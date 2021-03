Sport

Fribourg Gotteron s'impose face à Langnau ++ Lausanne bat Lugano



Fribourg-Gottéron s'impose face à Langnau ++ Lausanne bat Lugano

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Le Portugal bat le Luxembourg 3-1

Le Portugal s'est fait une petite frayeur au Luxembourg en qualifications de la Coupe du monde 2022. Les vainqueurs de l'Euro 2016 ont gagné 3-1 après avoir été menés.

⏹️ | Termina o jogo! 💪🇵🇹 Portugal dá a volta na segunda-parte, vence o Luxemburgo e assume a liderança do Grupo A! Vamos!#LUXPOR | 1-3 | #VamosComTudo #WCQ pic.twitter.com/X22i9XVpXH — Portugal (@selecaoportugal) March 30, 2021

Gerson Rodrigues a en effet ouvert le score pour les étonnants Luxembourgeois (30e). Diogo Jota (45e) et Ronaldo (50e) ont cependant pu redresser la barre pour les Portugais, qui ont assuré leur victoire en fin de match par Palhinha (80e).

Lausanne l'emporte face à Lugano

Après huit succès consécutifs, Lugano a trébuché sur sa patinoire face à Lausanne. Les Vaudois l'ont emporté 3-1 après avoir été menés en début de rencontre.

Lugano 1⃣-3⃣ Lausanne HC



Les joueurs du LHC réussissent une très belle opération ce soir en s'imposant sur la glace du HC Lugano. pic.twitter.com/WdfE8u5Tap — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) March 30, 2021

Ils ont renversé la situation au tiers intermédiaire en marquant trois fois par Bozon, Almond et Bertschy.

Fribourg-Gottéron s'impose face à Langnau

Fribourg-Gottéron a assuré sa place en play-off à la faveur de son succès 6-2 contre les Langnau Tigers.

En bon capitaine, Julien Sprunger s'est chargé de montrer la voie à ses coéquipiers grâce à son deuxième triplé de la saison (et le neuvième de sa carrière) qui fait passer son nombre de buts à 15 dans cet exercice 2020/21.

Belinda Bencic va jouer à Charleston

Belinda Bencic va entamer sa saison sur terre battue la saison prochaine à Charleston. La Suissesse âgée de 24 ans a accepté une invitation pour ce tournoi WTA 500 après son élimination au 3e tour à Miami.

Pas moins de neuf joueuses figurant parmi les 20 meilleures mondiales seront en lice à Charleston, dont l'Australienne Ashleigh Barty

💡 La belle idée du jour

Les images ont fait le tour du monde. Samedi soir, Cristiano Ronaldo avait jeté son brassard de capitaine par terre dans les arrêts de jeu du match qualificatif pour le Mondial 2022 entre la Serbie et le Portugal (2-2). L'attaquant lusitanien était furieux de se voir refuser un but alors que le ballon avait franchi la ligne.

Dépité de voir son but refusé dans les dernières minutes de Serbie-Portugal, Cristiano Ronaldo a jeté au sol son brassard de capitaine.



📸 W9 pic.twitter.com/89K7ie7w7J — Actu Foot (@ActuFoot_) March 27, 2021

L'un des stewards du stade de l'Étoile rouge de Belgrade a ramassé le brassard que personne n'est venu chercher. Son idée: organiser une vente aux enchères sur l'objet. Avec un objectif des plus louables: financer les soins d'un bébé de six mois gravement malade.

«Il (Ronaldo) a jeté le brassard à trois mètres de moi et l'idée nous est immédiatement venue à l'esprit que cela (la vente) pourrait être une bonne occasion»

L'homme a contacté une chaîne de TV sportive serbe pour organiser la vente. Elle l'a fait avec une association caritative, en incitant aussi les gens à donner de l'argent directement à celle-ci.

📚 La maladie dont souffre le bébé L'amyotrophie spinale C'est une maladie neuromusculaire qui concerne environ une naissance sur 10'000. Sans traitement, les muscles s'affaiblissent, avec une évolution progressive vers une paralysie ou un décès, fréquemment avant le deuxième anniversaire. Le coût du traitement est estimé à plus de deux millions d'euros.

Lewandowski absent contre Paris

Blessé au genou, l'attaquant polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski sera éloigné des terrains de foot environ 4 semaines, a indiqué ce mardi son club. Du coup, il ratera les deux matchs (aller et retour) de l'équipe bavaroise en quarts de finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain (7 et 13 avril).

Le Polonais de 32 ans avait déjà dû déclarer forfait pour le match de la Pologne en Angleterre mercredi. Pour rappel, il a inscrit 35 buts en 25 matchs de Bundesliga cette saison (!).

Le logo des Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026 est là

The voting has ended! 'Logo Futura' is the winning design for the @milanocortina26 Winter Olympic Games and Paralympic Games emblem!#StrongerTogether @Paralympics — Olympics (@Olympics) March 30, 2021

Près de 900'000 internautes ont voté en ligne pour sélectionner le logo, élu à 75%. Il était en compétition avec un dé aux couleurs de l'Italie. C'est la première fois qu'un logo des Jeux olympiques est choisi de cette façon.

Les JO 2026 auront lieu à Milan et dans la station de Cortina d'Ampezzo dans les Dolomites du 6 au 26 février 2026.

Un dinosaure du football suisse bientôt à la retraite

Le capitaine du FC Lucerne Christian Schwegler (36 ans) mettra fin à sa carrière au terme de cette saison. Il aura joué au plus haut niveau pendant 20 ans.

Captain, Kämpfer, Vorbild! Schwegi beendet nach dieser Saison seine Karriere. Danke för alles, Schwegi! Mit deiner Leidenschaft und deiner Identifikation hast du dir einen Platz in der Geschichte dieses Vereins gesichert.➡️https://t.co/QJVT7wiiZH#nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/qi1GWF5LGY — FC Luzern (@FCL_1901) March 30, 2021

Le latéral a été formé à Lucerne, où il a fait sa première apparition en première équipe en novembre 2001. Il a ensuite passé trois saisons aux Young Boys et huit à Salzbourg. En Autriche, il remporté cinq fois le championnat et six fois la Coupe. Il est revenu dans son club formateur en 2017.

📚 Un peu de culture: 3 événements qui ont eu lieu l'année des débuts professionnels de Schwegler (2001)

Apple lance son premier ipod

Aux Pays-Bas, une loi autorise le mariage entre homosexuels. C'est une première mondiale

Roger Federer (20 ans à l'époque) remporte son premier titre sur le circuit ATP, à Milan

Porto-Chelsea à Séville

Le doux climat, les tapas, la petite sangria au bord du Guadalquivir, les visites de la Giralda et de l'Alcazar, ... Il y a beaucoup de bonnes raisons de se rendre à Séville. Mais l'UEFA est davantage pragmatique que romantique, et c'est d'ailleurs ce qu'on lui demande quand elle organise des compétitions. Elle a aussi choisi la ville andalouse pour accueillir les matchs aller et retour du quart de finale de la Ligue des champions entre le FC Porto et Chelsea. Les restrictions sanitaires liées au Covid-19 entre le Portugal et l'Angleterre rendaient impossible la tenue des duels dans ces deux pays. Ils auront lieu au stade Rámon Sánchez-Pizjuán, antre du FC Séville. Et on ne vous raconte pas de Betis...

⚽FC Porto-Chelsea e Chelsea-FC Porto 📍 Sevilha

▶️Devido às limitações de voos em virtude da pandemia de Covid-19, jogaremos no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán#FCPorto #FCPCFC #CFCFCP #UCL pic.twitter.com/S8afIKATGa — FC Porto (@FCPorto) March 30, 2021

🏒🦠📅 Berne qualifié pour les pré play-offs

Le Covid-19 a malheureusement encore une fois joué les perturbateurs en National League de hockey sur glace. Le HC Bienne (7e) et le CP Berne (9e) sont en quarantaine, puisque plusieurs cas positifs ont été relevés dans les deux formations. Pour Berne, la quarantaine s'étend jusqu'au 6 avril.

Du coup, tous les matchs de Berne jusqu'à la fin de la saison régulière sont annulés. Y compris celui de mardi soir contre Genève-Servette. Ça signifie que:

Berne , actuel 9 e du classement, est qualifié pour les pré play-offs. Son quotient de 1,17 point par match restera inchangé. Seul Rapperswil, 10 e , peut passer devant les Ours. Mais pas Ambri-Piotta (11 e ).

, actuel 9 du classement, Son quotient de 1,17 point par match restera inchangé. Seul Rapperswil, 10 , peut passer devant les Ours. Mais pas Ambri-Piotta (11 ). Les parties de Bienne contre Rapperswil ce mardi soir et jeudi face à Ambri-Piotta sont annulées.

contre Rapperswil ce mardi soir et jeudi face à Ambri-Piotta sont annulées. Les pré play-offs doivent débuter le mercredi 7 avril. Mais avec les quarantaines de Bienne et de Berne (dont les durées ne sont pas encore définies), il pourrait y avoir du retard sur le calendrier initial...

Le responsable du calendrier de la National League ce mardi via GIPHY

Andy Murray sur les traces de son compatriote Sir Alex Ferguson?

Le tennisman écossais a toujours fait preuve de fighting spirit sur le court, en ne lâchant rien. Il a la même attitude positive en dehors. A l'image de son collègue argentin Juan Martin del Potro, Andy Murray se bat depuis quelques années pour revenir à un niveau compétitif sur le circuit ATP après une blessure fortement handicapante (opération de la hanche en janvier 2018). Mais avec de telles difficultés et son âge avancé pour un tennisman pro (33 ans), le Britannique pense déjà à son après-carrière. Et il l'imagine bien comme coach de golf ou de football:

«Il y a probablement aussi des similitudes entre le tennis et le golf, notamment sur le plan mental, et aider un golfeur à cet égard pourrait être intéressant. Obtenir mes badges d'entraîneur de football serait amusant»

Logique d'être attiré par le gazon quand on a gagné deux fois Wimbledon (2013 et 2016) et les Jeux Olympiques (2012), disputés aussi à Church Road.

L'amour de Sir Alex Ferguson, 27 ans sur le banc de Manchester United, pour les Red Devils n'était pas chiqué. Quoique... via GIFER

Les Aigles se remplument

Les rapaces ont une très bonne vue, à ce qu'il paraît. Les récentes prestations du Québécois Guillaume Asselin avec le maillot de Genève-Servette donnent du crédit à cette affirmation. Le club genevois de hockey sur glace avait eu fin bec en enrôlant l'attaquant de Sierre pour quelques piges cette saison (six buts en quatre matchs). Il pourra à nouveau compter sur Guillaume Asselin jusqu'à la fin de la saison, prêté par le HC Sierre. Pour cette période, les pensionnaires de Graben cèdent aussi aux Genevois les frères Arnaud et Maxime Montandon.

𝗟𝗲𝘀 𝗳𝗿𝗲̀𝗿𝗲𝘀 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗚𝘂𝗶𝗹𝗹𝗮𝘂𝗺𝗲 𝗔𝘀𝘀𝗲𝗹𝗶𝗻 𝗮𝘂 𝗚𝗦𝗛𝗖 𝗲𝗻 𝗹𝗶𝗰𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗕

Les trois joueurs du @hcsierre_news sont à disposition du staff sportif dès à présent!

Toutes les informations ici⤵️https://t.co/jJAT4XXEvy — Genève-Servette HC (@officialGSHC) March 30, 2021

Arnaud, l’attaquant (1m93), a été extrêmement prolifique en Swiss League cette saison: 66 points, dont 37 buts, en 50 matchs. Pas mal aussi pour son frangin défenseur, Maxime, auteur de 44 points dont 10 buts.

Genève-Servette, actuellement sixième de National League, lutte pour une place directe en play-offs.

Le HC La Chaux-de-Fonds engage un attaquant norvégien

Ce n'est pas Erling Haaland, plutôt annoncé au FC Barcelone ces derniers jours. Le club neuchâtelois de hockey sur glace (Swiss League) mise, lui, sur Sondre Olden (28 ans). Il est international avec la Norvège, il a disputé trois Championnats du monde et les Jeux olympiques 2014. Olden arrive en provenance du club de Valerenga Oslo. Aux Mélèzes, il rejoint son compatriote Mathias Trettenes. Qui lui a certainement vanté les similitudes du climat scandinave avec celui des Montagnes neuchâteloises.

Coup dur pour l'équipe suisse féminine de football

L'attaquante de la Nati Géraldine Reuteler ratera les deux matchs de barrage contre la République tchèque pour la qualif à l'Euro (7 et 13 avril). La joueuse de l'Eintracht Francfort s'est déchiré le ligament croisé du genou, informe son club. Elle devrait être éloignée des terrains plusieurs mois. Et dire que Géraldine Reuteler ne pourra même pas passer le temps en allant écouter un concert à Paléo...

Feliz cumpleaños 🥳

Le meilleur défenseur du monde fête son anniversaire ce mardi. Le président du Real Madrid n'a pas pour autant prévu de lui faire de cadeau: s'il n'accepte pas l'offre de prolongation qui lui a été soumise, le club préparera son départ.

Joyeux anniversaire à Sergio Ramos qui fête aujourd'hui ses 35 ans 🎂



🏆🏆🏆🏆 Ligue des Champions

🏆🏆🏆🏆🏆 Liga

🏆🏆🏆🏆 Mondial des clubs

🏆🏆🏆🏆 Supercoupe d'Espagne

🏆🏆🏆 Supercoupe d'Europe

🏆🏆 Coupe d'Espagne

🏆🏆 Euro

🏆 Coupe du Monde pic.twitter.com/XLK9Mmt6BT — Actu Foot (@ActuFoot_) March 29, 2021

Lausanne se fait dépasser par Lugano

Lausanne a concédé un revers un peu amer à Davos (4-3) en National League. Les Vaudois doivent ainsi céder la deuxième place du classement à Lugano.

Dans ce match, les occasions ont foisonné pendant les deux premières périodes. Au cours du deuxième tiers-temps, les Lausannois Hudon, Genazzi et Almond se sont présentés seuls devant le portier Sandro Aeschlimann sans parvenir à le battre.

Hasard du calendrier, Lausanne se déplacera ce mardi à Lugano et disposera d'une bonne occasion pour tenter de reprendre sa deuxième place.

L'arbitre de Serbie-Portugal s'excuse

«Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai demandé pardon au sélectionneur, M. Fernando Santos, et à l'équipe portugaise pour ce qui s'est passé»

Sa décision avait provoqué la furie de Cristiano Ronaldo samedi. L'arbitre néerlandais Danny Makkelie n'avait pas validé le but décisif de la star portugaise dans les arrêts de jeu contre la Serbie à Belgrade (score final 2-2), un match comptant pour les qualifs du Mondial 2022. Le ballon semblait avoir franchi la ligne (voir vidéo dans le tweet ci-dessous). L'attaquant de la Juventus Turin avait alors craqué, faisant mine de quitter le terrain et surtout en jetant son brassard de capitaine. Un geste qui lui avait valu un carton jaune.

Furieux de voir son but refusé dans les arrêts de jeu, Cristiano Ronaldo sort avant le coup de sifflet final (pas de VAR ni de goal line dans ces qualifications). Le Portugal aurait dû repartir avec la victoire contre la Serbie 😳😤🇵🇹 #SERPOR #CristianoRonaldo pic.twitter.com/2AgNN9C6yw — Valentin Ramos (@Val9rms) March 27, 2021

Le Portugal occupe la deuxième place du groupe derrière les Serbes avec 4 points en deux matchs.

On peut regretter l'absence de la goal-line technology durant ces qualifications pour la Coupe du monde. Elle éviterait ce genre de polémiques. Mais son projet d'implémentation par l'UEFA a pris du retard, notamment à cause de la pandémie de Covid-19.

Deux joueurs de l'OM amendés lors d'une soirée clandestine

A l'Olympique de Marseille, ce n'est pas vraiment la fête cette saison. Les footballeurs phocéens sont seulement 6e de Ligue 1. Et même si ça va un peu mieux pour eux depuis l'arrivée sur le banc du bouillant coach argentin Jorge Sampaoli (deux victoires en trois matchs), ils restent sur une claque (3-0) à Nice le 20 mars.

Alors la fiesta, les défenseurs marseillais Pol Lirola et Leonardo Balerdi sont allés la faire le week-end dernier du côté de Badalone, en Catalogne. Mais en temps de pandémie, l'idée n'est pas excellente. Le Catalan et l'Argentin ont écopé, comme la trentaine de fêtards, d'une amende pour non-respect des mesures sanitaires. La police a été avertie de ces réjouissances clandestines par des voisins.

Lirola et Balerdi, sont les joueurs ayant participé à la soirée en Espagne qui a enfreint le règlement sanitaire du Covid.



via la presse Catalane#TeamOM pic.twitter.com/Hp4LQYr65I — Fanatic0M (@Fanatic0M) March 29, 2021

De quoi écorner encore un peu l'image de l'Olympique de Marseille, après les actes de violence de ses supporters au centre d'entraînement du club en janvier dernier.

🏒 Le HC Lugano fait ses emplettes en Swiss League Le club tessinois de hockey sur glace a engagé l'Américain Terrence James Brennan (31 ans) jusqu'à la fin de la saison. Le défenseur a disputé 28 matchs avec Thurgovie durant cet exercice, pour 25 points. Lugano avait déjà engagé récemment l'attaquant canadien de Viège, Troy Josephs. Les Bianconeri, 3e de National League, sont bien placés pour se qualifier directement pour les play-offs.

On ne badine pas avec les règles au Pays de Galles

L'équipe de Suisse est prévenue: son adversaire à l'Euro (12 juin) est discipliné. En tout cas en dehors du terrain. La fédération galloise a renvoyé à la maison ce lundi trois de ses joueurs: Hal Robson-Kanu (West Bromwich Albion), Rabbi Matondo (Stoke City) et Tyler Roberts (Leeds United). La raison? Ils n'ont pas respecté le protocole sanitaire mis en place contre le Covid-19. Aucun détail sur l'infraction n'a été divulgué, mais Tyler Roberts a publié ce message d'excuse sur ses réseaux sociaux:

«Les règles sont des règles et je n'aurais pas dû être debout à l'hôtel plus tard que l'heure fixée. Désolé pour l'équipe, le staff et les supporters du pays de Galles»

Le Pays de Galles recevra la République tchèque mardi dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022.

Un roi de la lutte au CP Berne

Il sera peut-être l'homme providentiel des hockeyeurs bernois, mal en point cette saison (seulement neuvièmes du classement et pas certains de participer aux play-offs). En tout cas, c'est à désespérer s'il n'arrive pas à muscler le jeu des Ours pour le prochain exercice. L'ancien roi de la lutte Matthias Glarner (2016 à Estavayer) – 186 cm pour 109 kg – effectuera un stage de préparateur physique au CP Berne cet été. Il avait mis fin à sa carrière de lutteur en 2019. Il est au bénéfice d'une formation de maître de sport.

Londres respire, Paris pas encore

Il ne sera pas sur la pelouse mercredi à Wembley contre l'Angleterre. Pour le plus grand bonheur des fans des Three Lions et de leurs défenseurs. Robert Lewandowski, 35 buts en 25 matchs (!) de Bundesliga avec le Bayern cette saison, a subi une petite blessure au genou dimanche avec la sélection polonaise. Il a dû sortir à la 63e minute lors de la victoire face à Andorre (3-0).

Le Bayern Munich espère récupérer son attaquant-vedette pour le quart de finale aller de Ligue des champions le 7 avril contre le Paris Saint-Germain.

⛷️Camille Rast prophète en son pays Ski alpin La Valaisanne Camille Rast a remporté ce lundi le géant des championnats de Suisse à Saint-Luc (VS). Elle a largement devancé (1 seconde et 14 centièmes) sa dauphine, la Zurichoise Simone Wild. La Neuchâteloise Mélanie Meillard complète le podium. Camille Rast avait déjà été sacrée championne nationale de géant il y a deux ans. Le lendemain de son titre, elle s'était gravement blessée au genou lors du slalom.

Un sandwich qui reste en travers de la gorge

L'Espagnol Fernando Alonso a abandonné peu après la mi-course dimanche lors du Grand Prix de Bahreïn. La cause? Un emballage de sandwich jeté par un spectateur, qui s'est niché dans le conduit de freins arrière. Le déchet a entraîné une surchauffe à cet endroit. Alonso effectuait son retour en F1 après deux ans de pause.

Quand on vous dit que c'est pas une bonne idée de mettre un cornichon avec un sandwich...

Roger Federer officiellement ambassadeur

Depuis près de 20 ans, il contribue largement à faire briller la Suisse dans le monde grâce à ses résultats et sa personnalité. Logique, donc, que Roger Federer soit désormais un ambassadeur officiel de Suisse Tourisme. Et le tennisman bâlois est prêt à assumer son nouveau rôle:

«Je me suis toujours vu comme un représentant de la Suisse. Chaque fois que je suis sur le court, je représente mon pays. Mon engagement constitue donc un pas logique»

Grâce à l'image de Roger Federer, Suisse Tourisme espère rebooster le secteur touristique dans le pays. Il connaît une crise sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, en raison de la pandémie de coronavirus.

Pierre Ménès fait son mea culpa

Pour rappel, Pierre Ménès est accusé dans le documentaire de Marie Portolano de comportements déplacés envers trois collègues femmes – celles qu'il tague dans son tweet (bisous sur la bouche forcés et levage de jupe, tout ça en public) – et de propos sexistes. Le journaliste sportif de Canal+ a déjà perdu un mandat à cause de ces révélations: Electronics Arts n'utilisera plus sa voix dans les commentaires en français du célèbre jeu vidéo de football FIFA.

Fuentes balance

Eufemiano Fuentes refait parler de lui. L'ancien médecin espagnol, au coeur de l'affaire de dopage «Puerto» dans le cyclisme en 2006, a sorti quelques infos compromettantes de sa blouse dimanche soir lors d'une interview à la chaîne de télévision Sexta espagnole. Petit florilège de ses déclarations:

Il a avoué avoir fourni des produits – «tout ce qu'il y avait à cette époque», notamment testostérone – pour améliorer les performances du champion olympique 1992 (à Barcelone) du 1500 m, l'Espagnol Fermin Cacho .

– «tout ce qu'il y avait à cette époque», notamment testostérone – pour améliorer les performances du champion olympique 1992 (à Barcelone) du 1500 m, l'Espagnol . «Ce que je devrais dire, c'est que je sais que des médaillés ont eu recours à des substances dopantes , mais 28 ans après, c'est quasiment impossible à démontrer, et cela peut faire l'objet d'une plainte. En disant quelque chose que l'on ne peut pas démontrer, on peut se retrouver au tribunal, et ça je ne le veux pas.»

, mais 28 ans après, c'est quasiment impossible à démontrer, et cela peut faire l'objet d'une plainte. En disant quelque chose que l'on ne peut pas démontrer, on peut se retrouver au tribunal, et ça je ne le veux pas.» Il a voyagé à l'époque dans les pays de l'ancien bloc communiste. «Durant ces voyages, j'ai appris des techniques de dopage. Ils étaient financés par les organismes avec qui j'étais sous contrat et l'un d'eux était la fédération [espagnole d'athlétisme]»

Lendemain d'hier pour la Suisse M21

Trois jours après avoir battu l'Angleterre, la Suisse n'a pas confirmé à l'Euro M21. La sélection de Mauro Lustrinelli s'est inclinée 3-2 contre la Croatie et elle a toutes les raisons de s'en vouloir, à commencer par son gardien Anthony Racioppi. Le Genevois le reconnaît lui-même, sa saison avec Dijon est irrégulière. Elle l'est aussi en sélection: intraitable contre l'Angleterre, le portier a craqué après huit minutes de jeu contre la Croatie - une relance au pied complètement ratée, plein axe...

La Suisse a été menée 3-0, avant de réussir un retour en force dans le dernier quart d'heure et même de friser l'égalisation à la 94e minute par Jankewitz - d'autant plus énervant.

A peu de choses près, elle devra battre le Portugal mercredi si elle entend revenir en Slovénie à la fin mai pour la phase à élimination directe de ce championnat d'Europe des moins de 21 ans.

Le cyclisme britannique sous enquête

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a ouvert une enquête à l'encontre de sa consoeur britannique, accusée d'avoir laissé des cyclistes mener leurs propres tests antidopage en 2011, dans des laboratoires privés (à quand les tests d'alcoolémie à faire soi-même?)

Procès : Richard Freeman, l'ancien médecin de Team Sky et de British Cycling, a détruit en 2019 un ordinateur portable, avec un tournevis. L'ordi aurait pu contenir des données cruciales et relatives aux allégations de dopage qui pèsent sur cette équipe.https://t.co/tVznJaIr7c — Bertrand Guyot (@bguyot1982) October 6, 2020

L'équipe britannique de cyclisme était entraînée en 2011 par Shane Sutton, avec David Brailsford (ex Sky) comme directeur de la performance. Dans le secteur médical oeuvrait le docteur Richard Freeman (ex Sky, itou). Il y a deux semaines, Freeman a été reconnu coupable d'avoir commandé de la testostérone en 2011 à des fins de dopage. Il a été radié de l'ordre des médecins. En 2012, quelques mois après les faits sur lesquels enquête l'AMA, l'équipe britannique de cyclisme avait effectué une razzia aux Jeux de Londres (12 médailles, dont huit en or). On dit ça...

C'est las mais ça passe

Peut-être parce que c'est dans longtemps, peut-être parce que c'est au Qatar, peut-être parce que la saison est éprouvante, les qualifications pour le Mondial 2022 ne semblent pas transcender les Européens.

Même les questions sont fatigantes « C’est un journaliste français qui vous a soufflé la question. »



Didier Deschamps après la question d’un journaliste kazakhstanais sur Benzema. 😅



🎥 @RMCsport pic.twitter.com/d2Cn7TcxB0 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 28, 2021

L'Espagne s'est imposée miraculeusement en Géorgie (2-1) grâce à des buts de Ferlan Torres (56e) et Dani Olmo (92e, à 11 contre 10). Les Géorgiens menaient au score...

s'est imposée miraculeusement en Géorgie (2-1) grâce à des buts de Ferlan Torres (56e) et Dani Olmo (92e, à 11 contre 10). Les Géorgiens menaient au score... L'Angleterre a péniblement battu l'Albanie 2-0. Buts de Kane (38e) et de Mount (63e).

a péniblement battu l'Albanie 2-0. Buts de Kane (38e) et de Mount (63e). Après avoir concédé un nul déprimant contre l'Ukraine (1-1), la France est allée gagner laborieusement au Kazakhstan 2-0, sur un but de Dembélé et un autre de Malyi contre son camp. Didier Deschamps a aligné une équipe totalement remaniée, avec le trio Lemar-Martial-Dembélé en attaque et une charnière centrale Zouma-Lenglet.

Hamilton montre qui est le chef

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le GP de Bahreïn d'un souffle, soit avec très exactement 0''745 d'avance sur son jeune et remuant rival Max Verstappen (Red Bull-Honda). Mercedes a joué au plus fin en anticipant ses deux arrêts aux stands pour changer de pneus. Dépassé par cette stratégie, Verstappen a fondu sur Hamilton en fin de course, mais sans parvenir à le repasser.

Le septuple champion du monde a ainsi remporté la 96e victoire de sa carrière, alors que Verstappen avait largement dominé les essais. Mais il y a encore beaucoup de travail pour Hamilton avant de songer à un éventuel huitième titre inédit. A ce stade, la Red Bull semble plus rapide que la Mercedes. Même si cette dernière ne s'est pas montrée aussi inconduisible qu'annoncé.

Revivez le Grand Prix Vidéo: RTS

Bon anniversaire, Stan!

Stricker fait tout comme Rodgeur (II)

Dominic Stricker a traversé le challenger de Lugano avec une puissance fascinante, jusqu'à démolir en finale l'Ukrainien Vitali Sachko (ATP 389) 6-4 6-2. Quelques chiffres pour prendre la mesure de l'exploit:

Il n'a que 18 ans et sept mois.

Ce n'était que son deuxième tournoi chez les pros.

Seuls deux Suisses ont atteint leur première finale d'un challenger à un âge plus avancé. Devinez qui... Roger Federer avait 18 ans et deux mois, Stan Wawrinka 18 ans et quatre mois.

Stricker occupera le 422e rang au prochain recensement de l'ATP, soit un bon de 452 places!

CHAMPION 🏆



18-year-old 🇨🇭 Dominic Stricker claims his first title in Lugano, becoming the youngest Swiss champion since @stanwawrinka in 2003. pic.twitter.com/7FN0YKO3s1 — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) March 28, 2021

Vainqueur du dernier Roland-Garros juniors, Stricker tente un passage en force dans le monde adulte, là où de nombreux prodiges se perdent en route. Pour s'y préparer, il a passé l'hiver à Dubaï, où il a servi de partenaire à qui-vous-savez.

Stricker a expliqué aux médias combien les conseils du Maître, son éthique de travail, son naturel décontracté (notez le t-shirt Mickey), l'avaient inspiré. Peut-être n'est-ce pas un hasard si à Lugano, le gaucher a impressionné par son aisance et sa spontanéité.

Et pendant ce temps-là, à Miami... Belinda Bencic s'est inclinée 4-6 6-4 6-4 face à Marketa Vondrousova (WTA 20) ▶️ Blessé à une épaule, Simona Halep a déclaré forfait ▶️ Entre anciennes vainqueurs de Grand Chelem, Ashleigh Barty a fait la leçon à Jelena Ostapenko (6-3 6-2).

Dupasquier marque des points

Jason Dupasquier (KTM) a inscrit ses premiers points en championnat du monde Moto3. Le Fribourgeois, 19 ans, a pris le dixième rang du Grand Prix du Qatar.

Passé un départ un peu hésitant, et un premier virage où il s'est laissé enfermer, le pilote de Sorens a réussi une très belle course. Il a joué des coudes avec le groupe de tête jusqu'au bout et n'a fini qu'à 2''583 du vainqueur, l'Espagnol Jaume Masia.