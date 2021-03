Sport

Nygren prolonge à Davos +++ Prandelli quitte la Fiorentina



Image: KEYSTONE

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Nygren se plaît à Davos

Le Hockey Club Davos a réussi un joli coup: prolonger de trois ans le contrat de son défenseur suédois Magnus Nygren, l'un des joueurs les plus performants et charismatiques de l'équipe grisonne. Le Scandinave de 30 ans sera davosien jusqu'au printemps 2024. Nygren est arrivé dans l'Est de la Suisse en été 2017. Le HCD était alors sous les ordres du «mage » Arno Del Curto.

Image: KEYSTONE

Cesare Prandelli ne verra plus la vie en violet

L'entraîneur italien de football a donné sa démission ce mardi à la Fiorentina. Le club de Florence n'est que 14e de la Serie A. Il a perdu dimanche à domicile contre le Milan AC (2-3), son 13e revers en 28 matchs cette saison.

keystone

L'ancien sélectionneur de la Squadra azzurra n'aura passé que quatre mois sur le banc de la Viola. Il était arrivé le 9 novembre dernier.

Leverkusen remplace son Bosz

Le Bayer Leverkusen a actionné le couperet ce mardi. Le club allemand de football – 6e du championnat à 21 points du leader, le Bayern Munich – a démis de ses fonctions son entraîneur néerlandais Peter Bosz. En cause: les mauvais résultats actuels des «rouge et noir». Ils ont gagné seulement un de leurs onze derniers matchs de Bundesliga. La défaite 3-0 dimanche sur la pelouse de Hertha Berlin a été celle de trop.

Image: keystone

Pour rappel, Young Boys a profité de ce coup de mou de Leverkusen – encore premier de Bundesliga en décembre – en sortant les Allemands en Europa League le mois dernier. Le Bayer a déjà trouvé un remplaçant à Peter Bosz. Il s'agit de Hannes Wolf, jeune entraîneur de 39 ans en provenance de la Fédération allemande (DFB). Il entraînait les U18 de la Mannschaft.

Elisabeth Gerritzen règne sur Verbier

Sous le soleil et dans un paquet de poudreuse, la skieuse lausannoise a remporté l'Xtreme pour la deuxième fois après 2019. Elle était la seule représentante helvétique de cette finale du Freeride Wolrd Tour, hommes et femmes confondus, et elle a décidé de ne rien laisser à la concurrence internationale: avec vingt petits d'avance sur la Norvégienne Hedvig Wessel, Elisabeth Gerritzen met encore la main sur le titre mondial.

Juan Martin del Potro, modèle d'abnégation

Quand il n'est pas là, le tennis n'a pas la même saveur. Capable de battre tout le monde quand il est dans un grand jour, Juan Martin del Potro manque au Circuit. Des tatanes en coup droit, des émotions, du spectacle: quand l'Argentin joue, il se passe toujours quelque chose.

Image: keystone

Blessé depuis 2019, le vainqueur de l'US Open 2009 va subir la... huitième intervention chirurgicale de sa carrière, la quatrième au genou droit. Son objectif: disputer les Jeux olympiques de Tokyo cet été.

«Je n'arrêterai pas d'essayer»

Juan Martin del Potro a encore eu quatre opérations aux poignets. Il a été médaillé de bronze aux Jeux de Londres 2012 et d'argent aux Jeux de Rio 2018.

Le chemin de croix de «del Po» La carrière de @delpotrojuan n'est pas un long fleuve tranquille

🚑Mai 2010: Poignet droit

🚑Mars 2014: Poignet gauche

🚑Janvier 2015: Poignet gauche

🚑Juin 2015: Poignet gauche

🚑Juin 2019: Genou droit

🚑Janvier 2020: Genou droit

🚑Août 2020: Genou droit

🚑Mars 2021: Genou droit pic.twitter.com/9C5rZYSBcE — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 22, 2021

Grosso a trouvé un autre Totomat Fabio Grosso n'a pas tardé à rebondir après son départ du FC Sion. Le Champion du monde 2006 s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec Frosinone, 11e de la Serie B.

Bonjour et bon café!

Décès d'Elgin Baylor, légende des Lakers et de la NBA

Une légende du basket est décédée lundi à l'âge de 86 ans. Elgin Baylor, qui a disputé huit finales entre 1958 et 1971 sous les couleurs des Los Angeles Lakers, sans jamais en gagner une seule. Elgin Baylor est mort paisiblement, entouré de sa femme Elaine et de sa fille Krystal, a précisé la franchise de Los Angeles qui a annoncé son décès.

Image: AP

En football, la communication c'est la base

Surprenant. L'attaquant du Bayern Munich Eric Maxim Choupo-Moting ne participera pas aux deux prochains matchs du Cameroun. Une blessure? Une dent contre le sélectionneur? Un manque d'envie? Rien de tout ça. La fédération camerounaise a tout simplement foiré. Au lieu d'envoyer un mail de convocation à l'attaquant de 31 ans, elle s'est adressé ce courrier numérique à... elle-même.

Le raté légendaire de Choupo-Moting avec le PSG via GIPHY

Eric Maxim Choupo-Moting n'a donc jamais reçu sa convocation. Le sélectionneur du Cameroun, Antonio Conceicao, pensait que l'ex-joueur du PSG n’avait pas répondu à l'invitation.

Du coup, il ratera les deux prochains matchs des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Le Cameroun ira affronter le Cap-Vert vendredi et recevra le Rwanda le mardi suivant. Les Lions indomptables sont premiers de leur groupe, six points devant leur dauphin, le Mozambique.

Becir même pas le banc

Coup dur pour Becir Omeragic. Le Genevois ne pourra pas honorer sa sélection avec l'équipe de Suisse de football pour les trois prochains matchs. Le défenseur central de 19 ans s'est blessé dimanche lors de la lourde défaite de son équipe 4-0 à Berne face aux Young Boys. Il souffre de la cuisse droite.

Image: KEYSTONE

Pour le remplacer, le sélectionneur Vladimir Petkovic a changé ses plans en appelant le milieu offensif de Young Boys Christian Fassnacht. Pour rappel, la Nati jouera ses deux premiers matchs de qualifications pour le Mondial 2022 jeudi en Bulgarie et dimanche à Saint-Gall contre la Lituanie. Toujours dans la cité de Suisse orientale, les Helvètes affronteront le Canada en amical le mecredi 31 mars.

La Coupe est (presque) pleine

Outre le championnat, il y aura bel et bien un autre trophée de prestige à aller chercher cette saison pour les footballeurs suisses. L'Association suisse de football (ASF) a annoncé ce lundi que la Coupe de Suisse se poursuivrait selon les plans initiaux. Soit avec – presque toutes – les équipes amateures encore en lice, qui n'ont pourtant pas le droit de poursuivre leur saison à cause du Covid-19.

Image: rts

Le FC Monthey (2e ligue interrégionale) et le FC Vevey United (1ère ligue) ont obtenu respectivement des cantons du Valais et de Vaud une autorisation spéciale pour s'aligner. En huitièmes, les Chablaisiens recevront Lugano le mercredi 7 avril. Le même soir, les joueurs de la Riviera accueilleront Servette, pour un duel qui sentira bon les années 80 quand ces deux formations s'affrontaient en LNA.

Malheureusement pour lui, le FC Soleure a dû déclarer forfait pour sa partie contre le SC Kriens. Les Soleurois n'ont pas adressé une demande pour pouvoir disputer ce huitième de finale.

Les Suisses manieront l'épée à Tokyo Escrime Les épéistes suisses ont atteint leur grand objectif lors de la manche de Coupe du monde à Kazan (Russie): ils se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Ils ont décroché leur billet grâce à leur qualification en quarts de finale et aux défaites d'autres équipes. Les Helvètes affronteront la Russie mardi matin. Autre conséquence positive: la Suisse pourra aligner trois escrimeurs en individuel lors de ces prochains JO.

Cyclisme Le jeune Danois Andreas Kron (Lotto-Soudal) a surpris en remportant au terme d'un final inattendu la 1ère étape du Tour de Catalogne. Une étape longue de 178,5 km avec départ et arrivée à Calella et deux cols au programme, un de 2e et un de 1ère catégorie.

Une première en Angleterre

Le football féminin est en plein essor, et les accords conclus ce lundi sur les droits TV en Angleterre en sont la preuve. Ils ont été signés entre la Fédération anglaise et les chaînes Sky Sports et la BBC.

Sky Sports diffusera 44 matchs féminins de première division anglaise par saison, 22 pour la BBC.

féminins de première division anglaise par saison, pour la BBC. L'accord porte sur trois ans et il s'élève à environ 9 millions de francs suisses par an.

et il s'élève à environ C'est la première fois que les droits du football féminin anglais sont vendus séparément de ceux du football masculin. Les 12 clubs dames de l'élite toucheront une part des revenus. Les équipes de 2e division bénéficieront également de cet accord, qui prévoit que 25% des revenus leur seront reversés.

Les nageurs suisses marchent sur l'eau

Le week-end a été faste pour les nageurs suisses au Meeting Golden Tour à Marseille. Dimanche, la Vaudoise Fanny Borer a battu le record de Suisse du 200 m dos en 2'13''10. La veille, le Tessinois Noè Ponti (20 ans) s'était imposé sur 50 m papillon. Il avait nagé en 23''39, ce qui constitue un nouveau record de Suisse pour cette discipline non-olympique. Ponti, qui détenait déjà l'ancien record, l'a pour sa part amélioré de neuf centièmes.



Demandez le programme On connait les demi-finales de la Cup: Leicester (tombeur de Manchester United) défiera Southampton tandis que Chelsea affrontera Manchester City dans un match qui fleurera bon la Ligue des champions.

Un héritier de Chilavert

Le Panathinaïkos mène 2-1 face à l'Asteras, et on joue les dernières secondes. Nikos Papadopoulos, le gardien (formé à l'Olympiakos pour l'anecdote) décide de rester aux avants-postes. Et claque ce superbe plat du pied pour arracher le 2-2. La Superleague ne déçoit jamais. pic.twitter.com/Fk2TUgBxW5 — Football Grec France (@footgrec) March 21, 2021

Le HCC encore surpris par Kloten

Les Chaux-de-Fonniers ont été dominé pour la troisième fois dans leur quart de finale face au HC Kloten (7-1). Sierre est aussi mené sur le même score contre Olten. Ajoie-Viège: 3-0 dans la série.

Image: RTS

Record battu 💪 Fabienne Schlumpf (30 ans) a remporté le semi-marathon de Dresde qu'elle a bouclé en 1h08'27. La Zurichoise a établi à l'occasion un nouveau record de Suisse, améliorant de 11'' son ancienne marque.

Sion prend un point, Servette aucun

Les Valaisans et leur nouvel entraîneur Marco Walker ont fait match nul (1-1) sur le terrain de Lucerne. Un point obtenu de haute lutte grâce à deux offrandes adverses: un immense raté d'Alounga puis un cadeau de la défense alémanique pour l'ouverture du score sédunoise. Servette a pour sa part trébuché à domicile face à Vaduz (1-2). Avec Frick, Rouiller et Kyei laissés sur le banc, les Genevois ont peut-être fait un petit complexe de supériorité après ses quatre victoires consécutives. YB-Zurich, enfin: 4-0.

Le cadeau lucernois 9️⃣ Anto Grgic a inscrit son neuvième but de la saison cet après-midi face au @FCL_1901 ! 🔥#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/r51nfPMtJc — FC Sion (@FCSion) March 21, 2021

Image: RTS

Tuchel reste invaincu

Même avec plusieurs cadres sur le banc au coup d'envoi, le Chelsea de Thomas Tuchel s'est qualifié pour les demi-finales de la Cup en battant Sheffield United (2-0).

Chelsea under Thomas Tuchel 🤯



14 games

10 wins

12 clean sheets

Two goals conceded

FA Cup semifinal

UCL quarterfinals

Back in the PL top four pic.twitter.com/fWSBbnytsV — Wutaan Benedict (@benedict_wutaan) March 21, 2021

Un Old Firm verrouillé Les Rangers, invaincus en Championnat cette saison et sacrés champions il y a deux semaines, ont concédé le nul sur le terrain du Celtic (1-1) lors du derby de Glasgow.

Trois Suisses dans les dix 🇨🇭🇨🇭🇨🇭

Aucun Helvète n'est monté sur le dernier podium de la saison en Coupe du monde au terme du slalom de Lenzerheide remporté par Manuel Feller. Trois figurent pourtant dans le top 10 (Meillard 5e, Aerni 7e et Nef 10e). Zenhäusern a été éliminé.

Image: TXT

Paredes dézingue

Deux enseignements ce dimanche: Leandro Paredes ne tacle pas seulement ses adversaires, et il est chaud pour le match contre Lyon ce soir. Le milieu parisien, titulaire avec Mauricio Pochettino, s'est mis en jambes dans Téléfoot avec un message adressé à son ancien entraîneur Thomas Tuchel.

«On avait tous besoin d'un changement sur le plan mental. Individuellement et collectivement, on travaille beaucoup plus qu'avant»

La belle histoire du jour (après celle de Lara Gut-Behrami 🤪)

La beauté du football 🥰



Dario Essugo, 16 ans et 6 jours, en larmes pour son premier match pro avec le Sporting.



Plus jeune joueur de l'histoire du championnat portugais. https://t.co/MBofWXaSbo — EspoirsduFootball 💖 (@EspoirsduFoot) March 21, 2021

Zverev vainqueur au Mexique L'Allemand Alexander Zverev s'est adjugé samedi le tournoi sur dur d'Acapulco, vainqueur solide 6-4 7-6 (7/3) du Grec Stefanos Tsitsipas.

#Zverev, après son 14e titre 💬 :

« Je suis tellement heureux. Cela signifie beaucoup pour moi…. La période est compliquée. Nous avons beaucoup joué l’un contre l’autre en 2019 et début 2020, lorsque je n’étais pas vraiment moi-même. C’était un match de qualité de ma part. » https://t.co/bGANluQBxG — Matthere Battue (@MatthereBattue) March 21, 2021

Golubic continue de briller

Ce dimanche est un grand jour pour Viktorija Golubic. Deux semaines seulement après sa finale à Lyon, la Zurichoise de 28 ans accède également à la dernière marche à Monterrey. La 102e mondiale tentera de cueillir le deuxième titre de sa carrière cinq ans après son succès inattendu à Gstaad. Elle sera opposée à la Canadienne de 18 ans Leylah Fernandez (WTA 88). Début du match à 23h30.

Viktorija Golubic qui se qualifie pour la finale à Monterrey. Impressionnant le niveau qu’elle affiche depuis trois semaines. Pas un seul set concédé depuis le début du tournoi ! — Brice Cheneval (@ChenevalBrice) March 20, 2021

Bonne nuit!

Merci d'avoir passé cette journée de sport avec nous. On se quitte avec un conseil pour occuper les insomniaques: en cliquant sur ce lien, vous pouvez accéder à la webcam installée au pied du volcan actuellement en éruption en Islande.

🏒 Lausanne et Genève en overtime

Lausanne et Genève ont eu besoin des prolongations pour se défaire respectivement de Bienne (6-5) et de Langnau (4-3). LHC était mené 3-0 après 12 minutes de jeu avant de renverser la situation grâce notamment à deux réussites de Hudon. Tömmernes en a marqué autant pour les Aigles. Les autres rencontres de la soirée en National League: Berne-Lugano 1-4, Zoug-Zurich 1-2.

Le classement

Les Saints et City passent

On connaît deux des quatre qualifiés pour les demi-finales de la Cup. Southampton a écarté Bournemouth (3-0) et Manchester City a renversé Everton (2-0). La suite dimanche avec deux incertitudes: Tuchel sera-t-il toujours invaincu avec Chelsea (vs Sheffield United à 14h30)? Et Manchester United poursuivra-t-il ses miracles (vs Leicester à 18h)?

Ilkay Gundogan vient de marquer son 16ème but de la saison avec Manchester City (TCC) ! 😱



Il est inarrêtable ! 🔥 pic.twitter.com/cFrUnuyfEr — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 20, 2021

Lausanne en plante quatre 🥳

Le LS a marqué quatre buts, et avouez qu'en inscrire autant sans empocher les trois points de la victoire aurait été dommage. Bonne nouvelle pour les Vaudois: ils ont battu Saint-Gall 4-3. Les buteurs côté lausannois: Suzuki (deux fois), Da Cunha et Boranijasevic. Lausanne est 4e de Super League.

Image: KEYSTONE

Dans la deuxième rencontre de la journée, Lugano s'est imposé 2-1 face au FC Bâle.

La hiérarchie Image: TXT

L'OM coule L'effet Jorge Sampaoli aura duré deux matches. Vainqueurs contre Rennes puis contre Brest, les Olympiens ont sèchement perdu à Nice (3-0), ce samedi en Ligue 1.

Karatsev triomphe à Dubaï

Le Russe Aslan Karatsev, récent demi-finaliste à Melbourne, a remporté son premier titre ATP à 27 ans. Il s'est imposé en finale du tournoi 500 de Dubaï face au Sud-Africain Lloyd Harris (6-3, 6-2).

Cinq semaines après sa demi-finale à l'Open d'Australie, Aslan Karatsev remporte son premier titre sur le circuit principal en découpant Harris (6-3, 6-2) en finale à Dubaï.



Le Russe de 27 ans a remporté 15 matches sur 17 cette année. 293e mondial début 2020, il sera 27e demain. — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) March 20, 2021

⚡Un bel après-midi pour les buteurs⚡

Ce samedi a permis aux attaquants de soigner leurs stats. Robert Lewandowski en a profité (lire ci-dessous), Erling Haaland et Karim Benzema aussi. Le Norvégien et le Français ont marqué chacun deux buts: le premier pour obtenir le nul du Borussia contre Cologne (2-2), le second pour donner la victoire au Real face au Celta Vigo (3-1), qui est quand même vachement moins séduisant depuis qu'Aleksandr Mostovoï est parti.

[#Stat📊] 🔴 Karim Benzema devient le deuxième meilleur buteur français de l'histoire ! 🇫🇷



1. Thierry Henry 411⚽

2. KARIM BENZEMA 365⚽

3. Roger Courtois 364⚽

4. Michel Platini 354⚽ pic.twitter.com/b8jzheUFLI — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) March 20, 2021

Wahnsinn! Il faudra qu'on arrête les blagues un jour et qu'on organise un convoi spécial pour acheminer le Ballon d'or au domicile de Robert Lewandowski. Le buteur du Bayern a déjà inscrit 35 buts en Bundesliga cette saison, les trois derniers ce samedi après-midi contre Stuttgart alors que son équipe était réduite à dix. Les défenseurs parisiens, qui croiseront la route du Polonais en quart de finale de la Ligue des champions, peuvent trembler.

Le sondage (un brin subjectif, certes) proposé par le Bayern 🤔 pic.twitter.com/KSu8lEaUYw — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) March 20, 2021

💨 Stuyven sort de nulle part

Caché dans le peloton toute la journée, Jasper Stuyven a surgi à trois kilomètres de la ligne pour remporter Milan-San Remo. Le Belge signe la plus belle victoire de sa carrière.

#MilanoSanremo c'est ça : un puncheur qui gagne un mètre devant une meute de sprinteurs et de cadors. Quelle belle course. pic.twitter.com/YMjboLhZVh — Dans la Musette (@DansLaMusette) March 20, 2021

«J'étais très en forme, je savais que je devais anticiper et tout tenter pour aller chercher ma plus belle victoire, c'est incroyable»

Le top 10 Image: Eurosport

Pas de spectateurs venant de l'étranger aux JO de Tokyo

Il n'y aura pas de spectateurs venant de l'étranger aux Jeux olympiques de Tokyo cet été en raison des risques sanitaires importants. Les responsables olympiques et les autorités japonaises l'ont décidé à l'issue d'une réunion en ligne.

