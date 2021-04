Sport

Genève égalise, Lausanne sèchement battu +++ Coup de théâtre au HC Ajoie



Image: sda

Genève égalise, Lausanne sèchement battu +++ Arsenal en demi-finales

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Arsenal en demi-finales, Manchester United n'a pas tremblé

Arsenal s'est facilement qualifié pour les demi-finales de l'Europa League. A Prague face au Slavia, les Londoniens ont déroulé au retour pour un succès 4-0.

Deuxième club britannique engagé, Manchester United n'a pas trop tremblé. Il faut dire que le 2-0 obtenu à Grenade à l'aller facilitait grandement la tâche des Mancuniens.

Et enfin la Roma s'est qualifiée pour le dernier carré à la faveur de son nul 1-1 contre l'Ajax et de sa victoire 2-1 aux Pays-Bas à l'aller. L'égalisation de Dzeko à la 72e a suffi au bonheur de la Louve.

Zurich écrase Lausanne

Zurich a égalisé dans sa série face à Lausanne. Les Lions se sont facilement imposés 5-0. Si la fin de rencontre fut détestable avec des mauvais gestes et une kyrielle de pénalités, tout s'est joué bien avant. Le LHC va devoir faire un reset et oublier cette partie.

Image: sda

Genève s'impose face à Fribourg

Le retour de Noah Rod a visiblement redonné de l'énergie aux Genevois. Même si le capitaine grenat n'a pas marqué, il a amené cet impact qui avait cruellement manqué lors de l'acte initial mardi. Jeudi, Genève a égalisé à 1-1 dans sa série de quarts de finale contre Fribourg. Les Aigles se sont imposés 3-1 aux Vernets, alors que toutes les séries en sont à 1-1.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ! 🔥



Les Grenat s'imposent 3⃣-1⃣ dans cet Acte II des 1/4 de finale face à Fribourg-Gottéron.



1/4 ✅



Le prochain Acte est prévu ce samedi à la BCF Arena.#GSHCFG #HeyOnYVa #EnsembleToujours pic.twitter.com/jqelQ9MMcr — Genève-Servette HC (@officialGSHC) April 15, 2021

LaMarcus Aldrige prend sa retraite à cause d'un problème de santé

Le basketteur de NBA LaMarcus Aldridge, 35 ans, qui venait de débarquer aux Brooklyn Nets, a annoncé sa retraite sportive. La cause? Une alerte cardiaque survenue lors du match perdu contre les Los Angeles Lakers dimanche dernier.

«Lors de mon dernier match, j'ai joué avec un rythme cardiaque irrégulier. Un peu plus tard dans la nuit, ça a empiré, et ça m'a encore davantage inquiété»

Avant de porter le maillot des Nets, Aldrige a joué pour Portland (2006-2015) et San Antonio (2015-2020). Le pivot a fait crisser les parquets de NBA pendant 15 ans.

Evans sort Djokovic à Monte-Carlo

Surprise sur le Rocher! Le Britannique Daniel Evans a éliminé jeudi Novak Djokovic en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Serbe, numéro 1 mondial, s'est incliné 6-4 7-5. La veille, Djokovic avait pourtant fait forte impression en ne laissant aucune chance au prodige italien Jannik Sinner. «Djoko» effectuait son retour à la compétition dans ce tournoi. Il n'avait plus rejoué depuis son sacre à l'Open d'Australie en février.

The EVO-lution is here 😳



Dan Evans beats Novak Djokovic 6-4, 7-5 to make the @ROLEXMCMASTERS quarter-finals 👏 pic.twitter.com/k6GPHGYWZs — ATP Tour (@atptour) April 15, 2021

De son côté, Rafael Nadal n'a pas traîné pour venir à bout de Dimitrov ☑ Rafael Nadal se balade face à Grigor Dimitrov et se qualifie pour les 1/4 de finale 6-1 6-1. #rolexmcmasters #mccc #monaco #tennis #atptour #masters1000 pic.twitter.com/yy7oQQKDup — ROLEX MC MASTERS (@ROLEXMCMASTERS) April 15, 2021

Kloten se serait offert Hazen et Devos

Un véritable coup de théâtre a eu lieu ce jeudi en Swiss League de hockey sur glace! Le Blick annonce que Kloten a engagé le duo d'attaquants canadiens du HC Ajoie Jonathan Hazen et Philip-Michaël Devos pour la saison prochaine. Les Québécois porteront le maillot zurichois en cas de promotion des Aviateurs, qui doivent justement affronter... Ajoie en finale des play-offs de Swiss League dès dimanche.

Image: KEYSTONE

Notre collègue à watson Klaus Zaugg a mené l'enquête. Il relate les propos de Vincent Léchenne, directeur sportif du HC Ajoie:

«Devos m'a assuré qu'il n'y avait rien de vrai dans toute cette affaire»

L'agent de Philip-Michaël Devos, Gaëtan Voisard, nie aussi un transfert de son joueur vers Kloten:

«La chose n'est pas vraie. Mais je sais depuis trois ou quatre jours que plusieurs joueurs de Kloten ont dit qu'ils allaient lancer une rumeur pour mettre un peu d'huile sur le feu»

Affaire à suivre...

Pendant ce temps... Hockey sur glace Le recours du Lausanne HC dans le cas Vladimir Roth a été rejeté. Le club vaudois avait déposé un recours auprès du juge unique. Le défenseur tchèque du club vaudois avait écopé d'une amende de 2000 francs pour avoir simulé une faute lors d'un match contre Genève début avril.

Ils se plaisent en Léventine 🏒

Ambri-Piotta, qui évoluera la saison prochaine en National League dans sa nouvelle patinoire, a prolongé les contrats de Benjamin Conz, Michael Fora, Elias Bianchi et Diego Kostner. Le portier jurassien des Léventins, Benjamin Conz (29 ans) a signé un nouveau bail de deux saisons avec une option pour une année supplémentaire. Michael Fora (25 ans), pilier de la défense, sera biancoblu jusqu'en 2023. Il vient de boucler sa septième saison à la Valascia. Il a ajouté une clause de départ durant la saison 2022-2023. Les attaquants Elias Bianchi et Diego Kostner ont prolongé leur engagement à Ambri-Piotta pour respectivement une et deux saisons.

⚪️🔵Rinnovi importanti in casa biancoblù!



#1 Benjamin Conz: +2 stagioni* (con opzione)

#20 Elias Bianchi: +1 stagione

#22 Diego Kostner: + 2 stagioni

#29 Michael Fora: + 2 stagioni* (con clausola)



I dettagli➡️https://t.co/VXpwD05Gis pic.twitter.com/Qc5tUBGPr0 — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) April 15, 2021

🇩🇪⚽ Pas de bol pour le Hertha Berlin

L'équipe de Bundesliga a été placée à l'isolement après trois tests positifs au Covid-19 pour l'entraîneur hongrois Pal Dardai, son assistant Admir Hamzagic et l'attaquant belge Dodi Lukebakio, a annoncé jeudi le club.

Les trois hommes sont asymptomatiques et vont observer une période de quarantaine à leur domicile. Les autres membres de l'équipe sont désormais isolés, tous ensemble, jusqu'au 28 avril, et ne peuvent sortir de leur logement que pour aller s'entraîner ou jouer des matches. Le Hertha est actuellement 15e de la Bundesliga. La période d'isolement couvre le match de dimanche sur la pelouse de Mayence, le match à domicile contre Fribourg mercredi prochain et la visite cruciale chez la lanterne rouge, Schalke 04, le 24 avril.

«Nous allons accepter cette situation délicate en équipe et nous allons tout faire, ensemble, pour remporter les prochaines matches», a indiqué le directeur sportif du Hertha, Arne Friedrich, qui va remplacer Dardai pendant sa quarantaine.

L'équipe Vini Zabu ne participera pas au Giro

Invitée par les organisateurs à prendre part au prochain Tour d'Italie (8 au 30 mai 2021), l'équipe cycliste Vini Zabu n'honorera pas cette invitation. Cette équipe italienne de deuxième division a pris cette décision d'auto-exclusion à cause de deux cas de dopage qui l'ont éclaboussée récemment:

«L'équipe a, en effet, convenu avec son principal sponsor de ne pas participer au Giro d'Italia, bien qu'elle ait démontré aux instances compétentes avoir pris les mesures les plus diligentes pour lutter contre le dopage»

Le coureur italien de Vini Zabu Matteo De Bonis a été déclaré positif à l'EPO à l'issue d'un contrôle hors compétition le 16 février. Cinq mois plus tôt, c'est son compatriote et coéquipier Matteo Spreafico qui avait été contrôlé positif à deux reprises en octobre 2020 lors du Giro.

Pendant ce temps... Cyclisme Franck Ribéry dirait que «la routourne continuera à tourner» pour Julian Alaphilippe (28 ans), champion du monde en titre, au sein de l'équipe Deceuninck-Quick Step. Le Français a prolongé son contrat avec la formation belge jusqu'à fin 2024, a annoncé jeudi la formation belge.

Le Real Madrid serein

Le Real Madrid a sereinement composté son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions en obtenant le nul 0-0 à Liverpool. A Anfield, sans son fervent public qui l'avait poussé dans de nombreux exploits européens dans le monde d'avant la pandémie, Liverpool a livré un bien meilleur match que la semaine dernière à Madrid, ce qui n'était certes pas difficile. Cela n'a toutefois de loin pas été suffisant.

Manchester City file en demi-finale

Manchester City élimine le Borussia Dortmund et rejoint le dernier carré de la Ligue des champions. Le BVB a cependant eu le temps de rêver un moment après l'ouverture du score de son joyau anglais Jude Bellingham (15e). A ce moment, les Allemands étaient virtuellement qualifiés. Ils ont défendu cette position avec acharnement, et les visiteurs ont peiné à se montrer dangereux.

Kloten et Ajoie en finale

Treize équipes évolueront en National League la saison prochaine. Kloten et Ajoie, qui ont tous deux reçu le feu vert de la Ligue pour une promotion, seront opposés en finale des play-off de Swiss League.

Zurichois et Jurassiens sont parvenus à conclure en six matches leur série respective. Les Flyers sont allés s'imposer 1-0 sur la glace soleuroise grâce à un but d'Altorfer (51e). Ajoie n'a pas connu les mêmes difficultés à Langenthal, où les hommes de Gary Sheehan ont gagné 5-1.

Servette passe après prolongations

Servette a rejoint le dernier carré de la Coupe de Suisse, non sans mal. Les Genevois ont gagné 3-2 après prolongations à Kriens après avoir été menés deux fois. Comme au tour précédent à Vevey la semaine dernière, Servette a peiné contre un adversaire évoluant pourtant à un échelon inférieur.

🔥 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 🔥



Les Servettiens se qualifient en demi-finale de la Coupe Suisse ! 😍



⚽️ Cognat, Kyei, Ondoua#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/YsV4nGHGas — Servette FC (@ServetteFC) April 14, 2021

Tous les chemins de l'Euro mèneront bel et bien à Rome

Le coup d'envoi de l'Euro sera donné comme prévu le 11 juin à Rome. La capitale italienne a été «pleinement confirmée» parmi les villes hôtes du tournoi de l'UEFA, qui exigeait la présence de public au stade Olympique. Menacée de perdre l'organisation de ses quatre matches cet été, dont l'affiche d'ouverture Italie - Turquie, la «Ville éternelle» a satisfait aux exigences de l'instance européenne en garantissant la présence d'«au moins 25%» de spectateurs dans l'enceinte aux quelque 68'000 places.

Image: keystone

L'incertitude se concentre désormais uniquement sur Bilbao (Espagne), Dublin (Irlande) et Munich (Allemagne). Ces trois villes, parmi les douze initialement retenues pour l'organisation du tournoi, doivent encore fournir à l'UEFA une réponse satisfaisante avant lundi 19 avril, date à laquelle le Comité exécutif de l'instance européenne tranchera en dernier ressort.

La Flèche brabançonne pour Tom Pidcock

Le cycliste britannique Tom Pidcock (Ineos) a remporté la Flèche brabançonne à Overijse (Belgique). Il a devancé au sprint ses deux compagnons d'échappée, le Belge Wout Van Aert et l'Italien Matteo Trentin. Pidcock (21 ans) a signé son premier succès chez les professionnels. Il succède au palmarès à Julian Alaphilippe, le champion du monde, qui n'a pas participé à cette épreuve.

La victoire de Pidcock en images El sprint final de Tom Pidcock para ganar la Flecha Brabanzona 2021 a Van Aert y Trentin. #BP2021 #BP #BP21 pic.twitter.com/v9PiY9PxrD — Dany Pro Cycling (@DanyProCycling) April 14, 2021

Un footballeur tchèque suspendu dix matchs pour racisme

Il s'appelle Ondrej Kudela, il est défenseur du Slavia Prague et il a écopé de dix matchs de suspension pour «comportement raciste» par l'UEFA. Les faits remontent au 18 mars dernier, lors du 8e de finale retour d'Europa League contre les Glasgow Rangers. Kudela est accusé d'avoir proféré des propos racistes à l'encontre de Glen Kamara, milieu de terrain du club écossais. Ce dernier a pour sa part été suspendu trois matchs pour avoir agressé Kudela à coups de poing dans le tunnel après le coup de sifflet final.

keystone

Kudela ratera jeudi le match retour du quart de finale d'Europa League entre le Slavia Prague et Arsenal. Pour rappel, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 la semaine dernière à Londres.

🎾 Le Djoker pas à Monte-Carlo pour rigoler

Novak Djokovic, qui reprenait la compétition après son sacre à Melbourne, n'a laissé aucune chance au prodige italien Jannik Sinner. Le Serbe s'est imposé 6-4 6-2 au deuxième tour du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le numéro 1 mondial affrontera le Britannique Daniel Evans ou le Polonais Hubert Hurkacz, récent vainqueur à Miami, pour une place en quarts.

Pendant ce temps... Cyclisme Mark Cavendish enchaîne! Dans le Tour de Turquie, le sprinteur britannique a remporté sa troisième étape en trois jours. Alors qu'il n'avait plus rien gagné depuis trois ans... A Kemer, il a fêté son 149e succès chez les pros. Le Britannique de 35 ans a conforté sa place de leader au classement général.

Nibali pourrait rater le Giro

Le cycliste italien Vincenzo Nibali a chuté à l'entraînement au Tessin, où il réside. Il s'est fracturé le poignet droit. Le coureur de l'équipe Trek, âgé de 36 ans, a passé des examens à l'hôpital de Lugano. Il sera opéré jeudi. Et le double vainqueur du Tour d'Italie pourrait rater son tour fétiche: le Giro se tiendra du 8 au 30 mai. Pas sûr que le Transalpin soit rétabli d'ici là.

Image: keystone

La Nati se mettra à l'heure des championnats du monde dans la Cité horlogère

L'équipe suisse de hockey sur glace jouera deux matchs de préparation à Bienne avant le Mondial de Riga en Lettonie (21 mai au 6 juin). Les deux fois, elle affrontera la France (7 mai et 8 mai).

C'est la France qui a annoncé la première ces deux matchs 🗓️ Le programme des Bleus 🗓️



👉 1 & 2 mai : matches contre l'Italie 🇮🇹

👉 7 & 8 mai : matches contre la Suisse 🇨🇭

👉 Du 13 au 22 mai : Beat Covid-19 International Ice Hockey Tournament, à Ljubljana 🇸🇮#HockeyFrance — Équipes France Hockey (@Hockey_FRA) April 14, 2021

La réaction du soir «City ou Dortmund? Peu importe, si on veut gagner la compétition, on doit pouvoir battre tout le monde»

Le but de la soirée 😍 (inutile mais quand même)

Que Golaco de Taremi !! Hallucinant ! Donnez lui le but de l’année tout de suite ! pic.twitter.com/rcQzjPLEww — 🇵🇹 𝙁𝘾 𝙋𝙤𝙧𝙩𝙤 𝘼𝙘𝙩𝙪𝙨 𝙁𝙍 🇫🇷 (@fcporto_actus) April 13, 2021

Le PSG et Chelsea passent ric-rac

Le Paris Saint-Germain et Chelsea sont les deux premiers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions. Les Français ont éliminé le Bayern Munich malgré leur défaite 0-1 chez eux. Le succès 3-2 obtenu en Allemagne a été déterminant.

Mais le PSG s'est fait peur en raison d'un inhabituel manque d'efficacité symbolisé par Neymar, qui a beaucoup tenté mais peu réussi (trois poteaux). De son côté, Chelsea, qui avait dominé Porto 2-0 à Séville à l'aller, a été battu 1-0 par les Portugais, toujours dans la ville espagnole. Le seul but de la rencontre, tombé à la 94e par Taremi, n'a pas suffi à perturber les Londoniens.

La reine des compétitions continue ce mercredi avec un alléchant Liverpool - Real Madrid et un tout aussi délicieux Borussia Dortmund - Manchester City... The beautiful game!

Image: AP

Stefanie Vögele éliminée d'entrée 🎾 Stefanie Vögele (WTA 127) n'a pas passé le cap du premier tour du tournoi de Charleston. Sur la terre battue américaine, l'Argovienne s'est nettement inclinée devant Ons Jabeur (WTA 27) 6-4 6-1 en 1 h 08.

La Suisse ira à l'Euro

L'équipe de Suisse féminine a obtenu dans la douleur son billet pour l'Euro 2022 en Angleterre. A Thoune, elle a eu besoin des tirs au but pour prendre la mesure de la République tchèque. 1-1 à l'aller, 1-1 au retour après les prolongations, il a fallu avoir recours aux tirs au but pour départager les deux équipes.

En première mi-temps, les protégées de Nils Nielsen n'ont pas approché la cage tchèque. Le début de la seconde période a été tout aussi difficile. Après une première alerte sur une frappe lobée de Martinkova (48e), les Tchèques ont ouvert la marque sur un tir lointain de Svitkova (51e) - la gardienne suisse Gaëlle Thalmann ne semblait pas irréprochable. Heureusement, à peine entrée sur la pelouse, Coumba Sow a égalisé en profitant d'un mauvais alignement de la défense adverse (59e).

Rendez-vous l'année prochaine en Angleterre, sans COVID on l'espère et avec des supporters, on l'espère encore plus !

Le LHC entame bien sa série

Dans la capitale olympique, c'est en prolongation que Lausanne est allé chercher son premier succès (3-2) dans le duel des Lions. Et c'est le top scorer Denis Malgin qui a offert ce premier point à ses couleurs. Le Soleurois, formé à Zurich, a pris Noreau en défaut pour tromper Waeber à la 67e.

Lausanne HC 3⃣-2⃣ ZSC Lions 🦁⚡️🦁



VICTOIRE 🔥



Les Lions s'imposent en prolongation dans le premier match de la série face aux @zsclions #OnlyOneLion pic.twitter.com/0C8vxNF9CR — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) April 13, 2021

Hockey sur glace : les autres résultats du soir Zug a battu Bern 4-2. Lugano a dominé largement Rapperswil 6-2

Fribourg impeccable contre Genève

Gottéron a commencé de la meilleure des manières son quart de finale de play-off contre Genève-Servette (victoire 2-1).

L'ouverture du score signée Herren à la 19e a lancé les Fribourgeois en leur donnant un soupçon de confiance supplémentaire. Mieux, sur une passe lumineuse de Di Domenico, c'est le grand défenseur Dave Sutter qui a fait étalage de ses qualités techniques en déjouant Gauthier Descloux d'un superbe mouvement.

Dans les rangs genevois, on a mis du temps à trouver la bonne formule. On peut même dire que les Aigles n'ont pas volé leur défaite. Ce n'est que lors du dernier tiers que les joueurs de Pat Emond se sont ouverts à un sentiment d'urgence. Le coach québécois a d'ailleurs placé Vermin aux côtés de Omark et Winnik afin de densifier sa première ligne. Cela a failli être payant en toute fin de match, mais les Grenats n'ont pu que réduire la marque. Fehr a eu une occasion d'égaliser dans les ultimes secondes mais Stalberg a subtilisé le puck au Canadien.

Image: KEYSTONE

Caiazzo et Romeyer veulent vendre l'AS Saint-Etienne Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les deux actionnaires de l'AS Saint-Étienne, ont annoncé leur intention de céder le club. Ils ont «confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur».

La «traduction» offerte par le journaliste et écrivain indépendant français Romain Molina 🤔 La fin de saison s'annonce mouvementée du côté de Saint-Etienne Traduction :”On veut de l’argent et partir avant d’être obligés d’en remettre dans le club” https://t.co/lpbJAOzvJj — Romain Molina (@Romain_Molina) April 13, 2021

Pendant ce temps-là, une affaire de plus au FC Sion, pour un mème sur Instagram:

🚨 𝗟𝗲 𝗙𝗖 𝗦𝗶𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗻𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗮𝗺𝗮𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗺𝗲𝘁𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗕𝗮𝗿𝘁𝗵𝗲́𝗹𝗲́𝗺𝘆 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻 !



Communication à lire ⬇️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) April 13, 2021

Pour comprendre un peu mieux pourquoi le FC Sion est dernier au classement : notre enquête ⤵️ Au FC Sion, un président qui s'éclate et des joueurs qui s'en fichent

A Rome, il y aura du public 🍝

Les matches de l'Euro disputés à Rome se tiendront dans un Stadio Olimpico rempli à «au moins 25 %» de sa capacité, a fait savoir la Fédération italienne (FIGC). Les rencontres sportives se disputent sans public en Italie, mais le pays était sous forte pression de l'UEFA pour que la règle change pour le championnat d'Europe.

Pour rappel, la Suisse affrontera l'Italie à Rome le 16 juin prochain dans le cadre du groupe A de l'Euro 2020. Avec du public donc, des buts peut-être, helvétiques, bien sûr.

Plus de 18 ans et tests Covid négatifs pour assister à la finale de la Coupe de la Ligue 💂‍♀️🇬🇧

Wembley pourra accueillir 8000 spectateurs dimanche 25 avril pour la finale de la Coupe de la Ligue entre Manchester City et Tottenham. Chaque personne admise dans l'enceinte devra avoir au moins 18 ans et être en possession d'un test Covid-19 négatif. De quoi donner de l'espoir pour le retour des spectateurs dans les stades de football chez nous également.

Le FC Lucerne se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de Suisse Lucerne a rejoint Aarau dans le dernier carré de la Coupe de Suisse. L'équipe de Fabio Celestini a battu Lugano 2-1 ap au Cornaredo dans le seul quart de finale opposant deux clubs de l'élite.

N'est pas Rafa Nadal qui veut

Le nouveau protégé de Toni Nadal, l'oncle de Rafael, s'est incliné ce mardi au 1er tour du tournoi Masters 1000 de Monte-Carlo. Le jeune Canadien Félix Auger-Aliassime (20 ans), avec «coach Toni» dans sa loge, a perdu en deux sets 7-6 6-1 sur la terre battue monégasque contre le Chilien Cristian Garin.

keystone

L'espoir québécois a donc encore du chemin pour atteindre les 13 titres de Rafael Nadal à Roland Garros, gagnés pour la grande majorité avec son tonton. Toni n'avait plus entraîné sur le Circuit depuis près de 4 ans. Dans les autres principaux matchs du jour sur l'ocre de la Principauté:

Au 2 e tour, le Grec Stefanos Tstipas a battu le Russe et grande surprise de ce début d'année Aslan Karatsev 6-3 6-4

tour, le Grec a battu le Russe et grande surprise de ce début d'année Aslan Karatsev 6-3 6-4 Toujours au 2e tour, l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a dominé l'Italien Matteo Berrettini 7-5 6-3

Rapperswil sans son entraîneur mardi à Lugano 🏒

Les hockeyeurs de Rapperswil devront se passer de leur entraîneur Jeff Tomlinson mardi soir lors du premier match des quarts de finale des play-offs contre Lugano. Des raisons de santé sont à l'origine de cette absence, mais elles n'ont aucun lien avec le Covid-19. Au Tessin, les Saint-Gallois seront coachés par les assistants de Tomlinson, Niklas Gällstedt et Sven Berger. «Rappi» n'a donné aucune info sur la durée de l'absence de son technicien.

Jeff Tomlinson heute nicht an der Bande https://t.co/9WCit2re8v #SCRJLakers — SCRJ Lakers (@lakers_1945) April 13, 2021

Djibril Cissé rebondit aux Etats-Unis

A Chicago, il y a les fameux Bulls en NBA, les Blackhawks en NHL et le... Panathinaïkos! Oui, ce club de football a été créé en 2020 par des Grecs établis dans la ville américaine. Et comme son nom l'indique, il entretien de forts liens avec son homonyme européen, le célèbre Panthinaïkos Athènes. Cette équipe de quatrième division américaine va accueillir une star dans ses rangs dès cet été: Djibril Cissé. L'ancien attaquant international français (39 ans) fera son retour à la compétition deux après sa dernière pige à Yverdon. Auparavant, il a porté notamment les couleurs d'Auxerre, Liverpool, Marseille et du Panathinaïkos Athènes (2009-2011). Où il a laissé un très bon souvenir avec 55 buts en 89 matchs. Et aussi quelques sueurs froides à un traducteur (voir vidéo ci-dessous).

La conférence de presse mythique de Djibril Cissé en 2011 Vidéo: YouTube/DarKHumOuR

Yann Sommer prend deux matchs de suspension

Le gardien de la Nati a été expulsé samedi lors du nul de son équipe, le Borussia Mönchengladbach, sur la pelouse du Hertha Berlin (2-2). Il a été coupable d'une faute de dernier recours. Yann Sommer a écopé de deux matchs de suspension. Il manquera donc les matchs de Bundesliga contre Eintracht Francfort (17 avril) et Hoffenheim (21 avril).

L'expulsion de Yann Sommer à Berlin Vidéo: YouTube/DAZN Bundesliga

Sergio Ramos positif au Covid-19

Le capitaine du Real Madrid a contracté le coronavirus. L'Espagnol de 35 ans aurait de toute façon raté le quart de finale retour de Ligue des champions mercredi à Liverpool. Mais le taulier de la défense merengue a la capacité de transcender son équipe même depuis les tribunes, en donnant de la voix. Ce qu'il ne pourra donc pas faire cette semaine. Pour rappel, le Real s'est imposé 3-1 à l'aller à domicile. Sergio Ramos est le deuxième joueur de la «Maison blanche» à être positif au Covid-19 en peu de temps. La semaine passée, c'est son collègue en défense centrale Raphäel Varane qui avait contracté le virus.

🔴 Sergio Ramos a été testé positif au Covid-19.



(officiel) pic.twitter.com/TEqkqG5nU8 — Actu Foot (@ActuFoot_) April 13, 2021

Pendant ce temps... Athlétisme Le quatuor de sprinteuses suisses se présentera sans Mujinga Kambundji aux Championnats du monde de relais à Chorzow en Pologne (1er et 2 mai). La Bernoise, qui a subi une fracture du pied fin 2020, estime que ce rendez-vous arrive trop tôt dans la saison. Pour ces Mondiaux, Swiss Athletics présentera deux relais féminins 4 x 100 et 4 x 400 m. Pour rappel, les Suissesses sont déjà qualifiées pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Medvedev contraint de se retirer du tournoi de Monte-Carlo

Déjà bien triste cette année sans public et avec une météo pas franchement top pour jouer au tennis lundi, le tournoi de Monte-Carlo doit faire avec une autre mauvaise nouvelle: l'abandon du numéro 2 mondial Daniil Medvedev. La cause? Le Covid-19, encore et toujours... Le Russe a été testé positif et a été placé à l'isolement.

keystone

Le résident de Monte-Carlo avait été demi-finaliste «chez lui» lors de la dernière édition en 2019. Cette semaine, il devait entrer en lice au deuxième tour contre Filip Krajinovic ou Nikoloz Basilashvili.

Coup dur pour Olten 🏒

En lice en demi-finale des play-offs de Swiss League contre Kloten, le club soleurois de hockey sur glace devra faire sans l'un de ses attaquants prolifiques, Evgueni Chiriaev. Le fils de Valeri, légendaire défenseur du HC La Chaux-de-Fonds notamment, s'est brisé un os de la main samedi dans le quatrième match de la série. Il avait déjà manqué le cinquième match lundi soir, qui a vu Olten revenir à 2-3 dans la série. C'est certain, Chiriaev sera absent jusqu'au terme de la saison. De son côté, Kloten aura un nouveau puck de finale demain.

EHC Olten: fin de saison pour Evgeni Chiriaev

https://t.co/fmpCFeFllR — PHOTHOCKEY (@phothockey) April 13, 2021

Une vieille connaissance du foot suisse à la tête de Gladbach

Le Borussia Mönchengladbach a trouvé un successeur à son entraîneur Marco Rose, qui partira coacher un autre Borussia (Dortmund) à la fin de la saison. Gladbach a engagé Adi Hütter, actuel coach de Francfort et ancien entraîneur à succès de Young Boys. L'Autrichien a signé un contrat valable jusqu'au printemps 2024. Hütter avait permis à YB de remporter le titre de champion de Suisse en 2018, après plus de trente ans d'attente.

keystone

Le technicien réussit bien aussi sur le banc de Francfort (4e de Bundesliga), qu'il espère qualifier pour la Ligue des champions à la fin de cet exercice. A Gladbach, l'Autrichien aura comme mission de redresser l'équipe, décevante huitième cette année en championnat d'Allemagne.

Pas de changement à la «Maison blanche»

L'homme d'affaires espagnol Florentino Pérez (74 ans) a été réélu président du Real Madrid pour un 6e mandat, a annoncé le club madrilène dans la nuit de lundi à mardi. Il sera à la tête de la «Maison blanche» jusqu'en 2025.

Image: Keystone

Les grands enjeux de ce nouveau mandat de Florentino Pérez seront la finalisation des travaux de rénovation du stade Santiago-Bernabeu, la gestion des finances du club après la pandémie, et le recrutement de Kylian Mbappé et/ou Erling Haaland

On ne l'arrête plus Stephen Curry est devenu lundi le meilleur marqueur de l'histoire des Warriors en NBA. L'arrière de Golden State a dépassé Wilt Chamberlain dans un match remporté 116-107 face à Denver. Il lui fallait inscrire 19 points pour dépasser la légende Wilt Chamberlain et ses 17'783 unités sous le maillot des Warriors. Stephen Curry en a marqué 53.

Langenthal et Olten retardent l'échéance

Rien n'est fait dans les demi-finales des play-off de Swiss League. Tant Ajoie que Kloten, qui pouvaient se qualifier pour la finale en cas de victoire, ont été battus 4-2 à domicile, respectivement par Langenthal et Olten.

Les Jurassiens ont payé cash l'absence sur blessure de leur attaquant canadien Jonathan Hazen, touché au genou samedi lors du quatrième match. Orphelins de leur prolifique buteur, ils ont manqué d'efficacité et ont donc permis aux Bernois de revenir à 3-2 dans la série.

Masters 1000 de Rome: Federer se retire de l'entry list

Roger Federer (ATP 7) ne disputera pas le Masters 1000 de Rome (9-16 mai). Le Suisse s'est en effet retiré de l'entry list officielle du tournoi prévu sur la terre battue dans la capitale italienne.

Les raisons du renoncement du Bâlois, âgé de 39 ans, ne sont pas connues. Il devrait normalement entamer sa saison sur terre battue à Madrid lors du Masters 1000 prévu du 2 au 9 mai.

Une première balle de match pour Neuchâtel UC

Neuchâtel UC a pris l'avantage sur Guin en finale des play-offs de LNA dames. Sa nette victoire 3-0 (25-14 25-19 25-21) dans l'acte III lui permet en effet de mener 2-1 dans la série best of 5.

Image: KEYSTONE

Les Neuchâteloises seront ainsi titrées pour la deuxième fois de leur histoire après 2019 en cas de succès jeudi sur le terrain des Fribourgeoises. Dans le cas contraire, la décision serait repoussée au dimanche 18 avril à Neuchâtel.

La pluie gâche la journée à Monte-Carlo

De la pluie, encore de la pluie, du vent et des projecteurs. Les courts de Monte-Carlo ont été bâchés pendant la majeure partie de la deuxième journée du Masters 1000 de tennis, ne permettant qu'à quatre matches sur treize de se terminer.

keystone

Sans public, sans soleil et même sous des trombes d'eau, le début de ce tournoi monégasque, de retour au calendrier après avoir été annulé en 2020 pour cause de Covid-19, n'est clairement pas la fête du tennis qui ouvre habituellement la saison printanière sur terre battue. Et la pluie est aussi annoncée pour mardi.



Vu au resto, Ibrahimovic suscite la polémique

Une photo de Zlatan Ibrahimovic attablé dans un restaurant de Milan, censé ne pouvoir accueillir des convives dans le cadre des restrictions anti-Covid, a suscité une polémique. L'entourage de la star a assuré qu'il s'agissait d'une «rencontre de travail» et non d'un déjeuner.

Ibra viola le norme della zona rossa e si fa aprire un ristorante a Milano https://t.co/ZlCsv0i4WB — Fanpage.it (@fanpage) April 12, 2021

Sur cette photo diffusée par le site Fanpage.it, l'attaquant vedette de l'AC Milan est installé avec d'autres personnes, sans masque, autour d'une table où sont posés quelques verres. Selon le site, la photo a été prise dimanche midi.

Félicien Du Bois dit au revoir au hockey Over and out! Thanks to everyone who somehow supported me throughout this great hockey 🏒 journey!🙏🏻👋🏼 pic.twitter.com/QRlcg0SJlX — Félicien Du Bois (@feli_62) April 12, 2021

Le hockeyeur neuchâtelois a mis un terme à sa carrière dimanche soir. Le défenseur du HC Davos (37 ans), éliminé par Berne en pré play-offs, aura passé 19 ans au plus haut niveau. Il a évolué à Ambri, Kloten et Davos.

KEYSTONE

Roland Garros rend hommage à... Roland Garros

A force de l'associer au tournoi de tennis parisien, on oublie presque que ce nom est, à la base, celui d'un aviateur français. Roland Garros (1888-1918) est, notamment, le premier homme à avoir traverser la Méditerranée en avion en 1913. Il est décédé cinq ans plus tard, lors d'un combat aérien de la Première Guerre mondiale dans les Ardennes. Une statue représentant Roland Garros, accoudé dans son cockpit, a été installée ce lundi sur le site du Grand Chelem parisien, dans le stade principal. Elle mesure six mètres de haut.

La statue en images Dans le cadre de la modernisation du Stade, une statue de l’aviateur Roland Garros vient d’être installée dans le stade en présence du Président de la @FFTennis, @g_moretton, et de l’artiste qui a réalisé la sculpture, Caroline Brisset. #RolandGarros pic.twitter.com/Y6QXzvs3D7 — Roland-Garros (@rolandgarros) April 12, 2021

Qui sait? Elle verra peut-être un jour celle de Rafael Nadal trôner à ses côtés... Pour rappel, l'Espagnol a été sacré 13 fois (!) sur la terre battue de la capitale française, un record absolu. Qui mériterait sans doute une trace indélébile sur le court Philippe Chatrier.

Cavendish regagne trois ans après

Il y a eu Jésus-Christ, Zinédine Zidane en 2005, Leonardo DiCaprio en 2015 et Yvan Perrin la même année. Dans leur domaine, ils ont tous été des revenants. A cette liste, il faut ajouter ce lundi le cycliste britannique Mark Cavendish. Il a renoué avec la victoire lors de la 2e étape du Tour de Turquie plus de... trois ans après son dernier succès (une étape du Tour de Dubaï en février 2018). Il faut encore remonter plus loin pour voir le sprinter anglais sur la plus haute marche du podium dans la catégorie reine, le WordTour. C'était lors d'une étape du Tour de France 2016.

La victoire de Cavendish ce lundi à Konya CAV IS BACK! @MarkCavendish volta às vitórias na etapa 2 da Volta a Turquia! #TUR2021 #cavendish https://t.co/91FbbJp18y — Daniel Guerra (@Daniel_Guerra88) April 12, 2021

Ce lundi, Cavendish (35 ans) a signé le 147e succès de sa carrière, qui compte notamment 30 étapes du Tour de France. Il a pris le maillot de leader du Tour de Turquie.

FC Bâle: Burgener 1 - Degen 0

Le club rhénan de football est en proie à un conflit: David Degen, ancien joueur du FCB et membre du conseil d'administration, veut devenir son propriétaire. Il dispose d'un droit de préemption. Celui-ci stipule que si le propriétaire actuel – Bernhard Burgener – veut vendre ses actions, il doit le faire en priorité à Degen. Mais Burgener ne l'entend pas de cette oreille. L'homme d'affaires veut céder ses actions à l'entreprise bâloise Dream & Vision AG, derrière laquelle se trouve le fond d'investissements britannique Centricus.

La majorité du conseil d'administration de la FC Basel Holding AG (qui détient le FC Bâle) a ordonné lundi matin à David Degen de vendre ses actions (environ 10% de la Holding) à Dream & Vision AG. Autrement dit, ses membres ont fait comprendre à l'ancien footballeur qu'ils ne veulent pas de lui comme futur propriétaire ni collaborateur. Et, donc, qu'ils prennent position pour son rival, Bernhard Burgener. Ils ont invoqué une obligation contractuelle qu'a David Degen de céder à cette requête. Ce dernier a refusé, mais espère trouver une solution à l'amiable avec Burgener, sans passer par les tribunaux.

Eine Mitteilung der FC Basel Holding AG. Alle Infos dazu ⬇️ #FCBHolding #rotblaulive https://t.co/aY2Jq1mmel — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) April 12, 2021

Kimmich ne doute pas

«Je suis convaincu que nous allons passer, parce que nous sommes la meilleure équipe»

Image: DPA

Joshua Kimmich, le milieu de terrain du Bayern Munich, est convaincu que son équipe se qualifiera mardi soir contre le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des champions. Pour rappel, les Bavarois se sont inclinés à l'aller chez eux 3-2, malgré une domination outrageuse (31 tirs à 6).

Et vous, vous pensez que le Bayern Munich se qualifiera ? Oui Non

La Coupe Davis dans trois villes

Les tennismen auront le choix: la visite du Prado de Madrid, celle du Mole Antonelliana de Turin ou le petit Toit d'Or d'Innsbruck. Les organisateurs de la Coupe Davis ont décidé de faire jouer la phase finale de la compétition 2021 (25 novembre - 5 décembre) dans ces trois villes espagnole, italienne et autrichienne. Initialement, elle devait se tenir uniquement dans la cité ibérique. Chaque ville accueillera deux des six groupes. A partir des demi-finales, tous les matchs auront lieu à Madrid. Autre changement: dès 2022, la phase finale de la Coupe Davis réunira 16 équipes, contre 18 actuellement.

shutterstock

Pour rappel, la Coupe Davis – compétition centenaire – a changé de format en 2019. Un changement très controversé, y compris parmi les joueurs, qui a abouti à la création de cette phase finale sur une semaine à l'image de la Coupe du monde de football. L'édition 2019, pour l'instant la seule sous cette forme, a été un échec au niveau de l'engouement du public à Madrid.