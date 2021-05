Sport

Servette conquiert l'Europe +++ Old Trafford assailli



Image: KEYSTONE

Servette conquiert l'Europe +++ Old Trafford assailli

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Pas de cadeau entre Sion et Lausanne 💔

Contraint au nul 1-1 par Lausanne, Sion est toujours dernier de Super League avec deux points de retard sur Vaduz. En mission commando, les Valaisans ont ouvert le score à la 67e à la suite d'un joli mouvement et une habile déviation de Hoarau. Mais sur balle arrêtée, les Vaudois (par Jenz de la tête) ont trompé le gardien Fickentscher. Les Lausannois auraient même pu enfoncer le clou en toute fin de partie sur un déboulé de Guessand, mais l'attaquant français a manqué le dernier geste.

CC portait le même manteau qu'au dernier LS - Sion, où il coachait déjà

Les Lausannois peuvent aussi remercier leur gardien Mory Diaw pour avoir détourné un penalty de Grgic en toute fin de première mi-temps, rallongée de dix minutes pour s'occuper du défenseur vaudois Mickael Nanizayamo, remplacé à la 20e par Suzuki.

Ils s'étaient déjà allumés sur Twitter Cher @lausanne_sport,



La modification a été faite. Merci de nous avoir fait constater ce problème.



On vous cache pas qu’on a longtemps hésité à mettre celui de l’OGC Nice... On espère que celui-ci vous conviendra.



À demain 👋🏻 pic.twitter.com/kVMrLx54j9 — FC Sion (@FCSion) May 1, 2021

Servette marche sur vers l'Europe 🇪🇺

Servette a fait un grand pas en vue d'une qualification européenne en battant le champion Young-Boys 2-1.

Qu'il semble loin le temps où les Genevois ne savaient plus défendre. Après avoir encaissé dix buts en deux matches, les joueurs d'Alain Geiger ont effectué un gros travail pour retrouver une assise défensive. Ils sont aussi les seuls (avec l'Ajax Amsterdam, autre référence européenne) à avoir battu Young-Boys cette saison.

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛



Les Grenat font tomber le champion pour la deuxième fois de la saison ! 😍



𝙔𝙀𝙀𝙀𝙀𝙀𝙀𝙀𝙀𝙀𝙀𝙀𝙀𝙀𝙎 ❤️#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/Pstok8s5gm — Servette FC (@ServetteFC) May 2, 2021

Tout s'est joué dans le dernier quart d'heure où, par deux fois, les Servettiens ont piégé YB sur son côté gauche, avec des buts de Fofana (76e) puis de Koné (82e).

Hamilton retrouve sa routine 🏎️🥇

Le champion du monde en titre Lewis Hamilton a décroché dimanche au Portugal sa 97e victoire en Formule 1. Le Britannique a survolé les débats pour devancer de près de 30'' son dauphin néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Il prend (déjà) ses aises au classement des pilotes après ce deuxième succès en trois courses (re-déjà).

Victoire de Lewis Hamilton qui prend 7 points d'avance sur Verstappen au championnat 👏#PortugueseGP pic.twitter.com/UuByisq0sY — T’Formule 1 (@TFormule1) May 2, 2021

Mutinerie à Manchester United 👹

Des centaines de supporters de Manchester United ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du stade d'Old Trafford dimanche, à un peu moins de deux heures d'un match de Premier League contre Liverpool. Ces fans protestaient contre les propriétaires du club.

G.Neville : "C'est la conséquence des actions des propriétaires de Manchester United." #MUFC pic.twitter.com/LgUVDSOqK2 — Manchester United (@MUnitedFR) May 2, 2021

Des milliers de supporters s'étaient donné rendez-vous à 14 h 00 locale pour manifester autour du stade, et plusieurs dizaines d'entre eux ont réussi à s'inviter sur la pelouse mythique.

««Vous pouvez acheter notre club mais vous ne pourrez pas acheter notre coeur et notre âme»

Les fans portaient, pour nombre d'entre eux, les couleurs vert et or, symboles de la protestation anti-Glazer. Ces couleurs font référence à Newton Heath, club fondé en 1878 et devenu 24 ans plus tard Manchester United. Les fans ont allumé des fumigènes, sont montés sur les buts et dans les tribunes, chantant «Nous voulons le départ des Glazer». Il n'était pas encore certain à un peu plus d'une heure du match que le stade ait été totalement vidé des intrus.

Les partisans en colère contre la direction de Manchester United ont envahit Old Trafford peu de temps avant le match contre Liverpool.



Le clash entre la vision sportive des fans vs celle commerciale des dirigeants n’a jamais été si vive.



Good luck 🤷‍♂️

pic.twitter.com/03EAjQ0sKU — Nilton Jorge (@NiltonJorge) May 2, 2021

A Zürich aussi

La police a eu recours dimanche à des tirs de balles en caoutchouc, des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour repousser plusieurs centaines de supporters. Les fans étaient rassemblés devant le stade du Letzigrund, où Zurich affrontait Lugano. Ils ont répliqué par des jets de bouteilles et de pierres,

Un peu de football quand même L'Inter Milan décroche son 19e titre de champion d'Italie et met fin au règne de la Juventus, vainqueur des neuf derniers Scudetti. Aux Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam décroche son 35e titre national.

La Suisse sans Malgin 😢

Aligné depuis quelques mois par Lausanne, Denis Malgin n'a pas reçu l'autorisation de son club propriétaire, Toronto, de disputer les Mondiaux de hockey à Riga (21 mai au 6 juin). Le sélectionneur suisse Patrick Fischer a donc retenu cinq autres joueurs: les défenseurs Mirco Müller (Leksands/SWE), Christian Marti (Zurich) et Dominik Egli (Rapperswil), le gardien Melvin Nyffeler (Rapperswil) et l'attaquant Sven Andrighetto (Zurich).

Geraint Thomas règle la note 🚴‍♂️

Geraint Thomas (Ineos) a remporté le Tour de Romandie devant l'Australien Richie Porte à 28'' et l'Italien Fausto Masnada à 38''.

Image: KEYSTONE

Thomas, vainqueur du Tour de France 2018, a pris la troisième place du contre-la-montre final de Fribourg, disputé sur 16,1 km. Meilleur temps intermédiaire, le Britannique a préféré assurer son succès au classement général sur un tracé tortueux. Il a facilement devancé le Canadien Michael Woods, maillot jaune depuis la veille, qui lui a concédé 54''.

La victoire du jour est revenue au Français Rémi Cavagna (Deceuninck), parti en début d'après-midi sur des routes sèches. Il a devancé le Suisse Stefan Bissegger, lui aussi parti sur des routes sèches.

Dupasquier bat son record 🏍️

Jason Dupasquier a signé le meilleur résultat de sa carrière en terminant septième du GP d'Espagne, en Moto3. Le Fribourgeois de 19 ans a profité d'une chute dans le dernier virage impliquant trois concurrents qui le précédaient. Il a gagné trois places d'un coup, après être monté en puissance tout au long de la course.

Pour la MotoGP, c'est par ici 👇 Magnifique doublé des Ducati 🔴🏆 Victoire du pilote australien Jack Miller et deuxième place pour son coéquipier Francesco Bagnaia 🇦🇺 🇮🇹 🇮🇹



Une Yamaha sur la troisième marche du podium avec Franco Morbidelli ! #SpanishGP | ▶️ https://t.co/6vTgdTN2gP pic.twitter.com/GyKZyPEYeY — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) May 2, 2021

Crans-Montana n'est pas tout seul🎿

Crans-Montana a finalement trois concurrents dans la course à l'organisation des Mondiaux 2027. La FIS a annoncé dimanche dans un communiqué que les candidatures de Narvik en Norvège et Soldeu en Andorre s'étaient ajoutées à celles de la station valaisanne et de Garmisch-Partenkirchen. La FIS tranchera au printemps 2022.

[News] Crans Montana vise avec confiance les prochains championnats du monde de ski alpin et son comité de candidature, en accord avec Swiss-Ski, annonce qu'il se lance immédiatement dans la course aux Mondiaux 2027@cransmontana pic.twitter.com/YAbZskuKJE — Top Ski News (@Top_Ski_News) October 3, 2020

Zoug rejoint Genève-Servette 🤼‍♀️

Zoug s'est qualifié pour la finale de National League: il a remporté la série contre Rapperswil 3-1 à la faveur de son succès 6-3 dans l'antre des St-Gallois. L'incontestable leader de la saison régulière a rempli une partie de sa mission. Ce sont maintenant les Aigles de Genève qui se dressent face à lui.

🇨🇭 Vaduz n'avance plus

Lucerne s'est donné de l'air en allant gagner 2-1 à Vaduz. L'équipe de Fabio Celestini a peut-être également rendu service à Sion, qui aura l'occasion de revenir à égalité avec les Liechtensteinois dimanche.

Image: KEYSTONE

Tout s'est joué dans le premier quart d'heure, le score final étant acquis à la 13e minute. Vaduz a dominé les débats par la suite, sans parvenir à arracher un point. Le portier lucernois Marius Müller a néanmoins tremblé à la 81e lorsqu'une frappe lointaine de Tunahan Cicek a heurté sa transversale.

⚽ Rapide tour à l'étranger 🌏

🇮🇹 L'Inter Milan , victorieuse 2-0 à Crotone, a fait un immense pas vers son 19e titre national. Les Intéristes ont marqué par Eriksen (69e) et Hakimi (92e). Ils pourraient devenir champions d'Italie dimanche si l'Atalanta ne bat pas Sassuolo.

, victorieuse 2-0 à Crotone, a fait un immense pas vers son 19e titre national. Les Intéristes ont marqué par Eriksen (69e) et Hakimi (92e). Ils pourraient devenir champions d'Italie dimanche si ne bat pas Sassuolo. 🇪🇸Le Real Madrid colle aux basques de l'Atlético en tête de la Liga. Vainqueur d'Osasuna en toute fin de match (2-0, buts aux 76e et 80e minute), le Real conserve deux petites longueurs de retard sur son rival urbain, vainqueur 1-0 à Eiche . Le grand perdant du week-end est Barcelone , désormais à cinq points du leader (mais avec un match en moins).

colle aux basques de en tête de la Liga. Vainqueur d'Osasuna en toute fin de match (2-0, buts aux 76e et 80e minute), le Real conserve deux petites longueurs de retard sur son rival urbain, vainqueur 1-0 à . Le grand perdant du week-end est , désormais à cinq points du leader (mais avec un match en moins). 🇩🇪 Le Borussia Dortmund a écrasé Holstein Kiel 5-0 en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Il affrontera Leipzig en finale le 13 mai à Berlin.

a écrasé Holstein Kiel 5-0 en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Il affrontera en finale le 13 mai à Berlin. 🇫🇷 Le Paris SG a battu Lens 2-1 (buts de Neymar et de Marquinhos). Pour la première fois depuis l'arrivée en janvier de l'entraîneur Mauricio Pochettino, le PSG a enchaîné quatre victoires consécutives. Mais l'impression dégagée est beaucoup moins convaincante. Paris n'a pas brillé. Lille, leader, le devance toujours d'un point au classement après sa victoire 2-0 contre Nice.

🔴🔵 Fumigènes, chants entonnés par les supporters... Ambiance survoltée lors de l'arrivée du bus du PSG au Parc des Princes avant le match contre Lens. #PSGRCL pic.twitter.com/Gtvcycm2mx — RMC Sport (@RMCsport) May 1, 2021

Un peu d'enfer sur le TdR 🚵‍♂️

Le Canadien Michael Woods (Israel Start Up Nation) s'est imposé détaché au sommet de Thyon 2000, au terme de la quatrième étape du Tour de Romandie disputée sous le froid et la pluie. Woods endosse le maillot jaune (tous les résultats ici).

Image: KEYSTONE

Le Gallois Geraint Thomas, qui semblait parti pour triompher, est tombé à trente mètres de la ligne sans aucun contact avec un élément extérieur. Le temps de remonter sur le vélo, il a concédé 21'' à Woods.

«Au moment de lancer le sprint, je me suis dit que je devais gagner parce que dimanche, Geraint me battra dans le contre-la-montre. C'est aussi pour ça que je n'ai pas pris les relais quand nous étions ensemble»

Cette étape, disputée dans des conditions épouvantables, a fait de nombreuses victimes, comme le Suisse Marc Hirschi lâché à 13 km de l'arrivé. Le meilleur Suisse est Sébastien Reichenbach à 4'17''. En raison de la pluie et du brouillard, cinq kilomètres de la descente de Suen ont été neutralisés pour la sécurité des coureurs.

Le résumé de l'étape en image Vidéo: RTS

Dimanche, la cinquième et dernière étape emmènera les coureurs à Fribourg pour un contre-la-montre de 16,19 km. Premier départ à 11 h 54.

Bottas s'affirme 🏎️

Valtteri Bottas s'est montré le plus rapide lors des qualifications du Grand Prix du Portugal, troisième manche du championnat de Formule 1. Le pilote Mercedes partira en pole position dimanche à 16 heures, devant son équipier et leader Lewis Hamilton qu'il a devancé de sept millièmes de secondes. Derrière les deux Mercedes se tiendra la Red Bull de Max Verstappen.

City champion dimanche? 🔜 🏆

Vainqueur de Crystal Palace 2-0 (buts d'Agüero et de Torres en l'espace de deux minutes), Manchester City a fait un pas supplémentaire vers le titre. Le leader, qui compte désormais treize points d'avance sur Manchester United, sera assuré de décrocher une nouvelle couronne de champion d'Angleterre (sa troisième sur les quatre dernières saisons) si Liverpool s'impose à Old Trafford, ce dimanche à 17 h 30.

A trois jours de recevoir le PSG en Ligue des champions, Pep Guardiola a laissé de nombreux titulaires au repos. Voici à quoi ressemble une «équipe B» de Manchester City, avec uniquement des internationaux:

Marquez chute encore 🚑

Marc Marquez (Honda) a lourdement chuté des essais libres 3, sur le circuit même où il s'était blessé avant de manquer toute la saison 2020. Le sextuple champion du monde s'est relevé mais a semblé complétement sonné après sa chute dans un virage à gauche, à haute vitesse.

«Après un contrôle médical, Marc Marquez n'a pas de blessures majeures et ne souffre que d'une contusion», a indiqué Honda sur Twitter. Le Catalan, qui a fait son retour au précédent GP après neuf mois d'absence et trois opérations au bras droit, a glissé cette fois sur son bras gauche. Il s'élancera de la 15e place sur la grille.

Dupasquier en cinquième ligne 🏍️

Jason Dupasquier (KTM) a pris la 14e place des qualifications du GP d'Espagne en Moto3. Il s'élancera en cinquième ligne dimanche à 11 h. Brillant quatrième après les deux séances d'essais libres de vendredi, le Gruérien de 19 ans n'est pas parvenu à améliorer son chrono lors de la troisième session d'essais libres.

La Suisse a pris sa fessée 🇨🇦 -🇨🇭

L'équipe de Suisse a subi la correction attendue vendredi pour son dernier match de poule dans le championnat du monde M18 au Texas. Les protégés de Marcel Jenni se sont inclinés 7-0 devant le Canada. En toute logique...

Un peu d'air pour Xamax, GC trébuche

Neuchâtel Xamax a battu Winterthour 1-0 sur un but de Mafouta à la 51e. Cette unique réussite fait les affaires des Neuchâtelois dans la lutte pour le maintien (résultats et classements ici).

VICTOIRE DE XAMAX A WINTERTHOUR !!!!!

Les Xamaxiens sortent victorieux sur le score de 1-0 ce soir !

Trois points qui font du bien et il faudra continuer sur cette lancée...#WINXAM 0-1 #AllezXamax pic.twitter.com/RLhNl7EkFW — Neuchâtel Xamax (@XamaxFCS) April 30, 2021

Au sommet du classement, GC a perdu une belle occasion de prendre le large et d'assurer sa promotion en Super League. Les Sauterelles se sont inclinées 2-1 à Aarau. Quant au Stade-Lausanne Ouchy, il a encore perdu 2-1 à domicile, cette fois face à Kriens. Les Vaudois stagnent à la cinquième place et cèdent toujours plus de terrain, après une première partie de championnat exceptionnelle.

🇷🇺 + 😇 = 🏳️

Quatre athlètes russes, dont la triple championne du monde de saut en hauteur Mariya Lasitskene, ont reçu l'autorisation de concourir à l'international en tant qu'athlètes «neutres», ou apatrides, sur la base d'une bonne foi avérée. Ce passe-droit leur permet d'échapper à la sanction infligée à la Russie pour dopage institutionnalisé.

Coucou, revoilà la Suisse 🏒🇨🇭

La Suisse a bien commencé sa préparation en vue du Championnat du monde de hockey à Riga en battant la Russie 3-1. Voilà plus d'une année que le sélectionneur Patrick Fischer était au chômage technique et n'avait pas pris place derrière le banc de l'équipe de Suisse. Comme de nombreux confinés, il a renoncé au coiffeur.

Patrick Fischer new look Image: KEYSTONE

Contrairement aux années traditionnelles, cette préparation aux Mondiaux en mode Covid se fera au pas de charge.

Une bien belle journée 🌧️ 🚵

Sous une pluie continue, Marc Soler (Movistar) a remporté la troisième étape du Tour de Romandie, courue en circuit à Estavayer sur 168 km. L'Espagnol endosse également le maillot jaune.

Revivez la course Vidéo: RTS

Les favoris, avec Marc Hirschi, sont arrivés à 22'' du vainqueur, au terme d'une étape où les averses ont précipité les chutes de Stefan Küng et du maillot jaune Rohan Dennis. Les Ineos ont également montré quelques faiblesses au moment de contrôler la course dans la dernière côte des Granges situés à 9 km de la ligne.

«J'ai eu froid toute la journée. Je n'avais plus la force d'attaquer dans la dernière bosse»

Samedi, l'étape-reine conduira les coureurs de Sion à Thyon avec une arrivée à 2090 m et une ultime montée de 21 km! Les coureurs devront auparavant escalader les côtes d'Anzère (46e km), de Lens (58e) et de Seun (119e km). Pour éviter les trop mauvaises conditions météorologiques, le départ de l'étape a été avancé de deux heures à 10 h 35. L'arrivée est prévue aux environs de 15 h 15.

Carte de la 4e étape

⛔ Vers un huis-clos olympique

Les Jeux Olympiques de Tokyo pourraient avoir lieu à huis clos, a déclaré vendredi la présidente du comité d'organisation à moins de trois mois de l'événement reporté à cet été. Elle a fait le voeu de JO «sûrs».

«Il pourrait y avoir une situation dans laquelle nous ne pourrions pas autoriser de spectateurs du tout»

Mme Hashimoto a ajouté que les Jeux ne seraient un succès que si les organisateurs protégeaient «complètement» les athlètes et la population japonaise. Reportés d'un an en raison de la crise sanitaire, les JO doivent se dérouler du 23 juillet au 8 août.

Friture sur la ligne

Quand le commentateur de ⁦@blueSports_fr⁩ s’emmêle les pinceaux, se fait rappeler à l’ordre dans le casque et oublie d’éteindre son micro quand il se justifie. Tout ça à cause d’un parallèle fait entre la défense romaine et les supposés trous dans le fromage 🇨🇭! 😂 #MUNROM pic.twitter.com/NvSi94zGQ5 — Peter Disztl (@RastSylvain) April 29, 2021

La Suisse en quarts Le championnat du monde de hockey M18 est un drôle de tournoi, où l'on peut perdre deux matches sur trois et se qualifier pour les quarts de finale. La Suisse en profite: battue 3-1 par la Suède cette nuit, elle a profité de la défaite subie par la Lettonie face au Bélarus (6-2) pour avancer dans la compétition.

Manchester United a un pied en finale, Arsenal s'incline

Manchester United a réussi une deuxième mi-temps de fou pour s'imposer 6-2 contre l'AS Roma lors du match aller de la demi-finale d'Europa League. Arsenal et Granit Xhaka ont été battus 2-1 par Villareal, mais les Gunners ont inscrit ce fameux but à l'extérieur qui pourrait faire la différence au retour. Privés de Ceballos à la 57e pour un deuxième avertissement, les Londoniens ont tout de même réduit la marque sur un penalty de Pepe à la 73e.

What a second half. What a team.



Halfway there, boys 👊



🔴 #MUFC

🏆 #UEL — Manchester United (@ManUtd) April 29, 2021

Genève-Servette en finale

Genève-Servette est en finale des play-off de National League. Les Aigles ont écarté les Zurich Lions 3-0 dans la série après un troisième succès 4-1 au Hallenstadion. Même si Zurich a chèrement vendu sa peau, les Lions n'ont jamais trouvé la recette face à ces Servettiens «en mission». Les Andrighetto, Roe et autre Hollenstein n'ont pas joué leur rôle de leader. Alors que dans les rangs des Aigles, tout le monde a semblé tirer à la même corde.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 1⃣-4⃣ ! 🔥



En route pour la finale bébé ! ✅#HeyOnYVa pic.twitter.com/9FrQrUTUxo — Genève-Servette HC (@officialGSHC) April 29, 2021

Rapperswil vit encore

Les St-Gallois ont arraché une victoire à Zoug 2-1 pour revenir à 2-1 dans la série au meilleur des cinq matches. Ce succès ne remet rien en cause, mais rappelle que Rappi n'est pas là par hasard.

Image: sda

Grenade s'impose face à Barcelone

Renversé 2-1 par Grenade, le FC Barcelone manque une très belle occasion de s'emparer de la tête du classement de la Liga et reste troisième. De son côté, Grenade, avec cet exploit, revient à quatre points de l'Europe.

Colbrelli s'adjuge la deuxième étape du Tour de Romandie

L'Italien Sonny Colbrelli, deuxième mercredi à Martigny, a remporté au sprint la 2e étape du Tour de Romandie, La Neuveville - St-Imier (165,7 km). Le sprinter de la Bahrain a devancé le Néo-Zélandais Patrick Bevin et le toujours plus étonnant Marc Hirschi. Le Bernois, troisième, a pris 4 secondes de bonification. L'Australien Rohan Dennis (Ineos) conserve le maillot jaune de leader.

Premier succès en 2021 pour Sonny Colbrelli, sur la deuxième étape du Tour de Romandie. Deuxième hier, l'Italien a cette fois devancé Patrick Bevin et Marc Hirschi. Rohan Dennis toujours leader, après avoir assuré le travail dans le final. #TDR2021 pic.twitter.com/cxA09oSXX8 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) April 29, 2021

Un nouveau cas de Covid-19 au FC Saint-Gall

Plus d'une semaine après le capitaine des Brodeurs Jordi Quintilla, c'est Elie Youan qui a eu la mauvaise surprise d'un test positif. L'attaquant de 22 ans doit rester en isolement jusqu'à lundi prochain sur ordre du médecin cantonal. Youan ne sera donc pas disponible à Bâle ni lors du très important match contre le FC Sion. La demi-finale de Coupe, mercredi à Genève, devra également se dérouler sans l'ancien international français juniors.

Image: sda

Le reste de l'équipe a également été testé après le résultat positif de Youan. Tous ont été négatifs. En accord avec le médecin cantonal, le FC St-Gall peut donc continuer à jouer normalement.

Teichmann en feu à Madrid!

Jil Teichmann (WTA 40) a réussi une grosse performance au 1er tour du tournoi WTA 1000 de Madrid. La Suissesse a en effet battu l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 5) en trois sets, 2-6 6-4 7-6 (7/5). La Biennoise, qui n'avait plus joué depuis le 23 mars et son abandon au 1er tour à Miami, a ainsi réussi l'un des plus grands exploits de sa carrière avec ce deuxième succès contre une adversaire classée dans le top 10 de la hiérarchie mondiale. Elle a surtout démontré d'énormes ressources mentales puisqu'elle a sauvé la bagatelle de six balles de match sur son service au troisième set, quatre à 2-5 et deux autres à 5-6.

Image: keystone

Dans le tie-break, la Suissesse a mené 4/2 avant de se procurer une première balle de match à 6/5 qu'elle a su convertir dans la foulée. Cette issue heureuse semblait pourtant improbable puisque Svitolina avait dominé le début de la partie, gagnant le premier set 6-4 et menant 5-2 dans le deuxième. L'Ukrainienne s'est sans doute un peu crispée au moment décisif, et Jil Teichmann n'a rien lâché, ce qui lui a, au final, permis de fêter une bien belle victoire. Au prochain tour, la Biennoise affrontera l'Espagnole Paula Badosa (WTA 62), contre laquelle elle avait dû abandonner sur blessure à Miami.

Tout est dans le tweet 🚨 Selon les dernière rumeurs, David Alaba sera bien un joueur du Real Madrid la saison prochaine !



🤔 Vous le voyez réussir en Espagne ? pic.twitter.com/JLVlbbQoEu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 22, 2021

Le polyvalent Autrichien (28 ans), à l'aise au milieu de terrain, en défense centrale et comme latéral, évoluait dans la première équipe du Bayern Munich depuis 2011. Auparavant, il avait effectué une partie de sa formation dans le club bavarois.

Leipzig tient le successeur de Nagelsmann

L'Américain Jesse Marsch (47 ans) sera le successeur de Julian Nagelsmann – qui dirigera le Bayern Munich la saison prochaine – comme entraîneur du RB Leipzig. Il s'est engagé pour deux ans, jusqu'en 2023. Marsch dirigeait depuis 2019 Salzbourg, autre club faisant partie de la vaste galaxie sportive mise en place par la boisson énergisante autrichienne. Auparavant, il avait oeuvré à New York (2015-2018). Après son expérience américaine, il était déjà venu sur le banc de Leipzig, mais en tant qu'assistant de Ralf Rangnick. A Salzbourg, il avait mené l'équipe au doublé lors de sa première saison en charge.

Image: keystone

Froidevaux de Lausanne à Bienne

Etienne Froidevaux (32 ans) quitte le Lausanne HC. L'attaquant a signé un contrat de deux ans avec Bienne, sa ville natale. Froidevaux évoluait depuis 2013 avec le LHC. Auparavant, il avait porté le maillot du CP Berne, où il a été formé, et des Langnau Tigers.

Image: KEYSTONE

Pendant ce temps... 🏒 Abdelkader amendé pour simulation Le hockey sur glace n'est pas épargné par le fléau de la simulation. Ainsi, l'attaquant américain Justin Abdelkader (Zoug) a écopé d'une amende de 2000 francs pour avoir simulé une faute lors de l'acte II de la demi-finale des play-offs contre les Rapperswil-Jona Lakers (4-2). Son acte théâtral avait induit les arbitres en erreur puisqu'ils avaient prononcé une pénalité mineure à l'encontre d'Igor Jelovac.

Langnau tient son deuxième étranger

Les Langnau Tigers ont engagé un deuxième étranger après Alexandre Grenier en vue de la saison prochaine. Le club de l'Emmental a en effet recruté l'attaquant suédois Jesper Olofsson (29 ans), qui a signé pour un an. Olofsson évoluait au CP Berne depuis décembre 2020. Il a amassé 28 points pour un total de 38 matches avec les Ours.

Image: KEYSTONE

Le HC Ajoie retrouve la National League! 🏒

Une nouvelle nuit de liesse pour le peuple jurassien! Après Moutier et son vote historique, voilà Porrentruy et le titre du HC Ajoie. En effet, Ajoie a fait chuter Kloten en finale de Swiss League! Vainqueurs 5-4 ap dans l'acte VI, les Jurassiens s'offrent une troisième promotion dans l'élite après celles de 1988 et de 1992, 15 mois après leur retentissant sacre dans la Coupe de Suisse 2020.

Image: KEYSTONE

Ajoie a dû se retrousser les manches. Menés 4-2 après avoir encaissé trois buts en moins de sept minutes, ils sont revenus par Devos (30e) et Hazen (33e) avant de terrasser leurs adversaires sur une réussite de Joggi après 11'17 de temps supplémentaire. Cela fait près de trente ans que les supporters jurassiens attendaient ça!

Déjà champions de Swiss League en 2016, les Jurassiens avaient alors renoncé à disputer le barrage de promotion-relégation, voyant bien que le club n'avait pas les infrastructures pour survivre à l'étage supérieur. Aujourd'hui, avec une toute nouvelle enceinte de 4800 places, les hockeyeurs ajoulots disposent d'une patinoire moderne et fonctionnelle. Suffisant pour s'établir durablement en National League avec un faible bassin de population et un tissu économique bien loin des standards actuels? Les dirigeants jurassiens hésitent d'ailleurs toujours à accepter cette promotion... Affaire à suivre.

CHAMPION ET PROMU VOUS VENDEZ DU RÊVE AJOIE @HC_Ajoie_off 🟡⚫️ pic.twitter.com/2gAMy5yxCL — Lucas Baour (@l_baour) April 28, 2021

En Ligue des champions, Manchester City s'impose à Paris et prend une option sur une première finale ⚽ FULL TIME | WHAT. A. WIN. 💙



🔴 1-2 🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/7A3Nl9G7tc — Manchester City (@ManCity) April 28, 2021

🏀 Un 5e titre de champion pour Elfic

Elfic Fribourg a conquis son cinquième titre de champion de Suisse après ceux de 2006, 2011, 2018 et 2019. Les joueuses du coach Romain Gaspoz ont battu Winterthour 85-60 mercredi pour s'imposer 3-0 en finale des play-offs de LNA. Les Fribourgeoises sont désormais invaincues depuis 38 matches sur la scène nationale.

Image: KEYSTONE

Curling - Mondiaux dames: deux Allemandes positives au Covid-19 🥌😷

Deux membres de l'équipe d'Allemagne, qui doit participer aux Mondiaux dames à Calgary, ont été testées positives au Covid-19 à leur arrivée au Canada. Elles ont été mises à l'isolement, de même que le reste de l'équipe de la skip Daniela Jentsch. Leur participation à la compétition n'est pour l'heure pas confirmée ni infirmée. Une décision sera prise d'ici vendredi.

🤾 Courte défaite de la Suisse contre le Danemark 30-29 L'équipe de Suisse de handball n'est pas passée loin d'un exploit à Winterthour en qualification de l'Euro. Elle a perdu 30-29 seulement face au Danemark, champion olympique et du monde, après avoir mené avec cinq buts d'avance. Frustrant.

Image: EPA KEYSTONE

F1 : Le GP du Canada annulé et remplacé par la Turquie 🏎️🇨🇦🇹🇷

Le GP du Canada, prévu le 13 juin, sera remplacé par celui de Turquie en 2021, a annoncé le promoteur du championnat du monde. Le Canada sera cependant de retour l'an prochain à Montréal, ont ajouté les autorités québécoises, en annonçant un accord prévoyant la tenue du GP à Montréal jusqu'en 2031, soit deux années supplémentaires. Nous voilà rassurés.

Pendant ce temps-là, aux 🇺🇸⤵️ Mercedes-Benz Stadium will return to 100% capacity beginning May 15 with Atlanta United's game vs CF Montreal. pic.twitter.com/IVrwBYzrwF — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 28, 2021

Satisfaction du côté d'Athletissima 🏟️ Athletissima accueille favorablement les décisions du Conseil fédéral. «C'est un signe d'ouverture, qui permet d'entrevoir des jours meilleurs pour le sport», a déclaré le patron du meeting Jacky Delapierre. Le meeting, qui aura lieu le 26 août, ne perd pas espoir qu'un assouplissement permettant d'accueillir plus de 3000 personnes avant le mois de septembre soit encore possible.

Sagan remporte la première étape du Tour de Romandie

Le Slovaque Peter Sagan (Bora) a remporté au sprint la 1ère étape du Tour de Romandie entre Aigle et Martigny sur 168 km. L'ancien champion du monde a devancé l'Italien Sonny Colbrelli et le Néo-Zélandais Patrick Bevin. L'Australien Rohan Dennis (Ineos) conserve le maillot jaune de leader.

Les basketteurs suisses face à la Macédoine du Nord et la Slovaquie

La Suisse connaît ses adversaires des pré-qualifications de la Coupe du monde de basketball 2023. La sélection helvétique devra se mesurer à la Macédoine du Nord et à la Slovaquie dans la poule F. Ces pré-qualifications sont prévues au mois d'août, mais à des dates et selon un format qui restent à déterminer par la FIBA. Les deux premiers de chaque poule décrocheront leur ticket pour les «vraies» qualifications, qui se dérouleront de novembre 2021 à février 2023 sur six fenêtres. La phase finale aura lieu au Japon, aux Philippines et en Indonésie à l'été 2023.

🏒 Grands chamboulements au CP Berne

A commencer par un changement d'entraîneur: le Suédois Johan Lundskog (36 ans) a signé un contrat de deux ans comme coach. Il était jusqu'ici assistant au HC Davos. Dans la capitale, Lundskog travaillera avec deux compatriotes comme assistants, Christer Olsson et Mikael Hakanson. Mario Kogler, qui avait repris l'équipe bernoise à titre intérimaire après le limogeage de Don Nachbaur, reprendra son poste précédent d'entraîneur de l'équipe des juniors élite M20.

Image: KEYSTONE

La direction stratégique du club bernois va également connaître des bouleversements. Le nouveau boss Raeto Raffainer a décidé de se séparer de Florence Schelling, qui œuvrait comme directrice sportive depuis un an. Le poste sera repourvu ultérieurement. Son prédécesseur Alex Chatelain, qui s'occupait de la stratégie, du scouting et des analyses, devra aussi quitter le club de la capitale. Ses fonctions ne seront plus assurées à l'avenir.

Pas encore sûr qu'il y ait du public aux JO de Tokyo...

Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo, qui débuteront le 23 juillet prochain, ont repoussé à juin leur décision sur la présence ou non de spectateurs locaux. Une incertitude liée bien évidemment à la pandémie de Covid-19. Ils ont par ailleurs annoncé que les sportifs participants aux Jeux seront testés quotidiennement, alors que le plan initial prévoyait des tests tous les quatre jours.

Ryan Giggs nie les accusations de violence sur deux femmes

Actuel sélectionneur du Pays de Galles, Ryan Giggs a plaidé non coupable de violences commises sur deux femmes mercredi devant un tribunal de Manchester. La Fédération galloise a déjà annoncé que la légende de Manchester United ne dirigerait pas l'équipe nationale lors de l'Euro, dans lequel les Gallois affronteront la Suisse le 12 juin pour leur premier match.

Image: keystone

Djoko forfait à Madrid

Novak Djokovic ne défendra pas son titre - conquis en 2019 - dans le Masters 1000 de Madrid qui débutera dimanche. Le no 1 mondial n'a pas précisé la raison de son forfait, révélé par Marca. Battu dès les 8e de finale à Monte-Carlo puis en demi-finale de «son» tournoi de Belgrade, Novak Djokovic n'a guère brillé depuis le début de la saison sur terre battue. Le Serbe doit encore disputer deux tournois de préparation avant Roland-Garros: le Masters 1000 de Rome (9-16 mai) puis un autre tournoi prévu à Belgrade (22-29 mai).

Image: keystone

Lea Sprunger forfait aux Mondiaux de Chorzow

Lea Sprunger ne lancera pas sa saison estivale ce week-end à l'occasion des Mondiaux de relais à Chorzow. La Vaudoise (31 ans) a annoncé son forfait sur son compte Twitter. La championne d'Europe 2018 du 400m haies souffre d'une légère blessure au bas d'une jambe.

Due to a minor injury in my lower leg, I have to withdraw my start at the World Relays 💔 I am really sad I can’t help the team to try to secure our spot for Tokyo! But i have to recover well and fast in order to be competitive soon again.

I wish my girls all the best in Chorzow! — Lea Sprunger (@LeaSprunger) April 28, 2021

Lea Sprunger – qui dispute sa dernière saison – rêve de conclure sa carrière en glanant une médaille olympique. La Vaudoise aurait dû être la leader du relais 4x400 m féminin en Silésie polonaise. La tâche du quatuor helvétique s'annonce forcément plus délicate en son absence. Une place en finale (top 8) permettra de s'assurer un ticket pour les JO.

Alja Del Ponte elle aussi absente en Pologne Cheffe de file du 4x100 m en l'absence déjà actée de Mujinga Kambundji, la Tessinoise Ajla Del Ponte a subi un test PCR qui s'est révélé positif avant son départ pour la Pologne.

Avis aux fans de «Rodgeur»: le Bâlois va mettre aux enchères des objets qu'il a portés

Roger Federer va mettre d'anciennes tenues aux enchères pour la bonne cause, à Londres le 23 juillet. Il s'agit notamment de raquettes, de chaussures et de bandeaux. Le «Maître» mettra aux enchères 20 accessoires. Parmi eux figurent les chaussures qu'il portait lors de sa victoire à Wimbledon en 2007 face à Rafael Nadal, la tenue qu'il arborait pendant la finale de la Coupe Davis remportée en 2014 à Lille ou encore une raquette utilisée lors de sa finale victorieuse à Roland-Garros 2009.

Image: keystone

De plus, dans le cadre d'une vente en ligne du 23 juin au 14 juillet, quelque 300 autres accessoires seront mis aux enchères: t-shirts, bracelets, casquettes, serviettes, et même le célèbre blazer qu'il avait porté en 2006 à Wimbledon. Les recettes seront intégralement versées à la Fondation Roger Federer, qui permet à de nombreux enfants d'Afrique et de Suisse d'accéder à l'éducation.

🎾 Dominic Stricker invité au Geneva Open Les organisateurs du Geneva Open ont accordé comme prévu une «wild card» au dernier champion junior de Roland-Garros Dominic Stricker (18 ans). Le Bernois fera donc ses débuts sur l'ATP Tour du 16 au 22 mai sur la terre battue des Eaux-Vives.

La golfeuse Kim Métraux en feu 🔥

Le golf féminin suisse se porte décidément à merveille. Kim Métraux (25 ans) s'est qualifiée pour la première fois pour l'US Open, le tournoi le plus important du circuit dames. La Vaudoise a décroché son ticket à Ormond Beach en Floride, terminant quatre coups sous le par en deux tours à l'occasion de l'un des 22 tournois de qualification organisés. L'US Open, doté de 5,5 millions de dollars, se disputera début juin à San Francisco. Près de 1600 joueuses étaient en lice dans ses qualifications!

Image: keystone

Fin du match entre le Real et Chelsea sur le score de 1-1, petit avantage british pour le retour 💂‍♀️ 🏁 FP: @realmadrid 1-1 @ChelseaFC_Sp

⚽ @Benzema 29'; Pulisic 14'#Emirates | #UCL pic.twitter.com/Exc4DPBq9m — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 27, 2021

Enquête ouverte après une agression contre un journaliste au Portugal

Le ministère public portugais a ouvert une enquête sur une agression subie par un caméraman de la chaîne de télévision TVI. Les faits se sont produits pendant qu'il filmait à l'extérieur du stade après une rencontre de championnat la veille au soir entre Moreirense et Porto (1-1).

Keystone

TVI, qui a «répudié avec véhémence» la violence contre son journaliste, a précisé que l'agresseur serait l'agent Pedro Pinho, proche du FC Porto et du président du club, Jorge Pinto da Costa, qui était également présent lors de l'agression, selon les images diffusées par la chaîne.

Sinon, niveau football, c'est le Sporting qui file droit vers le titre avec six points d'avance à cinq journées de la fin.

Rohan Dennis s'adjuge le prologue du Tour de Romandie

Le cycliste australien Rohan Dennis (Ineos) a survolé le prologue de 4 km du Tour de Romandie à Oron-la-Ville. L'ancien champion du monde du contre-la-montre a devancé ses deux coéquipiers, le Gallois Geraint Thomas à neuf secondes et son compatriote Richie Porte, dans le même temps. Le meilleur Suisse est Stefan Bissegger, cinquième à onze secondes.

#Replay 🎥 / #TDR2021 🇨🇭

Triplé pour l’équipe Ineos Grenadiers lors de cette première journée sur le Romandie (et même 4 dans le top 10). Victoire pour 🇦🇺 Rohan Dennis.pic.twitter.com/ahJwYIWUok — Renaud Breban (@RenaudB31) April 27, 2021

Hansi Flick intéresse fortement la Mannschaft ⚽🇩🇪

La Fédération allemande (DFB) va entamer des discussions avec Hansi Flick. L'entraîneur du Bayern Munich, qui quittera son poste en fin de saison, pourrait remplacer le sélectionneur Joachim Löw.

🏒 Un attaquant danois en Léventine

Ambri-Piotta a engagé pour la saison prochaine l'attaquant danois Peter Regin (35 ans). Durant sa carrière, il a disputé 254 matches de NHL avec divers clubs. Lors des six dernières saisons, Regin évoluait en KHL avec Jokerit Helsinki.

keystone: image

🎾 Wimbledon abandonne une tradition On jouera le premier dimanche à Wimbledon à partir de 2022, ont annoncé les organisateurs. Ils vont ainsi mettre fin à l'une des particularités du seul Grand Chelem qui se joue sur gazon.Wimbledon était le seul tournoi majeur qui respectait un jour de repos, le premier dimanche, juste avant les huitièmes de finale tous disputés lors du «Manic Monday» (lundi fou).

🏒 Fribourg-Gottéron subi une perte nette de 6,6 millions de francs

La perte effective du club de hockey sur glace fribourgeois pour la saison 2020-2021 était estimée à 12,5 millions de francs

Grâce à plusieurs mesures et «cadeaux» – réduction des salaires, économies de charges «grâce» aux matchs sans public, RHT, baisse de loyers, contrats des sponsors honorés entièrement malgré le huis clos – elle a été réduite à 10,1 millions de francs



– réduction des salaires, économies de charges «grâce» aux matchs sans public, RHT, baisse de loyers, contrats des sponsors honorés entièrement malgré le huis clos – Les dons , sans contrepartie, des sponsors et des fans à hauteur de 3,5 millions font baisser la perte. Au final, elle s'élève à 6,6 millions

, sans contrepartie, des sponsors et des fans à hauteur de 3,5 millions font baisser la perte. Elle sera partiellement couverte par les aides fédérales et du canton de Fribourg. Mais le club ne peut pas encore estimer leur montant

par les aides fédérales et du canton de Fribourg. Mais le club ne peut pas encore estimer leur montant Du coup, Gottéron, comme les autres clubs de National League, devra se serrer la ceinture pour la saison prochaine

⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Le Liverpool FC a lui aussi des problèmes de trésorerie... Comme d'autres grands clubs européens, Liverpool a vu ses comptes être péjorés par la pandémie de coronavirus. Les pensionnaires d'Anfield Road ont annoncé une perte avant impôts de 46 millions de livres (58,4 mio de francs) pour l'exercice 2019/2020, plombé par le Covid. Par comparaison, les Reds avaient dégagé un bénéfice de 42 mio de livres lors de l'exercice précédent.

Langnau tient son premier étranger pour la prochaine saison

Alexandre Grenier est de retour en Suisse. L'attaquant québécois, passé par Lausanne en 2020, a signé pour une saison avec Langnau. Après deux ans passés à Iserlohn en première division allemande et une pige de dix matches avec le LHC (8 points), Grenier (29 ans) va donc découvrir l'Emmental.

Image: KEYSTONE

Cette saison en Allemagne, il a inscrit 39 points en 35 parties. Il est le premier joueur étranger du contingent bernois pour la saison prochaine.

🏒 La bonne nouvelle du jour: remis de son cancer, Törmänen retrouvera le banc du HC Bienne

Antti Törmänen sera de retour sur le banc du HC Bienne dès le début du prochain exercice, et ça fait plaisir! Le co-président du Conseil d'administration du club seelandais, Patrick Stalder, a confirmé lundi la nouvelle. Pour rappel, Törmänen avait dû quitter son poste d'entraîneur en juillet dernier afin de soigner un cancer de la vésicule biliaire.

Bienne avait rapidement trouvé une solution en engageant Lars Leuenberger. La chimiothérapie à laquelle s'est soumis Törmänen a apparemment porté ses fruits. Le Finlandais a obtenu le feu vert de ses médecins et prendra donc les rênes du HC Bienne cet été. Lars Leuenberger ne sera par ailleurs pas son assistant.

La p'tite rumeur du matin ⚽🇨🇭 🇽🇰🇨🇭 Le contrat de l’international kosovar Benjamin Kololli avec le FC Zurich arrive à son terme. Il ne devrait pas être renouvelé.



Suite à cela, d’après plusieurs médias, il y aurait des chances qu’il retourne au Lausanne-Sport, club qu’il a quitté à l’été 2018.



[@sportch] pic.twitter.com/MaHvjJZ0Zv — Foot Suisse 🇨🇭 (@SuisseFoot) April 27, 2021

🏒 La Nati M18 commence bien son Mondial

L'équipe de Suisse M18 de hockey sur glace a idéalement démarré son championnat du monde à Plano au Texas. Dans la nuit de lundi à mardi, la sélection de Marcel Jenni s'est imposée 4-2 devant la Lettonie.

A big second period almost had @lhf_lv back for the comeback, but @SwissIceHockey held on for a 4-2 win. #U18Worlds



Read more https://t.co/UbDKAxQhcv pic.twitter.com/t9o9FNKY9U — IIHF (@IIHFHockey) April 27, 2021

Si la Suisse entend s'assurer une place en quarts de finale, elle devra battre la Biélorussie ce mardi soir dès 23h00. Viendront ensuite les parties face à la Suède et au Canada.

La Lazio était trop forte ce soir

L'AC Milan a perdu davantage qu'un match lundi soir sur le terrain de la Lazio (3-0). Les Rossoneri abandonnent la 2e place à l'Atalanta et glissent même hors du top 4 après la victoire de Naples sur le Torino (2-0). Cette défaite de son ex-dauphin rapproche toujours plus le leader, l'Inter Milan, de son premier scudetto depuis 2010.

🏒 La sélection suisse pour le premier camp d'entraînement est connue

La préparation pour le Championnat du monde de hockey sur glace à Riga (21 mai - 6 juin) démarre dès mardi pour l'équipe de Suisse. Le sélectionneur Patrick Fischer a convoqué 24 joueurs, mais il doit composer sans Simon Moser (CP Berne), forfait pour ce Mondial. Cette pré-sélection nationale affrontera la Russie à Bienne les 30 avril et 1er mai. La liste des sélectionnés ⬇️

Morgen rückt die A-Nati erstmals ins Trainingscamp im Hinblick auf die WM in Riga ein. Im Aufgebot für die erste Vorbereitungswoche mit zwei Testspielen gegen Russland stehen 24 Spieler aus allen NL-Clubs, die nicht mehr im Playoff-Rennen sind.



Mehr dazu: https://t.co/GbrJVwIzMV pic.twitter.com/bPAMBvAna4 — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) April 26, 2021

⚽🇨🇭 Tous les clubs de Super League ont reçu leur licence

Les dix clubs actuellement en Super League (première division) ont reçu leur licence de jeu en première instance pour la saison prochaine. En Challenge League (deuxième division), seul le FC Schaffhouse n'a pas décroché son sésame. En cause: des raisons financières. Il peut encore faire recours. En Promotion League: Yverdon Sport, Rapperswil-Jona et Etoile Carouge sont les trois clubs qui ont reçu le feu vert en cas de promotion en Challenge League.

image: keystone

Cette année, contrairement à d'habitude, quasiment tous les clubs ont donc obtenu leur licence, et ce n'est pas un hasard: les exigences – notamment financières – pour acquérir le sésame ont été revues à la baisse, à cause de la crise du coronavirus.

⚽🇨🇭 Le FC Sion reste lanterne rouge

Les footballeurs valaisans ont perdu 2-1 dimanche à Berne contre le champion, Young Boys. Le but victorieux bernois a été inscrit par Siebatcheu à la 76e. Du coup, Sion est toujours dernier du classement, à trois points du 9e et barragiste, Vaduz.

Image: KEYSTONE

Le classement au soir du 25 avril rts

De son côté, Servette est allé battre Lugano 1-0 grâce à un penalty transformé par Valls à la 9e minute. C'est un bon résultat pour les Genevois qui reprennent la 3e place du classement. Après deux défaites consécutives contre Bâle et Sion – et 10 buts encaissés (!) – ce succès avec une cage inviolée fait du bien aux hommes d'Alain Geiger. Soulagé, l'entraîneur servettien s'est même mis à genoux et a embrassé la pelouse du Cornaredo dès le coup de sifflet final.

Image: KEYSTONE

Dans la dernière partie du jour, Lucerne a battu Zurich 3-1. Les Zurichois, désormais huitièmes, se rapprochent dangereusement de la zone de relégation.

🎾 Un 12e sacre à Barcelone pour Nadal

Rafael Nadal (ATP 3) s'est parfaitement repris après son élimination subie en quart de finale à Monte-Carlo. L'Espagnol a triomphé pour la 12e fois à Barcelone en s'imposant 6-4 6-7 (6/8) 7-5 devant le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5), non sans avoir écarté une balle de match dans une finale spectaculaire qui a duré 3h38.

La balle de titre, la célébration, les frissons ... 😍💪🏼🎾🇪🇸🏆 pic.twitter.com/WHEoccVBwL — Nadal_France 2️⃣0️⃣ 🏆 (@Nadal_Fr) April 25, 2021

Sacré à Monte-Carlo une semaine plus tôt, Stefanos Tsitsipas a subi un échec mortifiant, même s'il saura certainement s'en remettre. Le Grec de 22 ans s'est en effet procuré une balle de titre à 5-4 dans la manche décisive, sur le service adverse, après avoir lui-même écarté deux balles de match sur son engagement dans le deuxième set!

Un autre point impressionnant de Rafa Absolument QUE LUI pour faire ça ! 😍💪🏼🎾🇪🇸🏆pic.twitter.com/Ps4qhUS112 — Nadal_France 2️⃣0️⃣ 🏆 (@Nadal_Fr) April 25, 2021

Rafael Nadal se profile donc à nouveau comme grand favori pour remporter un... 14e (!) titre à Roland-Garros le mois prochain (24 mai - 13 juin).

Pendant ce temps à Belgrade 🎾 Matteo Berrettini s'adjuge le titre Impressionnant vainqueur de Novak Djokovic en demi-finale, Aslan Karatsev (ATP 28) n'a pas cueilli le titre à Belgrade. Le Russe, révélation de ce début de saison, s'est incliné 6-1 3-6 7-6 (7/0) devant l'Italien Matteo Berrettini (ATP 10) dimanche en finale sur la terre battue serbe. Le Transalpin a remporté son 4e titre sur le circuit ATP.

⚽ Petit tour d'Europe 🇫🇷Dans le match au sommet du championnat de France, Lille a réussi l'exploit de s'imposer 3-2 sur la pelouse de Lyon après avoir été mené 2-0. Les Lillois ont repris la tête du classement.



🇪🇸L'Atletico Madrid, battu 2-1 par l'Athletic Bilbao au Pays basque lors de la 32e journée, ne compte plus que deux points d'avance en tête du championnat d'Espagne sur Barcelone et le Real Madrid.



🇮🇹 L'Inter Milan, vainqueur samedi de Hellas Vérone 1-0, n'est plus qu'à un pas du titre de champion d'Italie. Le club lombard peut être sacré dès le week-end prochain. A cinq journées de la fin, il compte onze points d'avance sur l'Atalanta de Remo Freuler, 2e. Dimanche, l'Atalanta a battu Bologne 5-0, avec un but de Freuler.



⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City remporte la Coupe de la Ligue

Les Citizens ont gagné ce dimanche à Wembley leur quatrième Coupe de la Ligue consécutive – la huitième au total – en dominant Tottenham 1-0. La seule réussite de la partie a été inscrite par le Français Aymeric Laporte de la tête, en fin de match (82e minute).

Le but de Manchester City Man City gets the late go-ahead goal in the League Cup final from Aymeric Laporte!



City going for a fourth straight title in the competition and six of the last eight 🏆



(via @ESPNFC)pic.twitter.com/64iY7IqqVL — Planet Fútbol (@si_soccer) April 25, 2021

De quoi mettre City en confiance avant sa demi-finale aller de Ligue des Champions fixée mercredi à Paris face au PSG.

🚴‍♂️ Pogacar s'adjuge Liège-Bastogne-Liège

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté Liège-Bastogne-Liège, s'imposant au sprint devant ses quatre compagnons d'échappée. Le Slovène de 22 ans a devancé d'une demi-roue Julian Alaphilippe (2e). Deuxième de la Doyenne des classiques l'automne dernier, le Bernois Marc Hirschi s'est classé 6e à sept secondes de son coéquipier et lauréat.

#Replay 🎥 / #LBL 🇧🇪

🇸🇮 Tadej Pogacar (UAD) remporte la Doyenne des classiques en réglant au sprint un groupe de cinq coureurs dont les Français Alaphilippe et Gaudu. pic.twitter.com/E2d7qWFPZP — Renaud Breban (@RenaudB31) April 25, 2021

Pas de finale au sol pour Giulia Steingruber

Sacrée samedi au saut, Giulia Steingruber renonce à disputer la finale du sol aux Européens de gymnastique de Bâle. La St-Galloise préfère ne prendre aucun risque à trois mois des JO de Tokyo. Giulia Steingruber «se consacre à la guérison complète de sa cuisse gauche et entame sa préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo», écrit la Fédération suisse (FSG) dans un tweet.

Finale au sol sans @GSteingruber

Giulia Steingruber renonce à la finale au sol des Championnats d'Europe à Bâle. La gymnaste Suisse se consacre à la guérison complète de sa cuisse gauche et entame sa préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo. #Basel2021 @RTSsport pic.twitter.com/SWoXyNQR4I — Schweiz. Turnverband (@swissgymnastics) April 25, 2021

La médaillée de bronze des Jeux de Rio 2016 souffre d'une déchirure musculaire, qui l'avait contrainte à renoncer à la finale du concours général.

🏒🇺🇸 Un 7e succès de suite pour Fiala et le Wild

Minnesota a décroché samedi son ticket pour les play-offs de NHL. Vainqueur 6-3 des Sharks en Californie, le Wild est la troisième équipe de la Division Ouest à se qualifier pour les séries après les Vegas Golden Knight et l'Avalanche du Colorado.

Kevin Fiala with his 17th of the year! Fiala tallies at the end of the 2nd, 4-0 Wild!#mnwild pic.twitter.com/kknr8Ema4I — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) April 25, 2021

Kevin Fiala fut l'un des grands artisans de cette septième victoire d'affilée du Wild. L'attaquant saint-gallois a réussi un but - son 17e dans ce championnat - et un assist pour porter son total de la saison à 32 points, dont 6 dans ses quatre dernières sorties.

Duplantis lance sa saison avec 5m90

Le sauteur à la perche suédois Armand Duplantis a entamé sa saison en plein air en réalisant 5m90 samedi dans le stade de l'université d'Etat de Louisiane à Bâton Rouge. L'Américain Fred Kerley a pour sa part signé à Miami le meilleur chrono de la saison sur 100 m en 9''91.

Image: keystone

Auteur d'un saut à 6m10 cet hiver en salle, Armand Duplantis a passé 5m90 à sa deuxième tentative. Le vice-champion du monde 2019, grand favori à 21 ans pour le titre olympique cet été à Tokyo, a ensuite tenté 6m00 mais a stoppé son concours après son premier échec.

Les duos suisses de beachvolley éliminés avant les quarts de finale

Les paires helvétiques en lice dans le deuxième des trois tournois du World Tour organisés à Cancun n'ont pas signé d'exploit. Les duos Mirco Gerson/Adrian Heidrich et Tanja Hüberli/Nina Betschart ont été sortis au stade des 8e de finale. Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré et Florian Breer/Marco Krattiger sont, eux, sortis dès les 16e de finale.

Image: KEYSTONE

Qualifiés directement pour les 8e de finale, Mirco Gerson et Adrian Heidrich se sont inclinés 15-8 au troisième set face au duo qatari Cherif Younousse/Ahmed Tijan, tête de série no 10.