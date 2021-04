Sport

Sport en direct

Xamax accroche Thoune ++ 3 matches de l'Avalanche reportés



Image: KEYSTONE

Sport en direct

Xamax accroche Thoune ++ 3 matches de l'Avalanche reportés

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Xamax accroche Thoune

Neuchâtel Xamax a ramené un point de son déplacement à Thoune vendredi en Challenge League (0-0). Les Rouge et Noir ont parfaitement résisté aux Bernois, qui n'ont pas su concrétiser leur domination. Ce match nul ne fait pas les affaires de Thoune. Le leader Grasshopper compterait en effet six longueurs d'avance sur son dauphin bernois en cas de victoire face à Wil samedi. Xamax prend pour sa part cinq points d'avance sur la lanterne rouge, Chiasso, qui s'est incliné 3-1 à Aarau vendredi.

Stade Lausanne-Ouchy a dû se contenter d'un nul (1-1) à l'extérieur face à Winterthour, qui est exilé à Wil. Amdouni a ouvert la marque dès la 8e pour les ambitieux Vaudois, Buess inscrivant le 1-1 à la 28e. Quatrième du classement, le SLO reste donc à six points de Thoune mais se retrouve désormais à trois longueurs d'Aarau.

Trois matches de l'Avalanche reportés

Une nouvelle équipe de NHL est au repos forcé en raison de cas de Covid-19 dans son effectif. La Ligue a annoncé le report des trois prochains matches de Colorado après qu'un troisième joueur de l'Avalanche a intégré le protocole Covid.

La décision a été prise quelques heures avant le match prévu vendredi entre l'Avalanche et Los Angeles. Programmée dimanche, une deuxième rencontre face aux Kings a été reportée, tout comme le duel face à St. Louis prévu mardi.

Italie: retour des spectateurs dès le 1er mai

Jusqu'à un millier de spectateurs vont être autorisés dans les stades ouverts en Italie, dans les régions les moins touchées par la pandémie de Covid-19, à partir du samedi 1er mai. Le gouvernement italien l'a annoncé vendredi.

Image: AP

Les matches de Serie A, mais aussi ceux des championnats de basketball et de volleyball vont ainsi pouvoir se dérouler avec un minimum de public. Ce sera également le cas du tournoi de tennis de Rome (9-16 mai).

Dwyane Wade devient actionnaire du Jazz

L'ex-star de la NBA Dwyane Wade (39 ans) a acquis une participation au sein du Jazz de l'Utah, actuel leader de la Conférence Ouest. L'ancien meneur veut aider la franchise de Salt Lake City à atteindre «le niveau supérieur», a annoncé celle-ci vendredi.

Nadal éliminé en quart de finale

Nouvelle sensation à Monte-Carlo! Sacré à 11 reprises sur la terre battue du Rocher, Rafael Nadal (ATP 3) a été éliminé au stade des quarts de finale, au lendemain de la défaite de Novak Djokovic.

Who's taking the last semi-final spot? 🤔#RolexMCMasters — ATP Tour (@atptour) April 16, 2021

Le gaucher espagnol s'est incliné 6-2 4-6 6-2 en 2h32' devant le Russe Andrey Rublev (ATP 8). Méconnaissable pendant un set et demi, il a eu le mérite de s'accrocher pour remporter les quatre derniers jeux de la deuxième manche. Mais le Roi de la terre battue n'a rien pu faire dans le set décisif.

Deux tournois ajoutés avant Roland-Garros, à Parme et à Belgrade

Après le report d'une semaine de Roland-Garros (30 mai-13 juin), l'ATP a ajouté vendredi deux tournois sur terre battue à son calendrier, du 22 au 29 mai, à Parme et à Belgrade.

Ces deux épreuves ATP 250 visent à combler le trou d'une semaine engendré par le décalage du tournoi du Grand Chelem parisien.

Marquez revient (plus) fort 🏍️

Marc Marquez (Honda) n'a rien perdu de son talent pendant ses neuf mois de convalescence. Pour son grand retour à la compétition, l'octuple champion du monde, victime d'un grave accident l'an dernier, a pris la sixième place des essais libres au Portugal, à moins d'une demi-seconde de l'Italien Francesco Bagnaia.

Premiers tours de piste pour le multiple champion du monde espagnol : Marc Márquez 😋👀#MotoGP pic.twitter.com/Tpu3MYOTN1 — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) April 16, 2021

En moto 3, le Fribourgeois Jason Dupasquier, 19 ans, a confirmé son excellent début de saison en prenant la huitième place.

On n'arrête plus Evans 🎾

Tombeur de Novak Djokovic jeudi, Daniel Evans (ATP 33) a récidivé et jouera à Monte-Carlo la première demi-finale de sa carrière en Masters 1000, un exploit réussi sur terre battue, une surface qu'il maîtrise plutôt mal, en général.

Le Britannique a dominé David Goffin 5-7 6-3 6-4 et défiera Stefanos Tsitsipas. Comme Djokovic avant lui, Goffin a commis une avalanche fautes directes (47). Mais peut-être faut-il envisager que ce ne soit pas un hasard, et que Evans, avec son petit slice vicieux, y est un peu pour quelque chose...

Dusan Mladjan dit ciao à l'équipe de Suisse 🏀

Après plus de 18 ans sous le maillot de l'équipe de Suisse, Dusan Mladjan a décidé de se concentrer sur son club. A 34 ans, le natif de Belgrade va donc mettre l'accent sur sa fin de carrière en club avec Massagno. L'aîné des frères Mladjan compte 60 sélections avec l'équipe nationale. Il a fait partie de la formation qui a battu la Russie en 2012 et de celle qui a dominé la Serbie en novembre dernier grâce à son tir décisif. Dusan Mladjan restera comme l'un des meilleurs – si ce n'est le meilleur – shooteurs de l'Histoire du basket helvétique.

Image: KEYSTONE

Danger public? 😨🏎️

Les Mercedes ont dominé les essais libres au GP de F1 d'Emilie-Romagne. Par deux fois, Valtteri Bottas a devancé d'un souffle son coéquipier Lewis Hamilton.

Juste avant de finir la séance, le débutant Nikita Mazepin (Haas) est parti tout seul à la faute, un fait rare dans des essais libres. Avant l'arrivée aux stands, le Russe de 22 ans est sorti large dans un virage, puis est parti en tête-à-queue.

Image: AP

De quoi inspirer des railleries: Nikita Mazepin n'avait déjà pas terminé le premier tour de son premier GP à Bahreïn. Sorti tout seul de la piste, il avait perdu tout crédit mais gagné un sobriquet: «Mazespin», spin signifiant tête-à-queue en anglais.

Victoire pour le cyclisme suisse 🚴‍♂️

Petit succès diplomatique pour Swiss Cycling: comme en 2019, l'équipe nationale sera engagée dans les deux grandes courses helvétiques, le Tour de Romandie la semaine prochaine et le Tour de Suisse en juin. Le Conseil du Cyclisme Professionnel de l'UCI, qui est responsable des admissions, est revenu sur sa décision initiale et a approuvé la demande de réexamen de la fédération suisse.

L'entraîneur national Michael Albasini doit maintenant rapidement composer une équipe de sept hommes pour la boucle romande. Il en a déjà retenu quatre: le grimpeur Simon Pellaud, le pisteur Claudio Imhof, le vététiste Mathias Flückiger et le talentueux Joab Schneiter. Swiss Cycling avait proposé cette solution pour que les Suisses soient prêts pour les Mondiaux 2020 en Valais (annulés) et 2024 à Zurich.

🏒 La Nati fera cinq matches de préparation à Bienne avant le Mondial

L'équipe nationale suisse de hockey sur glace disputera cinq matchs de préparation dans le pays avant le Championnat du monde à Riga (21 mai au 6 juin 2021). Ils auront tous lieu à Bienne. Les voici:

Le vendredi 30 avril contre la Russie

Le samedi 1 er mai contre la Russie

mai contre la Le mardi 4 mai contre l' Italie

Le vendredi 7 mai contre la France

Le samedi 8 mai contre la France

La Nati s'envolera le 13 mai pour Riga, en Lettonie. Elle jouera son premier match du Mondial le 22 mai contre la République tchèque.

⚽🇩🇪 Un match reporté en Bundesliga à cause du Covid-19

Un match de la 29e journée de la Bundesliga, la première division allemande de football, va devoir être reporté pour la première fois cette saison en raison du coronavirus. La partie du Hertha Berlin à Mayence doit être repoussée car l'équipe berlinoise est en quarantaine.

La demande du Hertha Berlin Ein weiterer positiver Test auf das Corona-Virus zwingt unsere Mannschaft mit sofortiger Wirkung in eine 14-tägige Quarantäne. Wir haben bei der DFL die Absetzung der Spiele in Mainz, gegen Freiburg und auf Schalke beantragt: https://t.co/RDOQKPw19X ⬅️#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/glIc20vto0 — Hertha BSC (@HerthaBSC) April 15, 2021

La Ligue allemande n'a pas encore annoncé une nouvelle date. Les matchs du Hertha contre Freiburg mercredi et à Schalke le 24 avril risquent également d'être reportés.

Au vu de la gravité de la situation à Berlin, la ligue discute à nouveau d'une quarantaine générale d'hôtels pour toutes les équipes, ce qui avait déjà été évoqué au début du mois mais rejeté à l'époque, afin de s'assurer d'une fin de saison sans encombres.

Pendant ce temps... Athlétisme Le calendrier de la Diamond League a pour la deuxième fois subi des changements. La saison s'ouvrira le 23 mai à Gateshead, puisque les Britanniques prennent le relais de Rabat. La réunion d'Oslo, initialement prévue le 10 juin puis annulée, est de nouveau au programme, cette fois le 1er juillet. Et le 10 juin, les meilleurs du monde ne se rencontreront pas à Rome, mais à Florence. Pas de changement pour les deux meetings suisses. Athletissima se tiendra normalement le 26 août et le Weltklasse les 8 et 9 septembre.



Diamond League 2021: Gateshead (23 mai), Doha (28 mai), Florence (10 juin), Oslo (1er juillet), Stockholm (4 juillet), Monaco (9 juillet), Londres (13 juillet), Shanghai (14 août), Eugene (21 août), Chine (22 août), Lausanne (26 août), Paris (28 août), Bruxelles (3 septembre) et Zurich (8 et 9 septembre).

⛷️Garmisch-Partenkirchen vient défier Crans-Montana

Comme la commune valaisanne, la station bavaroise se porte candidate à l'organisation des Championnats du monde de ski alpin 2027. Après l'échec de Garmisch et de Crans-Montana pour l'organisation des Championnats du monde 2025 attribués à Saalbach (Autriche), les Allemands font, eux aussi, une nouvelle tentative. La station sera choisie en mai 2022. Les documents officiels doivent être soumis à la Fédération internationale de ski (FIS) avant le 1er mai. Pour l'instant, seuls Crans-Montana et Garmisch sont en lice.

Für das jahr 2027 - Garmisch-Partenkirchen bewirbt sich um Ski-WM https://t.co/dkhY94PxIS #Muenchen Nachrichten — BILD München (@BILD_Muenchen) April 16, 2021

Arsenal en demi-finales, Manchester United n'a pas tremblé

Arsenal s'est facilement qualifié pour les demi-finales de l'Europa League. A Prague face au Slavia, les Londoniens ont déroulé au retour pour un succès 4-0.

Deuxième club britannique engagé, Manchester United n'a pas trop tremblé. Il faut dire que le 2-0 obtenu à Grenade à l'aller facilitait grandement la tâche des Mancuniens. A Old Trafford jeudi soir, ils ont à nouveau gagné 2-0.

Et enfin, la Roma s'est qualifiée pour le dernier carré à la faveur de son nul 1-1 contre l'Ajax et de sa victoire 2-1 aux Pays-Bas à l'aller. L'égalisation de Dzeko à la 72e a suffi au bonheur de la Louve.

Zurich écrase Lausanne

Zurich a égalisé dans sa série face à Lausanne. Les Lions se sont facilement imposés 5-0. Si la fin de rencontre fut détestable avec des mauvais gestes et une kyrielle de pénalités, tout s'est joué bien avant. Le LHC va devoir faire un reset et oublier cette partie.

Image: sda

Genève s'impose face à Fribourg

Le retour de Noah Rod a visiblement redonné de l'énergie aux Genevois. Même si le capitaine grenat n'a pas marqué, il a amené cet impact qui avait cruellement manqué lors de l'acte initial mardi à la BCF Arena. Jeudi, Genève a égalisé à 1-1 dans sa série de quarts de finale contre Fribourg. Les Aigles se sont imposés 3-1 aux Vernets, alors que toutes les séries en sont à 1-1.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ! 🔥



Les Grenat s'imposent 3⃣-1⃣ dans cet Acte II des 1/4 de finale face à Fribourg-Gottéron.



1/4 ✅



Le prochain Acte est prévu ce samedi à la BCF Arena.#GSHCFG #HeyOnYVa #EnsembleToujours pic.twitter.com/jqelQ9MMcr — Genève-Servette HC (@officialGSHC) April 15, 2021

LaMarcus Aldrige prend sa retraite à cause d'un problème de santé

Le basketteur de NBA LaMarcus Aldridge, 35 ans, qui venait de débarquer aux Brooklyn Nets, a annoncé sa retraite sportive. La cause? Une alerte cardiaque survenue lors du match perdu contre les Los Angeles Lakers dimanche dernier.

«Lors de mon dernier match, j'ai joué avec un rythme cardiaque irrégulier. Un peu plus tard dans la nuit, ça a empiré, et ça m'a encore davantage inquiété»

Avant de porter le maillot des Nets, Aldrige a joué pour Portland (2006-2015) et San Antonio (2015-2020). Le pivot a fait crisser les parquets de NBA pendant 15 ans.

Evans sort Djokovic à Monte-Carlo

Surprise sur le Rocher! Le Britannique Daniel Evans a éliminé jeudi Novak Djokovic en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Serbe, numéro 1 mondial, s'est incliné 6-4 7-5. La veille, Djokovic avait pourtant fait forte impression en ne laissant aucune chance au prodige italien Jannik Sinner. «Djoko» effectuait son retour à la compétition dans ce tournoi. Il n'avait plus rejoué depuis son sacre à l'Open d'Australie en février.

The EVO-lution is here 😳



Dan Evans beats Novak Djokovic 6-4, 7-5 to make the @ROLEXMCMASTERS quarter-finals 👏 pic.twitter.com/k6GPHGYWZs — ATP Tour (@atptour) April 15, 2021

De son côté, Rafael Nadal n'a pas traîné pour venir à bout de Dimitrov ☑ Rafael Nadal se balade face à Grigor Dimitrov et se qualifie pour les 1/4 de finale 6-1 6-1. #rolexmcmasters #mccc #monaco #tennis #atptour #masters1000 pic.twitter.com/yy7oQQKDup — ROLEX MC MASTERS (@ROLEXMCMASTERS) April 15, 2021

Kloten se serait offert Hazen et Devos

Un véritable coup de théâtre a eu lieu ce jeudi en Swiss League de hockey sur glace! Le Blick annonce que Kloten a engagé le duo d'attaquants canadiens du HC Ajoie Jonathan Hazen et Philip-Michaël Devos pour la saison prochaine. Les Québécois porteront le maillot zurichois en cas de promotion des Aviateurs, qui doivent justement affronter... Ajoie en finale des play-offs de Swiss League dès dimanche.

Image: KEYSTONE

Notre collègue à watson Klaus Zaugg a mené l'enquête. Il relate les propos de Vincent Léchenne, directeur sportif du HC Ajoie:

«Devos m'a assuré qu'il n'y avait rien de vrai dans toute cette affaire»

L'agent de Philip-Michaël Devos, Gaëtan Voisard, nie aussi un transfert de son joueur vers Kloten:

«La chose n'est pas vraie. Mais je sais depuis trois ou quatre jours que plusieurs joueurs de Kloten ont dit qu'ils allaient lancer une rumeur pour mettre un peu d'huile sur le feu»

Affaire à suivre...

Pendant ce temps... Hockey sur glace Le recours du Lausanne HC dans le cas Vladimir Roth a été rejeté. Le club vaudois avait déposé un recours auprès du juge unique. Le défenseur tchèque du club vaudois avait écopé d'une amende de 2000 francs pour avoir simulé une faute lors d'un match contre Genève début avril.

Ils se plaisent en Léventine 🏒

Ambri-Piotta, qui évoluera la saison prochaine en National League dans sa nouvelle patinoire, a prolongé les contrats de Benjamin Conz, Michael Fora, Elias Bianchi et Diego Kostner. Le portier jurassien des Léventins, Benjamin Conz (29 ans) a signé un nouveau bail de deux saisons avec une option pour une année supplémentaire. Michael Fora (25 ans), pilier de la défense, sera biancoblu jusqu'en 2023. Il vient de boucler sa septième saison à la Valascia. Il a ajouté une clause de départ durant la saison 2022-2023. Les attaquants Elias Bianchi et Diego Kostner ont prolongé leur engagement à Ambri-Piotta pour respectivement une et deux saisons.

⚪️🔵Rinnovi importanti in casa biancoblù!



#1 Benjamin Conz: +2 stagioni* (con opzione)

#20 Elias Bianchi: +1 stagione

#22 Diego Kostner: + 2 stagioni

#29 Michael Fora: + 2 stagioni* (con clausola)



I dettagli➡️https://t.co/VXpwD05Gis pic.twitter.com/Qc5tUBGPr0 — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) April 15, 2021

🇩🇪⚽ Pas de bol pour le Hertha Berlin

L'équipe de Bundesliga a été placée à l'isolement après trois tests positifs au Covid-19 pour l'entraîneur hongrois Pal Dardai, son assistant Admir Hamzagic et l'attaquant belge Dodi Lukebakio, a annoncé jeudi le club.

Les trois hommes sont asymptomatiques et vont observer une période de quarantaine à leur domicile. Les autres membres de l'équipe sont désormais isolés, tous ensemble, jusqu'au 28 avril, et ne peuvent sortir de leur logement que pour aller s'entraîner ou jouer des matches. Le Hertha est actuellement 15e de la Bundesliga. La période d'isolement couvre le match de dimanche sur la pelouse de Mayence, le match à domicile contre Fribourg mercredi prochain et la visite cruciale chez la lanterne rouge, Schalke 04, le 24 avril.

«Nous allons accepter cette situation délicate en équipe et nous allons tout faire, ensemble, pour remporter les prochaines matches», a indiqué le directeur sportif du Hertha, Arne Friedrich, qui va remplacer Dardai pendant sa quarantaine.

L'équipe Vini Zabu ne participera pas au Giro

Invitée par les organisateurs à prendre part au prochain Tour d'Italie (8 au 30 mai 2021), l'équipe cycliste Vini Zabu n'honorera pas cette invitation. Cette équipe italienne de deuxième division a pris cette décision d'auto-exclusion à cause de deux cas de dopage qui l'ont éclaboussée récemment:

«L'équipe a, en effet, convenu avec son principal sponsor de ne pas participer au Giro d'Italia, bien qu'elle ait démontré aux instances compétentes avoir pris les mesures les plus diligentes pour lutter contre le dopage»

Le coureur italien de Vini Zabu Matteo De Bonis a été déclaré positif à l'EPO à l'issue d'un contrôle hors compétition le 16 février. Cinq mois plus tôt, c'est son compatriote et coéquipier Matteo Spreafico qui avait été contrôlé positif à deux reprises en octobre 2020 lors du Giro.

Pendant ce temps... Cyclisme Franck Ribéry dirait que «la routourne continuera à tourner» pour Julian Alaphilippe (28 ans), champion du monde en titre, au sein de l'équipe Deceuninck-Quick Step. Le Français a prolongé son contrat avec la formation belge jusqu'à fin 2024, a annoncé jeudi la formation belge.

Le Real Madrid serein

Le Real Madrid a sereinement composté son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions en obtenant le nul 0-0 à Liverpool. A Anfield, sans son fervent public qui l'avait poussé dans de nombreux exploits européens dans le monde d'avant la pandémie, Liverpool a livré un bien meilleur match que la semaine dernière à Madrid, ce qui n'était certes pas difficile. Cela n'a toutefois de loin pas été suffisant.

Manchester City file en demi-finale

Manchester City élimine le Borussia Dortmund et rejoint le dernier carré de la Ligue des champions. Le BVB a cependant eu le temps de rêver un moment après l'ouverture du score de son joyau anglais Jude Bellingham (15e). A ce moment, les Allemands étaient virtuellement qualifiés. Ils ont défendu cette position avec acharnement, et les visiteurs ont peiné à se montrer dangereux.

Kloten et Ajoie en finale

Treize équipes évolueront en National League la saison prochaine. Kloten et Ajoie, qui ont tous deux reçu le feu vert de la Ligue pour une promotion, seront opposés en finale des play-off de Swiss League.

Zurichois et Jurassiens sont parvenus à conclure en six matches leur série respective. Les Flyers sont allés s'imposer 1-0 sur la glace soleuroise grâce à un but d'Altorfer (51e). Ajoie n'a pas connu les mêmes difficultés à Langenthal, où les hommes de Gary Sheehan ont gagné 5-1.

Servette passe après prolongations

Servette a rejoint le dernier carré de la Coupe de Suisse, non sans mal. Les Genevois ont gagné 3-2 après prolongations à Kriens après avoir été menés deux fois. Comme au tour précédent à Vevey la semaine dernière, Servette a peiné contre un adversaire évoluant pourtant à un échelon inférieur.

🔥 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 🔥



Les Servettiens se qualifient en demi-finale de la Coupe Suisse ! 😍



⚽️ Cognat, Kyei, Ondoua#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/YsV4nGHGas — Servette FC (@ServetteFC) April 14, 2021

Tous les chemins de l'Euro mèneront bel et bien à Rome

Le coup d'envoi de l'Euro sera donné comme prévu le 11 juin à Rome. La capitale italienne a été «pleinement confirmée» parmi les villes hôtes du tournoi de l'UEFA, qui exigeait la présence de public au stade Olympique. Menacée de perdre l'organisation de ses quatre matches cet été, dont l'affiche d'ouverture Italie - Turquie, la «Ville éternelle» a satisfait aux exigences de l'instance européenne en garantissant la présence d'«au moins 25%» de spectateurs dans l'enceinte aux quelque 68'000 places.

Image: keystone

L'incertitude se concentre désormais uniquement sur Bilbao (Espagne), Dublin (Irlande) et Munich (Allemagne). Ces trois villes, parmi les douze initialement retenues pour l'organisation du tournoi, doivent encore fournir à l'UEFA une réponse satisfaisante avant lundi 19 avril, date à laquelle le Comité exécutif de l'instance européenne tranchera en dernier ressort.

La Flèche brabançonne pour Tom Pidcock

Le cycliste britannique Tom Pidcock (Ineos) a remporté la Flèche brabançonne à Overijse (Belgique). Il a devancé au sprint ses deux compagnons d'échappée, le Belge Wout Van Aert et l'Italien Matteo Trentin. Pidcock (21 ans) a signé son premier succès chez les professionnels. Il succède au palmarès à Julian Alaphilippe, le champion du monde, qui n'a pas participé à cette épreuve.

La victoire de Pidcock en images El sprint final de Tom Pidcock para ganar la Flecha Brabanzona 2021 a Van Aert y Trentin. #BP2021 #BP #BP21 pic.twitter.com/v9PiY9PxrD — Dany Pro Cycling (@DanyProCycling) April 14, 2021

Un footballeur tchèque suspendu dix matchs pour racisme

Il s'appelle Ondrej Kudela, il est défenseur du Slavia Prague et il a écopé de dix matchs de suspension pour «comportement raciste» par l'UEFA. Les faits remontent au 18 mars dernier, lors du 8e de finale retour d'Europa League contre les Glasgow Rangers. Kudela est accusé d'avoir proféré des propos racistes à l'encontre de Glen Kamara, milieu de terrain du club écossais. Ce dernier a pour sa part été suspendu trois matchs pour avoir agressé Kudela à coups de poing dans le tunnel après le coup de sifflet final.

keystone

Kudela ratera jeudi le match retour du quart de finale d'Europa League entre le Slavia Prague et Arsenal. Pour rappel, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 la semaine dernière à Londres.

🎾 Le Djoker pas à Monte-Carlo pour rigoler

Novak Djokovic, qui reprenait la compétition après son sacre à Melbourne, n'a laissé aucune chance au prodige italien Jannik Sinner. Le Serbe s'est imposé 6-4 6-2 au deuxième tour du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le numéro 1 mondial affrontera le Britannique Daniel Evans ou le Polonais Hubert Hurkacz, récent vainqueur à Miami, pour une place en quarts.

Pendant ce temps... Cyclisme Mark Cavendish enchaîne! Dans le Tour de Turquie, le sprinteur britannique a remporté sa troisième étape en trois jours. Alors qu'il n'avait plus rien gagné depuis trois ans... A Kemer, il a fêté son 149e succès chez les pros. Le Britannique de 35 ans a conforté sa place de leader au classement général.

Nibali pourrait rater le Giro

Le cycliste italien Vincenzo Nibali a chuté à l'entraînement au Tessin, où il réside. Il s'est fracturé le poignet droit. Le coureur de l'équipe Trek, âgé de 36 ans, a passé des examens à l'hôpital de Lugano. Il sera opéré jeudi. Et le double vainqueur du Tour d'Italie pourrait rater son tour fétiche: le Giro se tiendra du 8 au 30 mai. Pas sûr que le Transalpin soit rétabli d'ici là.

Image: keystone

La Nati se mettra à l'heure des championnats du monde dans la Cité horlogère

L'équipe suisse de hockey sur glace jouera deux matchs de préparation à Bienne avant le Mondial de Riga en Lettonie (21 mai au 6 juin). Les deux fois, elle affrontera la France (7 mai et 8 mai).

C'est la France qui a annoncé la première ces deux matchs 🗓️ Le programme des Bleus 🗓️



👉 1 & 2 mai : matches contre l'Italie 🇮🇹

👉 7 & 8 mai : matches contre la Suisse 🇨🇭

👉 Du 13 au 22 mai : Beat Covid-19 International Ice Hockey Tournament, à Ljubljana 🇸🇮#HockeyFrance — Équipes France Hockey (@Hockey_FRA) April 14, 2021