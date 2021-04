Sport

Sport en direct

Lausanne s'élimine tout seul ++ Chiasso revient à un point de Xamax



Image: KEYSTONE

Sport en direct

Lausanne s'élimine tout seul ++ Chiasso revient à un point de Xamax

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Vargas buteur en vain

Cologne revient à la 16e place de la Bundesliga grâce à sa victoire 3-2 à Augsbourg. Ruben Vargas a inscrit, en vain, le deuxième but des locaux. Si le classement reste comme ça, Cologne disputera le barrage pour ne pas descendre.

Lausanne s'élimine tout seul

Le parcours de Lausanne en play-off est terminé. Les Vaudois sont tombés devant Zurich en quarts de finale avec une série perdue 4-2 et un sixième acte conclu sur le score de 3-0 en faveur du «Z». Comment tout perdre en 52 secondes? A cette question, le LHC peut répondre très facilement: en faisant deux bourdes individuelles.

ZSC Lions 3⃣-0⃣ Lausanne HC



C'est terminé pour nos Lions qui s'inclinent 4-2 dans cette série face aux ZSC Lions.



Merci pour votre soutien tout au long de la saison pic.twitter.com/4OZBVPkzG3 — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) April 23, 2021

La première impute à Aurélien Marti, coupable d'une relance catastrophique en confondant audacieuse et suicidaire. Axel Simic, passé par le mouvement juniors du LHC et mis de côté par Rikard Grönborg ces dernières semaines, a joué habilement pour servir Hollenstein (33e, 1-0).

Chiasso revient à un point de Xamax

Neuchâtel Xamax ne compte plus qu'un point d'avance sur la lanterne rouge Chiasso à cinq journées de la fin de la saison de Challenge League. Les Rouge et Noir se sont inclinés 3-0 à Schaffhouse vendredi, alors que les Tessinois ont battu Stade Lausanne-Ouchy 2-1.

Xamax a sombré après l'expulsion de Mveng (75e) pour subir une troisième défaite au cours de ses quatre dernières sorties. Schaffhouse a inscrit le 2-0 sur le penalty consécutif à la faute de Mveng, Pollero se faisant justice lui-même, et a scellé le score dans les arrêts de jeu.

Joana Heidrich toujours «positive»

Joana Heidrich s'est remise du coronavirus, dont elle a souffert au début du mois d'avril. Mais les tests récents qu'elle a effectués montrent toujours des résultats positifs en raison d'une charge virale accrue.

La Zurichoise et sa partenaire Anouk Vergé-Dépré doivent donc également renoncer au deuxième des trois tournois du World Tour programmé à Cancun au Mexique.

Brägger 5e du concours général

Pablo Brägger a décroché une belle 5e place dans le concours général des Européens de Bâle, remporté par Nikita Nagornyy. Deuxième Suisse en lice, Christian Baumann a terminé au 23e et dernier rang. Qualifié en 5e position, Pablo Brägger a échoué à plus de 2,5 points (2,599) de la troisième marche du podium occupée par l'étonnant lllia Kovtun (84,864 points).

Giggs ne dirigera par le Pays de Galles

Le sélectionneur du Pays de Galles Ryan Giggs ne dirigera pas l'équipe galloise pendant l'Euro, a annoncé la Fédération galloise (FAW).

Image: EPA

L'ancien joueur de Manchester United est officiellement poursuivi en justice pour des faits de violences sur deux femmes.

Nadal et Djokovic dans le dernier carré

Respectivement en lice à Barcelone et à Belgrade, Rafael Nadal (ATP 3) et Novak Djokovic (ATP 1) se sont tous deux qualifiés en deux sets pour les demi-finales. L'Espagnol a donc rectifié le tir, lui qui avait lâché un set dans ses deux matches précédents.

Image: EPA

Sacré à onze reprises sur la terre battue catalane, il s'est imposé 6-1 6-4 dans le duel de gauchers qui l'opposait à Cameron Norrie (ATP 68). Le Majorquin a connu des hauts et des bas, concédant notamment un break alors qu'il menait tranquillement 6-1 4-3, mais il monte en puissance.

Paire puni

Benoît Paire a été écarté d'une éventuelle sélection en équipe de France pour les prochains Jeux Olympiques. La raison: un comportement jugé inadmissible par la Fédération française de tennis.

L'ensemble de son oeuvre Vidéo: YouTube/Benoit Paire Tv

Steingruber renonce Giulia Steingruber (27 ans) a renoncé à s'aligner en finale du concours général des Européens de Bâle. La St-Galloise a pris cette décision en raison de douleurs musculaires à la cuisse gauche.Faisant preuve de prudence, la championne d'Europe du concours complet 2015 veut ainsi préserver ses chances de médaille pour les finales de samedi au saut de cheval et dimanche au sol.

Arbitre, changement!

L'UEFA a écarté Bilbao et Dublin des villes prévues pour l'Euro, faute de garanties sur l'accueil de spectateurs. Séville reprendra les matches prévus au Pays basque. Ceux qui devaient avoir lieu à Dublin seront partagés entre Saint-Pétersbourg et Londres.

Image: Keystone

Déjà repoussé d'un an en raison de la pandémie, le tournoi (11 juin-11 juillet) se déroulera finalement dans onze villes à travers onze pays: Munich, sur la sellette, a été confirmée et accueillera bien le choc Allemagne-France le 15 juin, alors qu'il ne restait plus de doute sur Bakou, Rome, Bucarest, Glasgow, Copenhague, Budapest et Amsterdam.

Ante Kostelic arrête 🙋‍♂️

Le papa et entraîneur des champions Ivica et Janica, membre influent de la Fédération croate et du Cirque blanc, prend sa retraite à l'âge de 82 ans. «Il est l’homme qui a placé la Croatie sur la carte du ski alpin», lui rend hommage Skiactu.ch, rappelant qu'Ante Kostelic était «un entraîneur atypique qui n’hésitait pas à jouer avec les limites du règlement pour tracer des parcours de slalom parfois extrêmes».

Le LHC réclame une sanction plus dure Le Lausanne HC a déposé un recours contre la décision de la National League concernant Sven Andrighetto (Zurich Lions), suspendu pour un match. Le club vaudois estime que la sanction est trop légère. Andrighetto avait écopé d'une pénalité de match et d'une suspension pour l'acte VI des quarts de finale des play-off après une charge à la tête contre Charles Hudon lors du cinquième match mercredi.

Kloten reprend l'avantage

Kloten a repris l'avantage (2-1) dans la finale des play-off de Swiss League qui l'oppose à Ajoie au meilleur des sept matches. Les Aviateurs se sont imposés 2-0 sur leur glace lors de l'acte III. Malmené (5-0) deux jours plus tôt à Porrentruy où Juraj Simek (suspendu jeudi) avait asséné une vilaine charge à la tête de Bastien Pouilly en fin de partie, Kloten a cette fois-ci maîtrisé son sujet.

L'Atlético Madrid reprend la 1re place

L'Atlético Madrid a repris la tête de la Liga jeudi soir, avec trois points d'avance sur le Real Madrid. Les «Colchoneros» ont dominé le promu Huesca 2-0 lors de la 31e journée de Liga.

Sion respire encore

Le coeur sédunois bat encore. Au Stade de Genève, les Valaisans ont réussi à ramener ces trois points si importants dans leur quête de maintien en Super League en battant Servette 5-3. Sion demeure accroché à sa 10e et dernière place, mais n'accuse plus que trois longueurs de retard sur Vaduz et quatre sur St-Gall.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵



QUEL MATCH 🤯



Auteurs d’une deuxième mi-temps incroyable, les Valaisans remportent le derby ✅#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/WxG4Djul5R — FC Sion (@FCSion) April 22, 2021

Hymne russe remplacé Un extrait du premier concerto pour piano du compositeur russe Piotr Tchaïkovski remplacera aux JO de Tokyo l'hymne officiel de la Russie. Le pays est suspendu pour cause de sanctions antidopage.

Yann Sommer présente le nouveau maillot de l'équipe de Suisse 🤩

Le CIO se lance dans le virtuel

Le CIO va lancer à partir du mois de mai une série de compétitions de sports virtuels. L'instance crée ainsi pour la première fois une «passerelle» entre esport et olympisme. La première édition des «Olympic virtual series» aura lieu avant les Jeux olympiques de Tokyo, entre le 13 mai et le 23 juin. L'événement proposera des compétitions en ligne de cyclisme, d'aviron, de voile, de baseball et softball et de course automobile.

Bencic battue Viktorija Golubic a concédé une défaite attendue en huitièmes de finale du tournoi sur terre battue d'Istanbul. La Zurichoise s'est inclinée 6-4 4-6 6-1 face à la Belge Elise Mertens, tête de série no 1.

Le foot allemand se protège

La ligue de football allemande (DFL) a annoncé jeudi l'instauration pour les deux dernières journées de championnat de «camps d'entraînement en quarantaine». Ils concerneront tous les clubs de première et deuxième division. Cette décision a été prise pour éviter tout report de match en raison de potentielles infections au Covid 19 et afin de s'assurer que le championnat se termine bien dans les délais prévus, notamment avant le début de l'Euro (11 juin-11 juillet).

A partir du 12 mai et pour au moins 10 jours, les 36 clubs professionnels devront isoler tout leur staff au sein d'une bulle dont les sorties seront limitées au maximum jusqu'à la fin des deux dernières journées. Concrètement, ils logeront soit au sein des enceintes sportives du club soit dans un hôtel voisin, un peu comme s'il s'agissait d'une longue période où l'équipe joue à l'extérieur.

La boucle est bouclée L’entraîneur national Michael Albasini a retenu sept coureurs dans l'équipe de Swiss Cycling pour le Tour de Romandie, qui débute mardi prochain à Oron-la-Ville. Joel Suter, Cyrille Thièry et Matthias Reutimann complètent la sélection. Les trois derniers coureurs retenus rejoignent une sélection où l'on retrouvait Simon Pellaud, Claudi Imhof, Mathias Flückiger et Joab Schneiter.

Genève-Servette file en demi-finales, Lausanne reprend du poil de la bête



Genève-Servette s'est qualifié pour les demi-finales des play-off de National League en dominant Fribourg 4-1 dans la série. Un succès 5-0 à l'image de la fin de la série. Les Aigles ont donc survolé ces derniers duels contre Gottéron. Quatre victoires de suite et une constatation: Genève-Servette a trouvé la clef.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 5⃣-0⃣ ! 🔥



En route pour les demies bébé ! ✅#HeyOnYVa pic.twitter.com/bYckU6XM1C — Genève-Servette HC (@officialGSHC) April 21, 2021

De son côté, Lausanne a enfin retrouvé son jeu pour une victoire 5-2 à Malley, alors que Zurich a sombré dans les mêmes travers que les Vaudois ces derniers jours: nervosité, accrochages, frustration. Et c'est désormais 3-2 pour Zurich dans la série.

Zoug est parvenu à s'imposer 5-2 contre Berne pour mener 3-2 dans la série.

Le nouveau coach de Tottenham immédiatement dans le bain

Après une semaine marquée par la blessure d'Harry Kane, le limogeage de José Mourinho et le psychodrame de la Super Ligue, Tottenham s'est imposé 2-1 face à Southampton, après avoir été mené au score (but de Ings). Le jeune et nouvel entraîneur des Spurs, Ryan Mason, n'a pas tardé à découvrir les exigences de la Premier League.

Image: sda

De son côté, Manchester City a battu 2-1 Aston Villa. Presque jamais en difficulté, les Citizens ont totalement contrôlé la deuxième période et comptent provisoirement onze points d'avance sur MU.

Défaite «cruelle» pour Lausanne, Vaduz prend ses distances



Lucerne a fait une belle opération en battant Lausanne-Sport 1-0 lors de la 30e journée de Super League. Alors que le match semblait destiné à finir sur un score vierge, Tasar a marqué à la 90e. L'équipe de Fabio Celestini prend ainsi neuf points d'avance sur la lanterne rouge Sion et peut donc un peu mieux respirer. A l'opposé, le LS a manqué une occasion qu'il regrettera peut-être dans l'optique de la course aux places européennes.

Défaite cruelle pour le FC Lausanne-Sport qui s'incline face au @FCL_1901 sur un but à la dernière minute du temps réglementaire.



➡️ Prochaine rencontre pour le LS, c'est déjà ce samedi avec la réception du FC Bâle au Stade de la Tuilière.#AllezLausanne #LUZLS pic.twitter.com/PB6y7xoOX4 — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) April 21, 2021

Après deux succès depuis son arrivée sur le banc, Patrick Rahmen a vu son FC Bâle être tenu en échec 1-1 à Vaduz. Le club de la Principauté est même passé plus près de la victoire face à des visiteurs plutôt décevants. Avec ce nul mérité, les Liechtensteinois comptent six longueurs d'avance sur Sion.

Battu 2-0 à Lugano, Saint-Gall glisse dangereusement vers le bas du classement.

En Italie, les deux premiers perdent des plumes et la Juventus s'impose



Leader de Serie A, l'Inter Milan a dû se contenter d'un nul 1-1 à La Spezia (15e) lors de la 32e journée. L'équipe d'Antonio Conte a cependant augmenté son avance en tête à dix points. En effet, l'AC Milan a pour sa part perdu à domicile contre Sassuolo (1-2).

FINALE | #MilanSassuolo 1⃣-2⃣



SUPER..... SASSSUOLOOOOOOOOO!!!!!! 💥



I neroverdi la ribaltano a San Siro grazie alla doppietta di Giacomo Raspadori!!!!!!!! Grandi ragazziiiiii!!!! 😎#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/AI6ZNcmk6d — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) April 21, 2021

La Juventus Turin s'est imposée 3-1 face à Parme. Cette victoire permet aux Bianconeri de remonter provisoirement à la troisième place, à un petit point de l'AC Milan.

Le craquage barcelonais de Fabio Fognini

Le tennisman italien Fabio Fognini (ATP 27) a été disqualifié pour injures au deuxième tour du tournoi de Barcelone. Il était mené 6-0 4-4 contre l'Espagnol Bernabé Zapata Miralles quand il a été disqualifié après avoir été précédemment averti pour des insultes envers un juge de ligne. Si Fognini est un habitué des pétages de plombs, une disqualification reste un fait rare dans le tennis. La mésaventure était notamment arrivée à Novak Djokovic après un geste d'humeur qui avait blessé une juge de ligne à l'US Open, et à Nick Kyrgios qui avait perdu son sang-froid à Rome en 2019.

YB devra se passer longtemps de son capitaine

Fabian Lustenberger (32 ans) s'est gravement blessé à l'entraînement. Le capitaine des Young Boys – qui viennent de remporter un quatrième titre consécutif de champion suisse – souffre d'une déchirure du tendon d'Achille. Il devra être opéré. Il sera indisponible pour une durée indéterminée, mais assurément conséquente.

image: keystone

Pendant ce temps... Ski alpin ⛷️ Le Valaisan Jörg Roten (47 ans) ne fait plus partie de l'équipe des entraîneurs alpins de Swiss-Ski, à sa demande. Le frère de l'ancienne skieuse Karin Roten avait exercé plusieurs fonctions à la Fédération durant 15 ans. Il était récemment membre de l'équipe qui s'occupait des techniciennes, sous la direction de l'Autrichien Alois Prenn. Il a motivé sa décision en expliquant le besoin de trouver un nouveau challenge professionnel.

🚴‍♂️ Alaphilippe remporte la Flèche Wallonne

Julian Alaphilippe (Deceuninck) a remporté la Flèche Wallonne pour la troisième fois de sa carrière. Le champion du monde français a devancé le Slovène Primoz Roglic et l'Espagnol Alejandro Valverde. Vainqueur sortant, le Bernois Marc Hirschi n'a pas pu défendre ses chances. Son équipe UAE Emirates n'a pas pris le départ, à cause de deux cas de Covid-19 parmi ses membres.

La victoire d'Alaphilippe au sprint devant Roglic 🚴🏻‍♂️ #FrecciaVallone



Julian #Alaphilippe 🇫🇷 trionfa sul Muro di Huy!



Il Campione del mondo conquista per la terza volta la classica belga, superando negli ultimi metri Primoz Roglic 🇸🇮, partito ai -400 m.



Un grande terzo posto per Alejandro Valverde 🇪🇸.pic.twitter.com/o22KmH27Gs — Vita Sportiva (@vitasportivait) April 21, 2021

Stefanie Vögele battue au 1er tour

La tenniswoman argovienne Stefanie Vögele n'a pas passé le cap du 1er tour du tournoi WTA de Stuttgart. La Suissesse (WTA 129) a perdu face à la Lettone Jelena Ostapenko, lauréate de Roland-Garros 2017, en deux manches 6-4 7-5. Vögele s'était sortie des qualifications pour gagner sa place dans le tableau principal du tournoi souabe. La semaine dernière, l'Argovienne s'était hissée en finale du deuxième tournoi de Charleston aux Etats-Unis où elle avait échoué contre la Tunisienne Ons Jabeur.

Image: KEYSTONE

🚴‍♂️ Marc Hirschi et son équipe privés de Flèche Wallonne

L'équipe UAE Emirates, avec son leader suisse Marc Hirschi, n'a pas pu prendre le départ de la Flèche Wallonne ce mercredi. Deux cas de Covid-19 ont été découverts au sein de la formation. Le coureur italien Diego Ulissi et un membre de l'encadrement - les deux vaccinés pourtant - ont été contrôlés positifs au Covid-19 mardi à leur arrivée en Belgique. L'équipe dirigée par le Tessinois Mauro Gianetti précise toutefois dans un communiqué que les deux personnes indiquées ont encore subi deux tests rapides et un test PCR qui se sont tous révélés négatifs. UAE Emirates espère retrouver la compétition ce dimanche à l'occasion de Liège - Bastogne - Liège.

Rui Costa sur la boucle romande Marc Hirschi pourra compter sur le soutien de Rui Costa à l'occasion du Tour de Romandie qui débute mardi à Oron-la-Ville. L'ancien champion du monde portugais renforcera l'équipe UAE Emirates. Triple vainqueur du Tour de Suisse, Rui Costa n'a jamais remporté la boucle romande.

Image: KEYSTONE

⚽ Le Bayern gagne et sera peut-être sacré dès samedi

Le Bayern Munich sera champion d'Allemagne samedi s'il gagne à Mayence. Vainqueur de Leverkusen 2-0, le Rekordmeister a profité mardi de la défaite surprise de Leipzig à Cologne (2-1) pour prendre dix points d'avance et faire l'avant-dernier pas vers le titre.

🏒 Belle réaction d'Ajoie face à Kloten

Dominé 5-2 dimanche à Kloten, Ajoie a parfaitement réagi en égalisant à 1-1 dans une finale de Swiss League au meilleur des sept matches. Les Jurassiens se sont imposés 5-0 mardi.

Le retour de Jonathan Hazen, qui avait manqué l'acte I de la finale en raison d'une blessure à un genou, a fait le plus grand bien aux Ajoulots. Le but du Canadien a d'ailleurs ôté tout espoir aux Aviateurs zurichois.

Image: keystone

Les handballeuses suisses échouent

L'équipe de Suisse dames ne disputera pas le Mondial 2021 prévu en décembre en Espagne. La troupe du sélectionneur Martin Albertsen s'est inclinée 28-22 devant la République tchèque dans le match retour du barrage qualificatif, après avoir pourtant obtenu un nul prometteur à l'extérieur à l'aller.

Xamax et Schaffhouse battus

Neuchâtel Xamax file à nouveau du mauvais coton. L'équipe d'Andrea Binotto s'est inclinée 3-0 à domicile face à Kriens et retrouve l'avant-dernier rang de la Challenge League après trente journées. De son côté, le Stade Lausanne-Ouchy a gagné 2-1 contre Schaffhouse.

Le classement au soir du 20 avril 2021 Image: RTS

⚽ Le capitaine du FC Saint-Gall positif au Covid-19

Le FC St-Gall, septième de Super League avec seulement deux points d'avance sur le barragiste Vaduz, devra composer sans son capitaine Jordi Quintilla. Il manquera les matches prévus mercredi face à Lugano et samedi contre Vaduz. Le milieu espagnol a en effet été testé positif au Covid-19 mardi. Les autres membres de l'équipe saint-galloise ont été testés dans la foulée, et aucun autre résultat positif n'a été enregistré. Les Brodeurs peuvent donc continuer à s'entraîner et à évoluer en compétition sans avoir besoin de passer par la case quarantaine.

Image: KEYSTONE

La demi-finale Servette - Saint-Gall le 5 mai à 17 h 00

L'horaire des demi-finales de la Coupe de Suisse de football est connu. Servette accueillera St-Gall le mercredi 5 mai, à 17h00, alors qu'Aarau et Lucerne en découdront le 4 mai dès 17h30. La finale est programmée le lundi de Pentecôte 24 mai, à 15h00, au Wankdorf à Berne.

image: keystone

Belle perf' de la golfeuse vaudoise Morgane Métraux 🏌️

Morgane Métraux a brillé sur le front du deuxième circuit professionnel principal aux Etats-Unis. La Vaudoise de 24 ans a pris la 2e place du tournoi de Tucson en Arizona. Il n'a d'ailleurs pas manqué grand-chose à Morgane Métraux. Elle n'a été battue qu'en barrage par la lauréate, la Chinoise Liu Ruixin.

Pendant ce temps, on roule les mécaniques... Cyclisme Le Britannique Simon Yates (BikeExchange) a remporté en solitaire la deuxième étape du Tour des Alpes, mardi entre Innsbruck et Feichten-im-Kaunertal en Autriche. Il s'est emparé ainsi de la tête du classement général, en détrônant l'Italien Gianni Moscon.

Le «jeunet» Ryan Mason sur le banc de Tottenham jusqu'à la fin de la saison

Tottenham a confirmé que Ryan Mason (29 ans), son ancien entraîneur de l'équipe M19, dirigera par intérim l'équipe première jusqu'à la fin de la saison. Les Spurs ont relevé José Mourinho et son staff de leurs fonctions lundi. Ancien joueur de Tottenham, brièvement passé par Lorient en prêt en 2013, Mason compte une sélection en équipe nationale d'Angleterre. Mais le milieu de terrain avait dû mettre un terme à sa carrière en 2018, à 26 ans seulement, après une fracture du crâne subie lors d'un duel aérien avec Gary Cahill, lors d'un match de Premier League avec Hull contre Chelsea, en janvier 2017.

Image: keystone

Mason va devenir le premier entraîneur de moins de 30 ans à diriger un match de Premier League, avec la réception de Southampton, mercredi, en match en retard de la 29e journée. Et son deuxième match sera la finale de la Coupe de la Ligue, dimanche à Wembley, face à Manchester City.

Suzuki fidèle à la MotoGP

Suzuki continuera de courir en MotoGP de 2022 à 2026, a indiqué la marque japonaise. Récemment, Yamaha, Honda, Ducati et KTM ainsi que les équipes indépendantes avaient déjà pris le même engagement.

Image: keystone

Revenu dans le championnat en 2015 après trois saisons d'absence, Suzuki a remporté l'an dernier le titre chez les pilotes avec l'Espagnol Joan Mir, ainsi que le titre par équipes grâce à la 3e place de son compatriote Alex Rins. La même paire de pilotes a été reconduite cette saison.

Du changement sur le banc du HC Lugano?

Selon le site spécialisé de hockey sur glace SwissHabs, qui reprend une info du Corriere del Ticino de ce mardi matin, le coach du HC Lugano Serge Pelletier va être démis de ses fonctions sous peu. Il sera remplacé par le directeur sportif du club bianconeri Hnat Domenichelli, qui dirigera l'entraînement ce mardi après-midi déjà. A la grande surprise, Lugano est mené dans sa série de quarts de finale des play-offs par Rapperswil. Les Tessinois sont dos au mur: après leur défaite lundi (1-3), ils sont menés 3-1 dans la série. Elle prendra fin mercredi en cas de nouveau succès des Saint-Gallois.

keystone

🎾 Du beau monde au Geneva Open

En plus de la légende vivante Roger Federer, qui a confirmé sa présence sur la terre battue des Eaux-Vives, six autres membres du Top 30 mondial participeront au tournoi ATP de Genève (15-22 mai 2021):

Denis Shapovalov 🇨🇦 (ATP 14)

Cristian Garin 🇨🇱 (ATP 22)

Casper Ruud 🇳🇴 (ATP 24)

Alex De Minaur 🇦🇺 (ATP 25)

Fabio Fognini 🇮🇹 (ATP 27)

Borna Coric 🇭🇷 (ATP 29)

Image: keystone

Stat intéressante, qui montre aussi la qualité du tableau du Geneva Open: les 19 joueurs inscrits figurent parmi les 55 meilleurs de la hiérarchie mondiale. La star croate Marin Cilic, vainqueur de l'US Open 2014, sera également de la partie. Tout comme le lauréat du tournoi genevois en 2018, le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 41).

Pendant ce temps... 🏒 Hockey sur glace Le défenseur du Lausanne Hockey Club Mark Barberio ne pourra pas disputer l'acte V du quart de finale des play-offs mercredi contre les Zurich Lions. Le Canadien a en effet été suspendu de manière provisionnelle pour un piquage et une charge à l'encontre de Sven Andrighetto dans le match de lundi. Une procédure ordinaire a aussi été ouverte.

🚴‍♂️ Cyclisme L'édition 2021 des Quatre Jours de Dunkerque n'aura pas lieu. La course, prévue du 4 au 9 mai, a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus. L'épreuve n'avait déjà pas pu se disputer l'an dernier pour les mêmes raisons.

Un basketteur de NBA agressé

L'arrière des Houston Rockets Sterling Brown a été attaqué par des inconnus lundi. Il souffre d'entailles au visage.

«Il ne connaissait pas les assaillants et n'avait jamais eu affaire à eux. Il a subi des lacérations au visage mais se rétablira complètement»

Selon le site The Athletic, Brown (26 ans) a été agressé devant un bar de nuit. Il était forfait pour le match de lundi en raison d'une blessure à un genou.

Image: keystone

Walser suspendu Samuel Walser ne pourra pas disputer l'acte V du quart de finale des play-off contre Genève-Servette mercredi. Le joueur de Fribourg-Gottéron a écopé d'une suspension de deux matches. L'attaquant a été sanctionné pour un coup de canne contre Eric Fehr lors du match du samedi 17 avril. Walser a déjà purgé un premier match de suspension lundi. Il devra en outre payer une amende de 4000 francs.

Leeds arrache le nul dans les derniers instants

It ends level at Elland Road. — Liverpool FC (@LFC) April 19, 2021

Lausanne se retrouve le dos au mur

Lausanne se retrouve dans une situation périlleuse après sa troisième défaite contre les Zurich Lions en quarts de finale des play-off. Battus 3-1, les Vaudois sont menés 3-1 dans la série. Le Lausanne HC devra sauver sa peau mercredi soir à l'occasion du cinquième match.

Image: KEYSTONE

Avec l'espoir de retrouver son buteur Denis Malgin, une nouvelle fois absent ce lundi au Hallenstadion. La stérilité affligeante des attaquants lausannois a précipité leur chute face à des Zurichois, très appliqués avec le diamant Andrighetto pour animer l'offensive.

Genève-Servette fait le break

Genève a remporté l'acte IV des quarts de finale de National League. Aux Vernets, les Grenat se sont imposés 4-0 pour mener 3-1 dans la série. Roger Federer a annoncé sa venue au Geneva Open en mai, alors le GSHC a décidé de saluer cette venue en faisant le break.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 4⃣-0⃣ ! 💥



Les Aigles s'imposent ce soir aux Vernets et confirment le break dans ces 1/4 de finale!



3/4 ✅#GSHCFG #HeyOnYVa pic.twitter.com/owyhrkPpmd — Genève-Servette HC (@officialGSHC) April 19, 2021

Un succès mérité mais une victoire que l'on pourra peut-être qualifier de victoire à la Pyrrhus en raison de la blessure de Gauthier Descloux. A la 7e minute, le portier des Aigles a posé un genou à terre alors que le jeu n'était pas arrêté.

Renfort américain pour le NUC

Neuchâtel UC, tout frais champion de Suisse de LNA dames, a engagé pour la saison prochaine, l'attaquante en diagonale américaine Holly Toliver (26 ans).

Cette attaquante de 1m88 a joué deux saisons au Pérou et en deuxième division italienne.

Bencic domine la 928e mondiale

Belinda Bencic (WTA 12) a mis fin à une disette de près de deux ans sur terre battue lundi à Stuttgart. La St-Galloise a cueilli son premier succès sur cette surface depuis le 30 mai 2019 en battant la qualifiée Nastasja Schunk (18 ans/WTA 928) au 1er tour en Allemagne.

Image: DPA AFP-Pool

Sortie d'entrée sur la terre battue verte de Charleston il y a deux semaines, Belinda Bencic s'est imposée 6-4 6-2 en 1h30' devant une joueuse qui disputait à 18 ans et 3 mois sa première partie sur le circuit principal.

Tottenham en a assez du «Mou» 👉

José Mourinho a été démis de ses fonctions, selon plusieurs médias anglais. Les mauvais résultats, le jeu fruste et timoré de Tottenham, mais aussi le raz-le-bol du vestiaire face aux attaques personnelles du «Mou» auraient eu raison de cette collaboration de même pas deux ans.

Si la nouvelle se confirme, Mourinho percevra des indemnités de licenciement de 34 millions d'euros, ce qui porterait son total à 93 millions d'euros, tous clubs confondus.

Federer inscrit à Genève 😲

Roger Federer sera bel et bien présent au Geneva Open, prévu du 16 au 22 mai sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives! Les organisateurs du tournoi, qui lui faisaient une cour assidue depuis des mois, ont confirmé la nouvelle. Le Bâlois a même changé tout son planning: il n'ira finalement pas à Madrid et disputera Roland-Garros, qui n'était pas prévu au programme.

«Heureux de vous faire savoir que je jouerai à Genève et à Paris. Je vais utiliser le temps que j'ai à disposition jusque-là pour m'entraîner»

La rumeur avait enflé au cours des derniers jours. La présence de Roger Federer à Genève semblait même une évidence depuis qu'il s'était retiré du tableau de Rome, programmé la semaine précédente. RF disputera pour la première fois le Geneva Open, dont le dernier vainqueur est Alexander Zverev.

Hi everyone!

Happy to let you know that I will play Geneva🇨🇭 and Paris 🇫🇷. Until then I will use the time to train. Can’t wait to play in Switzerland again. ❤️🚀 — Roger Federer (@rogerfederer) April 18, 2021

"Imagine if there is Roger Federer" - Geneva Open organizers hopeful of attracting the Swiss legend this year



Follow @TrackerTennis for daily updates regarding tennis#rogerfederer #Tennis pic.twitter.com/rdQXMaai1s — Tennis Tracker (@TrackerTennis) April 15, 2021

De retour à la compétition en mars après plus d'un an d'absence, Federer a besoin de matches. Ses grands objectifs de la saison restent Wimbledon, deux semaines après Roland-Garros, et les Jeux olympiques de Tokyo.