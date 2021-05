Sport

Djokovic gagne au bout du suspens +++ Pas d'Euro pour Zlatan

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

🎾 Ça passe pour Laaksonen à Genève

Henri Laaksonen (ATP 149) a passé le 1er tour des qualifications au Geneva Open. Samedi, le Schaffhousois s'est imposé 6-4 5-7 6-0 devant l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe (ATP 133). Il affrontera le Chilien Alejandro Tabilo (ATP 166) dimanche au 2e et dernier tour.

Jakub Paul (ATP 670) peut espérer rejoindre Henri Laaksonen. Invité grâce à sa victoire dans le tournoi de pré-qualification de Swiss Tennis, le Grison venait d'égaliser à un set partout face à l'Uruguayen Pablo Cuevas (ATP 104) lorsque la rencontre a été interrompue par la pluie. Ce match doit reprendre à 10h30 dimanche.

C'est en revanche déjà fini pour Marc-Andrea Hüsler (ATP 160). Le gaucher zurichois a été battu 7-6 (7/5) 6-2 par l'Allemand Daniel Altmaier (ATP 144) au 1er tour des qualifications sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives.

⚽🇸🇪 Ibrahimovic forfait pour l'Euro

Zlatan Ibrahimovic ne disputera pas l'Euro cet été! Victime d'une entorse au genou gauche il y a une semaine avec l'AC Milan, l'attaquant suédois de 39 ans est contraint de déclarer forfait. Il va être soumis à des soins pendant «six semaines», a annoncé samedi son club.

Cette nouvelle est évidemment un coup dur pour l'équipe de Suède, qui doit rencontrer l'Espagne le 14 juin, la Slovaquie le 18 et la Pologne le 23 dans le cadre de l'Euro (11 juin-11 juillet). Zlatan Ibrahimovic était revenu en sélection en mars seulement, près de cinq ans après ses adieux internationaux.

La superstar suédoise a reçu ce samedi la visite à Milan d'un spécialiste qui lui a prescrit «un traitement conservatoire de six semaines», a indiqué dans un premier temps l'AC Milan. Zlatan Ibrahimovic a annoncé dans la foulée à sa Fédération qu'il renonçait à disputer l'Euro pour privilégier sa thérapie.

Pendant ce temps... 🚴‍♂️ Cyclisme Le Français Victor Lafay (Cofidis) a remporté la 8e étape du Tour d'Italie entre Foggia et Guardia Sanframondi (170 km). Il s'agit de la plus belle victoire de la carrière du Lyonnais de 25 ans. Le Hongrois Attila Valter (Groupama- FDj) conserve le maillot rose de leader.

⚽🇨🇭Football Gianluca Gaudino va quitter Young Boys au terme de cette saison. Le contrat du milieu de 24 ans n'a pas été prolongé, a annoncé le champion de Suisse samedi. Le club bernois se sépare également de son troisième gardien, Joschua Neuenschwander (20 ans).

🎾 Djokovic victorieux

Novak Djokovic a décroché samedi à Rome sa plus belle victoire de la saison sur terre battue. Le no 1 mondial s'est imposé 4-6 7-5 7-5 devant Stefanos Tsitsipas (ATP 5) dans un quart de finale qui n'avait pas pu se terminer vendredi en raison de la pluie.

Battu dès les huitièmes de finale à Monte-Carlo et sorti en demi-finale de «son» tournoi de Belgrade, Novak Djokovic est revenu de très loin avant de signer son troisième succès d'affilée face au Grec. Il a en effet dû écarter quatre balles de double break à 1-3 dans la manche décisive, avant de s'adjuger six des huit derniers jeux.

⚽🇩🇪 Lewandowski égale le record de buts de Gerd Müller

On vous en parlait mercredi dernier: Robert Lewandowski avait l'occasion, ce samedi, d'égaler le record de buts inscrits en une saison de Bundesliga (40). L'ancien attaquant du Bayern Munich Gerd Müller l'avait établi lors de l'exercice 1971/72.

C'est mission accomplie pour le Polonais du Bayern, qui a marqué sur pénalty ce samedi à Freiburg. Après son but, Lewandowski a rendu hommage à Gerd Müller en dévoilant un t-shirt sous son maillot avec l'inscription «4ever Gerd», avant de recevoir une haie d'honneur de ses coéquipiers.

Vendredi, on vous parlait des haies d'honneur les plus mythiques de l'Histoire du sport. Celle de ce samedi pour Lewandowski est à rajouter à la liste.

⚽🇨🇭 Xamax a quasiment assuré son maintien, Thoune cale

La 35e journée de Challenge League n'a pas franchement apporté de réponses définitives. Neuchâtel Xamax et GC se sont neutralisés à la Maladière 1-1, alors que Thoune a perdu 3-1 devant Aarau. Mais les Neuchâtelois ont de très grandes chances de se maintenir: un match nul à Chiasso jeudi prochain leur suffirait, et même une défaite avec moins de trois buts d'écart. Xamax possède en effet trois points d'avcance sur les Tessinois, derniers, et un meilleur goalaverage.

C'est terminé à La Maladière avec un match nul contre le leader!



Xamax - GC se termine sur le score de 1-1.



De leur côté, grâce à ce point remporté à Neuchâtel, les Zurichois, leaders, ont malgré tout repris une longueur d'avance sur leur dauphin Thoune, qui a été surpris 3-1 à domicile par Aarau. Ils auront leur destin en mains jeudi prochain pour la dernière journée puisqu'ils recevront une équipe de Kriens définitivement sauvée.

Dans les deux autres matches, le Stade Lausanne Ouchy a battu Wil 3-0 et Kriens en a fait de même contre Winterthour sur le même score.

Le classement au soir du vendredi 14 mai

🏒 La Suisse solide face aux Lettons

La Suisse a poursuivi sa préparation parfaite au Championnat du monde de hockey sur glace, vendredi à Riga. La sélection helvétique a dominé la Lettonie 3-0 avec un doublé de Dario Simion.

Il n'est pas plombier, il ne porte pas une casquette ni une salopette rouge, mais c'est bien Super Dario. L'attaquant de Zoug n'a pas semblé perturbé par le voyage vers la Lettonie. Brillant en play-offs avec le champion de Suisse, le Tessinois a poursuivi le travail qu'il fait le mieux cette saison: marquer des buts.

Volleyball: les Suissesses à l'Euro

L'équipe de Suisse féminine de volleyball se rendra au Championnat d'Europe cet été. La troupe de la coach Saskia van Hintum a battu l'Estonie 3-1 vendredi et ne peut plus être délogée de la 2e place du groupe A. C'est à Minsk que les Suissesses sont parvenues à se qualifier pour la deuxième fois pour un Championnat d'Europe, et ce de manière consécutive.

🚴‍♂️ 7e étape du Giro: encore une victoire de Caleb Ewan

Vendredi, l'Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal) a remporté au sprint la 7e étape du Tour d'Italie, entre Notaresco et Termoli (181 km). Le Hongrois Attila Valter (Groupama- FDj) conserve le maillot rose de leader.

⚽🇪🇺 Le Portugal prêt à accueillir touristes et supporters britanniques

Le Portugal a décidé vendredi de lever les restrictions aux voyages touristiques depuis le Royaume-Uni. Cette décision permet aux supporters anglais d'assister à la finale de Ligue des champions de football, délocalisée la veille à Porto (nord du Portugal).

La décision, annoncée à Lisbonne par le ministère des Affaires étrangères et aussitôt relayée par l'agence de promotion du tourisme portugais au Royaume-Uni, entrera en vigueur lundi aux premières heures.

Von Ballmoos, Camara et Faivre prolongent à YB

Young Boys a prolongé les contrats de David von Ballmoos, Guillaume Faivre et Ali Camara. Von Ballmoos a étendu son bail jusqu'en 2025, Camara jusqu'en 2024 et Faivre pour une année.

Neymar ne jouera probablement pas la finale de la Coupe de France

Neymar ne devrait pas pouvoir disputer la finale de la Coupe de France mercredi prochain contre Monaco. La superstar du Paris St-Germain a été suspendue par la commission de discipline de la Fédération (FFF). Le Brésilien a en effet reçu un avertissement à Montpellier, où le PSG s'est imposé aux tirs au but mercredi en demi-finale.

🚨 Mauvaise nouvelle pour le PSG !



Ce carton jaune a révoqué le sursis d'un match dont il avait écopé début avril après son carton rouge contre Lille en Championnat. Le club a toutefois la possibilité de demander une conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), une démarche qui peut suspendre la décision de la FFF.

Pendant ce temps... Football 🇨🇭 Aiyegun Tosin s'est blessé au pied gauche mercredi contre St-Gall. L'attaquant nigérian du FC Zurich (22 ans) va être absent plusieurs semaines. Tosin avait déjà manqué plusieurs semaines l'an dernier de début juillet à la mi-septembre.

Hockey sur glace 🇨🇭 Les Zurich Lions ont mis sous contrat pour deux ans le Canadien de 33 ans Justin Azevedo. Il jouait depuis sept ans à Kazan en KHL. Petit centre droitier d'1m70, Azevedo a soulevé la Coupe Gagarine en 2018. Il avait inscrit 24 points en 19 matches de play-offs. Cette année en Russie, le joueur aux racines portugaises a inscrit 22 points (5 buts) en 30 parties.

🎾 Nadal prend sa revanche sur Zverev et se qualifie pour les demi-finales

Au bord du précipice jeudi dans son 8e de finale face à Denis Shapovalov, Rafael Nadal (ATP 3) s'est qualifié plus tranquillement pour les demi-finales à Rome. Le nonuple vainqueur du Masters 1000 italien a dominé Alexander Zverev (ATP 6) 6-3 6-4 en quart. Contraint d'écarter deux balles de match et de batailler pendant près de 3h30' jeudi, Rafael Nadal n'a eu besoin «que» de 1h59' pour vaincre la résistance d'Alexander Zverev. Il prend ainsi sa revanche sur la défaite subie en deux sets face à l'Allemand une semaine plus tôt au même stade de la compétition à Madrid.

🚴‍♂️🇫🇷 Alaphilippe n'ira pas aux JO de Tokyo

Le champion du monde de cyclisme sur route en titre Julian Alaphilippe a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux qu'il ne participerait pas aux JO de Tokyo. Le Français aurait été l'un des favoris de la course en ligne. «C'est une décision personnelle et mûrement réfléchie. Des objectifs de fin de saison ont été définis et dans ce sens des choix doivent être faits. Je serais très fier de porter le maillot de l'équipe de France pour les prochains championnats du monde», a écrit le coureur de l'équipe belge Deceuninck-Quick Step sur Twitter et Instagram.

Pendant ce temps... Formule 1 Le Grand Prix de Turquie, prévu le 13 juin, a été annulé en raison de la situation sanitaire dans ce pays. Il est remplacé par une deuxième course en Autriche, le 27 juin. Ce Grand Prix de Styrie se tiendra une semaine avant le Grand Prix d'Autriche prévu le 4 juillet sur le même circuit de Spielberg. En raison de ces changements, le Grand Prix de France du Castellet est avancé d'une semaine et se courra donc le 20 juin.

⚽🇨🇭 Flo quitte le Lausanne-Sport

Per-Egil Flo (32 ans) quitte le Lausanne-Sport avec effet immédiat. Le club vaudois de Super League explique dans un communiqué avoir accédé au souhait de son latéral norvégien, qui va rejoindre son club de coeur de Sogndal (D2 norvégienne) et s'installer en famille dans sa région d'origine.

𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 𝗣𝗘𝗙! 🙏



Le FC Lausanne-Sport et Per-Egil Flo se sont mis d’accord pour libérer le joueur de son contrat cette semaine.



🏒🇨🇭 Ça bouge du côté de l'EV Zoug...

Le club de Suisse centrale annonce l'arrivée d'un deuxième défenseur suédois, deux jours après avoir confirmé celle de Christian Djoos. Le champion de Suisse 2021 a recruté Niklas Hansson, finaliste du dernier championnat de Suède avec Rögle. International suédois, Niklas Hansson (26 ans) a signé pour deux ans avec Zoug.

‍Der Schwede Niklas Hansson unterschreibt für die nächsten 2 Jahre beim EVZ.



«Il est devenu l'un des leaders de Rögle au cours des deux dernières saisons», souligne dans un communiqué le directeur sportif du club zougois, Reto Kläy. Drafté en 68e position par Dallas en 2013, Niklas Hansson n'a jamais eu sa chance en NHL mais a disputé 145 matches de AHL entre 2016 et 2019 avant de revenir en Suède. Il a réussi 30 points en 63 matches avec Rögle durant la saison 2020/21.

... et aussi de celui du HC Lugano

L'équipe tessinoise annonce, elle, les arrivées de deux jeunes attaquants. L'international espoirs Yves Stoffel (20 ans) s'est engagé pour trois ans, Evan Tschumi (24 ans) signant quant à lui pour une saison. Yves Stoffel débarque en provenance de l'Academy de Zoug, alors qu'Evan Tschumi – dont l'oncle Rick a porté les couleurs de Lugano à la fin des années 1990 – évoluait dans une Ligue universitaire américaine. Les Tessinois ont par ailleurs prolongé le contrat d'un autre attaquant, Loïc Vedova (24 ans).

✍️ L’Hockey Club Lugano comunica di aver rinnovato il contratto con il 24enne attaccante Loic Vedova e di aver inoltre siglato un accordo con l’attaccante Yves Stoffel e Evan Tschumi.



🎾 Grigor Dimitrov jouera à Genève

Les organisateurs du Geneva Open (16-22 mai) peuvent se réjouir de la présence d'un autre membre du top 20 du classement mondial. Ils ont attribué vendredi une «wild card» à Grigor Dimitrov (ATP 18).

Ex-no 3 mondial et vainqueur du Masters en 2017, Grigor Dimitrov (29 ans) est le deuxième joueur invité pour ce tournoi après le champion junior de Roland-Garros Dominic Stricker (18 ans/ATP 421). Le jeune Bernois vivra son baptême du feu sur l'ATP Tour au Parc des Eaux-Vives. Grigor Dimitrov avait disputé l'édition 2019 du Geneva Open, s'inclinant alors au 1er tour du tableau principal après être passé par les qualifications. Le Bulgare reste sur deux défaites subies au 1er tour sur terre battue, à Madrid et à Rome.

Il n'y aura finalement pas de Grand Prix moto en Finlande cette année

Le Grand Prix de Finlande, comptant pour le championnat du monde MotoGP et prévu le 11 juillet, a été annulé. Il est remplacé par le GP de Styrie (Autriche) qui aura lieu le 8 août, a annoncé vendredi la Fédération internationale (FIM). Cette décision a été prise en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires prises en Finlande pour y faire face.

La course devait avoir lieu sur le nouveau circuit du KymiRing, qui aurait déjà dû accueillir sa première course de MotoGP l'an dernier. Mais celle-ci avait aussi été annulée en raison de la pandémie. Le championnat du monde MotoGP table donc toujours sur 19 courses pour cette saison 2021, mais son calendrier reste sujet à modification. Deux courses sont également inscrites, mais sans aucune date fixée: les GP d'Argentine et des Etats-Unis.

🚴‍♂️ Gino Mäder remporte la 6e étape du Giro

Le Suisse Gino Mäder s'est imposé en solitaire jeudi lors de la 6e étape du Tour d'Italie, entre Grotte di Frasassi et San Giacomo, au-dessus d'Ascoli (160 km). C'est le premier grand succès de sa carrière. Mäder (Bahrain Victorious) a conservé 9 secondes d'avance sur le Colombien Egan Bernal au sommet de l'ultime ascension. Le Belge Remco Evenepoel (Deceuninck) a pour sa part endossé le maillot rose de leader.

Un directeur sportif exclu du Giro

L'un des directeurs de l'équipe BikeExchange, Gene Bates, a été exclu du Giro. C'est lui qui a renversé un coureur, le Belge Pieter Serry, dans la 6e étape menant à San Giacomo, au-dessus d'Ascoli. Serry a été percuté à l'arrière par le véhicule de la formation australienne qui était piloté par Bates. Le coureur belge de l'équipe Deceuninck a chuté, mais a pu repartir, furieux, quelques instants plus tard.

Outre l'exclusion de Bates, le jury des commissaires a sanctionné son équipe d'une amende de 2000 francs suisses et d'une rétrogradation à la dernière place dans la file des directeurs sportifs pour la 7e étape.

🏒🇨🇭 Pouliot et Antonietti à Genève-Servette

Genève-Servette engage en vue de la saison prochaine. Le club finaliste des play-offs a recruté les attaquants Marc-Antoine Pouliot (35 ans) et Benjamin Antonietti (29 ans), qui évoluaient respectivement à Bienne et Lausanne. Pouliot, de nationalité canadienne mais qui attend un passeport suisse, a signé pour un an plus une autre saison en option. Antonietti dispose pour sa part d'un contrat de deux ans. Par ailleurs, le défenseur Roger Karrer (24 ans) a prolongé avec le club des Vernets pour quatre saisons. Il est l'une des pièces majeures de la défense du club. Enfin, le jeune défenseur Giancarlo Chanton (18 ans) a signé son premier contrat professionnel en s'engageant pour trois ans.

𝗦𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀✍️



Le #GSHC est heureux de pouvoir compter sur Roger Karrer pour les quatre prochaines années encore.



🎾 Nadal se qualifie péniblement pour les 1/4 de finale à Rome

L'Espagnol Rafael Nadal a souffert jeudi pour atteindre les quarts de finale du Masters 1000 de Rome, qu'il a déjà gagné neuf fois. Il a écarté le Canadien Denis Shapovalov en trois sets et près de 3h30. Nadal (ATP 3) s'est imposé 3-6 6-4 7-6 (7/3) face au matricule 14 de l'ATP. Moins de 24 heures après un match de plus de deux heures contre Jannik Sinner mercredi soir, «Rafa» a dû puiser dans ses réserves et effacer deux balles de match contre lui pour s'offrir son seizième quart de finale en dix-sept participations sur la terre battue romaine.

Un point splendide de Shapovalov Shapovalov en grande forme face à Nadal 🔥



Pendant ce temps... Médaille d'or suisse en course d'orientation Les Suisses ont pris un départ idéal dans les championnats d'Europe de sprint à Neuchâtel. Ils ont en effet remporté le relais mixte, conservant ainsi leur titre. Le quatuor helvétique était composé de Simona Aebersold, Joey Hadorn, Matthias Kyburz et Elena Roos. C'est la troisième fois que la Suisse gagne en compétition internationale cette discipline relativement jeune, après les Mondiaux 2014 et les Européens 2018.

⚽ La finale de la Ligue des champions se tiendra à Porto

L'UEFA a officialisé jeudi la tenue à Porto de la finale de la Ligue des champions entre Chelsea et Manchester City le 29 mai, à la place d'Istanbul, écartée en raison de la situation sanitaire.

The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.



6,000 fans of each team will be able to attend.



L'instance européenne a indiqué que 6000 billets seraient mis à disposition de chaque club pour les vendre à ses supporters, précisant que le nombre total de spectateurs autorisés au stade du Dragon (50 000 places) serait communiqué plus tard.

⛷️ Bientôt des descentes Coupe du monde de ski alpin au pied du Cervin?

La saison de la Coupe du monde de vitesse pourrait débuter en 2023 avec des courses dans la région de Zermatt/Cervinia.

Grâce à une meilleure exploitation du Petit Cervin, les plans de Swiss-Ski et de la fédération italienne de ski (FISI) se concrétisent.

Entretien avec Alexia Cerenys Vidéo: watson