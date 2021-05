Sport

Le FC Sion quasiment sauvé +++ La Nati atomise la Slovaquie



Image: KEYSTONE

Le FC Sion quasiment sauvé +++ La Nati atomise la Slovaquie

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Le FC Sion garde neuf orteils en Super League

Le club valaisan de football est allé battre jeudi soir le FC Thoune 4-1 dans l'Oberland bernois lors du match aller du barrage promotion/relégation entre la Super League et la Challenge League.

Autant dire que les Sédunois sont quasiment sauvés avant le match retour dimanche après-midi à Tourbillon. Il faudrait que Thoune l'emporte par trois buts d'écart dans le temps réglementaire pour obtenir les prolongations. Mission quasi impossible au vu de la différence de niveau entre les deux équipes, apparue ce jeudi soir à la Stockhorn Arena.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵



Le FC Sion remporte la première manche. La deuxième aura lieu dimanche à Tourbillon 🔴⚪️



𝗝𝘂𝘀𝗾𝘂’𝗮𝘂 𝗯𝗼𝘂𝘁 ⚔️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/605KvQWHHX — FC Sion (@FCSion) May 27, 2021

Les Bernois n'ont pas démérité, mais Sion s'est montré solide défensivement et surtout très réaliste devant le but adverse. Hormis les premières minutes du match où les Oberlandais auraient pu ouvrir le score, les Valaisans ont été souverains.

L'ancien thounois Tosetti a marqué contre son ancien club jeudi soir 🎙Matteo Tosetti après #THUSIO : « C’est un sentiment particulier. Je suis désolé et heureux en même temps. Mais c’est la vie de footballeur, et aujourd’hui je vais me donner corps et âmes pour Sion. » #FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/TMp1T2EVO3 — FC Sion (@FCSion) May 27, 2021

Ils ont inscrit le 1-0 sur une tête de l'inévitable Guillaume Hoarau, après une splendide élévation (13e). Matteo Tosetti a doublé la mise deux minutes plus tard, parfaitement servi par Gaëtan Karlen. Hoarau a signé un doublé sur pénalty à la 63e, avant qu'Uldrikis ne sale l'addition (86e). La réduction du score de Salanovic (89e) ne devrait pas peser bien lourd avant le duel retour dimanche à Sion.

La Suisse écrase la Slovaquie

Secouée 7-0 par la Suède mardi soir, l'équipe de Suisse de hockey sur glace a lavé son honneur face à la Slovaquie au Championnat du monde à Riga jeudi après-midi. Un large succès 8-1 qui la replace aux avant-postes du groupe avec 9 points.

Schweizer Nachmittag in Riga. Klarer Sieg gegen die Slovakei



Après-midi suisse à Riga. Victoire claire contre la Slovaquie



Pomeriggio svizzero a Riga. Vittoria chiara contro la Slovacchia



🚨: Diaz, Andrighetto, 2x Loeffel, 2x Hofmann, Meier, Kurashev pic.twitter.com/bwxrnU57a0 — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) May 27, 2021

Tout le monde attendait une réaction, elle est arrivée. Fessée mais pas larguée contre la Suède, la sélection de Patrick Fischer a remis les choses en place en ayant un peu de cette chance qu'elle n'a pas eue contre les Scandinaves.

La Suisse a pris la première place de son groupe

Cette victoire 8-1 efface complètement le 7-0 encaissé contre les Suédois. Le goal average redevient positif après avoir plongé. Nécessaire avant les deux matches du week-end samedi contre les Russes et les Bélarusses dimanche, les deux fois à 15h15. Deux rencontres qu'il s'agira d'aborder avec un état d'esprit similaire que face à la Slovaquie.

Federer dans la même moitié de tableau que Nadal et Djokovic

Roger Federer (no 8) affrontera un joueur issu des qualifications au 1er tour de Roland-Garros. Seul Suisse admis dans le tableau final du simple messieurs en l'absence de Stan Wawrinka, le Bâlois figure dans la même moitié de tableau que Novak Djokovic (no 1) et Rafael Nadal (no 3), lesquels sont appelés à se retrouver en demi-finale.

Djokovic pas sûr de participer aux JO de Tokyo si le public est absent

Novak Djokovic a déclaré qu'il reconsidérerait sa participation aux JO de Tokyo si le public n'était pas autorisé, afin de minimiser les risques sanitaires liés au covid. Federer et Nadal doutent aussi. «Je prévois de jouer aux JO, si les spectateurs sont autorisés. Si ce n'est pas le cas, j'y réfléchirai à deux fois avant de participer», a déclaré jeudi le Serbe en conférence de presse après sa qualification pour les demi-finales du tournoi de Belgrade.

Image: sda

Pendant ce temps... Cyclisme L'Italien Alberto Bettiol (EF Education) a remporté jeudi en solitaire la 18e étape du Tour d'Italie, la plus longue de l'épreuve avec 231 kilomètres, à Stradella (nord). Bettiol a distancé dans le final ses compagnons d'une échappée-fleuve qui a compté plus de 23 minutes d'avance sur le peloton et le maillot rose, le Colombien Egan Bernal (Ineos). Bernal reste leader du classement général, avec 2'21'' d'avance sur son dauphin italien Damiano Caruso.



#Replay 🎥 / #Giro104 🇮🇹

🇮🇹 Alberto Bettiol (EFN) était une jambe au dessus dans cette échappée. Le Toscan remporte sa première victoire sur un grand tour. 💥



(Mérité après tout le travail qu’il fait pour Carthy)pic.twitter.com/NNoUu7T7MF — Renaud Breban (@RenaudB31) May 27, 2021

Mike Maignan pour cinq ans à l'AC Milan

Le gardien international français Mike Maignan, qui vient d'être sacré champion de France avec Lille, s'est engagé jeudi pour cinq ans avec l'AC Milan, a annoncé le club italien. Maignan, 25 ans, aura la lourde tâche de succéder dans la cage des Rossoneri, deuxièmes de Serie A lors de la dernière saison, à l'enfant du club Gianluigi Donnarumma, dont le départ a été officialisé mercredi.

Mike's Rossonero adventure begins! ✍️



Ecco il nostro primo nuovo acquisto! ✍️ #SempreMilan pic.twitter.com/kA6UAn9A0s — AC Milan (@acmilan) May 27, 2021

Gilles Senn revient pour trois ans à Davos

Le gardien Gilles Senn est de retour au HC Davos après deux saisons passées en Amérique du Nord. Le Haut-Valaisan s'est engagé pour trois saisons.

Repêché par les New Jersey Devils, Senn (25 ans) a rejoint la franchise de Nico Hischier en 2019. Il a porté à deux reprises le maillot des Devils en NHL et a disputé 44 matches en AHL au cours de deux saisons impactées par la pandémie du coronavirus.

Une partie du FC Lugano est à vendre

Le président Angelo Renzetti a décidé de changer la répartition des actions au FC Lugano. En tant qu'actionnaire majoritaire, il s'est prononcé pour la cession de 60% de ses actions.

Image: KEYSTONE

Renzetti ne donnera pas plus de détails sur la transaction avant l'acception par la Swiss Football League. Il a juste précisé qu'il entend rester président du club. Il y a deux ans, Renzetti avait déjà eu l'intention de céder la majorité des actions, mais était finalement revenu sur sa décision. Il voulait vendre ses parts au Russe Leonid Novoselski, qui possède déjà 40% des actions.

Zinédine Zidane n'est plus l'entraîneur du Real Madrid

Zinédine Zidane et le Real Madrid, c'est terminé: l'entraîneur français a décidé jeudi de mettre un terme à l'histoire d'amour qui le lie au club espagnol après un second mandat d'entraîneur moins éclatant que le premier. Après des adieux triomphants comme joueur en 2006, puis un premier départ du banc en mai 2018, cinq jours après avoir raflé un triplé inédit en Ligue des champions, Zidane quitte le Real pour la troisième fois avec un bilan plus terne et une dernière saison vierge de tout titre.

Zinédine Zidane n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. L'entraîneur français, qui avait annoncé sa décision aux joueurs dès mercredi soir, a rencontré le président Florentino Pérez ce jeudi matin https://t.co/vxl9sO4eqR pic.twitter.com/RDBkadjKRx — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 27, 2021

Après avoir raflé neuf trophées en deux ans et demi lors de son premier passage sur le banc du Real (2016-2018), Zidane avait été rappelé à la rescousse en mars 2019 par le président Florentino Perez pour remplacer Santiago Solari alors que le Real n'avait plus rien à gagner cette saison-là.

Pour remplacer «Zizou» sur le banc du Real, on parle d'une autre légende du club, Raul, actuellement à la tête de la Castilla (équipe réserve). Les noms de Massimiliano Allegri et de Joachim Löw sont aussi murmurés.

Un défenseur anglais au Bayern

Le footballeur anglais Omar Richards, qui évoluait dans son pays au Reading FC (deuxième division), rejoint le Bayern Munich. Il a signé un contrat jusqu'en 2025, a annoncé le club allemand jeudi.

Le joueur de 23 ans était en fin de contrat avec Reading et a donc été recruté sans indemnité de transfert, a précisé le Bayern, ajoutant qu'il porterait le numéro 3. «Omar est un joueur techniquement fin pour un latéral gauche», a jugé le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, cité dans un communiqué.

🎾 Bautista Agut et Shapovalov à Gstaad

L'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 11) et le Canadien Denis Shapovalov (ATP 14) mèneront la liste des têtes de séries pour le Swiss Open de Gstaad. Ce tournoi de la catégorie 250 aura lieu du 17 au 25 juillet.

Image: KEYSTONE

Bautista Agut est un habitué du rendez-vous dans l'Oberland. Il y a trois ans, il avait disputé et perdu la finale contre l'Italien Matteo Berrettini. Shapovalov, qui soigne actuellement une blessure qui l'a contraint à renoncer à Roland-Garros, a disputé la finale du tournoi de Genève dimanche dernier, où il s'est incliné contre le Norvégien Casper Ruud.

Pendant ce temps... Cyclisme sur piste L'Union européenne de cyclisme (UEC) a décidé d'annuler les Championnats d'Europe sur piste, qui devaient se tenir du 23 au 27 juin à Minsk au Bélarus. Les problèmes politiques récents - détournement d'un avion - ont poussé l'UEC à réagir.

Elle va désormais s'employer à trouver une solution de rechange afin de sauver les compétitions continentales cette saison.



Villarreal remporte l'Europa League

Villarreal a remporté l'Europa League de football en battant Manchester United 11-10 aux tirs au but à Gdansk. Le score était de 1-1 après le temps réglementaire et des prolongations stériles.

La séance décisive a été incroyable. Tous les joueurs ont marqué et il a fallu que les gardiens tirent aussi. Rulli n'a laissé aucune chance à De Gea, avant que ce dernier n'échoue face à son vis-à-vis.

Villarreal a ouvert le score à la 29e par Gerard Moreno, à la réception d'un coup franc de Parejo. Décevants en première mi-temps, les Red Devils ont haussé le rythme ensuite et ont logiquement égalisé grâce à l'inévitable Cavani (55e). Malgré une grosse domination territoriale, les Mancuniens n'ont pas réussi à plier l'affaire face à un adversaire qui s'est contenté de défendre.

Première victoire du Canada au Mondial de hockey sur glace

Après ses trois défaites initiales, le Canada a enfin débloqué son compteur de points au Championnat du monde de hockey sur glace à Riga en battant la Norvège mercredi 4-2.

Le classement du groupe B au soir du mercredi 26 mai Image: rts

Les hockeyeurs à la feuille d'érable ne sont que sixièmes de leur poule, et donc pour l'instant pas qualifiés pour les quarts de finale.

Conte quitte son poste d'entraîneur de l'Inter Milan

Antonio Conte (51 ans) a trouvé un accord avec l'Inter Milan pour quitter son poste d'entraîneur. Le technicien italien venait de mener le club lombard de football à son premier titre de champion d'Italie depuis 2010. Conte était arrivé en 2019 sur le banc du club nerazzurro.

Il avait encore une année de contrat, mais était en désaccord avec le propriétaire chinois Suning, désireux de réduire le train de vie du club alors que le technicien voulait plutôt renforcer l'équipe pour bien figurer en Ligue des champions.

Amende pour Ibrahimovic, actionnaire d'un site de paris

L'UEFA a infligé 50'000 euros d'amende disciplinaire à l'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic. Le joueur de l'AC Milan a été sanctionné en raison de son «intérêt financier dans une entreprise de paris», a annoncé l'organisation européenne.

Image: sda

Le président de l'instance d'appel, statuant comme juge unique, a également ordonné au champion âgé de 39 ans de «cesser son association» avec ce site, contraire aux règles de l'UEFA sur «l'intégrité des matches et des compétitions».

🌍🏒La Russie victorieuse, l'Allemagne battue pour la première fois

La Russie a conquis le succès attendu mercredi à Riga dans le groupe A du championnat du monde. Elle a dominé le Danemark 3-0, mais après avoir longtemps séché face au bloc défensif adverse. Les Russes ont en effet dû attendre la 40e minute (39'18) pour briser le verrou danois grâce à Morozov. Les deux autres réussites ont été inscrites au dernier tiers par Barabanov (50e) et Voronkov (57e).

Ivan Morozov led @russiahockey offence with a goal and an assist against a determined Danish side.🎯



Here are the highlights from today's game.👀

🇷🇺🇩🇰#RUSDEN #IIHFWorlds pic.twitter.com/4v3uoO9R7r — IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2021

Dans le groupe B, l'Allemagne a subi sa première défaite après avoir remporté ses trois premières rencontres. Elle s'est inclinée 3-2 face au Kazakhstan, après avoir mené 2-1 après 40 minutes de jeu.

La course à pied Sierre-Zinal se disputera sur un mois

Les organisateurs l'ont annoncé dans un communiqué ce mercredi: l'édition 2021 de Sierre-Zinal aura lieu, mais sur un mois. Elle se déroulera avec des départs étalés entre le 4 août et le 12 septembre. Ces ajustements sont relatifs aux restrictions sanitaires liées au Covid-19.

Image: KEYSTONE

La course élite aura lieu le samedi 7 août. Les inscriptions sont toujours ouvertes sur le site web de la manifestation.

GC a son nouveau directeur sportif

Seyi Olofinjana (40 ans) est le nouveau directeur sportif de Grasshopper, qui vient de remonter en Super League. Le Nigérian succède à Jimmy Berisha, qui assurait l'intérim et qui se concentrera désormais sur son rôle de CEO. Olofinjana s'occupait jusqu'ici des joueurs prêtés par le club anglais de Wolverhampton dans les différents pays. Comme joueur, il compte 56 sélections pour son pays.

Image: keystone

Le directeur sportif de la Juve, lui, s'en va

Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus Turin, doit s'en aller. Le club turinois n'a pas renouvelé son contrat après onze années, a annoncé la Juve.

Le poste de l'entraîneur Andrea Pirlo semble également menacé. Plusieurs médias rapportent qu'il pourrait être remplacé par Massimiliano Allegri.

Martin remporte la 17e étape du Giro

L'Irlandais Dan Martin (Israël SN) s'est imposé à Sega di Ala au terme de la 17e étape du Giro, marquée par un coup de mou du leader. Egan Bernal (Ineos) a souffert, mais le Colombien reste en rose.

#lesRP 🇮🇹 - MAGNIFIQUE VICTOIRE DE DAN MARTIN 🇮🇪 ! Du haut de ses 34 ans, le grimpeur irlandais remporte au sommet du Saga di Ala la 17ème étape de ce #Giro. João Almeida 🇵🇹 et Simon Yates 🇬🇧 complètent le podium, Egan Bernal 🇨🇴 reste leader au général.pic.twitter.com/7UT1vpgpV3 — Paul Moutarde (@PaulMoutarde) May 26, 2021

Martin (34 ans), qui faisait partie de l'échappée du jour, a lâché ses compagnons au début de la montée finale, à 10 km de l'arrivée. Il a devancé le Portugais Joao Almeida de 13 secondes et l'Anglais Simon Yates de 30 secondes. Bernal, lâché par Yates à 3 km du but, a fini à 1'23 du vainqueur. Au général, Bernal conserve 2'21 d'avance sur l'Italien Damiano Caruso. Yates a repris la 3e place à 3'23.

Teichmann contrainte à l'abandon au tournoi de Strasbourg

La poisse pour Jil Teichmann. La tenniswoman seelandaise de 23 ans a dû abandonner prématurément en huitièmes de finale contre la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 43). La gauchère a dû quitter le court en raison d'une blessure au pied gauche.

Image: keystone

Le tournoi en Alsace sert de préparation aux Internationaux de France qui débutent dimanche à Paris. Pour Teichmann, 53e au classement WTA, il s'agit probablement aussi d'une mesure de précaution. Une grave blessure si proche de Roland-Garros serait extrêmement ennuyeuse pour la gauchère, qui a fêté ses deux seuls titres WTA sur terre battue il y a deux ans.

Pendant ce temps... L'actuel entraîneur du VfL Wolfsburg, l'Autrichien Oliver Glasner, s'est engagé pour trois saisons avec l'Eintracht Francfort. Il succède à son compatriote Adi Hütter, embauché par le Borussia Mönchengladbach.

Deux renforts étrangers au HC Bienne

Bienne renforce sa défense pour la saison à venir avec deux étrangers. L'équipe seelandaise a signé pour un an le Russe Alexander Yakovenko et le Suédois Victor Lööv.

Pour Yakovenko, 23 ans, c'est un retour. Lors de la saison 2019/20, il avait joué trois matches avec les Seelandais. Il était ensuite retourné à Jukurit en Finlande. Il a inscrit 28 points (dont 9 buts) avec son club la saison passée. Lööv, qui a presque six ans de plus et qui participe actuellement au Championnat du monde à Riga avec la Suède, débarque à Bienne après trois saisons passées au Jokerit Helsinki en KHL. Il a marqué 19 points (dont 3 buts) avec le club finlandais la saison passée.

Le CP Berne tient son nouveau directeur sportif

Berne a mis la main sur le remplaçant de Florence Schelling. Le club de la capitale a engagé Andrew Ebbett pour occuper le rôle de directeur sportif. Le Canadien de 38 ans connaît bien la maison puisqu'il a joué pour les Ours de 2015 à 2020 et remporté trois titres de champion.

Image: KEYSTONE

Il entrera en fonction le 1er juin et sera sous les ordres de Raeto Raffainer, qui occupe un rôle de responsable des opérations hockey à la manière d'un Petr Svoboda à Lausanne.

Emil Djuse signe à Rapperswil

Rapperswil a engagé pour deux ans le défenseur suédois Emil Djuse. Il a disputé la dernière saison en KHL avec le Spartak Moscou et a inscrit 28 points, dont 6 buts en 45 matches de saison régulière. A 27 ans, le Scandinave a commencé dans le championnat suédois avant de tenter sa chance en AHL avec les Texas Stars et les Springfield Thunderbirds lors de la saison 2019/20.

Emil Djuse wechselt zu den SCRJ Lakers https://t.co/HbZDMa3YjH #SCRJLakers — SCRJ Lakers (@lakers_1945) May 26, 2021

Djuse rejoint au bord du lac de Zurich les attaquants étrangers Roman Cervenka, Steve Moses et Andrew Rowe.

Pendant ce temps... Cyclisme Comme l'ont annoncé les organisateurs de la Vuelta, les trois premières étapes de l'édition 2022 du Tour d'Espagne se dérouleront aux Pays-Bas. Après un contre-la-montre à Utrecht, la deuxième étape mènera de Bois-le-Duc à Utrecht. Le départ et l'arrivée de la troisième étape se feront à Breda.

Domgjoni quitte le FC Zurich pour les Pays-Bas

Toni Domgjoni quitte le FC Zurich pour rejoindre un autre championnat. Le milieu de terrain de 22 ans, dont le contrat avec le FCZ a expiré, a signé pour trois ans avec le club néerlandais de Vitesse Arnhem.

Image: KEYSTONE

Arnhem a terminé le championnat des Pays-Bas à la 4e place et est donc éligible pour jouer dans la toute nouvelle Conference League (ex-Europa League).

La Suisse durement ramenée sur terre par la Suède

Après deux victoires convaincantes, l'équipe de Suisse de hockey sur glace a été ramenée sur terre par la Suède au Championnat du monde de Riga mardi soir. La sélection de Patrick Fischer a été fessée 7-0.

🏒🌎 La 🇨🇭 s'est pris une grosse baffe contre la Suède (7-0) au Mondial de Riga. Tristan Scherwey, toujours lucide à l'interview, a qualifié la prestation du groupe d'"inacceptable" 👉 https://t.co/PQPbzQPlcL @SwissIcehockey #IIHFWorlds #RTSsport pic.twitter.com/ctkIKY5rhO — RTS Sport (@RTSsport) May 26, 2021

Les Helvètes tenteront de corriger le tir jeudi après-midi contre la Slovaquie (15h15). Ils sont troisièmes de leur groupe, donc pour l'instant toujours qualifiés pour les quarts de finale

Le classement du groupe

Gattuso nouvel entraîneur de la Fiorentina

Gennaro Gattuso a été nommé mardi entraîneur de la Fiorentina. Ceci moins de 48h après l'annonce de son départ de Naples et avec la charge de redorer le blason de la Viola après une saison compliquée. «Gennaro Gattuso sera le nouvel entraîneur de la Fiorentina», à compter du 1er juillet, a annoncé le président Rocco Commisso sur le site officiel du club toscan.

Il succède à Giuseppe Iachini, rappelé en mars pour assurer le maintien (13e) après la démission surprise de Cesare Prandelli.

Victoire américaine mardi au Mondial de hockey sur glace

Les Etats-Unis ont logiquement battu le Kazakhstan 3-0 mardi à Riga lors de la 5e journée du Championnat du monde. Le Danemark n'a pris que deux points contre les Britanniques. Dominés 2-1 par la Finlande pour leur entrée en lice, les Etats-Unis ont relevé la tête en battant le Canada dimanche et le Kazahstan. Alors que le Canada a commencé par trois défaites, la sélection de Jack Capuano s'est reprise. Un goal lors de chaque tiers pour un succès solide, sans plus.

Dans le groupe A, celui de la Suisse, le Danemark a connu pas mal de difficultés pour venir à bout des Britanniques 3-2 ap. C'est Lauridsen en power-play qui a offert le point supplémentaire à des Danois qui ont tiré 32 fois au but. Mieux que les seulement quatre (!) lancers contre Reto Berra dimanche face à la Suisse...

🏒🇨🇭Genève Servette ne sera plus mené par les mains de Fehr

Eric Fehr (35 ans) quitte Genève-Servette après deux saisons. L'attaquant canadien devrait en principe prendre sa retraite sportive. L'ancien vainqueur de la Coupe Stanley avec Pittsburgh Penguins aura disputé 105 matches pour les Genevois avec 39 buts et 46 assists à la clé. Il fut également le joueur le plus pénalisé de la saison avec 153 minutes.

MERCI ERIC FEHR 👏



✅ 2 saisons au GSHC

🏒 94 matchs joués en saison régulière, 11 en Playoffs

🚨 36 buts en saison régulière, 3 en Playoffs

🤝 40 assists en saison régulière, 6 en Playoffs



🏅 14 ans en NHL, 652 matchs joués, 221 pointshttps://t.co/cslrpQcwml@EricFehr #GSHC — Genève-Servette HC (@officialGSHC) May 25, 2021

Pour rappel, le club genevois a engagé le Canadien Marc-Antoine Pouliot en provenance de Bienne comme nouveau joueur étranger. Le Québécois rejoint les Suédois Linus Omark et Henrik Tömmernes ainsi que le Canadien Daniel Winnik.

🏒🇨🇭Kovar reste à Zoug

Zoug, lui, pourra toujours compter sur les services de son topscorer Jan Kovar la saison prochaine. Comme le champion de Suisse l'a annoncé, l'international tchèque a renoncé à faire jouer sa clause de départ en KHL. Le contrat avec le centre de 31 ans court jusqu'au terme de la saison 2022-23. Avec ses 17 buts et 61 assists en 65 matches, Kovar a largement participé au deuxième titre de son histoire du CP Zoug après 1998.

⚽🇨🇭Cognat prolonge de trois ans au Servette FC

Le milieu de terrain offensif français Timothé Cognat (23 ans) restera trois saisons de plus au Servette, annonce le club genevois sur les réseaux sociaux. Formé à l'Olympique Lyonnais, Cognat était arrivé à Genève en 2018. Il a vécu la promotion de Challenge League et les deux premières saisons du Servette dans l'élite, couronnées par deux participations aux Coupes d'Europe.

𝗖𝗢𝗚𝗡𝗔𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟰 🤩



🔥 Vous reprendrez bien trois ans de plus du « petit prince d’Arnas » ? #NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/amgfr150B7 — Servette FC (@ServetteFC) May 25, 2021

⚽🇪🇺Du public pour la finale de la Ligue des champions

La finale de la Ligue des champions samedi à Porto entre Manchester City et Chelsea se disputera devant 16'500 spectateurs, annonce l'UEFA. Les autorités portugaises ont donné leur accord pour que le stade du Dragon ne sonne pas vide.

Les deux clubs anglais ont reçu chacun un contingent de 6000 billets tandis que l'UEFA a mis en vente mardi après-midi 1700 tickets. Pour entrer dans le stade, il faut présenter un certificat de vaccination anti-Covid ou un test négatif.

Pendant ce temps... Motocyclisme L'Australien Jack Miller sera pour la deuxième année consécutive pilote de Ducati pour le championnat du monde MotoGP 2022, a annoncé l'écurie italienne mardi. Miller, 26 ans, a rejoint cette saison l'écurie officielle Ducati en provenance de l'écurie Pramac, satellite de Ducati. Il avait signé pour une année seulement, avec une année en option pour 2022. Option désormais levée. Après un début de saison compliqué, l'Australien a gagné coup sur coup le Grand Prix d'Espagne et celui de France, portant à trois ses victoires depuis son arrivée en 2015 dans la catégorie reine.

⚽🇪🇸 Modric un an de plus au Real Madrid

Le Ballon d'Or 2018 Luka Modric a prolongé d'un an, jusqu'en juin 2022, son contrat avec le Real Madrid, a annoncé mardi le club espagnol.

Arrivé en 2012 de Tottenham, le Croate (35 ans) jouera ainsi sa dixième saison de rang avec le club merengue, où il s'est imposé comme un atout fondamental au milieu de terrain, aux côtés de Casemiro et Toni Kroos. Modric a terminé la saison dernière avec six buts et six passes décisives en 48 matches officiels, et un rôle fondamental dans l'équipe.

La Mannschaft officialise Flick sur son banc

Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern Munich jusqu'à cette fin de saison, a signé un contrat de trois ans pour diriger l'équipe d'Allemagne à l'issue de l'Euro cet été, a annoncé mardi la Fédération allemande de football (DFB).

«Hansi Flick sera le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. L'entraîneur de 56 ans a signé aujourd'hui un contrat au siège de la Fédération allemande de football (DFB) à Francfort jusqu'en 2024, ce qui inclut également la durée du championnat d'Europe à domicile», a indiqué la DFB dans un communiqué.

Pendant ce temps... Football suisse Le FC Zurich a offert un premier contrat professionnel au gardien Gianni De Nitti (18 ans). Issu du mouvement junior du club, il occupera le poste de troisième portier.

🏒🇨🇭Le HC Sierre engage un attaquant québécois

Le HC Sierre a compensé le départ de son attaquant canadien Guillaume Asselin (chez le néo-promu Ajoie) avec l'engagement d'Anthony Beauregard. Le Québécois de 25 ans a signé un contrat d'une saison avec le club valaisan de Swiss League. Le centre jouait la saison dernière en East Coast League (ECHL), troisième échelon en Amérique du Nord.

Entretien avec Alexia Cerenys Vidéo: watson