Sport

Sport en direct

Prologue du Tour de Romandie pour Dennis +++ Un Danois à Ambri



Sport en direct

Prologue du Tour de Romandie pour Dennis +++ Un Danois à Ambri

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Enquête ouverte après une agression contre un journaliste au Portugal

Le ministère public portugais a ouvert une enquête sur une agression subie par un caméraman de la chaîne de télévision TVI. Les faits se sont produits pendant qu'il filmait à l'extérieur du stade après une rencontre de championnat la veille au soir entre Moreirense et Porto (1-1).

Keystone

TVI, qui a «répudié avec véhémence» la violence contre son journaliste, a précisé que l'agresseur serait l'agent Pedro Pinho, proche du FC Porto et du président du club, Jorge Pinto da Costa, qui était également présent lors de l'agression, selon les images diffusées par la chaîne.

Sinon, niveau football, c'est le Sporting qui file droit vers le titre avec six points d'avance à cinq journées de la fin.

Teichmann face à Svitolina au 1er tour à Madrid 🎾 Gros match pour Jil Teichmann (WTA 40) pour sa première sortie de l'année sur terre battue. La gauchère défiera en effet Elina Svitolina (WTA 5) au 1er tour du tournoi WTA 1000 de Madrid. Belinda Bencic (WTA 11) se mesurera quant à elle une qualifiée.

Rohan Dennis s'adjuge le prologue du Tour de Romandie

Le cycliste australien Rohan Dennis (Ineos) a survolé le prologue de 4 km du Tour de Romandie à Oron-la-Ville. L'ancien champion du monde du contre-la-montre a devancé ses deux coéquipiers, le Gallois Geraint Thomas à neuf secondes et son compatriote Richie Porte, dans le même temps. Le meilleur Suisse est Stefan Bissegger, cinquième à onze secondes.

#Replay 🎥 / #TDR2021 🇨🇭

Triplé pour l’équipe Ineos Grenadiers lors de cette première journée sur le Romandie (et même 4 dans le top 10). Victoire pour 🇦🇺 Rohan Dennis.pic.twitter.com/ahJwYIWUok — Renaud Breban (@RenaudB31) April 27, 2021

Hansi Flick intéresse fortement la Mannschaft ⚽🇩🇪

La Fédération allemande (DFB) va entamer des discussions avec Hansi Flick. L'entraîneur du Bayern Munich, qui quittera son poste en fin de saison, pourrait remplacer le sélectionneur Joachim Löw.

🏒 Un attaquant danois en Léventine

Ambri-Piotta a engagé pour la saison prochaine l'attaquant danois Peter Regin (35 ans). Durant sa carrière, il a disputé 254 matches de NHL avec divers clubs. Lors des six dernières saisons, Regin évoluait en KHL avec Jokerit Helsinki.

keystone: image

🎾 Wimbledon abandonne une tradition On jouera le premier dimanche à Wimbledon à partir de 2022, ont annoncé les organisateurs. Ils vont ainsi mettre fin à l'une des particularités du seul Grand Chelem qui se joue sur gazon.Wimbledon était le seul tournoi majeur qui respectait un jour de repos, le premier dimanche, juste avant les huitièmes de finale tous disputés lors du «Manic Monday» (lundi fou).

🏒 Fribourg-Gottéron subi une perte nette de 6,6 millions de francs

La perte effective du club de hockey sur glace fribourgeois pour la saison 2020-2021 était estimée à 12,5 millions de francs

Grâce à plusieurs mesures et «cadeaux» – réduction des salaires, économies de charges «grâce» aux matchs sans public, RHT, baisse de loyers, contrats des sponsors honorés entièrement malgré le huis clos – elle a été réduite à 10,1 millions de francs



– réduction des salaires, économies de charges «grâce» aux matchs sans public, RHT, baisse de loyers, contrats des sponsors honorés entièrement malgré le huis clos – Les dons , sans contrepartie, des sponsors et des fans à hauteur de 3,5 millions font baisser la perte. Au final, elle s'élève à 6,6 millions

, sans contrepartie, des sponsors et des fans à hauteur de 3,5 millions font baisser la perte. Elle sera partiellement couverte par les aides fédérales et du canton de Fribourg. Mais le club ne peut pas encore estimer leur montant

par les aides fédérales et du canton de Fribourg. Mais le club ne peut pas encore estimer leur montant Du coup, Gottéron, comme les autres clubs de National League, devra se serrer la ceinture pour la saison prochaine

Le communiqué de presse complet de Gottéron 🇫🇷 Dans les coulisses, l’heure est depuis plusieurs semaines déjà à la planification du bouclement de la saison.

-

🇩🇪 Hinter den Kulissen laufen bereits seit einigen Wochen die Planungen für den Saisonabschluss am 30. April 2021

- https://t.co/ZBe9NhBRPU pic.twitter.com/b85i4EpIhv — Fribourg-Gottéron (@FrGotteron) April 27, 2021

⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Le Liverpool FC a lui aussi des problèmes de trésorerie... Comme d'autres grands clubs européens, Liverpool a vu ses comptes être péjorés par la pandémie de coronavirus. Les pensionnaires d'Anfield Road ont annoncé une perte avant impôts de 46 millions de livres (58,4 mio de francs) pour l'exercice 2019/2020, plombé par le Covid. Par comparaison, les Reds avaient dégagé un bénéfice de 42 mio de livres lors de l'exercice précédent.

Langnau tient son premier étranger pour la prochaine saison

Alexandre Grenier est de retour en Suisse. L'attaquant québécois, passé par Lausanne en 2020, a signé pour une saison avec Langnau. Après deux ans passés à Iserlohn en première division allemande et une pige de dix matches avec le LHC (8 points), Grenier (29 ans) va donc découvrir l'Emmental.

Image: KEYSTONE

Cette saison en Allemagne, il a inscrit 39 points en 35 parties. Il est le premier joueur étranger du contingent bernois pour la saison prochaine.

🏒 La bonne nouvelle du jour: remis de son cancer, Törmänen retrouvera le banc du HC Bienne

Antti Törmänen sera de retour sur le banc du HC Bienne dès le début du prochain exercice, et ça fait plaisir! Le co-président du Conseil d'administration du club seelandais, Patrick Stalder, a confirmé lundi la nouvelle. Pour rappel, Törmänen avait dû quitter son poste d'entraîneur en juillet dernier afin de soigner un cancer de la vésicule biliaire.

Bienne avait rapidement trouvé une solution en engageant Lars Leuenberger. La chimiothérapie à laquelle s'est soumis Törmänen a apparemment porté ses fruits. Le Finlandais a obtenu le feu vert de ses médecins et prendra donc les rênes du HC Bienne cet été. Lars Leuenberger ne sera par ailleurs pas son assistant.

La p'tite rumeur du matin ⚽🇨🇭 🇽🇰🇨🇭 Le contrat de l’international kosovar Benjamin Kololli avec le FC Zurich arrive à son terme. Il ne devrait pas être renouvelé.



Suite à cela, d’après plusieurs médias, il y aurait des chances qu’il retourne au Lausanne-Sport, club qu’il a quitté à l’été 2018.



[@sportch] pic.twitter.com/MaHvjJZ0Zv — Foot Suisse 🇨🇭 (@SuisseFoot) April 27, 2021

🏒 La Nati M18 commence bien son Mondial

L'équipe de Suisse M18 de hockey sur glace a idéalement démarré son championnat du monde à Plano au Texas. Dans la nuit de lundi à mardi, la sélection de Marcel Jenni s'est imposée 4-2 devant la Lettonie.

A big second period almost had @lhf_lv back for the comeback, but @SwissIceHockey held on for a 4-2 win. #U18Worlds



Read more https://t.co/UbDKAxQhcv pic.twitter.com/t9o9FNKY9U — IIHF (@IIHFHockey) April 27, 2021

Si la Suisse entend s'assurer une place en quarts de finale, elle devra battre la Biélorussie ce mardi soir dès 23h00. Viendront ensuite les parties face à la Suède et au Canada.

Pendant ce temps... La snowboardeuse Isabel Derungs dit stop Isabel Derungs en a fini avec le sport de compétition. La snowboardeuse freestyle zurichoise de 33 ans a annoncé sa retraite. Devenue maman, elle n'a plus le coeur à s'astreindre aux même séances d'entraînement qu'avant. Elle quitte le circuit avec un succès en Coupe du monde acquis il y a un peu plus de deux ans à Alpe de Siusi en slopestyle. Elle a fini 8e du slopestyle aux JO de Sotchi en 2014 et 5e aux Mondiaux de la Sierra Nevada en 2017.

Image: keystone

La Lazio était trop forte ce soir

L'AC Milan a perdu davantage qu'un match lundi soir sur le terrain de la Lazio (3-0). Les Rossoneri abandonnent la 2e place à l'Atalanta et glissent même hors du top 4 après la victoire de Naples sur le Torino (2-0). Cette défaite de son ex-dauphin rapproche toujours plus le leader, l'Inter Milan, de son premier scudetto depuis 2010.

Ajoie à une victoire de la promotion

Ajoie n'est plus qu'à une victoire de la promotion en National League! Les hommes du coach Gary Sheehan mènent 3-2 face à Kloten en finale des play-offs de Swiss League après leur succès (4-2) obtenu lundi sur la glace zurichoise.

Acquis grâce à un triplé de Reto Schmutz, le premier «break» réussi dans cette série pourrait bien être décisif. Ajoie aura l'occasion de décrocher le point du sacre mercredi soir à Porrentruy, où les Jurassiens ont jusqu'ici nettement dominé les Aviateurs dans le cadre de cette finale: ils s'y sont imposés 5-0 puis 4-0.

🏒 La sélection suisse pour le premier camp d'entraînement est connue

La préparation pour le Championnat du monde de hockey sur glace à Riga (21 mai - 6 juin) démarre dès mardi pour l'équipe de Suisse. Le sélectionneur Patrick Fischer a convoqué 24 joueurs, mais il doit composer sans Simon Moser (CP Berne), forfait pour ce Mondial. Cette pré-sélection nationale affrontera la Russie à Bienne les 30 avril et 1er mai. La liste des sélectionnés ⬇️

Morgen rückt die A-Nati erstmals ins Trainingscamp im Hinblick auf die WM in Riga ein. Im Aufgebot für die erste Vorbereitungswoche mit zwei Testspielen gegen Russland stehen 24 Spieler aus allen NL-Clubs, die nicht mehr im Playoff-Rennen sind.



Mehr dazu: https://t.co/GbrJVwIzMV pic.twitter.com/bPAMBvAna4 — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) April 26, 2021

⚽ La fédération italienne montre les dents

La Fédération italienne de football a adopté lundi une nouvelle règle: les équipes qui s'engageraient dans une compétition privée – non reconnue par la fédération transalpine, l'UEFA et la FIFA – ne pourront pas participer au championnat national.

La fédération réagit à la tentative de création d'une Super League. Pour rappel, trois clubs italiens faisaient partie du projet. L'Inter Milan a annoncé son retrait, mais la Juventus et l'AC Milan ont été moins clairs, prenant acte de l'échec de la formule sans préciser s'ils quittaient ou non ce projet.

⚽🇨🇭 Tous les clubs de Super League ont reçu leur licence

Les dix clubs actuellement en Super League (première division) ont reçu leur licence de jeu en première instance pour la saison prochaine. En Challenge League (deuxième division), seul le FC Schaffhouse n'a pas décroché son sésame. En cause: des raisons financières. Il peut encore faire recours. En Promotion League: Yverdon Sport, Rapperswil-Jona et Etoile Carouge sont les trois clubs qui ont reçu le feu vert en cas de promotion en Challenge League.

image: keystone

Cette année, contrairement à d'habitude, quasiment tous les clubs ont donc obtenu leur licence, et ce n'est pas un hasard: les exigences – notamment financières – pour acquérir le sésame ont été revues à la baisse, à cause de la crise du coronavirus.

Pendant ce temps... ⚽🇩🇪 Augsburg, le club de l'international suisse Ruben Vargas, a changé d'entraîneur pour les trois dernières journées de Bundesliga. Markus Weinziel remplace Heiko Herrlich. Augsburg est actuellement 13e de Bundesliga, à quatre points de la barre.

⛷️ Rahel Kopp dit stop

La Saint-Galloise Rahel Kopp met un terme à sa carrière dans le ski de compétition à 27 ans. L'ancienne championne du monde juniors du combiné en 2015 a pris cette décision après un long processus de réflexion qui a suivi sa rétrogradation du cadre A à C de Swiss-Ski.

«J'ai pu accomplir un rêve d'enfant dans lequel j'ai pu descendre les pistes de la Coupe du monde à travers le monde»

Kopp a débuté en 2013 en Coupe du monde et a disputé 80 courses au plus haut niveau. La Saint-Galloise a marqué des points dans toutes les disciplines. Elle va désormais se tourner vers des études en économie.

Image: KEYSTONE

🏒 Genève-Servette s'impose à Zurich

Les Aigles sont allés chercher une première victoire dans leur demi-finale des play-offs de National League contre Zurich. Ils se sont imposés 2-1 au Hallenstadion. L'homme fort côté genevois a été Henrik Tömmernes: l'attaquant suédois a inscrit un doublé (ouverture du score à la 37e minute et le 2-1 à la 48e). Les Servettiens tenteront de doubler la mise mardi aux Vernets, dans cette série qui se joue au meilleur des cinq matchs.

Image: KEYSTONE

🏒 Zoug gagne l'acte I contre Rapperswil

Les hockeyeurs de Suisse centrale ont battu les Saint-Gallois 6-1 lors du premier match de leur série de demi-finale des play-offs de National League. Prochain match: mardi à Rapperswil.

Image: KEYSTONE

⚽🇨🇭 Le FC Sion reste lanterne rouge

Les footballeurs valaisans ont perdu 2-1 dimanche à Berne contre le champion, Young Boys. Le but victorieux bernois a été inscrit par Siebatcheu à la 76e. Du coup, Sion est toujours dernier du classement, à trois points du 9e et barragiste, Vaduz.

Image: KEYSTONE

Le classement au soir du 25 avril rts

De son côté, Servette est allé battre Lugano 1-0 grâce à un penalty transformé par Valls à la 9e minute. C'est un bon résultat pour les Genevois qui reprennent la 3e place du classement. Après deux défaites consécutives contre Bâle et Sion – et 10 buts encaissés (!) – ce succès avec une cage inviolée fait du bien aux hommes d'Alain Geiger. Soulagé, l'entraîneur servettien s'est même mis à genoux et a embrassé la pelouse du Cornaredo dès le coup de sifflet final.

Image: KEYSTONE

Dans la dernière partie du jour, Lucerne a battu Zurich 3-1. Les Zurichois, désormais huitièmes, se rapprochent dangereusement de la zone de relégation.

🎾 Un 12e sacre à Barcelone pour Nadal

Rafael Nadal (ATP 3) s'est parfaitement repris après son élimination subie en quart de finale à Monte-Carlo. L'Espagnol a triomphé pour la 12e fois à Barcelone en s'imposant 6-4 6-7 (6/8) 7-5 devant le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5), non sans avoir écarté une balle de match dans une finale spectaculaire qui a duré 3h38.

La balle de titre, la célébration, les frissons ... 😍💪🏼🎾🇪🇸🏆 pic.twitter.com/WHEoccVBwL — Nadal_France 2️⃣0️⃣ 🏆 (@Nadal_Fr) April 25, 2021

Sacré à Monte-Carlo une semaine plus tôt, Stefanos Tsitsipas a subi un échec mortifiant, même s'il saura certainement s'en remettre. Le Grec de 22 ans s'est en effet procuré une balle de titre à 5-4 dans la manche décisive, sur le service adverse, après avoir lui-même écarté deux balles de match sur son engagement dans le deuxième set!

Un autre point impressionnant de Rafa Absolument QUE LUI pour faire ça ! 😍💪🏼🎾🇪🇸🏆pic.twitter.com/Ps4qhUS112 — Nadal_France 2️⃣0️⃣ 🏆 (@Nadal_Fr) April 25, 2021

Rafael Nadal se profile donc à nouveau comme grand favori pour remporter un... 14e (!) titre à Roland-Garros le mois prochain (24 mai - 13 juin).

Pendant ce temps à Belgrade 🎾 Matteo Berrettini s'adjuge le titre Impressionnant vainqueur de Novak Djokovic en demi-finale, Aslan Karatsev (ATP 28) n'a pas cueilli le titre à Belgrade. Le Russe, révélation de ce début de saison, s'est incliné 6-1 3-6 7-6 (7/0) devant l'Italien Matteo Berrettini (ATP 10) dimanche en finale sur la terre battue serbe. Le Transalpin a remporté son 4e titre sur le circuit ATP.

⚽ Petit tour d'Europe 🇫🇷Dans le match au sommet du championnat de France, Lille a réussi l'exploit de s'imposer 3-2 sur la pelouse de Lyon après avoir été mené 2-0. Les Lillois ont repris la tête du classement.



🇪🇸L'Atletico Madrid, battu 2-1 par l'Athletic Bilbao au Pays basque lors de la 32e journée, ne compte plus que deux points d'avance en tête du championnat d'Espagne sur Barcelone et le Real Madrid.



🇮🇹 L'Inter Milan, vainqueur samedi de Hellas Vérone 1-0, n'est plus qu'à un pas du titre de champion d'Italie. Le club lombard peut être sacré dès le week-end prochain. A cinq journées de la fin, il compte onze points d'avance sur l'Atalanta de Remo Freuler, 2e. Dimanche, l'Atalanta a battu Bologne 5-0, avec un but de Freuler.



⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City remporte la Coupe de la Ligue

Les Citizens ont gagné ce dimanche à Wembley leur quatrième Coupe de la Ligue consécutive – la huitième au total – en dominant Tottenham 1-0. La seule réussite de la partie a été inscrite par le Français Aymeric Laporte de la tête, en fin de match (82e minute).

Le but de Manchester City Man City gets the late go-ahead goal in the League Cup final from Aymeric Laporte!



City going for a fourth straight title in the competition and six of the last eight 🏆



(via @ESPNFC)pic.twitter.com/64iY7IqqVL — Planet Fútbol (@si_soccer) April 25, 2021

De quoi mettre City en confiance avant sa demi-finale aller de Ligue des Champions fixée mercredi à Paris face au PSG.

⚽🇪🇸 Le Barça revient à égalité avec le Real Le FC Barcelone est revenu à hauteur du Real Madrid, deuxième de Liga, après son succès 2-1 sur le terrain de Villarreal grâce à un doublé d'Antoine Griezmann dimanche lors de la 32e journée. Les Catalans n'ont pas manqué l'occasion de recoller à leurs rivaux madrilènes, qui n'ont pu faire mieux que 0-0 à domicile contre le Betis Séville samedi. Ils pourront même les dépasser en cas de victoire à domicile jeudi contre Grenade en match en retard. A nombre de matchs égal avec le Barça, l'Atlético reste leader pour deux points avant son déplacement à Bilbao dimanche soir (21h00).

⚽🇩🇪 Breel Embolo en forme 🔥 En Allemagne, Breel Embolo a connu un week-end faste avec le Borussia Mönchengladbach, vainqueur 5-0 de Bielefeld, 15e de Bundesliga. Le Bâlois a réussi un doublé. L'attaquant de 24 ans, qui avait fait surtout les gros titres pour une sortie nocture en temps de pandémie du coronavirus, a donc brillé avec ce doublé, son premier sous les couleurs du Borussia. Il a ouvert la marque dès la 6e minute et a inscrit le 4-0 à la 69e avec l'aide d'un autre international helvétique, Denis Zakaria. Yann Sommer et Nico Elvedi ont également été titularisés. Gladbach occupe le 7e rang du classement.

🚴‍♂️ Pogacar s'adjuge Liège-Bastogne-Liège

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté Liège-Bastogne-Liège, s'imposant au sprint devant ses quatre compagnons d'échappée. Le Slovène de 22 ans a devancé d'une demi-roue Julian Alaphilippe (2e). Deuxième de la Doyenne des classiques l'automne dernier, le Bernois Marc Hirschi s'est classé 6e à sept secondes de son coéquipier et lauréat.

#Replay 🎥 / #LBL 🇧🇪

🇸🇮 Tadej Pogacar (UAD) remporte la Doyenne des classiques en réglant au sprint un groupe de cinq coureurs dont les Français Alaphilippe et Gaudu. pic.twitter.com/E2d7qWFPZP — Renaud Breban (@RenaudB31) April 25, 2021

⚽🇮🇹 L'Inter à un succès du titre national

L'Inter Milan, délivrée par Matteo Darmian (76e) contre l'Hellas Vérone (1-0) dimanche, n'est plus qu'à une victoire de son premier scudetto depuis 2010. En revanche, la Juventus a encore déçu sur le terrain de la Fiorentina (1-1), dimanche lors de la 33e journée de Serie A. L'Inter compte provisoirement treize points d'avance sur le Milan AC (2e), en déplacement lundi soir chez la Lazio Rome et sur la Juve (3e), et quatorze sur l'Atalanta (4e), hôte de Bologne dimanche soir. Cet écart, à cinq journées de la fin, rend possible un sacre des Interistes dès le week-end prochain.

🖋️ | MATCH REPORT



E alla fine, di nuovo, arriva @DarmianOfficial 😜🙌



Il racconto di #InterVerona minuto per minuto ⤵️



⚫️🔵 #FORZAINTER ⚫️🔵 — Inter (@Inter) April 25, 2021

Pendant ce temps... ⚽🇫🇷 Anthony Racioppi et Dijon sont relégués en Ligue 2. Après une nouvelle défaite concédée à Rennes (1-5), les Dijonnais et leur gardien suisse ont scellé leur sort pour la saison prochaine. Ils la disputeront en deuxième division française.

La relégation de Dijon actée RTS

Baumann en bronze aux barres parallèles 🥉

Christian Baumann a offert à la Suisse sa troisième médaille dans les Européens de gymnastique de Bâle. L'Argovien a été crédité de 15,100 points aux barres parallèles et partage la 3e place avec l'Allemand Lukas Dauser.

Image: KEYSTONE

Le titre est revenu au Turc Ferhat Arican (15,300), l'argent au Russe David Belyavskiy (15,133). Deuxième Helvète en lice dans cette finale, Pablo Brägger s'est classé 7e avec 14,600 points.

Pas de finale au sol pour Giulia Steingruber

Sacrée samedi au saut, Giulia Steingruber renonce à disputer la finale du sol aux Européens de gymnastique de Bâle. La St-Galloise préfère ne prendre aucun risque à trois mois des JO de Tokyo. Giulia Steingruber «se consacre à la guérison complète de sa cuisse gauche et entame sa préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo», écrit la Fédération suisse (FSG) dans un tweet.

Finale au sol sans @GSteingruber

Giulia Steingruber renonce à la finale au sol des Championnats d'Europe à Bâle. La gymnaste Suisse se consacre à la guérison complète de sa cuisse gauche et entame sa préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo. #Basel2021 @RTSsport pic.twitter.com/SWoXyNQR4I — Schweiz. Turnverband (@swissgymnastics) April 25, 2021

La médaillée de bronze des Jeux de Rio 2016 souffre d'une déchirure musculaire, qui l'avait contrainte à renoncer à la finale du concours général.

🏒🇺🇸 Un 7e succès de suite pour Fiala et le Wild

Minnesota a décroché samedi son ticket pour les play-offs de NHL. Vainqueur 6-3 des Sharks en Californie, le Wild est la troisième équipe de la Division Ouest à se qualifier pour les séries après les Vegas Golden Knight et l'Avalanche du Colorado.

Kevin Fiala with his 17th of the year! Fiala tallies at the end of the 2nd, 4-0 Wild!#mnwild pic.twitter.com/kknr8Ema4I — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) April 25, 2021

Kevin Fiala fut l'un des grands artisans de cette septième victoire d'affilée du Wild. L'attaquant saint-gallois a réussi un but - son 17e dans ce championnat - et un assist pour porter son total de la saison à 32 points, dont 6 dans ses quatre dernières sorties.

Duplantis lance sa saison avec 5m90

Le sauteur à la perche suédois Armand Duplantis a entamé sa saison en plein air en réalisant 5m90 samedi dans le stade de l'université d'Etat de Louisiane à Bâton Rouge. L'Américain Fred Kerley a pour sa part signé à Miami le meilleur chrono de la saison sur 100 m en 9''91.

Image: keystone

Auteur d'un saut à 6m10 cet hiver en salle, Armand Duplantis a passé 5m90 à sa deuxième tentative. Le vice-champion du monde 2019, grand favori à 21 ans pour le titre olympique cet été à Tokyo, a ensuite tenté 6m00 mais a stoppé son concours après son premier échec.

Les duos suisses de beachvolley éliminés avant les quarts de finale

Les paires helvétiques en lice dans le deuxième des trois tournois du World Tour organisés à Cancun n'ont pas signé d'exploit. Les duos Mirco Gerson/Adrian Heidrich et Tanja Hüberli/Nina Betschart ont été sortis au stade des 8e de finale. Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré et Florian Breer/Marco Krattiger sont, eux, sortis dès les 16e de finale.

Image: KEYSTONE

Qualifiés directement pour les 8e de finale, Mirco Gerson et Adrian Heidrich se sont inclinés 15-8 au troisième set face au duo qatari Cherif Younousse/Ahmed Tijan, tête de série no 10.

🏒 Ajoie égalise en finale de Swiss League

Le HC Ajoie ne cède pas de terrain dans la finale des play-offs de Swiss League. Samedi soir, les hockeyeurs jurassiens ont battu Kloten 4-0 lors du 4e match de la série. Du coup, c'est 2-2 entre ces deux équipes.

Image: KEYSTONE

Arnaud Schnegg a ouvert le score à la 10e minute. Les hommes de Gary Sheehan ont fait la différence dans le troisième tiers-temps: Philip-Michaël Devos a doublé la mise à la 41e, Steven Macquat (à 4 contre 5) à la 50e et Ueli Huber à la 52e ont salé l'addition, face à des Zurichois bien décevants. Les deux équipes se retrouveront lundi à Kloten pour le cinquième acte.

⚽🇨🇭 Festival de buts à la Tuilière

Le Lausanne-Sport et le FC Bâle ont fait match nul 3-3 samedi soir dans la capitale vaudoise, lors de la 31e journée de Super League. Les footballeurs lausannois peuvent avoir des regrets: ils ont mené 2-0 à la 29e minute, puis 3-2 à la 82e. Valentin Stocker a égalisé pour les Rhénans trois minutes plus tard.

Image: KEYSTONE

Avec ce point récolté à la Tuilière, Bâle conserve sa deuxième place du classement. Lausanne, désormais quatrième, a grappillé un rang en passant devant Servette.

Le classement au soir du 24 avril image: rts

Pendant ce temps... ⚽🇪🇸 Le Real Madrid a égaré deux points précieux en Liga lors de la 33e journée, en concédant le nul 0-0 à domicile face au Betis Séville. Le club merengue compte ainsi deux longueurs de retard sur le leader, l'Atlético Madrid, qui se déplacera dimanche soir à Bilbao.

Le classement de la Liga au soir du 24 avril image: rts

🎾 Karatsev crée la surprise contre Djokovic à Belgrade

Le numéro 1 mondial Novak Djokovic a été battu en demi-finale de «son» tournoi samedi à Belgrade par le Russe Aslan Karatsev (28e joueur mondial). Le demi-finaliste surprise du dernier Open d'Australie s'est imposé en trois manches, 7-5 4-6 6-4. Le Russe de 27 ans a donc pris sa revanche sur le Serbe, qui l'avait battu à Melbourne en février.

Image: keystone

Pour «Djoko», c'est une deuxième déconvenue après sa défaite prématurée la semaine dernière en 8e de finale du tournoi de Monte-Carlo. En finale à Belgrade, Karatsev jouera contre le vainqueur du duel entre l'Italien Matteo Berrettini et le Japonais Taro Daniel.

⚽ Un bol d'air pour le FC Saint-Gall

Saint-Gall respire mieux! Les Brodeurs ont gagné samedi soir le match de la peur contre Vaduz 1-0 lors de la 31e journée de Super League. Désormais sixièmes du classement, ils ont pris quatre points d'avance sur le club liechtensteinois, 9e et barragiste. Ce duel entre mal classés s'est décidé sur un coup du sort: sur un coup franc rapidement botté par Görtler, une mésentente entre le défenseur de Vaduz Schmied et son gardien Büchel a profité à Adamu, qui a pu marquer dans le but vide (26e).

Image: KEYSTONE

Saint-Gall a ainsi mis fin à une longue série de huit rencontres sans victoire en championnat. Vaduz (9e/33 points) reste en position de barragiste, avec trois longueurs d'avance sur Sion.

🏀 Les basketteuses d'Elfic Fribourg à un succès du titre national

Elfic Fribourg se retrouve à un succès du titre. Samedi, l'équipe du coach Romain Gaspoz s'est en effet imposée 56-52 à Winterthour et mène ainsi 2-0 dans cette finale des play-offs de LNA, une série jouée au meilleur des cinq matchs.

Image: KEYSTONE

Les Fribourgeoises ont fait la différence dans le premier quart, remporté 24-8, mais les Zurichoises n'ont jamais abdiqué et sont même revenues à 52-52 à 2'12 de la fin de la rencontre. Elifc a néanmoins réussi à reprendre les commandes grâce à un lancer franc d'Alexis Jones et trois de Marielle Giroud. Le troisième match de la finale aura lieu mercredi 28 avril à Fribourg.

🏀 Le Fribourg Olympic vise encore la deuxième place

Vainqueur 100-61 de Boncourt à Saint-Léonard, le Fribourg Olympic peut toujours espérer décrocher la deuxième place, à une journée de la fin de la saison régulière du championnat de LNA messieurs. Toutefois, les hommes de Peter Aleksic devront battre les Starwings Bâle au cours de la dernière journée et compter sur une victoire de Monthey face à Massagno, actuellement deuxième.

Le classement au soir du 24 avril image: rts

Contre les Jurassiens, Olympic n'a pas connu de difficultés notoires pour s'imposer. Les basketteurs fribourgeois ont fêté leur sixième victoire de suite en championnat.

Dans les autres matchs de LNA ce samedi:

Le leader, les Lions de Genève , s'est facilement imposé face à la lanterne rouge Nyon 90 à 48

, s'est facilement imposé face à la lanterne rouge 90 à 48 Monthey a gagné 83-76 sur le parquet d'Union Neuchâtel

⚽🇩🇪 Le Rekordmeister pas encore champion

Le Bayern Munich doit encore patienter avant de décrocher son 31e titre de champion d'Allemagne. Les Bavarois, qui auraient été sacrés en cas de succès, ont perdu 2-1 à Mayence lors de la 31e journée. Mayence a marqué en première mi-temps par Burkardt (3e) et Quaison (37e). Malgré le retour de Lewandowski, le leader a fait preuve d'un gros manque d'imagination en attaque et a peiné à se créer des occasions, même si le Polonais a fini par trouver la cible au bout des arrêts de jeu (94e).

Image: keystone

Le RB Leipzig, qui recevra Stuttgart dimanche, aura l'occasion de revenir à sept longueurs du Bayern en cas de victoire. Dans un duel direct dans la course aux places en Ligue des champions, le Borussia Dortmund (avec les Suisses Hitz et Akanji) a obtenu un succès important en allant gagner 2-0 sur la pelouse de Wolfsburg (avec Mehmedi dès la 81e). Le Norvégien Haaland a inscrit les deux buts pour le BVB (12e/68e).

🥇 L'or au saut de cheval pour Giulia Steingruber...

La gymnaste suisse Giulia Steingruber n'a laissé que des miettes samedi à ses adversaires au saut de cheval. La Saint-Galloise s'est imposée sur cet engin à l'occasion des Championnats d'Europe à Bâle. Il s'agit de son sixième titre européen, le quatrième au saut après 2013, 2014 et 2016.

Image: keystone

... et l'argent pour Benjamin Gischard 🥈

Le Bernois Benjamin Gischard a terminé deuxième du concours au sol de ces mêmes Championnats d'Europe à Bâle. Le gymnaste d'Herzogenbuchsee a réalisé un exercice parfait, récompensé d'une note de 14,966 points. C'est la première médaille individuelle pour le gymnaste suisse (25 ans) dans des Championnats d'Europe. Ce samedi, il a seulement été devancé par le vainqueur du concours général, le Russe Nikita Nagornyy.

Image: KEYSTONE

⚽🇩🇪 Vargas buteur en vain

Cologne revient à la 16e place de la Bundesliga grâce à sa victoire vendredi 3-2 à Augsbourg. L'international suisse Ruben Vargas a inscrit, en vain, le deuxième but des locaux. Si le classement reste comme ça, Cologne disputera le barrage – face au 3e de deuxième division – pour ne pas descendre.

⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool perd deux points en toute fin de match

Liverpool a égaré deux points qui risquent de lui coûter très cher dans la course au top 4 de Premier League. Les Reds ont concédé un improbable nul 1-1 à domicile contre Newcastle. Sans Xherdan Shaqiri, resté sur le banc, Liverpool a rapidement ouvert le score par Salah (3e). Ensuite, malgré plusieurs occasions nettes, les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas su faire le break. Ils ont été punis en fin de match, avec l'égalisation de Willock à la 95e. Peu avant, la VAR avait refusé un premier but des Magpies pour une main de Wilson (92e).

Les meilleurs moment de Liverpool-Newcastle Vidéo: YouTube/Premier League FC

Watford remonte en Premier League Après Norwich, promu depuis quelques jours, Watford a aussi obtenu son billet pour la Premier League. Les Hornets ont assuré leur retour dans l'élite en battant Millwall 1-0. Norwich et Watford avaient été relégués de la Premier League au terme de la saison dernière. Le troisième billet sera déterminé après les barrages de fin de saison, qui réuniront les clubs classés de la 3e à la 6e place du championnat de deuxième division.

🏒 Le LHC en vacances

Le parcours du Lausanne HC en play-offs est terminé. Les Vaudois sont tombés vendredi devant Zurich en quarts de finale avec une série perdue 4-2 et un sixième acte conclu sur le score de 3-0 en faveur du «Z». Comment tout perdre en 52 secondes? A cette question, le LHC peut répondre très facilement: en faisant deux bourdes individuelles.

ZSC Lions 3⃣-0⃣ Lausanne HC



C'est terminé pour nos Lions qui s'inclinent 4-2 dans cette série face aux ZSC Lions.



Merci pour votre soutien tout au long de la saison pic.twitter.com/4OZBVPkzG3 — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) April 23, 2021

La première est celle du défenseur vaudois Aurélien Marti, coupable d'une mauvaise relance. Axel Simic, passé par le mouvement juniors du LHC et mis de côté par le coach Rikard Grönborg ces dernières semaines, en a profité et a joué habilement pour servir Hollenstein (33e, 1-0). La deuxième part de la crosse de Denis Malgin. L'attaquant lausannois a tenté une feinte dangereuse dans sa zone de défense. Ratée, elle a offert un boulevard Zurichois, qui ont fait bonne usage de l'offrande. Zurich affrontera Genève en demi-finales des play-offs.

Zoug élimine le champion en titre Berne

Le CP Berne ne refera pas son coup de 2016. Cette année-là, les Ours avaient remporté le titre de champion après avoir terminé seulement 8e de la saison régulière. Durant cet exercice 2020-2021 laborieux, ils ont terminé 9e et ont dû sortir Davos en pré play-offs pour avoir le droit de défier Zoug en quarts de finale des play-offs. Après avoir accroché le vainqueur de la saison régulière, les Bernois sont partis, eux aussi, en vacances vendredi soir. Ils ont perdu chez eux 1-0 contre les Zougois. La seule réussite de ce match a été inscrite par Jérôme Bachofner à la 38e minute.

Le but zougois Vidéo: YouTube/MySports

Du coup, Zoug a remporté la série 4-2. Les hockeyeurs de Suisse centrale affronteront l'invité surprise Rapperswil en demi-finale dès dimanche soir.

⚽🇨🇭 Chiasso revient à un point de Xamax

Neuchâtel Xamax ne compte plus qu'un point d'avance sur la lanterne rouge Chiasso à cinq journées de la fin de la saison de Challenge League. Les Rouge et Noir se sont inclinés 3-0 à Schaffhouse vendredi, alors que les Tessinois ont battu Stade Lausanne-Ouchy 2-1.

Xamax a sombré après l'expulsion de Mveng (75e) pour subir une troisième défaite au cours de ses quatre dernières sorties. Schaffhouse a inscrit le 2-0 sur le penalty consécutif à la faute de Mveng – Pollero se faisant justice lui-même – et a scellé le score dans les arrêts de jeu.

Joana Heidrich toujours «positive»

La beachvolleyeuse Joana Heidrich s'est remise du coronavirus, dont elle a souffert au début du mois d'avril. Mais les tests récents qu'elle a effectués montrent toujours des résultats positifs en raison d'une charge virale accrue.

Image: keystone

La Zurichoise et sa partenaire Anouk Vergé-Dépré doivent donc également renoncer au deuxième des trois tournois du World Tour programmé à Cancun au Mexique.

Brägger 5e du concours général

Pablo Brägger a décroché une belle 5e place dans le concours général de gymnastique des Européens de Bâle, remporté par Nikita Nagornyy. Deuxième Suisse en lice, Christian Baumann a terminé au 23e et dernier rang. Qualifié en 5e position, Pablo Brägger a échoué à plus de 2,5 points (2,599) de la troisième marche du podium occupée par l'étonnant lllia Kovtun (84,864 points).

Image: KEYSTONE

⚽ Giggs ne dirigera par le Pays de Galles

Le sélectionneur du Pays de Galles Ryan Giggs ne dirigera pas l'équipe galloise pendant l'Euro (11 juin - 11 juillet), a annoncé la Fédération galloise de football (FAW).

Image: keystone

L'ancien joueur de Manchester United est officiellement poursuivi en justice pour des faits de violences sur deux femmes. Pour rappel, le Pays de Galles affrontera la Suisse dans le groupe A le 12 juin.

🎾 Nadal et Djokovic dans le dernier carré

Respectivement en lice à Barcelone et à Belgrade, Rafael Nadal (ATP 3) et Novak Djokovic (ATP 1) se sont tous deux qualifiés en deux sets pour les demi-finales. L'Espagnol a donc rectifié le tir, lui qui avait lâché un set dans ses deux matches précédents.

Image: keystone

Sacré à onze reprises sur la terre battue catalane, il s'est imposé 6-1 6-4 dans le duel de gauchers qui l'opposait à Cameron Norrie (ATP 68). Le Majorquin a connu des hauts et des bas, concédant notamment un break alors qu'il menait tranquillement 6-1 4-3. Mais il monte en puissance durant ce tournoi.

🎾🇫🇷 Paire, puni, n'ira pas aux JO

Le tennisman Benoît Paire a été écarté d'une éventuelle sélection en équipe de France pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. La raison: un comportement jugé inadmissible par la Fédération française de tennis. Le tennisman est tricolore est coutumier des coups de sang sur les courts et des déclarations polémiques en dehors.

Une partie de son «œuvre» Vidéo: YouTube/Benoit Paire Tv

Steingruber renonce Giulia Steingruber (27 ans) a renoncé à s'aligner en finale du concours général des Européens de Bâle. La St-Galloise a pris cette décision en raison de douleurs musculaires à la cuisse gauche.Faisant preuve de prudence, la championne d'Europe du concours complet 2015 veut ainsi préserver ses chances de médaille pour les finales de samedi au saut de cheval et dimanche au sol.

Arbitre, changement!

L'UEFA a écarté Bilbao et Dublin des villes prévues pour l'Euro, faute de garanties sur l'accueil de spectateurs. Séville reprendra les matches prévus au Pays basque. Ceux qui devaient avoir lieu à Dublin seront partagés entre Saint-Pétersbourg et Londres.

Image: Keystone

Déjà repoussé d'un an en raison de la pandémie, le tournoi (11 juin-11 juillet) se déroulera finalement dans onze villes à travers onze pays: Munich, sur la sellette, a été confirmée et accueillera bien le choc Allemagne-France le 15 juin, alors qu'il ne restait plus de doute sur Bakou, Rome, Bucarest, Glasgow, Copenhague, Budapest et Amsterdam.

Ante Kostelic arrête 🙋‍♂️

Le papa et entraîneur des champions Ivica et Janica, membre influent de la Fédération croate et du Cirque blanc, prend sa retraite à l'âge de 82 ans. «Il est l’homme qui a placé la Croatie sur la carte du ski alpin», lui rend hommage Skiactu.ch, rappelant qu'Ante Kostelic était «un entraîneur atypique qui n’hésitait pas à jouer avec les limites du règlement pour tracer des parcours de slalom parfois extrêmes».

Le LHC réclame une sanction plus dure Le Lausanne HC a déposé un recours contre la décision de la National League concernant Sven Andrighetto (Zurich Lions), suspendu pour un match. Le club vaudois estime que la sanction est trop légère. Andrighetto avait écopé d'une pénalité de match et d'une suspension pour l'acte VI des quarts de finale des play-off après une charge à la tête contre Charles Hudon lors du cinquième match mercredi.

Kloten reprend l'avantage

Kloten a repris l'avantage (2-1) dans la finale des play-off de Swiss League qui l'oppose à Ajoie au meilleur des sept matches. Les Aviateurs se sont imposés 2-0 sur leur glace lors de l'acte III. Malmené (5-0) deux jours plus tôt à Porrentruy où Juraj Simek (suspendu jeudi) avait asséné une vilaine charge à la tête de Bastien Pouilly en fin de partie, Kloten a cette fois-ci maîtrisé son sujet.

L'Atlético Madrid reprend la 1ère place

L'Atlético Madrid a repris la tête de la Liga jeudi soir, avec trois points d'avance sur le Real Madrid. Les «Colchoneros» ont dominé le promu Huesca 2-0 lors de la 31e journée de Liga.

Sion respire encore

Le cœur sédunois bat encore. Au Stade de Genève, les Valaisans ont réussi à ramener ces trois points si importants dans leur quête du maintien en Super League en battant Servette 5-3. Sion demeure accroché à sa 10e et dernière place, mais n'accuse plus que trois longueurs de retard sur le 9e et barragiste Vaduz et quatre sur St-Gall (8e).

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵



QUEL MATCH 🤯



Auteurs d’une deuxième mi-temps incroyable, les Valaisans remportent le derby ✅#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/WxG4Djul5R — FC Sion (@FCSion) April 22, 2021