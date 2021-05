Xamax piétine + La Suisse solide face aux Lettons

Sport

Image: KEYSTONE

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

GC et Xamax piétinent, Thoune cale

La 35e journée de Challenge League n'a pas franchement apporté de réponses. Neuchâtel Xamax et GC se sont neutralisés à la Maladière 1-1, alors que Thoune a perdu 3-1 devant Aarau.

C'est terminé à La Maladière avec un match nul contre le leader!



Xamax - GC se termine sur le score de 1-1.



On vous donnes rendez-vous pour le dernier match contre Chiasso la semaine prochaine.#AllezXamax #XAMGC 1-1 pic.twitter.com/DhJzbqVNTl — Neuchâtel Xamax (@XamaxFCS) May 14, 2021

Grâce à ce point remporté à Neuchâtel, les Zurichois ont malgré tout repris un point de bonus sur Thoune qui a été surpris 3-1 à domicile par Aarau. Ils auront leur destin en mains jeudi prochain pour la dernière journée puisqu'ils recevront une équipe de Kriens définitivement sauvée.

Dans les deux autres matches, SLO a battu Wil 3-0 et Kriens en a fait de même contre Winterthour sur le même score.

La Suisse solide face aux Lettons

La Suisse a poursuivi sa préparation parfaite au Championnat du monde vendredi à Riga. La sélection a dominé la Lettonie 3-0 avec un doublé de Dario Simion.

Il n'est pas plombier, il ne porte pas une casquette ni une salopette rouge, mais c'est bien Super Dario. L'attaquant de Zoug Dario Simion n'a pas semblé perturbé par le voyage vers la Lettonie. Brillant en play-off avec le champion de Suisse, le Tessinois a poursuivi le travail qu'il fait le mieux cette saison: marquer des buts.

Volley: les Suissesses à l'Euro

L'équipe de Suisse féminine de volley se rendra au Championnat d'Europe cet été. L'équipe de la coach Saskia van Hintum a battu l'Estonie 3-1 et ne peut plus être délogée de la 2e place du groupe A. C'est à Minsk que les Suissesses sont parvenues à se qualifier pour la deuxième fois pour un Championnat d'Europe, et ce de manière consécutive.

Ewan bisse dans les sprints du Giro

Deuxième succès pour Caleb Ewan. L'Australien a dominé le sprint qui a conclu la 7e étape du Tour d'Italie cycliste, vendredi, à Termoli.Ewan, très à l'aise dans le final qui comportait une petite montée avant le dernier kilomètre, a devancé nettement l'Italien Davide Cimolai et le Belge Tim Merlier.

7e étape du Giro: Encore Caleb Ewan

L'Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal) a remporté au sprint la 7e étape du Tour d'Italie, entre Notaresco et Termoli (181 km). Le Hongrois Attila Valter (Groupama- FDj) conserve le maillot rose de leader.

Image: EPA ANSA

Le Portugal prêt à accueillir touristes et supporters britanniques

Le Portugal a décidé vendredi de lever les restrictions aux voyages touristiques depuis le Royaume-Uni. Cette décision permet aux supporters anglais d'assister à la finale de Ligue des champions délocalisée la veille à Porto (nord du Portugal).

La décision, annoncée à Lisbonne par le ministère des Affaires étrangères et aussitôt relayée par l'agence de promotion du tourisme portugais au Royaume-Uni, entrera en vigueur lundi aux premières heures.

Von Ballmoos, Camara et Faivre prolongent à YB

Young Boys a prolongé les contrats de David von Ballmoos, Guillaume Faivre et Ali Camara. Von Ballmoos a étendu son bail jusqu'en 2025, Camara jusqu'en 2024 et Faivre pour une année.

Neymar ne jouera probablement pas la finale de la Coupe de France

Neymar ne devrait pas pouvoir disputer la finale de la Coupe de France mercredi prochain contre Monaco. La superstar du Paris St-Germain a été suspendue par la commission de discipline de la Fédération (FFF). Le Brésilien a en effet reçu un avertissement à Montpellier, où le PSG s'est imposé aux tirs au but mercredi en demi-finale.

🚨 Mauvaise nouvelle pour le PSG !



Neymar sera bien suspendu pour la finale de la Coupe de France face à Monaco. Le Brésilien écope d'un match de suspension, par révocation du sursis 🔴 pic.twitter.com/lAeAl5KMTJ — La Minute Football (@minutefootball) May 14, 2021

Ce carton jaune a révoqué le sursis d'un match dont il avait écopé début avril après son carton rouge contre Lille en Championnat. Le club a toutefois la possibilité de demander une conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), une démarche qui peut suspendre la décision de la FFF.

Pendant ce temps... Football 🇨🇭 Aiyegun Tosin s'est blessé au pied gauche mercredi contre St-Gall. L'attaquant nigérian du FC Zurich (22 ans) va être absent plusieurs semaines. Tosin avait déjà manqué plusieurs semaines l'an dernier de début juillet à la mi-septembre.

Hockey sur glace 🇨🇭 Les Zurich Lions ont mis sous contrat pour deux ans le Canadien de 33 ans Justin Azevedo. Il jouait depuis sept ans à Kazan en KHL. Petit centre droitier d'1m70, Azevedo a soulevé la Coupe Gagarine en 2018. Il avait inscrit 24 points en 19 matches de play-offs. Cette année en Russie, le joueur aux racines portugaises a inscrit 22 points (5 buts) en 30 parties.

🎾 Nadal prend sa revanche sur Zverev et se qualifie pour les demi-finales

Au bord du précipice jeudi dans son 8e de finale face à Denis Shapovalov, Rafael Nadal (ATP 3) s'est qualifié plus tranquillement pour les demi-finales à Rome. Le nonuple vainqueur du Masters 1000 italien a dominé Alexander Zverev (ATP 6) 6-3 6-4 en quart. Contraint d'écarter deux balles de match et de batailler pendant près de 3h30' jeudi, Rafael Nadal n'a eu besoin «que» de 1h59' pour vaincre la résistance d'Alexander Zverev. Il prend ainsi sa revanche sur la défaite subie en deux sets face à l'Allemand une semaine plus tôt au même stade de la compétition à Madrid.

La balle de match victorieuse pour Nadal Service volée pour terminer le match. Rafael Nadal. pic.twitter.com/E5m22tMogd — Taki (@Gommaaah) May 14, 2021

🚴‍♂️🇫🇷 Alaphilippe n'ira pas aux JO de Tokyo

Le champion du monde de cyclisme sur route en titre Julian Alaphilippe a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux qu'il ne participerait pas aux JO de Tokyo. Le Français aurait été l'un des favoris de la course en ligne. «C'est une décision personnelle et mûrement réfléchie. Des objectifs de fin de saison ont été définis et dans ce sens des choix doivent être faits. Je serais très fier de porter le maillot de l'équipe de France pour les prochains championnats du monde», a écrit le coureur de l'équipe belge Deceuninck-Quick Step sur Twitter et Instagram.

Le message d'Alaphilippe (1/3) Bonjour à tous , je vous informe après avoir longuement réfléchi , en accord avec le sélectionneur de l’équipe de France et mon équipe Deceuninck Quick step , ne pas être candidat à une sélection pour les prochains JO de Tokyo. pic.twitter.com/rXA0Vrc7Ae — Julian Alaphilippe Officiel (@alafpolak1) May 14, 2021

Pendant ce temps... Formule 1 Le Grand Prix de Turquie, prévu le 13 juin, a été annulé en raison de la situation sanitaire dans ce pays. Il est remplacé par une deuxième course en Autriche, le 27 juin. Ce Grand Prix de Styrie se tiendra une semaine avant le Grand Prix d'Autriche prévu le 4 juillet sur le même circuit de Spielberg. En raison de ces changements, le Grand Prix de France du Castellet est avancé d'une semaine et se courra donc le 20 juin.

⚽🇨🇭 Flo quitte le Lausanne-Sport

Per-Egil Flo (32 ans) quitte le Lausanne-Sport avec effet immédiat. Le club vaudois de Super League explique dans un communiqué avoir accédé au souhait de son latéral norvégien, qui va rejoindre son club de coeur de Sogndal (D2 norvégienne) et s'installer en famille dans sa région d'origine.

𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 𝗣𝗘𝗙! 🙏



Le FC Lausanne-Sport et Per-Egil Flo se sont mis d’accord pour libérer le joueur de son contrat cette semaine.



En effet, Flo a émis le souhait de pouvoir rejoindre son club de cœur, le @sogndalfotball.#AllezLausanne #ThanksPEF pic.twitter.com/5rtcRGq1iC — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) May 14, 2021

🏒🇨🇭 Ça bouge du côté de l'EV Zoug...

Le club de Suisse centrale annonce l'arrivée d'un deuxième défenseur suédois, deux jours après avoir confirmé celle de Christian Djoos. Le champion de Suisse 2021 a recruté Niklas Hansson, finaliste du dernier championnat de Suède avec Rögle. International suédois, Niklas Hansson (26 ans) a signé pour deux ans avec Zoug.

‍Der Schwede Niklas Hansson unterschreibt für die nächsten 2 Jahre beim EVZ.



📰 https://t.co/VTqwvnIe5L#fürblauundwiis pic.twitter.com/oTyMQF20M0 — EVZ (@official_EVZ) May 14, 2021

«Il est devenu l'un des leaders de Rögle au cours des deux dernières saisons», souligne dans un communiqué le directeur sportif du club zougois, Reto Kläy. Drafté en 68e position par Dallas en 2013, Niklas Hansson n'a jamais eu sa chance en NHL mais a disputé 145 matches de AHL entre 2016 et 2019 avant de revenir en Suède. Il a réussi 30 points en 63 matches avec Rögle durant la saison 2020/21.

... et aussi de celui du HC Lugano

L'équipe tessinoise annonce, elle, les arrivées de deux jeunes attaquants. L'international espoirs Yves Stoffel (20 ans) s'est engagé pour trois ans, Evan Tschumi (24 ans) signant quant à lui pour une saison. Yves Stoffel débarque en provenance de l'Academy de Zoug, alors qu'Evan Tschumi – dont l'oncle Rick a porté les couleurs de Lugano à la fin des années 1990 – évoluait dans une Ligue universitaire américaine. Les Tessinois ont par ailleurs prolongé le contrat d'un autre attaquant, Loïc Vedova (24 ans).

✍️ L’Hockey Club Lugano comunica di aver rinnovato il contratto con il 24enne attaccante Loic Vedova e di aver inoltre siglato un accordo con l’attaccante Yves Stoffel e Evan Tschumi.



👉 https://t.co/bVtoQqc6MM pic.twitter.com/woCO0f4Mwg — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) May 14, 2021

🎾 Grigor Dimitrov jouera à Genève

Les organisateurs du Geneva Open (16-22 mai) peuvent se réjouir de la présence d'un autre membre du top 20 du classement mondial. Ils ont attribué vendredi une «wild card» à Grigor Dimitrov (ATP 18).

Image: keystone

Ex-no 3 mondial et vainqueur du Masters en 2017, Grigor Dimitrov (29 ans) est le deuxième joueur invité pour ce tournoi après le champion junior de Roland-Garros Dominic Stricker (18 ans/ATP 421). Le jeune Bernois vivra son baptême du feu sur l'ATP Tour au Parc des Eaux-Vives. Grigor Dimitrov avait disputé l'édition 2019 du Geneva Open, s'inclinant alors au 1er tour du tableau principal après être passé par les qualifications. Le Bulgare reste sur deux défaites subies au 1er tour sur terre battue, à Madrid et à Rome.

Il n'y aura finalement pas de Grand Prix moto en Finlande cette année

Le Grand Prix de Finlande, comptant pour le championnat du monde MotoGP et prévu le 11 juillet, a été annulé. Il est remplacé par le GP de Styrie (Autriche) qui aura lieu le 8 août, a annoncé vendredi la Fédération internationale (FIM). Cette décision a été prise en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires prises en Finlande pour y faire face.

La course devait avoir lieu sur le nouveau circuit du KymiRing, qui aurait déjà dû accueillir sa première course de MotoGP l'an dernier. Mais celle-ci avait aussi été annulée en raison de la pandémie. Le championnat du monde MotoGP table donc toujours sur 19 courses pour cette saison 2021, mais son calendrier reste sujet à modification. Deux courses sont également inscrites, mais sans aucune date fixée: les GP d'Argentine et des Etats-Unis.

🚴‍♂️ Gino Mäder remporte la 6e étape du Giro

Le Suisse Gino Mäder s'est imposé en solitaire jeudi lors de la 6e étape du Tour d'Italie, entre Grotte di Frasassi et San Giacomo, au-dessus d'Ascoli (160 km). C'est le premier grand succès de sa carrière. Mäder (Bahrain Victorious) a conservé 9 secondes d'avance sur le Colombien Egan Bernal au sommet de l'ultime ascension. Le Belge Remco Evenepoel (Deceuninck) a pour sa part endossé le maillot rose de leader.

#lesRP 🇮🇹 - VICTOIRE DE GINO MÄDER 🇨🇭 ! Succès en solitaire pour le jeune grimpeur de la Bahreïn Victorious. Egan Bernal 🇨🇴 et Dan Martin 🇮🇪 complètent le podium. Attila Valter 🇭🇺 est quant à lui le nouveau maillot rose de ce #Giro. pic.twitter.com/SiNQ9YrtG6 — Paul Moutarde (@PaulMoutarde) May 13, 2021

Un directeur sportif exclu du Giro

L'un des directeurs de l'équipe BikeExchange, Gene Bates, a été exclu du Giro. C'est lui qui a renversé un coureur, le Belge Pieter Serry, dans la 6e étape menant à San Giacomo, au-dessus d'Ascoli. Serry a été percuté à l'arrière par le véhicule de la formation australienne qui était piloté par Bates. Le coureur belge de l'équipe Deceuninck a chuté, mais a pu repartir, furieux, quelques instants plus tard.

La vidéo de l'accident Gen Bates, qui conduisait la voiture Bike Exchange, est exclu du #Giro pour cet incident sur Pieter Serry. La voiture de l'équipe se retrouvera reléguée demain en dernière position. https://t.co/bJF6SeKvTp — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 13, 2021

Outre l'exclusion de Bates, le jury des commissaires a sanctionné son équipe d'une amende de 2000 francs suisses et d'une rétrogradation à la dernière place dans la file des directeurs sportifs pour la 7e étape.

🏒🇨🇭 Pouliot et Antonietti à Genève-Servette

Genève-Servette engage en vue de la saison prochaine. Le club finaliste des play-offs a recruté les attaquants Marc-Antoine Pouliot (35 ans) et Benjamin Antonietti (29 ans), qui évoluaient respectivement à Bienne et Lausanne. Pouliot, de nationalité canadienne mais qui attend un passeport suisse, a signé pour un an plus une autre saison en option. Antonietti dispose pour sa part d'un contrat de deux ans. Par ailleurs, le défenseur Roger Karrer (24 ans) a prolongé avec le club des Vernets pour quatre saisons. Il est l'une des pièces majeures de la défense du club. Enfin, le jeune défenseur Giancarlo Chanton (18 ans) a signé son premier contrat professionnel en s'engageant pour trois ans.

𝗦𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀✍️



Le #GSHC est heureux de pouvoir compter sur Roger Karrer pour les quatre prochaines années encore.



Marc-Antoine Pouliot (1 an plus une option), Benjamin Antonietti (2 ans) et Giancarlo Chanton (3 ans) rejoignent les Grenat ⤵https://t.co/qHkRBLI5xf — Genève-Servette HC (@officialGSHC) May 13, 2021

🎾 Nadal se qualifie péniblement pour les 1/4 de finale à Rome

L'Espagnol Rafael Nadal a souffert jeudi pour atteindre les quarts de finale du Masters 1000 de Rome, qu'il a déjà gagné neuf fois. Il a écarté le Canadien Denis Shapovalov en trois sets et près de 3h30. Nadal (ATP 3) s'est imposé 3-6 6-4 7-6 (7/3) face au matricule 14 de l'ATP. Moins de 24 heures après un match de plus de deux heures contre Jannik Sinner mercredi soir, «Rafa» a dû puiser dans ses réserves et effacer deux balles de match contre lui pour s'offrir son seizième quart de finale en dix-sept participations sur la terre battue romaine.

Un point splendide de Shapovalov Shapovalov en grande forme face à Nadal 🔥



(🎥 @TennisTV) pic.twitter.com/f5xIQXDQSd — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) May 13, 2021

Pendant ce temps... Médaille d'or suisse en course d'orientation Les Suisses ont pris un départ idéal dans les championnats d'Europe de sprint à Neuchâtel. Ils ont en effet remporté le relais mixte, conservant ainsi leur titre. Le quatuor helvétique était composé de Simona Aebersold, Joey Hadorn, Matthias Kyburz et Elena Roos. C'est la troisième fois que la Suisse gagne en compétition internationale cette discipline relativement jeune, après les Mondiaux 2014 et les Européens 2018.

⚽ La finale de la Ligue des champions se tiendra à Porto

L'UEFA a officialisé jeudi la tenue à Porto de la finale de la Ligue des champions entre Chelsea et Manchester City le 29 mai, à la place d'Istanbul, écartée en raison de la situation sanitaire.

The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.



6,000 fans of each team will be able to attend.



Full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) May 13, 2021

L'instance européenne a indiqué que 6000 billets seraient mis à disposition de chaque club pour les vendre à ses supporters, précisant que le nombre total de spectateurs autorisés au stade du Dragon (50 000 places) serait communiqué plus tard.

⛷️ Bientôt des descentes Coupe du monde de ski alpin au pied du Cervin?

La saison de la Coupe du monde de vitesse pourrait débuter en 2023 avec des courses dans la région de Zermatt/Cervinia.

Grâce à une meilleure exploitation du Petit Cervin, les plans de Swiss-Ski et de la fédération italienne de ski (FISI) se concrétisent.

⚽🇨🇭 Le FC Sion a quelques orteils en Challenge League

Le FC Sion accueillait, mercredi soir, le FC Lucerne à trois journées de la fin de ce championnat. Les Sédunois avaient besoin de trois points pour quitter la dernière place du classement et rêver du maintien sans passer par les barrages. Hélas pour les Valaisans, ils n'ont pas réussi à faire mieux que match nul 1-1.



Sur la lancée de sa victoire contre le FC Saint-Gall, dimanche dernier, l’équipe de Tourbillon espérait enchaîner un deuxième succès de rang, ce qu'il ne lui était pas arrivé depuis le début de la saison. C'est raté. Tant est si bien qu'elle pourrait dangereusement s'approcher de la relégation samedi face à Lugano.



𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵



Grâce à une réussite de Jared Khasa, Sion prend un point.



Prochain match samedi à Lugano (20H30).



𝗝𝘂𝘀𝗾𝘂’𝗮𝘂 𝗯𝗼𝘂𝘁 ⚔️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/nTQNf3G2lc — FC Sion (@FCSion) May 12, 2021

Rien ne fut aisé pour les Sédunois mercredi soir à Tourbillon. En face d'eux, Lucerne débarquait en pleine confiance. Qualifiée pour la finale de la Coupe de Suisse, l'équipe alémanique comptait cinq victoires d'affilée toutes compétitions confondues.



Par ailleurs, dans la troisième partie partie de la soirée, le FC Saint-Gall et Zurich se sont aussi quittés sur un match nul (2-2).



Le classement de Super League au soir du mercredi 12 mai

Lausanne bat un Servette bien trop nerveux

De son côté, le Lausanne-Sport est bien le roi du derby lémanique cette saison (3 succès, 1 nul). Les Vaudois ont cette fois écrasé Servette 4-1 au Stade de Genève lors de la 34e journée de Super League mercredi soir. Servette semble en panne de carburant depuis plusieurs semaines et fait du surplace au classement.

𝔓𝔬𝔲𝔯 𝔫𝔬𝔰 𝔠𝔬𝔲𝔩𝔢𝔲𝔯𝔰 ! 💙🤍



Au terme d’une partie maîtrisée, le FC Lausanne-Sport s’impose largement dans ce derby lémanique et rentre en terre vaudoise avec les 3 points.



➡️ Prochain match pour le LS, ce samedi au Kybunpark face à Saint-Gall.#AllezLausanne #SFCLS pic.twitter.com/Hv7IlN1ora — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) May 12, 2021

L'élimination en demi-finale de la Coupe pèse sans doute fort dans les esprits servettiens. Et la nervosité est palpable: les Genevois ont fini le match à neuf après les expulsions de Sasso (70e) et Kone (82e), deux hommes qui étaient entrés en jeu en cours de rencontre.

Ceci explique peut-être les largesses défensives coupables des hommes d'Alain Geiger, qui ont permis aux visiteurs de marquer trois fois en première mi-temps par Bolingi (11e/35e) et Da Cunha (19e). La réussite de Kyei, sa première depuis sept matches, n'a rien changé (28e). Les minces espoirs de retour des Servettiens – qui n'ont pas réussi grand-chose de bien – ont été plombés à la 70e avec l'expulsion de Sasso pour son 2e avertissement. En supériorité numérique, le LS a encore salé l'addition par Brazao (78e) avant le rouge direct adressé à Kone.



La 5e étape du Giro pour Ewan

L'Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal) a remporté au sprint la 5e étape du Tour d'Italie, entre Modène à Cattolica (177 km). Le Valaisan Simon Pellaud a tenté sa chance en vain. L'Italien Alessandro De Marchi (Israël SN) a conservé le maillot rose de leader dans une étape dont le final a été marqué par plusieurs chutes. La dernière d'entre elles a jeté au sol l'Espagnol Mikel Landa et l'Américain Joe Dombrowski, le vainqueur de la 4e étape mardi.

#Replay 🎥 / #Giro104 🇮🇹

🇮🇹 Giacomo Nizzolo (TQA) décroche son 35eme top 10 sur un GT sans avoir gagné. Un record ! Il se fait sauter sur la ligne par 🇦🇺 Caleb Ewan (LTS).pic.twitter.com/w6hpEkB6Xh — Renaud Breban (@RenaudB31) May 12, 2021

Pendant ce temps... Tennis Jakub Paul (ATP 670) a gagné le droit de disputer les qualifications du Geneva Open, qui débuteront ce samedi. Le Grison de 22 ans a remporté le tournoi de pré-qualification organisé par Swiss Tennis à Bienne, à la faveur de ses succès 6-3 6-2 devant Leandro Riedi (ATP 786) et 3-6 6-1 10/7 face à Damien Wenger (ATP 717).

⚽ L'AS Monaco dans sa bulle

A la veille de son déplacement à Annecy pour disputer, jeudi soir, sa demi-finale de Coupe de France contre Rumilly-Vallières, l'AS Monaco s'est confinée dans une «bulle de performance» au village d'Eze, dans les Alpes-Maritimes. Les joueurs y resteront jusqu'à la fin de la saison. «Les joueurs du groupe professionnel et un staff élargi de l'AS Monaco sont entrés dans une bulle de performance et durant cette période, le groupe professionnel sera logé dans un lieu réservé pour l'occasion», a indiqué le club.

🗣️ A la veille du déplacement à Annecy pour rencontrer Rumilly-Vallières en demi-finale de @coupedefrance, Niko Kovac s'est exprimé en conférence de presse. Extraits. 👇 #GFAASM — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 12, 2021

Il s'agit d'un hôtel sur la commune d'Eze, limitrophe de celle de La Turbie où se situe le centre d'entraînement du club, où l'équipe de Niko Kovac continuera de s'entraîner au quotidien.

🎾 Osaka mord la poussière sur la terre battue romaine

Encore en quête de repères sur terre battue à moins de trois semaines de Roland-Garros, Naomi Osaka (WTA 2) a chuté dès son entrée en lice au 2e tour du tournoi de Rome. Quadruple lauréate en Grand Chelem, moins à l'aise sur ocre que sur dur, la Japonaise s'est inclinée 7-6 (7/2) 6-2 devant Jessica Pegula (WTA 31).

Image: keystone

Elle a craqué dans le tie-break du premier set et n'a pas su revenir dans le match face à une Américaine en confiance et davantage dans le rythme qu'elle. Naomi Osaka ne dispute que son troisième tournoi depuis sa victoire à l'Open d'Australie, en février, et s'était aussi arrêtée au 2e tour la semaine dernière à Madrid. Avant Madrid, elle n'avait plus joué sur terre battue depuis quasiment deux ans et l'édition 2019 de Roland-Garros, mis à part une incursion en Fed Cup en février 2020.

Pendant ce temps... Jeux olympiques 🇨🇭 Swiss Olympic a officialisé mercredi la sélection de sept nouveaux athlètes pour les JO de Tokyo (23 juillet-8 août). Il s'agit des cyclistes sur piste Stefan Bissegger, Robin Froidevaux, Mauro Schmid, Valère Thiébaud, Théry Schir et Cyrille Thièry ainsi que de la navigatrice Maud Jayet.

⚽ van Dijk n'ira pas à l'Euro

Le défenseur international néerlandais Virgil van Dijk, qui se remet d'une grave blessure à un genou, a choisi de renoncer à l'Euro (11 juin-11 juillet) avec les Pays-Bas. Il préfère continuer sa convalescence en vue de la prochaine saison avec Liverpool, a-t-il annoncé mercredi.

🔴 OFFICIEL ! Virgil Van Dijk annonce qu’il ne participera pas à l’EURO 2020 ! 🇳🇱



« Je sens que physiquement ce n’est pas la bonne décision. » pic.twitter.com/WacSlVqbH0 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 12, 2021

🏒🇨🇭 Kloten tient son nouveau coach

Jeff Tomlinson est le nouvel entraîneur de Kloten. Le Canadien de 51 ans, qui a mené Rapperswil-Jona en demi-finale des play-off de National League, s'est engagé pour un an auprès du finaliste du dernier championnat de Swiss League. Pas conservé par les Lakers au terme de sa sixième année passée à la tête du club saint-gallois, Jeff Tomlinson était le candidat rêvé par Kloten.

Image: keystone

Il succède au Suédois Per Hanberg, dont le contrat n'a pas été prolongé après l'échec subi face à Ajoie en finale des play-offs. Jeff Tomlinson aura pour assistants Fabian Sutter et Tim Bertsche. Il aura par ailleurs notamment sous ses ordres les attaquants Juraj Simek et Dario Meyer, qui ont prolongé d'un an le contrat les liant aux Aviateurs.

⚽ Le Real, le Barça et la Juve sous enquête de l'UEFA

L'UEFA a engagé mercredi des poursuites disciplinaires contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin. Ces trois clubs sont les derniers des douze promoteurs de la «Super League» à refuser de renier ce projet de tournoi privé. Mettant à exécution les menaces formulées vendredi contre les trois mutins, l'instance européenne du football a nommé des «inspecteurs éthiques et disciplinaires» chargés de mener cette enquête, «en relation avec le projet d'une soi-disant Super League», a-t-elle annoncé dans un communiqué.

image: keystone

Parmi l'éventail de sanctions disciplinaires prévues par les statuts de l'UEFA, les plus lourdes pour les clubs sont «l'exclusion de compétitions en cours et/ou de compétitions futures» et, pour les dirigeants, «l'interdiction de toute activité relative au football».

Passe sanitaire exigé pour les spectateurs de Roland-Garros

Un passe sanitaire sera exigé pour les spectateurs voulant accéder à Roland-Garros (30 mai-13 juin). Les spectateurs devront ainsi présenter «soit le résultat d'un test négatif PCR ou antigénique de moins de 48 heures, soit un certificat de vaccination, soit un certificat de rémission, c'est-à-dire la production d'un résultat de test positif de plus de deux semaines et de moins de six mois», a détaillé Amélie Oudéa-Castera, directrice de la Fédération française de tennis (FFT).

Image: keystone

Roland-Garros accueillera par ailleurs jusqu'à 5388 spectateurs jusqu'au 8 juin inclus, puis jusqu'à 13'146 à partir du 9 juin grâce à l'autorisation gouvernementale de remonter le plafond de la jauge à 65%. En revanche, la FFT n'a pas reçu de dérogation au couvre-feu. Aucun spectateur ne sera donc admis pour les sessions nocturnes qui apparaissent pour la première année au programme.

Le Sporting Portugal champion, 19 ans après son dernier titre

Les Lions l'ont fait! Ils sont devenus champions du Portugal, mardi soir, en s'imposant face à Boavista d'un petit but qui a fait toute la différence: 1-0. Il s'agit, rappelle L'Equipe, de la 20e couronne du Sporting et la première depuis... 19 ans.

É o 2⃣3⃣.º e é VERDE E BRANCO 💚🤍#EUSOUCAMPEÃO #OndeVaiUmVãoTodos pic.twitter.com/QkIhNC6aDm — Sporting Clube de Portugal 🏆 (@Sporting_CP) May 11, 2021

Avec huit points d'avance sur Porto à deux journées de la fin du championnat, le Sporting ne peut plus être rattrapé. Cette opération fait de lui le troisième club le plus sacré du Portugal, derrière Benfica (37) et justement le FC Porto (29).

Quel suspense en Challenge League!

Wil a rendu un fier service à Xamax, mardi soir, en dominant Chiasso 3-2. Actuellement 9e au classement, les «Rouge et Noir» possèdent désormais trois longueurs d'avance sur les Tessinois, derniers.

Image: sda

Dans l'autre rencontre importante de la soirée, Thoune a battu Schaffhouse 1-0. Les Oberlandais font trembler GC, en arrivant à égalité (61 pts). Les Bernois vont-ils réussir à passer devant les Sauterelles sur le fil et s'offrir une promotion directe en Super League?

Le parcours des Zurichois semble plus favorable que celui des Thounois, avec un déplacement à Neuchâtel et la réception de Kriens. De son côté, Thoune recevra Aarau et terminera par un déplacement à Wil.

Manchester United trébuche contre Leicester et offre le titre à son rival City



Manchester United a perdu contre Leicester ce mardi (1-2). Ce revers des Red Devils donne mathématiquement le titre de champion d'Angleterre à leur rival Manchester City.



C'est le troisième titre en quatre ans en Premier League pour Manchester City. Avec encore trois matches à disputer, les Citizens, 80 points au classement, ne peuvent plus être rejoints par United, qui en compte 70.



Dombrowski vainqueur

L'Américain Joe Dombrowski (UAE-Team Emirates) a remporté la 4e étape du Tour d'Italie entre Piacenza et Sestola sur 187 km. Il a devancé de 13 secondes l'Italien Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) qui endosse le maillot rose avec 22 secondes d'avance sur Dombrowski.

🌧️ Yağmurlu etapta kazanan Joe Dombrowski



🚴🇺🇸 Giro d'Italia'nın dördüncü etabında Amerikalı bisikletçi Joe Dombrowski zafere ulaştı. Genel klasmanda ise lider Alessandro De Marchi oldu. #Giro pic.twitter.com/atl6fSIkB0 — Socrates (@SocratesDergi) May 11, 2021

Ciao Gigi!

Le gardien de la Juventus (43 ans) ne portera plus le maillot turinois la saison prochaine. Il a pris cette décision ce mardi sur beIN Sports.

Gigi Buffon announces to Bein Sports: “I’ve decided to leave Juventus at the end of the season, I’m not extending the contract”. ⚪️⚫️ #Buffon #Juventus — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2021

«Soit j'arrête, soit je trouve une situation qui m'incite à jouer ou à vivre une expérience de vie différente. Je pense que j'ai tout donné pour la Juve. Nous avons atteint la fin d'un cycle»

Verratti incertain pour l'Euro 🤕 Marco Verratti sera indisponible de quatre à six semaines en raison d'une blessure à un genou. L'international italien est donc incertain pour l'Euro. Victime d'une lésion du ligament collatéral médial du genou droit, Verratti a peu de chances d'être rétabli pour le match d'ouverture de l'Euro, Italie - Turquie, le 11 juin à Rome, de même que pour Italie - Suisse cinq jours plus tard.

David Degen prend les commandes

David Degen est le nouveau propriétaire du FC Bâle. L'ancien international (17 sélections, 0 but) a repris les actions de Bernhard Burgener, ce qui met un terme à la lutte interne dans le club.

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ : Bernhard Burgener et David Degen sont parvenus à un accord à l'amiable sur la propriété du FC Basel Holding AG au nom du FC Bâle 1893. David Degen reprendra toutes les actions de Bernhard Burgener qui quittera ses fonctions en fin de saison. #FCBasel1893 pic.twitter.com/B2IfZHEAjf — FC Basel 1893 🇫🇷 (@FC_Basel_fr) May 11, 2021

Degen a assuré qu'il soutiendrait financièrement le club lui-même, ou par des tiers, en cas de besoin. La FC Basel Holding AG, qui détient 75% des parts du club, a accepté le transfert des actions de Burgener à Degen. Ce dernier va en revendre une partie à des Bâlois.

Pereira remercié

𝗝𝗼𝗮̃𝗼 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗣𝗲𝗿𝗲𝗶𝗿𝗮 n’est plus l’entraîneur de GC, pourtant (encore) leader de Challenge League, mais qui reste sur 3 défaites consécutives. Retour de 𝗭𝗼𝗹𝘁𝗮𝗻 𝗞𝗮𝗱𝗮𝗿 sur le banc, celui qui avait manqué le défi de la promotion la saison dernière — Dᴀᴠɪᴅ Bᴀʀʀᴀs (@david_barras) May 11, 2021

Ibra manquera deux matches

Zlatan Ibrahimovic (39 ans) a été touché au genou gauche dimanche. L'attaquant suédois va manquer au moins les deux prochains matches de l'AC Milan avant une nouvelle évaluation de sa blessure la semaine prochaine.

«Il a subi une légère entorse au genou, il ne sera pas disponible demain (mercredi contre le Torino) ni dimanche contre Cagliari. Et puis nous verrons quels sont les développements la semaine prochaine», a indiqué l'entraîneur Stefano Pioli.

Bencic déjà éliminée Belinda Bencic (WTA 11) a été éliminée d'entrée au tournoi WTA 1000 de Rome. La Suissesse a subi la loi de la Française Kristina Mladenovic (WTA 53), victorieuse en deux sets, 6-3 6-4.

Iniesta joue les prolongations

L'ancien international espagnol a prolongé de deux ans son contrat avec le club japonais de Vissel Kobe, où il évolue depuis 2018. Iniesta (37 ans), qui avait signé en 2018 à Kobe pour un salaire estimé à 30 millions de dollars par an, avait été opéré en décembre de la jambe droite. Absent ensuite pendant environ quatre mois, il a repris l'entraînement en avril.

«Je continuerai à faire de mon mieux pour que le Vissel Kobe devienne encore plus fort»

L'Espagnol est très populaire au Japon où, selon des experts, sa présence en J-League a généré plus de 100 millions de dollars de revenus en billets et en merchandising. Il est également apparu dans des publicités à la télévision pour du saké japonais et des téléphones portables.

Quelques nouvelles des Suisses d'outre-Atlantique 🇺🇸

🏒Pius Suter a conclu de belle manière sa première saison en NHL sous le maillot de Chicago. L'attaquant zurichois a réussi un but et un assist dans la dernière partie des Blackhawks, battus 5-4 après prolongation par les Dallas Stars dans la nuit de lundi à mardi.

🏀Atlanta a fait un pas de plus vers une qualification directe pour les play-off de NBA lundi. Le Genevois Clint Capela et les Hawks se sont imposés 125-124 face à Washington, dont le meneur Russell Westbrook est devenu le recordman du nombre de triple doubles. Capela s'est fait l'auteur de 10 points, 4 contres et surtout 22 rebonds.

⚽🇬🇧Cavani prolonge à Manchester United

Edinson Cavani et Manchester United ont levé l'option d'une année supplémentaire qui figurait dans le contrat du joueur. L'attaquant international uruguayen restera donc au club mancunien jusqu'à juin 2022. Cavani, 34 ans, est arrivé chez les Red Devils en octobre dernier avec un contrat d'une saison avec une seconde en option. Il fallait l'accord des deux parties pour lever cette option.

image: keystone

⚽🇨🇭 Menacé de couler en Promotion League, Xamax rentre de Lausanne avec un nul

Neuchâtel Xamax, avant-dernier de Challenge League, a fait un résultat mitigé dans sa lutte contre la relégation avec un score de 1 à 1 sur le terrain du Stade Lausanne Ouchy. A noter que les conditions n'étaient vraiment pas top, à la limite du praticable... A la Pontaise, les deux équipes ont joué sur une pelouse complètement gorgée d'eau.

Si les Neuchâtelois n'ont engrangé qu'un petit point, ils en comptent désormais trois d'avance sur Chiasso. Les Tessinois, actuels derniers du classement, jouent ce mardi soir contre le FC Wil.



⏹️ C'est terminé en terre vaudoise ! Réduit à dix à la 80e suite à l'expulsion de Beloko, Xamax a su serrer les rangs pour ramener un point de la Pontaise. Prochain rendez-vous vendredi avec la (dure) réception de GC. #SLOXAM 1-1 #AllezXamax pic.twitter.com/dnnbrNIbnV — Neuchâtel Xamax (@XamaxFCS) May 10, 2021

Grasshopper n'arrête plus de perdre

Dans la seconde rencontre de Challenge League de la soirée, Winterthour s'est imposé face au leader Grasshopper 2-1. La course à la promotion en Super League est complètement relancée!

La faute à Grasshopper, qui a concédé sa troisième défaite de rang. Il y a deux semaines et demie, GC s'était imposé 3-1 contre son dauphin Thoune et semblait avoir fait le plus dur pour envisager la promotion directe. Depuis, les Zurichois se sont inclinés à trois reprises. Thoune pourrait profiter ce mardi d'un succès aux dépens de Schaffhouse pour revenir à égalité avec Grasshopper.



Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche ⚽🇬🇧 Football Fulham, défait 2-0 à domicile par Burnley lundi, est relégué en deuxième division anglaise une seule saison après sa montée en Premier League. A trois journées de la fin, la course au maintien en Premier League est d'ores et déjà terminée: Fulham accompagne West Bromwich Albion et Sheffield United vers le Championship. Le club londonien, 18e avec 27 points, ne peut plus rejoindre le premier non relégable, Southampton, qui en compte 37.

Entretien avec Alexia Cerenys Vidéo: watson