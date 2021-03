Image: keystone

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

21e victoire de rang pour Manchester City!

Le leader s'est imposé 4-1 devant Wolverhampton pour, bien sûr, faire un pas de plus vers le titre.

La formation de Pep Guardiola a toutefois dû attendre les dix dernières minutes pour forcer la décision grâce à un doublé de Gabriel Jesus et à une réussite de Riyad Mahrez, l'homme du match. City compte désormais 15 points d'avance sur Manchester United avec un match en plus. Les deux équipes de Manchester seront opposées dimanche dans un derby qui pourrait sceller l'issue de ce championnat.

Fribourg écarte Lausanne aux tirs au but et Genève s'incline encore à Berne

Fribourg a dominé Lausanne 5-4 tab à Malley. Les Dragons ont été plus réalistes que les Lions.

De leur côté, les Aigles menaient 3-2 avant d'être rattrapés par les Bernois. Ils se sont finalement inclinés sur le score de 4-3.

Image: KEYSTONE

Stan gâche une occasion de se consoler

Stan Wawrinka (ATP 20) n'a pas pansé à Rotterdam les plaies de Melbourne et ces trois balles de match envolées contre Marton Fucsovics. Le Vaudois est tombé d'entrée de jeu aux Pays-Bas. Titré à Rotterdam en 2015, il s'est incliné 6-4 7-5 devant Karen Khachanov (ATP 21).

Khach him if you can ⚡️@karenkhachanov beats 2015 champion and 2019 finalist Wawrinka in straight sets 6-4 7-5 to advance in Rotterdam#abnamrowtt pic.twitter.com/bDNJ0fEeFB — Tennis TV (@TennisTV) March 2, 2021

Le Russe a su exploiter les larges de son adversaire en coup droit pour conclure sur un jeu blanc après 1h32' de match. Il a ravi le service du Vaudois pour mener 2-1 au premier set et 6-5 au second. Même s'il a souvent imposé sa puissance et son jeu d'attaque, Stan Wawrinka a manqué d'un brin de rigueur pour espérer un meilleur sort. Il a, ainsi, trop souvent commis la faute à la relance sur les secondes balles adverses alors que les ouvertures étaient bien présentes.

Stan Wawrinka sera en lice à Dubaï dans deux semaines avec l'espoir de «lancer» enfin son année. Le tournoi aux Emirats sera le dernier avant d'entamer sa campagne sur terre battue.

Claude Puel jouait au «dictateur»

L'entraîneur des Verts suscite ferveur voire idolâtrie chez certains passionnés de football, un peu moins chez Robert Beric. Le buteur passé par Saint-Etienne a peu goûté aux méthodes de Claude Puel. Il s'en est ouvert dans les colonnes de France Football en allant directement au contact 👊

«Puel a été très direct. Il m’a dit qu’il voulait un attaquant rapide, qui puisse dribbler et faire je ne sais quoi de plus, et qu’il souhaitait construire l’avenir autour de Charles Abi. (...) J’accepte le fait de ne pas faire partie des plans d’un entraîneur, c’est le football. Mais je n’ai pas aimé la manière. De ce que j’ai expérimenté à l’entraînement, il donnait l’impression d’être sans émotion. Il arrivait au début des séances comme un dictateur en nous disant de faire ceci et cela, sans jamais sourire.»

Pas certain que l'envolée lyrique de Beric ne redonne le smile au mage castrais.

Jasmina Suter gagne le Super-G

Jasmina Suter a remporté le premier des deux Super-G de la Coupe d'Europe à Val di Fassa. La Schwytzoise s'est imposée sur la piste italienne, avec six dixièmes d'avance sur la Russe Julia Pleshkova et sur sa compatriote Stephanie Jenal. Il s'agit du deuxième succès de Jasmina Suter en Coupe d'Europe. Il y a plus d'une année, elle avait gagné le Super-G de Crans-Montana.

Image: keystone

Bartomeu en liberté provisoire

L'ex-président du Barça Josep Maria Bartomeu a été remis en liberté mardi matin. Il a été arrêté et auditionné avec son ancien bras droit Jaume Masferrer dans le cadre de l'affaire du «Barçagate». Les deux hommes se sont vu accorder la «liberté provisoire» par la juge d'instruction en charge de l'affaire dont l'enquête «reste ouverte», a indiqué dans un communiqué le tribunal supérieur de Catalogne.

Image: keystone

Tadej Pogacar se plaît dans son équipe

Le cycliste slovène (22 ans), vainqueur du dernier Tour de France, a prolongé de deux ans son contrat avec sa formation UAE Team-Emirates. Il est désormais lié jusqu'en 2026 avec l'équipe dirigée par le Tessinois Mauro Gianetti.

Pat Burgener gravement blessé

Pat Burgener doit mettre un terme de façon abrupte à sa saison. Le spécialiste valaisan du half-pipe s'est déchiré le ligament croisé à l'entraînement. L'accident s'est produit la semaine dernière à Leysin. Burgener a subi une opération dimanche dernier. «C'est difficile d'accepter une telle blessure. J'étais prêt pour défendre ma place sur le podium aux Mondiaux.»

Le champion reste concentré sur les JO de Pékin la saison prochaine. «D'expérience, je sais exactement ce que je dois faire pour viser le podium aux Jeux olympiques.» Le musicien valaisan utilisera le temps de sa convalescence pour commencer le début de l'enregistrement de son album.

L'ex-président du Barça devant la justice

L'ex-boss du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, va être entendu mardi par la justice catalane. Tout comme son ancien bras droit, Jaume Masferrer. Les deux anciens dirigeants du club catalan ont été arrêtés lundi dans le cadre de l'enquête sur le «Barçagate». Ils ont passé la nuit dans un commissariat de Barcelone.



Deux dirigeants actuels du club, le directeur général, Oscar Grau, et le directeur juridique, Roman Gomez Ponti, avaient également été interpellés lundi par la police avant d'être relâchés dans la soirée. Le siège du FC Barcelone a aussi été perquisitionné.

Changement de coach pour Clint Capela

Le basketteur genevois Clint Capela et ses coéquipiers d'Atlanta en NBA auront un nouvel entraîneur. Il remplacera Llyod Pierce, limogé dans la nuit de lundi à mardi, au lendemain d'une défaite à Miami. Selon ESPN, l'ancien coach d'Indiana Nate McMillan, qui était l'adjoint de Pierce, pourrait assurer dans un premier temps l'intérim. Atlanta affronte à nouveau Miami ce mardi.



En place depuis 2018, Lloyd Pierce paie un bilan décevant cette saison de 14 victoires contre 20 défaites. Des résultats insuffisants, qui compromettent les chances des Hawks de se qualifier pour les play-offs.



Image: AP

Ajoie n'a plus son destin entre ses mains

Le HC Ajoie a perdu 3-2 à Viège lundi en Swiss League de hockey sur glace. Les Jurassiens menaient pourtant 2-0. Du coup, Ajoie n'a plus son destin entre les mains dans la course à la première place du classement.



A trois journées de la fin de la saison régulière, les Ajoulots, deuxièmes du classement, ont le même nombre de points (94) que le leader Kloten. Mais les Zurichois termineront en tête si l'égalité persiste, car ils ont remporté trois des quatre confrontations directes.



Neuvième but pour Haris Seferovic

Le footballeur lucernois, international suisse, a ouvert le score pour le Benfica lors de la victoire lundi des Lisboètes 2-0 à domicile contre Rio Ave, en championnat du Portugal.



Le Benfica est 4e du classement, à quinze points du leader et grand rival, le Sporting.

Seferovic a du coup trouvé une neuvième fois le chemin des filets en championnat. De bonne augure avant le premier match de l'équipe de Suisse le 25 mars dans les qualifications pour la Coupe du monde 2022! Il aura lieu en Bulgarie.

Joakim Noah prend sa retraite

L'ancien joueur des Los Angeles Clippers, sans contrat depuis cet hiver, vient d'annoncer qu'il se retirait des terrains, après 13 saisons en NBA. La décision du basketteur de 36 ans était attendue.

Zlatan à l'infirmerie

Le «goleador» vétéran du Milan AC Zlatan Ibrahimovic pourrait rater jeudi le huitième de finale de Ligue Europa de football qui opposera les Milanais à son ancien club, Manchester United. D'autres examens prévus dans dix jours révèleront la durée de l'indisponibilité du Suédois, mais sa blessure pourrait l'éloigner des terrains pendant trois semaines.

Zlatan Ibrahimovic est sorti du terrain à la 56e minute dimanche lors de la victoire du Milan face à l'AS Roma (2-1), se plaignant d'une douleur à la cuisse gauche ou à l'aine.

Image: keystone

Pas de derby pour Joël Genazzi

Le défenseur du Lausanne Hockey Club Joël Genazzi ne jouera pas mardi contre Fribourg-Gottéron. En cause: il a été suspendu pour deux rencontres après sa charge contre le joueur de Langnau Julian Schmutz jeudi dernier. Genazzi a déjà purgé un match. Il devra payer une amende de 4000 francs.



Joël Monteiro à YB

Le leader de Super League de football Young Boys a engagé l'attaquant de 21 ans Joël Monteiro, en provenance du Lausanne-Sport. Il a signé jusqu'en 2024 avec les Bernois.

Monteiro a joué quatre matchs de Super League, pour un total de 72 minutes et un but marqué. Il finira la saison en Challenge League au Stade Lausanne-Ouchy, où il est prêté par YB.

🦁 𝗝𝗼𝗲̈𝗹 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗶𝗿𝗼 𝗿𝗲𝗷𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝗦𝗟𝗢



Fraîchement engagé avec le champion Suisse en titre (@BSC_YB), le jeune attaquant de 21 ans Joël Monteiro est prêté jusqu'à la fin de la saison chez les Stadistes !

#BienvenueJoël 👋#AllezSLO 🦁https://t.co/7eZRBKLhzA — FC Stade Lausanne Ouchy (@FC_SLO) March 1, 2021

Les Suisses loin du compte en snowboard

Le champion olympique Nevin Galmarini est le seul à avoir passé un tour lundi lors du géant parallèle des championnats du monde de Rogla, en Slovénie. Il a perdu en quarts de finale contre l'Italien Roland Fischnaller pour seulement deux centièmes...

La poisse pour Silvan Dillier

Le cycliste argovien s'est à nouveau fracturé la clavicule. Il ne sait pas encore combien de temps il devra patienter avant d'enfourcher à nouveau un vélo. Silvan Dillier est tombé dimanche lors de la classique Kuurne - Bruxelles - Kuurne, en Belgique. Il a été opéré dans un hôpital sur place.



Le coureur de l'équipe Alpecin-Fenix s'était déjà brisé la clavicule en mai 2019 et en octobre dernier... Cette fois-ci, c'est l'os droit qui est touché...



🏥 Silvan Dillier has successfully undergone surgery for a clavicle fracture last night at AZ Herentals. Now the recovery begins.



We hope to see you back on the bike soon, @silvandillier! 💪 pic.twitter.com/juNPgZQnVE — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) March 1, 2021

Valentin Stocker suspendu par le FC Bâle

Les ennuis continuent pour le club rhénan de football. Il a suspendu son capitaine Valentin Stocker. L'international suisse aurait ouvertement critiqué en interne l'entraîneur Ciriaco Sforza, selon «CH Media». Conséquences: Stocker ne participe plus aux entraînements de l'équipe. L'information a été confirmée par le FC Bâle lundi après-midi. «L'entraîneur lui a donné quelques jours de congé et des entretiens seront menés. Il n'y a rien à dire de plus, c'est un processus interne que nous ne voulons pas commenter pour le moment».

Samedi à Saint-Gall (défaite 3-1), il avait été annoncé absent pour une soi-disant blessure. La suspension de Valentin Stocker est un nouvel épisode négatif dans une saison décevante pour le FC Bâle. Deuxièmes de Super League, les Rhénans comptent toutefois 19 points de retard sur le leader YB, et seulement dix d'avance sur la lanterne rouge Vaduz. Les Bâlois ont aussi subi une humiliation en Coupe de Suisse avec une défaite 6-2 chez eux contre Winterthour en huitièmes de finale...

Image: KEYSTONE

L'ex-président du FC Barcelone arrêté par la police

Ce lundi, la police catalane a perquisitionné les locaux du FC Barcelone dans le cadre de l’enquête du Barçagate. L'ex-président du club blaugrana Josep Bartomeu a été arrêté juste après, selon des informations de la Cadena SER.

Pour rappel, Bartomeu, qui a démissionné de son poste en octobre dernier, est accusé d’avoir utilisé une agence de communication pour discréditer ses opposants, y compris certains joueurs du club comme Gérard Piqué et Lionel Messi, mais aussi d’avoir détourné des fonds. Les autres personnes arrêtées dans cette affaire sont Óscar Grau, ex-directeur général du club, et Román Gómez Pontí, chef des services juridiques.

Bartomeu arrêté par la police après les perquisitions au Barça ! https://t.co/od6MVzITlJ — Foot Mercato (@footmercato) March 1, 2021

La Valaisanne Patrizia Kummer déjà éliminée

Patrizia Kummer (33 ans) a été éliminé en qualification du géant des championnats du monde de snowboard de Rogla, en Slovénie. La championne olympique 2014 a terminé à une décevante 28e place.

Les trois autres Suissesses se sont qualifiées pour les huitièmes de finale: Julie Zogg (5e), Ladina Jenny (11e) et Jessica Keiser (13e). Chez les messieurs, seul le champion olympique sortant, Nevin Galmarini, a passé la qualification.

La phase à élimination directe de ce géant débutera ce lundi après-midi à 14h00.

Ester Ledecka ne participera pas aux Mondiaux de snowboard

La Tchèque Ester Ledecka, championne olympique 2018 en snowboard (géant parallèle) et en ski alpin (super-G), a renoncé à participer aux Championnats du monde de snowboard qui ont lieu lundi et mardi à Rogla, en Slovénie. En cause, une blessure dont la nature n'a pas été dévoilée . «Je me préparais pour les courses et j'avais hâte, mais je ne peux même pas terminer mes étirements, encore moins porter le snowboard au-dessus de ma tête avec une seule main», a déclaré Ledecka.

L'athlète de 25 ans espère être remise pour les finales de la Coupe du monde de ski alpin à Lenzerheide (17 au 21 mars). Elle occupe actuellement la 11e place du classement général de la Coupe du monde de ski alpin.

Image: keystone

Kloten se renforce en vue des play-offs

Le Canadien Riley Brace jouera les séries finales de Swiss League de hockey sur glace avec le club zurichois. Il est l'actuel topscorer de Winterthour – dernier du classement et déjà certain de ne pas disputer les play-offs – qui le prête à Kloten.

Riley Brace a marqué 50 points en 41 matchs cette saison. Pour rappel, Kloten peut encore décrocher la première place du classement de Swiss League aux dépens d'Ajoie. Il reste trois journées à disputer avant la fin de la saison régulière.

ℹ️ KADERNEWS



Riley Brace kommt, Figren, Faille, Marchon, Kindschi & Knellwolf verlängern und erster Profivertrag für Markun.



Alle weiteren Infos findest findest du hier: https://t.co/jYFJ7387kl pic.twitter.com/ugqXZ7IrEp — EHC Kloten (@EHC_Kloten_1934) March 1, 2021

Du premier coup

Il disputait son premier tournoi ATP cette semaine et... il l'a gagné! L'Argentin Juan Manuel Cerundolo – issu des qualifications – a remporté le titre à Cordoba, dans son pays. Le gaucher de 19 ans a battu en finale lundi matin l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 47) 6-0 2-6 6-2.

Cerundolo est devenu le cinquième joueur le moins bien classé de l'histoire de l'ATP Tour à remporter un trophée après Lleyton Hewitt (ATP 550) en 1998 à Adelaide, Pablo Andujar (ATP 355) en 2018 à Marrakech, Fernando Gonzalez (ATP 352) en 2000 à Orlando et Tommy Haas (ATP 349) en 2004 à Houston.

Novak Djokovic égale Roger Federer

Le tennisman serbe a entamé ce lundi sa 310e semaine en tête du classement mondial. Du coup, il égale le record de Roger Federer. Depuis sa victoire à l'Open d'Australie la semaine dernière, Novak Djokovic est certain de battre la marque du Bâlois le 8 mars.



Nombre de semaines à la 1ère place mondiale :

🇨🇭 Roger Federer - 310

🇷🇸 Novak Djokovic - 310 ⬆️

🇺🇸 Pete Sampras - 286

🇨🇿 Ivan Lendl - 270

🇺🇸 Jimmy Connors - 268

🇪🇸 Rafael Nadal - 209

🇺🇸 John McEnroe - 170

🇸🇪 Bjorn Borg - 109

🇺🇸 Andre Agassi - 101

🇦🇺 Lleyton Hewitt - 80 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 1, 2021

Roger Federer occupe, lui, le 5e rang mondial actuellement. Stan Wawrinka est 20e de ce classement ATP.



Chez les dames, deux Suissesses sont dans le top 100 de la hiérarchie WTA: la Saint-Galloise Belinda Bencic (12e) et la Biennoise Jil Teichmann (54e).



