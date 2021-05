Sport

Vaduz met la pression sur le FC Sion +++ Les Lions sacrés en Coupe



Image: Keystone

Vaduz met la pression sur le FC Sion +++ Les Lions sacrés en Coupe

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Sabalenka enfin titrée sur terre

La Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 7) a remporté le tournoi WTA 1000 de Madrid en venant à bout de la no 1 mondiale Ashleigh Barty en trois sets 6-0 3-6 6-4. Il s'agit de son premier titre sur terre battue.

Lewandowski claque un triplé ⚽⚽⚽

Robert Lewandowski a participé à la démonstration 6-0 du Bayern, tout frais champion d'Allemagne, contre le Borussia Mönchengladbach. L'attaquant polonais a marqué trois buts. Il lui reste encore deux matches pour égaler, voire battre le record de Gerd Müller. Le Bayern se déplacera à Freiburg avant de recevoir Augsburg pour le dernier rendez-vous de la saison.

Triplé de Lewandowski contre Mönchengladbach. 💥



Le Polonais a inscrit 39 buts cette saison en Bundesliga, et n'est plus qu'à une longueur du record de Gerd Müller ! pic.twitter.com/U8QwdA4LoG — Actu Foot (@ActuFoot_) May 8, 2021

À Chelsea l'avantage psychologique En s'imposant 2-1 sur le terrain de Manchester City, Chelsea a retardé le sacre des Cityzens mais a surtout pris un avantage psychologique avant la finale de la Ligue des champions entre les deux clubs, dans trois semaines à Istanbul. Sterling avait ouvert le score, avant que Ziyech puis Alonso, en toute fin de match, n'offrent la victoire aux Blues.

Vaduz distancie Sion

Vainqueur 2-0 à Lugano, Vaduz compte ce soir 5 points d'avance sur le FC Sion. Les Valaisans pourront refaire une partie de leur retard dimanche contre Saint-Gall. Ils n'auront pas le droit à l'erreur, alors qu'il leur reste quatre matches à disputer d'ici la fin de saison.

Image: RTS

Vaduz ne retiendra pas que les trois points de son voyage au Tessin. Cicek a ouvert le score d'un coup de canon à la 4e minute.

İsviçre'de Vaduz forması giyen Tunahan Çiçek bu sezonki 4. golünü Lugano karşısında attı. pic.twitter.com/QH2Arq6gVS — Avrupa'daki Türk Futbolcular (@trlejyonerler23) May 8, 2021

Les Lions triomphent en Coupe

Sacrés en SBL Cup en mars, les Lions de Genève ont décroché leur deuxième trophée de la saison samedi à Fribourg. Les hommes du coach Andrej Stimac se sont imposés 85-82 face à Olympic en finale de la Patrick Baumann Swiss Cup.

Zverev en finale Tombeur de Rafael Nadal en quart, Alexander Zverev (ATP 6) s'est hissé en finale du Masters 1000 de Madrid. L'Allemand a nettement dominé le no 4 mondial Dominic Thiem 6-3 6-4 en demi-finale. Il affrontera dimanche l'Italien Matteo Berrettini (ATP 10) ou le jeune Norvégien Casper Ruud (ATP 22).

L'Atlético ramène un point de Barcelone

Les joueurs de Diego Simeone ont fait match nul sur la pelouse du Barça (0-0), samedi après-midi dans le choc au sommet de la Liga. La lutte est toujours aussi serrée en tête du classement avant le duel entre le Real et Séville dimanche.

Image: RTS

Ganna est le premier leader du Giro

L'Italien Filippo Ganna (Ineos) a endossé le premier maillot rose de leader du Tour d'Italie après sa victoire dans le contre-la-montre à Turin. Ganna, champion du monde du contre-la-montre, a repoussé à 10 secondes son compatriote Edoardo Affini au bout des 8,6 kilomètres d'un parcours rapide qu'il a bouclé à plus de 58 km/h.

Image: AP LaPresse

🏆 Le Bayern s'offre un 31e titre Le Bayern Munich est champion d'Allemagne pour la 9e fois consécutive et pour la 31e fois au total. Les Munichois profitent du revers de Leipzig à Dortmund (3-2) pour célébrer avant même leur match de la 32e journée face à Gladbach à 18h30 samedi.

La belle revanche de Loïc Gasch

Loïc Gasch a réussi un superbe saut samedi à Lausanne. Le Vaudois, spécialiste de la hauteur, a effacé une barre à 2m33 pour s'emparer du record de Suisse et atteindre les minima pour les JO de Tokyo.

𝗣𝗛𝗘𝗡𝗢𝗠𝗘𝗡𝗔𝗟 🔥



Loïc Gasch qualifié pour les JO avec un saut à 2m33, record personnel et record de Suisse, fort ! pic.twitter.com/3pD5IPpbZs — La Région NV (@LaRegionNV) May 8, 2021

Ce bond lui permet de rayer des tabelles la marque de Roland Dalhäuser qui tenait depuis le 7 juin 1981 (!). L'athlète de Birsfelden avait lors d'un concours à Ebenstadt fait passer son record de 2m26 à 2m31. C'est une magnifique revanche pour le Sainte-Crix, touché par le Covid l'an dernier et qui a connu une longue remise en forme après avoir eu des soucis à un poumon, au foie et aux muscles.

Le LS va changer de coach

Giorgio Contini n'entraînera plus Lausanne-Sport la saison prochaine. La Direction du club annonce qu'elle a pris la décision de ne pas prolonger son contrat. Les joueurs et l'encadrement en ont été informés samedi, précise le communiqué.

𝗚𝗶𝗼𝗿𝗴𝗶𝗼 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗶 ne sera pas prolongé au @lausanne_sport au-delà du 30 juin 2021, après 3 ans de bons et loyaux services, notamment une promotion en Super Leaguehttps://t.co/M8zWo92DhJ — Dᴀᴠɪᴅ Bᴀʀʀᴀs (@david_barras) May 8, 2021

Le technicien zurichois de 47 ans est arrivé en 2018 sur le banc du Lausanne-Sport, après la relégation du club en Challenge League. Il a permis de ramener le LS dans l'élite deux ans plus tard. «Le LS est aujourd'hui très favorablement positionné pour atteindre l’objectif fixé, le maintien», souligne le communiqué. L'ensemble de la Direction du club a décidé d'opérer ce changement, «après avoir bien analysé la situation», précise encore le communiqué. Une décision qualifiée néanmoins de «difficile».

Hamilton est inarrêtable

Le Britannique s'élancera en pole position pour la 100e fois de sa carrière, ce dimanche au Grand Prix d'Espagne. Historique.

Les dissidents menacés

Selon la Cadena COPE, Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, réfléchirait à une proposition d'expulsion de la Juventus Turin, du FC Barcelone et du Real Madrid des compétitions européennes lors des deux prochaines saisons. Ces trois clubs sont les derniers rescapés du projet de Super Ligue.

La belle histoire du jour ⬇️

Manuela, une femme de 95 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer, est une grande fan de Rafael Nadal.



"Avant que j'oublie ce qu'est le tennis et ce que Rafa représente pour moi, j'aimerais le rencontrer", disait-elle.



Malgré sa défaite contre Zverev, Nadal a réalisé son rêve. pic.twitter.com/fcsdy9NzqI — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) May 7, 2021

Six hockeyeurs ne porteront pas le maillot suisse à Riga

L coach de l'équipe de Suisse de hockey sur glace, Patrick Fischer, a procédé à une deuxième réduction de l'équipe au terme de la deuxième semaine de préparation au Mondial de Riga. Six joueurs n'ont pas passé ce «cut»:

Le gardien Niklas Schlegel (Lugano).

Le défenseur Andrea Glauser (Langnau Tigers).

le défenseur Christian Marti (Zurich Lions).

L'attaquant Luca Fazzini (Lugano).

L'attaquant André Heim (Berne).

L'attaquant Jason Fuchs (Bienne).

Ils rejoindront pas l'équipe de Suisse la semaine prochaine. Les sélectionnés doivent se retrouver, mardi, à Cham (ZG). Patrick Fischer annoncera, dimanche matin, la liste des joueurs qui prendront part à cette troisième semaine de préparation. L'équipe s'envolera, jeudi prochain, pour Riga, où elle jouera deux matches amicaux contre la Lettonie vendredi et samedi.

Petit tour d'Europe 🇪🇺⚽

Newcastle United s'est imposé à Leicester 2-4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

La Real Sociedad bat Elche 2-0 🇪🇸

Le VfB Stuttgart prend trois points contre Augsburg à domicile (2-1) 🇩🇪

Lille met la pression sur le PSG en s'imposant 0-3 dans le derby à Lens 🇫🇷

Zoug est champion de Suisse pour la 2e fois ⭐⭐

Zoug a conquis son 2e titre de champion de Suisse après celui décroché en 1998. Les joueurs de Dan Tangnes se sont imposés 5-1 pour enlever la série 3-0.

Der @official_EVZ ist Schweizermeister 2020/21! 🏆 Herzliche Gratulation nach Zug!



Champion suisse 2020/21 : EV Zug - félicitations ! 👏 pic.twitter.com/Y0BsPQkMTI — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) May 7, 2021

Leader incontesté et incontestable de la saison régulière, Zoug fait un superbe champion. Déjà solide la saison dernière, mais privé de play-off en raison de la pandémie, le club du millionnaire Hans-Peter Strebel a fait tout juste. Ce titre salue aussi le travail fantastique de l'entraîneur Dan Tangnes.

Image: KEYSTONE

Xamax perd deux points importants 😣

En Challenge League, Xamax ne décolle toujours pas. Les Neuchâtelois se sont fait rejoindre en toute fin de rencontre par Wil, concédant le 2-2 à la 94e. Une bien mauvaise opération puisqu'un peu plus tôt dans la soirée, Chiasso s'est imposé 2-1 contre Winterthur. La fin de saison s'annonce très chaude du côté de la Maladière.

À noter également la très belle victoire du SLO à Zurich face à GC 1-2 grâce à deux buts en fin de rencontre d'Amdouni (83e) et Asllani (85e). Dans le dernier match de la soirée, Kriens et Thoune on fait match nul 1-1.

teletext

La finale de la C1 en Angleterre ? 🤔

Le Royaume-Uni s'est dit prêt à accueillir la finale de la Ligue des champions. Celle-ci est prévue à Istanbul entre Chelsea et Manchester City. De fortes restrictions sur les voyages vers la Turquie sont imposées en raison de la situation sanitaire. A partir du 12 mai, les arrivées en Angleterre de Turquie seront interdites à l'exception des Britanniques et résidents au Royaume-Uni, ce qui complique forcément un peu la logistique autour de la rencontre.

La fédération anglaise de football affirme être en contact avec l'UEFA qui annonce elle «avoir besoin d'un peu de temps pour réfléchir».

Timo Meier rejoindra l'équipe de Suisse 🏒🇨🇭

Timo Meier a confié à des journalistes suivant les San Jose Sharks qu'il allait rejoindre la Suisse pour disputer le Championnat du monde à Riga. Décision inverse pour Pius Suter qui préfère renoncer pour se concentrer sur son club. Nico Hischier et Philipp Kurashev pourraient eux aussi se joindre à l'équipe nationale qui s'envelora le 13 mai pour la Lettonie.

VTT : Van der Poel s'impose, Schurter 3e Mathieu van der Poel a commencé la Coupe du monde de VTT à Albstadt par une victoire en Short Track. Le Néerlandais a remporté le prologue devant le Français Victor Koretzky et le Bernois Nino Schurter.

Nadal tombe en quarts à Madrid

Comme à Monte-Carlo, Rafael Nadal a été battu par l'Allemand Alexander Zverev 6-4 6-4 en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid. Ceci à moins d'un mois de Roland-Garros où il visera un 14e sacre historique.

Nadal s'était déjà incliné en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo mi-avril en ouverture de la saison sur terre battue. Il avait remporté son premier trophée de la saison la semaine suivante à Barcelone en écartant une balle de match en finale contre Stefanos Tsitsipas.

Pas de nouvelle star au Bayern

Le Bayern Munich, dont les finances ont été affectées par la pandémie, n'envisage aucun nouvel achat de grande star cet été. Le président du club Herbert Hainer l'a annoncé.«Nous allons compléter notre effectif, nous avons une équipe jeune, incroyablement forte avec un potentiel énorme», a-t-il dit dans le podcast «Bayern Insider», «donc je ne me fais pas de souci et je ne vois pas d'obligation pour de nouveaux transferts onéreux».

Six semaines d'arrêt pour Kristoffersen

Le skieur Henrik Kristoffersen est au repos forcé pour environ six semaines. Le Norvégien s'est fracturé «l'extrémité basse du péroné», du côté gauche, en motocross. Cette blessure «ne nécessite pas d'intervention chirurgicale», a indiqué son équipementier.

Ski alpin / Chute et fracture de la cheville pour Henrik Kristoffersen en motocross - https://t.co/NeGUCH8YQJ pic.twitter.com/aLCIhl8a4I — Ski Chrono (@Ski_Chrono) May 7, 2021

Le jeune skieur de 26 ans, double médaillé olympique (bronze en slalom en 2014, argent en géant en 2018), s'est blessé en Autriche, où il réside une partie de l'année. Il doit rentrer en Norvège pour y subir d'autres examens.



Pas de Suisse-France samedi non plus

La Suisse ne disputera finalement aucun match face à la France dans le cadre de sa préparation au Mondial. La partie prévue samedi a également été annulée après qu'un test s'est avéré positif au sein de la formation tricolore vendredi.

Un cas positif au Covid-19 au sein de l’équipe française a été annoncé aujourd’hui. Par conséquent, le deuxième match amical opposant l’équipe nationale suisse à la France, prévu demain samedi à Fribourg, doit être annulé. Vers le communiqué : https://t.co/jQnzPp1Ac9 — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) May 7, 2021

La rencontre programmée vendredi, à Fribourg également, avait été annulée par précaution. L'équipe de France avait en effet affronté samedi dernier l'Italie, deux jours avant que deux cas positifs au Covid-19 ne soient détectés au sein de la formation transalpine, alors que la période d'incubation peut durer jusqu'à six jours.

Pestoni ➡️🏠 Inti Pestoni est de retour à Ambri-Piotta. Le club léventin a annoncé le transfert de l'attaquant international ainsi que ceux de Dario Bürgler, André Heim et Yanik Burren dans une petite vidéo très bien faite et diffusée vendredi sur les réseaux sociaux.

Round one 👊

Une bagarre a éclaté jeudi entre Floyd Mayweather et la star de YouTube Logan Paul ainsi que son frère Jake Paul pendant une séance photo à Miami. L'ex-champion du monde (44 ans) doit affronter Logan Paul dans un combat exhibition. Il a laissé éclater sa colère au Hard Rock Stadium, où aura lieu l'évènement le 6 juin, après que Jake Paul avait saisi sa casquette.

Comment Mayweather a pu accepter de tomber dans ce piège



Une altercation entre Floyd Mayweather et Jake Paul lors de la conférence de presse avant le combat de boxe entre Mayweather et Logan Paul. pic.twitter.com/aI5kqEmRrI — 𝒦𝓊𝓃𝓉𝒶 𝓋𝒶𝓃 𝒹𝑒𝓃 𝒦𝒾𝓃𝓉é (@DenKinte) May 6, 2021

Villarreal - Manchester United en finale de l'UEFA Europa League 🇪🇺⚽ ⏰ RESULTS ⏰



👏 Congratulations Villarreal and Manchester United, 2021 Europa League finalists!



Who impressed most tonight? 🤔#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 6, 2021

Après Manchester City et Chelsea en Ligue des champions, Manchester United a validé son ticket pour la finale de l'Europa League malgré son revers 3-2 à Rome et un nouveau doublé d'Edinson Cavani. Les Anglais l'avaient emporté largement 6-2 à l'aller. A Gdansk, les Red Devils défieront Villarreal le 26 mai. La troupe d'Unai Emery, en finale de la compétition pour la 5e fois, a su conserver son but d'avance acquis à l'aller (2-1 en Espagne). Aubameyang a trouvé le poteau à la 79e sur une tête.

À noter que Granit Xhaka a dû jeter l'éponge lors de l'échauffement. La nature de la blessure n'a pas été divulguée par le staff des Gunners. À quelques semaines du début de l'Euro, on espère que ce n'est rien de grave pour le capitaine de la Nati.

keystone

Pas de vainqueur dans le classico portugais. Sporting file vers le titre 🇵🇹 #SLBFCP | ⏹ Final whistle. #WeAreBenfica



🤝 @emirates pic.twitter.com/yv8uCW2zXu — SL Benfica (@slbenfica_en) May 6, 2021

teletext

Zverev face à Nadal à Madrid 🎾 Le no 6 mondial Alexander Zverev a rejoint Rafael Nadal en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid. Ceci grâce à sa victoire face au Britannique Daniel Evans (ATP 26) en deux sets 6-3 7-6 (7/3). Gut gespielt Alexander.

Eden Hazard demande pardon. Faute avouée, à moitié pardonnée ? Eden Hazard : « Je suis désolé. J’ai lu beaucoup de choses aujourd’hui, ce n’était pas mon intention d’offenser les fans du Real Madrid, j’ai toujours rêvé de jouer pour le club & je suis venu ici pour gagner, la saison n’est pas finie, et nous devons nous battre pour la liga ! » pic.twitter.com/vinlSY1YS7 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 6, 2021

Les joueurs de l'équipe nationale pourront être vaccinés ⚽ Les joueurs et le personnel de l'équipe nationale peuvent se faire vacciner contre le Covid. L'idée est d'être prêt avant le prochain Euro qui débute le 11 juin. L'objectif est que les personnes qui souhaitent être vaccinées reçoivent la première dose du vaccin au plus tard au début du camp d'entraînement à Bad Ragaz (à partir du 26 mai). La deuxième injection ne serait administrée qu'après le retour de la compétition.

David Zibung prend sa retraite

David Zibung a décidé de mettre un terme à sa carrière à 37 ans. Le gardien a disputé plus de 500 matches avec Lucerne.Cantonné à un rôle de réserviste, Zibung avait rejoint le club de Suisse centrale voici 23 ans en provenance de Hergiswil.

Aebischer change de maillot

David Aebischer ne reviendra pas à Fribourg-Gottéron. Les Dragons annoncent que le contrat du défenseur de 20 ans (qui va rejoindre Rapperswil) a été rompu «d'un commun accord». Ils ont engagé pour le remplacer Mauro Dufner (Rapperswil aussi).

Chris McSorley au Tessin: c'est fait!

Comme nous vous l'annoncions depuis plusieurs jours, Chris McSorley est le nouvel entraîneur de Lugano. L'Ontarien succède à Serge Pelletier. Il a signé un contrat de trois ans.

🤝L’Hockey Club Lugano ha il piacere di annunciare che Chris McSorley sarà il nuovo Head Coach della prima squadra bianconera ⚪️⚫️#LVGA #NonMollareMai https://t.co/o0VpAMn8C0 — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) May 6, 2021

Remplacé par Pat Emond en 2019 au poste d'entraîneur du GSHC, Chris McSorley (59 ans) retrouve donc un travail quelque dix mois après avoir dû quitter ses fonctions de directeur sportif aux Vernets.

Chelsea rejoint Manchester City en finale de la Ligue des champions ⚽🇪🇺

La finale de la Ligue des champions sera 100% anglaise le 29 mai à Istanbul. Chelsea a en effet rejoint Manchester City en finale en battant le Real Madrid 2-0 à Londres (1-1 à l'aller). Werner (28e) et Mount (85e) ont concrétisé la domination exercée par les Blues sur un Real Madrid inoffensif. Les deux réussites ont eu pour origine un ballon récupéré par l'infatigable Kanté, à nouveau auteur d'une masterclass à mi-terrain.

Image: EPA

Chelsea disputera donc la troisième finale de C1 de son histoire, après celle perdue en 2008 à Moscou contre Manchester United et celle gagnée en 2018 à Munich contre le Bayern. Ce sera aussi la troisième finale opposant deux clubs anglais après les éditions 2008 et 2019, cette dernière ayant vu Liverpool battre Tottenham. The British Empire 💂‍♂️

Pour la deuxième fois en trois ans, nous aurons le droit à une finale 100% anglaise. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ji0w1mIJyp — Actu Foot (@ActuFoot_) May 5, 2021

Qui va remporter la Ligue des champions ? Manchester City Chelsea

Soirée compliquée pour les supporters genevois 😅😭 Et sinon vous, votre soirée ? pic.twitter.com/0GoBaDRWah — Nico Puchat (@NicoPuchat) May 5, 2021

Zoug s'impose à Genève 🏒⤵️ 🔔 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧𝗔𝗧𝗦 | #GSHCEVZ 1⃣-2⃣



Les Grenat n'ont pas réussi à s'imposer dans ce deuxième acte de finale face à Zoug. Ils s'inclinent sur un score de 1-2.



Prochaine rencontre prévue vendredi pour l'Acte III. On ne lâche rien! 💪#HeyOnYVa #EnsembleToujours pic.twitter.com/yAFKusVEvH — Genève-Servette HC (@officialGSHC) May 5, 2021

Zoug n'est plus qu'à une manche de son deuxième titre de champion. Ils ont dominé Genève-Servette 2-1 aux Vernets lors de l'acte II pour mener 2-0 dans la série.

Tir de Raphael Diaz à la bleue, déviation de Dario Simion. On efface et on recommence. Deux actions similaires et deux buts qui ont suffi pour s'assurer la victoire et se rapprocher du titre de champion de Suisse. Après un tir d'Abdelkader sur le poteau en infériorité numérique (28e), Zoug a été récompensé de ses efforts par une réussite en power-play de Dario Simion d'une habile déviation sur un lancer de Diaz (33e). Sur une bête pénalité infligée à Gross pour avoir dégagé le puck en dehors de la surface de jeu, Genève-Servette a pu égaliser. Et puis à la 43e, le binôme Diaz-Simion a remis ça pour donner la victoire à Zoug.

Troisième acte vendredi.

Image: KEYSTONE

Servette n'ira pas en finale de la Coupe de Suisse 😕

Saint-Gall s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Suisse en allant s'imposer 1-0 à Genève contre Servette. Stillhart a inscrit à la 83e le seul but de la partie.

Servette pourra nourrir de gros regrets, car il a terriblement manqué de réalisme sur ses occasions, notamment par Kyei. Les Saint-Gallois, qui ont le plus souvent défendu et pour qui le gardien Zigi a été monstrueux, ont réussi le hold-up parfait en fin de rencontre. Stillhart a surpris Frick au premier poteau alors que le portier grenat avait anticipé sur un centre.

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛



Cruel. Les Servettiens s'inclinent en demi-finale face à Saint-Gall.#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/OEZ4mKMKkX — Servette FC (@ServetteFC) May 5, 2021

Saint-Gall disputera la cinquième finale de son histoire. Le FCSG n'a inscrit son nom au palmarès qu'une seule fois, en 1969, pour trois défaites en 1945, 1977 et 1998. Face à Lucerne, les chances semblent égales entre les deux finalistes. Verdict le lundi de Pentecôte, le 24 mai.

keystone

Coupe de Suisse dames : Lucerne-Zurich en finale Les résultats des demi-finales : Bâle - Lucerne 0-1. Zurich - Grasshoppers 2-0. Finale le samedi 5 mai à Zurich (Letzigrund): Lucerne - Zurich. Lucerne aura donc deux équipes (masculine et féminine) en finale de Coupe de Suisse, fort !

La Coupe d'Italie change de format et ça ne va pas plaire 🇮🇹⚽ #Calcio

Nuovo format per la #CoppaItalia, solo squadre di Serie A e B



Leggi la notizia👇https://t.co/7Pa40UF9Ao — RaiSport (@RaiSport) May 5, 2021

Remco Evenepoel de retour 🚴 «Je dois attendre et voir comment mon corps réagit.»

Pendant ce temps-là, du côté des courses automobiles 🚘 Le championnat du monde des rallyes (WRC) utilisera «à 100%» un carburant durable à partir de 2022, a annoncé la Fédération internationale (FIA). Il s'agit d'une première dans ce domaine.

La news judo 🥋 Evelyne Tschopp s'est illustrée au Tournoi Grand Chelem de Kazan où elle a pris la 3e place en moins de 52 kg. La Bâloise a ainsi amassé 500 points précieux dans la course à un billet pour les Jeux olympiques de Tokyo.

1re victoire depuis 2019 pour Medvedev

Daniil Medvedev a enfin renoué avec la victoire sur terre battue. De retour sur le circuit après avoir été testé positif au Covid-19 mi-avril, le no 3 mondial a obtenu sa première victoire sur cette surface depuis plus de deux ans mercredi au 2e tour à Madrid.

José négocie toujours aussi bien José Mourinho touchera un salaire de 4 M€, qui pourra atteindre les 7 M€ avec bonus.



Il deviendra l'entraîneur le mieux payé de l'histoire de l'AS Rome.



(Corriere dello Sport) pic.twitter.com/YEF8khgQPg — Actu Foot (@ActuFoot_) May 5, 2021

Bencic sortie en quarts de finale

Belinda Bencic (WTA 11) a connu l'élimination en quart de finale du tournoi WTA 1000 de Madrid. Elle s'est inclinée 6-4 7-5 devant l'Espagnole Paula Badosa (WTA 62), dont la progression est remarquable cette année.

L'épopée d'un géant du football

«Sir Alex Ferguson: le rêve impossible». C'est le titre du documentaire consacré au parcours de Sir Alex Ferguson, l'ancien manager de Manchester United. Celui-ci a été réalisé par un de ses fils et sera disponible sur les plateformes de VOD à partir du 31 mai.

L'Écossais de 79 ans y évoque son parcours personnel, sa phénoménale carrière et ses souvenirs.

Arbitre, changement! Le Tribunal pénal fédéral a admis la demande de récusation déposée par le président de la FIFA Gianni Infantino à l'encontre de Stefan Keller. Le Procureur fédéral extraordinaire a donné motif à sa récusation par ses communications à la presse.

Manchester City bat une 2e fois le PSG

Manchester City disputera - enfin - la première finale de Ligue des champions de son histoire le 29 mai à Istanbul. Les hommes de Pep Guardiola se sont imposés 2-0 en demi-finale retour face au PSG après l'avoir emporté 2-1 à l'aller au Parc des Princes.

Avec la victoire de ce soir, nous avons battu le record de la plus longue série de victoires (par un club anglais) dans l'histoire de la Coupe d'Europe ! (7) 🏆🔥🙌



🔷 #ManCity pic.twitter.com/BwuzE9yCFO — Manchester City (@ManCityFra) May 4, 2021

Paris St-Germain a pourtant entamé cette rencontre avec toute l'intensité voulue, pressant très haut des Citizens prêts à souffrir en défense. Neymar et ses équipiers ont même pensé obtenir un penalty dès la 7e minute, la VAR permettant de constater qu'Oleksandr Zinchenko avait touché le ballon avec son épaule.

Thiem s'impose aisément pour son retour

Dominic Thiem a réussi un retour gagnant en dominant l'Américain Marcos Giron (ATP 91) 6-1 6-3 au 2e tour du Masters 1000 de Madrid.

Image: EPA EFE

Le no 4 mondial, qui avait pris du recul avec le circuit pendant un mois et demi, a bouclé le match en seulement 57 minutes.

Lucerne en finale de la Coupe de Suisse

Lucerne disputera le 24 mai à Berne la septième finale de Coupe de Suisse de son histoire. Les hommes du coach Fabio Celestini sont allés s'imposer 2-1 à Aarau dans la première demi-finale. Ils retrouveront en finale une formation de Super League, Servette ou St-Gall.

Le déménagement du Servette FC se fait attendre

A Genève, l'installation provisoire de l'Académie du Servette FC au parc des Evaux n'est toujours pas entérinée. La signature d'une convention qui confirmerait ce déménagement a été reportée d'un mois, a annoncé mardi le Ddépartement de la cohésion sociale. Ce délai doit permettre de répondre aux inquiétudes que ce projet soulève.

Javi Martinez quitte le Bayern en fin de saison

Le champion du monde 2010 Javi Martinez quittera le Bayern à l'issue de son contrat en fin de saison, a annoncé mardi le club munichois.

Image: AP Pool Getty

Le milieu espagnol de 32 ans a remporté deux Ligues des champions et huit Bundesliga - probablement neuf d'ici quelques jours - en neuf saisons passées sous le maillot du «Rekordmeister».

Mourinho retourne en Italie

José Mourinho (58 ans) dirigera l'AS Rome lors des trois prochaines saisons. Le Portugais prendra la succession de son compatriote Paulo Fonseca (48 ans), qui était en fonction depuis juin 2019

“Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. L'incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico. Daje Roma!”.



💬 𝑱𝒐𝒔𝒆́ 𝑴𝒐𝒖𝒓𝒊𝒏𝒉𝒐 — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

Mourinho a été limogé par Tottenham le 19 avril. Il ne restera donc pas longtemps sans équipe à entraîner. Le technicien a déjà oeuvré en Italie avec l'Inter Milan, de 2008 à 2010. Il avait mené les nerazzurri au titre de champion et à la victoire en Ligue des champions en 2010.

La liste des 23 26

Chaque équipe participant à l'Euro 2020 (11 juin - 11 juillet) pourra y emmener une sélection de 26 joueurs, et non de 23 comme auparavant. L'UEFA a annoncé ce changement mardi. Cette modification a été décidée pour faire face aux risques de contamination au Covid-19 et de quarantaine. En revanche, seuls 23 joueurs devront figurer sur la feuille de match «pour chaque rencontre». Les sélectionneurs ont jusqu'au 1er juin pour soumettre à l'UEFA leur liste des 26.

Pas de partita ⛔ Le match amical prévu mardi soir à Bienne entre la Suisse et l'Italie n'aura pas lieu. Deux membres de l'équipe italienne ont en effet été testés positifs au Covid-19. L'équipe nationale jouera ses deux prochaines rencontres de préparation en vue des championnats du monde vendredi et samedi à Fribourg. Elle affrontera deux fois la France.

Lukaku rancunier

L'attaquant belge de l'Inter n'a pas oublié son altercation avec Zlatan Ibrahimovic en janvier lors du derby entre les deux clubs milanais. Sitôt après le sacre des intéristes en championnat, Lukaku a interpellé indirectement son rival suédois sur Instagram, en publiant ce message: «Le vrai dieu a couronné le roi! Maintenant, prosterne-toi!»

Le message fait référence à la pique envoyée par Zlatan Ibrahimovic à Romelu Lukaku en début d'année. «Milan n'a jamais eu de roi. Maintenant, ils ont un dieu», avait lancé l'attaquant du Milan AC à propos de lui-même.

Défaite pour Genève-Servette à Zoug

Zoug a remporté le premier acte de la finale de National League. Les joueurs de Suisse centrale ont battu Genève-Servette 1-0 pour empocher un premier point.L'adage veut que les finales se jouent sur des détails. Remporter un match 1-0 rentre parfaitement dans cette catégorie.

🔔 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧𝗔𝗧𝗦 | #EVZGSHC 1⃣-0⃣



Les Aigles s'inclinent dans ce premier acte de finale face à Zoug.



Rendez-vous mercredi pour le deuxième acte aux Vernets. On ne lâche rien!💪#HeyOnYVa pic.twitter.com/f39ah0kNmt — Genève-Servette HC (@officialGSHC) May 3, 2021

Dans une partie de très bon niveau, Zoug a eu un détail qui a fait la différence. Un but tombé juste après la deuxième pause. Sur une relance hasardeuse de Tömmernes, Kovar a pu glisser le puck à Hofmann qui n'a pas manqué cette opportunité.Le top scorer grenat, si bon et si présent depuis le début des play-off, a fait une bourde. Et Zoug en a profité. Cruauté du sport à son paroxysme.

Madrid: Bencic en quarts de finale

Belinda Bencic (WTA 11) se hisse en quarts du tournoi de Madrid. La St-Galloise a signé une belle performance au 3e tour, s'imposant 7-6 (7/2) 4-3 w.o. devant la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 25).

Image: EPA EFE

La St-Galloise a profité de l'abandon de la Tunisienne de 26 ans au cours du deuxième set alors que Bencic menait 4-3. Dans une partie où aucune des deux adversaires n'a cédé son engagement, «BB» a dû sauver deux balles de set à 5-4 pour Jabeur. Elle a également maîtrisé le tie-break 7-2.

Encore une championne pour Pini ⛷️

Mauro Pini est le nouveau coach de la Slovaque Petra Vlhova. La lauréate du classement général a mis fin à sa collaboration avec l'Italien Livio Magoni ce printemps. L'accord porte dans un premier temps sur la saison prochaine. Le Tessinois a déjà géré des cellules privées, notamment celles de Lara Gut-Behrami et de Tina Maze. «Je me réjouis d'aider Petra à atteindre ses prochains grands objectifs», a-t-il lâché.

Pas de cadeau entre Sion et LS 💔

Contraint au nul 1-1 par Lausanne, Sion est toujours dernier de Super League avec deux points de retard sur Vaduz. En mission commando, les Valaisans ont ouvert le score à la 67e à la suite d'un joli mouvement et une habile déviation de Hoarau. Mais sur balle arrêtée, les Vaudois (par Jenz de la tête) ont trompé le gardien Fickentscher. Les Lausannois auraient même pu enfoncer le clou en toute fin de partie sur un déboulé de Guessand, mais l'attaquant français a manqué le dernier geste.

CC portait le même manteau qu'au dernier LS - Sion, où il coachait déjà

Les Lausannois peuvent aussi remercier leur gardien Mory Diaw pour avoir détourné un penalty de Grgic en toute fin de première mi-temps, rallongée de dix minutes pour s'occuper du défenseur vaudois Mickael Nanizayamo, remplacé à la 20e par Suzuki.

Hamilton retrouve sa routine 🏎️🥇

Le champion du monde en titre Lewis Hamilton a décroché dimanche au Portugal sa 97e victoire en Formule 1. Le Britannique a survolé les débats pour devancer de près de 30'' son dauphin néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Il prend (déjà) ses aises au classement des pilotes après ce deuxième succès en trois courses (re-déjà).

Victoire de Lewis Hamilton qui prend 7 points d'avance sur Verstappen au championnat 👏#PortugueseGP pic.twitter.com/UuByisq0sY — T’Formule 1 (@TFormule1) May 2, 2021

Mutinerie à Manchester United 👹

Des centaines de supporters de Manchester United ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du stade d'Old Trafford dimanche, à un peu moins de deux heures d'un match de Premier League contre Liverpool. Ces fans protestaient contre les propriétaires du club.

G.Neville : "C'est la conséquence des actions des propriétaires de Manchester United." #MUFC pic.twitter.com/LgUVDSOqK2 — Manchester United (@MUnitedFR) May 2, 2021

Des milliers de supporters s'étaient donné rendez-vous à 14 h 00 locale pour manifester autour du stade, et plusieurs dizaines d'entre eux ont réussi à s'inviter sur la pelouse mythique.

««Vous pouvez acheter notre club mais vous ne pourrez pas acheter notre coeur et notre âme»

Les fans portaient, pour nombre d'entre eux, les couleurs vert et or, symboles de la protestation anti-Glazer. Ces couleurs font référence à Newton Heath, club fondé en 1878 et devenu 24 ans plus tard Manchester United. Les fans ont allumé des fumigènes, sont montés sur les buts et dans les tribunes, chantant «Nous voulons le départ des Glazer». Il n'était pas encore certain à un peu plus d'une heure du match que le stade ait été totalement vidé des intrus.

Les partisans en colère contre la direction de Manchester United ont envahit Old Trafford peu de temps avant le match contre Liverpool.



Le clash entre la vision sportive des fans vs celle commerciale des dirigeants n’a jamais été si vive.



Good luck 🤷‍♂️

pic.twitter.com/03EAjQ0sKU — Nilton Jorge (@NiltonJorge) May 2, 2021

Un peu de football quand même L'Inter Milan décroche son 19e titre de champion d'Italie et met fin au règne de la Juventus, vainqueur des neuf derniers Scudetti. Aux Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam décroche son 35e titre national.

La Suisse sans Malgin 😢

Aligné depuis quelques mois par Lausanne, Denis Malgin n'a pas reçu l'autorisation de son club propriétaire, Toronto, de disputer les Mondiaux de hockey à Riga (21 mai au 6 juin). Le sélectionneur suisse Patrick Fischer a donc retenu cinq autres joueurs: les défenseurs Mirco Müller (Leksands/SWE), Christian Marti (Zurich) et Dominik Egli (Rapperswil), le gardien Melvin Nyffeler (Rapperswil) et l'attaquant Sven Andrighetto (Zurich).

Geraint Thomas règle la note 🚴‍♂️

Geraint Thomas (Ineos) a remporté le Tour de Romandie devant l'Australien Richie Porte à 28'' et l'Italien Fausto Masnada à 38''.

Image: KEYSTONE

Thomas, vainqueur du Tour de France 2018, a pris la troisième place du contre-la-montre final de Fribourg, disputé sur 16,1 km. Meilleur temps intermédiaire, le Britannique a préféré assurer son succès au classement général sur un tracé tortueux. Il a facilement devancé le Canadien Michael Woods, maillot jaune depuis la veille, qui lui a concédé 54''.

La victoire du jour est revenue au Français Rémi Cavagna (Deceuninck), parti en début d'après-midi sur des routes sèches. Il a devancé le Suisse Stefan Bissegger, lui aussi parti sur des routes sèches.

Pour la MotoGP, c'est par ici 👇 Magnifique doublé des Ducati 🔴🏆 Victoire du pilote australien Jack Miller et deuxième place pour son coéquipier Francesco Bagnaia 🇦🇺 🇮🇹 🇮🇹



Une Yamaha sur la troisième marche du podium avec Franco Morbidelli ! #SpanishGP | ▶️ https://t.co/6vTgdTN2gP pic.twitter.com/GyKZyPEYeY — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) May 2, 2021

Crans-Montana n'est pas tout seul🎿

Crans-Montana a finalement trois concurrents dans la course à l'organisation des Mondiaux 2027. La FIS a annoncé dimanche dans un communiqué que les candidatures de Narvik en Norvège et Soldeu en Andorre s'étaient ajoutées à celles de la station valaisanne et de Garmisch-Partenkirchen. La FIS tranchera au printemps 2022.

[News] Crans Montana vise avec confiance les prochains championnats du monde de ski alpin et son comité de candidature, en accord avec Swiss-Ski, annonce qu'il se lance immédiatement dans la course aux Mondiaux 2027@cransmontana pic.twitter.com/YAbZskuKJE — Top Ski News (@Top_Ski_News) October 3, 2020

Zoug rejoint Genève-Servette 🤼‍♀️

Zoug s'est qualifié pour la finale de National League: il a remporté la série contre Rapperswil 3-1 à la faveur de son succès 6-3 dans l'antre des St-Gallois. L'incontestable leader de la saison régulière a rempli une partie de sa mission. Ce sont maintenant les Aigles de Genève qui se dressent face à lui.

🇨🇭 Vaduz n'avance plus

Lucerne s'est donné de l'air en allant gagner 2-1 à Vaduz. L'équipe de Fabio Celestini a peut-être également rendu service à Sion, qui aura l'occasion de revenir à égalité avec les Liechtensteinois dimanche.

Image: KEYSTONE

Tout s'est joué dans le premier quart d'heure, le score final étant acquis à la 13e minute. Vaduz a dominé les débats par la suite, sans parvenir à arracher un point. Le portier lucernois Marius Müller a néanmoins tremblé à la 81e lorsqu'une frappe lointaine de Tunahan Cicek a heurté sa transversale.

⚽ Rapide tour à l'étranger 🌏

🇮🇹 L'Inter Milan , victorieuse 2-0 à Crotone, a fait un immense pas vers son 19e titre national. Les Intéristes ont marqué par Eriksen (69e) et Hakimi (92e). Ils pourraient devenir champions d'Italie dimanche si l'Atalanta ne bat pas Sassuolo.

, victorieuse 2-0 à Crotone, a fait un immense pas vers son 19e titre national. Les Intéristes ont marqué par Eriksen (69e) et Hakimi (92e). Ils pourraient devenir champions d'Italie dimanche si ne bat pas Sassuolo. 🇪🇸Le Real Madrid colle aux basques de l'Atlético en tête de la Liga. Vainqueur d'Osasuna en toute fin de match (2-0, buts aux 76e et 80e minute), le Real conserve deux petites longueurs de retard sur son rival urbain, vainqueur 1-0 à Eiche . Le grand perdant du week-end est Barcelone , désormais à cinq points du leader (mais avec un match en moins).

colle aux basques de en tête de la Liga. Vainqueur d'Osasuna en toute fin de match (2-0, buts aux 76e et 80e minute), le Real conserve deux petites longueurs de retard sur son rival urbain, vainqueur 1-0 à . Le grand perdant du week-end est , désormais à cinq points du leader (mais avec un match en moins). 🇩🇪 Le Borussia Dortmund a écrasé Holstein Kiel 5-0 en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Il affrontera Leipzig en finale le 13 mai à Berlin.

a écrasé Holstein Kiel 5-0 en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Il affrontera en finale le 13 mai à Berlin. 🇫🇷 Le Paris SG a battu Lens 2-1 (buts de Neymar et de Marquinhos). Pour la première fois depuis l'arrivée en janvier de l'entraîneur Mauricio Pochettino, le PSG a enchaîné quatre victoires consécutives. Mais l'impression dégagée est beaucoup moins convaincante. Paris n'a pas brillé. Lille, leader, le devance toujours d'un point au classement après sa victoire 2-0 contre Nice.

🔴🔵 Fumigènes, chants entonnés par les supporters... Ambiance survoltée lors de l'arrivée du bus du PSG au Parc des Princes avant le match contre Lens. #PSGRCL pic.twitter.com/Gtvcycm2mx — RMC Sport (@RMCsport) May 1, 2021

Bottas s'affirme 🏎️

Valtteri Bottas s'est montré le plus rapide lors des qualifications du Grand Prix du Portugal, troisième manche du championnat de Formule 1. Le pilote Mercedes partira en pole position dimanche à 16 heures, devant son équipier et leader Lewis Hamilton qu'il a devancé de sept millièmes de secondes. Derrière les deux Mercedes se tiendra la Red Bull de Max Verstappen.

City champion dimanche? 🔜 🏆

Vainqueur de Crystal Palace 2-0 (buts d'Agüero et de Torres en l'espace de deux minutes), Manchester City a fait un pas supplémentaire vers le titre. Le leader, qui compte désormais treize points d'avance sur Manchester United, sera assuré de décrocher une nouvelle couronne de champion d'Angleterre (sa troisième sur les quatre dernières saisons) si Liverpool s'impose à Old Trafford, ce dimanche à 17 h 30.

Marquez chute encore 🚑

Marc Marquez (Honda) a lourdement chuté des essais libres 3, sur le circuit même où il s'était blessé avant de manquer toute la saison 2020. Le sextuple champion du monde s'est relevé mais a semblé complétement sonné après sa chute dans un virage à gauche, à haute vitesse.

«Après un contrôle médical, Marc Marquez n'a pas de blessures majeures et ne souffre que d'une contusion», a indiqué Honda sur Twitter. Le Catalan, qui a fait son retour au précédent GP après neuf mois d'absence et trois opérations au bras droit, a glissé cette fois sur son bras gauche. Il s'élancera de la 15e place sur la grille.

Dupasquier en cinquième ligne 🏍️

Jason Dupasquier (KTM) a pris la 14e place des qualifications du GP d'Espagne en Moto3. Il s'élancera en cinquième ligne dimanche à 11 h. Brillant quatrième après les deux séances d'essais libres de vendredi, le Gruérien de 19 ans n'est pas parvenu à améliorer son chrono lors de la troisième session d'essais libres.

La Suisse a pris sa fessée 🇨🇦 -🇨🇭

L'équipe de Suisse a subi la correction attendue vendredi pour son dernier match de poule dans le championnat du monde M18 au Texas. Les protégés de Marcel Jenni se sont inclinés 7-0 devant le Canada. En toute logique...

🇷🇺 + 😇 = 🏳️

Quatre athlètes russes, dont la triple championne du monde de saut en hauteur Mariya Lasitskene, ont reçu l'autorisation de concourir à l'international en tant qu'athlètes «neutres», ou apatrides, sur la base d'une bonne foi avérée. Ce passe-droit leur permet d'échapper à la sanction infligée à la Russie pour dopage institutionnalisé.

Coucou, revoilà la Suisse 🏒🇨🇭

La Suisse a bien commencé sa préparation en vue du Championnat du monde de hockey à Riga en battant la Russie 3-1. Voilà plus d'une année que le sélectionneur Patrick Fischer était au chômage technique et n'avait pas pris place derrière le banc de l'équipe de Suisse. Comme de nombreux confinés, il a renoncé au coiffeur.

⛔ Vers un huis-clos olympique

Les Jeux Olympiques de Tokyo pourraient avoir lieu à huis clos, a déclaré vendredi la présidente du comité d'organisation à moins de trois mois de l'événement reporté à cet été. Elle a fait le voeu de JO «sûrs».

«Il pourrait y avoir une situation dans laquelle nous ne pourrions pas autoriser de spectateurs du tout»

Mme Hashimoto a ajouté que les Jeux ne seraient un succès que si les organisateurs protégeaient «complètement» les athlètes et la population japonaise. Reportés d'un an en raison de la crise sanitaire, les JO doivent se dérouler du 23 juillet au 8 août.

Friture sur la ligne

Quand le commentateur de ⁦@blueSports_fr⁩ s’emmêle les pinceaux, se fait rappeler à l’ordre dans le casque et oublie d’éteindre son micro quand il se justifie. Tout ça à cause d’un parallèle fait entre la défense romaine et les supposés trous dans le fromage 🇨🇭! 😂 #MUNROM pic.twitter.com/NvSi94zGQ5 — Peter Disztl (@RastSylvain) April 29, 2021

La Suisse en quarts Le championnat du monde de hockey M18 est un drôle de tournoi, où l'on peut perdre deux matches sur trois et se qualifier pour les quarts de finale. La Suisse en profite: battue 3-1 par la Suède cette nuit, elle a profité de la défaite subie par la Lettonie face au Bélarus (6-2) pour avancer dans la compétition.

Rapperswil vit encore

Les St-Gallois ont arraché une victoire à Zoug 2-1 pour revenir à 2-1 dans la série au meilleur des cinq matches. Ce succès ne remet rien en cause, mais rappelle que Rappi n'est pas là par hasard.

Image: sda

Grenade s'impose face à Barcelone

Renversé 2-1 par Grenade, le FC Barcelone manque une très belle occasion de s'emparer de la tête du classement de la Liga et reste troisième. De son côté, Grenade, avec cet exploit, revient à quatre points de l'Europe.

Colbrelli s'adjuge la deuxième étape du Tour de Romandie

L'Italien Sonny Colbrelli, deuxième mercredi à Martigny, a remporté au sprint la 2e étape du Tour de Romandie, La Neuveville - St-Imier (165,7 km). Le sprinter de la Bahrain a devancé le Néo-Zélandais Patrick Bevin et le toujours plus étonnant Marc Hirschi. Le Bernois, troisième, a pris 4 secondes de bonification. L'Australien Rohan Dennis (Ineos) conserve le maillot jaune de leader.

Premier succès en 2021 pour Sonny Colbrelli, sur la deuxième étape du Tour de Romandie. Deuxième hier, l'Italien a cette fois devancé Patrick Bevin et Marc Hirschi. Rohan Dennis toujours leader, après avoir assuré le travail dans le final. #TDR2021 pic.twitter.com/cxA09oSXX8 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) April 29, 2021

Un nouveau cas de Covid-19 au FC Saint-Gall

Plus d'une semaine après le capitaine des Brodeurs Jordi Quintilla, c'est Elie Youan qui a eu la mauvaise surprise d'un test positif. L'attaquant de 22 ans doit rester en isolement jusqu'à lundi prochain sur ordre du médecin cantonal. Youan ne sera donc pas disponible à Bâle ni lors du très important match contre le FC Sion. La demi-finale de Coupe, mercredi à Genève, devra également se dérouler sans l'ancien international français juniors.

Image: sda

Le reste de l'équipe a également été testé après le résultat positif de Youan. Tous ont été négatifs. En accord avec le médecin cantonal, le FC St-Gall peut donc continuer à jouer normalement.

Teichmann en feu à Madrid!

Jil Teichmann (WTA 40) a réussi une grosse performance au 1er tour du tournoi WTA 1000 de Madrid. La Suissesse a en effet battu l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 5) en trois sets, 2-6 6-4 7-6 (7/5). La Biennoise, qui n'avait plus joué depuis le 23 mars et son abandon au 1er tour à Miami, a ainsi réussi l'un des plus grands exploits de sa carrière avec ce deuxième succès contre une adversaire classée dans le top 10 de la hiérarchie mondiale. Elle a surtout démontré d'énormes ressources mentales puisqu'elle a sauvé la bagatelle de six balles de match sur son service au troisième set, quatre à 2-5 et deux autres à 5-6.

Image: keystone

Dans le tie-break, la Suissesse a mené 4/2 avant de se procurer une première balle de match à 6/5 qu'elle a su convertir dans la foulée. Cette issue heureuse semblait pourtant improbable puisque Svitolina avait dominé le début de la partie, gagnant le premier set 6-4 et menant 5-2 dans le deuxième. L'Ukrainienne s'est sans doute un peu crispée au moment décisif, et Jil Teichmann n'a rien lâché, ce qui lui a, au final, permis de fêter une bien belle victoire. Au prochain tour, la Biennoise affrontera l'Espagnole Paula Badosa (WTA 62), contre laquelle elle avait dû abandonner sur blessure à Miami.

Le HC Ajoie retrouve la National League! 🏒

Une nouvelle nuit de liesse pour le peuple jurassien! Après Moutier et son vote historique, voilà Porrentruy et le titre du HC Ajoie. En effet, Ajoie a fait chuter Kloten en finale de Swiss League! Vainqueurs 5-4 ap dans l'acte VI, les Jurassiens s'offrent une troisième promotion dans l'élite après celles de 1988 et de 1992, 15 mois après leur retentissant sacre dans la Coupe de Suisse 2020.

Image: KEYSTONE

Ajoie a dû se retrousser les manches. Menés 4-2 après avoir encaissé trois buts en moins de sept minutes, ils sont revenus par Devos (30e) et Hazen (33e) avant de terrasser leurs adversaires sur une réussite de Joggi après 11'17 de temps supplémentaire. Cela fait près de trente ans que les supporters jurassiens attendaient ça!

Déjà champions de Swiss League en 2016, les Jurassiens avaient alors renoncé à disputer le barrage de promotion-relégation, voyant bien que le club n'avait pas les infrastructures pour survivre à l'étage supérieur. Aujourd'hui, avec une toute nouvelle enceinte de 4800 places, les hockeyeurs ajoulots disposent d'une patinoire moderne et fonctionnelle. Suffisant pour s'établir durablement en National League avec un faible bassin de population et un tissu économique bien loin des standards actuels? Les dirigeants jurassiens hésitent d'ailleurs toujours à accepter cette promotion... Affaire à suivre.

CHAMPION ET PROMU VOUS VENDEZ DU RÊVE AJOIE @HC_Ajoie_off 🟡⚫️ pic.twitter.com/2gAMy5yxCL — Lucas Baour (@l_baour) April 28, 2021

Satisfaction du côté d'Athletissima 🏟️ Athletissima accueille favorablement les décisions du Conseil fédéral. «C'est un signe d'ouverture, qui permet d'entrevoir des jours meilleurs pour le sport», a déclaré le patron du meeting Jacky Delapierre. Le meeting, qui aura lieu le 26 août, ne perd pas espoir qu'un assouplissement permettant d'accueillir plus de 3000 personnes avant le mois de septembre soit encore possible.

Sagan remporte la première étape du Tour de Romandie

Le Slovaque Peter Sagan (Bora) a remporté au sprint la 1ère étape du Tour de Romandie entre Aigle et Martigny sur 168 km. L'ancien champion du monde a devancé l'Italien Sonny Colbrelli et le Néo-Zélandais Patrick Bevin. L'Australien Rohan Dennis (Ineos) conserve le maillot jaune de leader.

🏒 Grands chamboulements au CP Berne

A commencer par un changement d'entraîneur: le Suédois Johan Lundskog (36 ans) a signé un contrat de deux ans comme coach. Il était jusqu'ici assistant au HC Davos. Dans la capitale, Lundskog travaillera avec deux compatriotes comme assistants, Christer Olsson et Mikael Hakanson. Mario Kogler, qui avait repris l'équipe bernoise à titre intérimaire après le limogeage de Don Nachbaur, reprendra son poste précédent d'entraîneur de l'équipe des juniors élite M20.

Image: KEYSTONE

La direction stratégique du club bernois va également connaître des bouleversements. Le nouveau boss Raeto Raffainer a décidé de se séparer de Florence Schelling, qui œuvrait comme directrice sportive depuis un an. Le poste sera repourvu ultérieurement. Son prédécesseur Alex Chatelain, qui s'occupait de la stratégie, du scouting et des analyses, devra aussi quitter le club de la capitale. Ses fonctions ne seront plus assurées à l'avenir.

Djoko forfait à Madrid

Novak Djokovic ne défendra pas son titre - conquis en 2019 - dans le Masters 1000 de Madrid qui débutera dimanche. Le no 1 mondial n'a pas précisé la raison de son forfait, révélé par Marca. Battu dès les 8e de finale à Monte-Carlo puis en demi-finale de «son» tournoi de Belgrade, Novak Djokovic n'a guère brillé depuis le début de la saison sur terre battue. Le Serbe doit encore disputer deux tournois de préparation avant Roland-Garros: le Masters 1000 de Rome (9-16 mai) puis un autre tournoi prévu à Belgrade (22-29 mai).

Image: keystone