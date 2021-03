Sport

Sport en direct

Un roi au CP Berne +++ Lewandowski blessé



Image: keystone

Sport en direct

Un roi au CP Berne +++ Lewandowski blessé

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

On ne badine pas avec les règles au Pays de Galles

L'équipe de Suisse est prévenue: son adversaire à l'Euro (12 juin) est discipliné. En tout cas en dehors du terrain. La fédération galloise a renvoyé à la maison ce lundi trois de ses joueurs: Hal Robson-Kanu (West Bromwich Albion), Rabbi Matondo (Stoke City) et Tyler Roberts (Leeds United). La raison? Ils n'ont pas respecté le protocole sanitaire mis en place contre le Covid-19. Aucun détail sur l'infraction n'a été divulgué, mais Tyler Roberts a publié ce message d'excuse sur ses réseaux sociaux:

«Les règles sont des règles et je n'aurais pas dû être debout à l'hôtel plus tard que l'heure fixée. Désolé pour l'équipe, le staff et les supporters du pays de Galles»

Le Pays de Galles recevra la République tchèque mardi dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022.

Un roi de la lute au CP Berne

Il sera peut-être l'homme providentiel des hockeyeurs bernois, mal en point cette saison (seulement neuvièmes du classement et pas certains de participer aux play-offs). En tout cas, c'est à désespérer s'il n'arrive pas à muscler le jeu des Ours pour le prochain exercice. L'ancien roi de la lutte Matthias Glarner (2016 à Estavayer) – 186 cm pour 109 kg – effectuera un stage de préparateur physique au CP Berne cet été. Il avait mis fin à sa carrière de lutteur en 2019. Il est au bénéfice d'une formation de maître de sport.

Image: KEYSTONE

Londres respire, Paris pas encore

Il ne sera pas sur la pelouse mercredi à Wembley contre l'Angleterre. Pour le plus grand bonheur des fans des Three Lions et de leurs défenseurs. Robert Lewandowski, 35 buts en 25 matchs (!) de Bundesliga avec le Bayern cette saison, a subi une petite blessure au genou dimanche avec la sélection polonaise. Il a dû sortir à la 63e minute lors de la victoire face à Andorre (3-0).

keystone

Le Bayern Munich espère récupérer son attaquant-vedette pour le quart de finale aller de Ligue des champions le 7 avril contre le Paris Saint-Germain.

⛷️Camille Rast prophète en son pays Ski alpin La Valaisanne Camille Rast a remporté ce lundi le géant des championnats de Suisse à Saint-Luc (VS). Elle a largement devancé (1 seconde et 14 centièmes) sa dauphine, la Zurichoise Simone Wild. La Neuchâteloise Mélanie Meillard complète le podium. Camille Rast avait déjà été sacrée championne nationale de géant il y a deux ans. Le lendemain de son titre, elle s'était gravement blessée au genou lors du slalom.

Un sandwich qui reste en travers de la gorge

L'Espagnol Fernando Alonso a abandonné peu après la mi-course dimanche lors du Grand Prix de Bahreïn. La cause? Un emballage de sandwich jeté par un spectateur, qui s'est niché dans le conduit de freins arrière. Le déchet a entraîné une surchauffe à cet endroit. Alonso effectuait son retour en F1 après deux ans de pause.

Quand on vous dit que c'est pas une bonne idée de mettre un cornichon avec un sandwich...

Et vous votre sandwich, avec ou sans beurre? Avec Sans

Roger Federer officiellement ambassadeur

Depuis près de 20 ans, il contribue largement à faire briller la Suisse dans le monde grâce à ses résultats et sa personnalité. Logique, donc, que Roger Federer soit désormais un ambassadeur officiel de Suisse Tourisme. Et le tennisman bâlois est prêt à assumer son nouveau rôle:

«Je me suis toujours vu comme un représentant de la Suisse. Chaque fois que je suis sur le court, je représente mon pays. Mon engagement constitue donc un pas logique»

Grâce à l'image de Roger Federer, Suisse Tourisme espère rebooster le secteur touristique dans le pays. Il connaît une crise sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, en raison de la pandémie de coronavirus.

Pierre Ménès fait son mea culpa

Pour rappel, Pierre Ménès est accusé dans le documentaire de Marie Portolano de comportements déplacés envers trois collègues femmes – celles qu'il tague dans son tweet (bisous sur la bouche forcés et levage de jupe, tout ça en public) – et de propos sexistes. Le journaliste sportif de Canal+ a déjà perdu un mandat à cause de ces révélations: Electronics Arts n'utilisera plus sa voix dans les commentaires en français du célèbre jeu vidéo de football FIFA.

Fuentes balance

Eufemiano Fuentes refait parler de lui. L'ancien médecin espagnol, au coeur de l'affaire de dopage «Puerto» dans le cyclisme en 2006, a sorti quelques infos compromettantes de sa blouse dimanche soir lors d'une interview à la chaîne de télévision Sexta espagnole. Petit florilège de ses déclarations:

Il a avoué avoir fourni des produits – «tout ce qu'il y avait à cette époque», notamment testostérone – pour améliorer les performances du champion olympique 1992 (à Barcelone) du 1500 m, l'Espagnol Fermin Cacho .

– «tout ce qu'il y avait à cette époque», notamment testostérone – pour améliorer les performances du champion olympique 1992 (à Barcelone) du 1500 m, l'Espagnol . «Ce que je devrais dire, c'est que je sais que des médaillés ont eu recours à des substances dopantes , mais 28 ans après, c'est quasiment impossible à démontrer, et cela peut faire l'objet d'une plainte. En disant quelque chose que l'on ne peut pas démontrer, on peut se retrouver au tribunal, et ça je ne le veux pas.»

, mais 28 ans après, c'est quasiment impossible à démontrer, et cela peut faire l'objet d'une plainte. En disant quelque chose que l'on ne peut pas démontrer, on peut se retrouver au tribunal, et ça je ne le veux pas.» Il a voyagé à l'époque dans les pays de l'ancien bloc communiste. «Durant ces voyages, j'ai appris des techniques de dopage. Ils étaient financés par les organismes avec qui j'étais sous contrat et l'un d'eux était la fédération [espagnole d'athlétisme]»

keystone

Lendemain d'hier pour la Suisse M21

Trois jours après avoir battu l'Angleterre, la Suisse n'a pas confirmé à l'Euro M21. La sélection de Mauro Lustrinelli s'est inclinée 3-2 contre la Croatie et elle a toutes les raisons de s'en vouloir, à commencer par son gardien Anthony Racioppi. Le Genevois le reconnaît lui-même, sa saison avec Dijon est irrégulière. Elle l'est aussi en sélection: intraitable contre l'Angleterre, le portier a craqué après huit minutes de jeu contre la Croatie - une relance au pied complètement ratée, plein axe...

Image: KEYSTONE

La Suisse a été menée 3-0, avant de réussir un retour en force dans le dernier quart d'heure et même de friser l'égalisation à la 94e minute par Jankewitz - d'autant plus énervant.

A peu de choses près, elle devra battre le Portugal mercredi si elle entend revenir en Slovénie à la fin mai pour la phase à élimination directe de ce championnat d'Europe des moins de 21 ans.

Le cyclisme britannique sous enquête

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a ouvert une enquête à l'encontre de sa consoeur britannique, accusée d'avoir laissé des cyclistes mener leurs propres tests antidopage en 2011, dans des laboratoires privés (à quand les tests d'alcoolémie à faire soi-même?)

Procès : Richard Freeman, l'ancien médecin de Team Sky et de British Cycling, a détruit en 2019 un ordinateur portable, avec un tournevis. L'ordi aurait pu contenir des données cruciales et relatives aux allégations de dopage qui pèsent sur cette équipe.https://t.co/tVznJaIr7c — Bertrand Guyot (@bguyot1982) October 6, 2020

L'équipe britannique de cyclisme était entraînée en 2011 par Shane Sutton, avec David Brailsford (ex Sky) comme directeur de la performance. Dans le secteur médical oeuvrait le docteur Richard Freeman (ex Sky, itou). Il y a deux semaines, Freeman a été reconnu coupable d'avoir commandé de la testostérone en 2011 à des fins de dopage. Il a été radié de l'ordre des médecins. En 2012, quelques mois après les faits sur lesquels enquête l'AMA, l'équipe britannique de cyclisme avait effectué une razzia aux Jeux de Londres (12 médailles, dont huit en or). On dit ça...

C'est las mais ça passe

Peut-être parce que c'est dans longtemps, peut-être parce que c'est au Qatar, peut-être parce que la saison est éprouvante, les qualifications pour le Mondial 2022 ne semblent pas transcender les Européens.

Même les questions sont fatigantes « C’est un journaliste français qui vous a soufflé la question. »



Didier Deschamps après la question d’un journaliste kazakhstanais sur Benzema. 😅



🎥 @RMCsport pic.twitter.com/d2Cn7TcxB0 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 28, 2021

L'Espagne s'est imposée miraculeusement en Géorgie (2-1) grâce à des buts de Ferlan Torres (56e) et Dani Olmo (92e, à 11 contre 10). Les Géorgiens menaient au score...

s'est imposée miraculeusement en Géorgie (2-1) grâce à des buts de Ferlan Torres (56e) et Dani Olmo (92e, à 11 contre 10). Les Géorgiens menaient au score... L'Angleterre a péniblement battu l'Albanie 2-0. Buts de Kane (38e) et de Mount (63e).

a péniblement battu l'Albanie 2-0. Buts de Kane (38e) et de Mount (63e). Après avoir concédé un nul déprimant contre l'Ukraine (1-1), la France est allée gagner laborieusement au Kazakhstan 2-0, sur un but de Dembélé et un autre de Malyi contre son camp. Didier Deschamps a aligné une équipe totalement remaniée, avec le trio Lemar-Martial-Dembélé en attaque et une charnière centrale Zouma-Lenglet.

Tbilissi... Image: AP

... Moutier, même ambiance Image: KEYSTONE

Hamilton montre qui est le chef

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le GP de Bahreïn d'un souffle, soit avec très exactement 0''745 d'avance sur son jeune et remuant rival Max Verstappen (Red Bull-Honda). Mercedes a joué au plus fin en anticipant ses deux arrêts aux stands pour changer de pneus. Dépassé par cette stratégie, Verstappen a fondu sur Hamilton en fin de course, mais sans parvenir à le repasser.

Un duel qui a fait des étincelles Image: EPA

Le septuple champion du monde a ainsi remporté la 96e victoire de sa carrière, alors que Verstappen avait largement dominé les essais. Mais il y a encore beaucoup de travail pour Hamilton avant de songer à un éventuel huitième titre inédit. A ce stade, la Red Bull semble plus rapide que la Mercedes. Même si cette dernière ne s'est pas montrée aussi inconduisible qu'annoncé.

Revivez le Grand Prix Vidéo: RTS

Bon anniversaire, Stan!

Stricker fait tout comme Rodgeur (II)

Dominic Stricker a traversé le challenger de Lugano avec une puissance fascinante, jusqu'à démolir en finale l'Ukrainien Vitali Sachko (ATP 389) 6-4 6-2. Quelques chiffres pour prendre la mesure de l'exploit:

Il n'a que 18 ans et sept mois.

Ce n'était que son deuxième tournoi chez les pros.

Seuls deux Suisses ont atteint leur première finale d'un challenger à un âge plus avancé. Devinez qui... Roger Federer avait 18 ans et deux mois, Stan Wawrinka 18 ans et quatre mois.

Stricker occupera le 422e rang au prochain recensement de l'ATP, soit un bon de 452 places!

CHAMPION 🏆



18-year-old 🇨🇭 Dominic Stricker claims his first title in Lugano, becoming the youngest Swiss champion since @stanwawrinka in 2003. pic.twitter.com/7FN0YKO3s1 — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) March 28, 2021

Vainqueur du dernier Roland-Garros juniors, Stricker tente un passage en force dans le monde adulte, là où de nombreux prodiges se perdent en route. Pour s'y préparer, il a passé l'hiver à Dubaï, où il a servi de partenaire à qui-vous-savez.

Stricker a expliqué aux médias combien les conseils du Maître, son éthique de travail, son naturel décontracté (notez le t-shirt Mickey), l'avaient inspiré. Peut-être n'est-ce pas un hasard si à Lugano, le gaucher a impressionné par son aisance et sa spontanéité.

Et pendant ce temps-là, à Miami... Belinda Bencic s'est inclinée 4-6 6-4 6-4 face à Marketa Vondrousova (WTA 20) ▶️ Blessé à une épaule, Simona Halep a déclaré forfait ▶️ Entre anciennes vainqueurs de Grand Chelem, Ashleigh Barty a fait la leçon à Jelena Ostapenko (6-3 6-2).

Dupasquier marque des points

Jason Dupasquier (KTM) a inscrit ses premiers points en championnat du monde Moto3. Le Fribourgeois, 19 ans, a pris le dixième rang du Grand Prix du Qatar.

Image: KEYSTONE

Passé un départ un peu hésitant, et un premier virage où il s'est laissé enfermer, le pilote de Sorens a réussi une très belle course. Il a joué des coudes avec le groupe de tête jusqu'au bout et n'a fini qu'à 2''583 du vainqueur, l'Espagnol Jaume Masia.

Pas de bêtise, cette fois 🇨🇭- 🇱🇹

Pour le sélectionneur Vladimir Petkovic, le moment d'égarement traversé jeudi à Sofia lors du succès 3-1 contre la Bulgarie n'est pas totalement inutile. La Suisse affronte la Lituanie ce soir à Saint-Gall (20 h 45) avec ce souvenir que rien n'est jamais acquis.

Image: KEYSTONE

Petkovic demandera à ses joueurs, non seulement de marquer aussi rapidement qu'à Sofia, mais de rester concentré jusqu'au bout, sans succomber à la tentation de prendre l'adversaire de haut (car il n'y plus de petites équipes, comme le répètent certains).

La prudence de Shaqiri «Il faudra montrer d'entrée que nous sommes les patrons. Mais je voudrais rappeler qu'il n'est pas toujours simple de jouer contre des petites équipes. Les Lituaniens vont défendre de manière très agressive»

Le podium, carré VIP d'Ineos

Adam Yates a remporté le Tour de Catalogne devant ses coéquipiers d'Ineos Richie Porte (à 45'') et Geraint Thomas (à 49'').

Image: EPA EFE

Aucun candidat au général n'est parvenu à placer une attaque dans la dernière étape. Au moment de grimper six fois la colline de Montjuic (2e cat.), Movistar a tenté de lancer son champion Alejandro Valverde, sans succès: l'Espagnol termine quatrième à 1'03 de Yates au général. Le Valaisan Sébastien Reichenbach a pris la quatrième place de l'étape, Marc Hirschi la septième.

Et pendant ce temps-là, à Gand... Wout Van Aert a remporté la classique Gand-Wevelgem au sprint, devant les Italiens Giacomo Nizzolo et Matteo Trentin. Dans la bien-nommée «course des éventails», le vent a coupé le peloton en plusieurs morceaux. Puis un violent incendie dans une zone industrielle a obligé les organisateurs à modifier le final dans l'urgence. Mais il en fallait plus pour déstabiliser Van Aert qui a fait la course en tête dès les premiers des 253 kilomètres. Stefan Küng a terminé sixième.

Un pays fou de rage 🇵🇹

Au lendemain de Serbie - Portugal (2-2), la colère ne s'est apaisée parmi la population lusitanienne. Rappel des faits: Cristiano Ronaldo, très discret jusque-là, a réussi une splendide volée dans les arrêts de jeu. Ni l'arbitre ni le juge de touche n'ont validé le but alors que le ballon avait clairement franchi la ligne. Les images le montrent sans équivoque.

Réalisez que Cristiano Ronaldo a reçu un carton jaune pour avoir contesté un but qu’il a vraiment mit.. pic.twitter.com/oUwVGC9F4S — 𝓢𝓲𝓴𝓪 🦥 (@jesscoval) March 27, 2021

Mais puisque ni la VAR ni la goal-line technologie ne sont autorisées dans les qualifications pour le Mondial, l'arbitre n'a pas pu voir par lui-même ce que le monde entier pouvait constater par des dizaines de ralentis. Furieux, Ronaldo a reçu un avertissement pour contestation, avant de quitter le terrain en jetant son brassard alors qu'il restait quelques secondes à jouer!

😡 La colère de Ronaldo qui quitte le terrain alors que l’arbitre n’a pas sifflé la fin du match... Le portugais se voit refuser un but décisif en fin de match alors que le ballon franchit bel et bien la ligne ! #SRBPOR



pic.twitter.com/Z6Nt1YAO5L — Sport’Actus | MaillotSportif.com (@Sport_ActusOff) March 27, 2021

L'arbitre a immédiatement présenté ses excuses. Mais c'est surtout Ronaldo qui, ce dimanche matin, est la cible des élites portugaises.

«La réaction est naturelle mais elle n'est pas acceptable pour un capitaine. Cristiano ne peut pas jeter son brassard et se diriger vers les vestiaires alors que le match continue»

Gottéron a son compte

Porté à bout de bras par son gardien Reto Berra, Fribourg Gottéron a réalisé une excellente opération comptable en dominant Genève-Servette 3-2 aux Vernets: les Dragons sont désormais quatrième au ratio «point par match».

Image: KEYSTONE

Pour les Grenats, c'est un peu toujours pareil: beaucoup d'efforts, beaucoup d'occasions, et beaucoup de défaites - en l’occurrence, la troisième d'affilée. Genève-Servette est désormais sixième au ratio «point par match» avec 0,03 point de marge sur Bienne, actuellement septième et en quarantaine.

Verstappen déjà devant

Grand dominateur des essais hivernaux, Max Verstappen (Red Bull-Honda) continue de faire peur à ses rivaux. Le Néerlandais pris la pole position du premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn, où il s'élancera devant le septuple champion du monde Lewis Hamilton - dont la Mercedes était pourtant jugée inconduisible par tous les experts, et jusqu'à l'autre pilote de l'écurie, Valtteri Bottas ...

Image: AP Pool Getty

Verstappen a confirmé ses excellentes performances aux essais, où il s'est montré les trois fois le plus rapide. Il s'agit de la quatrième pole position de sa carrière, lui qui reste le plus jeune vainqueur d'un GP - il n'avait même pas son permis de conduire.

Sarah Höfflin et Mathilde Gremaud restent inséparables

Elles ont brillé à l'occasion de la dernière épreuve de Coupe du monde de slopestyle à Silvaplana: la championne olympique Sarah Höfflin s'est classée deuxième devant Mathilde Gremaud.

Image: KEYSTONE

En Coupe du monde, Sarah Höfflin n'avait pas décroché un seul top 5 cette saison. Elle avait également raté ses X-Games et ses championnats du monde à Aspen avec des chutes douloureuses. Ce retour sur un podium, malgré un problème de genou, lui redonne une grande motivation pour les Jeux olympiques de Pékin l'année prochaine.

Dupasquier met les gaz

Jason Dupasquier (KTM) s'élancera en douzième position du GP du Qatar Moto 3, dimanche à 16 h 00. Le Fribourgeois de seulement 19 ans n'a jamais été aussi bien placé sur la grille. L'an passé, pour sa première saison, le rookie avait fièrement décroché une vingtième place, son meilleur classement à ce jour. C'est dire que cette place sur la quatrième ligne de départ lui ouvre des perspectives nouvelles.

Chen enchaîne

L'Américain Nathan Chen a été sacré champion du monde de patinage pour la troisième fois consécutive. Le double champion olympique Yuzuru Hanyu n'a pris que la troisième place.

Image: AP

Troisième après le programme court, Chen, 21 ans, s'est magistralement ressaisi en empilant cinq quadruples sauts dans son programme libre pour totaliser 320,80 points. Au contraire, Hanyu a commis trop d'approximations pour conserver son avance, au point d'être doublé par son tout jeune compatriote Yuma Kagiyama, 17 ans seulement et médaillé d'argent dès ses premiers Mondiaux.

LHC - Bienne est annulé, lui aussi 🦠

Le match de National League entre Lausanne et Bienne, prévu ce soir, est annulé en raison de la quarantaine du club seelandais.

Suite à la détection de deux cas positifs au COVID-19 au sein de l'équipe de l'EHC Bienne, le match prévu ce soir à la Vaudoise aréna est annulé.



Par conséquent, le classement de la saison régulière de National League sera calculé selon le quotient des points par match. pic.twitter.com/XW6aGzGtuo — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) March 27, 2021

La Ligue a aussi informé que les matches reportés de Bienne ne seront pas rejoués et que le classement final de la qualification sera calculé selon le quotient de points par match (lire les bons tuyaux de Ice Master Klaus).

Barberio et Marti suspendus

Les deux défenseurs du Lausanne HC, Mark Barberio et Aurélien Martin, sont suspendus pour le prochain match.

Image: KEYSTONE

Le Canadien Barberio, qui a écopé de sa troisième pénalité de match vendredi contre Fribourg-Gottéron pour un «balayage» sur Julien Sprunger, n'a été puni étonnement que d'un match de suspension par les instances. De son côté, Marti est suspendu de manière provisionnelle (une enquête est ouverte). Il est accusé d'avoir chargé à la tête l'attaquant de Gottéron Viktor Stalberg.

Alexander Zverev dévisse à Miami

Titré samedi dernier à Acapulco, Alexander Zverev (ATP 7) a totalement dévissé au Masters 1000 de Miami. L'Allemand a été battu 1-6 6-3 6-1 par le Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 83) au deuxième tour. Il a perdu le fil de son jeu après le gain de la première manche face à un adversaire qui avait choisi de jouer davantage l'attaque.

Image: EPA

Le Grand Chelem pour Lugano

Lugano s'est imposé 6-4 un derby tessinois très animé contre Ambri-Piotta. Les Luganais se retrouvent deuxièmes du classement de National League.

Fribourg «gagne sa série» contre Lausanne

Il a fallu les tirs au but pour départager Fribourgeois et Lausannois lors de 7e et dernier derby de la saison régulière. Les Dragons se sont finalement imposés 2-1 tab pour «enlever la série» 4-3.

Match annulé!

Le match de National League entre Bienne et Genève-Servette, prévu ce soir, est annulé en raison de cas de Covid-19 dans l'effectif biennois.

🚨🚨🚨 Kein Spiel heute Abend – EHCB in Quarantäne



Nach dem positiven Covid19-Test von Toni Rajala am gestrigen Donnerstag hat sich das ganze Team gestern wie auch heute einem vorsorglichen Test unterzogen.



Plus d'infos: https://t.co/fTbiy1kviZ pic.twitter.com/6GGbIxaOHT — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) March 26, 2021

Ces nouveaux reports placent le responsable du calendrier devant une tâche impossible: comment recaser ces matches alors que le tour qualificatif doit impérativement se terminer le lundi de Pâques 5 avril? Il est fort probable que toutes les équipes ne termineront pas la saison régulière avec le même nombre de matches, si bien qu'il faudra recourir au quotient points/matches pour déterminer le classement final.

Grands corps blessés à Genève-Servette

Genève-Servette sera privé de son capitaine Noah Rod pendant plusieurs semaines, au mieux jusqu'au début des play-off le 13 avril. L'attaquant est blessé «au haut du corps», selon la terminologie officielle - qui consiste à dissimuler la plaie à des adversaires attirés par l'odeur du sang.

Image: KEYSTONE

Touché «au bas du corps» le 5 février, Marco Maurer ne rejouera pas cette saison: sa guérison prend plus de temps que prévu (ce n'est donc pas un ongle d'orteil fissuré). Enfin, Mathieu Vouillamoz jouera avec une grille en raison d'un nez cassé (haut du corps).

Et pendant ce temps-là L'ancien footballeur Stephan Lichtsteiner, 37 ans, entre au conseil d'administration du HC Lugano. Le club tessinois y voit un ambassadeur idéal et espère que sa forte personnalité inspirera les talents du club.

Fribourg, terre de motards

Jason Dupasquier, 19 ans, a épaté son monde lors des premiers essais libres du GP du Qatar: le Fribourgeois a signé le cinquième chrono au guidon de sa KTM. Il va sans dire que c'est sa meilleure performance depuis qu'il roule en championnat du monde, soit depuis un an. Dupasquier se cale fièrement dans le sillage de ses «ancêtres» fribourgeois, de Joe Genoud à Robin Mülhauser via Vincent Braillard, Bastien Chesaux, etc.

Image: KEYSTONE

La Lazio mise à l'index 🤘

Le tribunal fédéral sportif italien a annoncé des sanctions exemplaires à l'encontre de la Lazio pour violations des normes sanitaires. Outre une amende de 150 000 euros (dont le club devrait s'accommoder sans peine), une suspension de sept mois a été prononcée à l'encontre du président et une autre de douze mois à l'encontre de deux médecins du club.

200 000 euros d'amende

13 mois de suspension pour Lotito

16 mois pour les médecins de la Lazio



Voilà la sanction demandée par la justice sportive pour l'affaire des faux tests négatifs de la Lazio



(Gazzetta) pic.twitter.com/X4adnxd9bE — FrSerieA (@FrSerieA) March 26, 2021

La Lazio n'aurait pas alerté les autorités après les tests positifs de huit de ses «membres» fin octobre, à la veille d'un match de Ligue des champions à Bruges, puis début novembre avant un autre match de C1 à Saint-Pétersbourg.

Arthur Guérin-Boëri n'est pas fait comme nous

Un dimanche d'hiver ensoleillé, après une belle journée de ski. La petite envie d'aller faire trempette aux bains thermaux, histoire de se réchauffer et se relaxer. Mais dès votre arrivée, vous vous tendez: parking blindé, file d'attente au guichet, pas de place dans le sauna ni dans le jacuzzi, le mec avant vous qui reste 10 minutes sous la douche, ... Arthur Guérin-Boëri ne sera jamais ce gars relou. Parce que lui, ce sont les lacs gelés qui l'intéressent. Ce jeudi en Finlande, ce Français de 36 ans vient de battre un nouveau record du monde d'apnée sous glace: il a tenu trois minutes sans respirer, en nageant 120 mètres dans de l'eau à... deux degrés. Son équipement? Ni gants, ni chaussons, juste une combinaison de deux millimètres d'épaisseur.

Et dire que vous, la simple idée de marcher dans l'eau un peu fraîche du pédiluve vous traumatise....

⛷️Delia Durrer se plaît à Zinal 🥇🥇🥇 Championnats suisses de ski alpin La Nidwaldienne Delia Durrer (18 ans) a fêté ce vendredi son troisième titre national sur la piste valaisanne. Après le combiné et la descente, elle a remporté ce vendredi le super-G. Comme lors de la descente, elle a largement distancé ses concurrentes: Priska Nufer, deuxième, a un retard de 93 centièmes. Côté masculin, le Bernois Lars Rösti (23 ans) a, lui, décroché son premier titre national lors de ce super-G.

Des T-shirts «deutsche Qualität»

Jeudi soir, l'Allemagne affrontait l'Islande pour son premier match des qualifications pour le Mondial 2022 de football. A Duisbourg, la sélection scandinave – balayée 3-0 après avoir encaissé deux buts dans les sept premières minutes – n'était pas l'adversaire principal de la Mannschaft. Il y a d'abord eu le Covid-19, empêchant Jonas Hofmann et Marcel Halstenberg d'être alignés. Et ensuite, les organisateurs de cette Coupe du monde au Qatar, donc indirectement la FIFA elle-même.

Vor dem Spiel gegen Island zeigen sich die deutschen Nationalspieler mit der Botschaft #HumanRights auf ihren T-Shirts. (Foto: Pool via Reuters/Tobias Schwarz)#GERISL https://t.co/dfd3dSN9ve pic.twitter.com/8Vqb6PEvhu — Frankfurter Allgemeine (@faznet) March 25, 2021

Comme les Norvégiens mercredi à Gibraltar, les Allemands ont arboré des t-shirts avant le match dénonçant les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers qataris. Selon le Guardian, 6500 travailleurs migrants sont décédés.

«Nous défendons les droits de l'homme, quel que soit le lieu. Ce sont nos valeurs. Par conséquent, c'était une très bonne et importante déclaration»

Les équipes pourraient-elles aller jusqu'à boycotter ce prochain Mondial? En tout cas, une chose est certaine: l'Allemagne et la Norvège ne seront pas sanctionnées par la FIFA pour ces gestes politiques.

Dieu est devenu roi

Zlatan Ibrahimovic a fêté jeudi soir son retour en équipe de Suède de football, près de cinq ans après sa dernière sélection. Et ça s'est bien passé pour le vétéran de 39 ans: ses coéquipiers et lui ont dominé la Géorgie 1-0 dans les qualifs pour le Mondial 2022. L'attaquant du Milan AC a délivré la passe décisive sur le but de Viktor Claesson.

Pour fêter ça, Zlatan a publié une photo sur ses réseaux sociaux où il serre le buteur dans ses bras. Avec, comme simple légende: «Carl XVII Guztaf». Avec son ego et son humour assumés, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain a détourné le nom de l'actuel roi de Suède – Carl XVI Gustaf – pour se l'approprier (avec le «z», première lettre de son prénom).

Le 16 mars, «Ibra» avait qualifié de «retour du Dieu» son comeback en sélection suédoise.

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers en vacances

Le HC La Chaux-de-Fonds a été éliminé jeudi soir en quarts de finale des play-offs de Swiss League de hockey sur glace. Les Neuchâtelois ont été fessés 8-0 sur la glace de Kloten. Les Zurichois, vainqueurs de la saison régulière, se sont qualifiés pour les demi-finales en remportant la série quatre matches à un.

Kloten a fait la différence dans le deuxième tiers: le score est passé de 1-0 à 6-0 en l'espace de 9 minutes (!) entre la 30e et la 39e.

Image: KEYSTONE

Dans la dernière série encore en jeu, Langenthal et Thurgovie continuent de se tirer la bourre. Jeudi soir, les hockeyeurs de Suisse orientale sont allés battre les Bernois 3-2 après prolongation. Dans la série, c'est 3-2 pour Langenthal. Leur prochain duel est fixé dimanche.

L'Italie remplit, elle aussi, sa première mission

Les Italiens avaient déjà plié l'affaire en première mi-temps, grâce à des réussites de Berardi (14e) et Immobile (39e).

La Nati assure à Sofia

L'équipe de Suisse de football a parfaitement démarré sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les hommes de Vladimir Petkovic sont allés gagner jeudi soir en Bulgarie 3-1.

Tout ce que vous devez savoir sur ces qualifications pour le Mondial ⬇️ A Moutier, la délivrance et des orphelins Link zum Artikel

😍 La belle histoire du jour

Ils joueront la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine (15 janvier au 28 février 2022) pour la première fois de leur histoire! Les footballeurs des Comores se sont qualifiés ce jeudi après leur nul contre le Togo (0-0). Le pays insulaire, proche de Madagascar, a validé son billet avant même la dernière journée des qualifications. Les joueurs des Comores ne peuvent plus être rejoints par le 3e du groupe, le Kenya.

#CAN2022 C'est terminé au Stade de Maluzini, les Cœlacanthes se qualifient pour la première fois en phase finale de CAN.

FT : Comores 🇰🇲 0-0 🇹🇬 Togo

À nous l'Afrique ✌💚https://t.co/o7xsjaUmmz#COMTOG#VeriPiya 💚#AFCON2021Q pic.twitter.com/0pyUV8MSJQ — Comoros Football 269 (@ComorosFootball) March 25, 2021

Pendant ce temps... Tennis Belinda Bencic s'est qualifiée ce jeudi pour le 3e tour du tournoi de Miami. La St-Galloise a battu la Kazakhe Zarina Diyas (WTA 89) 6-2 6-1. Sa prochaine adversaire sera la gagnante du duel entre la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 20) et la Chinoise Wang Qiang (WTA 38).

La Suisse M21 réalise l'exploit

Les jeunes footballeurs suisses ont battu l'Angleterre 1-0 ce jeudi après-midi pour leur premier match de l'Euro.

A Koper (Slovénie), les Helvètes ont passé l'épaule grâce à une réussite du Vaudois de l'OGC Nice Dan Ndoye à la 78e.

Perfekter Start: Sieg gegen England! 🤩

Parfait départ : la Suisse bat l'Angleterre ! 💪

Ottima la prima: la Svizzera batte l'Inghilterra! 🎉#mission21 #U21EURO #ENGSUI pic.twitter.com/MCqJMRp843 — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) March 25, 2021

La Suisse a pris provisoirement la tête du groupe D. Elle affrontera encore la Croatie dimanche soir (18h00) et le Portugal mercredi soir (18h00).

🎾🎙️🤪 Daniil Medvedev trop naïf

Dans les écoles de journalisme, les profs insistent sur la qualité de la prise de son lors d'une interview. Ils conseillent à leurs étudiants de tester le micro en posant une question bateau à leur interlocuteur avant d'enregistrer. Très souvent, celle-ci est: «Qu'avez-vous mangé au déjeuner ou au dîner?»

Les journalistes qui ont interviewé le tennisman russe Daniil Medvedev au tournoi de Miami ont appliqué le conseil à la lettre. Sauf que l'actuel numéro deux mondial n'a pas compris qu'il s'agissait d'un test. La séquence est vraiment fun, on vous laisse l'apprécier:

Excellent ! Le journaliste pose une question aléatoire pour tester le son et Daniil commence à raconter sa vie.😂 https://t.co/Zg3Ca9KuZ2 — Tennis Legend (@TennisLegende) March 25, 2021