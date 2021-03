Sport

Sport en direct

Coup dur pour l'Autriche +++ Cody Almond suspendu un match



Image: APA/APA

Sport en direct

Coup dur pour l'Autriche +++ Cody Almond suspendu un match

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Une Autriche diminuée en Ecosse

Imaginez un succulent Apfelstrudel tout juste sorti du four. Mais il manque la crème. Et ça gâche presque tout!



C'est un peu la situation de l'équipe d'Autriche de football, qui devra se rendre en Ecosse (25 mars) pour le premier match des qualifs de la Coupe du monde 2022 sans ses stars de la Bundesliga allemande. Parmi elles, le capitaine David Alaba (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Leipzig) et Martin Hinteregger (Eintracht Francfort).



Image: Giphy

En cause: les quarantaines imposées aux voyageurs de retour en Allemagne en provenance de Grande-Bretagne. Les clubs allemands ne sont pas tenus – et ne veulent pas du coup – libérer leurs joueurs.

Pas de soucis par contre pour les deux matchs suivants de nos voisins à Vienne, contre les Iles Féroé le 28 mars et le Danemark le 31 mars. Le sélectionneur Franko Foda pourra compter sur tous ses joueurs.

Cody Almond suspendu un match

L'attaquant du Lausanne Hockey Club Cody Almond a écopé d'un match de suspension et d'une amende de 2550 francs. Pour cause: sa deuxième pénalité de match de la saison, samedi face à Fribourg Gottéron (défaite des Lausannois 2-1). Sa première avait eu lieu en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse contre Bienne le 25 octobre dernier. L'ancien international suisse ratera donc le match de National League des Vaudois mardi à domicile contre Davos.

#Disciplinary

Cody Almond du @lausannehc est suspendu pour un match et écope d’une amende de CHF 2’550.– (frais de procédure incl.). (1/2) — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) March 15, 2021

La Tchaux s'en sort

La Chaux-de-Fonds participera bel et bien aux play-offs de Swiss League de hockey sur glace. Les Neuchâtelois ont battu dimanche soir aux Mélèzes les GCK Lions 4-2. Ils ont du même coup remporté leur série de pré play-offs face aux Zurichois. Mais rien n'a été facile: avant ce troisième et ultime duel, la Chaux-de-Fonds avait été fessé vendredi soir en terre zurichoise 7-3. Les hommes de Thierry Paterlini ont donc su se ressaisir. Ils affronteront un autre club zurichois en quarts de finale, mais d'un autre calibre: Kloten, vainqueur de la saison régulière. Les quarts de finale des play-offs débuteront mercredi.

RÉSULTAT DU MATCH DU 14.03.2021 🏒



HC La Chaux-de-Fond- GCK Lions 4-2

(2-1/0-0/2-1)



Détails du match ci-après :https://t.co/LTUIWsu9Ds



LA T‘CHAUX C‘EST NOUS ! 🐝💪🏼#latchauxcestnoushttps://t.co/p1VWXUMh1T — HCC La Chaux-de-Fonds (@HCClachx_fds) March 14, 2021

Football anglais Arsenal a battu Tottenham 2-1 dans le derby du Nord de Londres. Les Spurs avaient ouvert la marque par Lamela à la 33e. Odegaard a égalisé juste avant la mi-temps. Les Gunners ont pris l'avantage par Lacazette à la 64e sur penalty. Au classement, après 28 journées, Arsenal est toujours 10e avec 41 points. Tottenham est 7e avec 45 unités.

Servette en patron à Sion

Le Servette FC est allé battre 2-1 le FC Sion dimanche à Tourbillon, en Super League de football. Les hommes d'Alain Geiger ont repris la deuxième place du classement au FC Bâle. Et c'est tout simplement la première fois depuis qu'ils sont remontés en première division (été 2019) que les Genevois battent les Valaisans. Les Servettiens ont fait la différence en première mi-temps, en l'espace de trois minutes, grâce à des réussites de Schalk (33e) et Valls (36e). Les pensionnaires de Tourbillon sont revenus en fin de match par Wakatsuki (84e). Insuffisant pour décrocher un point et confirmer leur regain de forme après leur victoire le week-end passé à Lausanne.

Les Sédunois – coachés par Christian Constantin, l'entraîneur intérimaire Ugo Raczynski étant en quarantaine – restent dans une position très inconfortable. Ils sont neuvièmes du classement, et donc barragistes, avec seulement deux points d'avance sur la lanterne rouge Vaduz.

Image: KEYSTONE

Les Liechtensteinois ont eux aussi perdu dimanche. Une défaite à domicile 3-0 contre Lugano. Dans la dernière partie, le leader Young Boys est allé faire match nul 2-2 sur la pelouse du FC Saint-Gall.

Comment, le manteau à CC ? Je kiffe Pas trop mal Pas terrible Affreux

Pendant ce temps... Basketball Dimanche à Montreux, les Lions de Genève ont gagné la Coupe de la ligue (SBL Cup) en battant en finale les Tessinois de Massagno 78-60. C'est la quatrième fois que les Genevois remportent cette compétition.

Cyclisme Coup de théâtre ce dimanche lors du dernier jour de Paris-Nice! Le Slovène Primoz Roglic, grand favori et dominateur de cette course, a chuté deux fois dans la 8e et dernière étape, gagnée par le Danois Magnus Cort. Roglic a franchi la ligne d'arrivée à plus de trois minutes de ses rivaux. Leader avant cette ultime journée, le Slovène termine finalement seulement 15e de Paris-Nice... C'est l'Allemand Maximilian Schachmann qui remporte cette édition 2021.

Roglic est désormais isolé et sans équipier, et semble avoir chuté une deuxième fois. Ça plafonne et ça ne rentre pas... #ParisNice pic.twitter.com/VwBIVSI2OL — Dans la Musette (@DansLaMusette) March 14, 2021

Gigi pas l'Amoroso

Le match de football le plus tendu du week-end a certainement eu lieu à Bucarest, en troisième division. Il faisait office de choc au sommet du groupe 4 entre le leader CSA Steaua et son dauphin, le FCSB II. Les deux clubs se livrent une rivalité sportive, mais surtout une guerre administrative. Tous deux revendiquent l'identité du grand Steaua Bucarest, champion d'Europe en 1986 et club le plus prestigieux de Roumanie.

D'un côté, le FCSB du sulfureux homme d'affaires George «Gigi» Becali. De l'autre, le CSA Steaua créé en 2017 par l'armée roumaine, soutien historique du Steaua Bucarest. Retour dans le passé: Becali s'est emparé illégalement du Steaua Bucarest en 2003, en corrompant les généraux de l'armée. Dès 2011, l'institution se retourne contre lui en justice pour récupérer les droits sur le Steaua. Dès 2014, le club a l'interdiction d'utiliser le logo historique. En 2017, il doit changer de nom et devient FCSB. Cette même année, l'armée fonde son «vrai» Steaua, le CSA. Parti de quatrième division, il joue aujourd'hui en D3, avec la réserve du FCSB de Becali.

shutterstock

Leur duel de samedi s'est soldé par un match nul 1-1. Avec deux cartons rouges côté FCSB et un début de bagarre générale dans les arrêts de jeu. Le CSA Steaua des militaires reste en tête du classement, avec deux points d'avance sur son grand rival, le FCSB II. Qui, sur ordre de Becali, s'était renforcé avec des joueurs de la première équipe, pensionnaire de première division.

«Quoi qu'il en soit, soyez assurés qu'ils resteront en troisième division pour une autre année»

La stratégie n'a donc pas vraiment marché. Le karma...

Slalom de Kranjska Gora: Ramon Zenhäusern 3e derrière deux Français

Ramon Zenhäusern a fini 3e du slalom de Kranjska Gora. Le Valaisan n'a été devancé que par les Français Clément Noël et Victor Muffat-Jeandet. Loïc Meillard a pour sa part échoué au pied du podium.

Vidéo: RTS

Clément Noël a signé le 8e succès de sa carrière en Coupe du monde. Déjà en tête après la manche initiale, il a parfaitement géré les conditions difficiles pour l'emporter avec 0''62 sur son compatriote et 0''71 sur le géant Valaisan.

Dans l'optique de la lutte pour le classement général, Alexis Pinturault a craqué. Le Français, 4e de la 1re manche, a enfourché après quelques portes en finale. Son avance sur Marco Odermatt reste donc de 31 points avant les courses de Lenzerheide.

Noël mène sous la neige à Kranjska Gora et Zenhäusern est troisième

Clément Noël, parti avec le dossard no 2, a profité d'une piste encore en relativement bon état pour signer le meilleur chrono dans le brouillard et sous des chutes de neige mêlée de pluie. Il compte 0''49 d'avance sur le Norvégien Henrik Kristoffersen, qui avait été le premier à s'élancer.

Vidéo: RTS

Malgré son dossard no 7, Zenhäusern a livré une belle manche pour prendre place sur le podium provisoire. Il précède le Français Alexis Pinturault (4e à 0''58), en lutte pour le général de la Coupe du monde avec Marco Odermatt, le vainqueur du géant de la veille qui ne dispute pas les slaloms.

Vidéo: RTS

Deux autres Suisses figurent dans le top 10 provisoire. Loïc Meillard est 7e à 0''97 et Daniel Yule 9e à 1''43. Des surprises ne sont pas exclues en seconde manche en raison des conditions de la piste et de la météo.

Fribourg gagne le derby romand

En National League de hockey sur glace, Fribourg-Gottéron est allé battre Lausanne samedi soir (2-1). Grâce à ce succès, les Dragons grimpent à la deuxième place du classement. Avec trois points d'avance (mais aussi trois matchs de plus) que le 3e Genève-Servette. Les Aigles se sont inclinés chez eux contre Bienne (1-4). Du coup, les Seelandais sont revenus à égalité de points avec Lausanne (6e), mais avec trois matchs de plus que les Vaudois.



De son côté, Berne a réalisé une très bonne opération en allant battre 5-2 Zurich (4e). Les Ours, désormais dixièmes du classement, ont passé devant Ambri et sont pour l'instant qualifiés pour les pré play-offs. Les Tessinois ont, eux, trébuché à Rapperswil (1-3).



Im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze sichern sich die @lakers_1945 und der @scbern_news Punkte. 🧮



Les résultats de la soirée #NationalLeague. pic.twitter.com/C51lw5pGir — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) March 13, 2021

Pendant ce temps... Football Haris Seferovic tient la grande forme. Cinq jours après un doublé contre Belenenses, l'international suisse du Benfica Lisbonne a réédité sa performance samedi. Cette fois contre Boavista (victoire 2-0). Seferovic (29 ans) en est désormais à 13 buts cette saison en championnat du Portugal. Son efficacité est de bon augure avant la prochaine pause réservée aux équipes nationales. La Nati ira affronter la Bulgarie le 25 mars pour le 1er match des qualifications pour la Coupe du monde 2022.



Le FC Bâle renoue (enfin) avec la victoire Les footballeurs rhénans avaient été sevrés de succès lors de leurs six derniers matchs en Super League. Leur dernière victoire remontait au 4 février à Lausanne. Ils ont corrigé ça samedi soir, en battant le FC Lucerne 4-1 au Parc Saint-Jacques. Et ce malgré un contexte explosif: 3500 supporters bâlois ont manifesté contre la direction du club avant le match à l'extérieur du stade.



Zurich et Lausanne dos à dos

En Super League de football, le Lausanne-Sport est allé chercher un point sur la pelouse – détrempée – du FC Zurich samedi soir (1-1). Les Zurichois ont ouvert le score par Blaz Kramer tôt dans le match, à la 12e minute. Les Vaudois ont égalisé par Evann Guessand à la 66e.



Ce point permet aux Lausannois de prendre provisoirement la 6e place du classement. Et de prendre six longueurs d'avance sur le 9e et barragiste, le FC Sion.

Image: KEYSTONE

Les Suisses cartonnent à Aspen

L'or pour le Grison Andri Ragettli, l'argent pour la Fribourgeoise Mathilde Gremaud. Les skieurs freestyle suisses ont brillé ce samedi dans les épreuves de slopestyle aux Mondiaux d'Aspen (Etats-Unis). Pour Mathilde Gremaud (21 ans), deuxième derrière la Chinoise Eileen Gu, c'est une première médaille dans des championnats du monde. La Gruérienne avait remporté l'argent en 2018 aux Jeux Olympiques de Pyeongchang.

Première breloque aussi pour Andri Ragettli (22 ans) dans des Mondiaux. Avant ce sacre, il avait plutôt brillé en Coupe du monde, avec 20 podiums. A Aspen, l'autre Suisse engagé dans l'épreuve masculine, Kim Gubser, a pris le 5e rang.

Pendant ce temps... Tennis Le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 42e joueur mondial, tombeur de Roger Federer, a remporté samedi le tournoi ATP de Doha en dominant en finale l'Espagnol Roberto Bautista-Agut, tête de série no 5, en deux sets, 7-6 (7/5) 6-1. Basilashvili s'est ainsi adjugé un 4e titre sur le circuit ATP.

🌪️🏀 Le vent a tourné dans le basketball suisse

Les Lions de Genève se sont qualifiés samedi après-midi à Montreux pour la finale de la Coupe de la ligue (SBL Cup), qui aura lieu dimanche à 16h00 dans la ville de la Riviera vaudoise. Les Genevois ont battu le Fribourg Olympic, tenant du titre, 57 à 55 au terme d'une fin de match électrique: le joueur des Lions Eric Adams a marqué le panier victorieux à 1''2 de la sirène, alors que les deux équipes étaient à égalité!

Les supporters du Fribourg Olympic ce samedi après-midi

Cette victoire genevoise est révélatrice: cette saison, les Lions ont clairement pris le dessus sur leurs grands rivaux fribourgeois. Genève, leader de première division, a dix points d'avance sur Olympic. Samedi, les Genevois ont gagné une troisième fois en trois duels depuis le début de la saison contre les pensionnaires de Saint-Léonard.

Les Fribourgeois ont dominé le basketball helvétique ces trois dernières années. En 2018, ils avaient réalisé le triplé (Championnat, Coupe de Suisse et Coupe de la ligue). En 2019, c'était le doublé championnat et Coupe de Suisse. Et en 2020, les hommes de Petar Aleksic s'acheminaient vers un troisième titre de champion suisse consécutif avant que le Covid-19 n'interrompe le championnat.

Image: keystone

En début d'exercice, trois Fribourgeois ont rejoint les Lions de Genève: l'entraîneur Andrej Stimac (assistant d'Aleksic à Saint-Léonard) ainsi que les joueurs Jérémy Jaunin et Tim Derksen. Ces transferts ne sont pas étrangers à cette passation de pouvoir.

Wilfried Zaha refuse de mettre un genou à terre

Scène inhabituelle ce samedi en championnat anglais de football. L'attaquant ivoirien de Crystal Palace Wilfried Zaha a refusé de poser un genou à terre avant le match contre West Bromwich Albion. Un geste symbolique que doivent pourtant effectuer tous les joueurs et officiels avant chaque partie de Premier League, pour rendre hommage au mouvement anti-raciste «Black Lives Matter». Zaha avait déjà exprimé à plusieurs reprises son impression que le geste s'était vidé de sa portée symbolique. Il est donc passé aux actes ce samedi.

«J'ai le sentiment que mettre un genou à terre est devenu juste une partie du protocole d'avant-match»

Zaha refusant de mettre un genou à terre Vidéo: YouTube/Sky Sports News

Selon vous, Wilfried Zaha a-t-il eu raison de ne pas mettre un genou à terre? Oui, ce protocole est dénué de sens. Il a perdu de sa valeur symbolique. Non, ce geste a encore du sens. Il permet de lutter contre le racisme.

Pendant ce temps... Hockey sur glace L'attaquant américain d'Ambri-Piotta, Brian Flynn s'est blessé contre Lugano (défaite 1-3) vendredi soir. Il souffre d'une entorse à la nuque. Il ne sera pas du déplacement à Rapperswil-Jona ce samedi. La durée de son absence n'est pas encore connue.

Cyclisme Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté ce samedi en solitaire à Prati di Tivo la 4e étape de Tirreno - Adriatico. Le Slovène, vainqueur du Tour de France 2020, s'est aussi emparé du maillot de leader.

Stan Wawrina renonce lui aussi à Dubai

Comme Roger Federer, le tennisman vaudois ne jouera pas lors du tournoi de Dubai la semaine prochaine. Il a invoqué de la fatigue. Le Suisse aurait dû affronter John Millman (ATP 41) ou un qualifié pour son entrée en lice au 2e tour. Stan ratera aussi le tournoi de Miami. Il devrait faire son retour sur la terre battue de Marbella (5-11 avril).

Image: keystone

Katharina Liensberger gâche la fête de Shiffrin

La skieuse autrichienne a remporté ce samedi après-midi le deuxième slalom du week-end à Are, en Suède. C'est la première victoire en Coupe du monde pour Katharina Liensberger. Elle a devancé de 72 centièmes l'Américaine Mikaela Shiffrin, deuxième, qui fête ses 26 ans ce samedi. Le podium est complété par la Suissesse Wendy Holdener, qui a concédé une seconde et 65 centièmes à Liensberger.

Image: AP TT News Agency

Seulement 27e d'une première manche dans laquelle elle a commis une grosse faute, Petra Vlhova a fait mieux que limiter les dégâts en signant le meilleur temps du second tracé. La Slovaque, 8e au final, porte ainsi son avance sur Lara Gut-Behrami à 96 points au classement général de la Coupe du monde, à quatre courses de la fin.

Pendant ce temps... Cyclisme Gino Mäder a frisé l'exploit samedi lors de la 7e et avant-dernière étape de Paris-Nice, Le Broc - Valdeblore La Colmiane. Echappé en solitaire, l'espoir bernois (24 ans) a terminé au 2e rang, dépassé sur le fil par le leader du classement général Primoz Roglic.

Doublé suisse à Kranjska Gora

Une deuxième manche de feu, une victoire au final et la première place du classement général en slalom géant: Marco Odermatt a fait très fort ce samedi lors du géant de Kranjska Gora. Quatrième au terme du premier tracé, le Nidwaldien s'est imposé avec une seconde et six centièmes d'avance sur Loïc Meillard, 2e. Le Neuchâtelo-valaisan avait gagné la première manche. L'Autrichien Stefan Brennsteiner complète le podium.

De son côté, Gino Caviezel a décroché une bonne 9ème place. Déception en revanche pour le Valaisan Justin Murisier, seulement 23e.

Mikaela Shiffrin peut s'offrir un beau cadeau d'anniversaire

La skieuse américaine fête ses 26 ans ce samedi. Elle tentera de le faire de la plus belle des manières, en remportant un... 70e succès en Coupe du monde. La native du Colorado est bien partie pour y arriver. Elle a remporté la première manche du (deuxième) slalom d'Are en Suède ce samedi matin. Elle devance de 19 centièmes l'Autrichienne Katharina Liensberger, 2e. Wendy Holdener visera le podium en deuxième manche. La Schwytzoise est 4e, à 92 centièmes de Shiffrin.

Michelle Gisin occupe, elle, le 8e rang à 1''68 de l'Américaine. Ratage par contre pour Petra Vlhova. A cause d'une grosse faute, la Slovaque, leader du classement général de la Coupe du monde, a concédé 2''95 au final et pointe seulement au 26e rang. Elle pourrait céder la tête du classement général du slalom à Mikaela Shiffrin.

Pendant ce temps... Ski freestyle La Suisse a signé un historique doublé en Coupe du monde d'aerials samedi à Almaty au Ka. Le Zurichois Pirmin Werner s'est imposé devant l'Argovien Nicolas Gygax dans l'épreuve masculine. Werner a cueilli son premier succès à ce niveau. Pour Gygax, c'est son premier podium en Coupe du monde. Vainqueur des qualifications, le Zougois Noé Roth doit quant à lui se contenter d'une 7e place. Il termine au 2e rang de la Coupe du monde derrière le Russe Maxim Burov, et devant Pirmin Werner.

Le saut victorieux de Pirmin Werner Vidéo: YouTube/FIS Freestyle Skiing

Loïc Meillard en route vers une deuxième victoire en Coupe du monde

Le skieur neuchâtelo-valaisan Loïc Meillard est en tête après la première manche du géant de Kranjska Gora en Slovénie. Samedi, le double médaillé de bronze des Mondiaux de Cortina a devancé de onze centièmes le Français Alexis Pinturault.



Loïc Meillard vise une deuxième victoire au plus haut niveau après son succès dans le géant parallèle de Chamonix en février 2020. Le prodige du ski helvétique Marco Odermatt sera aussi à la lutte pour la victoire dans la deuxième manche. Le Nidwaldien est 4e, à 61 centièmes de Meillard. Troisième Helvète dans le Top 10: Gino Caviezel, 6e à 83 centièmes. Début du second tracé ce samedi à 12h30.



Guter Start in den Wintersport-Samstag: Im Riesenslalom in #KranjskaGora führt Loïc #Meillard im 1. Lauf das Klassement nach 15 Fahrer an. Auch Marco #Odermatt und Gino #Caviezel sind in den Top 10. @swissskiteam #Riesenslalom #srfski pic.twitter.com/3gDBeBUvh6 — SRF Sport (@srfsport) March 13, 2021

Fanny Smith jusqu'au-boutiste

Passer l'aspirateur quinze minutes dans une chambre de 20m2. Un taf globalement bien fait. Reste encore la poussière sous le lit ou les armoires à aller chercher au plumeau. Tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Maintenant c'est Netflix ou un FIFA 21. On est beaucoup à être comme ça... Mais assurément pas Fanny Smith. Se reposer sur ses lauriers, la Vaudoise ne connaît pas. Déjà assurée depuis le 28 février de remporter une troisième fois le Globe de cristal de ski cross, la skieuse de Villars est allée chercher, pour le plaisir, une petite 29e victoire en Coupe du monde ce samedi matin à Sunny Valley en Russie. Elle l'a décrochée au bout du suspense, puisque la photo finish a été nécessaire pour la départager avec sa dauphine, la Suédoise Sandra Näslund.

Et vous, vous êtes plutôt aspirateur ou plumeau? aspirateur plumeau FIFA 21

Chez les hommes, le Saint-Gallois Joos Berry a pris le 3e rang. C'est son deuxième podium en Coupe du monde. La course a été remportée par le Canadien Reece Howden.

Neuchâtel Xamax se donne de l'air

Neuchâtel Xamax FCS a sans doute livré l'un de ses meilleurs matches d'une saison jusqu'ici bien difficile. Lors de la 25e journée de Challenge League, les rouge et noir ont dominé Schaffhouse 3-0.

Teichmann sortie à Dubai

Jil Teichmann (WTA 54) a échoué en demi-finale du tournoi WTA 1000 de Dubai. La gauchère suisse s'est inclinée 7-5 6-2 devant la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 63), après avoir manqué deux balles de premier set à 5-4 15/40 sur le service adverse.

👸 Petra Vlhova repasse devant

La skieuse slovaque a repris la tête du classement général de la Coupe du monde après sa victoire dans le slalom d'Are (Wendy Holdener a terminé au 4e rang). Une épreuve à laquelle Lara Gut-Behrami, désormais 2e de la hiérarchie mondiale à 64 unités de la première place, n'a pas participé. Petra Vlhova aura l'occasion samedi de creuser l'écart, puisqu'un deuxième slalom se déroulera encore dans la station suédoise.

💊 Chez Sky, c'est la débandade

L'ancien médecin de Sky et de l'équipe cycliste britannique Richard Freeman a été reconnu coupable d'avoir commandé de la testostérone en 2011 à des fins de dopage (verdict rendu par le Conseil général des médecins britanniques). Freeman a reconnu 18 des 22 chefs d'accusation concernant la commande du produit. Il a toutefois nié l'avoir acheté pour l'administrer à un coureur. Il a affirmé que la testostérone avait été commandée pour traiter les problèmes d'érection du directeur technique de la fédération Shane Sutton, ce que l'Australien a vigoureusement nié.

Image: AP PA

Chris McSorley bienvenu en Valais Le Conseil d'administration du HC Sierre a donné son feu vert au projet de la nouvelle patinoire proposé à ce jour à la commune par Chris McSorley (lire article ci-dessous). Le club valaisan se dit «ravi par l'ambition du projet qui porterait le HC Siere dans l'élite du hockey suisse».

🪂 Un nouveau coach au FC Sion

Ugo Raczynski remplace Christian Constantin sur le banc valaisan. Le nouvel entraîneur intérimaire sera donc sur la touche pour la venue de Servette au stade de Tourbillon dimanche. Il devrait être remplacé dans les prochaines semaines, lorsque le président valaisan lui aura trouvé un successeur sur lequel il comptera à plus «long» terme.

𝗨𝗴𝗼 𝗥𝗮𝗰𝘇𝘆𝗻𝘀𝗸𝗶 est le nouvel entraîneur (intérimaire) du @FCSion. L’ex-coach de Martigny sera assisté de Gio Ruberti. Au niveau réglementaire de l’ASF, un technicien au minimum au bénéfice du diplôme A doit diriger l’équipe même durant la phase transitoire des 20 jours pic.twitter.com/kcPsciTrkp — Dᴀᴠɪᴅ Bᴀʀʀᴀs (@david_barras) March 12, 2021

🎁 Le cadeau intéressé de Ramos

Sergio Ramos est défenseur; Lionel Messi est attaquant. Cela signifie deux choses: d'abord, que le premier (Real Madrid) a beaucoup souffert quand il a croisé la route du second (Barcelone). Ensuite que Ramos sait mieux que personne l'intérêt d'avoir un joueur comme Messi dans son équipe. Le défenseur espagnol lui a d'ailleurs fait une proposition, exprimée sur ESPN Argentina, si son meilleur ennemi signait au Real.

«Les premières semaines, je lui prêterais même ma maison si nécessaire pour qu'il puisse s'installer. J'en serais ravi. Nous, Madridistas, avons eu à souffrir de Leo dans ses meilleures années. Ne pas l'avoir contre nous serait un grand bonheur. Il t'aide à gagner et à obtenir plus de succès.»

Plus d'articles sur le thème «Sport» Le cérémonial des JO de Tokyo aura lieu, mais il faudra se taire Link zum Artikel Tigers Woods hospitalisé après un accident de voiture Link zum Artikel Y'a pas que le sport dans la vie: Serena Williams fait du jardinage Link zum Artikel «Je devrais fermer mon compte». Le footballeur Granit Xhaka est à bout Link zum Artikel