Succès pour Odermatt, revivez la descente +++ Moser championne d'Europe



Image: sda

Sport en direct

Lara Gut-Behrami 9e à Jasna +++ Succès pour Odermatt, revivez la descente

Vlhova s'impose et revient sur Gut-Behrami au général de la Coupe du monde

Petra Vlhova revient sur Lara Gut-Behrami au général de la Coupe du monde. En remportant le géant de Jasna, la Slovaque n'est plus qu'à 36 points de la Tessinoise, 9e dimanche.

Lara Gut-Behrami finit 9e Vidéo: RTS

Bien moins à l'aise que lors de ses dernières sorties dans la discipline et notamment son titre à Cortina, Lara Gut-Behrami est rentrée dans le rang dans une station slovaque qui n'avait d'yeux que pour sa championne Petra Vlhova. Même à huis clos, les encouragements des bénévoles ont semblé donner des ailes à la longiligne Slovaque. Deuxième sur le tracé initial, Vlhova s'est finalement imposée devant la Néo-Zélandaise Alice Robinson et Mikaela Shiffrin.

Petra Vlhova s'impose à domicile Vidéo: RTS

Marco Odermatt totalement relancé

Marco Odermatt a réalisé une démonstration dans le super-G de Saalbach. Le Nidwaldien de 23 ans a devancé de 0''62 l'étonnant Matthieu Bailet (2e) et de 0''81 Vincent Kriechmayr pour cueillir son troisième succès en Coupe du monde, le deuxième de la saison. Justin Murisier a décroché un superbe cinquième rang.

La course en image Vidéo: RTS

Déjà impressionnant la veille en descente (cinquième, son meilleur résultat dans la discipline), Marco Odermatt s'est régalé sur un parcours pourtant tracé pour son rival Alexis Pinturault.

«Marco Odermatt est vraiment dans une bonne forme, il reste un gros client. Au classement général, ça se resserre»

Le jeune prodige a d'ailleurs largement battu son aîné français, 15e à 2''10, et n'accuse plus que 81 points de retard au général de la Coupe du monde, où il est totalement relancé. Il a encore retardé le sacre de Vincent Kriechmayr en super-G et se replace au deuxième rang du classement de la spécialité à 83 points de l'Autrichien, à qui une place dans le top 15 à Lenzerheide suffira pour s'assurer le globe.

Décevant dans des Mondiaux où il s'était peut-être mis trop de pression, Marco Odermatt a donc réagi en champion. Il a déjà amassé 969 points cet hiver!

Angelica Moser prend son envol

La perchiste a obtenu une superbe médaille d'or aux championnats d'Europe en salle de Torun, où la Suisse a emmené la plus imposante délégation de son histoire. Angelica Moser a franchi une barre à 4,75 m pour pulvériser son record personnel (4,66 m).

Le saut de la victoire Vidéo: RTS

Après avoir raflé presque tous les titres chez les jeunes, la perchiste de 23 ans s'impose chez les grandes. Désormais aidée par Nicole Büchler, mais aussi par sa mère, ancienne heptathlète, Angelica Moser a visiblement franchi un cap psychologique puisqu'elle est longtemps restée bloquée aux environs de 4,65 m. La voilà désormais à cinq centimètres du record de son entraîneur Nicole Büchler, qui date de 2016.

Le Robertmeister du Rekordmeister

Le Bayern a complètement raté son début de match en encaissant deux buts de Erding Haaland, le jeune attaquant vedette du Borussia Dortmund, après neuf minutes. Mais le Rekordmeister est une machine à gagner et il possède, lui, un vieil attaquant vedette: Robert Lewandowski, 32 ans, a encore remis le Bayern à l'endroit (4-2) en inscrivant trois buts.

Tous les buts du Klassiker Vidéo: YouTube/3 David 144

Au classement, l'équipe munichoise, non sans donner quelques signes d'usure (déconcentrations, coups de fatigue), reste leader avec deux points d'avance sur Leipzig, également vainqueur (3-0 à Fribourg).

Coucou, voilà Servette

Après sa victoire à St-Gall mercredi, Servette en a ajouté une deuxième, et pas des plus moches, face au FC Bâle (2-1). Les Genevois ont marqué par Kyei (62e) et Ondoua (71e) avant que Cabral (meilleur buteur de Super league avec treize unités) ne remette de l'ambiance en inscrivant un penalty dans les arrêts de jeu. Devinez quoi? Servette est deuxième du classement. Si!

Image: KEYSTONE

Cette fois, Sion est bon dernier

Sion est officiellement le cancre de Super League depuis que Vaduz a pris un point sur la pelouse de Young Boys (1-1). Les Valaisans auront l'occasion de sauver la face à Lausanne dimanche (16 h); ou pas.

Apparemment, il y a plus de mouvement sur le site du @FCSion que sur le terrain https://t.co/vk6cDiy3kl — Daniel Visentini (@DanielVisentini) March 5, 2021

Vaduz menait 1-0 avant l'heure de jeu, après que Dejan Djokic ait bien suivi un ballon mal repoussé par David von Ballmoos. Le gardien de YB s'est blessé sur cette action. Rien ne garantit qu'il puisse aller défier l'Ajax Amsterdam en huitième de finale de l'Europa League jeudi.

Viktorija, Viktorija!

Elle a jailli des qualifications et des profondeurs du classement WTA (130) avec une rage folle. A Lyon, Viktorija Golubic a atteint les finales en battant Fiona Ferro 4-6 6-0 7-6 (7/4).

#LyonWTA



Golubic 2.37 🇨🇭 ✅✅

Mise 1.5%



Je suis pas peu fier de ce bet car Fiona Ferro méritait tout autant cette victoire. Un match qui se joue sur des détails clairement. En tout cas, ce revers de golubic est juste extraordinaire 🤩🤩



Vous avez suivi ce bel opening ? pic.twitter.com/PXmyocBmT9 — WTAntho (@WTAntho) March 6, 2021

La Zurichoise est un éternel déchirement: habile de ses mains, aussi mutine dans le petit jeu que vulnérable dans les autres secteurs, elle pratique un tennis délicieusement old school, tout en touché et en sagacité, à une époque où la puissance vient à bout de tout. Mais pas toujours...

Rublev démonte tout

A Rotterdam, Andrey Rublev a prolongé une série étourdissante de dix-neuf victoires consécutives dans un tournoi ATP 500! Impressionnant de virilité en coup droit (classique) et de justesse dans ses choix (progrès), le Russe a démonté Stefanos Tsitsipas 6-3 7-6. Dimanche, il affrontera Marton Fucsovics pour décrocher un huitième succès en dix finales.

Les sauteurs suisses à leur place

Les sauteurs suisses ont accroché la septième place de l'épreuve par équipes des championnats du monde à Oberstdorf. C'est sans regret parce que le top 6 des nations était clairement un cran au-dessus de Simon Ammann et ses potes. Mais c'est sans gloire parce que les autres équipes étaient non moins clairement à leur portée.

Les performances des Suisses sont solides. Seul Andreas Schuler a déçu avec des sauts à 109 et 108 m. Dominik Peter (129 m/123,5 m), Simon Ammann (127,5/129) et Gregor Deschwanden (129/122,5) ont assuré.

Et roule Van der Poel

Impressionnant, sinon écoeurant, dans le raidillon final (voir image), le Néerlandais Mathieu van der Poel a remporté le premier grand rendez-vous de la saison cycliste, les Strade Bianche, devant le Français Julian Alaphilippe et le Colombien Egan Bernal. Déjà un petit air de Tour de France...

Van der Poel (Alpecin) a lâché ses compagnons d'échappée dans le mur de la via Santa Caterina (12,4%), à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Il n'avait encore jamais inscrit cette course à son palmarès.

«J'avais vraiment envie de la gagner. Je me sentais vraiment fort. On avait décidé de collaborer avec Alaphilippe. Puis j'ai attaqué dans la dernière montée»

Le démarrage de Van der Poel Vidéo: YouTube/Alfredo L3

Fin de carrière pour Hannes Reichelt?

Hannes Reichelt met prématurément un terme à sa saison à la suite de problèmes au genou gauche. L'Autrichien de 40 ans n'a pas participé à la descente de la Coupe du monde à Saalbach après avoir failli chuter à l'entraînement mercredi. Il va zapper le Super-G de dimanche et passera une IRM lundi.

Image: Keystone

Comme Reichelt n'aurait pas pu se qualifier pour les finales de la Coupe du monde, sa saison se serait de toute façon terminée dimanche. Le champion du monde de Super-G 2015 décidera plus tard s'il poursuit sa carrière.

Federer hérite d'un tableau miné

Le retour aux affaires de Roger Federer s'annonçait compliqué après treize mois d'absence, il le sera. Tête de série no 2, le Bâlois (ATP 5) affronter Jérémy Chardy (ATP 64) ou Daniel Evans (ATP 28) pour son retour aux affaires, en huitième de finale. Le Français a atteint les quarts de finale cette semaine à Rotterdam, alors que le Britannique a remporté l'un des tournois de préparation à l'Open d'Australie à Melbourne.

Wendy Holdener troisième à Jasna

Wendy Holdener a décroché une belle troisième place dans le slalom de Jasna, remporté par Mikaela Shiffrin. Deuxième à 0''34 de l'Américaine, Petra Vlhova reprend 80 points à Lara Gut-Behrami dans la course au grand globe de cristal (tout savoir sur ce duel). L'avance de la Tessinoise sur la Slovaque n'est plus que de 107 points, soit à peine plus que l'équivalent d'une victoire. Michelle Gisin a pour sa part terminé cinquième.

Image: sda

Beat Feuz proche du globe

La victoire a échappé de peu à Beat Feuz dans la descente de Saalbach. Deuxième à 0''17 de Vincent Kriechmayr, le Bernois a néanmoins creusé l'écart sur son dauphin Matthias Mayer (3e à 0''27) dans la Coupe du monde de la spécialité et se rapproche d'un quatrième Globe de descente.

La course de Beat Feuz Vidéo: RTS

Vlhova signe le meilleur temps de la première manche du slalom

Devancée de 187 points par Lara Gut-Behrami au classement général de la Coupe du monde, Petra Vlhova doit inscrire de «gros» points sur «sa» neige. Elle a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Jasna, en devançant de 0''27 Mikaela Shiffrin (2e) et de 0''40 Wendy Holdener (3e).

Xamax s'incline à Wil

Battu 1-0 à Wil, Neuchâtel Xamax est toujours enferré dans la lutte contre la relégation. Les Neuchâtelois ne comptent plus que deux longueurs d'avance sur la «lanterne rouge» Chiasso.

Servette musèle Gottéron

Efficacité, énergie, chance et un gardien impeccable, tels ont été les ingrédients du succès genevois dans ce quatrième derby opposant Genève-Servette à Fribourg-Gottéron. Vendredi, les grenats se sont imposés 3-0 à domicile.

Image: sda

Rarement muets cette année, les Dragons ont cette fois vu leur attaque incapable de tromper la vigilance du gardien adverse. Il faut remonter au 24 janvier contre Zurich pour trouver trace d'un autre zéro pointé.

Viktorija Golubic dans le dernier carré

La Zurichoise Viktorija Golubic a obtenu son billet pour les demi-finales du tournoi de Lyon. Elle s'est imposée 6-2 7-6 (7/0) face à la Belge Greet Minnen (WTA 103), qu'elle affrontait pour la première fois.

Viktorija Golubic closes out the first set 6-3 with a bang 💥#Open6emeSensML pic.twitter.com/r0QEOJQ1Nb — wta (@WTA) March 5, 2021

Ce samedi, elle sera opposée à Fiona Ferro (WTA 46), la tête de série no 2 du tableau qui a remporté en 2019 la première édition du tournoi de Lausanne.

Un Uranais francophile

«Nous devons peut-être nous inspirer des Français»

Le natif d'Altdorf évoque bel et bien sa discipline. Et plus précisément le relais 4 x 10 km des Championnats du monde de ski nordique à Oberstdorf en Bavière. Les Suisses y ont réussi une belle prestation vendredi en terminant à la cinquième place. Il a manqué dix secondes au quatuor formé de Beda Klee, Dario Cologna, Jason Rüesch et Roman Furger pour monter sur le podium. Furger, dernier relais, était à la lutte dans l'ultime montée avec le Français Jules Lapierre, le Finlandais Joni Mäki et le Suédois William Poromaa pour une place sur le podium.

Mais c'est le Tricolore qui est allé chercher la médaille. Pour Furger, admiratif, les fondeurs de l'Hexagone «arrivent toujours à se sublimer dans ce relais.»

🤩 La joie du relais français à l'arrivée 🤩



Superbes images en provenance d'Oberstdorf, où les Bleus ont arraché le podium sur cette ultime attaque de Jules Lapierre #ChaletClub pic.twitter.com/vhPZfaBddU — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 5, 2021

C'est la Norvège (encore!) qui a remporté ce relais.

Jeu de main, jeu de vilain (ou pas)

On ne compte plus les polémiques sur les fautes de mains dans le football... Alors les garants des règles du jeu, l'international Board (IFAB), ont tenté de clarifier le règlement ce vendredi.

Ça a marché sur au moins un point: une main involontaire qui amène une occasion de but à un coéquipier ne sera plus sanctionnée. Si cette décision avait été prise jeudi déjà, le milieu de Fulham Mario Lemina n'aurait pas eu à se mordre... les doigts. Le but qu'il a offert à son coéquipier Josh Maja a été annulé exactement pour cette raison. Et Fulham a fini par s'incliner 1-0 contre Tottenham.

Le but de Fulham annulé Vidéo: YouTube/Tottenham Hotspur

Pour l'IFAB, «tout contact de la main ou du bras d'un joueur avec le ballon ne constitue pas une faute». Jusque-là, on suit. Pour la suite, il faudra repasser. Le Board invite les arbitres à apprécier si un joueur «a augmenté la surface de son corps [en écartant sa main ou son bras] d'une manière non justifiée par le mouvement du corps dans une situation spécifique».

Et tout ça sans aucune formation continue de prévue au Béjart Ballet pour les hommes en noir...

Fabio Grosso n'est plus l'entraîneur du FC Sion

Christian Constantin a tranché vendredi après-midi: l'Italien, champion du monde 2006, a été démis de ses fonctions d'entraîneur du club valaisan de football. En cause: les mauvais résultats actuels de l'équipe de Tourbillon, neuvième de Super League avec le même nombre de points que la lanterne rouge Vaduz. La défaite de jeudi soir à domicile contre Lugano (0-3) a donc été celle de trop pour le technicien transalpin.

Fabio Grosso était le 55e entraîneur à prendre place sur le banc valaisan depuis que Christian Constantin est à la tête du FC Sion.

Une solution à l'interne sera trouvée pour le match des Sédunois dimanche à Lausanne. Ils rechercheront un nouveau coach dès lundi.

🚨 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟



Suite aux performances sportives liées aux résultats de la première équipe, la direction du club a décidé de retirer la première équipe à Fabio Grosso.



Le communiqué complet 👉https://t.co/GN94faH5nh#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/qhPcrRa5ae — FC Sion (@FCSion) March 5, 2021

Brouillard brouillant les pistes

«Le ciel est pour tout le monde. Les hommes traversent le même brouillard.» Yasmina Reza est écrivaine et pas journaliste de sport. Et pourtant, elle aurait pu lâcher cette phrase de son livre «Heureux les heureux» dans un micro de commentateur cet après-midi à Saalbach. Où la descente masculine de ski alpin a été définitivement arrêtée après neuf concurrents. La faute à la peuffe, qui rendait la tâche trop difficile aux skieurs.

L'Italien Dominik Paris était en tête. Le Bernois Beat Feuz avait pris le 4e rang. Une aubaine pour lui que l'épreuve ait été arrêtée: il aurait pu perdre des points dans la course au globe de cristal de la descente face au Transalpin (3e) et à l'Autrichien Matthias Mayer (2e) .

🚨 C'était sans compter sur la météo : descente finalement annulée à Saalbach #ChaletClub pic.twitter.com/qaOU3zLeW4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 5, 2021

Il y aura une deuxième descente samedi et un super-G dimanche dans la station autrichienne.

Un crack de Swiss League à Genève-Servette

Le Hockey Club Sierre prête son meilleur compteur Guillaume Asselin pour trois matchs aux Aigles. L'attaquant canadien portera le maillot grenat vendredi contre Fribourg, dimanche face à Lausanne et mardi contre Ambri. Trois parties aux Vernets.

Un engagement temporaire qui doit permettre aux Aigles (6e) de conforter leur place dans les six premiers du classement de National League. Et du coup se qualifier directement pour les play-offs. Asselin peut assurément y contribuer: le Québécois est l'auteur d'une saison remarquable en Swiss League avec Sierre: il est le 3e meilleur compteur du championnat, avec 66 points inscrits dont 25 buts.

Image: KEYSTONE

Le Sierrois a déjà porté le maillot servettien cette saison à une reprise, et les fans des Aigles s'en souviennent bien: il avait inscrit le but de la victoire 3-2 après prolongation contre les Zurich Lions en janvier.

Cinquième défaite de suite pour Liverpool

Liverpool s'enfonce toujours plus. Les Reds ont été battus 1-0 à domicile par Chelsea et voient le train de la Ligue des champions s'éloigner de plus en plus. Mason Mount a inscrit le seul but de la rencontre peu avant le repos (42e). Comme très souvent depuis le début de l'année, Liverpool − qui était encore leader à Noël − s'est montré friable en défense et imprécis et dépourvu d'idées dans son jeu offensif.

Pour sa part, Xherdan Shaqiri est resté sur le banc des remplaçants. Les hommes de Jürgen Klopp, qui étaient restés invaincus à Anfield Road en Premier League pendant presque quatre ans, viennent ainsi de concéder cinq défaites de suite dans leur antre. Cela n'était encore jamais arrivé dans la longue histoire du club.



Parme cède 2-1 face à l'Inter Milan

L'Inter Milan a creusé l'écart en tête de la Serie A. Il s'est imposé 2-1 à Parme lors de la 25e journée et possède désormais six points d'avance sur l'AC Milan. Alexis Sanchez a été décisif en signant un doublé (54e/62e) avant la réduction du score signée Hernani (71e). De quoi ravir le community manager du club:

Lausanne remporte le duel des Lions

Lausanne a fait sien le duel des Lions. A Malley, les Vaudois ont dominé Zurich 5-1 pour s'éloigner de la 7e place et sécuriser un peu plus son 4e rang. On n'ira pas jusqu'à dire que Lausanne a retrouvé un bon jeu de puissance, mais ce qui est sûr c'est que ce sont les situations spéciales qui ont permis aux Vaudois de passer devant les Alémaniques.

Lausanne HC 5⃣-1⃣ ZSC Lions 🦁⚡️🦁



Le Lion est vaudois ce soir 🔥



Les joueurs du LHC réalisent un match très abouti et dominent les ZSC Lions avec notamment une bonne gestion des powerplays ! pic.twitter.com/hawHBPWudy — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) March 4, 2021

Menés 1-0 sur une réussite de Krueger (10e), les joueurs de Craig McTavish ont mis moins de deux minutes pour niveler la marque grâce à Emmerton. Puis Douay a profité d'un bon jeu en infériorité numérique pour faire trembler les filets de Flüeler (15e). Dans le tiers médian, c'est le power-play lausannois qui a repris des couleurs avec deux buts de Hudacek (28e) et de Gibbons (33e). Le goal de l'Américain est d'ailleurs tombé lors d'un avantage numérique de cinq minutes à la suite d'une pénalité très sévère à l'égard de Maxim Noreau pour un balayage.

Sion perd à la maison face à Lugano

Sion voit la vie en noir. Battus 3-0 à domicile par Lugano, les Valaisans restent en position très précaire en bas de classement de la Super League au terme de la 23e journée. Les Sédunois avaient pourtant fait un bon début de partie. Uldrikis aurait ouvert le score à la 24e sans un spectaculaire arrêt du pied de Baumann. Peu après, Custodio trompait Fayulu d'un tir pris hors de la surface (27e).

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵



Soirée cauchermardesque à Tourbillon 😔



Prochain rendez-vous dimanche à Lausanne.#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/nm3EtI0bfP — FC Sion (@FCSion) March 4, 2021

Tout s'écroulait alors rapidement pour les Valaisans: Aguilar provoquait un penalty que Maric transformait (32e) avant que Bottani, décalé par Custodio, n'ajoute le numéro trois (41e).

Ce revers fragilise encore davantage la position de Fabio Grosso. Christian Constantin, le visage fermé, semblait bien perplexe en faisant les cent pas dans la tribune du stade. Le président va-t-il actionner le siège éjectable pour son entraîneur? Les paris sont ouverts...

Pour sa part, Lugano a confirmé une fois encore être très à l'aise à Tourbillon. Les bianconeri n'y ont pas perdu leurs huit derniers matches, avec cinq succès et trois nuls. Cette victoire fait aussi du bien au moral des hommes de Maurizio Jacobacci, qui n'avaient plus pris les trois points depuis sept rencontres. Ils laissent ainsi le duo de queue à huit longueurs.

Viktorija Golubic encore victorieuse!

Viktorija Golubic (WTA 130) est en pleine forme à Lyon. Avec quatre victoires de rang, la Zurichoise de 28 ans s'est qualifiée pour les quarts d'un tournoi WTA pour la première fois depuis septembre 2019.

Image: sda

Issue des qualifications, Golubic a mis 65 minutes pour écarter la Française Caroline Garcia (WTA 47) 6-1 6-2 en quarts de finale. C'était la première rencontre de Golubic face à une joueuse du top 50 en 14 mois (et sa défaite contre Sofia Kenin à Adélaïde). En quarts, la Zurichoise affrontera la Belge Greetje Minnen, 113e mondiale. Cela fait depuis un tournoi en Chine à l'automne 2019 que Golubic n'a plus été aussi loin dans un tournoi WTA.

Cela s'est moins bien passé pour Stefanie Vögele (WTA 122) face à l'Espagnole Paula Badosa (WTA 73). L'Argovienne de bientôt 31 ans s'est inclinée 6-2 6-4 devant la tête de série numéro 7. L'aspect positif pour Vögele c'est d'avoir réussi à passer un tour, chose qu'elle n'avait plus fait depuis avril 2019 et un quart de finale à Lugano.

Bonne 7e place du relais suisse en ski de fond

Laurien van der Graaff, Nadine Fähndrich, Lydia Hiernickel et Alina Meier ont pris la septième place lors du relais 4 x 5 km dames des Championnats du monde d'Oberstdorf en Bavière. Soit le même résultat que lors des JO de Pyeongchang en 2018.

Les Suissesses ont concédé 2 minutes et 49 secondes au vainqueur, la Norvège. Qui prouve une fois de plus que le ski nordique porte bien son nom!

Image: KEYSTONE

Piqué absent contre le PSG

Le défenseur du FC Barcelone Gérard Piqué sera éloigné des terrains pendant trois semaines. Il ratera le match retour du huitième de finale de Ligue des Champions mercredi contre le Paris Saint-Germain. Il souffre d'une entorse au genou droit.

🔴 Gérard Piqué sera absent trois semaines.



Il est forfait pour affronter le PSG.



(AS) pic.twitter.com/M7vJ3VnnW1 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 4, 2021

Une blessure contractée lors de la qualification des Blaugrana mercredi en demi-finale retour de la Coupe d'Espagne contre Séville (3-0 après prolongations). Le compagnon de Shakira avait déjà raté trois mois cette saison à cause de soucis à ce même genou.

Gérard Piqué avait paru bien emprunté lors du match aller contre le Paris Saint-Germain au Camp Nou (défaite 1-4).

A votre avis, son absence au Parc des Princes sera-t-elle un gros problème pour le Barça? A vos claviers!

Ralph Weber et Beat Feuz sont les meilleurs Suisses à l'entraînement

Après sa médaille de bronze aux Mondiaux, Beat Feuz visera la victoire lors des deux descentes de la Coupe du monde à Saalbach-Hinterglemm. Pour se rapprocher du petit globe de cristal de la spécialité. L'Emmentalois a terminé huitième du dernier entraînement sur la piste autrichienne, trois rangs derrière Ralph Weber, le meilleur Suisse.

Liverpool-Leipzig de nouveau à Budapest

Le huitième de finale retour de la Ligue des champions de football entre Liverpool et Leipzig mercredi prochain se déroulera, comme le match aller, à Budapest, en Hongrie. La cause: les restrictions de déplacements, liées à la pandémie de Covid-19.

Si la partie s'était déroulée en Angleterre, Leipzig, qui avait perdu 2-0 à l'aller, aurait dû observer une quarantaine stricte de dix jours à son retour.

Image: keystone

L'écurie Haas aux couleurs russes

L'écurie américaine de Formule 1 Haas a présenté jeudi la voiture qu'elle utilisera lors de la saison 2021. Le drapeau russe apparaît sur la carrosserie. Un clin d'oeil au sponsor principal russe de Haas, l'entreprise Uralkali. Dont l'un des dirigeants n'est autre que le père de Nikita Mazepin (22 ans), nouveau pilote de l'écurie. Il sera le coéquipier de Mick Schumacher (21 ans), le fils de Michael.

Les deux jeunes hommes tenteront d'améliorer les performances de l'écurie Haas, avant-dernière du classement lors de la saison 2020. Leur tâche débutera le 28 mars au Grand Prix de Bahreïn, première course de l'exercice 2021.

Kim Clijsters invitée à Miami

La joueuse de tennis belge, ancienne numéro 1 mondial, a accepté une wild card pour participer à l'Open de Miami (22 mars au 4 avril). Kim Clijsters, 37 ans, est sortie une deuxième fois de sa retraite l'année dernière. Mais son retour a été perturbé par la pandémie de Covid-19. La Belge, vainqueure de quatre titres du Grand Chelem, n'a pas encore joué en 2021.





Four-time Grand Slam champion @Clijsterskim is set to return to the @MiamiOpen for the first time since 2012! ☀️



More on the wildcards she's accepted --> https://t.co/EfDTrRJXQY pic.twitter.com/dEPjAKBfr1 — wta (@WTA) March 3, 2021

Après Miami, elle s'alignera aussi au tournoi WTA de Charleston (5-11 avril).



