Real-Liverpool à Madrid +++ Wölfli fidèle à YB



Real-Liverpool à Madrid +++ Wölfli fidèle à YB

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Zoug Academy ne jouera plus en Swiss League dès 2022

Les jeunes hockeyeurs de la Zoug Academy disputeront leur dernière saison en deuxième division nationale en 2021/2022. Le club de Suisse centrale a décidé de retirer son équipe réserve dans une année. Il avait même songé à le faire dès la fin du présent exercice.

Pour rappel, la fédération suisse va opérer une réforme de la formation d'ici 2022. Elle veut créer un championnat U22 (la catégorie la plus haute actuellement est les U20). Pour notre collègue Klaus Zaugg (voir l'article ci-dessous), cette initiative aura des conséquences très négatives pour le hockey helvétique, avec notamment la disparition des équipes réserves en Swiss League.

Zoug cherche désormais une alternative pour former au mieux ses jeunes talents.

🎉🎉 Un semblant de normalité à Madrid

Un quart de finale de Ligue des champions dans un stade d'entraînement, sans aucun spectateur: pareil décor pour un match de ce niveau était tout simplement inimaginable il y a un peu plus d'une année. Et pourtant, on s'y est habitué à cause de la pandémie de Covid-19 et on devrait même s'en réjouir ce mardi. Parce que oui, ce duel aller fixé le 6 avril entre le Real Madrid et Liverpool se jouera bel et bien dans la capitale espagnole. Au moins ça!

Image: keystone

L'Espagne va lever, à partir du 30 mars, les restrictions de voyage en provenance d'Angleterre. Du coup, pas besoin de s'exiler sur terrain neutre, comme ça a été plusieurs fois le cas précédemment dans la compétition. Les Merengue recevront les Reds au stade Alfredo Di Stéfano, leur enceinte de substitution pendant les travaux au Santiago Bernabeu.

Pendant ce temps... Cyclisme Le double champion du monde australien du contre-la-montre Rohan Dennis a remporté mardi la deuxième étape du Tour de Catalogne, un contre-la-montre de 18,5 km autour du Pla de l'Estany à Banyoles. Le Portugais Joao Almeida, 3e de l'étape, s'empare de la première place du classement général.

⚽ Une histoire d'amour qui se prolonge à YB 🟡⚫

22 ans avec le maillot de Young Boys, 380 matchs de Super League dans la cage bernoise: l'idylle entre le club bernois de football et son ancien gardien Marco Wölfli se poursuit. Le Soleurois de 38 ans travaillera dès le mois prochain à 50% dans le département sponsoring de YB. Il s'occupera de la prise en charge de la clientèle et représentera le club lors des événements et congrès au Wankdorf.

Marco Wölfli a rangé ses gants en septembre dernier. L'ancien international helvétique a remporté trois titres de champion suisse avec Young Boys.

Nygren se plaît à Davos

Le Hockey Club Davos a réussi un joli coup: prolonger de trois ans le contrat de son défenseur suédois Magnus Nygren, l'un des joueurs les plus performants et charismatiques de l'équipe grisonne. Le Scandinave de 30 ans sera davosien jusqu'au printemps 2024. Nygren est arrivé dans l'Est de la Suisse en été 2017. Le HCD était alors sous les ordres du «mage » Arno Del Curto.

Image: KEYSTONE

Cesare Prandelli ne verra plus la vie en violet

L'entraîneur italien de football a donné sa démission ce mardi à la Fiorentina. Le club de Florence n'est que 14e de la Serie A. Il a perdu dimanche à domicile contre le Milan AC (2-3), son 13e revers en 28 matchs cette saison.

keystone

L'ancien sélectionneur de la Squadra azzurra n'aura passé que quatre mois sur le banc de la Viola. Il était arrivé le 9 novembre dernier.

Leverkusen remplace son Bosz

Le Bayer Leverkusen a actionné le couperet ce mardi. Le club allemand de football – 6e du championnat à 21 points du leader, le Bayern Munich – a démis de ses fonctions son entraîneur néerlandais Peter Bosz. En cause: les mauvais résultats actuels des «rouge et noir». Ils ont gagné seulement un de leurs onze derniers matchs de Bundesliga. La défaite 3-0 dimanche sur la pelouse de Hertha Berlin a été celle de trop.

Image: keystone

Pour rappel, Young Boys a profité de ce coup de mou de Leverkusen – encore premier de Bundesliga en décembre – en sortant les Allemands en Europa League le mois dernier. Le Bayer a déjà trouvé un remplaçant à Peter Bosz. Il s'agit de Hannes Wolf, jeune entraîneur de 39 ans en provenance de la Fédération allemande (DFB). Il entraînait les U18 de la Mannschaft.

Elisabeth Gerritzen règne sur Verbier

Sous le soleil et dans un paquet de poudreuse, la skieuse lausannoise a remporté l'Xtreme pour la deuxième fois après 2019. Elle était la seule représentante helvétique de cette finale du Freeride Wolrd Tour, hommes et femmes confondus, et elle a décidé de ne rien laisser à la concurrence internationale: avec vingt petits d'avance sur la Norvégienne Hedvig Wessel, Elisabeth Gerritzen met encore la main sur le titre mondial.

Juan Martin del Potro, modèle d'abnégation

Quand il n'est pas là, le tennis n'a pas la même saveur. Capable de battre tout le monde quand il est dans un grand jour, Juan Martin del Potro manque au Circuit. Des tatanes en coup droit, des émotions, du spectacle: quand l'Argentin joue, il se passe toujours quelque chose.

Image: keystone

Blessé depuis 2019, le vainqueur de l'US Open 2009 va subir la... huitième intervention chirurgicale de sa carrière, la quatrième au genou droit. Son objectif: disputer les Jeux olympiques de Tokyo cet été.

«Je n'arrêterai pas d'essayer»

Juan Martin del Potro a encore eu quatre opérations aux poignets. Il a été médaillé de bronze aux Jeux de Londres 2012 et d'argent aux Jeux de Rio 2018.

Grosso a trouvé un autre Totomat Fabio Grosso n'a pas tardé à rebondir après son départ du FC Sion. Le Champion du monde 2006 s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec Frosinone, 11e de la Serie B.

Bonjour et bon café!

Décès d'Elgin Baylor, légende des Lakers et de la NBA

Une légende du basket est décédée lundi à l'âge de 86 ans. Elgin Baylor, qui a disputé huit finales entre 1958 et 1971 sous les couleurs des Los Angeles Lakers, sans jamais en gagner une seule. Elgin Baylor est mort paisiblement, entouré de sa femme Elaine et de sa fille Krystal, a précisé la franchise de Los Angeles qui a annoncé son décès.

Image: AP

En football, la communication c'est la base

Surprenant. L'attaquant du Bayern Munich Eric Maxim Choupo-Moting ne participera pas aux deux prochains matchs du Cameroun. Une blessure? Une dent contre le sélectionneur? Un manque d'envie? Rien de tout ça. La fédération camerounaise a tout simplement foiré. Au lieu d'envoyer un mail de convocation à l'attaquant de 31 ans, elle s'est adressé ce courrier numérique à... elle-même.

Eric Maxim Choupo-Moting n'a donc jamais reçu sa convocation. Le sélectionneur du Cameroun, Antonio Conceicao, pensait que l'ex-joueur du PSG n’avait pas répondu à l'invitation.

Du coup, il ratera les deux prochains matchs des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Le Cameroun ira affronter le Cap-Vert vendredi et recevra le Rwanda le mardi suivant. Les Lions indomptables sont premiers de leur groupe, six points devant leur dauphin, le Mozambique.

Becir même pas le banc

Coup dur pour Becir Omeragic. Le Genevois ne pourra pas honorer sa sélection avec l'équipe de Suisse de football pour les trois prochains matchs. Le défenseur central de 19 ans s'est blessé dimanche lors de la lourde défaite de son équipe 4-0 à Berne face aux Young Boys. Il souffre de la cuisse droite.

Image: KEYSTONE

Pour le remplacer, le sélectionneur Vladimir Petkovic a changé ses plans en appelant le milieu offensif de Young Boys Christian Fassnacht. Pour rappel, la Nati jouera ses deux premiers matchs de qualifications pour le Mondial 2022 jeudi en Bulgarie et dimanche à Saint-Gall contre la Lituanie. Toujours dans la cité de Suisse orientale, les Helvètes affronteront le Canada en amical le mecredi 31 mars.

La Coupe est (presque) pleine

Outre le championnat, il y aura bel et bien un autre trophée de prestige à aller chercher cette saison pour les footballeurs suisses. L'Association suisse de football (ASF) a annoncé ce lundi que la Coupe de Suisse se poursuivrait selon les plans initiaux. Soit avec – presque toutes – les équipes amateures encore en lice, qui n'ont pourtant pas le droit de poursuivre leur saison à cause du Covid-19.

Image: rts

Le FC Monthey (2e ligue interrégionale) et le FC Vevey United (1ère ligue) ont obtenu respectivement des cantons du Valais et de Vaud une autorisation spéciale pour s'aligner. En huitièmes, les Chablaisiens recevront Lugano le mercredi 7 avril. Le même soir, les joueurs de la Riviera accueilleront Servette, pour un duel qui sentira bon les années 80 quand ces deux formations s'affrontaient en LNA.

Malheureusement pour lui, le FC Soleure a dû déclarer forfait pour sa partie contre le SC Kriens. Les Soleurois n'ont pas adressé une demande pour pouvoir disputer ce huitième de finale.

Les Suisses manieront l'épée à Tokyo Escrime Les épéistes suisses ont atteint leur grand objectif lors de la manche de Coupe du monde à Kazan (Russie): ils se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Ils ont décroché leur billet grâce à leur qualification en quarts de finale et aux défaites d'autres équipes. Les Helvètes affronteront la Russie mardi matin. Autre conséquence positive: la Suisse pourra aligner trois escrimeurs en individuel lors de ces prochains JO.

Cyclisme Le jeune Danois Andreas Kron (Lotto-Soudal) a surpris en remportant au terme d'un final inattendu la 1ère étape du Tour de Catalogne. Une étape longue de 178,5 km avec départ et arrivée à Calella et deux cols au programme, un de 2e et un de 1ère catégorie.

Une première en Angleterre

Le football féminin est en plein essor, et les accords conclus ce lundi sur les droits TV en Angleterre en sont la preuve. Ils ont été signés entre la Fédération anglaise et les chaînes Sky Sports et la BBC.

Sky Sports diffusera 44 matchs féminins de première division anglaise par saison, 22 pour la BBC.

féminins de première division anglaise par saison, pour la BBC. L'accord porte sur trois ans et il s'élève à environ 9 millions de francs suisses par an.

et il s'élève à environ C'est la première fois que les droits du football féminin anglais sont vendus séparément de ceux du football masculin. Les 12 clubs dames de l'élite toucheront une part des revenus. Les équipes de 2e division bénéficieront également de cet accord, qui prévoit que 25% des revenus leur seront reversés.

