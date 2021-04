Sport

Derby Lémanique remporté par Genève +++ Paris-Roubaix repoussé



Derby Lémanique remporté par Genève +++ Fribourg dominé par Zoug

Image: sda

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Genève toujours invaincu à Malley

Genève-Servette n'a toujours pas connu la défaite dans la nouvelle enceinte lausannoise. En battant le LHC 5-1, les Aigles ont obtenu une victoire nécessaire pour eux dans la lutte pour une place dans le top 6. Cette dernière victoire est plus que bienvenue dans un contexte tendu avec cette nouvelle donne du classement aux points par match.

Les Grenat, qui devançaient Bienne, jeudi soir, savent que tout ou presque se jouera samedi aux Vernets dans un duel qui pourrait être décisif. Genève affiche 1,688 point par match, contre 1,630 pour les Seelandais. Mais avant de songer à ce choc, les Servettiens ont assuré dans ce dernier derby lémanique de la saison régulière.

La partie fut assez plaisante et rythmée à suivre avec deux formations qui avaient envie de patiner. Les Genevois ont, cependant, ajouté la composante buts à l'équation en frappant à trois reprises au cours du tiers initial par Omark, Richard et Miranda.

Lausanne n'a pas affiché le même visage que lors de sa récente victoire à Lugano. En revanche, les Lions ont à nouveau livré un bon tiers médian, comme si c'était devenu leur marque de fabrique.

Lausanne HC 1⃣-5⃣ GSHC 🦁⚡️🦅



Match sans pour nos Lions qui n'ont pas réussi à revenir dans le match. Il ne faut pas baisser les bras et se concentrer sur la rencontre de samedi face aux ZSC Lions.

On dira également que la meilleure défense de National League n'a pas livré sa partition la plus aboutie malgré les deux importés Barberio et Roth. Lausanne va désormais se déplacer à Zurich samedi et à Rapperswil, lundi, pour terminer sa saison régulière. (ats)

Zoug colle quatre buts à Gottéron sans rien concéder

Le leader Zoug a dominé Fribourg Gottéron 4-0 jeudi dans le choc de l'antépénultième journée du tour qualificatif de National League e hockey. Les hommes du coach Dan Tangnes en sont désormais à six victoires consécutives.

Image: sda

Absent sur blessure depuis la mi-février, Grégory Hofmann n'a pas manqué son retour aux affaires. Auteur d'un but et d'un assist, l'attaquant jurassien bernois fut l'un des principaux artisans d'un succès qui fut pourtant long à se dessiner. Le score était, en effet, de 0-0 après deux tiers, malgré une très nette domination zougoise (37 tirs cadrés à 19 après 40' de jeu). Zehnder, Klingberg et Bachofner ont inscrit les trois autres réussites d'un «EVZ» qui compte 27 longueurs d'avance sur son nouveau dauphin Lugano.

Avec un 7 à 3 contre Langnau, Lugano signe sa 9e victoire en 10 matchs

Freiné par le LHC mardi, Lugano a pour sa part cueilli face à Langnau (7-3) sa 9e victoire dans ses 10 derniers matches. Les «bianconeri» étaient pourtant menés 1-3 à la 41e! Ils ont renversé la vapeur grâce notamment à un triplé de Luca Fazzini (21 buts désormais cette saison) en supériorité numérique. Le club résume son avenir cette saison en un tweet:

Davos rate le coche pour ses 100 ans

Davos a par ailleurs manqué le coche dans le match de son 100e anniversaire, s'inclinant 2-3 devant les Zurich Lions malgré deux nouveaux points d'Enzo Corvi (52 unités à son compteur 2020/21). Rautiainen (50e) a inscrit le but de la victoire pour le «Z», qui a survolé les débats dans l'ultime tiers (15 tirs cadrés à 5).

🔚 Es ist Geschichte, das #💯HCD-Jubiläumsspiel, die3⃣Punkte überlassen wir in einer knappen Partie unserem Gast.

Il ne sera pas sur la pelouse mercredi à Wembley contre l'Angleterre.

La reine des classiques reportée

Paris-Roubaix a été reportée du 11 avril au 3 octobre en raison de la situation sanitaire, a annoncé jeudi l'UCI. L'an dernier, la «reine des classiques» avait déjà été repoussée à l'automne et finalement annulée, pour le même motif.

Ah ah ah. Très drôle ce poisson d'avril.

Les Grisons choisis

Les Mondiaux de ski freestyle et de snowboard 2025 auront lieu en Haute-Engadine. La candidature de Swiss-Ski et St-Moriz/Engadine est la seule à avoir été déposée dans les délais. C'est la première fois que la Suisse organisera conjointement les championnats du monde des deux disciplines.

Die Weltmeisterschaften der Ski-Freestyler und Snowboarder 2025 finden im #Engadin statt. Swiss-Ski erhielt zusammen mit St. Moritz / Engadin als Ausrichter von der #FIS den Zuschlag für die Ausrichtung der Titelkämpfe in vier Jahren.

Sergio Ramos doit renoncer

Blessé, le taulier du Real Madrid devrait être absent un mois. Il manquerait alors le Clasico ainsi que la double confrontation face à Liverpool, en quart de finale de la Ligue des champions.

❌ UN MES DE BAJA ❌

Dominic Thiem forfait L'Autrichien Dominic Thiem renonce à disputer le Masters 1000 de Monte-Carlo sur terre battue, qui débute le 11 avril. Le dernier vainqueur de l'US Open avait déjà fait l'impasse sur le tournoi de Miami qui se dispute actuellement.

Show must go on 🥳

Les pré-play-off de National League pourront débuter comme prévu le mercredi 7 avril. Bienne et Berne vont reprendre la compétition et l'entraînement ces prochains jours, annonce la Ligue. Ainsi, le match de samedi opposant Bienne à Genève-Servette pourra se disputer comme initialement prévu. En quarantaine depuis le vendredi 25 mars suite à la détection de trois cas positifs au Covid-19 dans ses rangs, le HC Bienne a pu reprendre l'entraînement ce jeudi. Le CP Berne retrouvera quant à lui la glace le lundi 5 avril.

La fin des 23?

L'UEFA envisage d'autoriser plus de 23 joueurs par sélection lors du prochain Euro (11 juin-11 juillet), comme le réclament plusieurs sélectionneurs face aux risques liés au Covid-19. «Aucune décision n'a été prise pour l'instant», a déclaré un porte-parole de l'instance après les appels des sélectionneurs de l'Italie, de la Belgique et de la France à élargir les effectifs des équipes.

Deux favoris écartés Tête de série no 1 du Masters 1000 de Miami, Daniil Medvedev s'est incliné 6-4 6-2 devant Roberto Bautista Agut. L'Espagnol a signé sa troisième victoire en trois rencontres contre le no 2 mondial. Chez les femmes, Naomi Osaka a également été sortie par Maria Sakkari, 25e mondiale. Le score: 6-0 6-4

Défaite pour l'Allemagne

L'Allemagne a subi un véritable camouflet à Duisbourg. Les hommes de Joachim Löw se sont inclinés 1-2 devant la Macédoine du Nord. Ils pointent donc (seulement) au 3e rang du groupe J, derrière l'Arménie (9 points) et la Macédoine du Nord (6).

L'Angleterre n'a en revanche pas failli à Wembley. La sélection de Gareth Southgate a cueilli son troisième succès en trois matches dans la poule I, s'imposant 2-1 dans le choc de cette soirée face à une équipe de Pologne privée de son attaquant-vedette Robert Lewandowski.

L'Espagne l'emporte 3-1 face au Kosovo

Le Kosovo de Bernard Challandes a subi sa deuxième défaite en deux sorties dans le groupe B, s'inclinant 3-1 en Espagne. La Roja a forcé la décision en inscrivant deux buts en deux minutes (34e et 36e), obtenant un deuxième succès d'affilée après avoir concédé un nul face à la Grèce en ouverture.

Service minimum pour l'Italie

La Squadra Azzurra est allée s'imposer 2-0 en Lituanie, décrochant son troisième succès en trois matches dans le groupe C des éliminatoires du Mondial 2022.

Appelée à affronter la Suisse à trois reprises cette année, l'Italie a fait la différence en deuxième mi-temps seulement. Stefano Sensi a ouvert la marque à la 48e, Ciro Immobile scellant le score sur penalty au bout des arrêts de jeu.

La Suisse s'impose 3-2 face à la Finlande

La Suisse s'est imposée 3-2 à Saint-Gall devant la Finlande. Menée au score à la pause, elle a forcé la décision grâce à une tête de Haris Seferovic à la 86e sur une action peut-être entachée d'un hors-jeu.

Comme quoi, il peut être parfois utile de jouer encore des matches sans le concours de la VAR.

Andres Gerber nouveau président du FC Thoune

Andres Gerber (47 ans) est comme prévu le nouveau président du Conseil d'administration du FC Thoune.

Le désormais ex-directeur sportif du club bernois a été élu à une très large majorité, recueillant 99,7% des voix des actionnaires. Il succède à Markus Lüthi.

La Suisse craque face au Portugal

La Suisse ne participera pas aux quarts de finale de l'Euro M21. Les hommes de Mauro Lustrinelli ont craqué dans leur dernier match de poules mercredi à Ljubljana, largement dominé par le Portugal (3-0).

Die Schweiz qualifiziert sich somit nicht für die KO-Phase

La Suisse ne se qualifie donc pas pour la phase à élimination directe

La Suisse ne se qualifie donc pas pour la phase à élimination directe

Menés 1-0 à la pause par les Lusitaniens, les Rougets ont ensuite encaissé deux buts aux 60e et 65e minutes, réduisant à néant leurs espoirs de qualification.

Une perte pour YB en 2020

Young Boys caracole en tête de la Super League – 20 points d'avance sur son dauphin Servette – et se dirige tout droit vers un quatrième titre national de suite. Si tout se passe bien pour les footballeurs bernois sur le terrain, ce n'est pas le cas en coulisses: le club de la capitale a annoncé ce mercredi une perte de 5,1 millions de francs pour l'année 2020. En cause, bien évidemment, le virus dont on ne voudrait plus prononcer le nom... Principale conséquence de la pandémie sur le football suisse, l'absence des spectateurs a fait couler les recettes liées aux abonnements et billets. Pour YB, elles sont passées de 21,6 millions en 2019 à 8,9 millions en 2020... De quoi regretter encore plus pour les Bernois leur non-qualification à la très lucrative Ligue des Champions cette année.

Pour ceux que les détails intéressent et qui comprennent la langue de Goethe Das Geschäftsjahr 2020 stand im Zeichen der Covid-Krise. Weil grösstenteils keine Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Spielen zugelassen waren und kaum Events durchgeführt werden konnten, resultierten bedeutende Einnahmenverluste.



ℹ️➡️https://t.co/kOQXJ0q4rB#BSCYB #YBFOREVER pic.twitter.com/XPO6kcrNb8 — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) March 31, 2021

Pendant ce temps... Tennis Dominic Stricker n'a visiblement pas récupéré des efforts fournis la semaine passée à Lugano, où il a créé la sensation en s'adjugeant à 18 ans son premier titre Challenger. Le Bernois a été contraint à l'abandon au 1er tour du tournoi ITF de Bienne en raison de légères douleurs à la cuisse droite. Assuré de figurer aux alentours de la 420e place mondiale lundi prochain, Dominic Stricker a jeté l'éponge après avoir concédé le premier set au tie-break (7/5) face au Zurichois Leandro Riedi. Il s'agissait du premier duel entre les deux espoirs suisses depuis la finale du dernier tournoi juniors de Roland-Garros, remportée par Dominic Stricker.

⚽🦠 Pajtim Kasami a le Covid-19

Les mauvaises langues (dont nous ne faisons absolument pas partie) diraient que c'est la seule chose de positif au FC Bâle ces jours: le test de dépistage du Covid-19 de Pajtim Kasami. Le milieu de terrain, qui ne présente heureusement pas de symptôme jusqu'ici, est en isolement. Les autres joueurs du FCB – largué dans toutes les compétitions cette saison et en proie à une guerre interne pour sa présidence – ont vu leur test être négatif. On souhaite un prompt rétablissement à Pajtim Kasami 🤞

KEYSTONE

Fin de carrière pour Thabo Sefolosha

Premier Suisse à avoir évolué en NBA, le basketteur vaudois a disputé son dernier match il y a plus d'un an, le 8 mars 2020, sous le maillot des Houston Rockets. Alors qu'il avait refusé d'évoquer ouvertement son retrait des parquets l'automne dernier, il souligne: «La retraite me convient bien. C'est un bon changement de rythme». Le Veveysan est rentré en Suisse l'an dernier, après avoir refusé de rejoindre la bulle d'Orlando pour conclure la saison de NBA après la pause forcée due au Covid-19. Thabo Sefolosha a porté successivement les couleurs de Vevey, Chalon-sur-Saône (France), Biella (Italie) puis, à partir de 2006 en NBA, Chicago, Oklahoma, Atlanta, Utah et Houston.

keystone

5 changements à l'Euro 2021

Jusqu'à cinq changements de joueurs par match et par équipe seront autorisés durant l'Euro de football organisé du 11 juin au 11 juillet 2021, a annoncé mercredi l'UEFA. Cette mesure est liée aux désagréments de la crise sanitaire et déjà en vigueur dans d'autres compétitions.

L'UEFA lève aussi sa jauge de spectateurs Mercredi, l'instance du football européen a levé la jauge de 30% de spectateurs dans les stades, décidée en octobre dernier. Elle laisse désormais les autorités locales décider d'éventuelles limites, notamment en vue de l'Euro (11 juin-11 juillet).

Des tests Covid-19 bidons?

Les tests de dépistage du coronavirus sont en général désagréables à passer (nos narines peuvent en témoigner). Mardi, les poils de ces mêmes narines se sont hérissés pour les footballeurs de la sélection du Bénin. Une heure seulement avant d'affronter la Sierra Leone en qualifs pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2022, ils ont appris que six joueurs de leur équipe – les meilleurs – avaient été diagnostiqués positifs au Covid-19. Suite à des tests réalisés par... les autorités de la Sierra Leone (dont la sélection devait battre le Bénin pour se qualifier à la CAN).

«Mascarade, scandale!»

Les Béninois sont rentrés à l'hôtel après avoir passé quatre heures dans leur bus (l'équivalent du trajet Genève-Saint-Gall...). Aucune date pour rejouer le match n'a été décidée pour l'instant. Mais les deux équipes sont d'accord de se soumettre à de nouveaux tests de dépistage. A défaut de tirer les vers du nez des locaux sur cette histoire, ça sera au moins le coton-tige...

Gestes politiques autorisés pour les sportifs américains

Ces images sont restées dans toutes les mémoires. Respectivement vainqueur et troisième du 200 mètres, les Américains Tommie Smith et John Carlos lèvent leur poing ganté et baissent la tête sur le podium durant leur hymne national aux Jeux de Mexico en 1968. Un geste pour dénoncer la ségrégation raciale dans leur pays et les discriminations envers les minorités ethniques, notamment les Afro-Américains. Ils seront disqualifiés des Jeux pour cette protestation.

keystone

Mais on pourrait bien revoir les mêmes scènes ce printemps: mardi, le Comité olympique et paralympique américain (USOPC) a donné l'autorisation aux athlètes participant aux sélections pour les JO de Tokyo cet été de manifester politiquement. Notamment en posant un genou à terre, geste symbolique du mouvement «Black live matters» après la mort de George Floyd cet été, asphyxié par un policier. Concrètement, selon France info, il sera permis aux sportifs US de:

Poser un genou à terre

Lever le poing sur le podium ou la ligne de départ

Porter une casquette/chapeau ou un masque avec des phrases telles que «Black Lives Matter» (les vies des Noirs comptent), «Trans Lives Matter» (les vies des transgenres comptent) ou des mots comme «equality» (égalité) ou «justice».

Il est toujours interdit de manifester politiquement aux Jeux Olympiques. Les Comités internationaux olympique et paralympique (CIO/CIP) doivent prochainement établir leur propre règlement en la matière pour les Jeux de Tokyo.

Un arbitre s'évanouit en plein match

Mardi, Abidjan, 81e minute du match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) entre la Côte d'Ivoire et l'Ethiopie. Tous les regards sont rivés non pas sur le ballon mais sur l'arbitre de la partie, le Ghanéen Charles Bulu. Il titube, les joueurs – dont le Sédunois Serey Die – courent auprès de lui, il s'effondre sur le gazon puis s'évanouit près de la ligne de touche. L'homme au sifflet est pris en charge sur une civière et amené à l'hôpital.

Nous sommes à la 81e minute de la rencontre opposant la Côte d'Ivoire à l'Éthiopie, l'arbitre central ghanéen, Charles Benle Bulu, pique une crise de fatigue, s'évanouit par la suite, avant d'être transporté à l'hôpital. Le football est parfois un monde à risque.

Heureusement, Charles Bulu – apparemment victime d'un coup de chaleur – va bien aux dernières nouvelles. Le match n'a pas repris après cet incident. Les Ivoiriens menaient 3-1. Les deux équipes étant d'ores et déjà qualifiées pour la CAN 2022 au Cameroun, il est possible que le résultat soit entériné.

🏒 Roman Josi rattrape Mark Streit

Roman Josi a marqué dans la nuit de mardi à mercredi pour Nashville. Chez eux, les Predators ont battu Dallas 3-2 en NHL.

Avec cette réussite, le défenseur bernois en est à 434 points dans le prestigieux championnat nord-américain (en comptant que les matchs de saison régulière). Soit le même total que le retraité Mark Streit, détenteur du record pour un joueur suisse. Josi (30 ans) va bientôt battre cette marque. Sauf en cas d'attaque de martiens ou d'un bretzel avalé de travers, ce qu'on ne souhaite bien évidemment pas.

Roman Josi détient déjà le record du nombre de points total en NHL, en comptant les play-offs.

Plus de peur que de mal pour les basketteurs d'Utah

Dans la nuit de mardi à mercredi, l'équipe d'Utah Jazz se rendait à Memphis pour affronter les Grizzlies en NBA. Mais leur avion a percuté un groupe d'oiseaux. Résultat: incendie sur un moteur et atterrissage d'urgence à l'aéroport de Salt Lake City. Heureusement, aucun passager n'a été blessé dans cet incident.

Safe travels @utahjazz 🙏

Le match des Jazz contre les Grizzlies a été reporté. Il se jouera dans la nuit de mercredi à jeudi. Utah est toujours leader de la Conférence Ouest, avec une série de six victoires consécutives. Son retour les pieds sur terre – sportivement parlant cette fois – c'est peut-être pas pour tout de suite!

Le Portugal bat le Luxembourg 3-1

Le Portugal s'est fait une petite frayeur au Luxembourg en qualifications de la Coupe du monde 2022. Les vainqueurs de l'Euro 2016 ont gagné 3-1 après avoir été menés.

⏹️ | Termina o jogo! 💪🇵🇹 Portugal dá a volta na segunda-parte, vence o Luxemburgo e assume a liderança do Grupo A! Vamos!

Gerson Rodrigues a en effet ouvert le score pour les étonnants Luxembourgeois (30e). Diogo Jota (45e) et Ronaldo (50e) ont cependant pu redresser la barre pour les Portugais, qui ont assuré leur victoire en fin de match par Palhinha (80e).

Lausanne l'emporte face à Lugano

Après huit succès consécutifs, Lugano a trébuché sur sa patinoire face à Lausanne. Les Vaudois l'ont emporté 3-1 après avoir été menés en début de rencontre.

Lugano 1⃣-3⃣ Lausanne HC



Les joueurs du LHC réussissent une très belle opération ce soir en s'imposant sur la glace du HC Lugano.

Ils ont renversé la situation au tiers intermédiaire en marquant trois fois par Bozon, Almond et Bertschy.

Grâce à ce succès, Lausanne s'est qualifié pour les play-offs. Les Vaudois occupent le deuxième rang du classement.

Fribourg-Gottéron s'impose face à Langnau

Fribourg-Gottéron a assuré sa place en play-off à la faveur de son succès 6-2 contre les Langnau Tigers.

En bon capitaine, Julien Sprunger s'est chargé de montrer la voie à ses coéquipiers grâce à son deuxième triplé de la saison (et le neuvième de sa carrière) qui fait passer son nombre de buts à 15 dans cet exercice 2020/21.

Cette victoire permet aux Dragons de valider leur billet pour les play-offs. Les Fribourgeois sont troisièmes de la hiérarchie de National League, derrière Zoug et Lausanne.

Belinda Bencic va jouer à Charleston

Belinda Bencic va entamer sa saison sur terre battue la saison prochaine à Charleston. La Suissesse âgée de 24 ans a accepté une invitation pour ce tournoi WTA 500 après son élimination au 3e tour à Miami.

Pas moins de neuf joueuses figurant parmi les 20 meilleures mondiales seront en lice à Charleston, dont l'Australienne Ashleigh Barty.

💡 La belle idée du jour

Les images ont fait le tour du monde. Samedi soir, Cristiano Ronaldo avait jeté son brassard de capitaine par terre dans les arrêts de jeu du match qualificatif pour le Mondial 2022 entre la Serbie et le Portugal (2-2). L'attaquant lusitanien était furieux de se voir refuser un but alors que le ballon avait franchi la ligne.

Dépité de voir son but refusé dans les dernières minutes de Serbie-Portugal, Cristiano Ronaldo a jeté au sol son brassard de capitaine.



📸 W9

L'un des stewards du stade de l'Étoile rouge de Belgrade a ramassé le brassard que personne n'est venu chercher. Son idée: organiser une vente aux enchères sur l'objet. Avec un objectif des plus louables: financer les soins d'un bébé de six mois gravement malade.

«Il (Ronaldo) a jeté le brassard à trois mètres de moi et l'idée nous est immédiatement venue à l'esprit que cela (la vente) pourrait être une bonne occasion»

L'homme a contacté une chaîne de TV sportive serbe pour organiser la vente. Elle l'a fait avec une association caritative, en incitant aussi les gens à donner de l'argent directement à celle-ci.

📚 La maladie dont souffre le bébé L'amyotrophie spinale C'est une maladie neuromusculaire qui concerne environ une naissance sur 10'000. Sans traitement, les muscles s'affaiblissent, avec une évolution progressive vers une paralysie ou un décès, fréquemment avant le deuxième anniversaire. Le coût du traitement est estimé à plus de deux millions d'euros.

Lewandowski absent contre Paris

Blessé au genou, l'attaquant polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski sera éloigné des terrains de foot environ 4 semaines, a indiqué ce mardi son club. Du coup, il ratera les deux matchs (aller et retour) de l'équipe bavaroise en quarts de finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain (7 et 13 avril).

Le Polonais de 32 ans avait déjà dû déclarer forfait pour le match de la Pologne en Angleterre mercredi. Pour rappel, il a inscrit 35 buts en 25 matchs de Bundesliga cette saison (!).

Le logo des Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026 est là

The voting has ended! 'Logo Futura' is the winning design for the @milanocortina26 Winter Olympic Games and Paralympic Games emblem!

Près de 900'000 internautes ont voté en ligne pour sélectionner le logo, élu à 75%. Il était en compétition avec un dé aux couleurs de l'Italie. C'est la première fois qu'un logo des Jeux olympiques est choisi de cette façon.

Les JO 2026 auront lieu à Milan et dans la station de Cortina d'Ampezzo dans les Dolomites du 6 au 26 février 2026.

Un dinosaure du football suisse bientôt à la retraite

Le capitaine du FC Lucerne Christian Schwegler (36 ans) mettra fin à sa carrière au terme de cette saison. Il aura joué au plus haut niveau pendant 20 ans.

Captain, Kämpfer, Vorbild! Schwegi beendet nach dieser Saison seine Karriere. Danke för alles, Schwegi! Mit deiner Leidenschaft und deiner Identifikation hast du dir einen Platz in der Geschichte dieses Vereins gesichert.

Le latéral a été formé à Lucerne, où il a fait sa première apparition en première équipe en novembre 2001. Il a ensuite passé trois saisons aux Young Boys et huit à Salzbourg. En Autriche, il remporté cinq fois le championnat et six fois la Coupe. Il est revenu dans son club formateur en 2017.

📚 Un peu de culture: 3 événements qui ont eu lieu l'année des débuts professionnels de Schwegler (2001)

Apple lance son premier ipod

Aux Pays-Bas, une loi autorise le mariage entre homosexuels. C'est une première mondiale

Roger Federer (20 ans à l'époque) remporte son premier titre sur le circuit ATP, à Milan

Porto-Chelsea à Séville

Le doux climat, les tapas, la petite sangria au bord du Guadalquivir, les visites de la Giralda et de l'Alcazar, ... Il y a beaucoup de bonnes raisons de se rendre à Séville. Mais l'UEFA est davantage pragmatique que romantique, et c'est d'ailleurs ce qu'on lui demande quand elle organise des compétitions. Elle a aussi choisi la ville andalouse pour accueillir les matchs aller et retour du quart de finale de la Ligue des champions entre le FC Porto et Chelsea. Les restrictions sanitaires liées au Covid-19 entre le Portugal et l'Angleterre rendaient impossible la tenue des duels dans ces deux pays. Ils auront lieu au stade Rámon Sánchez-Pizjuán, antre du FC Séville. Et on ne vous raconte pas de Betis...

⚽FC Porto-Chelsea e Chelsea-FC Porto 📍 Sevilha

⚽FC Porto-Chelsea e Chelsea-FC Porto 📍 Sevilha

▶️Devido às limitações de voos em virtude da pandemia de Covid-19, jogaremos no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán

🏒🦠📅 Berne qualifié pour les pré play-offs

Le Covid-19 a malheureusement encore une fois joué les perturbateurs en National League de hockey sur glace. Le HC Bienne (7e) et le CP Berne (9e) sont en quarantaine, puisque plusieurs cas positifs ont été relevés dans les deux formations. Pour Berne, la quarantaine s'étend jusqu'au 6 avril.

Du coup, tous les matchs de Berne jusqu'à la fin de la saison régulière sont annulés. Y compris celui de mardi soir contre Genève-Servette. Ça signifie que:

Berne , actuel 9 e du classement, est qualifié pour les pré play-offs. Son quotient de 1,17 point par match restera inchangé. Seul Rapperswil, 10 e , peut passer devant les Ours. Mais pas Ambri-Piotta (11 e ).

, actuel 9 du classement, Son quotient de 1,17 point par match restera inchangé. Seul Rapperswil, 10 , peut passer devant les Ours. Mais pas Ambri-Piotta (11 ). Les parties de Bienne contre Rapperswil ce mardi soir et jeudi face à Ambri-Piotta sont annulées.

contre Rapperswil ce mardi soir et jeudi face à Ambri-Piotta sont annulées. Les pré play-offs doivent débuter le mercredi 7 avril. Mais avec les quarantaines de Bienne et de Berne (dont les durées ne sont pas encore définies), il pourrait y avoir du retard sur le calendrier initial...

Le responsable du calendrier de la National League ce mardi via GIPHY

Andy Murray sur les traces de son compatriote Sir Alex Ferguson?

Le tennisman écossais a toujours fait preuve de fighting spirit sur le court, en ne lâchant rien. Il a la même attitude positive en dehors. A l'image de son collègue argentin Juan Martin del Potro, Andy Murray se bat depuis quelques années pour revenir à un niveau compétitif sur le circuit ATP après une blessure fortement handicapante (opération de la hanche en janvier 2018). Mais avec de telles difficultés et son âge avancé pour un tennisman pro (33 ans), le Britannique pense déjà à son après-carrière. Et il l'imagine bien comme coach de golf ou de football:

«Il y a probablement aussi des similitudes entre le tennis et le golf, notamment sur le plan mental, et aider un golfeur à cet égard pourrait être intéressant. Obtenir mes badges d'entraîneur de football serait amusant»

Logique d'être attiré par le gazon quand on a gagné deux fois Wimbledon (2013 et 2016) et les Jeux Olympiques (2012), disputés aussi à Church Road.

L'amour de Sir Alex Ferguson, 27 ans sur le banc de Manchester United, pour les Red Devils n'était pas chiqué. Quoique... via GIFER

Les Aigles se remplument

Les rapaces ont une très bonne vue, à ce qu'il paraît. Les récentes prestations du Québécois Guillaume Asselin avec le maillot de Genève-Servette donnent du crédit à cette affirmation. Le club genevois de hockey sur glace avait eu fin bec en enrôlant l'attaquant de Sierre pour quelques piges cette saison (six buts en quatre matchs). Il pourra à nouveau compter sur Guillaume Asselin jusqu'à la fin de la saison, prêté par le HC Sierre. Pour cette période, les pensionnaires de Graben cèdent aussi aux Genevois les frères Arnaud et Maxime Montandon.

𝗟𝗲𝘀 𝗳𝗿𝗲̀𝗿𝗲𝘀 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗚𝘂𝗶𝗹𝗹𝗮𝘂𝗺𝗲 𝗔𝘀𝘀𝗲𝗹𝗶𝗻 𝗮𝘂 𝗚𝗦𝗛𝗖 𝗲𝗻 𝗹𝗶𝗰𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗕

Les trois joueurs du @hcsierre_news sont à disposition du staff sportif dès à présent!

Les trois joueurs du @hcsierre_news sont à disposition du staff sportif dès à présent!

Arnaud, l’attaquant (1m93), a été extrêmement prolifique en Swiss League cette saison: 66 points, dont 37 buts, en 50 matchs. Pas mal aussi pour son frangin défenseur, Maxime, auteur de 44 points dont 10 buts.

Genève-Servette, actuellement sixième de National League, lutte pour une place directe en play-offs.

Le HC La Chaux-de-Fonds engage un attaquant norvégien

Ce n'est pas Erling Haaland, plutôt annoncé au FC Barcelone ces derniers jours. Le club neuchâtelois de hockey sur glace (Swiss League) mise, lui, sur Sondre Olden (28 ans). Il est international avec la Norvège, il a disputé trois Championnats du monde et les Jeux olympiques 2014. Olden arrive en provenance du club de Valerenga Oslo. Aux Mélèzes, il rejoint son compatriote Mathias Trettenes. Qui lui a certainement vanté les similitudes du climat scandinave avec celui des Montagnes neuchâteloises.

keystone

Coup dur pour l'équipe suisse féminine de football

L'attaquante de la Nati Géraldine Reuteler ratera les deux matchs de barrage contre la République tchèque pour la qualif à l'Euro (7 et 13 avril). La joueuse de l'Eintracht Francfort s'est déchiré le ligament croisé du genou, informe son club. Elle devrait être éloignée des terrains plusieurs mois. Et dire que Géraldine Reuteler ne pourra même pas passer le temps en allant écouter un concert à Paléo...

Image: KEYSTONE

Feliz cumpleaños 🥳

Le meilleur défenseur du monde fête son anniversaire ce mardi. Le président du Real Madrid n'a pas pour autant prévu de lui faire de cadeau: s'il n'accepte pas l'offre de prolongation qui lui a été soumise, le club préparera son départ.

Joyeux anniversaire à Sergio Ramos qui fête aujourd'hui ses 35 ans 🎂



🏆🏆🏆🏆 Ligue des Champions

🏆🏆🏆🏆🏆 Liga

🏆🏆🏆🏆 Mondial des clubs

🏆🏆🏆🏆 Supercoupe d'Espagne

🏆🏆🏆 Supercoupe d'Europe

🏆🏆 Coupe d'Espagne

🏆🏆 Euro

🏆 Coupe du Monde pic.twitter.com/XLK9Mmt6BT — Actu Foot (@ActuFoot_) March 29, 2021

Lausanne se fait dépasser par Lugano

Lausanne a concédé un revers un peu amer à Davos (4-3) en National League. Les Vaudois doivent ainsi céder la deuxième place du classement à Lugano.

Vidéo: RTS

Dans ce match, les occasions ont foisonné pendant les deux premières périodes. Au cours du deuxième tiers-temps, les Lausannois Hudon, Genazzi et Almond se sont présentés seuls devant le portier Sandro Aeschlimann sans parvenir à le battre.

Hasard du calendrier, Lausanne se déplacera ce mardi à Lugano et disposera d'une bonne occasion pour tenter de reprendre sa deuxième place.

L'arbitre de Serbie-Portugal s'excuse

«Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai demandé pardon au sélectionneur, M. Fernando Santos, et à l'équipe portugaise pour ce qui s'est passé»

Sa décision avait provoqué la furie de Cristiano Ronaldo samedi. L'arbitre néerlandais Danny Makkelie n'avait pas validé le but décisif de la star portugaise dans les arrêts de jeu contre la Serbie à Belgrade (score final 2-2), un match comptant pour les qualifs du Mondial 2022. Le ballon semblait avoir franchi la ligne (voir vidéo dans le tweet ci-dessous). L'attaquant de la Juventus Turin avait alors craqué, faisant mine de quitter le terrain et surtout en jetant son brassard de capitaine. Un geste qui lui avait valu un carton jaune.

Furieux de voir son but refusé dans les arrêts de jeu, Cristiano Ronaldo sort avant le coup de sifflet final (pas de VAR ni de goal line dans ces qualifications). Le Portugal aurait dû repartir avec la victoire contre la Serbie 😳😤🇵🇹 #SERPOR #CristianoRonaldo pic.twitter.com/2AgNN9C6yw — Valentin Ramos (@Val9rms) March 27, 2021

Le Portugal occupe la deuxième place du groupe derrière les Serbes avec 4 points en deux matchs.

On peut regretter l'absence de la goal-line technology durant ces qualifications pour la Coupe du monde. Elle éviterait ce genre de polémiques. Mais son projet d'implémentation par l'UEFA a pris du retard, notamment à cause de la pandémie de Covid-19.

Deux joueurs de l'OM amendés lors d'une soirée clandestine

A l'Olympique de Marseille, ce n'est pas vraiment la fête cette saison. Les footballeurs phocéens sont seulement 6e de Ligue 1. Et même si ça va un peu mieux pour eux depuis l'arrivée sur le banc du bouillant coach argentin Jorge Sampaoli (deux victoires en trois matchs), ils restent sur une claque (3-0) à Nice le 20 mars.

Alors la fiesta, les défenseurs marseillais Pol Lirola et Leonardo Balerdi sont allés la faire le week-end dernier du côté de Badalone, en Catalogne. Mais en temps de pandémie, l'idée n'est pas excellente. Le Catalan et l'Argentin ont écopé, comme la trentaine de fêtards, d'une amende pour non-respect des mesures sanitaires. La police a été avertie de ces réjouissances clandestines par des voisins.

Lirola et Balerdi, sont les joueurs ayant participé à la soirée en Espagne qui a enfreint le règlement sanitaire du Covid.



via la presse Catalane

De quoi écorner encore un peu l'image de l'Olympique de Marseille, après les actes de violence de ses supporters au centre d'entraînement du club en janvier dernier.

🏒 Le HC Lugano fait ses emplettes en Swiss League Le club tessinois de hockey sur glace a engagé l'Américain Terrence James Brennan (31 ans) jusqu'à la fin de la saison. Le défenseur a disputé 28 matchs avec Thurgovie durant cet exercice, pour 25 points. Lugano avait déjà engagé récemment l'attaquant canadien de Viège, Troy Josephs. Les Bianconeri, 3e de National League, sont bien placés pour se qualifier directement pour les play-offs.

On ne badine pas avec les règles au Pays de Galles

L'équipe de Suisse est prévenue: son adversaire à l'Euro (12 juin) est discipliné. En tout cas en dehors du terrain. La fédération galloise a renvoyé à la maison ce lundi trois de ses joueurs: Hal Robson-Kanu (West Bromwich Albion), Rabbi Matondo (Stoke City) et Tyler Roberts (Leeds United). La raison? Ils n'ont pas respecté le protocole sanitaire mis en place contre le Covid-19. Aucun détail sur l'infraction n'a été divulgué, mais Tyler Roberts a publié ce message d'excuse sur ses réseaux sociaux:

«Les règles sont des règles et je n'aurais pas dû être debout à l'hôtel plus tard que l'heure fixée. Désolé pour l'équipe, le staff et les supporters du pays de Galles»

Le Pays de Galles recevra la République tchèque mardi dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022.

Un roi de la lutte au CP Berne

Il sera peut-être l'homme providentiel des hockeyeurs bernois, mal en point cette saison (seulement neuvièmes du classement et pas certains de participer aux play-offs). En tout cas, c'est à désespérer s'il n'arrive pas à muscler le jeu des Ours pour le prochain exercice. L'ancien roi de la lutte Matthias Glarner (2016 à Estavayer) – 186 cm pour 109 kg – effectuera un stage de préparateur physique au CP Berne cet été. Il avait mis fin à sa carrière de lutteur en 2019. Il est au bénéfice d'une formation de maître de sport.

Image: KEYSTONE

Londres respire, Paris pas encore

Il ne sera pas sur la pelouse mercredi à Wembley contre l'Angleterre. Pour le plus grand bonheur des fans des Three Lions et de leurs défenseurs. Robert Lewandowski, 35 buts en 25 matchs (!) de Bundesliga avec le Bayern cette saison, a subi une petite blessure au genou dimanche avec la sélection polonaise. Il a dû sortir à la 63e minute lors de la victoire face à Andorre (3-0).

keystone

Le Bayern Munich espère récupérer son attaquant-vedette pour le quart de finale aller de Ligue des champions le 7 avril contre le Paris Saint-Germain.

⛷️Camille Rast prophète en son pays Ski alpin La Valaisanne Camille Rast a remporté ce lundi le géant des championnats de Suisse à Saint-Luc (VS). Elle a largement devancé (1 seconde et 14 centièmes) sa dauphine, la Zurichoise Simone Wild. La Neuchâteloise Mélanie Meillard complète le podium. Camille Rast avait déjà été sacrée championne nationale de géant il y a deux ans. Le lendemain de son titre, elle s'était gravement blessée au genou lors du slalom.

Un sandwich qui reste en travers de la gorge

L'Espagnol Fernando Alonso a abandonné peu après la mi-course dimanche lors du Grand Prix de Bahreïn. La cause? Un emballage de sandwich jeté par un spectateur, qui s'est niché dans le conduit de freins arrière. Le déchet a entraîné une surchauffe à cet endroit. Alonso effectuait son retour en F1 après deux ans de pause.

Quand on vous dit que c'est pas une bonne idée de mettre un cornichon avec un sandwich...

Roger Federer officiellement ambassadeur

Depuis près de 20 ans, il contribue largement à faire briller la Suisse dans le monde grâce à ses résultats et sa personnalité. Logique, donc, que Roger Federer soit désormais un ambassadeur officiel de Suisse Tourisme. Et le tennisman bâlois est prêt à assumer son nouveau rôle:

«Je me suis toujours vu comme un représentant de la Suisse. Chaque fois que je suis sur le court, je représente mon pays. Mon engagement constitue donc un pas logique»

Grâce à l'image de Roger Federer, Suisse Tourisme espère rebooster le secteur touristique dans le pays. Il connaît une crise sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, en raison de la pandémie de coronavirus.

Pierre Ménès fait son mea culpa

Pour rappel, Pierre Ménès est accusé dans le documentaire de Marie Portolano de comportements déplacés envers trois collègues femmes – celles qu'il tague dans son tweet (bisous sur la bouche forcés et levage de jupe, tout ça en public) – et de propos sexistes. Le journaliste sportif de Canal+ a déjà perdu un mandat à cause de ces révélations: Electronics Arts n'utilisera plus sa voix dans les commentaires en français du célèbre jeu vidéo de football FIFA.

Fuentes balance

Eufemiano Fuentes refait parler de lui. L'ancien médecin espagnol, au coeur de l'affaire de dopage «Puerto» dans le cyclisme en 2006, a sorti quelques infos compromettantes de sa blouse dimanche soir lors d'une interview à la chaîne de télévision Sexta espagnole. Petit florilège de ses déclarations:

Il a avoué avoir fourni des produits – «tout ce qu'il y avait à cette époque», notamment testostérone – pour améliorer les performances du champion olympique 1992 (à Barcelone) du 1500 m, l'Espagnol Fermin Cacho .

– «tout ce qu'il y avait à cette époque», notamment testostérone – pour améliorer les performances du champion olympique 1992 (à Barcelone) du 1500 m, l'Espagnol . «Ce que je devrais dire, c'est que je sais que des médaillés ont eu recours à des substances dopantes , mais 28 ans après, c'est quasiment impossible à démontrer, et cela peut faire l'objet d'une plainte. En disant quelque chose que l'on ne peut pas démontrer, on peut se retrouver au tribunal, et ça je ne le veux pas.»

, mais 28 ans après, c'est quasiment impossible à démontrer, et cela peut faire l'objet d'une plainte. En disant quelque chose que l'on ne peut pas démontrer, on peut se retrouver au tribunal, et ça je ne le veux pas.» Il a voyagé à l'époque dans les pays de l'ancien bloc communiste. «Durant ces voyages, j'ai appris des techniques de dopage. Ils étaient financés par les organismes avec qui j'étais sous contrat et l'un d'eux était la fédération [espagnole d'athlétisme]»

keystone