Sport

Sport en direct

Le PSG file en quarts de finale +++ C'est parti pour les play-offs



Image: sda

Sport en direct

Le PSG file en quarts de finale +++ C'est parti pour les play-offs

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Samir Handanovic positif au Covid-19

Le gardien et capitaine de l'Inter Milan Samir Handanovic a été testé positif au Covid-19. L'information a été révélée au lendemain du test positif de son coéquipier Danilo D'Ambrosio, a annoncé le club nerazzurro. Handanovic (36 ans) est déjà en quarantaine à son domicile.

Image: sda

Le PSG élimine Lille et file en quarts

En s'imposant 3-0 face à Lille, le Paris Saint-Germain a remporté son 8e de finale de la Coupe de France au Parc des Princes.

⌛️ C'est terminé au Parc ! (3-0)

La victoire et la qualification pour les Quarts ! #PSGLOSC



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/FQVl4UFPa8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 17, 2021

Les play-offs de Swiss League débutent ce mercredi soir

En hockey sur glace, tout le monde attend ce moment de la saison: le début des séries finales! Il aura lieu ce mercredi soir pour le championnat de Swiss League (deuxième division). Quatre affiches sont au programme des quarts de finale (les séries se disputent au meilleur des sept matchs):

Kloten - La Chaux-de-Fonds

Ajoie - Viège

Langenthal - Thurgovie

Sierre - Olten

Pour rappel, le champion de Swiss League sera automatiquement promu en National League.

Qui va être champion de Swiss League, selon vous? Kloten Ajoie Langenthal Sierre Olten Thurgovie Viège La Chaux-de-Fonds

Une légende de Fribourg-Gottéron bientôt à la retraite

20 ans sous le maillot fribourgeois pour 700 matchs de National League. Le CV et la fidélité de Marc Abplanalp sont impressionnants. Le hockeyeur de 36 ans mettra un terme à sa carrière à la fin de cette saison. Le défenseur né à Grindelwald (BE) est arrivé sur les bords de la Sarine lors de la saison 2001/02. Il joue dans la première équipe des Dragons depuis l'exercice 2007/2008.



Image: KEYSTONE

Durant son long séjour à Fribourg, il a fait quelques piges en Swiss League avec La Chaux-de-Fonds et Viège.

Pendant ce temps... Basketball féminin C'est une première pour un club suisse: Elfic Fribourg disputera vendredi un quart de finale de l'Eurocoupe. Jamais une équipe helvétique n'avait atteint ce stade sur la scène continentale. Mercredi, dans la bulle sanitaire de Sfantu Gheorghe en Roumanie, elles ont battu en huitièmes les Israéliennes de Ramla 78-73. En quarts, la troupe de Romain Gaspoz affrontera le vainqueur du duel opposant les Françaises de Carolo aux Hongroises de Cegled.

Sport automobile Le Schwytzois Marcel Fässler (44 ans) a décidé de prendre sa retraite. Il possède l'un des plus beaux palmarès du sport automobile suisse, avec évidemment ses trois victoires aux 24 Heures du Mans (2011, 2012, 2014). Il a aussi été champion du monde d'endurance en 2012 avec ses coéquipiers allemand André Lotterer et français Benoît Treluyer.

Trois hooligans de GC condamnés

Ce 12 mai 2019 à Lucerne, Grasshopper est à l'agonie. Le club zurichois de football est sur le point d'être relégué (il le sera) en Challenge League après 70 ans dans l'élite. Les hommes d'Uli Forte sont totalement déboussolés sur la pelouse et sont menés 4-0 par le FC Lucerne. Pour assombrir ce triste tableau, une trentaine de supporters de GC envahissent le terrain à la 68e minute et exigent que leurs joueurs leur donnent les maillots et arrêtent de jouer, en guise d'humiliation. Le match ne reprendra jamais.

Rusés les hooligans du GC. Au lieu de perdre 4-0, ils vont obtenir un 3-0 sur le tapis vert pour leur équipe chérie

Tout ça de pris pour le goalaverage...#LUZGC #FCLGC pic.twitter.com/zRFZckac4d — CartonRouge.ch (@CartonRouge_ch) May 12, 2019

Trois de ces hooligans ont été jugés mercredi par la justice lucernoise coupables de contrainte. Deux d'entre eux ont accepté l'ordonnance pénale à leur encontre, le troisième a fait recours. Il passera devant un tribunal. Les deux «fans» de Grasshopper, qui n'ont pas recouru contre l'ordonnance pénale du Ministère public lucernois, écopent d'amendes respectives de 2200 et de 2500 francs.

Pendant ce temps... Hockey sur glace Le HC Bienne a prolongé le contrat de son défenseur Beat Forster (38 ans) d'une saison supplémentaire, jusqu'au 30 avril 2022. Forster a été champion suisse à six reprises: cinq fois avec Davos et une fois avec les Zurich Lions. Il joue avec le HC Bienne depuis la saison 2017-2018.

Ski alpin L'Autrichien Hannes Reichelt, champion du monde de super-G en 2015, a annoncé mercredi la fin de sa carrière, à 40 ans, via un communiqué de sa fédération.

L'UEFA veut des spectateurs pour l'Euro

«Tous les hôtes devront garantir la présence des supporters»

Les propos du Slovène dimanche dernier dans le journal croate Sportske Novosti sont des plus explicites. L'UEFA persiste et signe ce jeudi: l'Euro 2021, qui aura lieu du 11 juin au 11 juillet, se jouera avec du public, malgré la pandémie du Covid-19 et les nouveaux variants du virus.

L'instance européenne a indiqué que les villes organisatrices (douze au total, réparties dans toute l'Europe) proposant un scénario à huis clos pourraient perdre leurs matchs, au profit de villes ayant la capacité d'accueillir des spectateurs.

Image: KEYSTONE

L'UEFA a donné jusqu'au 7 avril à chaque ville hôte pour «soumettre leur scénario», et compte trancher au plus tard lors de son comité exécutif le 19 avril, à la veille de son congrès annuel prévu à Montreux.

Pendant ce temps... Hockey sur glace Ralph Krueger n'est plus l'entraîneur des Buffalo Sabres en NHL. L'ancien sélectionneur national n'a pas survécu à une douzième défaite de suite de son équipe, en l'occurence celle de cette nuit face aux New Jersey Devils (2-3). Krueger avait pris les rênes des Sabres en mai 2019. L'équipe occupait la dernière place en NHL avec 16 points en 28 matches.

Head coach Ralph Krueger has been relieved of his duties. pic.twitter.com/IymNcxg7B3 — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) March 17, 2021

A Winterthour, l'herbe est vraiment plus verte chez le voisin

Les footballeurs du FC Winterthour (Challenge League) devront s'exiler jusqu'à fin avril. Jusqu'à cette date, ils ne pourront plus jouer leurs matchs à domicile à la Schützenwiese. En cause: la très mauvaise qualité de la pelouse actuellement. Pour chaque prochaine rencontre «à domicile», la Swiss Football League doit donner son accord pour une délocalisation. Les deux clubs romands sont concernés: les Zurichois doivent accueillir le Stade Lausanne-Ouchy le 16 avril et Xamax le 30.

Image: KEYSTONE

Pour rappel, Winterthour avait déjà déserté son stade vendredi dernier. Les Zurichois s'étaient inclinés 3-2 contre Thoune sur le terrain de Wil.

Les descentes de Lenzerheide tombent à l'eau

Les descentes de Lenzerheide, prévues ce mercredi, n'auront pas lieu. Les organisateurs des finales de la Coupe du monde ont pris la décision tôt ce matin, démunis face aux chutes de neige qui continuent d'ensevelir la piste.

Image: KEYSTONE

Du coup, Beat Feuz et Sofia Goggia s'adjugent les globes de descente. C'est le quatrième trophée pour le Bernois.

Du coup encore, mais celui-ci est plus dur, Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami perdent un avantage sur leurs rivaux (respectivement Alexis Pinturault et Petra Vlhova) dans la course au grand globe, où ils misaient beaucoup sur la descente. Pour compenser, Odermatt aurait prévu de s'essayer au slalom dimanche, une discipline qu'il n'a plus pratiquée depuis quatre ans.

La Coupe de l'America reste en Nouvelle-Zélande

Team New Zealand, barré par Peter Burling, a battu Luna Rossa 7-3 et remporté une quatrième Coupe l'America, le plus vieux trophée sportif du monde, après 1995, 2000 et 2017.

Image: AP Photosport

Les monocoques volants, dressés sur leurs ergots de carbone (en bon français: foils), ont atteint des vitesse de 40 nœuds par seulement 12 nœuds de vent!

Manchester City et le Real Madrid tracent leur route en Ligue des champions

Manchester City et le Real Madrid ont décroché leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions mardi. Les Anglais ont dominé Borussia Mönchengladbach 2-0, soit un score identique à celui de l'aller. Quant aux Espagnols, ils ont battu l'Atalanta 3-1 après s'être déjà imposés 1-0 en Italie.

City est maintenant sur la deuxième plus longue série de l'histoire de la Ligue des Champions sans encaisser de but - dépassant la Juventus ce soir - 11h et 31 min ❌💪.



🔷 #mancity pic.twitter.com/9dunUiqt5c — Manchester City (@ManCityFra) March 16, 2021

Personne n'y croyait dans le camp allemand avant le match, à commencer par l'entraîneur Marco Rose qui affirmait qu'une qualification constituerait une sensation. Ce scepticisme était plus que fondé, comme les faits l'ont montré. Les Anglais ont en effet confisqué le ballon à leur guise, tissant leur toile avec patience avant de placer quelques accélérations.

Le Real Madrid sera aussi au rendez-vous des quarts de finale, comme prévu. Le club merengue n'a pas trop été titillé par une Atalanta volontaire mais plutôt inoffensive.

🔀💫 Nous sommes en quarts de finale de l'#UCL ! BRAVO LES GARS ! pic.twitter.com/HGg5o7fDgQ — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) March 16, 2021

Les Lausannois ont fait le boulot face à Davos

Lausanne a mis fin à une série négative de trois revers après avoir pris le meilleur sur Davos 5-3 à Malley. Les Lausannois sont toujours 7e au classement. Peut-on dire que Lausanne a stoppé l'hémorragie? Ce serait sans doute un brin exagéré, mais les Vaudois ont en tous les cas fait le boulot en se remettant sur des rails plus conformes à leur statut.



Dans une partie où les défenseurs vaudois se sont mis en évidence (3 buts), le LHC a pris les devants rapidement. A la 11ᵉ, c'est Genazzi qui a pu ouvrir le score et à la 19ᵉ, c'est Lukas Frick qui a doublé la mise à la suite d'un très joli travail préparatoire de Krakauskas. Les hommes de Craig McTavish, désormais fiché de Bobby Dollas comme assistant, ont dominé au chapitre des tirs 16-3 au cours du tiers initial.



Lausanne HC 5⃣-3⃣ HC Davos



Les Lions se sont fait peur en fin de match, mais c'est enfin la victoire à la Vaudoise aréna.



Dominateurs lors des deux premiers tiers, les joueurs du LHC ont réussi a bien gérer leur avance et entament la semaine de la plus belle des manières ! pic.twitter.com/DemTDIxyxE — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) March 16, 2021

Alors qu'Emmerton semblait avoir donné un avantage décisif à ses couleurs à la 50e (4-1), les Davosiens n'ont pas abdiqué et ont donné quelques sueurs froides à des Vaudois qui ont dû inscrire le 5-3 par Hudon dans la cage vide pour être sûrs de l'emporter.

Le souci dans les rangs vaudois concerne la santé de Christoph Bertschy qui n'a pas terminé la rencontre. Le staff des Lions doit croiser les doigts pour que le Fribourgeois n'ait rien de trop grave, car le numéro 22 fait partie des moteurs de sa formation. Lausanne demeure 7ᵉ au classement avec 71 points, mais les Vaudois auront la possibilité de revenir au 5ᵉ rang en cas de succès jeudi soir à Langnau.



Bienne a eu raison de l'ours bernois chez lui

Le HC Bienne a réalisé un joli coup en parvenant à battre une nouvelle fois Berne, 24 heures après un succès 5-3 dans le Seeland lundi soir. Dans la capitale, les joueurs de Lars Leuenberger se sont imposés 4-2 après avoir été menés 2-0. Dès la mi-match, les Biennois ont retrouvé ce qui fait leur force ces derniers temps pour égaliser puis passer l'épaule à la 56e sur un but de Pouliot.

⚒️VICTORY ! Le Seeland remporte également le second acte de cette double confrontation et continue ainsi sa série victorieuse. #SCBEHCB pic.twitter.com/HS1ext7CH8 — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) March 16, 2021

Berne a clairement raté le coche au début du tiers médian alors que Petteri Lindbohm avait été renvoyé au vestiaire à la 20e. Mais incapables de profiter de cette supériorité numérique, les joueurs de Mario Kogler l'ont payé par la suite. Cinquièmes au classement, les Seelandais signent un sixième succès consécutif.

Tiger Woods est rentré chez lui

Hospitalisé depuis le 23 février et un grave accident de voiture qui a sérieusement endommagé sa jambe droite, le golfeur a pu regagner son domicile de Floride, où il poursuivra sa convalescence.

«Il a eu beaucoup de chance de s’en sortir vivant»

«S’il effectuait un nouveau retour à la compétition, je crois que ce serait vraiment hors norme»

Le programme des finales de ski alpin à Lenzerheide chamboulé

Les entraînements des descentes messieurs et dames des finales de la Coupe du monde de ski alpin à Lenzerheide (GR) ont été annulés mardi. En cause: les mauvaises conditions météorologiques. Pour rappel, les entraînements prévus lundi n'avaient également pas pu se disputer.

La Fédération internationale de ski (FIS) espère organiser des entraînements mercredi avant les descentes. Celui des messieurs est agendé à 9h30 et celui des dames à 10h30.

Image: keystone

La course masculine devrait se tenir à 12h15 et l'épreuve féminine à 13h45. Si le programme ne peut être respecté, ce sera l'annulation des deux courses. Pour rappel, il est obligatoire qu'un entraînement officiel puisse se dérouler au préalable pour que le départ d'une descente soit donné. Et selon le règlement de la FIS, il n'est pas possible de modifier le calendrier lors des finales de Coupe du monde.

En cas d'annulation, Sofia Goggia et Beat Feuz recevraient le globe de la descente.

Pogacar s'adjuge Tirreno-Adriatico

Le cycliste slovène Tadej Pogacar (22 ans) a remporté mardi après-midi l'épreuve italienne. Le vainqueur du Tour de France a terminé 4e de la dernière étape, un contre-la-montre de 10,1 km. Un chrono remporté par le Belge Wout van Aert, dauphin au général à 1'03'' de Pogacar.

Le Thurgovien Stefan Küng a terminé à une très belle deuxième place de ce contre-la-montre, à six secondes de van Aert.

Pendant ce temps... Tennis Comme Roger Federer, Rafael Nadal ne jouera pas le Masters 1000 de Miami (24 mars - 4 avril) car il n'est pas encore prêt physiquement. L'Espagnol veut arriver en forme pour le début de la saison de terre battue dans trois semaines. Nadal souffre du dos depuis le début de l'année. Il avait déjà déclaré forfait à Rotterdam et à Acapulco et a renoncé à une invitation à Dubaï cette semaine.

Football Il y aura 5000 spectateurs dans la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam pour suivre le match de football entre les Pays-Bas et la Lettonie le 27 mars. Une partie comptant pour les qualifications de la Coupe du monde 2022. Ils seront répartis dans le stade. Il s'agira d'un test pour rouvrir les grands événements au public, notamment l'Euro, en toute sécurité. Des tests de dépistage rapides et une application pour smartphone seront utilisés. La propagation des aérosols (toux, éternuements, etc.) sera également étudiée.

Zlatan revient en équipe nationale

«Le retour de Dieu»

C'est par ces mots que Zlatan Ibrahimovic (39 ans) a annoncé sur Twitter son comeback en équipe nationale de Suède de football. Un retour avec la sélection scandinave presque cinq ans après l'avoir quittée, et à trois mois du prochain Euro. Ibrahimovic a été retenu par le sélectionneur Janne Andersson pour les deux premières rencontres des qualifications de la Coupe du monde 2022. La Suède affrontera à la fin du mois la Géorgie et le Kosovo de Bernard Challandes.

Le choix de rappeler le joueur du Milan AC est logique: malgré son âge, le vétéran Zlatan a inscrit 14 buts en 14 matchs de Serie A cette saison. Il contribue largement, sur le terrain et par son rôle de leader en dehors, à la bonne saison des Milanais. Après plusieurs années compliquées, le club lombard est deuxième du classement à neuf points de son rival historique, l'Inter Milan.

Le FC Sion a un nouvel entraîneur

Et le choix de Christian Constantin est surprenant: il s'agit de Marco Walker, qui vivra sa première expérience comme coach principal à la tête d'une équipe professionnelle. L'ancien défenseur international suisse (50 ans) entraînait depuis 2019 le FC Naters (1ère ligue).

Il est principalement connu pour avoir été l'entraîneur assistant du FC Bâle pendant 7 ans. Avec une particularité: être toujours en short sur le banc, même en hiver. Marco Walker n'a donc pas froid aux jambes... ni aux yeux pour venir coacher le club valaisan de Super League. Où habituellement, le séjour des entraîneurs est (très) court. Et avec un défi de taille: sauver les pensionnaires de Tourbillon de la relégation. lls sont 9e et avant-derniers de Super League, deux points seulement devant Vaduz.

Image: KEYSTONE

Liverpool s'impose à Wolverhamtpon

Liverpool s'est un peu rassuré en allant s'imposer 1-0 à Wolverhamtpon lundi grâce à un but de Diogo Jota dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Xherdan Shaqiri n'a pas quitté le banc des remplaçants.

Three points but tonight our thoughts are with Rui Patricio ❤️ — Liverpool FC (@LFC) March 15, 2021

Le match a été marqué par la blessure du gardien des Wolves Rui Patricio, touché à la tête par le genou de son capitaine Conor Coady. Il a été traité sur la pelouse durant une bonne dizaine de minutes avant d'être évacué sur une civière.

Messi écrit une nouvelle page de l'histoire du Barça

Le FC Barcelone n'a pas abdiqué tout espoir de titre en Espagne. Grâce à leur succès 4-1 contre Huesca, les Catalans sont revenus à quatre points de l'Atlético Madrid au terme de la 27e journée.

𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗜𝗦 𝗧𝗛𝗘 𝗪𝗔𝗬. pic.twitter.com/cubVTAt5XL — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2021

Lionel Messi a écrit une nouvelle page de l'histoire du club. Ce match était son 767e avec le Barça, soit autant que le record détenu par Xavi. Et pour faire bonne mesure, l'Argentin a signé ses 20e et 21e buts de l'exercice. C'est la 13e saison consécutive qu'il marque au moins 20 fois en Liga. Jamais personne n'avait réussi tel exploit en championnat d'Espagne.

Plus d'articles sur le thème «Sport» Le cérémonial des JO de Tokyo aura lieu, mais il faudra se taire Link zum Artikel Tigers Woods hospitalisé après un accident de voiture Link zum Artikel Y'a pas que le sport dans la vie: reconversion pour Lichtsteiner Link zum Artikel «Je devrais fermer mon compte». Le footballeur Granit Xhaka est à bout Link zum Artikel