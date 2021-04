Sport

Curleurs suisses en bronze +++ Un musée à la gloire de Jan Ullrich



Image: AP The Canadian Press

Curleurs suisses en bronze +++ Un musée à la gloire de Jan Ullrich

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Le CC Genève termine 3e

Le CC Genève s'est paré de bronze au championnat du monde de Calgary. Ecrasés 11-3 par la Suède dans une demi-finale qui avait démarré deux heures à peine après la fin de leur quart de finale, le skip Peter De Cruz (31 ans) et ses équipiers ont battu la Russie 6-5 dans le match pour la 3e place.

Image: AP The Canadian Press

Les champions de Suisse 2021 ont fait la différence dans le 10e et dernier end alors que le score était de 5-5. Le no 4 helvétique Benoît Schwarz a parfaitement négocié son ultime pierre pour offrir le point de la victoire à son équipe. Cette médaille est la huitième conquise depuis 2014 par le CC Genève en neuf apparitions à un grand championnat (JO, Mondial et Euro). Mais ce bronze a un goût amer. Le CC Genève, qui devait accéder à la finale en Alberta pour assurer sa propre participation aux JO de Pékin 2022, devra affronter Berne Zähringen dans un barrage qualificatif pour les JO cet automne.

Suédois champions La Suède (Christoffer Sundgren, Rasmus Wrana, Oskar Eriksson, skip Niklas Edin) est devenue championne du monde de curling en battant l'Ecosse 10-5.

L'Atlético ne prend qu'un point

La lutte est terrible en tête de la Liga après la 30e journée. Tenu en échec 1-1 à Séville par le Betis dimanche soir, l'Atlético Madrid est toujours leader, mais il ne possède qu'un point d'avance sur le Real Madrid et deux sur Barcelone. Au lendemain du succès du Real dans le Clasico face au Barça (2-1), les Colchoneros ont manqué l'occasion de se redonner un peu d'air. Ils ont ouvert le score dès la 5e par Carrasco, mais le Betis a égalisé à la 20e grâce à Tello.

Lundqvist opéré à coeur ouvert

Le gardien suédois Henrik Lundqvist, l'une des stars de NHL évoluant aux Washington Capitals, ne fera pas son retour sur les patinoires cette saison. Son rétablissement après une opération à coeur ouvert nécessite du temps.

Henrik Lundqvist doit faire une croix sur la saison 2020-21https://t.co/lMCTV9Ghn1 — LNH (@LNH_FR) April 11, 2021

Fin décembre, Lundqvist avait annoncé devoir subir une intervention chirurgicale visant à remplacer la valve aortique. Il a repris le patinage dans le New Jersey en février, moins de deux mois après son opération.

Siegenthaler rejoint Hischier aux Devils

La colonie suisse des Devils s'agrandit. Jonas Siegenthaler rejoint en effet la franchise du capitaine Nico Hischier et du gardien Gilles Senn dans le cadre d'un échange. Le défenseur zurichois n'a disputé que sept matches de NHL avec Washington cette saison, sa dernière apparition remontant au 11 mars.

Une raison de plus pour visiter le New Jersey, une fois vacciné bien sûr.

🚨 TRADE ALERT 🚨



We have acquired Jonas Siegenthaler from Washington in exchange for Arizona’s conditional third-round pick in the 2021 NHL Draft.#NJDevils | @investorsbank pic.twitter.com/DSBWAXNwIg — New Jersey Devils (@NJDevils) April 11, 2021

Jan Ullrich aura un musée à sa gloire, malgré ses scandales

Vainqueur du Tour de France, médaille d'or aux Jeux Olympiques, vainqueur de la Vuelta à deux reprises...la carrière de l'Allemand Jan Ullrich est impressionnante et aura d'ailleurs le droit à un musée prochainement. Ce dernier suscite toutefois la controverse puisque le cycliste a également marqué son sport au travers de plusieurs scandales. En 2011, il avait en effet été suspendu deux ans pour dopage. Ce sont ensuite des problèmes d'alcool qui vont venir ternir la réputation de l'athlète avec notamment une condamnation à la prison en 2017.

Depuis, de son propre aveu, Jan va mieux et a repris une vie normale et paisible dans le petit village de Merdingen, proche de Freiburg. La commune de cette petite localité va par ailleurs recevoir un tout nouveau centre cycliste comprenant, notamment, un musée «Jan Ullrich». Une décision qui suscite bien évidemment le débat.

Pour situer un peu mieux le personnage, voici un reportage qui résume sa carrière «Jan Ullrich - entre ombre et lumière» :

Manchester United s'impose contre Tottenham (1-3) ⚽🇬🇧

Dans le choc du jour en «Premier League», Manchester United est allé s'imposer sur la pelouse des «Spurs» 1-3 grâce à des buts de Fred (57'), d'Edinson Cavani (79') et de Mason Greenwood (96'). Tottenham avait ouvert le score en première période par l'intermédiaire d'Heung-Min Son (40').

Au classement, les Mancuniens pointent à la deuxième place loin devant Leicester City (sept points d'avance) alors que les Londoniens occupent une décevante septième position.

Natation : Desplanches s'impose sans forcer sur 200 m 4 nages Jérémy Desplanches n'a pas forcé son talent dans la finale du 200 m 4 nages des championnats de Suisse en grand bassin. Le vice-champion du monde de la discipline a cueilli l'or en 1'58''86 à Uster.

La vidéo du jour

Le moment «WTF» du jour sur Twitter nous vient du Letzigrund. En toute fin de rencontre, Servette part en contre en 3 contre 0, Koro Koné peut inscrire le 1-3 tranquillement...mais rate totalement son face à face et offre sur un plateau un contenu parfait pour le compte «out of context servette fc».

pic.twitter.com/3J6omZ8s16 — Out of context servette fc (@1890SFC1) April 11, 2021

Le coup de gueule du jour « C'est compliqué de faire comprendre à certains la situation dans laquelle on est. » , FC sion

YB très proche du titre, Sion très proche de la Challenge League

Il reste 8 journées en Super League et donc 24 points en jeu. YB, après sa victoire 2-0 face à St-Gall (petite revanche après la défaite de jeudi soir en Coupe) cet après-midi grâce à des réussites de Christopher Martins Pereira et de ce diable de Jean-Pierre Nsame, possède 22 points d'avance sur son plus proche rival, Servette. Autant le dire, les Bernois sont dores et déjà champions. Ils pourraient par ailleurs fêter officiellement leur titre le week-end prochain à l'occasion de la réception de Lugano.

Pour le suspens, il faudra se tourner vers le fond du classement où Vaduz a signé la bonne opération du jour en battant largement 3-0 le FC Sion.

Dans l'autre rencontre de la journée, Servette est allé gagner 1-2 à Zürich face au FCZ. Les réussites genevoises ont été inscrites par Alex Schalk et Kastriot Imeri. Les locaux ont réduit le score en fin de rencontre grâce à Marco Schönbächler.

Le doublé pour Jesse Lingard 😎

C'était le sujet de la semaine pour notre expert en football anglais, Raphaël Crettol : Jesse Lingard reste un excellent joueur de football. L'éternel ado immature, comme souvent présenté par la presse et les supporters outre-Manche, semble avoir retrouvé son meilleur niveau depuis son arrivée à West Ham avec un nouveau doublé cet après-midi lors de la victoire de son équipe 3-2 face à Leicester City. Grâce à ce nouveau succès, les Hammers confortent leur quatrième place et leur statut de meilleur équipe londonienne au classement. Well done Jesse !

👋 @premierleague



Can you win Player of the Season if you only started playing January?



Asking for a friend… pic.twitter.com/osLi0FhSvp — West Ham United (@WestHam) April 11, 2021

Volleyball : Le coach d'Amriswil "libéré de ses fonctions"

L'heure de Marko «Klok» a sonné. En effet, le coach d'Amriswil a été «libéré de ses fonctions» avec effet immédiat. La décision a été prise dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'Amriswil est mené 2-1 par Chênois en finale des play-off.

Deux Suisses éliminés par le même homme Marco Cecchinato (ATP 93) est bien le «bourreau» des Suisses à Monte-Carlo. Tombeur de Stan Wawrinka au 2e tour en 2019, l'Italien a battu successivement Marc-Andrea Hüsler et Henri Laaksonen en qualifications de l'édition 2021 du Masters 1000 monégasque.

CC a cassé sa Ferrari 🙈

Totalschaden an seinem Ferrari: Besoffener schiesst Sion-Boss Christian Constantin ab https://t.co/d5IOlsg8BR — Blick Sport (@Blick_Sport) April 10, 2021

L'Inter garde ses distances

L'Inter a souffert dimanche en Serie A. Mais les «nerazzurri» ont assuré l'essentiel en battant Cagliari 1-0 dans le cadre de la 30e journée. L'Inter fait donc un pas de plus vers son premier scudetto depuis 2010.

«Venir ici a été la décision la plus stimulante pour ma carrière»

La vidéo trop mignonne du jour

🏀Les @GeneveLions se sont inclinés ce soir face à @FribourgOlympic (75-82). La réaction du meneur Jérémy Jaunin (accompagné par sa fille!) après la rencontre ⬇️ #SBLeague pic.twitter.com/cyXD9US26H — Léman Bleu (@lemanbleutv) April 10, 2021

Bâle remporte un match fou 🤯

Le FCB s'est imposé 4-3 sur le terrain de Lucerne grâce à une réussite tardive de Cabral à la 93e minute.

Image: RTS

Ajoie mène 3-1 Ajoie a fait le break face à Langenthal en demi-finale des play-off de Swiss League. Les Jurassiens ont signé samedi leur troisième succès d'affilée (6-2) et mènent 3-1 dans la série. Dominé 6-3 à Olten, Kloten n'a pas encore son ticket pour la finale en poche.

Carnet noir

Le site spécialisé Ski Actu annonce la disparition de Mike Aeschbach. Le freerider de Verbier est décédé dans un accident de moto au Mexique.

Freeride: Le rider de Verbier Mike Aeschbach était aussi réputé pour ses performances sur son snowboard que pour sa bonne humeur communicative.https://t.co/2Xp75M9XLe — SkiActu (@SkiActu) April 10, 2021

Ibra expulsé curieusement

Alors que son équipe menait 0-2 sur la pelouse de Parme (victoire 3-1 au final), le Suédois a reçu un carton rouge direct à l'heure de jeu. Zlatan Ibrahimovic aurait contesté une décision de l'arbitre sur une action assez anodine au milieu de terrain.

Image: AP LaPresse

Lausanne perd, Xamax aussi Les Vaudois ont perdu 1-0 sur le terrain de Lugano. C'est fâcheux pour le LS, mais aussi pour les Young Boys, qui ne pourront pas être sacrés dimanche. En Challenge League, Neuchâtel-Xamax s'est lui aussi incliné 1-0 contre Aarau.

Le gardien de Carouge buteur!

95’ ⚽️! AAAAAAAAAH !!!



Chappot égalise à la toute dernière seconde ! Quelle tête plongeante exceptionnelle de notre goali !!!! Folie !



⚫️⚪️ 2-2 🔵⚫️#EnsembleCarouge pic.twitter.com/OqVe3Gu2Ey — Etoile Carouge FC (@EtoileCarouge) April 10, 2021

💪 Fribourg Olympic s'impose enfin

Olympic a enfin battu Genève cette saison. Les Fribourgeois sont allés s'imposer 82-75 au Pommier samedi, infligeant aux Lions leur deuxième défaite dans ce championnat 2020/21 de LNA. Les deux équipes se retrouveront en finale de la Patrick Baumann Swiss Cup, le 8 mai à Fribourg.

Deuxième du classement, Massagno est revenu à deux longueurs des Lions grâce à son succès obtenu à Nyon (82-63).

Buemi engrange Sébastien Buemi (5e) a marqué ses premiers points de la saison en Formule E à Rome à l'occasion de la troisième course de la saison. La victoire est revenue au Français Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah).

Paris a tout gagné

Le PSG s'est imposé 4-1 sur le terrain de Strasbourg et revient à trois points de Lille au classement. Mbappe, Sarabia, Kean et Paredes (sur un superbe coup-franc) ont marqué côté parisien. Surtout, les futurs adversaires du Bayern en match retour de Ligue des champions, mardi, n'ont perdu aucun joueur sur blessure.

Roglic vainqueur final Primoz Roglic a décroché la victoire finale dans le Tour du Pays Basque, samedi à Eibar, au terme de la 6e et dernière journée. Au duel avec le Français David Gaudu pour le gain de l'étape, le Slovène a laissé la victoire à son adversaire. Beau geste.

#Itzulia2021 🌶 / Le belle image du jour. 🇸🇮 Primoz Roglic (TJV) qui ne dispute pas la victoire à 🇫🇷 David Gaudu (GFC). pic.twitter.com/bvRApFPt4m — Renaud Breban (@RenaudB31) April 10, 2021

Le Bayern tenu en échec, Sommer voit rouge

A trois jours de son match retour de Ligue des champions à Paris, le Bayern Munich avec une équipe expérimentale a été tenu en échec 1-1 samedi à domicile par l'Union Berlin.

Les Bavarois voient revenir Leipzig à 5 points à six journées de la fin. Le néo-international Jamal Musiala avait ouvert le score pour le «Rekordmeister» (1-0, 68e), mais Marcus Ingvarsten a égalisé à la 86e minute. Le Vaudois Dimitri Oberlin, convoqué pour la première fois avec la 1re équipe du Bayern, est resté sur le banc.

🆑 - @FCBayern are the first team to qualify for the 2021/22 @ChampionsLeague. It will be their 25th participation, equalling the record held by Barça and Real Madrid (both qualify for next season later). #UCL #FCBFCU — Gracenote Live (@GracenoteLive) April 10, 2021

Yann Sommer a vu rouge très tôt dans le match face au Hertha Berlin. Le portier international de Mönchengladbach a été exclu à la 13e minute pour une faute de dernier recours en dehors de ses seize mètres sur l'attaquant Jhon Cordoba. Mönchengladbach a fait match nul (2-2).

Image: AP Pool DPA

Le hold-up de Bielsa

Avec un but dans le temps additionnel, le Leeds United de Marcelo Bielsa, pourtant réduit à 10 avant la pause, a renversé 2-1 Manchester City, samedi en championnat. Stuart Dallas a réalisé un doublé pour les visiteurs, alors que Ferran Torres a trouvé le chemin du but pour les Cityzens. La rencontre a été outrageusement dominée par les joueurs de Pep Guardiola, malgré le fait que le technicien espagnol avait remanié son effectif entre deux échéances européennes face au Borussia Dortmund.

Bayern-PSG (2-3): 31 tirs à 6.

City-Leeds (1-2): 29 tirs à 2.

Le foot, sa beauté.

Le seul sport collectif dont le résultat ne dépend pas du rapport de forces. — vincent duluc (@vincentduluc) April 10, 2021

Lille s'impose face à Metz

D’abord malmenés par des Messins très en jambes, les Lillois se sont finalement imposés à Saint-Symphorien. Grâce à deux buts de Burak Yilmaz (60’) et Zeki Çelik (89') Lille signe une nouvelle victoire à l’extérieur (0-1) et conserve sa place de leader.

Portés par un gigantesque @mmseize, le LOSC s'impose face à une valeureuse équipe messine, qui aura posé énormément de problèmes aux Dogues.



Nos Lillois comptent 6 points d'avance en tête du championnat 👏#FCMLOSC 0-2 | ⏱ 90'+2 pic.twitter.com/fVVKLrNiki — LOSC (@losclive) April 9, 2021

Grasshopper et Thoune se détachent

Grasshopper vainqueur 2-0 à Schaffhouse et Thoune qui a battu 3-2 Stade Lausanne-Ouchy sur sa pelouse se détachent en tête du classement de Challenge League. Les Zurichois sont en tête avec quatre points d'avance sur les Oberlandais.

⚽️ 6’ | Chris Kablan 0:1

⚽️ 37’ | Nikki Havenaar 0:2

⚽️ 55’ | Zeki Amdouni 1:2

⚽️ 63’ | Nicola Sutter 1:3

⚽️ 90+2’ | Guy Mbenza 2:3#wahriliebi #SLOTHU pic.twitter.com/nH5UaKL98p — FC Thun Berner Oberland (@fcthun_official) April 9, 2021

Les quatre premiers du classement étaient opposés à l'affiche de cette 28e journée. Ni Schaffhouse ni le Stade Lausanne-Ouchy n'ont pu freiner la marche des deux premiers.

Bienne éliminé en pré-playoffs

La saison s'arrête abruptement pour le HC Bienne. Les Seelandais se sont inclinés 3-1 lors du deuxième match des pré-play-off de National League face à Rapperswil-Jona. Ils sont éliminés sur le score de 2-1.

Touché par une troisième vague de Covid juste avant la fin de la qualification, Bienne a des motifs pour se plaindre. Mais les Seelandais doivent surtout regretter les nombreux points perdus au début du Championnat.

Davos obtient le sursis

Davos a rétabli la situation au cours du deuxième match des pré-play-off de National League. Les Grisons se sont imposés 3-0 à Berne et ont égalisé à 1-1 dans la série au meilleur des trois matches.

🔚 Wuuuuuhuuuu! Dieser Sieg gehört uns! #98Baumgartner ebnete mit seinem Doppelpack im. letzten Drittel den Weg zu Sieg, #29Aeschlimann war mit seinen Big Saves der grosse Rückhalt für die Mannschaft.💪💪 Bis am Sonntag @scbern_news 👋#DieEisheimischen #vivaHCD pic.twitter.com/qqusLvUKoD — Hockey Club Davos (@HCDavos_off) April 9, 2021

Neuchâtel UC prend sa revanche sur Guin

Neuchâtel UC a pris sa revanche à l'occasion du deuxième match de la finale des play-off de LNA dames. Battues lors du premier match, les Neuchâteloises se sont imposées 3-0 sur le parquet de Guin. Il y a désormais 1-1 dans cette série au meilleur des cinq matches. Les deux équipes se retrouveront lundi à Neuchâtel pour la troisième manche.

Mondiaux de curling: la Suisse se hisse en quart

Le CC Genève a atteint son premier objectif au championnat du monde messieurs de Calgary. Le skip Peter De Cruz et ses équipiers se sont qualifiés pour les quarts de finale grâce à leur succès obtenu face à la Chine (9-4) et à la défaite de la Norvège.

Image: sda

Les fans de Rappi au taquet

Avant d’affronter le ⁦@ehcbiel⁩, les joueurs de ⁦@lakers_1945⁩ s’échauffent devant une meute de fans. pic.twitter.com/VFHshSxLI5 — Laurent Kleisl (@lkleisljdj) April 9, 2021

Stades en sursis Huit villes-hôtes de l'Euro (11 juin-11 juillet) se sont d'ores et déjà engagées à accueillir des spectateurs, ce qui laisse en suspens le sort de Munich, Rome, Bilbao et Dublin, a annoncé l'UEFA. Les quatre villes restantes «ont jusqu'au 19 avril pour fournir des informations supplémentaires sur leurs plans et une décision finale sera prise à cette date concernant la tenue des matches» qui y étaient prévus.

Une anomalie cardiaque le contraint à arrêter sa carrière

Le coureur de l'équipe française Total Direct Energie Romain Sicard doit quitter le peloton, comme il l'a expliqué dans un long message publié sur les réseaux sociaux.

Un petit message à vous adresser au sujet de ma situation actuelle... pic.twitter.com/Zt5GlJTTCr — Romain Sicard (@sicard_romain) April 9, 2021

De Rossi est à l'hôpital

Daniele De Rossi a été hospitalisé après avoir été testé positif au Covid-19. (La Stampa)



Force. 💪 pic.twitter.com/9T79m3BCPo — Actu Foot (@ActuFoot_) April 9, 2021

Résultat encourageant À l'occasion du match aller du barrage qualificatif pour l'Euro dames 2022, la Suisse a obtenu le match nul (1-1) face à la République tchèque à Chomutov (CZE). Les deux réussites ont été inscrites sur penalty. Le match retour aura lieu mardi à Thoune.

Le Real se refait une beauté

À Madrid, il n'y a pas que le physique d'Eden Hazard qui est en chantier. Le stade Santiago Bernabeu (inauguré il y a 74 ans) subit actuellement un lifting de grande envergure. Le quotidien Marca a poussé les portes de la vénérable enceinte afin de montrer aux fidèles merengues l'étendue des travaux dans une vidéo.

Image: EPA

Le chantier, ouvert en 2020, devrait se poursuivre jusqu'en 2022. Le toit rétractable et la pelouse permettront au stade d'accueillir des évènements extra-sportifs de grande envergure. Coût des opérations: 600 millions de francs.

Seyni ne pourra pas aller aux Jeux

Comme Caster Semenya, la coureuse nigériane Aminatou Seyni produit naturellement un excès de testostérone. La Fédération y voit un avantage injuste et lui demande de subir un traitement, ce que l'athlète refuse. Elle ne pourra dès lors pas participer aux Jeux olympiques de Tokyo sur 200m.

Aminatou Seyni devait participer aux JO cet été. Mais en vertu des règlements sur l'hyperandrogénie, elle a refusé de concourir plutôt que de devoir prendre un traitement pour faire baisser son taux de testostérone. https://t.co/Ec4I8tpRJL (#espritsport par @xaviermonferran) pic.twitter.com/Gs4H7N0rz7 — France Inter (@franceinter) April 9, 2021

Semenya espère toujours être au départ. La championne sud africaine, soutenue par son pays, a saisi ces dernières semaines la cour européenne des droits de l'homme.

🤬 Le coup de gueule

«Notre ministre des sports est une calamité. Décaler Roland-Garros est une décision assez égoïste. Le calendrier va en souffrir»

Footballeurs étrangers discriminés

Les joueurs portant un nom à consonance étrangère sont plus souvent ignorés lorsqu'ils s'annoncent pour un entraînement d'essai dans une équipe, révèle une étude helvético-norvégienne. Trois chercheurs ont envoyé par courriel une demande pour un entraînement à 23'000 clubs amateurs de football dans 22 pays européens. L'expéditeur portait soit un nom local, soit un nom à consonance étrangère choisi en fonction des communautés étrangères sises dans les pays étudiés.

Résultat: les sportifs aux noms étrangers ont reçu 10% de réponses en moins que les candidats aux noms locaux, selon les résultats publiés dans la revue «Humanities and Social Sciences Communications».

Image: Shutterstock

Les clubs de football en Suisse sont aussi concernés par la discrimination, selon une étude antérieure de la même équipe de chercheurs publiée dans la revue. Le même procédé d'enquête avait été utilisé auprès de plus de 1000 clubs amateurs. Les candidats fictifs s'appelaient par exemple Daniel Wyssand pour la Suisse alémanique, Michel Favre pour la Suisse romande ou Andrea Rezzonico pour le Tessin. Dans l'autre groupe on trouvait des Dejan Krasniqi ou Bojan Lukic. Les chercheurs ont constaté que les joueurs aux noms balkaniques ou autres étaient plus souvent ignorés: 55% d'entre eux recevaient une réponse contre 62% pour les locaux.

Kukuruzovic prolonge

Stjepan Kukuruzovic (31 ans) portera encore le maillot du Lausanne-Sport la saison prochaine, a annoncé le club. Le milieu de terrain croate évolue au LS depuis l'été 2018. Kukuruzovic a grandement contribué au retour du club vaudois en Super League. En tant que capitaine de l'équipe, il s’est imposé comme le leader technique de l'effectif dirigé par Giorgio Contini.

L'AS Rome, Manchester United et Villarreal prennent une option

L'AS Rome, Manchester United et Villarreal, tous les trois vainqueurs jeudi à l'extérieur en matches aller des quarts de finale de l'Europa League, ont pris une option pour la qualification. Arsenal s'est loupé à domicile contre le Slavia Prague (1-1). Les Londoniens, avec Granit Xhaka, pensaient avoir fait le plus dur lorsque l'Ivoiren Nicolas Pépé a ouvert le score sur une belle action de contre.

L'ancien Lillois est parvenu à battre le portier tchèque d'une habile «pichenette» du gauche (86e). Mais les joueurs de Mikel Arteta ont encore une fois déçu cette saison en concédant l'égalisation à la 94e sur un corner repris par Tomas Holes.

Djakovic à nouveau sous la limite olympique

Le nageur Antonio Djakovic a réussi une nouvelle limite olympique A à l'occasion de sa victoire en finale du 200 m libre lors des Championnats de Suisse en grand bassin à Uster.

Image: KEYSTONE

Le Zurichois avait déjà rempli les critères mercredi en tant que premier nageur du relais.

Amriswil s'impose face à Chênois et égalise

Les volleyeurs d'Amriswil ont rétabli l'égalité (1-1/série best of 5) en finale des play-offs de LNA messieurs. Les Thurgoviens se sont imposés sans coup férir 3 manches à 0 dans la salle de Chênois, effaçant ainsi la défaite initiale.

Amriswil avait bouclé le tour de qualification avec neuf points d'avance sur les Genevois. Avant de s'incliner 2-3 lors du premier match de la finale, les joueurs de Suisse orientale avaient aligné une série de huit succès en LNA.

Saint-Gall sort Young Boys avec la manière

Saint-Gall a réussi une performance de choix en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de football. Les joueurs de Peter Zeidler ont sorti les Young Boys, tenant du trophée, avec la manière sur le score de 4-1.

YB verliert das Cupspiel in St. Gallen mit 1:4 🙁 Das einzige YB-Tor erzielte Fassnacht.



Wir gratulieren dem @FCSG_1879 zum Erreichen der nächsten Runde.#BSCYB #SGYB pic.twitter.com/R1JGrwqv4s — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) April 8, 2021

L'Autrichien Junior Adamu (33e) et l'ancien Servettien Kwadwo Duah (50e) ont permis aux Saint-Gallois de mener 2-0.

Une saison de plus pour Akanji

Le défenseur international suisse Manuel Akanji aurait prolongé son contrat au Borussia Dortmund. Selon Bild, le défenseur de 25 ans est désormais lié à Dortmund jusqu'en 2023. Son bail se terminait initialement en 2022.

La stat du jour Antoine Griezmann est devenu une nouvelle fois papa ce jeudi, ce qui signifie que ses trois enfants sont tous nés exactement le même jour, soit le 8 avril: Alba en 2021, Amaro en 2019 et Mia en 2016.

🍼 Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24. ❤️ — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 8, 2021

Le staff grenat rempile

Genève-Servette, qualifié pour les play-off, a prolongé le contrat de deux ans de tout son staff d'entraîneurs. Ainsi, Pat Emond, Louis Matte, Jan Cadieux, Sébastien Beaulieu, Mathieu Fernandes, Kevin Oulevey et Gaëtan Brouillard seront liés au club genevois jusqu’au terme de la saison 2022-2023.

🗣️ La décla du jour

«Notre jeu n'est pas beau? On a qu'un seul objectif: gagner le scudetto. Ensuite, on l'emmènera chez l'esthéticienne, si vous voulez»

Toni Nadal est de retour L'oncle de Rafael rejoint l'encadrement du jeune Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 22) à compter du Masters 1000 de Monte-Carlo qui démarre ce dimanche, annonce le quotidien espagnol Marca.

Watson en a sous la semelle

Le Masters d'Augusta s'est ouvert ce jeudi sans Tiger Woods (absent des greens depuis son accident de voiture) mais avec Bubba Watson. Le gaucher américain, en quête de la mythique green jacket remise au vainqueur, a dévoilé son arme secrète quelques heures avant le début de la compétition: une paire de Jordan 4 du plus bel effet.

Ibra va faire l'acteur L'attaquant du Milan AC Zlatan Ibrahimovic a confirmé sa présence dans le casting XXL du film Astérix et Obélix: L'Empire du Milieu, produit et réalisé par Guillaume Canet. Il y jouera un Romain: Caius Antivirus.

Orelsan, Zlatan Ibrahimovic, Angèle... Le casting de l'Astérix de Guillaume Canet dévoilé https://t.co/2XcDWLzmh7 pic.twitter.com/EsFopeZ4fb — BFMTV (@BFMTV) April 8, 2021

On espère pour le cinéma en général, et les spectateurs du film en particulier, que Zlatan sera plus doué que Michael Schumacher, dont la prestation dans le film Astérix aux Jeux olympiques (2008) a suscité peu de vocations pour le métier d'acteur.

Tout est dans le tweet 👇

Les cartons signés par Erling Haaland iront à une vente aux enchères pour aider les personnes atteintes d'autisme. 👏



Raison pour laquelle l'arbitre roumain Octavian Sovre a demandé un autographe à Erling Haaland.



📸 @Emishor pic.twitter.com/j1pPxUJHSV — Actu Foot (@ActuFoot_) April 8, 2021

🎾 Roland-Garros officiellement reporté d'une semaine

Le tournoi de Roland-Garros, qui devait se dérouler du 23 mai au 6 juin, a été reporté d'une semaine. L'organisation du tournoi a confirmé jeudi une information du journal L'Équipe.

keystone

Le tournoi aura donc lieu du 30 mai au 13 juin, ce qui pourrait permettre aux organisateurs d'accueillir un nombre plus important de spectateurs si les restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus sont allégées.

Ce report pourrait faire les affaires des organisateurs du Geneva Open, prévu du 16 au 22 mai aux Eaux-Vives. Ceux-ci craignaient qu'une éventuelle quarantaine imposée aux participants de Roland-Garros n'oblige les joueurs à faire l'impasse sur le rendez-vous genevois. Une participation de Roger Federer à Roland-Garros apparaît par ailleurs désormais bien improbable. Le Bâlois de bientôt 40 ans a certes annoncé qu'il jouerait sur terre battue ce printemps. Mais il semble difficile d'imaginer qu'il prenne le risque de disputer des matches au meilleur des trois sets sur une surface aussi exigeante alors que Wimbledon, son grand objectif, débutera le 28 juin.

🏒 Kevin Fiala en feu

Le hockeyeur saint-gallois du Minnesota Wild a marqué trois goals dans la nuit de mercredi à jeudi en NHL. C'est son premier hat-trick dans la prestigieuse ligue nord-américaine. Le Suisse de 24 ans a donc largement contribué au large succès 8-3 de son équipe contre Colorado Avalanche. Minnesota est troisième de la division Ouest, dominée par Colorado.

keystone

Le PSG peut y croire, Chelsea s'impose à Séville

Le Paris Saint-Germain peut espérer aller enfin au bout de son rêve en Ligue des champions. En quart de finale aller, il a réussi l'exploit de gagner 3-2 à Munich contre le Bayern. Ce succès face au tenant du trophée, son bourreau de la finale de Lisbonne en août dernier, pourrait être crucial pour les Français.

Dans l'autre rencontre de la soirée, disputée à Séville, Chelsea l'a emporté 2-0 face au FC Porto, qui évoluait «à domicile» dans la ville andalouse. Les Portugais ont souvent fait le jeu, mais ont pêché à la conclusion.

L'Inter Milan et la Juventus s'imposent

L'Inter Milan a effectué un pas supplémentaire vers son premier titre de champion depuis 2010. En match en retard, l'équipe d'Antonio Conte a battu Sassuolo 2-1 grâce à des réussites de ses buteurs Lukaku et Martinez. Les Nerazzurri comptent ainsi neuf points d'avance sur l'AC Milan.

Tenante du titre, la Juventus s'est imposée 2-1 contre Naples avec des buts de Ronaldo et Dybala.

Coupe de Suisse: la logique a été respectée

Mercredi, Servette s'est imposé 4-2 face à Vevey United lors des 8es de finale de Coupe de Suisse, mais cela n'a pas été facile: les Vaudois ont posé moult problèmes aux Genevois.

Merci @FCMonthey!



Vous nous avez accueilli magnifiquement dans votre ville et avez honoré la Coupe suisse, malgré les nombreux mois d'inactivité.



Ça c'est le football que nous aimons ! pic.twitter.com/BtmvteVeHF — FC Lugano (@FCLugano1908) April 7, 2021

A Monthey, contre un adversaire évoluant en 2e Ligue interrégionale, Lugano n'a pas connu les mêmes sueurs froides que les Servettiens. Les Tessinois l'ont emporté 3-0 sans problème, grâce à un triplé de Lungoyi.

La Nati gagne trois rangs au classement FIFA

La Croatie, la Colombie et les Pays-Bas: ce n'est malheureusement pas le tableau de chasse de l'équipe de Suisse en Coupe du monde, mais les sélections qu'elle vient de dépasser au classement FIFA. Et c'est déjà pas mal. La Nati a gagné trois rangs et est désormais 13e. Elle doit cette progression à ses trois succès le mois dernier (Bulgarie, Lituanie et Finlande).

🆕 #FIFARanking 🌍



🇧🇪 Belgium stay at the summit 🏔️

🇩🇰 Denmark return to the top 10 🔙

🇬🇼 Guinea-Bissau the biggest climbers 📈



ℹ️👉 https://t.co/XFXf6s8JvZ pic.twitter.com/PTOX1venpt — FIFA.com (@FIFAcom) April 7, 2021

De son côté, l'Italie a aussi gagné trois places. La Squadra Azzurra est 7e mondiale, son meilleur classement depuis février 2014. La Belgique est toujours en tête de la hiérarchie. Elle l'est depuis octobre 2018, même si elle n'a pas gagné de grand tournoi.

De Bruyne prolonge à City

Kevin De Bruyne a prolongé son contrat avec Manchester City de deux ans. L'attaquant belge est désormais lié au club anglais jusqu'en juin 2025. Il y avait débarqué en 2015 en provenance de Wolfsburg. Avec les Citizens, De Bruyne (29 ans) a remporté deux titres de champion d'Angleterre (2018 et 2019) et une Coupe nationale (2019). Mais pas encore la Ligue des champions, grand objectif du club mancunien – toujours en lice cette saison, et même en ballotage favorable en 1/4 de finale après sa victoire à domicile au match aller contre Dortmund 2-1.

Image: keystone

Au total, le Belge a joué 253 matchs pour Manchester City, pour 64 buts et 105 passes décisives.

Pendant ce temps Football La ville de Bilbao, l'une des douze villes hôtes de l'Euro (11 juin-11 juillet), a confirmé à l'UEFA qu'elle pourrait accueillir jusqu'à 13'000 spectateurs au stade San Mamés si les conditions sanitaires sont réunies, rapporte la presse locale mercredi.

Petra Vlhova se sépare de son entraîneur

La Slovaque, fraîchement lauréate de la Coupe du monde de ski alpin, a mis fin mardi ä sa collaboration avec son entraîneur italien Livio Magoni. Une collaboration qui a duré cinq ans et qui a permis à Petra Vlhova, slalomeuse de talent, de devenir une skieuse complète et de décrocher le grand globe de cristal.

«Ce fut un long chemin pour atteindre le succès, que nous désirions tant. Le rêve est devenu réalité avec la victoire au classement général de la Coupe du monde. Ce furent cinq années fantastiques, durant lesquelles j'ai beaucoup appris. Je te suis redevable pour ce temps, pour ton éternelle énergie et ton perfectionnisme. Merci Livio»

La Slovaque (25 ans) n'a pas précisé les raisons de la séparation. La skieuse n'a peut-être pas apprécié certaines récentes interviews de Magoni, qui a notamment fait la comparaison peu flatteuse pour Vhlova entre elle et Tina Maze, que l'Italien entraînait auparavant: «Tina est complète aussi bien comme athlète qu'en dehors du sport. Ce côté n'existe pas chez Petra.»

Pendant ce temps... Athlétisme / course à pied Le marathon de Hambourg, qualificatif pour les prochains JO de Tokyo et prévu en avril, sera finalement organisé à Enschede aux Pays-Bas à cause du confinement auquel la ville allemande est soumise en raison du Covid-19, ont annoncé les organisateurs néerlandais mercredi.

Saison terminée pour Matthias Rossi 🏒

Blessé à une jambe depuis fin janvier, l'attaquant de Fribourg-Gottéron Matthias Rossi (30 ans) ne rejouera pas cette saison. Il souffre d'une thrombose. Avant d'être mis sur la touche, le Zurichois réalisait une bonne saison avec les Dragons. Il avait inscrit 7 buts et délivré 7 assists en 33 matchs. Rossi manquera donc les play-offs, où Gottéron affrontera Genève-Servette en quarts de finale dès le 213 avril.

Image: KEYSTONE

Zlatan dans le viseur

Le footballeur suédois est vivement critiqué dans son pays pour une partie de chasse datant de 2011 et qui refait surface dans les médias. L'attaquant de l'AC Milan aurait tiré sur un lion en Afrique du Sud en 2011. Après l'avoir tué, le joueur, qui possède un immense tatouage de lion dans le dos, aurait importé dans son pays natal la peau, la mâchoire et le crâne!

La chasse aux lions est légale en Afrique du Sud. Mais plusieurs associations militent de longue date pour que l'espèce soit protégée.

Manchester City s'impose contre Dortmund

Manchester City s'est imposé 2-1 contre Borussia Dortmund, qui a évolué de manière courageuse à l'Etihad, ne laissant pas les Citizens se procurer beaucoup d'occasions. Mais une perte de balle évitable d'Emre Can dans le rond central à la 19e a coûté cher: le contre mené par les Mancuniens a fait mal et a été conclu par De Bruyne, servi en retrait par Mahrez.

ET C'EST FINI !!!



Quelle fin de match incroyable, City s'impose à la maison face à Dortmund ! 💙



🔵 2-1 🟡 #ManCity pic.twitter.com/vfcG24dLyi — Manchester City (@ManCityFra) April 6, 2021

Le Real Madrid domine Liverpool

Le Real Madrid a pris une option pour une place dans le dernier carré de la Ligue des champions en battant Liverpool 3-1. Le club espagnol a profité d'une prestation bien décevante des visiteurs, qui ont été dominés dans tous les compartiments du jeu. Liverpool a ainsi totalement manqué son affaire en première mi-temps.

Trois hockeyeurs fidèles

Tout fraîchement qualifié pour les play-offs de National League, où il affrontera Fribourg-Gottéron en quarts de finale, Genève-Servette a annoncé la prolongation de trois joueurs cadres. Le défenseur Jonathan Mercier (35 ans) a signé pour une année supplémentaire avec son club de toujours. De son côté, l'attaquant canadien Daniel Winnik (36 ans) a prolongé pour un an avec une option pour une année supplémentaire. Tyler Moy (25 ans), lui, restera deux ans de plus dans la cité de Calvin.

𝗦𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 & 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 🖊



Le #GSHC est heureux d’annoncer les prolongations de Jonathan Mercier, de Daniel Winnik et de Tyler Moy. Nauris et Nils Sejejs signent leur premier contrat professionnel avec le Club ⤵https://t.co/RsyDHHHlrE — Genève-Servette HC (@officialGSHC) April 6, 2021

Les jeunes jumeaux Nauris et Nils Sejejs (20 ans) ont quant à eux signé leur premier contrat professionnel avec les Aigles. Ils seront prêtés la prochaine saison au HC La Chaux-de-Fonds en Swiss League pour s'aguerrir.

Bâle licencie Ciriaco Sforza

La défaite de lundi contre la lanterne rouge Vaduz aura été celle de trop pour l'entraîneur du FC Bâle Ciriaco Sforza. Il a été démis de ses fonctions ce mardi. L'ancien international suisse (51 ans) paie les mauvais résultats du club rhénan cette saison. Systématiquement dans le (très) haut du classement de Super League depuis une vingtaine d'années, l'équipe du Parc Saint-Jacques n'est que cinquième actuellement (avec 11 défaites en 27 matchs). La moyenne de points de Ciriaco Sforza sur le banc bâlois - 1,33 par match - est la pire pour le FCB depuis 24 ans. Le natif de Wohlen était arrivé cet été sur les bords du Rhin. L'assistant Patrick Rahmen assurera l'intérim jusqu'à la fin de cette saison.

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ : Le FC Bâle se sépare de son entraîneur Ciriaco Sforza avec effet immédiat. Patrick Rahmen, actuel entraîneur-adjoint, assurera l’intérim. #FCBasel1893 pic.twitter.com/S4NbjxkpA8 — FC Basel 1893 🇫🇷 (@FC_Basel_fr) April 6, 2021

La tuile pour le Real Madrid

Le défenseur central du club espagnol Raphaël Varane a été testé positif au Covid-19. Du coup, le Français ratera le match aller du quart de finale de Ligue des Champions contre Liverpool ce mardi soir. Il pourrait aussi manquer le classico contre Barcelone samedi. Un derby au sommet qui peut permettre aux deux équipes de prendre les commandes de la Liga.

keystone

L'absence de Varane pose un gros problème au Real Madrid, qui comptait sur le Tricolore pour combler l'absence du capitaine et taulier Sergio Ramos, blessé.

Propos racistes à Bâle sanctionnés

Le genre de scène inacceptable qui font honte au football, au sport en général et au pays dans lequel elle se produit. Lundi, un spectacteur présent au Parc Saint-Jacques durant le match de football Bâle-Vaduz a insulté l'attaquant français du FCB Aldo Kalulu en le traitant de «cueilleur de bananes». Un micro au bord du terrain avait capté ces propos aussi bêtes que méchants, diffusés à l'antenne en direct. Bonne nouvelle: le coupable a été trouvé. Il s'agit d'un collaborateur d'une entreprise travaillant pour la SSR, en charge de la production des matchs en direct.

La SSR a mis fin avec effet immédiat au contrat qui la lie à la société dans laquelle travaille cette personne.

Déclarations racistes lors du match de Super League du lundi de Pâques : la SSR a mis fin à la relation contractuelle avec l'entreprise externe avec effet immédiat et présente ses excuses officielles au joueur du FCB Aldo Kalulu, au FC Bâle et au public. https://t.co/FSQOtNvjJw — SRG SSR (@SRGSSR) April 6, 2021

Cette triste affaire est intervenue moins de 24 heures après l'arrêt d'un autre match de football à Cadix, en Espagne. Le défenseur de Valence Mouctar Diakhaby s'était plaint de propos racistes de la part d'un adversaire. Par solidarité avec leur coéquipier, les joueurs valenciens avaient quitté la pelouse pour rentrer au vestiaire pendant quelques minutes. En Suisse, ce n'est pas la première fois qu'un footballeur est victime de propos racistes venant du public. L'attaquant nigérian du FC Zurich Aiyegun Tosin en avait été la cible en juin dernier à Saint-Gall.