Hécatombe à Bakou +++ Djokovic et Nadal en balade



Image: EPA

Hécatombe à Bakou +++ Djokovic et Nadal en balade

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

🏁 Tôle froissée à Bakou 🏎️

Charles Leclerc (FerrarI) s'élancera en pole position du GP d'Azerbaïdjan de Formule 1 dimanche à 14 h 00. Le Monégasque, déjà en pole du dernier grand prix (mais empêché de prendre le départ en raison d'un incident mécanique), partagera la première ligne avec Lewis Hamilton (Mercedes).

Leclerc a pourtant chipoté, comme son collègue motard Quartararo (lire plus bas):

«J'ai trouvé que c'était un tour assez merdique. Il y a deux ou trois virages où j'ai fait des erreurs. J'ai eu l'énorme aspiration de Lewis (Hamilton) dans le dernier secteur, ça m'a aidé un peu»

Les qualifications ont été plus que mouvementées: le drapeau rouge a été brandi à quatre reprises, record égalé avec le GP de Hongrie 2016.

Ce circuit tracé dans les rues de Bakou ne pardonne pas la moindre erreur. Le drapeau rouge a dû être brandi deux fois dès Q1 après les sorties de route de Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) et Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari), tous deux piégés au virage 15.

Image: AP

Une troisième interruption s'est produite peu avant la fin de Q2 après le crash de Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) au virage 3. Rebelote à la fin de Q3 après l'accident de Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda), dans le même virage que Ricciardo.

Djokovic en mode «do not disturb»

Novak Djokovic figure pour la douzième fois consécutive en huitième de finale à Roland-Garros. Le no 1 mondial a dominé Ricardas Berankis (ATP 93) 6-1 6-4 6-1.

Image: EPA

Auteur d'un début de match parfait, Djokovic menait déjà 4-0 service à suivre après quinze minutes de jeu. Il n'a pas dû effacer la moindre balle de break et n'a concédé que 17 points sur son engagement. Impressionnant depuis le début du tournoi, où il est en quête d'un dix-neuvième titre du Grand Chelem, Djokovic n'a perdu que 23 jeux au cours de ses trois premiers matches.

Nadal retrouve Sinner Comme Djokovic, Rafael Nadal (no 3) n'a pas encore perdu le moindre set. L'Espagnol a remporté son duel de gauchers face au Britannique Cameron Norrie (ATP 45) 6-3 6-3 6-3. Il a concédé deux fois de suite son service au deuxième set pour se retrouver mené 1-3, mais il a remporté 11 des 14 derniers jeux. Il subira un vrai test lundi face au «teenager» italien Jannick Sinner (no 18), qu'il avait péniblement battu l'an dernier.

Canada, tentative VI 🏆

Le Canada s'est qualifié pour la finale du championnat du monde de hockey à Riga en battant les Etats-Unis 4-2. Auteur du 2-1 et du 3-1, Andrew Mangiapane a été décisif.

Image: AP

Les Canadiens atteignent la finale pour la cinquième fois lors des six dernières éditions; mais leur dernier titre remonte néanmoins à 2016.

Porte au pied du mur 🚵‍♂️

Image: KEYSTONE

L'Australien Richie Porte (Ineos) a pris les commandes du Critérium du Dauphiné cycliste au terme de la 7e et avant-dernière étape, gagnée à La Plagne par l'Ukrainien Mark Padun (Bahrain) avec une trentaine de secondes d'avance.

Le nouveau classement général avant la dernière étape du #Dauphiné. Ineos est en situation idéale avec Richie Porte leader et Geraint Thomas en embuscade. Mais l'histoire récente du Dauphiné a déjà prouvé que des retournements au général sont possibles le dernier jour. pic.twitter.com/VixzhwDH7n — Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 5, 2021

La dernière étape de ce dimanche placera les coureurs au pied d'un mur de six ascensions entre La Léchère-les-Bains (Savoie) et Les Gets (Haute-Savoie), avec un col majeur à Joux-Plane (11,6 km à 8,5 %).

Quartararo domine mais chipote 🏍️

Intouchable depuis le début du week-end, Fabio Quartararo a signé sa cinquième pole-position consécutive cette saison ce samedi lors des qualifications du GP de Catalogne. Le Français s'élancera en première ligne avec Jack Miller et son compatriote Johann Zarco. Il n'est pas moins... déçu de sa performance.

🗨️ "Je me suis pas senti super rapide"



Fabio Quartararo n'est pas convaincu de son tour, malgré sa pole position 😅 pic.twitter.com/Yv33R7fmE3 — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) June 5, 2021

Tom Lüthi a essayé d'oublier Thomas Lüthi partira en 23e position dans la catégorie Moto2, dimanche à 14 h 30. Il a fait preuve de courage une semaine après le terrible accident qui a coûté la vie à son ami et protégé Jason Dupasquier, dimanche dernier au Mugello, où il avait dû déclarer forfait.

De Bruyne opéré en vitesse ⚽

Kevin De Bruyne a subi «une petite intervention» chirurgicale au visage samedi matin. Le joueur de Manchester City «rejoindra l'équipe lundi», a indiqué le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez. Le meneur de jeu souffre de fractures au nez et à l'orbite gauche après un choc avec l'Allemand Rüdiger lors de la finale de Ligue des champions perdue il y a une semaine face à Chelsea (0-1).

«Cette intervention ne retarde pas le retour de Kevin, qui du coup n'aura pas besoin de masque»

Image: AP Pool Getty

L'Espagne et le Portugal se neutralisent à une semaine de l'Euro

A une semaine de l'ouverture de l'Euro (11 juin - 11 juillet), l'Espagne et le Portugal se sont quittés sur un match nul sans but 0-0 vendredi au stade Metropolitano à Madrid. Dans ce match de préparation qui a servi à ces deux candidats à la victoire finale à l'Euro de se jauger en conditions réelles, Cristiano Ronaldo a été muselé par la jeune défense de la Roja, qui a dominé les débats sans réussir à marquer.

Laaksonen abandonne Henri Laaksonen (ATP 150) a vécu un crève-coeur pour sa première apparition dans un 3e tour de Grand Chelem. Touché à l'adducteur gauche, le Schaffhousois a été contraint à l'abandon face à Kei Nishikori (ATP 49) vendredi à Roland-Garros. Issu des qualifications sur la terre battue parisienne, Henri Laaksonen a arrêté peu après avoir concédé le premier set face au Japonais (7-5).

Djourou prend sa retraite 🙋‍♂️

L'ancien défenseur de l'équipe de Suisse (76 sélections) et d'Arsenal a annoncé la fin de sa carrière sur les réseaux sociaux. Il jouait à Nordsjaelland, au Danemark, et avait 36 ans.

I’m retiring. ⚽️ After 17 years as a professional football player, I’m extremely happy and proud to announce that I’m retiring from professional football. ⚽❤️ 🎥 https://t.co/dOmBdgPOhS — Johan Djourou (@JohanDjourou) June 4, 2021

«J'ai senti dans mes tripes que le moment était venu»

Pas de tournoi à Bâle cette année 🎾

Les Swiss Indoors de Bâle ne se disputeront pas comme prévu du 25 au 31 octobre cette année. L'édition 2021 a été annulée en raison des incertitudes liées au coronavirus.

Valverde fait de la résistance

A 41 ans, l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) a remporté vendredi la 6e étape du Critérium du Dauphiné au Sappey-en-Chartreuse. Valverde a réglé dans une arrivée en montée un premier peloton d'une vingtaine d'unités. Au classement général, Lutsenko précède désormais l'Espagnol Ion Izagirre de 8 secondes et le Néerlandais Wilco Kelderman de 12 secondes.

Eliasch élu Johan Eliasch (59 ans) a été élu président de la FIS lors du 52e congrès de l'instance tenu online. Le Suédo-Britannique succède au Grison Gian Franco Kasper, qui occupait le poste depuis 23 ans. Eliasch a été élu à la surprise quasi générale dès le premier tour de scrutin en obtenant 65 voix sur les 119. Urs Lehmann, président de Swiss-Ski, n'a pu réunir que 26 suffrages. La Britannique Sarah Lewis en a eu 15 et l'ancien vice-président de la FIS, le Suédois Mats Arjes, 13.

✍️ 🔴 OFFICIEL ! Thomas Tuchel prolonge avec Chelsea jusqu'en juin 2024 ! pic.twitter.com/RKW82MHFEe — Actu Foot (@ActuFoot_) June 4, 2021

Une joueuse en garde à vue

Une joueuse de tennis russe a été interpellée jeudi à Paris dans une enquête sur des soupçons de paris truqués lors d'un match en double de l'édition 2020 de Roland Garros. Yana Sizikova, 26 ans, 101e joueuse mondiale au classement WTA en double, a été placée en garde à vue jeudi soir à l'issue d'un match du tournoi, dans le cadre de l'enquête ouverte le 1er octobre pour «corruption sportive» et «escroquerie en bande organisée» et confiée au Service central des courses et jeux (SCCJ) de la police judiciaire, a précisé le parquet, confirmant une information du Parisien.

🎾 FLASH - La joueuse de tennis russe Yana #Sizikova a été placée en garde à vue jeudi soir. Elle est soupçonnée d’avoir perdu volontairement un jeu dans le cadre de paris truqués. L’interpellation aurait été "très mouvementée". (Le Parisien) #RolandGarros — Mediavenir (@Mediavenir) June 4, 2021

Cette enquête porte sur le double féminin ayant opposé Yana Sizikova et sa partenaire américaine Madison Brengle aux Roumaines Andreea Mitu et Patricia Maria Tig, le 30 septembre, lors du premier tour de l'édition 2020 du tournoi international français. Les soupçons se porteraient particulièrement sur le cinquième jeu du deuxième set, un jeu blanc remporté par le duo roumain après deux doubles fautes grossières de la Russe Sizikova. Selon une source proche du dossier interrogée en octobre, les paris pris sur l'issu de ce jeu représentent des sommes «anormalement élevées», de l'ordre de «plusieurs dizaines de milliers d'euros».

La star des Lakers s'en va déjà

Tenants du titre, les Lakers de LeBron James ont été éliminés dès le 1er tour des play-off de NBA. La franchise de L.A. s'est inclinée 113-110 jeudi face à Phoenix, qui remporte la série 4-2. C'est la première fois de sa carrière que LeBron James (36 ans), quadruple champion NBA avec Miami (2012, 2013), Cleveland (2016) puis les Lakers (2020), échoue en play-off sans avoir remporté de série.

❌ LeBron James lors des playoffs 2021.



• Première élimination de sa carrière au premier tour

• Première fois depuis 2010 (Boston) qu’il est éliminé par une équipe de sa propre conférence

• Première fois depuis 2010 qu'il n'atteint pas les Finals quand il dispute les playoffs pic.twitter.com/3hJRReCwY7 — ACTUS BASKET (@ACTUS_BASKET) June 4, 2021

C'est par ailleurs la cinquième fois seulement dans toute l'histoire de la Ligue qu'une équipe tenante du titre échoue à ce stade de la compétition la saison suivant son sacre. San Antonio avait par deux fois subi cet échec retentissant (2000, 2015), tout comme Miami en 2007 et Dallas en 2012.

⚽ Une confrontation bien trop déséquilibrée

Face à un adversaire d'une insigne faiblesse, la Suisse a conclu victorieusement sa campagne de préparation pour l'Euro 2001. Elle s'est imposée 7-0 à Saint-Gall devant le Liechtenstein.

Le résumé Vidéo: RTS

Il est très ardu de tirer des enseignements après une rencontre aussi déséquilibrée qui permet à la Suisse de cueillir son cinquième succès de l'année en cinq rencontres et le plus large depuis six ans. Avec un onze de départ qui comprenait plus d'amateurs que de professionnels, la formation de la Principauté n'a adressé qu'un seul tir vers la cage défendue par Yvon Mvogo. A neuf jours du choc contre le Pays de Galles à Bakou qui sera capital, la question est de savoir si se mesurer à une équipe qui n'avait sans doute pas le niveau d'une formation de Promotion League était pertinent.

Roger Federer qualifié

Roger Federer (no 8) a dû s'employer pour vaincre la résistance de Marin Cilic (ATP 47) jeudi au 2e tour à Roland-Garros. Le Bâlois s'est imposé 6-2 2-6 7-6 (7/4) 6-2 devant le Croate, dont le tennis agressif lui a longtemps posé bien des problèmes.

C'est la 16e fois que le vainqueur de l'édition 2009 atteint les 16es de finale Porte d'Auteuil, en 19 apparitions dans cette deuxième levée du Grand Chelem. Il se mesurera samedi au gaucher allemand Dominik Koepfer (ATP 59), tombeur de l'Américain Taylor Fritz (no 30) au 2e tour.



Défaite rageante des Helvètes 😢

La Suisse s'est inclinée en quarts de finale du Championnat du monde à Riga face à l'Allemagne 3-2 après les tirs au but. Ce scénario aurait pu être évité si la sélection de Patrick Fischer avait mieux géré la prolongation. Face à des Allemands tout heureux d'avoir égalisé à la 60e pour forcer ce temps de jeu supplémentaire, les Suisses ont dominé sans trouver la faille.

➡️ Suisse - Allemagne 2-3 tab (1-0 1-1 0-1 0-0 0-1)

Arbitres: Ansons/Romasko (LAT/RUS), Lazarev/Shalagin (RUS). Buts: 16e Untersander (Alatalo, Kurashev) 1-0. 34e Herzog (Scherwey, Bertschy) 2-0. 38e Kühnhackl (Rieder, Nowak) 2-1. 60e Gawanke (Kahun, Noebels/à 6 contre 5) 2-2.

Tirs au but: Corvi -, Plachta -; Andrighetto -, Krämmer -; Meier 1-0, Kahun 1-1; Ambühl -, Reichel -; Hofmann -, Noebels 1-2.

Pénalités: 0 x 2' contre la Suisse, 2 x 2' + 10' (Plachta) contre l'Allemagne.

Suisse: Genoni; Diaz, Müller; Loeffel, Siegenthaler; Untersander, Moser; Alatalo; Herzog, Bertschy, Scherwey; Ambühl, Hischier, Kurashev; Meier, Vermin, Andrighetto; Simion, Corvi, Hofmann.

Notes: la Suisse sans Praplan, Frick, Heldner, Mottet ni Geisser (surnuméraires).

Dans les autres matches de la soirée, le Canada a battu la Russie 2-1 et la Finlande l'a emporté sur la République Tchèque 1-0.

Une équipe de Suisse remaniée contre le Lichtenstein

Vladimir Petkovic a redistribué les cartes pour le dernier match de la Suisse avant l'Euro ce jeudi à Saint-Gall contre le Lichtenstein (18h). Le Mister alignera un onze pour le moins «expérimental».

Ainsi, seuls Xherdan Shaqiri, qui sera capitaine, et Fabian Schär sont les seuls «survivants» parmi les titulaires de dimanche contre les Etats-Unis (2-1). Tous les deux en manque de temps de jeu, ils bénéficient ainsi d'une nouvelle possibilité de retrouver le rythme de la compétition même si la faiblesse de l'adversaire devra tempérer tout jugement.

🚴‍♂️💨 Thomas le plus rapide Le Britannique Geraint Thomas (Ineos) a remporté la 5e étape du Critérium du Dauphiné à Saint-Vallier devant le premier peloton. L'Autrichien Lukas Pöstlberger (Bora) a conservé le maillot jaune de leader avant l'entrée en montagne.

Et encore... L'Espagne et le Portugal ont déposé leur candidature commune pour organiser la Coupe du Monde 2030. 🇪🇸 🇵🇹



(communiqué) pic.twitter.com/2XyaJsqwXi — Actu Foot (@ActuFoot_) June 3, 2021

S. Inzaghi sur le banc de l'Inter

L'Inter Milan a officialisé la nomination de Simone Inzaghi (45 ans) comme nouvel entraîneur. Il remplace Antonio Conte, qui a quitté les «nerazzurri» après la conquête du titre de champion.

Simone Inzaghi est le jeune frère de Filippo Inzaghi. Il a signé un contrat de deux ans. Le technicien va vivre sa première expérience d'entraîneur loin de la Lazio Rome, où il était en poste depuis 2016. Dans cette période de valse folle sur les bancs de la Serie A (8 des 10 premiers clubs du dernier championnat ont changé d'entraîneur), Inzaghi a renoncé au dernier moment à une prolongation quasiment signée avec les Laziali.

Ashleigh Barty abandonne en plein match à Roland-Garros

L'Australienne Ashleigh Barty, no 1 mondiale, a abandonné au deuxième tour de Roland-Garros, souffrant apparemment du bas du dos. Elle était menée 6-1 2-2 par la Polonaise Magda Linette (WTA 45).

Feel better, Champ.



Just hours into play on Day 5 and there is plenty to catch up on. Get the latest on Barty's retirement and other action around the grounds.👇 #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2021

Barty est sortie du court Central pour se faire manipuler à l'issue du premier set, mais elle a finalement jeté l'éponge après quatre jeux dans le second. L'Australienne de 25 ans avait déjà eu recours au kiné au cours de son premier tour mardi. Elle avait gagné le tournoi en 2019.

Le clan suisse s'élargit 💪🇨🇭

La délégation suisse qui se rendra cet été aux Jeux olympiques de Tokyo s'est enrichie de dix noms supplémentaires. Swiss Olympic a en effet retenu Michelle Heimberg (plongeon), Stefan Reichmuth (lutte), Marlen Reusser, Marc Hirschi, Stefan Küng, Gino Mäder et Michael Schär (cyclisme sur route) ainsi que Fabienne Schlumpf, Martina Strähl et Tadesse Abraham (athlétisme/marathon). La commission de sélection de Swiss Olympic pour Tokyo 2020 a sélectionné ces dix athlètes à la demande de leur Fédération respective.

NE Xamax garde son coach Andrea Binotto (50 ans) sera encore sur le banc de Neuchâtel Xamax FCS la saison prochaine en Challenge League. Le technicien vaudois, arrivé à la Maladière en début d'année, a réussi in extremis à éviter la relégation aux rouge et noir. Le club et Binotto ont donc prolongé d'un an le contrat qui les lie.

⚽ Les Bleus victorieux face aux Rouges

La France n'a pas manqué son match face au Pays de Galles. Les champions du monde se sont imposés 3-0 à Nice.Karim Benzema aurait bien fêté son retour en sélection avec un but, mais l'attaquant du Real a manqué le penalty offert à la 27e pour une main de Williams.

A 11 contre 10, la France a ouvert le score par Mbappé à la 35e. Griezmann a doublé la mise à la 48e et Ousmane Dembélé à la 79e. Malgré une belle occasion en fin de match, Benzema aura donc été le seul du trident offensif des Bleus à ne pas inscrire de but.

Pour rappel, le Pays de Galles sera le premier adversaire de la Suisse le 12 juin lors de l'Euro 2021.

Dans les autres matches, l'Allemagne a fait égalité contre le Danemark (1-1) et l'Angleterre a battu l'Autriche 1-0.

🎾 Henri Laaksonen brillant à Roland-Garros

Henri Laaksonen (ATP 150) a signé le plus bel exploit de sa carrière au 2e tour à Roland-Garros. Le tennisman schaffhousois s'est offert le scalp de Roberto Bautista Agut (onzième joueur mondial), battu en quatre manches 6-3 2-6 6-3 6-2.

Challenge accepted ☑️



Henri Laaksonen becomes the first qualifier to conquer Bautista Agut at a Grand Slam. The Swiss takes down the No.11 seed 6-3, 2-6, 6-3, 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/InphI9wUKU — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2021

Issu des qualifications, Henri Laaksonen a cueilli sa cinquième victoire d'affilée sur la terre battue parisienne pour atteindre pour la première fois le stade des 16e de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Il décroche qui plus est, à 29 ans, sa première victoire face à un joueur figurant dans le top 20 du classement ATP.

Auteur de 53 coups gagnants - dont 32 en coup droit - dans cette partie, Henri Laaksonen affichait au terme de cette partie un rare sourire qui en disait long sur sa satisfaction.

Le Schaffhousois affrontera au troisième tour Kei Nishikori. Le Japonais a battu le Russe Karen Khachanov en cinq sets (4-6, 6-2, 2-6, 6-4, 6-4) ce mercredi.

Pendant ce temps... 🎾 Toujours à Roland-Garros Le tennisman grec Stefanos Tsitsipas, sérieux outsider du tournoi, a battu mercredi au 2e tour l'Espagnol Pedro Martinez en trois manches (6-3, 6-4, 6-3).

Stan Wawrinka forfait pour le tournoi du Queen's 🎾🌿

Stan Wawrinka (ATP 24) diffère une nouvelle fois son retour à la compétition. Le tennisman vaudois de 36 ans a déclaré forfait pour le tournoi sur gazon du Queen's, prévu du 14 au 20 juin, ont annoncé les organisateurs londoniens sur Twitter.

Image: KEYSTONE

Opéré au pied gauche à la fin mars, Stan Wawrinka n'a plus joué depuis son élimination au 1er tour à Doha début mars. L'ex-no 3 mondial a renoncé à toute la saison sur terre battue, et sa participation à Wimbledon (28 juin-11 juillet) semble d'ores et déjà compromise.

Belinda Bencic éliminée dès le 2e tour à Roland-Garros

Belinda Bencic (onzième joueuse mondiale) quitte Roland-Garros par la petite porte. La tenniswoman st-Galloise a été nettement dominée 6-2 6-2 par la Russe Daria Kasatkina (WTA 37) mercredi au 2e tour.

Convaincante dans son 1er tour face à la demi-finaliste de l'édition 2020 Nadia Podoroska (WTA 42), Belinda Bencic fut très loin de jouer son meilleur tennis sur le court Simonne-Mathieu.

Kasatkina sprinte au 3e tour 🏃‍♀️



La quart de finaliste de 2018 @DKasatkina élimine la 10e tête de série Bencic 6-2, 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/0TaWBgZaCV — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2021

Belinda Bencic, dont la meilleure performance à Roland-Garros est un 3e tour atteint en 2019, conclut donc sa saison sur terre battue avec seulement cinq victoires à son actif en cinq tournois. Elle retrouvera avec grand plaisir le gazon, une surface qui convient bien mieux à son jeu à plat.

Pendant ce temps... L'équipe Astana a placé le Kazakh Alexey Lutsenko et l'Espagnol Ion Izagirre aux deux premières places du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné. Une épreuve disputée sur 16,4 km dans la Loire. Lors de cette quatrième étape, l'Autrichien Lukas Pöstlberger (Bora) a sauvé son maillot jaune de leader pour 1 seconde, devant Lutsenko.

⚽🇨🇭Marco Walker restera entraîneur du FC Sion

Marco Walker entraînera toujours le FC Sion la saison prochaine. Le club valaisan annonce mercredi que le technicien soleurois s'est engagé pour une année. Son assistant sera toujours Amar Boumilat.

🔴 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗪𝗮𝗹𝗸𝗲𝗿 𝗲𝘁 𝗔𝗺𝗮𝗿 𝗕𝗼𝘂𝗺𝗶𝗹𝗮𝘁 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗲́𝘀



Marco Walker poursuivra son aventure à la tête du FC Sion. Une entente a été trouvée pour la saison 2021/2022. Amar Boumilat sera toujours son assistant. ⤵️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) June 2, 2021

Ancien défenseur international, Marco Walker (51 ans) avait été intronisé par Christian Constantin le 16 mars pour succéder à Fabio Grosso. L'Alémanique a mené à bien sa mission: sauver le FC Sion de la relégation en Challenge League. Pour rappel, les Sédunois se sont sauvés en remportant leur barrage contre Thoune dimanche.

«Walker et Boumilat ont su redonner une identité à cette équipe en affichant du caractère et une mentalité irréprochable»

Toutefois, le bilan comptable de Walker à la tête du FC Sion n'est de loin pas exceptionnel: quatre victoires, quatre nuls et cinq défaites.

⚽🇨🇭Le FC Lugano se sépare de Jacobacci

Le FC Lugano annonce que le contrat de son entraîneur Maurizio Jacobacci ne sera pas prolongé. Les deux parties sont liées jusqu'au 30 juin prochain. Maurizio Jacobacci (58 ans) avait été engagé par Lugano en octobre 2019, en provenance de Bellinzone. L'Italo-Suisse a mené le club tessinois au 4e rang du dernier championnat de Super League, à un point d'une place en Coupe d'Europe.

Il contratto con Maurizio Jacobacci non sarà prolungato.

Grazie Mister e in bocca al lupo per il futuro!https://t.co/v6JqO4r54w — FC Lugano (@FCLugano1908) June 2, 2021

Jacobacci est l'entraîneur qui est resté le plus longtemps en poste à Lugano depuis le retour en Super League du club tessinois, souligne le communiqué diffusé mercredi matin. Il a dirigé les Luganais lors de 60 matches de championnat, pour une moyenne de 1,43 point par match.

⚽🇨🇭Le gardien de Grasshopper prolonge

Grasshopper conserve dans ses rangs le portier qui lui a permis de retrouver la Super League. Titularisé lors des 36 matches de Challenge League durant l'exercice 2020/2021, Mateo Matic (25 ans) a prolongé son contrat d'une année, annoncent les Sauterelles.

Doppelt gute Nachrichten!



Euer Spieler der Saison Mateo Matic hat zugleich seinen Vertrag bis 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ verlängert.



Herzliche Gratulation Mateo! 👏



Weiteres ➡️ https://t.co/XLaL72F77y#gc #zürich #traditionsclub pic.twitter.com/GiOj5ADV8I — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) June 2, 2021

Pendant ce temps... 🏒🇨🇭 Deux arrivées à La Tchaux Le HC La Chaux-de-Fonds a annoncé mercredi l'arrivée de deux joueurs qui débarquent en provenance de Langnau. Le centre Loïc In-Albon (23 ans) et l'ailier letton à licence suisse Toms Andersons (27 ans) ont tous les deux signé pour un an.

⚽ 🇪🇸 Le FC Barcelone récupère Emerson Emerson va revenir au FC Barcelone cet été, a annoncé le club catalan mercredi dans un communiqué. Le jeune latéral droit brésilien de 22 ans était prêté au Betis Séville depuis deux saisons.

⚽🇩🇪 Van Bommel entraîneur de Wolfsburg

Mark van Bommel est le nouvel entraîneur de Wolfsburg, qui s'est qualifié pour la Ligue des champions après sa 4e place en Bundesliga. L'ancien international néerlandais a signé un contrat de deux ans avec le club des internationaux suisses Kevin Mbabu, Admir Mehmedi et Renato Steffen.

Welkom @MarkvanBommel6! 🐺🔥



Mark van Bommel wird neuer Cheftrainer unserer Wölfe! Der 44-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/HYBQAEeUcG — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) June 2, 2021

Vainqueur de la Ligue des champions 2006 avec Barcelone, vice-champion du monde 2010 avec les Pays-Bas, Mark van Bommel (44 ans) succède à Oliver Glasner, qui sera la saison prochaine sur le banc de l'Eintracht Francfort. Ce ne sera pas la première expérience du Batave en tant qu'entraîneur: il avait dirigé le PSV Eindhoven de 2018 à décembre 2019.

⚽ Les Turcs à l'Euro avec 16 joueurs évoluant à l'étranger

Le sélectionneur de la Turquie – adversaire de la Suisse à l'Euro – Senol Günes a retenu 16 «mercenaires» parmi les 26 joueurs de son cadre pour le tournoi (11 juin-11 juillet). Son équipe sera emmenée par la star Hakan Calhanoglu. Le milieu offensif de l'AC Milan n'est toutefois pas le seul joueur renommé présent dans la sélection turque. Senol Günes compte également sur les défenseurs Caglar Söyüncü (Leicester) et Merih Demiral (Juventus Turin) ainsi que sur l'attaquant Burak Yilmaz, champion de France avec Lille, pour s'extraire du groupe A.

Image: keystone

Les Turcs, qui disputeront le match d'ouverture le 11 juin à Rome face à l'Italie, ont pris leurs quartiers mercredi en Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour préparer l'Euro. Ils disputeront leur dernier match de préparation jeudi à Paderborn face à la Moldavie. Leur duel face à la Suisse est prévu le 20 juin à Bakou.

Remy Gardner évoluera dans la catégorie reine en 2022

Le pilote de moto Remy Gardner rejoindra en 2022 l'écurie française Tech3 pour ses débuts en MotoGP, a annoncé mercredi le constructeur KTM, dont Tech3 est l'écurie satellite. L'Australien de 23 ans est l'actuel leader du championnat de Moto2.

Arrivé en Moto3 en 2014 puis en Moto2 en 2016, Remy Gardner a réalisé son premier podium en 2019. Le fils de Wayne Gardner, champion du monde des 500cm3 en 1987, a depuis gagné deux courses, en 2020 au Portugal et la semaine dernière au Grand Prix d'Italie.

🏀 Fribourg champion suisse de basketball

Le Fribourg Olympic n'a pas manqué sa première balle de titre. Vainqueurs 85-76 des Starwings de Bâle mardi soir, les hommes du coach Petar Aleksic se sont imposés 3-0 en finale des play-offs de LNA. Les Fribourgeois ont cueilli leur 19e trophée de champion de Suisse.

🏒 La Nati affrontera l'Allemagne en quarts de finale

La Suisse défiera l'Allemagne jeudi en quart de finale du Mondial de hockey sur glace à Riga.

Tous les quarts de finale Image: rts

Les Helvètes restent sur un cuisant échec face à leurs voisins dans un match à élimination directe: une défaite 2-1 après prolongation subie en 8e de finale des JO 2018, avec déjà Patrick Fischer à la bande. L'heure de la revanche a sonné.

Finalement devancée dans le groupe A par la Russie - qui a écrasé le Bélarus 6-0 -, la Suisse, deuxième, doit donc se frotter au 3e de la poule B. Cette place est revenue à l'Allemagne, qui a battu mardi la Lettonie 2-1. Les Baltes, hôtes de ce championnat du monde, sont éliminés.

🎾 Blessure pas banale pour Kvitova

Petra Kvitova (12ème joueuse mondiale) déclare forfait pour son 2e tour à Roland-Garros. La Tchèque s'est blessée durant ses «obligations médiatiques d'après-match» dimanche, a-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux. Elle avait battu la Belge Greet Minnen en trois manches.

«C'est avec un immense regret que j'annonce mon retrait de Roland-Garros. Au cours des mes obligations médiatiques d'après-match, dimanche, je suis tombée et me suis fait mal à la cheville», a expliqué Petra Kvitova (31 ans), sans donner plus de détails sur les circonstances de l'accident.

Le tweet de Petra Kvitova annonçant sa blessure à la cheville 😔 pic.twitter.com/Oj8P1lmCjT — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) June 1, 2021

Elle espère être rétablie pour le tournoi de Wimbledon (28 juin au 11 juillet), qu'elle a gagné deux fois (2011 et 2014)

Toujours à Roland-Garros La tenniswoman zurichoise Viktorija Golubic (WTA 72) a subi une défaite mortifiante au 1er tour à Roland-Garros. Elle s'est inclinée 6-7 (4/7) 7-6 (7/5) 6-0 devant l'Estonienne Anett Kontaveit (no 30) après avoir pourtant obtenu une balle de match.

Andrey Rublev (7e joueur mondial, 23 ans) a été éliminé dès le 1er tour à Roland-Garros. Le Russe s'est incliné mardi 6-3 7-6 (8/6) 4-6 3-6 6-4 face à l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 42). Finaliste du Masters 1000 de Monte-Carlo ce printemps, Andrey Rublev était considéré comme l'un des outsiders du haut du tableau à Paris. Les observateurs s'attendaient d'ailleurs à le voir défier en quart de finale Rafael Nadal, qu'il avait d'ailleurs battu à Monte-Carlo il y a quelques semaines.

⚽ La Hongrie privée de sa star pour l'Euro

La Hongrie devra composer sans son joueur-vedette à l'Euro (11 juin-11 juillet). Victime d'une blessure récurrente à l'aine, le milieu de 20 ans Dominik Szoboszlai est contraint de déclarer forfait, a annoncé le sélectionneur Marco Rossi.

Image: keystone

Dominik Szoboszlai a rejoint le RB Leipzig en janvier pour 20 millions d'euros, mais il n'a pas pu jouer depuis son transfert en raison de ses soucis de santé. Figurant parmi les 11 pays-hôtes du tournoi, la Hongrie doit affronter le Portugal le 15 juin, la France le 19 et l'Allemagne le 23 juin dans un groupe F très relevé.

🏒🇨🇭 Le HC Ajoie fait ses emplettes pour la National League

Promu ce printemps en National League, Ajoie annonce l'arrivée de deux attaquants expérimentés. Le centre Martin Ness (28 ans) et l'ailier Matteo Romanenghi (26 ans) se sont engagés pour deux ans.

Image: keystone

Martin Ness, qui a joué plus de 400 matches en National League, débarque en provenance des Rapperswil-Jona Lakers. Il a déjà porté le maillot ajoulot durant l'exercice 2015/2016. Matteo Romanenghi, qui peut également être aligné au centre, évoluait quant à lui depuis plus de dix ans au HC Lugano. Il a également joué en Swiss League la saison dernière avec les Ticino Rockets.

Le HC Bienne a trouvé son entraîneur-assistant

Le club seelandais de hockey sur glace annonce avoir engagé pour un an le technicien américain Oliver David (43 ans), qui secondera donc le coach principal Antti Törmänen dans ses fonctions.

Mit Oliver David (USA, *1978) konnte der neue Assistent Coach verpflichtet werden. Durant les 4 dernières saisons, David était entraîneur principal en USHL à la tête des Dubuque Fighting Saints.



Photo: Hickling Images

#ehcb #icicestbienne #biennevenue pic.twitter.com/vwVI7jTDTh — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) June 1, 2021

🏒 La Nati «jusqu'au boutiste» à Riga

Qualifiée depuis lundi pour les quarts de finale du Championnat du monde de hockey sur glace à Riga, la Suisse a soigné ses statistiques en battant mardi la Grande-Bretagne 6-3. En attendant de connaître le résultat des Russes face aux Bélarusses (match à 19h15), la Suisse a fait ce que l'on attendait d'elle et pris la tête du groupe A. Elle finira donc ce tour préliminaire à l'une des deux premières places.

L'adversaire de la Suisse ne sera connu qu'en soirée au terme de la partie décisive entre la Lettonie et l'Allemagne.

⚽ 16'000 spectateurs pourront venir voir les matchs de l'Euro à Amsterdam

Bonne nouvelle pour les amateurs de football aux Pays-Bas: la jauge de spectateurs admis dans la Johan-Cruyff ArenA d'Amsterdam a été élevée à 16'000 spectateurs. Au départ, elle avait été fixée à 12'000. L'amélioration de la situation sanitaire est la raison de cette hausse.

🎾 Ça passe pour Barty à Roland-Garros

La numéro 1 mondiale Ashleigh Barty a signé un retour gagnant à Roland-Garros, où elle n'avait plus joué depuis son sacre de 2019. Mais la tenniswoman australienne a tout de même cédé un set dans son match du 1er tour. Forfait l'automne dernier, Ashleigh Barty s'est imposée 6-4 3-6 6-2 devant la gauchère américaine Bernarda Pera (WTA 70), dont le petit ami est le pivot de Fribourg Olympic Kristijan Krajina.

L'australienne @ashbarty s'impose face à Pera 6-4, 3-6, 6-2 lors de son premier match sur le court Philippe-Chatrier depuis sa victoire à #RolandGarros pic.twitter.com/aLsQGCPX6X — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2021

Pendant ce temps... Cyclisme L'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain) a remporté la 3e étape du Critérium du Dauphiné, mardi à Saint-Haon-le-Vieux, dans une arrivée en montée. L'Autrichien Lukas Pöstlberger (Bora) a conservé le maillot jaune de leader à la veille du contre-la-montre de 16,4 km.

Euro 2020 ⚽🇳🇱 Les Pays-Bas doivent composer sans leur gardien Jasper Cillessen (32 ans/60 sélections) lors de l'Euro (11 juin-11 juillet). Le portier de Valence a été testé positif au Covid-19 et se trouve en quarantaine, a annoncé la Fédération néerlandaise. Il est remplacé par Marco Bizot (AZ Alkmaar) au sein de l'effectif batave.

⚽🇩🇪 Rummenigge cède la présidence du Bayern Munich

Karl-Heinz Rummenigge, homme fort et figure historique du Bayern Munich, s'apprête à quitter ses fonctions au club. Ceci six mois avant la date prévue du passage de témoin à Oliver Kahn, ancien gardien légendaire du club bavarois et de la Mannschaft.

Rummenigge, lui aussi ancien joueur du Bayern, double ballon d'Or, avait prévu de céder son fauteuil de président du directoire au 31 décembre. Mais il a décidé, selon les médias, de le faire tout de suite afin que son successeur désigné Oliver Kahn (51 ans) puisse être aux manettes dès le début de la prochaine saison.

Image: keystone

Rummenigge était président du Bayern depuis 2002. Sous son règne, les Bavarois ont remporté deux Ligue des champions (2013 et 2020) et 14 championnats d'Allemagne.

Pendant ce temps... La star du badminton Carolina Marin ne défendra pas son titre olympique à Tokyo. L'Espagnole a annoncé son forfait sur son compte Twitter. Carolina Marin doit se faire opérer après avoir subi de graves blessures aux deux genoux. La triple championne du monde était devenue la première Européenne à décrocher le titre olympique en 2016 à Rio.

Image: keystone

⚽🇨🇭 Marco Degennaro quitte le FC Sion pour Yverdon

Le directeur général du FC Sion Marco Degennaro quitte le Valais après neuf ans de bons et loyaux services. L'Italien s'en va à Yverdon, fraîchement promu en Challenge League, pour y occuper le même poste. Degennaro va tout de même rester lié au président sédunois Christian Constantin grâce à un contrat de consultant.

Image: KEYSTONE

⚽🇪🇸 Eric Garcia de retour au FC Barcelone

Un jour après l'arrivée de l'attaquant argentin Sergio Agüero, le FC Barcelone accueille un nouveau joueur en provenance de Manchester City.

Le club blaugrana a annoncé le recrutement du défenseur international espagnol Eric Garcia. Il a signé jusqu'en été 2026.

Eric Garcia, défenseur de 20 ans, est convoqué par le sélectionneur espagnol Luis Enrique Martinez pour disputer l'Euro. Formé à l'académie de jeunes du FC Barcelone, Eric Garcia avait rejoint Manchester City en 2017, où il est passé par les équipes de jeunes et a fini par jouer à 35 reprises pour l'équipe première.

Pendant ce temps... 🎾 Stefanie Voegele battue au premier tour de Roland-Garros Stefanie Voegele (WTA 131) n'a pas passé le cap du premier tour à Roland-Garros. L'Argovienne s'est inclinée 7-5 6-1 en 1h20 devant l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 91). Voegele n'y arrive décidément pas en Grand Chelem. L'Argovienne enchaîne une huitième défaite de rang dans un tableau final à ce niveau. Son dernier succès remonte à 2017 et un premier tour à Melbourne.

⚽🇨🇭 Football Chris Kablan quitte le FC Thoune, battu dimanche par Sion en barrage Super League/Challenge League. Le latéral de 26 ans jouait dans l'Oberland bernois depuis 2017. Franco-Suisse, l'ancien joueur de Kriens n'a pas encore dévoilé quel serait son futur.

🏒 La défaite suédoise fait les affaires de la Suisse

La Suisse a son ticket pour les quarts de finale du Mondial de hockey sur glace de Riga en poche, avant même son dernier match de poule. La Russie a mis tout le monde d'accord en s'imposant 3-2 aux tirs au but lundi soir devant la Suède, qui est ainsi éliminée.

La Suède - qui a faut-il le rappeler écrasé la Suisse 7-0 dans ce tournoi - devait s'imposer lundi pour garder espoir. Le «Tre Kronor» est parvenu à s'offrir une prolongation grâce à une réussite de Victor Olofsson à la 56e, mais s'est incliné aux tirs au but. C'est Vladimir Tarasenko qui a inscrit le tir au but décisif pour les Russes.

First game at #IIHFWorlds. First game winner. First two points for Vladimir Tarasenko.👏🇷🇺 @russiahockey beat @Trekronorse in shootout thriller and cut their hopes for quarter-finals. pic.twitter.com/ZMvCMqe0wH — IIHF (@IIHFHockey) May 31, 2021

🎾 Naomi Osaka se retire du tournoi!

Naomi Osaka (numéro 2 mondiale) a annoncé sur son compte Twitter qu'elle se retirait de Roland-Garros! La tenniswoman japonaise était engagée dans un bras de fer avec les organisateurs en raison de son refus de participer aux conférences de presse.

«La meilleure chose pour le tournoi, les autres joueuses et mon bien être est que je me retire (du tournoi) pour que chacun puisse se reconcentrer sur le tennis», a tweeté Naomi Osaka, lauréate des deux derniers tournois du Grand Chelem qu'elle a disputés (US Open 2020 et Open d'Australie 2021).

Son forfait ouvre totalement un bas du tableau dans lequel elle aurait eu un coup à jouer, même si elle n'a jamais brillé sur terre battue. Il permet en outre à la Roumaine Ana Bogdan (WTA 102) de se hisser sans jouer en 16e de finale.

🎾 Roger Federer gagne à Roland-Garros

Le tennisman bâlois a remporté son match du 1er tour à la Porte d'Auteuil ce lundi après-midi. Le «Maître» a facilement battu l'Ouzbek Denis Istomin en trois manches 6-2 6-4 6-3.

Roger Federer a donc fêté sa première victoire sur terre battue cette saison. Pour rappel, il avait été éliminé il y a deux semaines dès son entrée en lice au Geneva Open par Pablo Andujar. Le co-détenteur du record de titres en Grand Chelem (20) n'avait plus joué à Roland-Garros depuis sa demi-finale contre Nadal en 2019.

«Ça a mis du temps, mais ça fait plaisir de tous vous revoir ici à Roland-Garros. L'entraînement ça suffit, maintenant j'ai besoin de matchs!»

Au prochain tour, Federer affrontera le vainqueur du duel entre le Croate Marin Cilic (ATP 47) et le Français Arthur Rinderknech (ATP 118).

Pendant ce temps... Bencic assure elle aussi Belinda Bencic (11ème joueuse mondiale) a cueilli un succès probant au 1er tour à Roland-Garros. La St-Galloise s'est imposée 6-0 6-3 en 69 minutes devant l'Argentine Nadia Podoroska (WTA 42), demi-finaliste sur la terre battue parisienne l'automne dernier. Sa prochaine adversaire sera Daria Kasatkina (WTA 37) ou Misaki Doi (WTA 79).

🇨🇭⚽ Les 26 sélectionnés suisses pour l'Euro sont connus

Le sélectionneur national Vladimir Petkovic a fait ses choix pour l'Euro (11 juin au 11 juillet). Il a écarté du cadre l'attaquant de Brighton Andi Zeqiri, l'ailier de Nice Dan Ndoye et le tout nouveau gardien de Dortmund Gregor Kobel.

Voici donc les 26 footballeurs helvétiques qui affronteront le Pays de Galles (12 juin), l'Italie (16 juin) et la Turquie (20 juin):

Gardiens: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Yvon Mvogo (PSV Eindhoven), Jonas Omlin (Montpellier)

Défenseurs: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Loris Benito (Bordeaux), Eray Cömert (Bâle), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Jordan Lotomba (Nice), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Becir Omeragic (FC Zurich), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Silvan Widmer (Bâle)

Milieux de terrain: Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Mayence), Remo Freuler (Atalanta Bergame), Djibril Sow (Eintracht Francfort), Ruben Vargas (Augsbourg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach)

Attaquants: Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Haris Seferovic (Benfica Lisbonne), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Steven Zuber (Eintracht Francfort)

⚽🇩🇪 Un nouveau gardien suisse au Borussia Dortmund

Gregor Kobel rejoint bel et bien le Borussia Dortmund. Le gardien international suisse de 23 ans, qui évoluait à Stuttgart, s'est engagé jusqu'en 2026 avec le BVB. Dortmund aurait versé une indemnité de transfert de 15 millions d'euros pour s'attacher les services d'un troisième gardien suisse après Roman Bürki et Marwin Hitz.

✒️ Borussia Dortmund verpflichtet zur neuen Saison Torhüter Gregor #Kobel vom Ligakonkurrenten @VfB Stuttgart.



⁰⁰Alle Infos 👉 https://t.co/DWp3WCGCcV — POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 31, 2021

Gregor Kobel, qui attend toujours sa première convocation en équipe nationale, a été écarté lundi de la sélection suisse pour l'Euro. L'ancien junior de Grasshopper a rejoint Stuttgart en 2019, tout d'abord sous la forme d'un prêt, et il reste sur une saison convaincante en Bundesliga. Le Borussia Dortmund cherche désormais à se séparer de Roman Bürki (30 ans), qui est sous contrat jusqu'en 2023 mais a perdu son statut de titulaire au profit de Marwin Hitz.

⚽🇪🇸 Agüero au Barça

C'était dans l'air, c'est désormais officiel: Sergio Agüero (qui aura 33 ans mercredi) a signé au FC Barcelone. Le footballeur argentin, en fin de contrat avec Manchester City, s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec le club catalan.

Agüero est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City avec 260 goals toutes compétitions confondues.

🎾 Une première pour Medvedev à Roland-Garros

Ce printemps, Daniil Medvedev avait hurlé son désamour pour la terre battue lors d'un match au tournoi de Monte Carlo.« Je ne veux pas jouer sur cette surface!», s'était-il égosillé. Ce lundi, le talentueux tennisman russe semble s'être réconcilié avec l'ocre: il a enfin gagné son premier match à Roland-Garros en cinq participations. Le Russe a battu au 1er tour le Kazakhe Alexander Bublik (ATP 37) en trois manches 6-3 6-3 7-5.

«Cette année, je trouvais que j'étais vraiment nul sur terre battue. Mais dès le premier jour ici, j'ai senti que je pouvais très bien jouer. Je me sens presque comme sur dur»

Image: keystone

🎾🔥 Sinner a eu très chaud à Roland-Garros

La pépite du tennis italien et sérieux outsider à Paris Jannik Sinner (19ème joueur mondial) a été sérieusement bousculé lundi par Pierre-Hugues Herbert (ATP 85) au 1er tour de Roland-Garros. Le Transalpin a dû sauver une balle de match avant de décrocher son billet pour le 2e tour. Sinner, qui avait atteint les quarts de finale l'automne dernier à la Porte d'Auteuil, a eu besoin de cinq sets, 6-1 4-6 6-7 (4/7) 7-5 6-4, et de plus de 3h30 pour se défaire du Jurassien d'adoption.

Jannik Sinner wasn't going away. Saves a match point against Pierre-Hugues Herbert on his way to a sensational 6-1 4-6 6-7 7-5 6-4 victory #RolandGarros pic.twitter.com/dutuqmOYtQ — Anand Datla (@SportaSmile) May 31, 2021

Pendant ce temps... Cyclisme Lukas Pöstlberger (Bora) a fait coup double sur les routes du Critérium du Dauphiné lundi. L'Autrichien a remporté la 2e étape à Saugues et a endossé le maillot jaune de leader.

⚽🇧🇷 La Copa America se jouera au Brésil

La Copa America 2021 sera finalement organisée au Brésil du 13 juin au 10 juillet, a annoncé lundi la Confédération sud-américaine (Conmebol). L'épreuve devait avoir lieu en Colombie et en Argentine.

La Conmebol a pris cette décision quelques heures après celle de l'Argentine de renoncer à l'organisation du tournoi en raison de la pandémie de Covid-19. La Colombie avait jeté l'éponge il y a dix jours à la suite de troubles sociaux.

⚽🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Le Pays de Galles fait des ajustements et n'est pas très confiant pour l'Euro

Le sélectionneur par intérim du Pays de Galles – adversaire de la Suisse à l'Euro – Robert Page a apporté lundi un changement dans sa liste de 26 joueurs dévoilée dimanche pour l'Euro (11 juin-11 juillet). Tom Lockyer (Luton/D2 anglaise) remplace le défenseur central James Lawrence (St-Pauli/D2 allemande), blessé.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Tom Lockyer will now be part of @Cymru's 26 player squad for #EURO2020 following an injury to James Lawrence.#TogetherStronger — FA WALES (@FAWales) May 31, 2021

Le capitaine gallois Gareth Bale estime qu'il sera difficile pour son équipe, premier adversaire de la Suisse dans le groupe A le 12 juin à Bakou, de reproduire son brillant parcours de l'Euro 2016.

Les Gallois avaient alors atteint les demi-finales pour leur première participation à un tournoi majeur depuis 58 ans. «Nous adorerions le reproduire, mais nous sommes réalistes», a déclaré Bale, prêté par le Real Madrid à Tottenham cette saison.

⚽🇨🇭 La Nati bat les Etats-Unis en amical

L'équipe de Suisse de football a battu dimanche soir à Saint-Gall les Etats-Unis 2-1. Cette partie amicale faisait figure de préparation pour l'Euro (11 juin au 11 juillet), que la Nati débutera le 12 juin à Bakou (Azerbaïdjan) face au Pays de Galles.

Le but de Ricardo Rodriguez contre les USA La Suisse réagit bien, et vite, face aux USA en égalisant sur cette frappe lointaine légèrement contrée (1-1) !#lequipeFOOT pic.twitter.com/XCm5gRDv7X — DadGeeK ᵠ 🌿🔻 (@TheDadGeeK) May 30, 2021

Les Helvètes ont concédé l'ouverture du score dès la 5e minute par Lletget. L'égalisation suisse ne s'est pas faite attendre longtemps: Ricardo Rodriguez a inscrit le 1-1 à la 10e. Les joueurs de Vladimir Petkovic ont passé l'épaule par Steven Zuber à la 63e.

Prochain match pour la Suisse: jeudi 3 juin contre le Liechtenstein, à nouveau à Saint-Gall.

Deuxième titre pour Flückiger, septième sacre de Neff 🇨🇭🚴‍♂️

Mathias Flückiger et Jolanda Neff ont remporté le titre aux Championnats de Suisse VTT de cross-country à Gstaad. Pendant que Flückiger détrônait Nino Schurter, Neff a fêté son sixième titre de rang. Chez les messieurs, Mathias Flückiger, actuellement le meilleur Suisse en Coupe du monde, a triomphé. Le Bernois a distancé Nino Schurter de plus d'une minute. Même si Jolanda Neff n'est plus la meilleure Suissesse en Coupe du monde ces dernières semaines, la St-Galloise a dompté la concurrence nationale dans la course au titre. Elle a laissé la Nidwaldienne Alessandra Keller à 14'' et Sina Frei a pris le bronze. Elle a fêté son septième sacre au total.

🎾 Thiem éliminé dès le 1er tour à Roland-Garros Dominic Thiem vit une saison 2021 décidément difficile. Le vainqueur du dernier US Open s'est incliné dès le 1er tour à Roland-Garros, battu en cinq sets 4-6 5-7 6-3 6-4 6-4 par le demi-finaliste du récent Geneva Open Pablo Andujar (ATP 68).

Stefanos Tsitsipas pas encore à la trappe Le tennisman grec a, lui, fait honneur dimanche à son statut de sérieux outsider du tournoi parisien. Il a dominé sans trop de soucis le Français Jérémy Chardy au 1er tour en trois manches 7-6 6-3 6-1. Pour rappel, Stefanos Tsitsipas (ATP 5) a remporté ce printemps les tournois de Lyon et de Monte Carlo sur la terre battue.

La Suisse écrase le Bélarus et est pratiquement en quarts de finale 💪🏒

La Suisse a rempli son premier objectif à Riga: une qualification pour les quarts de finale. Elle n'est pas encore officielle à 100% mais n'est plus qu'une question de formalité. Après une défaite contre une redoutable équipe de Russie (1-4) samedi, les sélectionnés helvétiques se sont amusés contre le Bélarus (6-0) dimanche.

Avec douze points, la Suisse est virtuellement qualifiée avant son dernier match mardi contre la Grande-Bretagne. Jamais depuis l'instauration des deux groupes de huit équipes en phase préliminaire (2012), une équipe avec un total de 12 points n'a manqué l'accession aux quarts de finale.

Le classement du groupe de la Suisse dimanche soir source: rts

De son côté, le Canada a battu 7-1 l'Italie et peut encore espérer atteindre les quarts de finale malgré une entrée ratée dans le tournoi. Ils doivent battre mardi à midi la Finlande, championne du monde en titre pour rester dans la course. Et seul un succès dans le temps réglementaire contre des Finlandais déjà qualifiés leur ouvrirait la porte des quarts de finale.

Le classement du groupe B dimanche soir source: rts

Les meilleurs moments de la victoire du Canada contre l'Italie Andrew Mangiapane (“bread eater” in Italian) was hungry on Sunday, scoring two goals and two assists in Canada's win over Italy!



Here are the highlights from #ITACAN 🇮🇹🇨🇦 #IIHFWorlds @hockeycanada @fisg_it pic.twitter.com/LwahTxk3jp — IIHF (@IIHFHockey) May 30, 2021

Le résumé du match de la Suisse ⤵️ Switzerland grabbed a two-goal first period lead and never looked back en route to a 6-0 win today.✌️🇨🇭 Belarus is eliminated from quarter-final contention. #BLRSUI #IIHF @SwissIceHockey



Here are the highlights.👀 pic.twitter.com/S7oqVbQBWK — IIHF (@IIHFHockey) May 30, 2021

Pendant ce temps... Basketball L'Efes Istanbul a remporté pour la première fois l'Euroligue. La formation turque, finaliste de la précédente édition en 2019, a battu le FC Barcelone de Pau Gasol 86-81 dimanche soir en finale à Cologne.

Le FC Sion perd mais se sauve ⚽

Le suspens était presque inexistant au coup d’envoi de ce match retour du barrage de promotion/relégation entre Sion et Thoune après la large victoire des Valaisans 1-4 à Thoune au match aller jeudi soir. Pourtant, rien n'a été facile pour le FC Sion.

Les Valaisans ont souffert en ce dimanche après-midi, encaissant un premier but rapidement à la 3ème minute, marqué par Omer Dzonlagic. Les visiteurs ont même eu l’opportunité de doubler la mise à plusieurs reprises mais c’est finalement Sion qui est revenu au score grâce à un coup-franc magnifique « à la CR7 » de Lubomir Tupta, son premier but sous le maillot du FC Sion. Thoune va ensuite reprendre l’avantage à la 38ème sur une frappe croisée pleine lucarne d'Helaku Schmidt avant de voir le FC Sion revenir une nouvelle fois au score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps grâce à une nouvelle réussite de Lubomir Tupta, l'homme du match côté sédunois.

Image: KEYSTONE

En deuxième mi-temps, c’est logiquement Thoune qui va mettre le pied sur le ballon. Ils vont être récompensés à la 55ème sur un cafouillage conclu du bout des cheveux par Nikki Havenaar, 2-3. Plus aucun but ne sera ensuite marqué et c’est donc Sion qui sort vainqueur de ce barrage, sur le score cumulé de 6-4.

Image: KEYSTONE

Service minimum donc pour les hommes du Président Christian Constantin après une nouvelle saison très compliquée. Beaucoup de questions se posent maintenant quant à la stratégie que le club valaisan va mettre en place pour sortir de cette spirale négative. Quelques premiers éléments de réponse devraient arriver ces prochains semaines, avec le mercato estival notamment mais également le maintien, ou non, de Marco Walker à la tête de la première équipe.

Image: KEYSTONE

Ce n'est pas une victoire en Coupe mais ça se fête quand même pour les supporters valaisans 🎆⤵️ On dirait que le @FCSion s’en est sorti ! 🙌 #SIOTHU #Sion pic.twitter.com/ePiSaxNQfV — Nicolas Pillet (@NicolasPillet) May 30, 2021

⚽ Thierry Henry de retour dans l'équipe nationale de Belgique

L'ancien international français Thierry Henry va faire son retour au sein de l'encadrement de l'équipe de Belgique à l'occasion de l'Euro (11 juin-11 juillet), a annoncé dimanche la Fédération belge de football (RBFA). «Affaire en cours: nous accueillons Thierry Henry dans le personnel pour l'Euro 2020», peut-on lire sur les pages Facebook et Instagram «Belgian Red Devils», comptes officiels consacrés à l'actualité des Diables Rouges. Un nouvelle qui a surpris tout le monde, même les observateurs les plus proches de l'équipe nationale.

Aucune précision n'a encore été apportée par la RBFA, mais selon la presse belge, Henry, 43 ans, fera partie du staff technique et retrouvera le poste d'adjoint du sélectionneur Roberto Martinez qu'il avait occupé entre 2016 et 2018.

Comme lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, où Eden Hazard et ses équipiers avaient atteint les demi-finales, Henry devrait être en charge des attaquants de pointe, Romelu Lukaku, Mitchy Batsuhayi et Christian Benteke.

⚽🇮🇹 Kean ne fera pas un carton à l'Euro

Le sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini a réduit dimanche à 28 sa liste de présélectionnés pour l'Euro (11 juin-11 juillet) et notamment fait une croix sur l'attaquant du Paris Saint-Germain Moise Kean, guère en vue lors du match de préparation face à Saint-Marin (7-0), vendredi à Cagliari.Marco Verratti et Stefano Sensi, qui se remettent de blessures, figurent eux dans cette nouvelle liste du futur adversaire de la Suisse (match le 16 juin à Rome).

Moise Kean n'a pas été appelé par Roberto Mancini pour l'EURO 2020. 🇮🇹 pic.twitter.com/zKaLuCEyLg — BeFoot (@_BeFoot) May 30, 2021

Mancini a notamment préféré à Kean, qui n'a pas le statut de titulaire en équipe d'Italie, l'attaquant de Naples Matteo Politano, entré à sa place vendredi contre Saint-Matin et auteur d'un doublé.

Le sélectionneur transalpin a maintenant, comme tous ses homologues qui participeront à l'Euro, jusqu'au 1er juin minuit pour publier sa liste de 26 joueurs retenus pour le tournoi.

Bernal remporte le Giro 🚴‍♂️🇮🇹 Le Colombien Egan Bernal (24 ans) a ajouté un deuxième grand Tour à son palmarès en s'adjugeant dimanche le Tour d'Italie. Le vainqueur du Tour de France 2019 a conservé le maillot rose au terme de la dernière étape, un contre-la-montre de 30,3 km remporté par le champion du monde de la discipline Filippo Ganna à Milan.

Image: EPA ANSA

Naomi Osaka menacée d'exclusion si elle continue son boycott 😲

Naomi Osaka (no 2) a été condamnée à une amende de 15'000 dollars pour avoir refusé de se présenter en conférence de presse dimanche à Roland-Garros. La tenniwoman japonaise risque jusqu'à la disqualification si elle recommence, ont annoncé les organisateurs.

Extrait du communiqué des organisateurs de la compétition ⤵️ «Naomi Osaka a choisi aujourd'hui de ne pas honorer ses obligations contractuelles envers les médias. Le superviseur de Roland-Garros lui a donc infligé une amende de 15'000 dollars. Nous avons prévenu Naomi Osaka que si elle continuait à refuser ses obligations médiatiques durant le tournoi, elle s'exposait à des sanctions plus dures, y compris une exclusion du tournoi.»

🎾 Une victoire également pour Laaksonen

Henri Laaksonen (ATP 150) poursuit sa route à Roland-Garros. Issu des qualifications, le Schaffhousois a cueilli un quatrième succès d'affilée sur la terre battue parisienne en battant Yannick Hanfmann (ATP 93) 6-1 6-3 4-6 6-2 au 1er tour du tableau principal. Au prochain tour, il affrontera le solide Roberto Bautista Agut, 8e de finaliste en 2016 et en 2017 à Paris.

Une bien triste victoire pour Aegerter Dominique Aegerter a cueilli sa première victoire de la saison dans le championnat du monde de moto Supersport dimanche à Estoril. Mais le Bernois ne pouvait s'en réjouir après le décès de Jason Dupasquier. C'est une «très triste nouvelle. Mes sincères condoléances à la famille de Jason, à son équipe et à ses amis. +Ride in Peace+», a écrit sur son compte Twitter Dominique Aegerter.

Quartararo gagne et creuse l'écart au championnat

Fabio Quartararo (Yamaha) a remporté en solitaire le Grand Prix d'Italie dimanche, obtenant sa troisième victoire en MotoGP cette saison. Le Français creuse ainsi l'écart en tête du championnat du monde.

Parti en pole position, le Niçois de 22 ans a dédié son sixième succès dans la catégorie-reine au Fribourgeois Jason Dupasquier, décédé dimanche. Il était accompagné sur le podium par l'Espagnol Joan Mir (Suzuki) et le Portugais Miguel Oliveira (KTM).

L'hommage de Quartararo à Jason Dupasquier Fabio Quartararo proudly holds up the Swiss flag in memory of Jason Dupasquier 🙏🇨🇭 pic.twitter.com/XxsmI8iK5k — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) May 30, 2021

🎾 Osaka passe le 1er tour à Roland-Garros

En puissance mais en commettant beaucoup de fautes directes, Naomi Osaka (no 2 mondiale) a passé le 1er tour de Roland-Garros en écartant Patricia Maria Tig (WTA 63) 6-4 7-6 (7/4) en 1h47'.

«J'espère que plus je jouerai, meilleure je serai sur terre battue, j'y travaille», a brièvement déclaré avant de quitter le court Philippe-Chatrier la Japonaise, qui a annoncé qu'elle ne se rendrait pas aux conférences de presse à Roland-Garros.

⚽🇪🇺Chelsea a remporté la Ligue des Champions

Les Londoniens ont battu Manchester City samedi soir à Porto 1-0 en finale de la Ligue des Champions.

Les hommes de Thomas Tuchel sont sacrés dans cette compétition pour la deuxième fois de leur histoire, après leur titre en 2012. Le seul but de la partie a été inscrit par Kai Havertz à la 42e minute.

La magnifique passe de Mason Mount pour Kai Havertz !



Chelsea 1 - 0 Man Citypic.twitter.com/fqNnaRy8ot — Ballon Rond (@ballonrondfc) May 29, 2021

🏒🇨🇭 La Nati perd contre la Russie à Riga

La Suisse a concédé sa deuxième défaite au Championnat du monde de hockey sur glace à Riga. Après le lourd revers encaissé face à la Suède (0-7), la sélection helvétique s'est inclinée samedi 4-1 face à une très forte Russie.

Ein intensives Spiel endet in der 2. Niederlage für unsere Farben am Turnier. Kopf hoch, Boys! 🏒🇨🇭



Un match intense se termine par la 2ème défaite de nos couleurs dans ce tournoi.



Una partita intensa finisce con la 2a sconfitta per i nostri colori in questo torneo. pic.twitter.com/GdccWsTjqm — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) May 29, 2021

Cette défaite ne préterite aucunement les chances de la Suisse de se qualifier pour les quarts de finale. Il lui suffira de prendre quatre voire même trois points lors de ses deux derniers matches contre le Bélarus dimanche et la Grande-Bretagne mardi. Reste que la première place est sans doute perdue.

Le classement du groupe de la Suisse source: rts

⚽🇫🇷 Peter Bosz entraîneur de l'Olympique Lyonnais

Le Néerlandais Peter Bosz a été nommé entraîneur de Lyon où il a signé un contrat de deux ans, a annoncé samedi le club lyonnais, 4e de la dernière Ligue 1. Agé de 57 ans, Bosz succède à Rudi Garcia (57 ans), en fin de contrat et qui n'a pas été prolongé. Celui-ci ne souhaitait pas non plus continuer à l'OL, dont le premier choix était d'engager Christophe Galtier.

L’Olympique Lyonnais est très heureux d’informer de la nomination de Peter Bosz en qualité d’entraineur de l’équipe professionnelle pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023.



Le communiqué 👉 https://t.co/6hlesyrU63#Bosz2023 pic.twitter.com/VOln6lOTGx — Olympique Lyonnais (@OL) May 29, 2021

Face au refus de l'entraîneur champion de France avec Lille, l'Olympique lyonnais s'est donc tourné vers Peter Bosz, qui reste pourtant sur deux échecs en Allemagne après s'être fait limoger par le Borussia Dortmund en décembre 2017 et par le Bayer Leverkusen en mars 2021, bien qu'il ait emmené son équipe en finale de la coupe d'Allemagne (2020) et vers une 4e place du championnat allemand qualificative pour la Ligue des Champions (en 2018-2019).

⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Brentford promu en Premier League

Le FC Brentford, club londonien, retrouve la Premier League pour la première fois depuis 1947. L'équipe dirigée par l'entraîneur danois Thomas Frank s'est imposée 2-0 contre Swansea City en match de barrage disputé à Wembley devant 11'689 spectateurs. Brentford rejoint ainsi Norwich City et Watford, les deux autres néo-promus en Premier League.

⚽🇩🇪 Cologne se maintient en Bundesliga

Cologne a sauvé sa place en Bundesliga samedi. Les footballeurs de l'Ouest de l'Allemagne sont allés gagner 5-1 sur la pelouse de Holstein Kiel. A l'aller, ils s'étaient inclinés 1-0 à domicile.

Pendant ce temps... 🏀🇨🇭Basketball suisse Le Fribourg Olympic a fait un pas sans doute décisif vers son 19e titre de champion de Suisse. Fribourg mène en effet 2-0 face aux Starwings de Bâle dans une finale des play-offs de LNA prévue au meilleur des cinq matches. Les basketteurs fribourgeois se sont imposés 82-66 samedi à Birsfelden. Rien ne fut pourtant facile pour les hommes du coach Petar Aleksic, qui auront l'occasion de conclure la série mardi à domicile. Ils ont ainsi conclu ce match sur un partiel de 12-0 pour donner au score des allures quelque peu trompeuses, alors que leur marge n'était que de quatre unités (66-70) à moins de cinq minutes de la fin.

🚴‍♂️ Egan Bernal reste en rose au Giro

Egan Bernal (Ineos) a préservé samedi son maillot rose de leader du Tour d'Italie dans la 20e et avant-dernière étape gagnée par son dauphin, Damiano Caruso, samedi à Alpe di Motta. Le Colombien, deuxième de l'étape, a lâché 24 secondes à l'Italien à la veille du contre-la-montre de 30 km programmé à Milan.

LA PLUS BELLE POUR DAMIANO CARUSO ! A 33 ans, l'Italien remporte son premier succès World Tour, et par conséquent son 1er bouquet sur un Grand Tour, à l'Alpe Motta, pour cette 20e étape du #Giro ! Il conforte sa 2e place au général. Le jour de gloire pour ce coéquipier modèle. pic.twitter.com/UzvhJATYlh — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 29, 2021

Au classement général, Egan Bernal précède Damiano Caruso de 1'59''.

Djokovic s'impose à Belgrade

Novak Djokovic a remporté comme prévu le tournoi ATP de Belgrade samedi. Seul membre du top 10 en lice sur «sa» terre battue, le no 1 mondial s'est imposé 6-4 6-3 en finale face au qualifié slovaque Alex Molcan (ATP 255).

C'est le deuxième titre conquis cette saison par Novak Djokovic (34 ans), vainqueur de l'Open d'Australie en février, et le 83e de sa carrière.

🎾 Laaksonen seul Suisse en lice dimanche

Henri Laaksonen (ATP 150) sera le seul Suisse en lice dimanche lors de la première journée de Roland-Garros. Le Schaffhousois défiera l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 93) sur le court no 8, aux alentours de 13h.

Image: KEYSTONE

La journée de dimanche est réservée aux rencontres des bas du tableau, qui se termineront lundi. Chez les dames, Belinda Bencic (no 10) affrontera Nadia Podoroska (WTA 42) lundi.

🏒 La Norvège s’impose aux tirs au but

La Norvège a battu la Lettonie aux tirs aux buts 4-3 (1-2 1-0 1-1) lors du Championnat du monde de hockey sur glace à Riga. Le point gagné permet aux hôtes de prendre la quatrième place (8 points), derrière la Finlande (10), l'Allemagne et les Etats-Unis (9), qui comptent tous un match en moins. Les Norvégiens, eux, sont septièmes (5 points).

The plot thickens...🍿 Norway edges in a shootout Latvia leaving Group B standings in a tight race!👀 Here are the highlights from Riga! 🎬#IIHFWorlds #LATNOR @norskishockey @lhf_lv pic.twitter.com/f3VUqGjHI4 — IIHF (@IIHFHockey) May 28, 2021

Basketball: les Suissesses en quarts de finale

L'équipe de Suisse dames de 3x3 est en quarts de finale du Tournoi de qualification olympique de Graz. Marielle Giroud, Nancy Fora, Sarah Kershaw et Evita Herminjard devront remporter deux matches dimanche pour décrocher leur ticket pour les Jeux de Tokyo.

Image: sda

Ajla Del Ponte septième sur le 100 m à Doha

Ajla Del Ponte a cédé du terrain dans son duel à distance avec Mujinga Kambundji pour désigner la Suissesse la plus rapide. La championne d'Europe en salle n'a pas totalement convaincu à Doha.

Image: sda

Elle a dû se contenter de la 7e place dans un 100 m dominé par la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, auteur d'un remarquable 10''84. Ce classement face à cinq concurrentes qui ont déjà couru en-dessous de 11'' n'est pas tragique.

Simon Yates les a cloué sur place 🚵‍♂️

Le Britannique Simon Yates (BikeExchange) a enlevé en solitaire la 19e étape du Tour d'Italie, à l'arrivée au sommet d'Alpe di Mera. Le Colombien Egan Bernal (Ineos), troisième, conserve le maillot rose à deux jours de la fin.

#Giro104 🇮🇹 / Bernal a été mis en difficulté par Yates qui remporte l'étape du jour. Le Colombien reste en rose, mais les écarts se réduisent.



🏁 Étape 1⃣9⃣

🏆 🇬🇧 Simon Yates (BEX)

2⃣🇵🇹 Joao Almeida (DQT) à 11"

3⃣🇨🇴 Egan Bernal (ING) à 28"pic.twitter.com/xcIJGoc6pL — Chronique du Vélo (@ChroniqueDuVelo) May 28, 2021

Yates a décroché Bernal dans le dernier kilomètre avec une accélération irrésistible. Au classement général, Bernal compte désormais 2'29'' d'avance sur Damiano Caruso et 2'49'' sur Yates. Une dernière étape de montagne est programmée samedi.

Federer affrontera Istomin 🎾

Roger Federer connaît son premier adversaire à Roland-Garros: ce sera le qualifié ouzbek Denis Istomin (ATP 203), qui fut 33e mondial il y a neuf ans et que le Bâlois a battu lors de leurs neuf confrontations.

Deux Suisses de plus à Paris 🇨🇭🗼

Stefanie Vögele (WTA 131) et Henri Laaksonen (ATP 150) ont franchi l'écueil des qualifications à Roland-Garros. En revanche, la Tessinois Susan Bandecchi (WTA 219) reste à quai.

Image: KEYSTONE

Henri Laaksonen s'est à nouveau faufilé jusqu'au tableau principal, comme au dernier Open d'Australie et au dernier Roland-Garros. Mais le Schaffhousois est revenu de très loin face à Juan Manuel Cerundolo (ATP 147): vainqueur 6-7 (5/7) 6-3 7-6 (9/7), il a écarté trois balles de match dans le tie-break décisif.

La Juve dit «ciao!» à Pirlo

La Juventus a officialisé le départ d'Andrea Pirlo au terme de sa toute première saison comme entraîneur. Une saison marquée par deux titres (Coupe et Supercoupe d'Italie) mais des déceptions en championnat et en Ligue des champions. «Merci, Andrea. Ce sont les premiers mots que nous devons prononcer à la fin de cette expérience particulière vécue ensemble», a affirmé dans un communiqué le club bianconero, dont le nouvel entraîneur devrait être le revenant Massimiliano Allegri.

GRAZIE per tutte le emozioni vissute insieme!

🏆🏆⚪⚫ @Pirlo_Official — JuventusFC (@juventusfc) May 28, 2021

En cinq saisons à la Juve entre 2014 et 2019, ce dernier avait rapporté à la «Vieille dame» cinq titres de championne d'Italie.

Pendant ce temps... ⚽🇮🇹 L'Hellas Vérone change aussi d'entraîneur L'Hellas Vérone a annoncé à son tour le départ de son entraîneur Ivan Juric.

La valse des entraîneurs prend une ampleur inédite en Italie avec huit des dix premiers de Serie A qui ont décidé de renouveler leur banc. Sur le Top 10 de l'exercice 2020-21 clos dimanche dernier, seuls Milan (2e) et l'Atalanta Bergame (3e) repartiront la saison prochaine avec les mêmes entraîneurs, Stefano Pioli et Gian Piero Gasperini.

Selon plusieurs médias italiens, Juric, 45 ans, devrait rejoindre le Torino.

Entretien avec Alexia Cerenys Vidéo: watson