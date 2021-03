Sport

Thomas Bach réélu au CIO +++ Des dirigeants susceptibles



Image: KEYSTONE POOL REUTERS

Thomas Bach réélu au CIO +++ Premier set pour Roger Federer

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

First set, Mister Federer!

Le tennisman bâlois affronte le Britannique Daniel Evans pour son retour à la compétition, au tournoi de Doha. Le Suisse vient de remporter le premier set 7-6 au tie-break. Suivez le live-ticker de notre expert Yves Allegro, ancien tennisman professionnel et grand ami du Maître:

Deutsche Qualität au CIO

L'Allemand Thomas Bach (67 ans) a été réélu pour quatre ans à la tête du Comité international olympique (CIO). Il occupe ce poste de président depuis 2013. Il avait succédé au Belge Jacques Rogge.

Image: KEYSTONE

Et pendant ce temps... En cyclisme, le Slovène Primoz Roglic a remporté mercredi la 4e étape de Paris-Nice sur les hauteurs de Chiroubles. Il a du même coup endossé le maillot jaune de leader. Il l'a pris au jeune Thurgovien Stefan Bissegger, vainqueur du contre-la-montre de mardi.

A Galatasaray, l'herbe est plus verte chez le voisin

Le footballeur marocain Younès Belhanda (31 ans) n'a pas mâché ses mots. Et les dirigeants de Galatasaray le lui ont fait payer. Ils ont limogé leur joueur après les propos qu'il a tenu dimanche suite au match nul des Stambouliotes contre Sivasspor (2-2) en championnat de Turquie:

«Les dirigeants doivent trouver une solution. Même la pelouse de notre camp d'entraînement est en meilleur état. Au lieu d'être obsédés par Twitter et Instagram, ou de vous intéresser aux médias, occupez-vous du terrain»

Image: KEYSTONE

keystone

Belinda Bencic n'a pas eu l'anniversaire qu'elle désirait

La joueuse de tennis saint-galloise (WTA 12) a perdu ce mercredi en huitième de finale du tournoi de Dubai, le jour de son 24e anniversaire. Une défaite en trois manches 6-1 2-6 7-5 contre la Russe Anastasia Potapova (WTA 88). Belinda Bencic regrettera son début de match complètement raté. Elle était menée 5-0. Pour rappel, la Saint-Galloise avait remporté ce tournoi de Dubai il y a deux ans.

Il reste une seule Suissesse encore en lice: Jil Teichmann (WTA 54). La Biennoise a un joli objectif: si elle bat la Tunisienne Ons Jabeur ce mercredi soir, elle rentrera dans le TOP 50.

Le stade Maracana renommé en hommage à Pelé

La mythique enceinte de Rio de Janeiro portera désormais le nom du non moins mythique footballeur brésilien Pelé (80 ans). Ainsi en ont décidé les politiciens de l'Etat de Rio. Le Maracana va donc devenir le stade Edson Arantes do Nascimento - Roi Pelé.

Le mythique stade Maracana va être rebaptisé « stade Edson Arantes do Nascimento - Roi Pelé », a voté l'État de Rio. 🏟🇧🇷 pic.twitter.com/t2CXBW5tYv — Actu Foot (@ActuFoot_) March 10, 2021

Pelé – vainqueur de trois Coupe du monde avec le Brésil en 1958, 1962 et 1970 – est considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur de l'Histoire. Comme un certain Diego Maradona, décédé en novembre dernier et qui a lui aussi un stade à son nom du côté de Naples, où il est devenu une légende.

Le stade Maracana portait jusqu'ici le nom de Mario Filho, journaliste qui avait fait pression pour la construction de l'enceinte dans les années 1940. Certaines voix estiment qu'il mérite davantage cet honneur que Pelé. D'autres sont d'avis que le nom devrait être celui d'une personnalité issue de Rio, ce qui n'est pas le cas du légendaire numéro 10.

Etes-vous pour renommer les stades avec des noms de personnes? Oui Non

Sanctionné pour des propos antisémites

«Putain de lâches, ne me tirez pas dessus! Putain de youpins!» Ces mots choquants et inacceptables ont été prononcés par le basketteur Meyers Leonard, pivot du Miami Heat en NBA. Ils sont apparus dans une vidéo sur les réseaux sociaux où on voit Leonard participer à une session de jeu vidéo en ligne.

Son équipe a tout de suite réagi, en mettant à l'écart le joueur pour «une durée indéfinie».

«Le Miami Heat condamne avec véhémence l'utilisation de toute forme de discours de haine»

La NBA a ouvert une enquête contre Meyers Leonard. Le pivot de Miami s'est excusé mardi sur son compte privé Instagram. Un extrait de son mea culpa: «Je suis profondément désolé d'avoir prononcé une insulte antisémite hier. Je ne savais pas ce que ce mot signifiait avant cela, mais mon ignorance de son caractère offensant pour la communauté juive n'est absolument pas une excuse et j'avais tout simplement tort.»

Lausanne battu, Genève victorieux

Lausanne s'est incliné 3-2 à domicile contre Bienne mardi en National League. Grâce à ce succès, les Seelandais reviennent à trois points des Vaudois dans la lutte pour la 6e place, directement qualificative pour les quarts de finale des play-off.

Aux Vernets, Genève-Servette n'a fait qu'une bouchée d'un décevant Ambri-Piotta, qui a repris la longue route du retour avec une cuisante défaite 5-0. Les Grenat ont dominé d'un bout à l'autre et ont marqué par Le Coultre, Asselin, Fehr (2) et Miranda. Les Tessinois ont concédé un quatrième revers consécutif et restent menacés de manquer les play-off.

Rien ne va plus pour Stan Wawrinka

Après sa défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie devant Marton Fucsovics malgré trois balles de match dans sa raquette et son échec la semaine dernière à Rotterdam au premier tour devant Karen Khachanov, Stan Wawrinka s'est incliné d'entrée de jeu au Qatar au tournoi de Doha, battu 7-6 (7/3) 6-7 (6/8) 7-5 par le qualifié sud-africain Lloyd Harris (ATP 84) après 2h41' de jeu.

Décès d'une figure du foot suisse... annoncé huit mois plus tard

Huit mois plus tard. Vous avez bien lu, huit mois. C'est le temps, incroyablement long, qui sépare le jour du décès de Roger Vonlanthen de son annonce publique par Keystone-ATS, ce mardi. Cette légende du football suisse s'est éteinte à l'âge de 89 ans en juillet dernier à Onex (GE), sans que la nouvelle ne soit révélée. Roger Vonlanthen est mort «dans une discrétion qu'il aura cultivée jusqu'à son dernier souffle» écrit Keystone-ATS.

Sur le terrain, Roger Vonlanthen était un attaquant très complet. Il est l'un des rares joueurs suisses à avoir joué pour un club étranger dans les années cinquante. Le Genevois a porté le maillot de l'Inter Milan de 1955 à 1957.

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

En Suisse, il est passé par Grasshopper, Lausanne et Servette. Après sa carrière de joueur, Vonlanthen est devenu entraîneur. Au Lausanne-Sport, d'abord. Avec succès. Il a ensuite enfilé le costume de sélectionneur de l'équipe de Suisse entre 1977 et 1979.

Après cette expérience avec la Nati, il a décidé de rompre avec le football professionnel pour réserver ses conseils éclairés au club qui était devenu celui de son coeur, le CS Chênois.

Roger Vonlanthen était aussi le dernier joueur vivant du «onze» de l'équipe de Suisse, qui avait disputé un légendaire quart de finale de la Coupe du monde 1954 à Lausanne, perdu 7-5 face à l'Autriche.

Un jeune Suisse leader de Paris-Nice

Coup double pour le cycliste thurgovien Stefan Bissegger sur Paris-Nice! A 22 ans, il a fêté son premier succès chez les professionnels. Il a remporté ce mercredi la 3e étape, un contre-la-montre de 14,4 km à Gien. Il s'est emparé, du même coup, du maillot de leader au classement général.

💥🇫🇷 4ª etapa de París - Niza



💨 ¡Stefan Bisseger, suizo de 22 años, da la sorpresa y se impone en la crono por centésimas sobre Cavagna!



🇸🇮 Gran crono de Roglic (3º), el mejor de los favoritos



🟡 Bisseger es el nuevo líder



📽 @ParisNice pic.twitter.com/VhcG0CN6kM#ParisNice — COPEdaleando (@Copedaleando) March 9, 2021

«Cette victoire signifie beaucoup pour moi. J'ai fait énormément d'efforts pour arriver à ce niveau»

De bonne augure pour les Jeux Olympiques de Toyko cet été. Stefan Bisseger est spécialiste de la piste et sera le leader de l'équipe nationale de poursuite.

Le Maître face à Daniel Evans

C'était le 30 janvier 2020. Une demi-finale de l'Open d'Australie perdue contre Novak Djokovic, en trois sets. Depuis, Roger Federer n'a plus tapé une seule balle en compétition. Mais il sera de retour ce mercredi à Doha. Et il connaît son premier adversaire, en huitième de finale: le Britannique Daniel Evans (ATP 28). Qui a dominé en 16e le Français Jérémy Chardy. Clin d'œil du calendrier: Evans était déjà le premier joueur que Federer avait affronté lors de son come-back en 2017. Il avait débouché sur un sacre à l'Open d'Australie...



Roger Federer a déjà affronté quatre fois Daniel Evans, pour quatre victoires. Mais prudence: le Britannique est en confiance puisqu'il a gagné son premier titre sur le Circuit cette année, au tournoi ATP 250 de Melbourne. Sans compter que le Bâlois n'a plus l'habitude des matchs et que son adversaire le connaît désormais bien: ils se sont entraînés ensemble récemment à Dubai et Doha.

Une vidéo (amateure) d'un entraînement récent de Federer avec Evans Vidéo: YouTube/Somos Deporte

Pas de spectateurs étrangers aux JO

Cet été, vous pensiez vous émerveiller à cinq mètres de Stan Wawrinka et ses revers liftés longline ou vous égosiller en encourageant Lea Sprunger dans le stade de Tokyo? Désolé de vous l'annoncer, mais vous devrez revoir vos plans. Parce que les Jeux olympiques 2021 se dérouleront sans spectateurs étrangers. C'est ce qu'affirment plusieurs médias japonais, citant des responsables sous anonymat.

En cause, bien sûr, le coronavirus et notamment ses variants davantage contagieux que risqueraient d'importer les fans de sport. Le Comité international olympique (CIO) n'a pas confirmé l'information. D'après le quotidien Asahi Shimbun, le CIO a demandé au Japon de faire des exceptions pour les invités étrangers liés aux sponsors de la compétition. Le gouvernement examinerait cette requête.

Pour rappel, les Jeux olympiques de Tokyo doivent se dérouler du 23 juillet au 8 août. 900'000 billets auraient déjà été vendus en dehors du Japon.

Bajrami choisit l'Albanie

L'équipe de Suisse de football perd une pépite. Le milieu de terrain M21 Nedim Bajrami (22 ans) a décidé de changer de nationalité sportive. «Nous nous sommes activés intensivement pour persuader Nedim Bajrami de continuer à jouer pour la Suisse. Il nous a annoncé que son coeur battait plus fort pour l'Albanie» a annoncé le sélectionneur de l'équipe de Suisse M21 Mauro Lustrinelli.

La Nati a de quoi regretter ce départ. Bajrami évolue depuis 2013 dans les sélections nationales juniors (50 convocations). Il prend une part importante dans la bonne saison de son club italien Empoli, leader de Serie B, avec 25 matchs disputés pour trois buts et sept passes décisives.

Image: KEYSTONE

Au sujet des jeunes footballeurs suisses qui changent de crèmerie, on pense forcément à Ivan Rakitic. Le natif de Rheinfelden (AG) avait choisi de porter le maillot de la Croatie en 2007. Il est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain de la planète et a notamment disputé une finale de Coupe du monde en 2018 avec la sélection balkanique.



Joachim Löw dit stop

Il y a eu Fidel Castro, 49 ans à la tête de l'état cubain. Edgar Hoover, 48 ans de direction au FBI. Et Joachim Löw, sélectionneur de l'équipe d'Allemagne de football depuis 2006. Une longévité sur un banc si rare dans le football, même en sélection nationale, qu'on a oublié qu'elle est possible. Mais ce mardi, la fédération allemande a annoncé, via un communiqué, que l'histoire d'amour entre la Mannschaft et son sélectionneur prendra fin après l'Euro 2021. Joachim Löw a décidé de mettre fin à son contrat, censé se terminer juste après la Coupe du monde 2022.

«J'ai pris cette décision en toute conscience, avec une grande fierté et une immense gratitude. Et avec une grande motivation, intacte, pour le prochain Euro»

Avec «Jogi» à sa tête, l'Allemagne a gagné la Coupe du monde 2014 au Brésil. Elle a aussi montré une grosse constance, hormis le camouflet du Mondial 2018 avec une dernière place de groupe. La Mannschaft a atteint la finale de l'Euro 2008 et les demis en 2012 et 2016. Elle s'est aussi qualifiée pour le dernier carré de la Coupe du monde 2010.

Joachim Low will step down as Germany's head coach after Euro 2020, the German FA has announced. pic.twitter.com/DbT51lUKUi — ESPN FC (@ESPNFC) March 9, 2021

Young Boys sans von Ballmoos à Amsterdam, belle opportunité pour Faivre

Coup dur pour YB. Le club de football bernois ira affronter l'Ajax Amsterdam jeudi soir en huitième de finale aller de l'Europa League sans son gardien David von Ballmoos. Le portier de 26 ans souffre d'une commotion cérébrale suite à un choc avec un joueur de Vaduz le week-end passé en Super League.

Il se trouve sur la voie de la guérison selon son club, mais il serait trop précoce de l'aligner sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena. Une tuile pour les champions de Suisse en titre, tant David von Ballmoos dégage de l'assurance et contribue aux très bonnes prestations de son équipe ces dernières saisons. Son remplaçant, le Neuchâtelois Guillaume Faivre, aura une belle carte à jouer face au leader du championnat des Pays-Bas. Contre un club de légende, dans un stade mythique, et tout ça en huitième de finale d'une coupe d'Europe...

YB muss im Amsterdam ohne Von Ballmoos auskommen https://t.co/2JkkXSW7u6 pic.twitter.com/f7fJ4vm6Ys — Sportschau Sportnews (@Sportschau_News) March 9, 2021

Un «Dzodzet» a cartonné ce week-end

C'est le quotidien fribourgeois La Liberté qui raconte cet exploit: Laurent Meuwly a gagné trois médailles d'or dimanche soir... en 28 minutes (!) aux championnats d'Europe en salle d'athlétisme de Torun (Pologne).

«Quelqu’un m’a fait remarquer pour plaisanter que si mon groupe d’entraînement était une nation, il aurait remporté le tableau des médailles»

A côté de sa collaboration avec les Suissesses Alja Del Ponte et Lea Sprunger, l'entraîneur fribourgeois travaille depuis 2019 avec la fédération néerlandaise.

Dimanche, c'est d'abord Alja Del Ponte qui est devenue championne d'Europe du 60 mètres. Moins d'une demi-heure plus tard, Laurent Meuwly fêtait deux nouvelles médailles d'or de ses protégés avec les victoires des relais néerlandais masculin et féminin sur le 4 x 400 mètres.

Image: KEYSTONE

Au total, le coach fribourgeois a récolté quatre titres européens à Torun (à ceux évoqués ci-dessus s'ajoute celui de Femke Bol sur le 400 mètres féminin) et une médaille de bronze (Liemarvin Bonevacia sur le 400 mètres masculin).

Chelsea bat Everton

Chelsea a conforté sa 4e place de la Premier League en battant Everton 2-0 à Stamford Bridge. Les Blues sont invaincus depuis onze matches et l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc.

Mauvaise nouvelle pour la Nati

Le milieu de terrain de Wolfsburg et de l'équipe de Suisse de football Renato Steffen (29 ans) s'est blessé samedi contre Hoffenheim (défaite 2-1) en Bundesliga. Il est touché aux ligaments de la cheville gauche. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue. Et c'est une mauvaise nouvelle pour la Nati. Parce que la vivacité et le fighting spirit de l'ancien joueur du FC Bâle ferait beaucoup de bien à la formation de Vladimir Petkovic.

D'autant plus que Renato Steffen réalise un bel exercice en Bundesliga, avec 21 rencontres disputées pour cinq buts. Et la Nati a des échéances importantes: le début des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 le 25 mars en Bulgarie et l'Euro cet été...



Image: keystone

Le quatrième arbitre roumain de PSG-Basaksehir suspendu

L'UEFA a tranché lundi après-midi: elle suspend jusqu'à la fin de la saison (30 juin 2021) l'arbitre roumain Sebastian Coltescu. Il avait fait parler de lui lors de la rencontre de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Basaksehir Istanbul le 8 décembre, dont il était le quatrième arbitre. Pour un comportement inapproprié. «Le Noir»: c'est par ces termes des plus maladroits qu'il aurait désigné en roumain l'entraîneur-assistant du club turc Pierre Achille Webo à son collègue et arbitre principal. Pour lui signaler que le technicien camerounais réagissait aux décisions arbitrales de manière trop véhémente.

Webo s'était alors indigné (voir vidéo ci-dessous), tout comme les joueurs des deux équipes. Ils avaient décidé, dans un geste historique, d'arrêter le match et de rentrer aux vestiaires. La partie avait été rejouée le lendemain, avec un autre corps arbitral.

De manière surprenante, Pierre Achille Webo, expulsé sur le moment, a lui aussi été suspendu par l'UEFA pour une rencontre à cause d'une «conduite antisportive». Cette affaire n'a pas fini de faire débat...

La Tchaux se renforce

Trois joueurs rejoignent le Hockey Club La Chaux-de-Fonds pour la saison prochaine. Les Abeilles ont engagé l'attaquant Simon Sterchi (26 ans), déjà au HCC de 2016 à 2018, en provenance de Berne. Le club des Mélèzes a aussi engagé le défenseur helvético-suédois Axel Andersson (22 ans), qui jouait aux GCK Lions. Enfin, le jeune gardien Andri Henauer (18 ans) a été prêté par le CP Berne.

Ces arrivées devront permettre aux Neuchâtelois de vivre un prochain exercice de Swiss League plus serein. Cette année, les hommes de Thierry Paterlini n'ont pris qu'une décevante 8e place de la saison régulière. Ils tenteront de se qualifier pour les play-offs en affrontant en barrages dès mercredi soir les GCK Lions.

NEWS 💥 : Le HCC a le plaisir d’annoncer l’arrivée de l’attaquant Simon Sterchi, du défenseur Axel Andersson et du gardien Andri Henauer#latchauxcestnous https://t.co/g8LhyLPXf0 — HCC La Chaux-de-Fonds (@HCClachx_fds) March 8, 2021

