for Vladimir Tarasenko.👏🇷🇺 @russiahockey beat @Trekronorse in shootout thriller and cut their hopes for quarter-finals. pic.twitter.com/ZMvCMqe0wH — IIHF (@IIHFHockey) May 31, 2021

🎾 Naomi Osaka se retire du tournoi!

Naomi Osaka (numéro 2 mondiale) a annoncé sur son compte Twitter qu'elle se retirait de Roland-Garros! La tenniswoman japonaise était engagée dans un bras de fer avec les organisateurs en raison de son refus de participer aux conférences de presse.

«La meilleure chose pour le tournoi, les autres joueuses et mon bien être est que je me retire (du tournoi) pour que chacun puisse se reconcentrer sur le tennis», a tweeté Naomi Osaka, lauréate des deux derniers tournois du Grand Chelem qu'elle a disputés (US Open 2020 et Open d'Australie 2021).

Son forfait ouvre totalement un bas du tableau dans lequel elle aurait eu un coup à jouer, même si elle n'a jamais brillé sur terre battue. Il permet en outre à la Roumaine Ana Bogdan (WTA 102) de se hisser sans jouer en 16e de finale.

🎾 Roger Federer gagne à Roland-Garros

Le tennisman bâlois a remporté son match du 1er tour à la Porte d'Auteuil ce lundi après-midi. Le «Maître» a facilement battu l'Ouzbek Denis Istomin en trois manches 6-2 6-4 6-3.

Roger Federer a donc fêté sa première victoire sur terre battue cette saison. Pour rappel, il avait été éliminé il y a deux semaines dès son entrée en lice au Geneva Open par Pablo Andujar. Le co-détenteur du record de titres en Grand Chelem (20) n'avait plus joué à Roland-Garros depuis sa demi-finale contre Nadal en 2019.

«Ça a mis du temps, mais ça fait plaisir de tous vous revoir ici à Roland-Garros. L'entraînement ça suffit, maintenant j'ai besoin de matchs!»

Au prochain tour, Federer affrontera le vainqueur du duel entre le Croate Marin Cilic (ATP 47) et le Français Arthur Rinderknech (ATP 118).

Pendant ce temps... Bencic assure elle aussi Belinda Bencic (11ème joueuse mondiale) a cueilli un succès probant au 1er tour à Roland-Garros. La St-Galloise s'est imposée 6-0 6-3 en 69 minutes devant l'Argentine Nadia Podoroska (WTA 42), demi-finaliste sur la terre battue parisienne l'automne dernier. Sa prochaine adversaire sera Daria Kasatkina (WTA 37) ou Misaki Doi (WTA 79).

🇨🇭⚽ Les 26 sélectionnés suisses pour l'Euro sont connus

Le sélectionneur national Vladimir Petkovic a fait ses choix pour l'Euro (11 juin au 11 juillet). Il a écarté du cadre l'attaquant de Brighton Andi Zeqiri, l'ailier de Nice Dan Ndoye et le tout nouveau gardien de Dortmund Gregor Kobel.

Voici donc les 26 footballeurs helvétiques qui affronteront le Pays de Galles (12 juin), l'Italie (16 juin) et la Turquie (20 juin):

Gardiens: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Yvon Mvogo (PSV Eindhoven), Jonas Omlin (Montpellier)

Défenseurs: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Loris Benito (Bordeaux), Eray Cömert (Bâle), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Jordan Lotomba (Nice), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Becir Omeragic (FC Zurich), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Silvan Widmer (Bâle)

Milieux de terrain: Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Mayence), Remo Freuler (Atalanta Bergame), Djibril Sow (Eintracht Francfort), Ruben Vargas (Augsbourg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach)

Attaquants: Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Haris Seferovic (Benfica Lisbonne), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Steven Zuber (Eintracht Francfort)

⚽🇩🇪 Un nouveau gardien suisse au Borussia Dortmund

Gregor Kobel rejoint bel et bien le Borussia Dortmund. Le gardien international suisse de 23 ans, qui évoluait à Stuttgart, s'est engagé jusqu'en 2026 avec le BVB. Dortmund aurait versé une indemnité de transfert de 15 millions d'euros pour s'attacher les services d'un troisième gardien suisse après Roman Bürki et Marwin Hitz.

✒️ Borussia Dortmund verpflichtet zur neuen Saison Torhüter Gregor #Kobel vom Ligakonkurrenten @VfB Stuttgart.



⁰⁰Alle Infos 👉 https://t.co/DWp3WCGCcV — POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 31, 2021

Gregor Kobel, qui attend toujours sa première convocation en équipe nationale, a été écarté lundi de la sélection suisse pour l'Euro. L'ancien junior de Grasshopper a rejoint Stuttgart en 2019, tout d'abord sous la forme d'un prêt, et il reste sur une saison convaincante en Bundesliga. Le Borussia Dortmund cherche désormais à se séparer de Roman Bürki (30 ans), qui est sous contrat jusqu'en 2023 mais a perdu son statut de titulaire au profit de Marwin Hitz.

⚽🇪🇸 Agüero au Barça

C'était dans l'air, c'est désormais officiel: Sergio Agüero (qui aura 33 ans mercredi) a signé au FC Barcelone. Le footballeur argentin, en fin de contrat avec Manchester City, s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec le club catalan.

Agüero est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City avec 260 goals toutes compétitions confondues.

🎾 Une première pour Medvedev à Roland-Garros

Ce printemps, Daniil Medvedev avait hurlé son désamour pour la terre battue lors d'un match au tournoi de Monte Carlo.« Je ne veux pas jouer sur cette surface!», s'était-il égosillé. Ce lundi, le talentueux tennisman russe semble s'être réconcilié avec l'ocre: il a enfin gagné son premier match à Roland-Garros en cinq participations. Le Russe a battu au 1er tour le Kazakhe Alexander Bublik (ATP 37) en trois manches 6-3 6-3 7-5.

«Cette année, je trouvais que j'étais vraiment nul sur terre battue. Mais dès le premier jour ici, j'ai senti que je pouvais très bien jouer. Je me sens presque comme sur dur»

Image: keystone

🎾🔥 Sinner a eu très chaud à Roland-Garros

La pépite du tennis italien et sérieux outsider à Paris Jannik Sinner (19ème joueur mondial) a été sérieusement bousculé lundi par Pierre-Hugues Herbert (ATP 85) au 1er tour de Roland-Garros. Le Transalpin a dû sauver une balle de match avant de décrocher son billet pour le 2e tour. Sinner, qui avait atteint les quarts de finale l'automne dernier à la Porte d'Auteuil, a eu besoin de cinq sets, 6-1 4-6 6-7 (4/7) 7-5 6-4, et de plus de 3h30 pour se défaire du Jurassien d'adoption.

Jannik Sinner wasn't going away. Saves a match point against Pierre-Hugues Herbert on his way to a sensational 6-1 4-6 6-7 7-5 6-4 victory #RolandGarros pic.twitter.com/dutuqmOYtQ — Anand Datla (@SportaSmile) May 31, 2021

Pendant ce temps... Cyclisme Lukas Pöstlberger (Bora) a fait coup double sur les routes du Critérium du Dauphiné lundi. L'Autrichien a remporté la 2e étape à Saugues et a endossé le maillot jaune de leader.

⚽🇧🇷 La Copa America se jouera au Brésil

La Copa America 2021 sera finalement organisée au Brésil du 13 juin au 10 juillet, a annoncé lundi la Confédération sud-américaine (Conmebol). L'épreuve devait avoir lieu en Colombie et en Argentine.

La Conmebol a pris cette décision quelques heures après celle de l'Argentine de renoncer à l'organisation du tournoi en raison de la pandémie de Covid-19. La Colombie avait jeté l'éponge il y a dix jours à la suite de troubles sociaux.

⚽🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Le Pays de Galles fait des ajustements et n'est pas très confiant pour l'Euro

Le sélectionneur par intérim du Pays de Galles – adversaire de la Suisse à l'Euro – Robert Page a apporté lundi un changement dans sa liste de 26 joueurs dévoilée dimanche pour l'Euro (11 juin-11 juillet). Tom Lockyer (Luton/D2 anglaise) remplace le défenseur central James Lawrence (St-Pauli/D2 allemande), blessé.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Tom Lockyer will now be part of @Cymru's 26 player squad for #EURO2020 following an injury to James Lawrence.#TogetherStronger — FA WALES (@FAWales) May 31, 2021

Le capitaine gallois Gareth Bale estime qu'il sera difficile pour son équipe, premier adversaire de la Suisse dans le groupe A le 12 juin à Bakou, de reproduire son brillant parcours de l'Euro 2016.

Les Gallois avaient alors atteint les demi-finales pour leur première participation à un tournoi majeur depuis 58 ans. «Nous adorerions le reproduire, mais nous sommes réalistes», a déclaré Bale, prêté par le Real Madrid à Tottenham cette saison.

⚽🇨🇭 La Nati bat les Etats-Unis en amical

L'équipe de Suisse de football a battu dimanche soir à Saint-Gall les Etats-Unis 2-1. Cette partie amicale faisait figure de préparation pour l'Euro (11 juin au 11 juillet), que la Nati débutera le 12 juin à Bakou (Azerbaïdjan) face au Pays de Galles.

Le but de Ricardo Rodriguez contre les USA La Suisse réagit bien, et vite, face aux USA en égalisant sur cette frappe lointaine légèrement contrée (1-1) !#lequipeFOOT pic.twitter.com/XCm5gRDv7X — DadGeeK ᵠ 🌿🔻 (@TheDadGeeK) May 30, 2021

Les Helvètes ont concédé l'ouverture du score dès la 5e minute par Lletget. L'égalisation suisse ne s'est pas faite attendre longtemps: Ricardo Rodriguez a inscrit le 1-1 à la 10e. Les joueurs de Vladimir Petkovic ont passé l'épaule par Steven Zuber à la 63e.

Prochain match pour la Suisse: jeudi 3 juin contre le Liechtenstein, à nouveau à Saint-Gall.

Deuxième titre pour Flückiger, septième sacre de Neff 🇨🇭🚴‍♂️

Mathias Flückiger et Jolanda Neff ont remporté le titre aux Championnats de Suisse VTT de cross-country à Gstaad. Pendant que Flückiger détrônait Nino Schurter, Neff a fêté son sixième titre de rang. Chez les messieurs, Mathias Flückiger, actuellement le meilleur Suisse en Coupe du monde, a triomphé. Le Bernois a distancé Nino Schurter de plus d'une minute. Même si Jolanda Neff n'est plus la meilleure Suissesse en Coupe du monde ces dernières semaines, la St-Galloise a dompté la concurrence nationale dans la course au titre. Elle a laissé la Nidwaldienne Alessandra Keller à 14'' et Sina Frei a pris le bronze. Elle a fêté son septième sacre au total.

🎾 Thiem éliminé dès le 1er tour à Roland-Garros Dominic Thiem vit une saison 2021 décidément difficile. Le vainqueur du dernier US Open s'est incliné dès le 1er tour à Roland-Garros, battu en cinq sets 4-6 5-7 6-3 6-4 6-4 par le demi-finaliste du récent Geneva Open Pablo Andujar (ATP 68).

Stefanos Tsitsipas pas encore à la trappe Le tennisman grec a, lui, fait honneur dimanche à son statut de sérieux outsider du tournoi parisien. Il a dominé sans trop de soucis le Français Jérémy Chardy au 1er tour en trois manches 7-6 6-3 6-1. Pour rappel, Stefanos Tsitsipas (ATP 5) a remporté ce printemps les tournois de Lyon et de Monte Carlo sur la terre battue.

La Suisse écrase le Bélarus et est pratiquement en quarts de finale 💪🏒

La Suisse a rempli son premier objectif à Riga: une qualification pour les quarts de finale. Elle n'est pas encore officielle à 100% mais n'est plus qu'une question de formalité. Après une défaite contre une redoutable équipe de Russie (1-4) samedi, les sélectionnés helvétiques se sont amusés contre le Bélarus (6-0) dimanche.

Avec douze points, la Suisse est virtuellement qualifiée avant son dernier match mardi contre la Grande-Bretagne. Jamais depuis l'instauration des deux groupes de huit équipes en phase préliminaire (2012), une équipe avec un total de 12 points n'a manqué l'accession aux quarts de finale.

Le classement du groupe de la Suisse dimanche soir source: rts

De son côté, le Canada a battu 7-1 l'Italie et peut encore espérer atteindre les quarts de finale malgré une entrée ratée dans le tournoi. Ils doivent battre mardi à midi la Finlande, championne du monde en titre pour rester dans la course. Et seul un succès dans le temps réglementaire contre des Finlandais déjà qualifiés leur ouvrirait la porte des quarts de finale.

Le classement du groupe B dimanche soir source: rts

Les meilleurs moments de la victoire du Canada contre l'Italie Andrew Mangiapane (“bread eater” in Italian) was hungry on Sunday, scoring two goals and two assists in Canada's win over Italy!



Here are the highlights from #ITACAN 🇮🇹🇨🇦 #IIHFWorlds @hockeycanada @fisg_it pic.twitter.com/LwahTxk3jp — IIHF (@IIHFHockey) May 30, 2021

Le résumé du match de la Suisse ⤵️ Switzerland grabbed a two-goal first period lead and never looked back en route to a 6-0 win today.✌️🇨🇭 Belarus is eliminated from quarter-final contention. #BLRSUI #IIHF @SwissIceHockey



Here are the highlights.👀 pic.twitter.com/S7oqVbQBWK — IIHF (@IIHFHockey) May 30, 2021

Pendant ce temps... Basketball L'Efes Istanbul a remporté pour la première fois l'Euroligue. La formation turque, finaliste de la précédente édition en 2019, a battu le FC Barcelone de Pau Gasol 86-81 dimanche soir en finale à Cologne.

Le FC Sion perd mais se sauve ⚽

Le suspens était presque inexistant au coup d’envoi de ce match retour du barrage de promotion/relégation entre Sion et Thoune après la large victoire des Valaisans 1-4 à Thoune au match aller jeudi soir. Pourtant, rien n'a été facile pour le FC Sion.

Les Valaisans ont souffert en ce dimanche après-midi, encaissant un premier but rapidement à la 3ème minute, marqué par Omer Dzonlagic. Les visiteurs ont même eu l’opportunité de doubler la mise à plusieurs reprises mais c’est finalement Sion qui est revenu au score grâce à un coup-franc magnifique « à la CR7 » de Lubomir Tupta, son premier but sous le maillot du FC Sion. Thoune va ensuite reprendre l’avantage à la 38ème sur une frappe croisée pleine lucarne d'Helaku Schmidt avant de voir le FC Sion revenir une nouvelle fois au score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps grâce à une nouvelle réussite de Lubomir Tupta, l'homme du match côté sédunois.

Image: KEYSTONE

En deuxième mi-temps, c’est logiquement Thoune qui va mettre le pied sur le ballon. Ils vont être récompensés à la 55ème sur un cafouillage conclu du bout des cheveux par Nikki Havenaar, 2-3. Plus aucun but ne sera ensuite marqué et c’est donc Sion qui sort vainqueur de ce barrage, sur le score cumulé de 6-4.

Image: KEYSTONE

Service minimum donc pour les hommes du Président Christian Constantin après une nouvelle saison très compliquée. Beaucoup de questions se posent maintenant quant à la stratégie que le club valaisan va mettre en place pour sortir de cette spirale négative. Quelques premiers éléments de réponse devraient arriver ces prochains semaines, avec le mercato estival notamment mais également le maintien, ou non, de Marco Walker à la tête de la première équipe.

Image: KEYSTONE

Ce n'est pas une victoire en Coupe mais ça se fête quand même pour les supporters valaisans 🎆⤵️ On dirait que le @FCSion s’en est sorti ! 🙌 #SIOTHU #Sion pic.twitter.com/ePiSaxNQfV — Nicolas Pillet (@NicolasPillet) May 30, 2021

⚽ Thierry Henry de retour dans l'équipe nationale de Belgique

L'ancien international français Thierry Henry va faire son retour au sein de l'encadrement de l'équipe de Belgique à l'occasion de l'Euro (11 juin-11 juillet), a annoncé dimanche la Fédération belge de football (RBFA). «Affaire en cours: nous accueillons Thierry Henry dans le personnel pour l'Euro 2020», peut-on lire sur les pages Facebook et Instagram «Belgian Red Devils», comptes officiels consacrés à l'actualité des Diables Rouges. Un nouvelle qui a surpris tout le monde, même les observateurs les plus proches de l'équipe nationale.

Aucune précision n'a encore été apportée par la RBFA, mais selon la presse belge, Henry, 43 ans, fera partie du staff technique et retrouvera le poste d'adjoint du sélectionneur Roberto Martinez qu'il avait occupé entre 2016 et 2018.

Comme lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, où Eden Hazard et ses équipiers avaient atteint les demi-finales, Henry devrait être en charge des attaquants de pointe, Romelu Lukaku, Mitchy Batsuhayi et Christian Benteke.

⚽🇮🇹 Kean ne fera pas un carton à l'Euro

Le sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini a réduit dimanche à 28 sa liste de présélectionnés pour l'Euro (11 juin-11 juillet) et notamment fait une croix sur l'attaquant du Paris Saint-Germain Moise Kean, guère en vue lors du match de préparation face à Saint-Marin (7-0), vendredi à Cagliari.Marco Verratti et Stefano Sensi, qui se remettent de blessures, figurent eux dans cette nouvelle liste du futur adversaire de la Suisse (match le 16 juin à Rome).

Moise Kean n'a pas été appelé par Roberto Mancini pour l'EURO 2020. 🇮🇹 pic.twitter.com/zKaLuCEyLg — BeFoot (@_BeFoot) May 30, 2021

Mancini a notamment préféré à Kean, qui n'a pas le statut de titulaire en équipe d'Italie, l'attaquant de Naples Matteo Politano, entré à sa place vendredi contre Saint-Matin et auteur d'un doublé.

Le sélectionneur transalpin a maintenant, comme tous ses homologues qui participeront à l'Euro, jusqu'au 1er juin minuit pour publier sa liste de 26 joueurs retenus pour le tournoi.

Bernal remporte le Giro 🚴‍♂️🇮🇹 Le Colombien Egan Bernal (24 ans) a ajouté un deuxième grand Tour à son palmarès en s'adjugeant dimanche le Tour d'Italie. Le vainqueur du Tour de France 2019 a conservé le maillot rose au terme de la dernière étape, un contre-la-montre de 30,3 km remporté par le champion du monde de la discipline Filippo Ganna à Milan.

Image: EPA ANSA

Naomi Osaka menacée d'exclusion si elle continue son boycott 😲

Naomi Osaka (no 2) a été condamnée à une amende de 15'000 dollars pour avoir refusé de se présenter en conférence de presse dimanche à Roland-Garros. La tenniwoman japonaise risque jusqu'à la disqualification si elle recommence, ont annoncé les organisateurs.

Extrait du communiqué des organisateurs de la compétition ⤵️ «Naomi Osaka a choisi aujourd'hui de ne pas honorer ses obligations contractuelles envers les médias. Le superviseur de Roland-Garros lui a donc infligé une amende de 15'000 dollars. Nous avons prévenu Naomi Osaka que si elle continuait à refuser ses obligations médiatiques durant le tournoi, elle s'exposait à des sanctions plus dures, y compris une exclusion du tournoi.»

🎾 Une victoire également pour Laaksonen

Henri Laaksonen (ATP 150) poursuit sa route à Roland-Garros. Issu des qualifications, le Schaffhousois a cueilli un quatrième succès d'affilée sur la terre battue parisienne en battant Yannick Hanfmann (ATP 93) 6-1 6-3 4-6 6-2 au 1er tour du tableau principal. Au prochain tour, il affrontera le solide Roberto Bautista Agut, 8e de finaliste en 2016 et en 2017 à Paris.

Une bien triste victoire pour Aegerter Dominique Aegerter a cueilli sa première victoire de la saison dans le championnat du monde de moto Supersport dimanche à Estoril. Mais le Bernois ne pouvait s'en réjouir après le décès de Jason Dupasquier. C'est une «très triste nouvelle. Mes sincères condoléances à la famille de Jason, à son équipe et à ses amis. +Ride in Peace+», a écrit sur son compte Twitter Dominique Aegerter.

Quartararo gagne et creuse l'écart au championnat

Fabio Quartararo (Yamaha) a remporté en solitaire le Grand Prix d'Italie dimanche, obtenant sa troisième victoire en MotoGP cette saison. Le Français creuse ainsi l'écart en tête du championnat du monde.

Parti en pole position, le Niçois de 22 ans a dédié son sixième succès dans la catégorie-reine au Fribourgeois Jason Dupasquier, décédé dimanche. Il était accompagné sur le podium par l'Espagnol Joan Mir (Suzuki) et le Portugais Miguel Oliveira (KTM).

L'hommage de Quartararo à Jason Dupasquier Fabio Quartararo proudly holds up the Swiss flag in memory of Jason Dupasquier 🙏🇨🇭 pic.twitter.com/XxsmI8iK5k — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) May 30, 2021

🎾 Osaka passe le 1er tour à Roland-Garros

En puissance mais en commettant beaucoup de fautes directes, Naomi Osaka (no 2 mondiale) a passé le 1er tour de Roland-Garros en écartant Patricia Maria Tig (WTA 63) 6-4 7-6 (7/4) en 1h47'.

«J'espère que plus je jouerai, meilleure je serai sur terre battue, j'y travaille», a brièvement déclaré avant de quitter le court Philippe-Chatrier la Japonaise, qui a annoncé qu'elle ne se rendrait pas aux conférences de presse à Roland-Garros.

⚽🇪🇺Chelsea a remporté la Ligue des Champions

Les Londoniens ont battu Manchester City samedi soir à Porto 1-0 en finale de la Ligue des Champions.

Les hommes de Thomas Tuchel sont sacrés dans cette compétition pour la deuxième fois de leur histoire, après leur titre en 2012. Le seul but de la partie a été inscrit par Kai Havertz à la 42e minute.

La magnifique passe de Mason Mount pour Kai Havertz !



Chelsea 1 - 0 Man Citypic.twitter.com/fqNnaRy8ot — Ballon Rond (@ballonrondfc) May 29, 2021

🏒🇨🇭 La Nati perd contre la Russie à Riga

La Suisse a concédé sa deuxième défaite au Championnat du monde de hockey sur glace à Riga. Après le lourd revers encaissé face à la Suède (0-7), la sélection helvétique s'est inclinée samedi 4-1 face à une très forte Russie.

Ein intensives Spiel endet in der 2. Niederlage für unsere Farben am Turnier. Kopf hoch, Boys! 🏒🇨🇭



Un match intense se termine par la 2ème défaite de nos couleurs dans ce tournoi.



Una partita intensa finisce con la 2a sconfitta per i nostri colori in questo torneo. pic.twitter.com/GdccWsTjqm — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) May 29, 2021

Cette défaite ne préterite aucunement les chances de la Suisse de se qualifier pour les quarts de finale. Il lui suffira de prendre quatre voire même trois points lors de ses deux derniers matches contre le Bélarus dimanche et la Grande-Bretagne mardi. Reste que la première place est sans doute perdue.

Le classement du groupe de la Suisse source: rts

⚽🇫🇷 Peter Bosz entraîneur de l'Olympique Lyonnais

Le Néerlandais Peter Bosz a été nommé entraîneur de Lyon où il a signé un contrat de deux ans, a annoncé samedi le club lyonnais, 4e de la dernière Ligue 1. Agé de 57 ans, Bosz succède à Rudi Garcia (57 ans), en fin de contrat et qui n'a pas été prolongé. Celui-ci ne souhaitait pas non plus continuer à l'OL, dont le premier choix était d'engager Christophe Galtier.

L’Olympique Lyonnais est très heureux d’informer de la nomination de Peter Bosz en qualité d’entraineur de l’équipe professionnelle pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023.



Le communiqué 👉 https://t.co/6hlesyrU63#Bosz2023 pic.twitter.com/VOln6lOTGx — Olympique Lyonnais (@OL) May 29, 2021

Face au refus de l'entraîneur champion de France avec Lille, l'Olympique lyonnais s'est donc tourné vers Peter Bosz, qui reste pourtant sur deux échecs en Allemagne après s'être fait limoger par le Borussia Dortmund en décembre 2017 et par le Bayer Leverkusen en mars 2021, bien qu'il ait emmené son équipe en finale de la coupe d'Allemagne (2020) et vers une 4e place du championnat allemand qualificative pour la Ligue des Champions (en 2018-2019).

⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Brentford promu en Premier League

Le FC Brentford, club londonien, retrouve la Premier League pour la première fois depuis 1947. L'équipe dirigée par l'entraîneur danois Thomas Frank s'est imposée 2-0 contre Swansea City en match de barrage disputé à Wembley devant 11'689 spectateurs. Brentford rejoint ainsi Norwich City et Watford, les deux autres néo-promus en Premier League.

⚽🇩🇪 Cologne se maintient en Bundesliga

Cologne a sauvé sa place en Bundesliga samedi. Les footballeurs de l'Ouest de l'Allemagne sont allés gagner 5-1 sur la pelouse de Holstein Kiel. A l'aller, ils s'étaient inclinés 1-0 à domicile.

Pendant ce temps... 🏀🇨🇭Basketball suisse Le Fribourg Olympic a fait un pas sans doute décisif vers son 19e titre de champion de Suisse. Fribourg mène en effet 2-0 face aux Starwings de Bâle dans une finale des play-offs de LNA prévue au meilleur des cinq matches. Les basketteurs fribourgeois se sont imposés 82-66 samedi à Birsfelden. Rien ne fut pourtant facile pour les hommes du coach Petar Aleksic, qui auront l'occasion de conclure la série mardi à domicile. Ils ont ainsi conclu ce match sur un partiel de 12-0 pour donner au score des allures quelque peu trompeuses, alors que leur marge n'était que de quatre unités (66-70) à moins de cinq minutes de la fin.

🚴‍♂️ Egan Bernal reste en rose au Giro

Egan Bernal (Ineos) a préservé samedi son maillot rose de leader du Tour d'Italie dans la 20e et avant-dernière étape gagnée par son dauphin, Damiano Caruso, samedi à Alpe di Motta. Le Colombien, deuxième de l'étape, a lâché 24 secondes à l'Italien à la veille du contre-la-montre de 30 km programmé à Milan.

LA PLUS BELLE POUR DAMIANO CARUSO ! A 33 ans, l'Italien remporte son premier succès World Tour, et par conséquent son 1er bouquet sur un Grand Tour, à l'Alpe Motta, pour cette 20e étape du #Giro ! Il conforte sa 2e place au général. Le jour de gloire pour ce coéquipier modèle. pic.twitter.com/UzvhJATYlh — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 29, 2021

Au classement général, Egan Bernal précède Damiano Caruso de 1'59''.

Djokovic s'impose à Belgrade

Novak Djokovic a remporté comme prévu le tournoi ATP de Belgrade samedi. Seul membre du top 10 en lice sur «sa» terre battue, le no 1 mondial s'est imposé 6-4 6-3 en finale face au qualifié slovaque Alex Molcan (ATP 255).

C'est le deuxième titre conquis cette saison par Novak Djokovic (34 ans), vainqueur de l'Open d'Australie en février, et le 83e de sa carrière.

🎾 Laaksonen seul Suisse en lice dimanche

Henri Laaksonen (ATP 150) sera le seul Suisse en lice dimanche lors de la première journée de Roland-Garros. Le Schaffhousois défiera l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 93) sur le court no 8, aux alentours de 13h.

Image: KEYSTONE

La journée de dimanche est réservée aux rencontres des bas du tableau, qui se termineront lundi. Chez les dames, Belinda Bencic (no 10) affrontera Nadia Podoroska (WTA 42) lundi.

🏒 La Norvège s’impose aux tirs au but

La Norvège a battu la Lettonie aux tirs aux buts 4-3 (1-2 1-0 1-1) lors du Championnat du monde de hockey sur glace à Riga. Le point gagné permet aux hôtes de prendre la quatrième place (8 points), derrière la Finlande (10), l'Allemagne et les Etats-Unis (9), qui comptent tous un match en moins. Les Norvégiens, eux, sont septièmes (5 points).

The plot thickens...🍿 Norway edges in a shootout Latvia leaving Group B standings in a tight race!👀 Here are the highlights from Riga! 🎬#IIHFWorlds #LATNOR @norskishockey @lhf_lv pic.twitter.com/f3VUqGjHI4 — IIHF (@IIHFHockey) May 28, 2021

Basketball: les Suissesses en quarts de finale

L'équipe de Suisse dames de 3x3 est en quarts de finale du Tournoi de qualification olympique de Graz. Marielle Giroud, Nancy Fora, Sarah Kershaw et Evita Herminjard devront remporter deux matches dimanche pour décrocher leur ticket pour les Jeux de Tokyo.

Image: sda

Ajla Del Ponte septième sur le 100 m à Doha

Ajla Del Ponte a cédé du terrain dans son duel à distance avec Mujinga Kambundji pour désigner la Suissesse la plus rapide. La championne d'Europe en salle n'a pas totalement convaincu à Doha.

Image: sda

Elle a dû se contenter de la 7e place dans un 100 m dominé par la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, auteur d'un remarquable 10''84. Ce classement face à cinq concurrentes qui ont déjà couru en-dessous de 11'' n'est pas tragique.

Simon Yates les a cloué sur place 🚵‍♂️

Le Britannique Simon Yates (BikeExchange) a enlevé en solitaire la 19e étape du Tour d'Italie, à l'arrivée au sommet d'Alpe di Mera. Le Colombien Egan Bernal (Ineos), troisième, conserve le maillot rose à deux jours de la fin.

#Giro104 🇮🇹 / Bernal a été mis en difficulté par Yates qui remporte l'étape du jour. Le Colombien reste en rose, mais les écarts se réduisent.



🏁 Étape 1⃣9⃣

🏆 🇬🇧 Simon Yates (BEX)

2⃣🇵🇹 Joao Almeida (DQT) à 11"

3⃣🇨🇴 Egan Bernal (ING) à 28"pic.twitter.com/xcIJGoc6pL — Chronique du Vélo (@ChroniqueDuVelo) May 28, 2021

Yates a décroché Bernal dans le dernier kilomètre avec une accélération irrésistible. Au classement général, Bernal compte désormais 2'29'' d'avance sur Damiano Caruso et 2'49'' sur Yates. Une dernière étape de montagne est programmée samedi.

Federer affrontera Istomin 🎾

Roger Federer connaît son premier adversaire à Roland-Garros: ce sera le qualifié ouzbek Denis Istomin (ATP 203), qui fut 33e mondial il y a neuf ans et que le Bâlois a battu lors de leurs neuf confrontations.

Deux Suisses de plus à Paris 🇨🇭🗼

Stefanie Vögele (WTA 131) et Henri Laaksonen (ATP 150) ont franchi l'écueil des qualifications à Roland-Garros. En revanche, la Tessinois Susan Bandecchi (WTA 219) reste à quai.

Image: KEYSTONE

Henri Laaksonen s'est à nouveau faufilé jusqu'au tableau principal, comme au dernier Open d'Australie et au dernier Roland-Garros. Mais le Schaffhousois est revenu de très loin face à Juan Manuel Cerundolo (ATP 147): vainqueur 6-7 (5/7) 6-3 7-6 (9/7), il a écarté trois balles de match dans le tie-break décisif.

La Juve dit «ciao!» à Pirlo

La Juventus a officialisé le départ d'Andrea Pirlo au terme de sa toute première saison comme entraîneur. Une saison marquée par deux titres (Coupe et Supercoupe d'Italie) mais des déceptions en championnat et en Ligue des champions. «Merci, Andrea. Ce sont les premiers mots que nous devons prononcer à la fin de cette expérience particulière vécue ensemble», a affirmé dans un communiqué le club bianconero, dont le nouvel entraîneur devrait être le revenant Massimiliano Allegri.

GRAZIE per tutte le emozioni vissute insieme!

🏆🏆⚪⚫ @Pirlo_Official — JuventusFC (@juventusfc) May 28, 2021

En cinq saisons à la Juve entre 2014 et 2019, ce dernier avait rapporté à la «Vieille dame» cinq titres de championne d'Italie.

Pendant ce temps... ⚽🇮🇹 L'Hellas Vérone change aussi d'entraîneur L'Hellas Vérone a annoncé à son tour le départ de son entraîneur Ivan Juric.

La valse des entraîneurs prend une ampleur inédite en Italie avec huit des dix premiers de Serie A qui ont décidé de renouveler leur banc. Sur le Top 10 de l'exercice 2020-21 clos dimanche dernier, seuls Milan (2e) et l'Atalanta Bergame (3e) repartiront la saison prochaine avec les mêmes entraîneurs, Stefano Pioli et Gian Piero Gasperini.

Selon plusieurs médias italiens, Juric, 45 ans, devrait rejoindre le Torino.

