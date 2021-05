Sport

Deux renforts au HC Bienne +++ Nouveau directeur sportif au CP Berne



Image: KEYSTONE

Deux renforts au HC Bienne +++ Nouveau directeur sportif au CP Berne

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Deux renforts étrangers au HC Bienne

Bienne renforce sa défense pour la saison à venir avec deux étrangers. L'équipe seelandaise a signé pour un an le Russe Alexander Yakovenko et le Suédois Victor Lööv.

Pour Yakovenko, 23 ans, c'est un retour. Lors de la saison 2019/20, il avait joué trois matches avec les Seelandais. Il était ensuite retourné à Jukurit en Finlande. Il a inscrit 28 points (dont 9 buts) avec son club la saison passée. Lööv, qui a presque six ans de plus et qui participe actuellement au Championnat du monde à Riga avec la Suède, débarque à Bienne après trois saisons passées au Jokerit Helsinki en KHL. Il a marqué 19 points (dont 3 buts) avec le club finlandais la saison passée.

Le CP Berne tient son nouveau directeur sportif

Berne a mis la main sur le remplaçant de Florence Schelling. Le club de la capitale a engagé Andrew Ebbett pour occuper le rôle de directeur sportif. Le Canadien de 38 ans connaît bien la maison puisqu'il a joué pour les Ours de 2015 à 2020 et remporté trois titres de champion.

Image: KEYSTONE

Il entrera en fonction le 1er juin et sera sous les ordres de Raeto Raffainer, qui occupe un rôle de responsable des opérations hockey à la manière d'un Petr Svoboda à Lausanne.

Domgjoni quitte le FC Zurich pour les Pays-Bas

Toni Domgjoni quitte le FC Zurich pour rejoindre un autre championnat. Le milieu de terrain de 22 ans, dont le contrat avec le FCZ a expiré, a signé pour trois ans avec le club néerlandais de Vitesse Arnhem.

Image: KEYSTONE

Arnhem a terminé le championnat des Pays-Bas à la 4e place et est donc éligible pour jouer dans la toute nouvelle Conference League (ex-Europa League).

La Suisse durement ramenée sur terre par la Suède

Après deux victoires convaincantes, l'équipe de Suisse de hockey sur glace a été ramenée sur terre par la Suède au Championnat du monde de Riga mardi soir. La sélection de Patrick Fischer a été fessée 7-0.

🏒🌎 La 🇨🇭 s'est pris une grosse baffe contre la Suède (7-0) au Mondial de Riga. Tristan Scherwey, toujours lucide à l'interview, a qualifié la prestation du groupe d'"inacceptable" 👉 https://t.co/PQPbzQPlcL @SwissIcehockey #IIHFWorlds #RTSsport pic.twitter.com/ctkIKY5rhO — RTS Sport (@RTSsport) May 26, 2021

Les Helvètes tenteront de corriger le tir jeudi après-midi contre la Slovaquie (15h15). Ils sont troisièmes de leur groupe, donc pour l'instant toujours qualifiés pour les quarts de finale

Le classement du groupe

Gattuso nouvel entraîneur de la Fiorentina

Gennaro Gattuso a été nommé mardi entraîneur de la Fiorentina. Ceci moins de 48h après l'annonce de son départ de Naples et avec la charge de redorer le blason de la Viola après une saison compliquée. «Gennaro Gattuso sera le nouvel entraîneur de la Fiorentina», à compter du 1er juillet, a annoncé le président Rocco Commisso sur le site officiel du club toscan.

Il succède à Giuseppe Iachini, rappelé en mars pour assurer le maintien (13e) après la démission surprise de Cesare Prandelli.

Victoire américaine mardi au Mondial de hockey sur glace

Les Etats-Unis ont logiquement battu le Kazakhstan 3-0 mardi à Riga lors de la 5e journée du Championnat du monde. Le Danemark n'a pris que deux points contre les Britanniques. Dominés 2-1 par la Finlande pour leur entrée en lice, les Etats-Unis ont relevé la tête en battant le Canada dimanche et le Kazahstan. Alors que le Canada a commencé par trois défaites, la sélection de Jack Capuano s'est reprise. Un goal lors de chaque tiers pour un succès solide, sans plus.

Dans le groupe A, celui de la Suisse, le Danemark a connu pas mal de difficultés pour venir à bout des Britanniques 3-2 ap. C'est Lauridsen en power-play qui a offert le point supplémentaire à des Danois qui ont tiré 32 fois au but. Mieux que les seulement quatre (!) lancers contre Reto Berra dimanche face à la Suisse...

🏒🇨🇭Genève Servette ne sera plus mené par les mains de Fehr

Eric Fehr (35 ans) quitte Genève-Servette après deux saisons. L'attaquant canadien devrait en principe prendre sa retraite sportive. L'ancien vainqueur de la Coupe Stanley avec Pittsburgh Penguins aura disputé 105 matches pour les Genevois avec 39 buts et 46 assists à la clé. Il fut également le joueur le plus pénalisé de la saison avec 153 minutes.

MERCI ERIC FEHR 👏



✅ 2 saisons au GSHC

🏒 94 matchs joués en saison régulière, 11 en Playoffs

🚨 36 buts en saison régulière, 3 en Playoffs

🤝 40 assists en saison régulière, 6 en Playoffs



🏅 14 ans en NHL, 652 matchs joués, 221 pointshttps://t.co/cslrpQcwml@EricFehr #GSHC — Genève-Servette HC (@officialGSHC) May 25, 2021

Pour rappel, le club genevois a engagé le Canadien Marc-Antoine Pouliot en provenance de Bienne comme nouveau joueur étranger. Le Québécois rejoint les Suédois Linus Omark et Henrik Tömmernes ainsi que le Canadien Daniel Winnik.

🏒🇨🇭Kovar reste à Zoug

Zoug, lui, pourra toujours compter sur les services de son topscorer Jan Kovar la saison prochaine. Comme le champion de Suisse l'a annoncé, l'international tchèque a renoncé à faire jouer sa clause de départ en KHL. Le contrat avec le centre de 31 ans court jusqu'au terme de la saison 2022-23. Avec ses 17 buts et 61 assists en 65 matches, Kovar a largement participé au deuxième titre de son histoire du CP Zoug après 1998.

⚽🇨🇭Cognat prolonge de trois ans au Servette FC

Le milieu de terrain offensif français Timothé Cognat (23 ans) restera trois saisons de plus au Servette, annonce le club genevois sur les réseaux sociaux. Formé à l'Olympique Lyonnais, Cognat était arrivé à Genève en 2018. Il a vécu la promotion de Challenge League et les deux premières saisons du Servette dans l'élite, couronnées par deux participations aux Coupes d'Europe.

𝗖𝗢𝗚𝗡𝗔𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟰 🤩



🔥 Vous reprendrez bien trois ans de plus du « petit prince d’Arnas » ? #NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/amgfr150B7 — Servette FC (@ServetteFC) May 25, 2021

⚽🇪🇺Du public pour la finale de la Ligue des champions

La finale de la Ligue des champions samedi à Porto entre Manchester City et Chelsea se disputera devant 16'500 spectateurs, annonce l'UEFA. Les autorités portugaises ont donné leur accord pour que le stade du Dragon ne sonne pas vide.

Les deux clubs anglais ont reçu chacun un contingent de 6000 billets tandis que l'UEFA a mis en vente mardi après-midi 1700 tickets. Pour entrer dans le stade, il faut présenter un certificat de vaccination anti-Covid ou un test négatif.

Pendant ce temps... Motocyclisme L'Australien Jack Miller sera pour la deuxième année consécutive pilote de Ducati pour le championnat du monde MotoGP 2022, a annoncé l'écurie italienne mardi. Miller, 26 ans, a rejoint cette saison l'écurie officielle Ducati en provenance de l'écurie Pramac, satellite de Ducati. Il avait signé pour une année seulement, avec une année en option pour 2022. Option désormais levée. Après un début de saison compliqué, l'Australien a gagné coup sur coup le Grand Prix d'Espagne et celui de France, portant à trois ses victoires depuis son arrivée en 2015 dans la catégorie reine.

⚽🇪🇸 Modric un an de plus au Real Madrid

Le Ballon d'Or 2018 Luka Modric a prolongé d'un an, jusqu'en juin 2022, son contrat avec le Real Madrid, a annoncé mardi le club espagnol.

Arrivé en 2012 de Tottenham, le Croate (35 ans) jouera ainsi sa dixième saison de rang avec le club merengue, où il s'est imposé comme un atout fondamental au milieu de terrain, aux côtés de Casemiro et Toni Kroos. Modric a terminé la saison dernière avec six buts et six passes décisives en 48 matches officiels, et un rôle fondamental dans l'équipe.

La Mannschaft officialise Flick sur son banc

Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern Munich jusqu'à cette fin de saison, a signé un contrat de trois ans pour diriger l'équipe d'Allemagne à l'issue de l'Euro cet été, a annoncé mardi la Fédération allemande de football (DFB).

«Hansi Flick sera le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. L'entraîneur de 56 ans a signé aujourd'hui un contrat au siège de la Fédération allemande de football (DFB) à Francfort jusqu'en 2024, ce qui inclut également la durée du championnat d'Europe à domicile», a indiqué la DFB dans un communiqué.

Pendant ce temps... Football suisse Le FC Zurich a offert un premier contrat professionnel au gardien Gianni De Nitti (18 ans). Issu du mouvement junior du club, il occupera le poste de troisième portier.

🏒🇨🇭Le HC Sierre engage un attaquant québécois

Le HC Sierre a compensé le départ de son attaquant canadien Guillaume Asselin (chez le néo-promu Ajoie) avec l'engagement d'Anthony Beauregard. Le Québécois de 25 ans a signé un contrat d'une saison avec le club valaisan de Swiss League. Le centre jouait la saison dernière en East Coast League (ECHL), troisième échelon en Amérique du Nord.

Sergio Ramos réagit à son absence de la liste espagnole pour l'Euro.

Le défenseur du Real Madrid a rédigé un long message sur Twitter après avoir appris, dimanche, que Luis Enrique ne le sélectionnerait pas pour l'Euro cet été.

«J'ai combattu et travaillé tous les jours, corps et âme, pour pouvoir être à 100 % avec le Real Madrid et l'équipe nationale, mais les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaiterions. Cela me fait mal de ne pas avoir pu aider davantage mon équipe et de ne pas jouer pour l'Espagne mais, dans ce cas, la meilleure chose à faire est de me reposer, de récupérer complètement et de revenir l'année prochaine comme nous l'avons toujours fait. Cela fait mal de ne pas représenter votre pays, mais je dois être honnête et sincère. Je souhaite bonne chance à tous mes coéquipiers et j'espère que nous allons réaliser un très bon Euro. Je serai un fan de chez moi.»

Carnet noir Le Britannique Max Mosley, président de la Fédération internationale automobile (FIA) de 1993 à 2009, est mort à l'âge de 81 ans, a indiqué lundi l'ancien patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone.

Au Danemark, le cortège fou des fans de Brondby 🤩

Le jour de gloire est enfin arrivée pour Brøndby ?

Après 16 ans d'attente, ils ont l'opportunité de retrouver le titre de champion 🇩🇰 !

Et comme toujours les supporters sont au rendez-vous en formant un magnifique cortège marée jaune pour aller au stade, coup d'envoi à 17H ! 🟡 https://t.co/EvwYTJqoKM — Nordisk Football (@NordiskFootball) May 24, 2021

Victoire méritée du FCL

Lucerne a remporté la Coupe de Suisse en battant Saint-Gall 3-1 en finale à Berne.

C'est la troisième fois de son histoire que le club de Suisse centrale soulève le trophée après 1960 et 1992. Les hommes de Fabio Celestini ont marqué par Ndiaye (27e), Wehrmann (31e) et Schürpf (70e). Ils ont réussi quelques très belles actions, notamment sur les deux premiers buts. Saint-Gall a pour sa part dû se contenter d'une réussite d'Adamu (42e).

La feuille de match

Saint-Gall - Lucerne 1-3 (1-2)

100 spectateurs.

Arbitre: Tschudi.

Buts: 27e Ndiaye 0-1. 31e Wehrmann 0-2. 42e Adamu 1-2. 70e Schürpf 1-3.

Saint-Gall: Zigi (65e Watkowiak); Lüchinger (46e Guillemenot), Fazliji, Stergiou (65e Cabral), Muheim; Görtler, Quintilla, Ruiz, Stillhart; Adamu (74e Babic), Youan (74e Duah).

Lucerne: Müller; Schwegler, Burch, Knezevic, Frydek; Schaub (87e Grether), Schürpf, Ugrinic, Wehrmann; Sorgic, Ndiaye (56e Tasar).

Avertissements: 44e Ndiaye. 81e Guillemenot. 82e Knezevic. 92e Frydek



L'épopée solitaire d'un géant

Egan Bernal (Ineos) a remporté en solitaire la 16e étape du Tour d'Italie, Sacile - Cortina d'Ampezzo, raccourcie à 153 km en raison des mauvaises conditions météorologiques. Le Colombien, qui a attaqué à 22 km de l'arrivée, a devancé de 27'' le Français Romain Bardet et l'Italien Damiano Caruso.

Au classement général, il compte désormais plus de 2' d'avance sur Caruso. Les cols de la Fedaia et du Pordoi ont été supprimés en raison du risque de neige.

Le nouveau classement général après 16e étapes. Damiano Caruso est le nouveau dauphin d'Egan Bernal, à 2'24" du Colombien. Romain Bardet remonte à la 7e place mais se replace en vue du podium. #Giro pic.twitter.com/glv8k4Nya8 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 24, 2021

L'Italie retourne en Arabie Saoudite

La prochaine édition de la Supercoupe d'Italie, qui opposera le champion l'Inter Milan au vainqueur de la Coupe d'Italie la Juventus Turin, aura de nouveau lieu en Arabie saoudite, comme en 2018 et 2019.

Naples tient-il son nouveau coach?

Moins de 24 heures après avoir licencié Gennaro Gattuso en lui écrivant un message sur Twitter...

Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 23, 2021

...le président du Napoli a peut-être trouvé son nouvel entraîneur: il pourrait s'agir de Sérgio Conceição, selon le Corriere dello Sport.

Breaking news: Agüero vers le Barça En fin de contrat cet été avec Manchester City, l'attaquant argentin Sergio Agüero est tout proche de s'engager à Barcelone, a dévoilé lundi son entraîneur Pep Guardiola. «Peut-être que je vais révéler un secret. Peut-être qu'il est près de signer un contrat avec le club de mon coeur, Barcelone», a glissé le Catalan à la BBC.

🇪🇸 Sergio Ramos absent de la liste

Le capitaine de l'Espagne Sergio Ramos n'a pas été retenu dans la liste dévoilée lundi des 24 joueurs amenés à disputer l'Euro du 11 juin au 11 juillet. «Cela a été une décision difficile à prendre, mais Ramos n'a pas joué et ne s'est presque pas entraîné depuis janvier», s'est justifié le sélectionneur Luis Enrique en conférence de presse.

Le groupe ⬇️

Ramos a été absent pour cause de blessure durant presque toute la fin de saison avec le Real Madrid: il n'a joué que cinq matches avec son équipe en 2021. Il a été blessé à la cuisse droite, au mollet gauche, a contracté le Covid-19 et, dernièrement, il a été touché aux ischio-jambiers gauches.

⚠️ L'absence de Ramos n'est pas la seule surprise:

Aucun joueur du Real Madrid ne disputera l'Euro avec l'Espagne, un fait inédit pour la Roja.

pour la Roja. Le défenseur de Manchester City Aymeric Laporte, tout juste naturalisé espagnol, a également été convoqué.

«Lefty» dans l'histoire 👴

Phil Mickelson, surnommé «Lefty» car il est gaucher, a réalisé un exploit historique dimanche. L'Américain est devenu à 50 ans le plus vieux lauréat d'un tournoi du Grand Chelem après sa victoire au PGA Championship sur le parcours de Kiawah Island en Caroline du Sud. Ce sacre Majeur est le sixième de sa carrière.

Tiger Woods admiratif Truly inspirational to see @PhilMickelson do it again at 50 years of age. Congrats!!!!!!! — Tiger Woods (@TigerWoods) May 23, 2021

Mickelson a fini à -6 et su conserver deux coups d'avance sur son compatriote Brooks Koepka, qui a fini par craquer, et sur le Sud-Africain Louis Oosthuizen.

Pour l'éternité Congratulations to the oldest major champion ever, @PhilMickelson‼️



⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️ pic.twitter.com/hvDmk78V9U — Texas Tech Hoops Fans™ (@TTUHoopsFans) May 23, 2021

Reichenbach renonce 🤕 Sébastien Reichenbach a été contraint à l'abandon au cours de la 16e étape du Tour d'Italie selon une information de son équipe Groupama-FDJ. Le Valaisan se ressentait d'un traumatisme au genou consécutif à la chute massive survenue au début de l'étape de dimanche.

Daniela Ryf s'impose

La quadruple championne du monde de l'Ironman Daniela Ryf a fêté sa troisième victoire de la saison La Soleuroise de 33 ans, qui s'était déjà imposée deux fois sur des demi-distances, a cette fois-ci triomphé à Tusla dans l'Oklahoma sur la pleine distance d'un Ironman. Elle a gagné avec 5'01'' d'avance sur l'Américaine Katrina Matthews.

Image: sda

Le LOSC est champion de France 🏆🇫🇷 🏆 Dix ans après, nous l’avons tous rêvé : c’est désormais une réalité…



Grâce à sa victoire face au @AngersSCO, le LOSC est 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉 𝘿𝙀 𝙁𝙍𝘼𝙉𝘾𝙀 de @Ligue1UberEats ! ❤ #Champions4You @NewBalanceFR @NBFootball pic.twitter.com/jBEK2a8Ck1 — LOSC (@losclive) May 23, 2021

Le LOSC s'est imposé 2-1 à Angers lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1 et a ainsi été couronné champion de France. Lille, qui possédait avant le match un point d'avance sur le PSG, avait la pression: mais les nerfs des Nordistes ont été rapidement calmés grâce à l'ouverture du score signée Jonathan David dès la 10e. Sur penalty, Burak Yilmaz a ajouté le numéro deux juste avant la pause. Angers a sauvé l'honneur dans les arrêts de jeu, sans conséquence pour Lille.

Le LOSC a ainsi conquis le quatrième titre de champion de son histoire après 1946, 1954 et 2011. Le club a mis un terme à l'hégémonie du PSG, qui avait été couronné lors des trois dernières saisons, ainsi que sept fois sur huit depuis 2013. Seul Monaco, en 2017, avait pu priver de titre le club de la capitale. Le PSG a quant à lui gagné 2-0 à Brest et termine à un point du nouveau champion. Monaco, tenu en échec 0-0 à Lens, finit sur la troisième marche du podium à cinq longueurs.

Le classement final ⤵️ image : rts

L'AC Milan et la Juve en Ligue des champions ⚽🇮🇹

L'AC Milan et la Juventus ont décroché leur billet pour la Ligue des champions au terme de la 38e et dernière journée de Serie A. Parmi les trois candidats aux deux places restantes, Naples a échoué. Les Milanais ont empoché le succès requis en gagnant 2-0 à Bergame contre l'Atalanta, déjà assurée pour sa part de jouer en C1 la saison prochaine. La Juventus s'est quant à elle imposée 4-1 à Bologne, ce qui lui a permis in extremis de chiper la 4e place à Naples, tenu en échec 1-1 à domicile par Hellas Vérone et qui finit à un point des Turinois.

La Suisse confirme face au Danemark

🇨🇭1-0 🇩🇰

Deux matches et deux victoires pour la Suisse au Mondial à Riga. Après avoir battu la Tchéquie 5-2 samedi, les joueurs de Patrick Fischer ont dominé le Danemark de Heinz Ehlers 1-0.

La Suisse a pu ouvrir le score rapidement grâce à Timo Meier (14e). Il n'est bien entendu pas l'heure de se lancer dans de grandes hypothèses, mais ce qui est sûr c'est que le binôme Hischier-Meier répond aux attentes. Hischier a cette faculté à trouver des passes qui surprennent les adversaires, tandis que Meier prouve shift après shift ce que c'est qu'un attaquant dominant de la meilleure ligue du monde. Son tir des poignets en lucarne a mis tout le monde d'accord.

Le prochain match des Suisses aura lieu mardi soir contre la Suède qui compte deux défaites en deux parties.

Le télégramme du match :

image : rts

La réaction d'après-match de Grégory Hofmann au micro de la RTS 🗣️⤵️ «On a mis du trafic devant le but, mais on devra faire plus. L'essentiel c'est qu'on prend les trois points. On doit être encore meilleur à 5 contre 5 pour marquer des buts et avoir l'instinct de tueur, mais on a fait le job. On va maintenant profiter du repos demain lundi et se préparer pour affronter la Suède mardi. Comme ils ont perdu leurs deux premiers matches, ils vont arriver très fort et on devra être attentif sur les détails.»

Les autres résultats du jour :

🇬🇧🇸🇰 Grande-Bretagne 1-2 Slovaquie

🇸🇪🇧🇾 Suède 0-1 Bélarus

🇳🇴🇮🇹 Norvège 4-1 Italie

🇰🇿🇫🇮 Kazakhstan 2-1 Finlande (tb)

🇨🇦🇺🇸 Canada 1-5 Etats-Unis

Le milieu de terrain valaisan a ouvert le score pour Genk sur la pelouse de Bruges. Son équipe s'est finalement imposée 1-2 et a rejoint ses adversaires du jour en tête du «Championship round» avec 44 points. Malheureusement, en cas d'égalité, le règlement belge affirme que c'est l'équipe ayant récolté le plus de points lors de la saison régulière qui est sacrée championne. Le Club Bruges est donc champion de Belgique et Genk devra se contenter de la deuxième place et des barrages de la Ligue des champions. Bastien Toma termine lui sa première saison à l'étranger sur l'honorable bilan de 19 matchs joués pour deux buts et une passe décisive.

Le visuel du jour offert par le CM de l'AS Monaco 😅⚽🏎️ 🏁 𝕃𝕒 𝕘𝕣𝕚𝕝𝕝𝕖 𝕕𝕖 𝕕𝕖́𝕡𝕒𝕣𝕥 🏁

🆚 @RCLens #RCLASM | #RaceForPodium pic.twitter.com/W6QI6xL385 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 23, 2021

La Premier League version 20/21 est terminée 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽

Le championnat anglais de football a connu son dénouement cet après-midi. Voici, en résumé, les principales informations de cette 38ème et dernière journée :

Liverpool et Chelsea en Ligue des champions : les Reds terminent à la 3ème place grâce à leur victoire 2-0 contre Crystal Palace. Chelsea, de son côté, a été défait par Aston Villa 2-1 mais bénéficie de la défaite de Leicester City contre Tottenham 2-4 pour prendre la 4ème place.

: les Reds terminent à la 3ème place grâce à leur victoire 2-0 contre Crystal Palace. Chelsea, de son côté, a été défait par Aston Villa 2-1 mais bénéficie de la défaite de Leicester City contre Tottenham 2-4 pour prendre la 4ème place. Leicester et West Ham en Ligue Europa : les Foxes finissent donc à la 5ème place derrière Chelsea et devant West Ham, victorieux 3-0 de Southampton aujourd'hui.

: les Foxes finissent donc à la 5ème place derrière Chelsea et devant West Ham, victorieux 3-0 de Southampton aujourd'hui. La Ligue Europa Conference pour Tottenham : pas d'European Super League et encore moins de Ligue des champions pour les Londoniens qui terminent à une décevante 7ème place malgré leur victoire du jour contre Leicester 2-4.

: pas d'European Super League et encore moins de Ligue des champions pour les Londoniens qui terminent à une décevante 7ème place malgré leur victoire du jour contre Leicester 2-4. Manchester City finit en roue libre en infligeant un 5-0 à Everton, United s'impose à Wolves 1-2 et Arsenal bat Brighton 2-0. Les Gunners pointent à la 8ème place de ce championnat et seront donc absents des compétitions européennes la saison prochaine.

de ce championnat et seront donc absents des compétitions européennes la saison prochaine. Fabian Schär a marqué sur penalty le deuxième but du succès de Newcastle sur la pelouse du relégué Fulham. De retour d'une suspension de trois matches, le défenseur suisse a inscrit son premier but de la saison en championnat.

image : rts

Verstappen prend les commandes

Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté un Grand Prix de Monaco qui s'est une fois encore apparenté à une procession. Le Néerlandais s'est ainsi emparé de la tête du championnat du monde.

Le pilote a eu droit aux félicitations de Serena Williams Two Champions today in Monaco F1 winner Max Verstappen and Our very Own Serene Williams!! pic.twitter.com/QbplA81ifn — Apachegirl (@Bajagirl2) May 23, 2021

Verstappen, qui a fêté la 12e victoire de sa carrière en formule 1, a précédé l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et le Britannique Lando Norris (McLaren-Mercedes). Lewis Hamilton (Mercedes) a dû se contenter de la 7e place. La course a été amputée avant même le départ de Charles Leclerc (Ferrari), qui avait signé la pole samedi. Sa sortie de route en fin des qualifications lui a été fatale, sa voiture ayant subi des dégâts à l'arbre de transmission gauche qui ne lui ont pas permis de s'aligner devant son public.

Quelques résultats de football en Europe ⚽🇪🇺

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 En Angleterre, Brentford a battu Bournemouth (3-2 sur l'ensemble des deux matchs) et affrontera Swansea City, vainqueur de Barnsley 2-1, à Wembley dans la finale des playoffs pour la montée en Premier League.

🇮🇹 En Italie, Genoa s'impose à Cagliari 0-1, Crotone et la Fiorentina font match nul 0-0 et la Sampdoria bat Parme 3-0. Des résultats sans conséquences sur le classement de Série A.

🇫🇷 En France, Niort bat Villefranche 2-0 dans le playoff de relégation/promotion et reste en Ligue 2. Le FC Villefranche-Beaujolais était la surprise de la saison en National après avoir réalisé une incroyable remontada au classement dans la deuxième partie de saison.

Remballez Barcelone - PSG : la remontada la plus dingue de l'histoire du foot vient d'être réalisée par l'équipe de Villefranche, dernière de National après 14 journées et qui va disputer les barrages pour monter en Ligue 2 ! pic.twitter.com/7P7LcQqC3e — SO FOOT (@sofoot) May 17, 2021

La Suisse brille pour son début de tournoi 🏒🌎

Entrée en matière convaincante de l'équipe de Suisse à Riga lors du Championnat du monde. La sélection de Patrick Fischer a dominé la République tchèque 5-2.

Menés 1-0 sur un joli but de Chytil à la 15e et à 5 contre 4, les Suisses ont égalisé grâce à l'inévitable Grégory Hofmann (19e). Plus que jamais «dans la zone», le Jurassien bernois continue de surfer sur sa forme de la finale. Et lorsque l'on a la chance de pouvoir compter sur des attaquants aussi habiles que Nico Hischier et Timo Meier, toute supériorité numérique se change en véritable opportunité. Passeur hors pair, le capitaine des New Jersey Devils a offert un caviar à l'Appenzellois des San Jose Sharks pour le 2-1 (25e). Quant à Timo Meier, il a démontré toute sa classe et ce tir NHL qui fait toute la différence. Auteur de deux buts, Meier a pleinement justifié son statut. A noter encore la qualité du jeu de puissance proposé par la formation rouge à croix blanche. Les Helvètes ont en effet inscrit quatre de leurs cinq réussites avec un homme de plus sur la glace. Avec un forechecking agressif, la Suisse a véritablement prouvé qu'elle avait les moyens de ses ambitions.

Pas le temps de trop réfléchir pour les Helvètes qui vont affronter le Danemark dimanche soir à 19h15. Surtout que les hommes de Heinz Ehlers ont commencé leur tournoi de manière idéale en battant la Suède 4-3.

Image: KEYSTONE

Tous les autres résultats du jour :

Groupe A :

🇩🇰🇸🇪 Danemark 4-3 Suède

🇬🇧🇷🇺 Grande-Bretagne 1-7 Russie

Groupe B :

🇳🇴🇩🇪 Norvège 1-5 Allemagne

🇫🇮🇺🇸 Finlande 2-1 Etats-Unis

🇱🇻🇰🇿 Lettonie 2-3 Kazakhstan (tb)

🏉🇪🇺 Toulouse sacré pour la cinquième fois Le Stade toulousain a décroché la cinquième Coupe d'Europe de son histoire. En finale à Twickenham, il s'est imposé 22-17 face à un autre club français, La Rochelle.

L'avenir de «Zizou» au Real Madrid se décidera ces prochains jours 👀 Zinédine Zidane : « Je ne vais pas décider de mon avenir tout de suite, je parlerai au club dans les prochains jours et on verra. »



(@FabrizioRomano) pic.twitter.com/KGTQ6D6pI4 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 22, 2021

L'Atlético de Madrid est officiellement champion d'Espagne 🇪🇸🏆 ♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍



🇪🇸🇪🇸 𝐋'𝐀𝐓𝐋𝐄𝐓𝐈𝐂𝐎 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃 𝐄𝐒𝐓 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍 𝐃'𝐄𝐒𝐏𝐀𝐆𝐍𝐄 🇪🇦🇪🇦



🏆 𝟏𝟏 𝐋𝐈𝐆𝐀 🏆



♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍 pic.twitter.com/ox7LVy3Bzg — Atlético de Madrid FR 🇨🇵🥇 (@AtletiFrancia) May 22, 2021

L'Atlético Madrid a décroché son 11e titre de champion au terme de la 38e journée de Liga. Les Colchoneros ont gagné 2-1 à Valladolid. L'Atlético a mal entamé le match, encaissant un but de Plano à la 18e. Diego Simeone a sans doute trouvé les mots justes durant la pause, car ils ont élevé leur niveau en seconde période. Un pointu de Correa leur a permis d'égaliser (57e). Puis, sur un contre, Luis Suarez a inscrit le but synonyme de titre (67e).

Image: keystone

"Le Barça m'a sous-estimé et l'Atlético m'a ouvert ses portes. Je serai reconnaissant à vie envers ce club de m'avoir fait confiance".

De son côté, le Real Madrid, longtemps mené par Villarreal, s'est finalement imposé 2-1 grâce à Benzema (87e) et Modric (92e).

Image: keystone

L'Atlético a conquis son premier titre depuis 2014. Depuis lors, tous les autres étaient revenus soit au FC Barcelone (2015, 2016, 2018, 2019), soit au Real Madrid (2017, 2020).

image : rts

Européens: Mityukov en bronze sur 200 m dos 🏊🥉 Roman Mityukov a offert à la délégation suisse une troisième médaille dans les Européens en grand bassin de Budapest. Le Genevois de 20 ans s'est paré de bronze sur 200 m dos. Il rejoint Jérémy Desplanches et Lisa Mamié, argentés tous les deux.

Image: KEYSTONE

Mujinga Kambundji s'illustre à

Weinheim 🏃‍♀️👏

Mujinga Kambundji (ST Berne) s'est illustrée lors du meeting de Weinheim, en Allemagne. La Bernoise a remporté le 100 m dans l'excellent chrono de 11''03. Elle a aussi gagné le 200 m en 22''94.

Chapeau, Ruud! Casper Ruud (ATP 21) a cueilli son deuxième titre sur l'ATP Tour en s'adjugeant l'édition 2021 du Geneva Open. Le Norvégien de 22 ans s'est imposé 7-6 (8/6) 6-4 en finale devant le gaucher canadien Denis Shapovalov (ATP 15), 22 ans également. Tête de série no 3 du tableau, Casper Ruud concrétise ainsi son remarquable début de saison sur terre battue en s'offrant un deuxième trophée après celui conquis à Buenos Aires en février 2020, déjà sur l'ocre.

Lewandowski plante le 41e

Robert Lewandowski a établi un nouveau record de buts sur une saison en Bundesliga. L'attaquant polonais du Bayern Munich a signé sa 41e réussite de l'exercice lors du succès 5-2 contre Augsbourg. Lewandowski a toutefois dû attendre la 90e pour dépasser la marque qu'il partageait avec le légendaire Gerd Müller. Il a surgi pour reprendre un ballon repoussé par le gardien adverse après un tir de Sané.

Robert Lewandowski qui marque son 41ème buts en 1 saison et qui détrône Gerd Müller (40) c’est historique, légendaire, j’ai pas les mots



Quel moment ! pic.twitter.com/KzibPWDukc — 𝑀𝟣𝟥 🌄 (@m13_fcb) May 22, 2021

Le Bayern, champion pour la neuvième fois consécutive, finit avec 13 points d'avance sur le RB Leipzig. Les deux autres qualifiés pour la Ligue des champions sont Borussia Dortmund et Wolfsburg. Eintracht Francfort et Bayer Leverkusen évolueront en Europa League alors qu'Union Berlin, club entraîné par Urs Fischer, disputera l'Europa League Conférence, une nouvelle compétition mise en place par l'UEFA. En bas de classement, Werder Brême est relégué après sa défaite 4-2 chez lui contre Borussia Mönchengladbach. Cologne jouera un barrage aller-retour contre le 3e de 2e Bundesliga.

Un autre buteur a marqué les esprits ⬇️

⚽️ Le doublé pour Haaland, qui s'offre son 41e but de la saison !



DORTMUND 3-0 LEVERKUSEN — Actu Foot (@ActuFoot_) May 22, 2021

Le numéro de Fortunato

L'Italien Lorenzo Fortunato (Eolo) a surgi du brouillard pour s'imposer en solitaire au sommet du terrible Monte Zoncolan, terme de la 14e étape du Tour d'Italie. Il a signé le premier succès de sa carrière en World Tour. Issu de l'échappée du jour, Fortunato (25 ans) a lâché son dernier compagnon de fugue, le Slovène Jan Tratnik, à 2,5 km de l'arrivée. Le Colombien Egan Bernal (Ineos) a conservé sans peine son maillot rose de leader. Il a même gagné du temps sur ses plus proches poursuivants.

🇲🇨 Leclerc comme chez lui Charles Leclerc (Ferrari) partira en pole position dimanche chez lui lors du GP de Monaco. Il partagera la première ligne avec Max Verstappen (Red Bull-Honda). Leclerc a signé la 8e pole de sa carrière en F1, malgré une sortie de route lors de son deuxième essai en Q3. La deuxième ligne sera occupée par Valtteri Bottas (Mercedes), qui a concédé 0''255, et Carlos Sainz (Ferrari), à 0''265. Leader du championnat, Lewis Hamilton (Mercedes) a connu des qualifications difficiles puisqu'il n'a signé que le 7e temps à 0''749.

Bâle se sépare de huit joueurs

Le FC Bâle fait le ménage au terme de la saison de Super League. Pas moins de huit joueurs de l'effectif ne porteront plus le maillot du club rhénan la saison prochaine,

Les contrats de Luca Zuffi, Aldo Kalulu, Jasper van der Werff, Elis Isufi et Jozef Pukaj, qui arrivent à échéance, ne seront pas prolongés. Par ailleurs, les options d'achat de Timm Klose, Amir Abrashi et Jorge ne seront pas activées.

Borenovic succède à Giorgio Contini ⚽

Ilija Borenovic est le nouvel entraîneur du Lausanne-Sport. Actuellement en charge du Team Vaud M21, le Serbe de 38 ans succède à Giorgio Contini, arrivé en mai 2018 et dont le contrat n'a pas été renouvelé.

𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗖𝗛 ✍🏼🔥



𝗜𝗹𝗶𝗷𝗮 𝗕𝗼𝗿𝗲𝗻𝗼𝘃𝗶𝗰 est le nouvel entraîneur du FC Lausanne-Sport!#DEPUISETJUSQUA 𝗜𝗹𝗶𝗷𝗮 𝗕𝗼𝗿𝗲𝗻𝗼𝘃𝗶𝗰 est lui aussi comme de nombreux joueurs de l’équipe première, un pur produit Team Vaud! 💚#AllezLausanne pic.twitter.com/EBgxDqj9Cn — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) May 22, 2021

Borenovic avait coaché le LS quelques matches en fin de saison 2017/18 juste après le limogeage de Fabio Celestini. La durée du contrat n'a pas été communiquée.

Le résumé de la journée au Mondial de hockey

Groupe A: Premier adversaire de la Suisse samedi, la République tchèque a perdu 4-3 face à la Russie. L'autre rencontre du groupe A s'est conclue sur un succès 5-2 de la Slovaquie contre le Belarus.

Groupe B: L'Allemagne a réussi un carton face à l'Italie, battue 9-4. Les Transalpins étaient toutefois affaiblis après 15 cas positifs au Covid-19 détectés avant le tournoi. Une surprise s'est produite en soirée: la Lettonie a en effet battu le Canada 2-0 et a ainsi idéalement lancé son championnat du monde à domicile.

🩸 Nouveauté dans la lutte antidopage

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a validé une technique innovante de dépistage à partir de gouttes de sang séché. Elle fera l'objet de tests préliminaires aux Jeux olympiques de Tokyo et pourrait à terme «changer la donne» dans la lutte antidopage.

WADA Executive Committee approves Technical Document for innovative dried blood spot testing method 🔬



WADA’s ExCo and Foundation Board met virtually yesterday and today respectively.



Find out more about the decisions taken below ⤵️https://t.co/htC6VWv4r4 — WADA (@wada_ama) May 21, 2021

Cette technique consiste à prélever quelques gouttes de sang sur le bout du doigt ou sur l'épaule de l'athlète, puis de les transférer sur une sorte de papier buvard avant de les envoyer en analyses. Une méthode moins intrusive, moins coûteuse à stocker ou à transporter, et qui peut permettre de détecter certaine substances instables en «stabilisant» rapidement les échantillons de sang.

Olympic s'offre la finale

Olympic partira en quête d'un troisième titre consécutif de champion de Suisse dès mercredi. Les Fribourgeois auront l'avantage du terrain face aux étonnants Starwings dans une finale prévue au meilleur des cinq matches. En quête d'un premier trophée cette saison, Fribourg Olympic est allé s'imposer 94-93 après prolongation vendredi à Massagno dans l'acte II de cette demi-finale. L'intérieur valaisan Arnaud Cotture a signé le panier de la victoire sur une claquette, à 5''2 de la fin de la période supplémentaire.

Et une deuxième 🥈 ! Lisa Mamié a offert à la délégation suisse sa deuxième médaille dans les Européens en grand bassin de Budapest. La Zurichoise de 22 ans s'est parée d'argent sur 200 m brasse vendredi, comme Jérémy Desplanches la veille sur 200 m 4 nages. Troisième des demi-finales en 2'23''15, Lisa Mamié a une nouvelle fois battu de plus d'une seconde son record de Suisse en finale pour le porter à 2'22''05. Sa meilleure marque était simplement de 2'24''27 avant ces joutes hongroises.

Image: AP

Nizzolo débloque enfin son compteur

Giacomo Nizzolo (Qhubeka) s'est imposé au sprint à Vérone au terme de la 13e étape du Tour d'Italie. Il a mis fin à une incroyable série noire sur le Giro puisqu'il avait fini 2e à douze reprises. Le Colombien Egan Bernal (Ineos) a gardé le maillot rose après cette étape de plat dénuée de difficulté.

ENFIN !! Giacomo Nizzolo s'impose à Vérone et remporte une étape du Giro pour la première fois de sa carrière ! L'Italien a devancé au sprint Edoardo Affini et Peter Sagan — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 21, 2021

Samedi, les coureurs devront digérer une 14e étape de 205 km très difficile entre Cittadella et le redouté Monte Zocolan. La dernière ascension, longue de 10,5 km, présente une pente moyenne de 11,5% avec des passages à 20,3%.

Les ultimes bornes du mur Image: Giro

«Dans l'ascension du Zoncolan, le visage rase le sol. On pourrait presque compter les fourmis»

Shapovalov-Ruud samedi dès 16h 🍿 La finale du Geneva Open mettra aux prises les têtes de série no 2 Denis Shapovalov (ATP 15) et no 3 Casper Ruud (ATP 21) samedi dès 16h. Tous deux âgés de 22 ans, le Canadien et le Norvégien livreront leur premier duel sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives. Ruud a été le premier à décrocher sa qualification en écartant 6-3 6-2 l'Espagnol Pablo Andujar (ATP 75). Shapovalov l'a rejoint en battant le qualifié uruguayen Pablo Cuevas (ATP 102) 6-4 7-5 dans la deuxième demi-finale, qui a démarré avec quelques minutes de retard en raison de la pluie.

Le sélectionneur a tranché

Le coach national suisse Patrick Fischer a inscrit 23 joueurs à la veille du premier match contre la République tchèque ce samedi (19h15). Mottet, Vermin, Rod, Heldner et Frick seront en tribune. Le sélectionneur a préparé son match contre les Tchèques avec les quatre lignes d'attaque dans les compositions suivantes:

Dario Simion, Enzo Corvi, Gregory Hofmann

Timo Meier, Nico Hischier, Sven Andrighetto

Vincent Praplan, Christoph Bertschy, Tristan Scherwey

Philipp Kurashev, Andres Ambühl, Fabrice Herzog

Fischer n'a pas dévoilé qui gardera les buts pour ce premier match. «C'est un problème de luxe. Nous possédons trois gardiens de top classe. Qui jouera ? On verra match après match.» On peut toutefois penser que Leonardo Genoni ou Reto Berra sera en poste devant les poteaux face aux Tchèques, Melvin Nyffeler étant considéré comme un no 3.

⚽💰 Les footballeurs suisses impactés par la crise

Les primes que toucheront les footballeurs de l'équipe de Suisse cet été seront plus basses de 25 à 50 % que lors des Euros épargnés par le coronavirus. Les internationaux ne toucheront d'ailleurs pas de primes aux points, mais en recevront seulement s'ils atteignent leurs objectifs. L'argent ne coulera que si la sélection helvétique atteint les huitièmes de finale.

«La pandémie a durement touché l'UEFA. Cela a des conséquences pour tous, aussi pour les joueurs et leurs primes»

La pandémie a coûté une somme d'un milliard de francs au football européen. L'UEFA est également touchée avec des répercussions pour l'ASF. La fédération suisse gagnera nettement moins d'argent à l'Euro. En raison d'abord des charges dues au programme des voyages avec des matches à Rome et Bakou, les coûts s'envolent.

Pendant ce temps ⬇️

J'ai accueilli à l'instant à Berne le président de l'ASF Dominique Blanc, le coach Vladimir Petković ainsi que le staff de la @nati_sfv_asf. La Suisse peut être fière de son équipe nationale 🇨🇭⚽️ Je me réjouis d'ores et déjà de suivre son parcours le mois prochain à l'#EURO2020 ! pic.twitter.com/lJAvTcYzxV — Guy Parmelin (@ParmelinG) May 21, 2021

⚽ Huit fans arrêtés pour racisme 💂‍♂️

Huit hommes soupçonnés d'avoir tweeté des insultes racistes à l'encontre du Sud-coréen Heung-min Son, qui évolue à Tottenham, ont été arrêtés par la police britannique. Quatre autres personnes ont été interrogées. Ces douze hommes «sont soupçonnés d'avoir affiché des écrits, utilisé des mots ou eu un comportement incitant à la haine raciale».

The anonymous posters were tracked down and arrested or interview over the “vulgar and utterly unacceptable” comments towards Heung-min Son https://t.co/gKFg9YLNYb — Evening Standard (@EveningStandard) May 21, 2021

«Cette action montre clairement que la police ne tolérera pas les agressions racistes, même si elles sont commises en ligne», a ajouté l'inspecteur Matt Simpson, qui dénonce des tweets «orduriers et tout à fait inacceptables». Les huit arrestations ont eu lieu en Angleterre et au Pays de Galles.

🎾 Halep n'ira pas à Paris 🇹🇩

Simona Halep, troisième mondiale et vainqueur en 2018, renonce à Roland-Garros en raison d'une déchirure au mollet gauche. Le prochain grand rendez-vous de la Roumaine est prévu le 28 juin à Wimbledon, pour la défense de son titre.

🏀 Clint Capela, le grand oublié

La remarquable saison de Clint Capela n'a pas trouvé écho auprès de la NBA. Le pivot genevois ne figure pas parmi les finalistes pour le titre de meilleur joueur défensif de l'année. Ce trophée reviendra à Rudy Gobert, Draymond Green ou Ben Simmons.

Happy Birthday, Clint Capela 🎉



Le meilleur rebondeur de la NBA fête ses 27 ans aujourd'hui. pic.twitter.com/BvyphFGqHC — NBA CULTURE (@_nbaculture) May 18, 2021

Meilleur rebondeur de la Ligue avec 14,3 prises par match et troisième meilleur contreur avec deux blocs par rencontre, Clint Capela fut l'un des grands artisans de la belle saison régulière des Hawks (41 victoires-31 défaites). Mais il a été snobé par la NBA.

⚽ Xamax sauvé, GC promu

Grasshopper a obtenu sa promotion en Super League au terme de la 36e et dernière journée de Challenge League. Les Zurichois ont battu Kriens 2-1 et retrouveront ainsi l'élite après deux ans d'absence.

A l'autre bout du classement, Chiasso est relégué en Promotion League malgré son succès 2-1 contre Neuchâtel Xamax, qui ne devait pas perdre par trois buts d'écart. Les «rouge et noir» se maintiennent en Challenge League.

⚽ Menaces sur la Copa America

La Colombie a demandé le report de la Copa América, co-organisée avec l'Argentine à partir du 13 juin. Le pays est confronté à des manifestations et à une nouvelle vague de la pandémie. Depuis le 28 avril, des manifestations contre le gouvernement, durement réprimées par les forces de sécurité, secouent le pays. Elles ont fait au moins 42 morts, et plus de 1700 blessés.

Image: AP

Bogota, Medellin et Cali, parmi les villes où doivent se disputer les matches, ont été le théâtre de troubles violents. Des matches des Copa Libertadores et Sudamericana ont dû être déplacés ailleurs dans le pays, voire au Paraguay. Outre ces manifestations, la Colombie subit une troisième vague de l'épidémie de Covid-19 avec des chiffres record quotidiens de contaminations et de décès.

🥈Desplanches en argent 🏊

Jérémy Desplanches doit se contenter de la médaille d'argent sur 200 m 4 nages aux championnats d'Europe de Budapest. Le tenant du titre, crédité d'un chrono de 1'56''95, a été battu sur le fil par l'inattendu Espagnol Hugo Gonzalez de Oliveira (1'56''76).

Image: KEYSTONE

🎾 Stricker s'arrête là, pour cette fois

La belle aventure de Dominic Stricker (ATP 419) s'est terminée en quarts de finale au Geneva open. Le Bernois de 18 ans s'est incliné 4-6 6-4 6-4 devant Pablo Andujar (ATP 75), tombeur de Roger Federer.

Image: KEYSTONE

Invité par les organisateurs, le champion junior de Roland-Garros 2020 avait les moyens de se hisser dans le dernier carré pour sa première apparition sur le circuit principal. Mais son bras gauche, si solide depuis le début du tournoi, s'est tendu au plus mauvais moment. Stricker a ainsi mené 6-4 3-1 en dominant un adversaire plus nerveux que lui. Il s'est ensuite procuré deux balles de break à 4-4. Mais les regrets devraient rapidement s'envoler pour laisser la place à une certaine fierté, même si l'homme, en bon terrien bernois, n'est pas du genre à plastronner.

Kane veut rejoindre un grand club 🏆

Harry Kane souhaite avoir une «conversation franche» avec Tottenham, a-t-il dit sur la chaîne Youtube de Gary Neville, avant de confirmer implicitement les rumeurs de départ.

«Je veux participer aux meilleures compétitions, je veux jouer contre les meilleures équipes. Regardez cette saison, je suis là à suivre la Ligue des champions, de chez moi, je vois des équipes anglaises qui font des choses incroyables. C'est dans ces matches que je veux jouer. Je veux participer à ces compétitions de haut niveau»

🚨 Harry Kane :



«Je n'ai pas peur de dire que je veux être le meilleur. Je n'ai pas peur de dire que je veux essayer d'atteindre le niveau où Ronaldo et Messi sont arrivé. C'est mon objectif ultime. Remporter des trophées chaque saison. Marquer 50, 60, 70 buts chaque saison. » pic.twitter.com/fzA7TcQIKx — Blue Moon 🇵🇸 (@FRBlueMoon) May 20, 2021

Harry Kane, 28 ans, a marqué 220 buts pour Tottenham, mais il n'a encore remporté aucun trophée avec les Spurs, qui ne participeront pas à la prochaine Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. Les Spurs ont toujours affirmé que leur attaquant, pur produit du club, n'était pas à vendre.

⚽ Porto perquisitionné👮

La justice portugaise a perquisitionné plusieurs locaux du FC Porto. Cette action a eu lieu dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de falsification d'un test de dépistage au Covid-19 réalisé sur un de ses joueurs. Au total, une dizaine de perquisitions ont été lancées à Porto et dans la région de l'Algarve, visant également des résidences particulières et des laboratoires d'analyses.

🚵‍♂️ Mäder doit quitter le Giro

La poisse pour Gino Mäder. Le Bernois de 24 ans a dû abandonner le Tour d'Italie une semaine exactement après sa victoire d'étape en solitaire.

#lesRP 🇮🇹 - VICTOIRE DE GINO MÄDER 🇨🇭 ! Succès en solitaire pour le jeune grimpeur de la Bahreïn Victorious. Egan Bernal 🇨🇴 et Dan Martin 🇮🇪 complètent le podium. Attila Valter 🇭🇺 est quant à lui le nouveau maillot rose de ce #Giro. pic.twitter.com/SiNQ9YrtG6 — Paul Moutarde (@PaulMoutarde) May 13, 2021

Mäder a choisi de prendre le départ de la 12e étape qui partait de Sienne mais, lâché par le peloton, il a dû se résoudre à poser pied à terre. Il était arrivé dernier la veille à Montalcino avec un retard de plus de 26 minutes. Aucune information n'a filtré sur sa blessure.

Andrea Vendrame gagne l'étape L'Italien (AG2R) a battu au sprint son compagnon d'échappée australien Christopher Hamilton. Cette étape a été marquée par une échappée de seize coureurs qui ont compté jusqu'à un peu moins de dix minutes d'avance.

🏒 Hanberg coachera Viège

Per Hanberg retrouve un club. Non conservé par Kloten après l'échec en finale de Swiss League face à Ajoie, le coach suédois a signé pour un an avec Viège.

⚖️ 🇦🇷 Les médecins de Maradona poursuivis pour homicide volontaire

Les sept médecins mis en examen pour la mort de Diego Maradona en novembre dernier, jusqu'ici accusés d'homicide involontaire, sont désormais poursuivis pour homicide volontaire. Ils encourent de 8 à 25 ans de prison.

🚨🇦🇷 SCANDALE | La légende Diego #Maradona a été « abandonné à son sort » par l'équipe #soignante qui l'entourait peu avant sa #mort, lui prodiguant un traitement « inadéquat » conduisant à une lente #agonie, a fustigé un #rapport d'experts rendu public.



(Le Figaro) #Choc pic.twitter.com/rlEmiAKyqe — Conflits France (@ConflitsFrance) May 1, 2021

Avec ce changement de qualification, le parquet considère que la mort de Maradona n'est pas le résultat d'une faute professionnelle ou d'une négligence de l'équipe médicale du «pibe de oro», mais que médecins et soignants n'ont rien fait pour empêcher sa mort quand celle-ci s'est matérialisée.

«Les signes de danger de mort qu'il présentait ont été ignorés»

Maradona, qui souffrait de problèmes aux reins, au foie et au coeur, est mort d'une crise cardiaque le 25 novembre 2020, quelques semaines seulement après avoir subi une opération du cerveau pour un caillot de sang.

🎥 Matuidi joue un drôle de rôle👨‍⚕️

Le communiqué du CICR vise juste: «Dans un monde idéal, les personnels de santé qui risquent leur vie pour soigner les autres devraient être aussi soutenus que des footballeurs.» C'est pourquoi l'organisation a décidé de changer les rôles, et d'en confier le principal au champion du monde français Blaise Matuidi.

Starring Blaise Matuidi Vidéo: YouTube/International Committee of the Red Cross (ICRC)

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) revendique 3780 attaques perpétrées à l'encontre de personnels et d'infrastructures de santé entre 2016 et 2020.

La Juventus bat Atalanta en finale

La Juventus a remporté la Coupe d'Italie de football pour la 14e fois de son histoire. En finale à Sassuolo, le club turinois a battu Atalanta 2-1. Les buts de la Juve ont été inscrits par Kulusevski (31e) et Chiesa (73e). Les Bergamasques avaient égalisé à la 41e grâce à Malinovskyi sur une action initiée par l'international suisse Remo Freuler.

Grâce à ce sacre, le club turinois se console un peu. Cette saison, il n'a pas réussi à conserver son titre de champion national. Celui-ci est revenu à l'Inter Milan.

⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool dans le top 4

Liverpool n'a pas manqué l'occasion de revenir dans le top 4 de Premier League. Mercredi soir, les Reds ont gagné 3-0 à Burnley grâce à des réussites de Firmino (43e), Phillips (52e) et Oxlade-Chamberlain (88e).

Avant la dernière journée de championnat, Chelsea (3e) compte 67 points, alors que Liverpool (4e) et Leicester (5e) en ont 66.

ONE DOWN, ONE TO GO!



A BIG WIN FOR THE REDS AT TURF MOOR 😍 — Liverpool FC (@LFC) May 19, 2021

⚽🇫🇷 Le PSG domine Monaco

Le Paris Saint-Germain a battu Monaco 2-0 en finale de la Coupe de France mercredi soir. Le club de la capitale a ainsi décroché le trophée pour la 14e fois de son histoire. Icardi (19e) et Mbappé (81e) ont marqué.

🏆 Le coup de sifflet final !



La Coupe de France reste à Paris au terme de cette finale ! (0-2)@coupedefrance #ASMPSG pic.twitter.com/uNhdh4qPE6 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 19, 2021

Pendant ce temps... Football Haris Seferovic finit la saison en trombe au Portugal. L'attaquant suisse du Benfica Lisbonne a inscrit un nouveau doublé lors du succès de son équipe 3-1 sur la pelouse du Vitoria Guimaraes. Seferovic en est désormais à 22 buts en championnat cette saison. Sa grande forme est de bon augure pour l'équipe de Suisse dans la perspective de l'Euro.

⚽🇨🇭 Servette Chênois remporte son premier titre de champion suisse féminin

Servette Chênois a décroché son premier titre de Super League dames. Le succès 2-0 contre Young Boys mercredi soir lui garantit de ne pas pouvoir être rejoint à deux matches de la fin de la saison. L'équipe entraînée par Eric Sévérac n'est que la troisième lors des douze dernières saisons à briser la domination du FC Zurich. Le cas précédent remontait à 2017 avec le FC Neunkirch, qui avait peu après connu d'énormes problèmes financiers.

🏆 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 🏆



22 ans après le titre à la Pontaise, les coéquipiers du capitaine Eric Pédat connaissent leurs successeurs. Le @ServetteFCCF est champion de Suisse 🔥#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/1SVKngAFmw — Servette FC (@ServetteFC) May 19, 2021

🇨🇭La Nati rajeunit ⚽

Parmi les 29 joueurs retenus par Vladimir Petkovic pour préparer l'Euro figurent les défenseurs Becir Omeragic et Fabian Schär, absents en mars pour cause de blessure. Jordan Lotomba est également de retour, et pour la première fois avec son compère offensif de l'OGC Nice Dan Ndoye.

Andi Zeqiri (Brighton) fête également sa première convocation en équipe A, après avoir brillé sous le maillot des M21. À noter qu’avec Omeragic et Ndoye, la Suisse compte deux joueurs nés en 2000 ou plus tard. Principal absent de marque: Pajtim Kasami, déjà «ignoré» en 2014 alors qu'il flambait.

La sélection suisse Gardiens: Sommer (Mönchengladbach), Mvogo (PSV Eindhoven), Omlin (Montpellier), Kobel (Stuttgart). Défenseurs: Akanji (Dortmund), Benito (Bordeaux), Cömert (Bâle), Elvedi (Gladbach), Jordan Lotomba (Nice), Mbabu (Wolfsburg), Omeragic (Zurich), Rodriguez (Torino), Schär (Newcastle), Widmer (Bâle). Milieux et attaquants: Embolo (Gladbach), Fassnacht (Young Boys), E. Fernandes (Mayence), Freuler (Atalanta), Gavranovic (Dinamo Zagreb), Mehmedi (Wolfsburg), Seferovic (Benfica), Shaqiri (Liverpool), Sow (Eintracht Francfort), Vargas (Augsbourg), Xhaka (Arsenal), Zakaria (Gladbach), Zuber (Eintracht Francfort), Ndoye (Nice), Zeqiri (Brighton).

Les dates La Suisse effectuera sa préparation à Bad Ragaz (SG) à partir du 26 mai, puis affrontera les Etats-Unis (30 mai) et le Liechtenstein (3 juin) en match amical. La sélection définitive (26 joueurs) sera communiquée le 2 juin.

Les Suisses dynamitent le Giro 🚴

Le jeune Zurichois Mauro Schmid (Qhubeka) a remporté la onzième étape à Montalcino, où le Colombien Egan Bernal (Ineos) a consolidé son maillot rose de leader.

Tour d’Italie: le Suisse Mauro Schmid remporte la 11e étape https://t.co/DONadS8Tuo pic.twitter.com/4oTzeSv2PL — LesoirSports (@LesoirSports) May 19, 2021

Après Gino Mäder vainqueur de la sixième étape et Simon Pellaud plusieurs fois à l'attaque devant, un autre Suisse s'est illustré lors de cette étape dite de la «wine stage» (l'étape des vins). Mauro Schmid, 21 ans, s'est glissé parmi l'échappée du jour, qui a compté jusqu'à 14'30 d'avance. A un peu moins de 10 km du but, il est resté seul devant avec l'Italien Alessandro Covi. Au sprint, il a réussi à s'imposer pour fêter un succès inattendu.

«C'est de la folie! Je n'arrive pas à y croire»

7km et on a un duo en tête. Alessandro Covi (UAE Emirates), l'Italien de 22 ans. Mauro Schmid (Qhubeka-Assos), le Suisse de 21 ans. Aucun de ces deux-là n'a remporté une course chez les pros. #Giro pic.twitter.com/Lni7IJPWFT — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 19, 2021

🏒 Pas facile pour les clubs romands

Les deux clubs romands qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions n'auront pas la vie facile. Dans le groupe C, Lausanne affrontera les Finlandais de Rauma, Mannheim (Allemagne) et Cardiff (Pays de Galles). Pour sa part, Fribourg-Gottéron jouera dans le groupe F. Ses adversaires seront les Tchèques de Trinec, les Suédois de Leksands et les Biélorusses de Minsk. Les autres clubs suisses en lice sont Zoug, Lugano et les Zurich Lions.

Le tirage au sort complet #CHLDraw complete! ✅ pic.twitter.com/Sm3LiBwZUU — Champions Hockey League (@championshockey) May 19, 2021

Constantin avant le match couperet: «Faut arrêter les théories» 🥴 💬

Vendredi à Tourbillon, dernière journée du championnat, Sion joue sa place en Super League face au FC Bâle, tandis que Vaduz ira défendre son point d'avance sur le terrain de Zurich.

Interrogé par l'ATS sur les différents scénarios possibles, Christian Constantin s'est montré goguenard: «Et si Sion... Et si Vaduz... Mais alors on pourrait avoir...». Le président sédunois laisse les théories aux journalistes. Lui ne fait pas de spéculations. Il fait du Christian Constantin.

Image: KEYSTONE

Réplique no 1 «Les questions dont les réponses sont des hypothèses ne servent à rien»

Réplique no 2 «Mon état d'esprit? Si on perd, on va en deuxième division. Si on fait match nul et que Vaduz perd, on va en barrage»

Réplique no 3 «Je n'ai rien planifié. On verra vendredi, je ne me lance pas dans les théories»

Spécialiste de la Coupe de Suisse, le FC Sion pourrait envisager cette 36e et dernière journée comme une finale. Pas selon Christian Constantin: «Tout simplement parce que c'est un match de championnat.»

Conclusion «Quels mots faut-il dire aux joueurs? Franchement, les mots ne servent à rien sur le terrain si tu ne cours pas»

Et pourtant, il parle Image: KEYSTONE

🇨🇭⚽ Un zeste de protectionnisme

A partir de la saison 2023-24, les équipes de Super League ne pourront aligner que 13 joueurs non formés localement, au lieu de 17 actuellement. Cette décision doit permettre un ratio plus équilibré entre les joueurs étrangers et suisses, ce qui devrait augmenter le temps de jeu de ces derniers.

Confirmation: le LHC change d'entraîneur 🖤

Comme annoncé par watson début mai, Craig MacTavish n'est plus l'entraîneur du Lausanne HC. Le contrat du Canadien, arrivé à son terme, n'a pas été reconduit. L'identité du prochain entraîneur sera dévoilée «tout prochainement», selon le club.

Image: KEYSTONE

🔊 🆕 Info watson: Ajoie va engager Asselin...

Le néo-promu est en passe d'accueillir le top scoreur de Sierre Guillaume Asselin, 28 ans. Le club valaisan est disposé à libérer son attaquant canadien contre une indemnité presque symbolique de 25 000 francs. Autre bonne affaire pour Ajoie: Asselin ne gagnait pas plus de 70 000 francs nets à Sierre. Les Jurassiens pourraient doubler son salaire et néanmoins réussir une opération à moindre frais pour un renfort étranger.

Image: KEYSTONE

... et courtise Schilt 🆕

Le directeur sportif d'Ajoie, Vincent Léchenne, est en pourparlers avancés avec Sebastian Schilt, 34 ans. Le rude Emmentalois souhaite terminer sa carrière à Langnau mais il n'y a plus sa place: le club lui a fait part de son intention d'aligner quatre défenseurs étrangers la saison prochaine.

Löw fait du Deschamps et rappelle les bannis 🙏

Le sélectionneur allemand Joachim Löw a convoqué Thomas Müller et Mats Hummels pour l'Euro, deux ans après les avoir exclus de la Mannschaft dans l'optique d'en renouveler les cadres.

OFFICIEL : Joachim Löw dévoile la liste des 26 allemands qui disputeront l'Euro cet été.



Thomas Müller et Mats Hummels sont de retour. 🔙



Jamal Musiala, âgé de 18 ans, a aussi été convoqué. 🌟 pic.twitter.com/9tGa5zMnvJ — Vines Foot (@VinesFoot) May 19, 2021

Müller, brillant attaquant du Bayern à 31 ans, et Hummels, pilier de la défense de Dortmund à 32 ans, ont été champions du monde au Brésil. Ils comptent respectivement 100 et 70 sélections. Ils avaient été mis d'office à la retraite internationale - avec Jérôme Boateng, non rappelé - en mars 2019.

Image: DPA DFB-Pool

Löw avait toujours refusé d'envisager un retour des bannis, comme Deschamps avec Benzema (rappelé en sélection mardi à la surprise générale, après cinq ans d'exclusion).

Je ne sais pas qui a réussi à recoller les morceaux entre Deschamps et Benzema mais maintenant que c'est fait, je propose qu'il s'occupe d'Israël et de la Palestine. #Benzema — Mathieu Legrand (@Mathieu___L) May 18, 2021

A la question «avez-vous commis une erreur», Löw a répondu avec une touche de mauvaise foi:

«Nous avions pris cette décision car nous voulions donner de la place et du temps aux jeunes. Mais la pandémie a freiné cette progression, et c'est maintenant le bon moment de rappeler Müller et Hummels»

📊: Thomas Müller 🇩🇪 en Bundesliga cette saison :



👕31 matchs

⚽️11 buts

🎯18 passes décisives



Il est le meilleur passeur des 5 grands championnats avec 18 passes décisives devant Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (13). pic.twitter.com/d5COVEQ4k8 — MEDIA SPORT INFO (@Mediasportinfo) May 15, 2021

Desplanches proche du record 🏊

Jérémy Desplanches a commencé avec succès la défense de son titre sur 200 m 4 nages aux Européens de Budapest. Le Genevois s'est qualifié pour les demi-finales de ce soir avec le meilleur temps.

Après les trois premières longueurs en papillon, dos et brasse, Jérémy Desplanches semblait dans les temps de son record de Suisse en 1'56''56. Mais dans le dernier secteur de crawl, il a préféré contrôler la course plutôt que rechercher la performance chronométrique.

⚽🇨🇭Seoane à Leverkusen

Gerardo Seoane n'entraînera plus Young Boys la saison prochaine. Le Lucernois de 42 ans s'est engagé auprès du Bayer Leverkusen pour les trois prochaines années. La formation de Bundesliga, sixième, disputera l'Europa League.

Image: keystone

Arrivé à YB à l'été 2018 pour succéder à Adi Hütter, Gerardo Seoane a mené le club bernois à trois titres de champion de Suisse ainsi qu'à un succès en Coupe de Suisse en 2020. Sous sa houlette, les Young Boys ont également écarté le... Bayer Leverkusen en 16e de finale de la dernière Ligue Europa.

«Nous comprenons totalement la décision de Gerry Seoane, qui est prêt à relever ce défi»

💉 Majeurs et vaccinés

Au moins 75% des résidents du village olympique à Tokyo «ont déjà été vaccinés ou ont prévu de le faire» avant l'ouverture des Jeux le 23 juillet, a déclaré mercredi le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach. Le maintien de l'événement est critiqué par la majorité des Japonais en raison du risque sanitaire qu'il fait peser sur le pays.

Le CIO s'est dit disposé à fournir du personnel médical supplémentaire, a promis M. Bach, alors que nombre de Japonais s'inquiètent que les Jeux mettent encore davantage sous pression le système de santé japonais.

⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea prend une option sur la Ligue des Champions

En Premier League anglaise, Chelsea s'est imposé face à Leicester sur le score de 2 à 1. Les deux clubs étaient à la lutte pour une place en Ligue des Champions. Avant cette partie (avant-dernière journée du championnat), Leicester (3e) comptait deux points d’avance sur Chelsea (4e).

Avec cette victoire, les Blues passent en troisième position et prennent, de fait, une belle option sur la qualification. En effet, c'est précisément les quatre premières équipes du classement final qui se qualifient pour la Ligue des Champions, la compétition reine du foot européen.

A la fin de cette 36e journée du championnat d’Angleterre, il ne reste, à ces deux formations, qu’une seule partie à disputer chacune.

🎾 Roger Federer perd pour son retour à la compétition

Roger Federer a perdu à Genève pour son retour à la compétition. Au 2e tour du Geneva Open, il s'est incliné contre l'Espagnol Pablo Andujar en trois manches 6-4 4-6 6-4, en 1h54.

Benzema de retour en équipe de France

Le quotidien sportif français L'Equipe l'affirme: Karim Benzema est de retour en équipe de France de football. L'attaquant du Real Madrid sera sélectionné ce mardi soir par Didier Deschamps dans la liste des 26 Tricolores pour l'Euro. Pour rappel, Benzema avait été écarté de l'équipe de France par ce même Didier Deschamps il y a plus de cinq ans, suite à l'affaire de la sextape impliquant son ex-coéquipier chez les Bleus Mathieu Valbuena.

Wawrinka forfait pour Roland-Garros

Stan Wawrinka (ATP 24) est contraint de déclarer forfait pour Roland-Garros. Le vainqueur de l'édition 2015 n'est pas suffisamment remis de l'opération au pied gauche qu'il a subie à la fin mars.

C'est la première fois que le Vaudois de 36 ans est contraint de faire l'impasse sur le Grand Chelem parisien, dont il a disputé les 16 précédentes éditions. Sa décision ne constitue pas une surprise dans la mesure où il s'était retiré des récents Masters 1000 de Madrid et de Rome.

Image: keystone

Stan Wawrinka, qui a repris l'entraînement au début du mois de mai, vit une première partie de saison pour le moins compliquée. Touché par le Covid-19 à la fin 2020, il n'avait déjà pas abordé l'Open d'Australie dans les meilleures dispositions. Il n'a gagné que trois matches en quatre tournois disputés en 2021.

⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Roy Hodgson met un terme à sa carrière d'entraîneur

L'ancien sélectionneur suisse Roy Hodgson mettra un terme à sa carrière d'entraîneur après la dernière journée de Premier League dimanche prochain. L'Anglais de 73 ans ne prolongera pas son contrat à la tête de Crystal Palace. «Après 45 ans, le temps est venu de me retirer», a souligné l'ancien coach de Neuchâtel Xamax. Hodgson a obtenu des résultats remarquables avec Crystal Palace depuis 2017. Les outsiders de Londres ne se sont jamais retrouvés en danger de relégation et se sont classés entre les rangs 11 et 14. Actuellement, Crystal Palace occupe la 13e place en Premier League.

Image: keystone

🇯🇵🦠 Une association de médecins japonais réclame l'annulation des JO

Une association japonaise de médecins a appelé mardi à l'annulation des Jeux olympiques de Tokyo, qui risquent selon eux d'aggraver encore la situation sanitaire déjà précaire dans le pays, actuellement touché par une quatrième vague d'infections au coronavirus.

«Nous pensons qu'annuler un événement qui a le potentiel d'accroître le nombre d'infections et de morts est le bon choix», a déclaré dans un communiqué cette association regroupant près de 6000 praticiens, selon son site internet.

⚽🇮🇹 Roberto Mancini sélectionneur de l'Italie quatre ans de plus

Roberto Mancini (56 ans) voit son avenir à la tête de l'équipe d'Italie. Il a en effet prolongé de quatre ans son contrat de sélectionneur. Mancini occupe le poste depuis mai 2018. L'Italie affrontera notamment la Suisse le 16 juin à Rome dans le cadre de l'Euro. Les deux équipes seront aussi aux prises lors des qualifications de la Coupe du monde 2022.

Pendant ce temps... Deux jeunes ont obtenu leur premier contrat professionnel avec les Young Boys. Il s'agit du gardien Leandro Zbinden (19 ans) et de l'attaquant Shkelqim Vladi (20 ans), auteur de 19 buts en 22 matches de 1ère Ligue avec YB M21.

⚽🇩🇪 ter Stegen renonce à l'Euro

Le gardien du FC Barcelone, Marc-Andre ter Stegen, éternel remplaçant de Manuel Neuer en équipe d'Allemagne, renonce à l'Euro cet été en raison d'un opération au genou, a-t-il annoncé lui-même lundi.

An update for all of you. Thank you for all your support throughout a difficult season and stay healthy!

My message is here:https://t.co/XmgMkGpqH5 pic.twitter.com/gLot8Pz3cD — Marc ter Stegen (@mterstegen1) May 17, 2021

En son absence, le poste de gardien numéro deux devrait échoir à Kevin Trapp (Francfort) ou à Bernd Leno (Arsenal).

⚽🇧🇪 Marouane Fellaini ne disputera pas l'Euro

Le sélectionneur de la Belgique, l'Espagnol Roberto Martinez, a annoncé lundi la composition de son effectif de 26 joueurs appelés à disputer l'Euro 2020 (11 juin-11 juillet), au sein duquel figure Axel Witsel mais pas Marouane Fellaini. Opéré pour une rupture d'un tendon d'Achille en janvier, Witsel a repris la course il y a quelques jours mais n'est pas encore certain d'être apte à temps pour le championnat d'Europe.

La liste des 26 Belges pour l'Euro 11.5 million Belgians. 26 names. 1 goal. 🔥🇧🇪 #EURO2020 pic.twitter.com/DYK7pYPz9j — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 17, 2021

Un moment pressenti pour pallier un éventuel forfait de Witsel, Fellaini ne fait pas partie d'une sélection qui ne comporte aucune surprise. Ses leaders seront Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Eden Hazard. En phase des poules de l'Euro, la Belgique (groupe B) sera opposée successivement à la Russie (12 juin), au Danemark (17 juin) et à la Finlande (21 juin).

La Fédération française de rugby autorise les transgenres à jouer

La Fédération française de rugby (FFR) a tranché: à partir de la saison prochaine, les personnes transgenres pourront intégrer les équipes de rugby et participer à toutes les compétitions officielles.

En ce #17mai, la FFR est honorée de valider l’inclusion des trans-identitaires de genre au sein de ses compétitions officielles à partir de la saison prochaine.



Il est important de permettre à tous nos licenciés de pratiquer leur passion dans le respect des droits de chacun : — France Rugby (@FranceRugby) May 17, 2021

Avec quelques précisions à apporter:

Pour joueur avec les équipes dames, les femmes trans (nées hommes) «non opérées» devront prouver qu'elles «suivent un traitement hormonal depuis a minima 12 mois» et qu'elles ne dépassent pas un certain taux de testostérone

Les hommes trans (nés femmes) n'ont à l'inverse aucune restriction pour joueur chez les messieurs

La FFR a donc pris position face à certaines personnalités du sport qui s'inquiétaient de voir les femmes trans déséquilibrer le jeu à cause d'un physique davantage imposant.

🎾 Le Ladies Open de Lausanne aura lieu

Après son annulation l'année dernière, le Ladies Open de Lausanne aura lieu cette saison. Le tournoi WTA 250 est agendé du 10 au 18 juillet. La date doit encore être confirmée par la WTA.

Outre le simple (tableau de 32 joueuses), un tournoi de double sera organisé sur les installations du TC Stade-Lausanne. Comme les organisateurs l'ont communiqué, on ne sait pas encore si et combien de spectateurs pourront venir assister aux matches. Ainsi, aucune prélocation n'est encore ouverte. Le Ladies Open a déjà connu quatre éditions entre 2016 et 2019, les trois premières ont eu lieu à Gstaad.

⚽🇪🇸 L'Atlético Madrid toujours leader, Barcelone définitivement hors course

L'Atlético Madrid, vainqueur d'Osasuna dimanche (2-1), garde deux points d'avance en tête de la Liga avant la dernière journée. Le Real Madrid s'est, lui, imposé 1-0 dimanche chez l'Athletic Bilbao.

Tous les matchs du dimanche 16 mai source: rts

Les «Colchoneros», menés et proches de laisser échapper leur première place au classement avant de renverser la tendance, s'offriront leur 11e titre de champion s'ils gagnent le 23 mai à Valladolid lors de la dernière journée. Le Real de Zinédine Zidane, tenant du titre, devra lui battre Villarreal et espérer un faux pas de l'Atlético pour soulever le trophée.

Barcelone, battu par le Celta Vigo (2-1), n'a lui plus aucune chance d'être titré.

Le classement de la Liga au soir du dimanche 16 mai source: rts

De bonne augure pour la Nati ⚽🇨🇭 Football Les attaquants suisses sont en forme en cette fin de saison. Mario Gavranovic, Josip Drmic et Noah Okafor ont marqué ce week-end. Gavranovic a inscrit les trois buts du Dinamo Zagreb contre Gorica dans le succès 3-0 de son club. Avec Rijeka, Josip Drmic a marqué son 7e but depuis mars. Et en Autriche, Noah Okafor a inscrit un but pour le champion Salzbourg dans une victoire 5-2 contre Linz.

En football féminin, le Barça remporte la Ligue des championnes

Les Espagnoles du FC Barcelone ont terrassé Chelsea 4-0 en finale de la Ligue des champions féminine, dimanche à Göteborg (Suède). Elles ont remporté leur premier titre en Coupe d'Europe, succédant aux Lyonnaises sacrées lors des cinq éditions précédentes. L'équipe dirigée par Lluis Cortes (34 ans) a tué tout suspense avec quatre buts inscrits en première période: Melanie Leupoltz (1ère minute) a marqué contre son camp avant des réalisations de la capitaine Alexia Putellas sur penalty (14e), d'Aitana Bonmati (20e) puis Caroline Graham Hansen (36e).

𝗪 𝗜 𝗡 𝗡 𝗘 𝗥 𝗦❗ pic.twitter.com/UlumRwL1GB — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 16, 2021

🎾 Nadal bat Djokovic pour conquérir son dixième sacre à Rome

Rafael Nadal (ATP 3) a dominé dimanche le no 1 mondial Novak Djokovic 7-5 1-6 6-3 pour conquérir sa dixième couronne au Masters 1000 de Rome. Ceci à deux semaines du coup d'envoi de Roland-Garros.

La balle de match victorieuse de Rafa Another round of La Decima for Nadal, this time in Rome! 🏆



🎥: @TennisTV | @RafaelNadal | #IBI21pic.twitter.com/9zsCl5aXFg — ATP Tour (@atptour) May 16, 2021

Dans le 57e choc entre les deux stars du tennis mondial, leur sixième face à face en finale dans la Ville éternelle, le Majorquin a puisé dans sa formidable rage de vaincre pour surmonter sa nette baisse de régime du second set et rejoindre le Serbe au nombre de titres gagnés en Masters 1000 (36 chacun).

🏀 Immense surprise à Genève

Les Lions de Genève, solides leaders de la saison régulière de LNA et vainqueurs de la Coupe de Suisse et de la Coupe de la ligue, ont été éliminés en quarts de finale des play-offs. Ils ont subi la loi des Starwings de Bâle, huitièmes et avant-derniers du championnat. Les Bâlois se sont imposés dimanche après-midi à Genève 73-70 – sur le buzzer – et remportent cette série deux victoires à une.

Le panier décisif bâlois de Matthew Milon à deux secondes de la fin du match Vidéo: YouTube/Swiss Basketball TV

Du côté du Fribourg Olympic et de Massagno, on doit certainement sourire: Fribourgeois et Tessinois, déjà qualifiés pour les demi-finales, sont désormais les grandissimes favoris pour le titre national.

⚽🇨🇭Young Boys: longue absence pour Jean-Pierre Nsame

La poisse pour Jean-Pierre Nsame! L'attaquant des Young Boys sera absent des pelouses durant de longs mois. Il s'est blessé samedi en marquant le 4-2 lors du succès 5-2 de YB contre Lucerne.

Stürmer Jean-Pierre Nsame wird YB lange fehlen: Der Führende des Torschützenklassements der Super League (19 Treffer) zog sich am Samstag im Spiel gegen Luzern (5:2) einen Riss der rechten Achillessehne zu.



GUTE BESSERUNG, JEAN-PIERRE!



ℹ️➡️https://t.co/smyWHPKN1y#BSCYB pic.twitter.com/TvCiY7mydh — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) May 16, 2021

Le meilleur buteur de Super League – avec 19 réussites – souffre d'une rupture du tendon d'Achille du pied droit. Il sera opéré ces prochains jours. Après le capitaine Fabian Lustenberger, Nsame est le deuxième joueur du club bernois à subir une telle blessure.

🏒🇨🇭 Patrick Fischer a fait ses choix

Patrick Fischer a fait ses choix finaux quant à l'équipe qui représentera la Suisse au Mondial de hockey sur glace en Lettonie. Le sélectionneur a écarté Dominik Egli, Michael Fora, Alessio Bertaggia et Samuel Walser.

Ces quatre joueurs ne figurent pas parmi les 28 éléments retenus pour ce Championnat du monde. Fischer a procédé à ce dernier cut après la victoire 2-1 contre la Lettonie dans le dernier match de préparation.

🚴‍♂️ Coup double pour Egan Bernal au Giro

Le cycliste colombien d'Ineos Grenadiers a gagné la 9e étape du Tour d'Italie dimanche dans la station de ski de Campo Felice et a endossé le maillot rose de leader. Bernal, qui a pratiqué le VTT à ses débuts, a distancé ses adversaires sur la piste d'arrivée, non bitumée, au bout d'une montée de 6,6 kilomètres.

L'arrivée épique de dimanche sur une route non bitumée #Replay 🎥 / #Giro104 🇮🇹

🇨🇴 Egan Bernal (ING) a mis tout le monde d’accord lors de cette terrible étape ! Il s’impose en solitaire après une attaque tonitruante. 💥pic.twitter.com/vDvUZqJRXA — Renaud Breban (@RenaudB31) May 16, 2021

Derrière le vainqueur du Tour de France 2019, l'Italien Giulio Ciccone a pris la deuxième place à 7 secondes devant le Russe Aleksandr Vlasov. Le Belge Remco Evenepoel, quatrième, a cédé 10 secondes au Colombien. Au classement général, Bernal précède désormais Evenepoel (2e) de 15 secondes et Vlasov (3e) de 21 secondes.

Mathias Flückiger sauve l'honneur suisse en Coupe du monde de VTT

Le Bernois a pris la 3e place de la course de Nove Mesto (Tchéquie) dimanche derrière le Britannique Tom Pidcock, vainqueur, et le Néerlandais Mathieu van der Poel (2e). Quant à Nino Schurter, il a dû se contenter du 7e rang.

image: keystone

Chez les dames, Linda Indergand a été la meilleure Suissesse à Nove Mesto, en prenant la 6e place. Deux autres représentantes helvétiques ont fini dans le top 10, à savoir Sina Frei (7e) et Jolanda Neff (8e). La course a été remportée par la Française Loana Lecomte.

🎾 Henri Laaksonen passe les qualifications au Geneva Open

Trois Suisses figurent dans le tableau final du Geneva Open. Henri Laaksonen (ATP 149) a rejoint la tête de série no 1 Roger Federer (ATP 8) et l'invité Dominic Stricker (ATP 421) en s'extirpant des qualifications. Le Schaffhousois s'est imposé 2-6 6-1 6-3 face au Chilien Alejandro Tabilo (ATP 166) dimanche au 2e et dernier tour des qualifications, dans une rencontre qui a été longuement interrompue par la pluie après la deuxième manche.

image: keystone

Il avait déjà eu besoin de trois sets samedi au 1er tour face à l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe (ATP 133). Jakub Paul (ATP 670) s'est pour sa part incliné 6-3 4-6 6-3 devant l'Uruguayen Pablo Cuevas (ATP 104) dimanche au 1er tour des qualifications. Le Grison avait été stoppé dans son élan samedi après-midi, la pluie ayant interrompu les débats après le deuxième set. Marc-Andrea Hüsler (ATP 160) avait chuté dès samedi, battu 7-6 (7/5) 6-2 par l'Allemand Daniel Altmaier (ATP 144) au 1er tour.

Swiatek atomise Pliskova en finale du tournoi de Rome

La tenniswoman polonaise Iga Swiatek s'est imposée 6-0 6-0 (!) contre la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 9) dimanche en finale dans la Cité éternelle. La tenante du titre à Roland-Garros, actuelle quinzième joueuse mondiale, n'a eu besoin que de 45 minutes pour gagner cette partie...

🏍️ Jason Dupasquier reçu 5 sur 5

Jason Dupasquier (KTM) a terminé dans les points pour la cinquième fois en autant de courses Moto3 cette saison. Dimanche, lors du GP de France au Mans, le Fribourgeois s'est classé 13e dans des conditions très difficiles. Sur une piste humide et très piégeuse, Dupasquier a su rester sur sa machine, au contraire de plusieurs autres pilotes.

image: keystone

Le Suisse démontre une constance réjouissante puisqu'il a rallié l'arrivée à chaque Grand Prix depuis ses débuts l'an passé. La victoire au Mans est revenue à l'Espagnol Sergio Garcia (GASGAS) devant le Tchèque Filip Salac (Honda).

La victoire en MotoGP est revenue à Jack Miller

L'Australien, pilote chez Ducati, a remporté la course en catégorie MotoGP au Mans. Une épreuve mouvementée! Les pilotes ont dû changer de moto en cours d'épreuve en raison de l'arrivée de la pluie. Plusieurs ont chuté, dont Marc Marquez (Honda), qui était alors en tête. Miller a fêté son deuxième succès consécutif. Sur le podium, il a précédé les Français Johann Zarco (Ducati) et Fabio Quartararo (Yamaha).

Mais encore... - En aviron, le deux de couple poids légers composé par Frédérique Rol et Patricia Merz a obtenu sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo. Le duo a atteint son objectif sur le Rotsee (LU) dimanche lors des régates qualificatives.



- Deux médailles suisses en course d'orientation dimanche: Aux Européens de Neuchâtel, la Tessinoise Elena Roos a terminé deuxième du sprint, juste devant la Bernoise Simona Aebersold (3e). Après les 21 postes, les deux Helvètes ont respectivement concédé cinq et six secondes à la vainqueure, la Suédoise Tove Alexandersson.



Volleyball: la Suisse peut toujours y croire

L'équipe de Suisse masculine peut toujours espérer se qualifier pour la phase finale de l'Euro. La troupe du coach Mario Motta s'est emparée de la 2e place du groupe E des éliminatoires en battant la Roumanie 3-2 samedi à Ploiesti (Roumanie) lors de la 5e journée.

La sélection helvétique s'assurera le 2e rang final en battant dimanche soir à Ploiesti l'Albanie, équipe la plus faible d'un groupe dominé par la Slovaquie, pour son dernier match de poule. Pour se qualifier pour ce Championnat d'Europe 2021, les Helvètes devront faire partie des 5 meilleurs deuxièmes de groupe. L'Euro se déroulera en septembre en Pologne, en République tchèque, en Finlande et en Estonie.

⚽🇨🇭 Le FC Sion a (seulement) un pied en Challenge League

Le FC Sion n'est pas encore relégué en Challenge League. Mais ça sent le roussi du côté de Tourbillon. Les Valaisans, derniers de Super League, n'ont plus leur destin en mains. Ils se sont inclinés 3-1 à Lugano samedi soir. Les hommes de Marco Walker, insipides dans le jeu, ont toujours un point de retard sur le FC Vaduz, 9e et actuellement barragiste. Au mieux, ils disputeront le barrage promotion/relégation contre le deuxième de Challenge League.

La réaction de l'entraîneur sédunois après le revers au Tessin 🎙Marco Walker après #LUGSIO : « Désormais, la dernière chance arrive vendredi. On devra tout mettre sur le terrain, faire notre part du travail avant de regarder le score du FC Vaduz. » #FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/qeIwie0RqM — FC Sion (@FCSion) May 15, 2021

Défaite interdite pour Sion vendredi à Tourbillon contre Bâle, sinon il sera relégué directement en deuxième division. Tout en espérant que Vaduz ne gagne pas à Zurich. Les Liechtensteinois ont, eux, perdu 3-1 à domicile contre Servette. Les Genevois ont, du coup, décroché leur billet pour l'Europa League.

Dans les autres parties de cette 35e et avant-dernière journée de Super League:

Le FC Bâle s'est très largement imposé 4-0 contre le FC Zurich

s'est très largement imposé 4-0 contre le Saint-Gall a dynamité Lausanne 5-0

a dynamité 5-0 Le champion Young Boys s'est fait plaisir contre Lucerne en gagnant 5-2

Les conséquences de ces résultats, en résumé

Sion reste dernier du classement. Les Valaisans – qui ont un goalaverage favorable (-14) par rapport à Vaduz (-19) – devront faire au moins match nul vendredi à Tourbillon face au FC Bâle, tout en espérant que Vaduz ne gagne pas à Zurich.



Les scénarios possibles:



❌ Sion perd => Sion est relégué



❌ Vaduz gagne => Sion est relégué



❌ Sion fait match nul et Vaduz fait match nul ou gagne => Sion est relégué



✅ Sion gagne et Vaduz perd => Sion disputera le barrage



✅ Sion gagne et Vaduz fait match nul => Sion disputera le barrage



✅ Sion fait match nul et Vaduz perd => Sion disputera le barrage

​

reste dernier du classement. Les Valaisans – qui ont un goalaverage favorable (-14) par rapport à Vaduz (-19) – vendredi à Tourbillon face au FC Bâle, à Zurich. ❌ Sion perd => Sion est relégué ❌ Vaduz gagne => Sion est relégué ❌ Sion fait match nul et Vaduz fait match nul ou gagne => Sion est relégué ✅ Sion gagne et Vaduz perd => Sion disputera le barrage ✅ Sion gagne et Vaduz fait match nul => Sion disputera le barrage ✅ Sion fait match nul et Vaduz perd => Sion disputera le barrage ​ Saint-Gall (7 e ) et Zurich (8 e ) sont définitivement sauvés

) et Zurich (8 ) sont définitivement sauvés Bâle (2e) et Servette (3e) joueront l'Europa League

Le classement au soir du samedi 15 mai source: rts

⚽🇨🇭 Yverdon Sport promu en Challenge League

Yverdon Sport évoluera en Challenge League la saison prochaine. Les hommes du coach Jean-Michel Aeby ont assuré leur montée samedi en s'imposant 3-2 à domicile face à Cham dans le cadre du tour de promotion de Promotion League.

keystone

YS retrouve ainsi la 2e division dix ans après l'avoir quittée et quatre ans après avoir décroché le titre de champion de Suisse de 1ère ligue. Le club du Nord vaudois a souffert samedi pour vaincre Cham, qui menait 2-1 à la mi-temps. Un doublé de Mobulu dans les vingt dernières minutes de jeu lui a permis de faire la différence.

🇫🇷⚽ Pendant ce temps... Clermont Foot a obtenu sa promotion en Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Le club est détenu depuis deux ans par l'homme d'affaires zurichois Ahmet Schaefer. Clermont a terminé 2e du classement de Ligue 2 derrière Troyes.

⚽ La Coupe d'Angleterre pour Leicester

Leicester a remporté samedi la première Coupe d'Angleterre de son histoire. Les Foxes ont battu Chelsea 1-0 en finale grâce à une frappe magnifique de Youri Tielemans (63e) en pleine lucarne, devant 21'000 spectateurs admis à Wembley.

Cette défaite sonne comme un revers cinglant pour le Chelsea de Thomas Tuchel, à qui l'égalisation a été refusée par la VAR à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Les Blues ont deux semaines devant eux pour se refaire un moral avant la finale de la Ligue des champions à Porto contre Manchester City.

⚽🇹🇷 Besiktas champion de Turquie au bout du suspense

Le Besiktas Istanbul a remporté samedi pour la 16e fois de son histoire le championnat de Turquie. Les hommes de Sergen Yalçin devancent d'un cheveu Galatasaray à l'issue d'une folle course-poursuite qui a tenu le pays en haleine. Le Besiktas s'est imposé 2-1 à l'extérieur samedi. Galatasaray, qui jouait en même temps contre Malatyaspor, s'est imposé 3-1 et finit avec le même nombre de points que son rival (84). Mais avec une petite unité de retard à la différence de buts (45 contre 44)!

Les Aigles noirs fêtent leur titre The night we wont forget! 🌃#FlyHigh pic.twitter.com/VDQDkRI1oa — The Black Eagles 🏆 (@BesiktasEnglish) May 15, 2021

Pendant ce temps... 🏒 Hockey sur glace, équipe de Suisse La Suisse a signé un quatrième succès en quatre matches de préparation en vue du Championnat du monde samedi à Riga. La sélection helvétique a dominé la Lettonie 2-1 grâce une fois encore à ses Zougois. Même plus d'une semaine après avoir conquis son deuxième titre de champion de Suisse, Zoug continue de monopoliser l'attention. Même à plusieurs milliers de kilomètres. Parce qu'en équipe de Suisse, les Zougois font la loi en marquant des buts. Dario Simion s'était signalé par un doublé vendredi. Le puissant ailier a une nouvelle fois trouvé la faille en plus d'assister son copain Grégory Hofmann pour le 2-1 décisif à la 55e.

🎾 Une finale Djokovic-Nadal à Rome

Novak Djokovic (ATP 1) et Rafael Nadal (ATP 3) s'affronteront pour la sixième fois en finale du Masters 1000 de Rome dimanche. Il s'agira de leur premier duel depuis la finale de Roland-Garros 2020, remportée par l'Espagnol. Octuple vainqueur à Rome, Rafael Nadal fut le premier à décrocher son ticket pour la finale, dominant l'Américain Reilly Opelka (ATP 47) 6-4 6-4.

Nadal dans ses œuvres face à Opelka #ÚLTIMAHORA | 🎾Nadal, primer finalista en Roma.



Doblegó sin excesivos problemas a Reilly Opelka 🇺🇸 por un doble 6-4. #IBI21



📽️ @TennisTV 👉 A la final con puntos como este ⤵️pic.twitter.com/wWFMKSwCS1 — EFE Deportes (@EFEdeportes) May 15, 2021

Titré pour sa part à cinq reprises dans la Ville éternelle - dont deux fois aux dépens du Majorquin -, Novak Djokovic l'a rejoint en soirée en battant l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 33) 6-3 6-7 (5/7) 6-2 en 2h44'.

La balle de match victorieuse de Djoko Sin duda acabamos de ver uno de los mejores partidos del año. Novak Djokovic🇷🇸 derrotó a Lorenzo Sonego🇮🇹 6-4 6-7(5) 6-2.



El serbio jugó 6 sets el día de hoy, le ganó en la mañana a Tsitsipas 4-6 7-5 7-5.



Premio: Jugar contra Nadal🇪🇦pic.twitter.com/Xb8q7WJ2TW — TenisRF (@TenisRF) May 15, 2021

🎾 Ça passe pour Laaksonen à Genève

Henri Laaksonen (ATP 149) a passé le 1er tour des qualifications au Geneva Open. Samedi, le Schaffhousois s'est imposé 6-4 5-7 6-0 devant l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe (ATP 133). Il affrontera le Chilien Alejandro Tabilo (ATP 166) dimanche au 2e et dernier tour.

image: keystone

Jakub Paul (ATP 670) peut espérer rejoindre Henri Laaksonen. Invité grâce à sa victoire dans le tournoi de pré-qualification de Swiss Tennis, le Grison venait d'égaliser à un set partout face à l'Uruguayen Pablo Cuevas (ATP 104) lorsque la rencontre a été interrompue par la pluie. Ce match doit reprendre à 10h30 dimanche.

C'est en revanche déjà fini pour Marc-Andrea Hüsler (ATP 160). Le gaucher zurichois a été battu 7-6 (7/5) 6-2 par l'Allemand Daniel Altmaier (ATP 144) au 1er tour des qualifications sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives.

⚽🇮🇹 La Juventus peut encore espérer jouer la Ligue des champions

La Vieille Dame a battu l'Inter Milan, fraîchement champion d'Italie, 3-2 samedi soir. Du coup, les Turinois, quatrièmes du classement, restent en course pour une qualif en Ligue des champions. Ils mettent la pression sur leurs concurrents directs, Milan (3e) et Naples (5e). Les Milanais ont le même nombre de points que la Juventus (75), alors que les Napolitains ont récolté 73 unités. Milan et Naples ont toutefois joué un match de moins que la formation piémontaise.

FT | I TRE PUNTI SONO BIANCONERI ⚪⚫



Voluti fino in fondo, conquistati lottando fino alla fine 💪

Rete di @Cristiano e doppietta di @Cuadrado ⚽️⚽️⚽️#JuveInter #ForzaJuve pic.twitter.com/ns5l9j61w0 — JuventusFC (@juventusfc) May 15, 2021

De son côté, l'Atalanta décroche sa place pour la compétition continentale reine

L'Atalanta Bergame a obtenu son billet pour la prochaine Ligue des champions avant même la dernière journée de championnat d'Italie. L'international suisse Remo Freuler et ses coéquipiers ont assuré leur qualification en s'imposant 4-3 samedi sur la pelouse du Genoa. Les Bergamasques ont déroulé en première mi-temps en menant 3-0 grâce à Zapata (9e), Malinovskyi (27e) et Gosens (44e).

Comme elle le mentionne sur Twitter, l'Atalanta jouera sa 3e Ligue des champions consécutive ✨ 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍 ✨



Siamo in @ChampionsLeague, ancora una volta, per la terza stagione consecutiva!!! 🔥

We'll play in the #UCL, once again, for the third season in a row!!! 🖤💙#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/etFb1NdlNK — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 15, 2021

La «Dea» conserve la 2e place et prend provisoirement trois points d'avance sur l'AC Milan, qui reçoit dimanche soir Cagliari. Même en cas de victoire des Rossoneri lors des deux prochains matches, l'Atalanta est assurée de jouer la Ligue des champions à la faveur d'un goalaverage particulièrement favorable (90 buts marqués pour 45 encaissés) .

Pendant ce temps... 🔥 Haris Seferovic est en pleine forme Le footballeur international suisse a signé un nouveau doublé samedi lors du choc de la 33e journée du championnat du Portugal, remporté 4-3 par son équipe, le Benfica, face au champion, le Sporting. L'attaquant helvétique a ainsi atteint la barre des 20 réalisations dans ce championnat 2020/2021, dont il est le meilleur buteur. Ce doublé est le septième pour Haris Seferovic dans ce championnat, le cinquième depuis le début du mois de mars. Le Lucernois a ouvert la marque dès la 7e minute et a inscrit le 4-1 sur penalty à la 48e. A un mois du coup d'envoi de l'Euro, son excellente forme doit certainement réjouir en premier lieu le sélectionneur national Vladimir Petkovic.

⚽🇸🇪 Ibrahimovic forfait pour l'Euro

Zlatan Ibrahimovic ne disputera pas l'Euro cet été! Victime d'une entorse au genou gauche il y a une semaine avec l'AC Milan, l'attaquant suédois de 39 ans est contraint de déclarer forfait. Il va être soumis à des soins pendant «six semaines», a annoncé samedi son club.

Image: keystone

Cette nouvelle est évidemment un coup dur pour l'équipe de Suède, qui doit rencontrer l'Espagne le 14 juin, la Slovaquie le 18 et la Pologne le 23 dans le cadre de l'Euro (11 juin-11 juillet). Zlatan Ibrahimovic était revenu en sélection en mars seulement, près de cinq ans après ses adieux internationaux.

La superstar suédoise a reçu ce samedi la visite à Milan d'un spécialiste qui lui a prescrit «un traitement conservatoire de six semaines», a indiqué dans un premier temps l'AC Milan. Zlatan Ibrahimovic a annoncé dans la foulée à sa Fédération qu'il renonçait à disputer l'Euro pour privilégier sa thérapie.

⚽🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Sacré exploit des Glasgow Rangers

Les Glasgow Rangers ont terminé la saison invaincus en championnat d'Ecosse. Assurés du titre depuis début mars déjà (!), les hommes de Steven Gerrard ont écrasé Aberdeen 4-0 à domicile samedi lors de l'ultime journée.

Image: keystone

Les Rangers, où évolue l'attaquant international suisse Cedric Itten (4 buts en 27 apparitions dans ce championnat 2020/21), achèvent cette campagne avec 102 points après 32 victoires et 6 nuls. La formation historiquement protestante de Glasgow devance de 25 points son dauphin et éternel rival catholique, le Celtic, privé d'un dixième titre consécutif.

Pendant ce temps... 🚴‍♂️ Cyclisme Le Français Victor Lafay (Cofidis) a remporté la 8e étape du Tour d'Italie entre Foggia et Guardia Sanframondi (170 km). Il s'agit de la plus belle victoire de la carrière du Lyonnais de 25 ans. Le Hongrois Attila Valter (Groupama- FDj) conserve le maillot rose de leader.

⚽🇨🇭Football Gianluca Gaudino va quitter Young Boys au terme de cette saison. Le contrat du milieu de 24 ans n'a pas été prolongé, a annoncé le champion de Suisse samedi. Le club bernois se sépare également de son troisième gardien, Joschua Neuenschwander (20 ans).

Volleyball Qualifiée depuis la veille pour la phase finale, l'équipe de Suisse dames a logiquement connu la défaite face au Bélarus samedi à Minsk pour son dernier match dans les éliminatoires de l'Euro. Les protégées de la coach Saskia van Hintum ont été battues 3-0. Cet affrontement n'avait plus le moindre intérêt, le Bélarus ayant également déjà son ticket pour le tournoi final en poche. Dans ce contexte, Saskia van Hintum avait décidé de ménager ses deux meilleures joueuses, Maja Storck et Laura Künzler, laissées au repos samedi.

🎾 Djokovic victorieux

Novak Djokovic a décroché samedi à Rome sa plus belle victoire de la saison sur terre battue. Le no 1 mondial s'est imposé 4-6 7-5 7-5 devant Stefanos Tsitsipas (ATP 5) dans un quart de finale qui n'avait pas pu se terminer vendredi en raison de la pluie.

Battu dès les huitièmes de finale à Monte-Carlo et sorti en demi-finale de «son» tournoi de Belgrade, Novak Djokovic est revenu de très loin avant de signer son troisième succès d'affilée face au Grec. Il a en effet dû écarter quatre balles de double break à 1-3 dans la manche décisive, avant de s'adjuger six des huit derniers jeux. En demi-finale, «Djoko» affrontera samedi encore l'Italien Lorenzo Sonego.

⚽🇩🇪 Lewandowski égale le record de buts de Gerd Müller

On vous en parlait mercredi dernier: Robert Lewandowski avait l'occasion, ce samedi, d'égaler le record de buts inscrits en une saison de Bundesliga (40). L'ancien attaquant du Bayern Munich Gerd Müller l'avait établi lors de l'exercice 1971/72.

C'est mission accomplie pour le Polonais du Bayern, qui a marqué sur pénalty ce samedi à Freiburg lors du match nul des Bavarois (2-2). Après son but, Lewandowski a rendu hommage à Gerd Müller en dévoilant un t-shirt sous son maillot avec l'inscription «4ever Gerd» («Gerd pour toujours»), avant de recevoir une haie d'honneur de ses coéquipiers. Le Polonais aura encore une chance de battre cette marque historique: le Bayern Munich recevra Augsbourg samedi prochain pour la dernière journée de championnat.

Lewandowski vient d’égaliser le Lewandowski a célébré le record de Gerd Muller et tient quand même à rendre hommage à la légende de la Bundesliga ! pic.twitter.com/bQ0K3Lm3ZF — Conte2Foot (@Conte2Foot) May 15, 2021

Vendredi, on vous parlait justement des haies d'honneur les plus mythiques de l'Histoire du sport. Celle de ce samedi pour Lewandowski est à rajouter à la liste.

De son côté, Francfort (5e) a fait une bien mauvaise opération. Battu par le futur relégué Schalke 4-3, les hommes d'Adi Hütter peuvent sans doute dire adieu à la Ligue des champions. Dortmund, 4e avec un point d'avance, a un match à jouer dimanche à Mayence. Si les «Jaune et Noir» gagnent, ils seront qualifiés pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.

⚽🇨🇭 Xamax a quasiment assuré son maintien, Thoune cale

La 35e journée de Challenge League n'a pas franchement apporté de réponses définitives. Neuchâtel Xamax et GC se sont neutralisés à la Maladière 1-1, alors que Thoune a perdu 3-1 devant Aarau. Mais les Neuchâtelois ont de très grandes chances de se maintenir: un match nul à Chiasso jeudi prochain leur suffirait, et même une défaite avec moins de trois buts d'écart. Xamax possède en effet trois points d'avcance sur les Tessinois, derniers, et un meilleur goalaverage.

C'est terminé à La Maladière avec un match nul contre le leader!



Xamax - GC se termine sur le score de 1-1.



On vous donnes rendez-vous pour le dernier match contre Chiasso la semaine prochaine.#AllezXamax #XAMGC 1-1 pic.twitter.com/DhJzbqVNTl — Neuchâtel Xamax (@XamaxFCS) May 14, 2021

De leur côté, grâce à ce point remporté à Neuchâtel, les Zurichois, leaders, ont malgré tout repris une longueur d'avance sur leur dauphin Thoune, qui a été surpris 3-1 à domicile par Aarau. Ils auront leur destin en mains jeudi prochain pour la dernière journée puisqu'ils recevront une équipe de Kriens définitivement sauvée.

Dans les deux autres matches, le Stade Lausanne Ouchy a battu Wil 3-0 et Kriens en a fait de même contre Winterthour sur le même score.

Le classement au soir du vendredi 14 mai

🏒 La Suisse solide face aux Lettons

La Suisse a poursuivi sa préparation parfaite au Championnat du monde de hockey sur glace, vendredi à Riga. La sélection helvétique a dominé la Lettonie 3-0 avec un doublé de Dario Simion.

Il n'est pas plombier, il ne porte pas une casquette ni une salopette rouge, mais c'est bien Super Dario. L'attaquant de Zoug n'a pas semblé perturbé par le voyage vers la Lettonie. Brillant en play-offs avec le champion de Suisse, le Tessinois a poursuivi le travail qu'il fait le mieux cette saison: marquer des buts.

Volleyball: les Suissesses à l'Euro

L'équipe de Suisse féminine de volleyball se rendra au Championnat d'Europe cet été. La troupe de la coach Saskia van Hintum a battu l'Estonie 3-1 vendredi et ne peut plus être délogée de la 2e place du groupe A. C'est à Minsk que les Suissesses sont parvenues à se qualifier pour la deuxième fois pour un Championnat d'Europe, et ce de manière consécutive.

🚴‍♂️ 7e étape du Giro: encore une victoire de Caleb Ewan

Vendredi, l'Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal) a remporté au sprint la 7e étape du Tour d'Italie, entre Notaresco et Termoli (181 km). Le Hongrois Attila Valter (Groupama- FDj) conserve le maillot rose de leader.

Image: keystone

⚽🇪🇺 Le Portugal prêt à accueillir touristes et supporters britanniques

Le Portugal a décidé vendredi de lever les restrictions aux voyages touristiques depuis le Royaume-Uni. Cette décision permet aux supporters anglais d'assister à la finale de Ligue des champions de football, délocalisée la veille à Porto (nord du Portugal).

La décision, annoncée à Lisbonne par le ministère des Affaires étrangères et aussitôt relayée par l'agence de promotion du tourisme portugais au Royaume-Uni, entrera en vigueur lundi aux premières heures.

Von Ballmoos, Camara et Faivre prolongent à YB

Young Boys a prolongé les contrats de David von Ballmoos, Guillaume Faivre et Ali Camara. Von Ballmoos a étendu son bail jusqu'en 2025, Camara jusqu'en 2024 et Faivre pour une année.

Neymar ne jouera probablement pas la finale de la Coupe de France

Neymar ne devrait pas pouvoir disputer la finale de la Coupe de France mercredi prochain contre Monaco. La superstar du Paris St-Germain a été suspendue par la commission de discipline de la Fédération (FFF). Le Brésilien a en effet reçu un avertissement à Montpellier, où le PSG s'est imposé aux tirs au but mercredi en demi-finale.

🚨 Mauvaise nouvelle pour le PSG !



Neymar sera bien suspendu pour la finale de la Coupe de France face à Monaco. Le Brésilien écope d'un match de suspension, par révocation du sursis 🔴 pic.twitter.com/lAeAl5KMTJ — La Minute Football (@minutefootball) May 14, 2021

Ce carton jaune a révoqué le sursis d'un match dont il avait écopé début avril après son carton rouge contre Lille en Championnat. Le club a toutefois la possibilité de demander une conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), une démarche qui peut suspendre la décision de la FFF.

Pendant ce temps... Football 🇨🇭 Aiyegun Tosin s'est blessé au pied gauche mercredi contre St-Gall. L'attaquant nigérian du FC Zurich (22 ans) va être absent plusieurs semaines. Tosin avait déjà manqué plusieurs semaines l'an dernier de début juillet à la mi-septembre.

Hockey sur glace 🇨🇭 Les Zurich Lions ont mis sous contrat pour deux ans le Canadien de 33 ans Justin Azevedo. Il jouait depuis sept ans à Kazan en KHL. Petit centre droitier d'1m70, Azevedo a soulevé la Coupe Gagarine en 2018. Il avait inscrit 24 points en 19 matches de play-offs. Cette année en Russie, le joueur aux racines portugaises a inscrit 22 points (5 buts) en 30 parties.

🎾 Nadal prend sa revanche sur Zverev et se qualifie pour les demi-finales

Au bord du précipice jeudi dans son 8e de finale face à Denis Shapovalov, Rafael Nadal (ATP 3) s'est qualifié plus tranquillement pour les demi-finales à Rome. Le nonuple vainqueur du Masters 1000 italien a dominé Alexander Zverev (ATP 6) 6-3 6-4 en quart. Contraint d'écarter deux balles de match et de batailler pendant près de 3h30' jeudi, Rafael Nadal n'a eu besoin «que» de 1h59' pour vaincre la résistance d'Alexander Zverev. Il prend ainsi sa revanche sur la défaite subie en deux sets face à l'Allemand une semaine plus tôt au même stade de la compétition à Madrid.

La balle de match victorieuse pour Nadal Service volée pour terminer le match. Rafael Nadal. pic.twitter.com/E5m22tMogd — Taki (@Gommaaah) May 14, 2021

🚴‍♂️🇫🇷 Alaphilippe n'ira pas aux JO de Tokyo

Le champion du monde de cyclisme sur route en titre Julian Alaphilippe a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux qu'il ne participerait pas aux JO de Tokyo. Le Français aurait été l'un des favoris de la course en ligne. «C'est une décision personnelle et mûrement réfléchie. Des objectifs de fin de saison ont été définis et dans ce sens des choix doivent être faits. Je serais très fier de porter le maillot de l'équipe de France pour les prochains championnats du monde», a écrit le coureur de l'équipe belge Deceuninck-Quick Step sur Twitter et Instagram.

Le message d'Alaphilippe (1/3) Bonjour à tous , je vous informe après avoir longuement réfléchi , en accord avec le sélectionneur de l’équipe de France et mon équipe Deceuninck Quick step , ne pas être candidat à une sélection pour les prochains JO de Tokyo. pic.twitter.com/rXA0Vrc7Ae — Julian Alaphilippe Officiel (@alafpolak1) May 14, 2021

Pendant ce temps... Formule 1 Le Grand Prix de Turquie, prévu le 13 juin, a été annulé en raison de la situation sanitaire dans ce pays. Il est remplacé par une deuxième course en Autriche, le 27 juin. Ce Grand Prix de Styrie se tiendra une semaine avant le Grand Prix d'Autriche prévu le 4 juillet sur le même circuit de Spielberg. En raison de ces changements, le Grand Prix de France du Castellet est avancé d'une semaine et se courra donc le 20 juin.

⚽🇨🇭 Flo quitte le Lausanne-Sport

Per-Egil Flo (32 ans) quitte le Lausanne-Sport avec effet immédiat. Le club vaudois de Super League explique dans un communiqué avoir accédé au souhait de son latéral norvégien, qui va rejoindre son club de coeur de Sogndal (D2 norvégienne) et s'installer en famille dans sa région d'origine.

𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 𝗣𝗘𝗙! 🙏



Le FC Lausanne-Sport et Per-Egil Flo se sont mis d’accord pour libérer le joueur de son contrat cette semaine.



En effet, Flo a émis le souhait de pouvoir rejoindre son club de cœur, le @sogndalfotball.#AllezLausanne #ThanksPEF pic.twitter.com/5rtcRGq1iC — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) May 14, 2021

🏒🇨🇭 Ça bouge du côté de l'EV Zoug...

Le club de Suisse centrale annonce l'arrivée d'un deuxième défenseur suédois, deux jours après avoir confirmé celle de Christian Djoos. Le champion de Suisse 2021 a recruté Niklas Hansson, finaliste du dernier championnat de Suède avec Rögle. International suédois, Niklas Hansson (26 ans) a signé pour deux ans avec Zoug.

‍Der Schwede Niklas Hansson unterschreibt für die nächsten 2 Jahre beim EVZ.



📰 https://t.co/VTqwvnIe5L#fürblauundwiis pic.twitter.com/oTyMQF20M0 — EVZ (@official_EVZ) May 14, 2021

«Il est devenu l'un des leaders de Rögle au cours des deux dernières saisons», souligne dans un communiqué le directeur sportif du club zougois, Reto Kläy. Drafté en 68e position par Dallas en 2013, Niklas Hansson n'a jamais eu sa chance en NHL mais a disputé 145 matches de AHL entre 2016 et 2019 avant de revenir en Suède. Il a réussi 30 points en 63 matches avec Rögle durant la saison 2020/21.

... et aussi de celui du HC Lugano

L'équipe tessinoise annonce, elle, les arrivées de deux jeunes attaquants. L'international espoirs Yves Stoffel (20 ans) s'est engagé pour trois ans, Evan Tschumi (24 ans) signant quant à lui pour une saison. Yves Stoffel débarque en provenance de l'Academy de Zoug, alors qu'Evan Tschumi – dont l'oncle Rick a porté les couleurs de Lugano à la fin des années 1990 – évoluait dans une Ligue universitaire américaine. Les Tessinois ont par ailleurs prolongé le contrat d'un autre attaquant, Loïc Vedova (24 ans).

✍️ L’Hockey Club Lugano comunica di aver rinnovato il contratto con il 24enne attaccante Loic Vedova e di aver inoltre siglato un accordo con l’attaccante Yves Stoffel e Evan Tschumi.



👉 https://t.co/bVtoQqc6MM pic.twitter.com/woCO0f4Mwg — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) May 14, 2021

Entretien avec Alexia Cerenys Vidéo: watson