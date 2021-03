Sport

Sport en direct

Zverev éliminé à Miami +++ Mauvaises nouvelles pour Genève-Servette



Image: EPA

Sport en direct

Zverev éliminé à Miami +++ Barberio et Marti suspendus

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Atlanta renoue avec la victoire

Face à Golden State privé Stephen Curry blessé au coccyx, Atlanta a renoué avec la victoire. Les Hawks se sont imposés 124-108 à San Francisco.

Après deux revers contre les Clippers et Sacramento, Clint Capela et ses coéquipiers ont aisément pris la mesure des Warriors qui ont concédé une quatrième défaite de rang.

Barberio et Marti suspendus

Les deux défenseurs du Lausanne HC, Mark Barberio et Aurélien Martin sont suspendus pour le prochain match du club vaudois en National League.

Image: KEYSTONE

Le Canadien Barberio, qui a écopé de sa troisième pénalité de match vendredi contre Fribourg-Gottéron pour un «balayage» sur Julien Sprunger n'a été puni étonnement que d'un match de suspension par les instances.

Alexander Zverev éliminé à Miami

Titré samedi dernier à Acapulco, Alexander Zverev (ATP 7) a bu la tasse au Masters 1000 de Miami. Le dernier vainqueur du Geneva Open s'est incliné d'entrée de jeu en Floride. Tête de série no 3, Alexander Zverev a été battu 1-6 6-3 6-1 par le Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 83) au deuxième tour.

L'Allemand a perdu le fil de son jeu après le gain de la première manche face à un adversaire qui avait choisi de jouer davantage la carte de l'attaque.

Le Grand Chelem pour Lugano

Lugano s'est imposé 6-4 un derby tessinois très animé contre Ambri-Piotta. Les Luganais se retrouvent deuxièmes du classement de National League.

Fribourg «gagne sa série» contre Lausanne

Il a fallu les tirs au but pour départager Fribourgeois et Lausannois lors de 7e et dernier derby de la saison régulière. Les Dragons se sont finalement imposés 2-1 tab pour «enlever la série» 4-3.

Match annulé!

Le match de National League entre Bienne et Genève-Servette, prévu ce soir, est annulé en raison de cas de Covid-19 dans l'effectif biennois.

🚨🚨🚨 Kein Spiel heute Abend – EHCB in Quarantäne



Nach dem positiven Covid19-Test von Toni Rajala am gestrigen Donnerstag hat sich das ganze Team gestern wie auch heute einem vorsorglichen Test unterzogen.



Plus d'infos: https://t.co/fTbiy1kviZ pic.twitter.com/6GGbIxaOHT — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) March 26, 2021

Ces nouveaux reports placent le responsable du calendrier devant une tâche impossible: comment recaser ces matches alors que le tour qualificatif doit impérativement se terminer le lundi de Pâques 5 avril? Il est fort probable que toutes les équipes ne termineront pas la saison régulière avec le même nombre de matches, si bien qu'il faudra recourir au quotient points/matches pour déterminer le classement final.

Grands corps blessés à Genève-Servette

Genève-Servette sera privé de son capitaine Noah Rod pendant plusieurs semaines, au mieux jusqu'au début des play-off le 13 avril. L'attaquant est blessé «au haut du corps», selon la terminologie officielle - qui consiste à dissimuler la plaie à des adversaires attirés par l'odeur du sang.

Image: KEYSTONE

Touché «au bas du corps» le 5 février, Marco Maurer ne rejouera pas cette saison: sa guérison prend plus de temps que prévu (ce n'est donc pas un ongle d'orteil fissuré). Enfin, Mathieu Vouillamoz jouera avec une grille en raison d'un nez cassé (haut du corps).

Et pendant ce temps-là L'ancien footballeur Stephan Lichtsteiner, 37 ans, entre au conseil d'administration du HC Lugano. Le club tessinois y voit un ambassadeur idéal et espère que sa forte personnalité inspirera les talents du club.

Fribourg, terre de motards

Jason Dupasquier, 19 ans, a épaté son monde lors des premiers essais libres du GP du Qatar: le Fribourgeois a signé le cinquième chrono au guidon de sa KTM. Il va sans dire que c'est sa meilleure performance depuis qu'il roule en championnat du monde, soit depuis un an. Dupasquier se cale fièrement dans le sillage de ses «ancêtres» fribourgeois, de Joe Genoud à Robin Mülhauser via Vincent Braillard, Bastien Chesaux, etc.

Image: KEYSTONE

La Lazio mise à l'index 🤘

Le tribunal fédéral sportif italien a annoncé des sanctions exemplaires à l'encontre de la Lazio pour violations des normes sanitaires. Outre une amende de 150 000 euros (dont le club devrait s'accommoder sans peine), une suspension de sept mois a été prononcée à l'encontre du président et une autre de douze mois à l'encontre de deux médecins du club.

200 000 euros d'amende

13 mois de suspension pour Lotito

16 mois pour les médecins de la Lazio



Voilà la sanction demandée par la justice sportive pour l'affaire des faux tests négatifs de la Lazio



(Gazzetta) pic.twitter.com/X4adnxd9bE — FrSerieA (@FrSerieA) March 26, 2021

La Lazio n'aurait pas alerté les autorités après les tests positifs de huit de ses «membres» fin octobre, à la veille d'un match de Ligue des champions à Bruges, puis début novembre avant un autre match de C1 à Saint-Pétersbourg.

Arthur Guérin-Boëri n'est pas fait comme nous

Un dimanche d'hiver ensoleillé, après une belle journée de ski. La petite envie d'aller faire trempette aux bains thermaux, histoire de se réchauffer et se relaxer. Mais dès votre arrivée, vous vous tendez: parking blindé, file d'attente au guichet, pas de place dans le sauna ni dans le jacuzzi, le mec avant vous qui reste 10 minutes sous la douche, ... Arthur Guérin-Boëri ne sera jamais ce gars relou. Parce que lui, ce sont les lacs gelés qui l'intéressent. Ce jeudi en Finlande, ce Français de 36 ans vient de battre un nouveau record du monde d'apnée sous glace: il a tenu trois minutes sans respirer, en nageant 120 mètres dans de l'eau à... deux degrés. Son équipement? Ni gants, ni chaussons, juste une combinaison de deux millimètres d'épaisseur.

Et dire que vous, la simple idée de marcher dans l'eau un peu fraîche du pédiluve vous traumatise....

⛷️Delia Durrer se plaît à Zinal 🥇🥇🥇 Championnats suisses de ski alpin La Nidwaldienne Delia Durrer (18 ans) a fêté ce vendredi son troisième titre national sur la piste valaisanne. Après le combiné et la descente, elle a remporté ce vendredi le super-G. Comme lors de la descente, elle a largement distancé ses concurrentes: Priska Nufer, deuxième, a un retard de 93 centièmes. Côté masculin, le Bernois Lars Rösti (23 ans) a, lui, décroché son premier titre national lors de ce super-G.

Des T-shirts «deutsche Qualität»

Jeudi soir, l'Allemagne affrontait l'Islande pour son premier match des qualifications pour le Mondial 2022 de football. A Duisbourg, la sélection scandinave – balayée 3-0 après avoir encaissé deux buts dans les sept premières minutes – n'était pas l'adversaire principal de la Mannschaft. Il y a d'abord eu le Covid-19, empêchant Jonas Hofmann et Marcel Halstenberg d'être alignés. Et ensuite, les organisateurs de cette Coupe du monde au Qatar, donc indirectement la FIFA elle-même.

Vor dem Spiel gegen Island zeigen sich die deutschen Nationalspieler mit der Botschaft #HumanRights auf ihren T-Shirts. (Foto: Pool via Reuters/Tobias Schwarz)#GERISL https://t.co/dfd3dSN9ve pic.twitter.com/8Vqb6PEvhu — Frankfurter Allgemeine (@faznet) March 25, 2021

Comme les Norvégiens mercredi à Gibraltar, les Allemands ont arboré des t-shirts avant le match dénonçant les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers qataris. Selon le Guardian, 6500 travailleurs migrants sont décédés.

«Nous défendons les droits de l'homme, quel que soit le lieu. Ce sont nos valeurs. Par conséquent, c'était une très bonne et importante déclaration»

Les équipes pourraient-elles aller jusqu'à boycotter ce prochain Mondial? En tout cas, une chose est certaine: l'Allemagne et la Norvège ne seront pas sanctionnées par la FIFA pour ces gestes politiques.

Dieu est devenu roi

Zlatan Ibrahimovic a fêté jeudi soir son retour en équipe de Suède de football, près de cinq ans après sa dernière sélection. Et ça s'est bien passé pour le vétéran de 39 ans: ses coéquipiers et lui ont dominé la Géorgie 1-0 dans les qualifs pour le Mondial 2022. L'attaquant du Milan AC a délivré la passe décisive sur le but de Viktor Claesson.

Pour fêter ça, Zlatan a publié une photo sur ses réseaux sociaux où il serre le buteur dans ses bras. Avec, comme simple légende: «Carl XVII Guztaf». Avec son ego et son humour assumés, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain a détourné le nom de l'actuel roi de Suède – Carl XVI Gustaf – pour se l'approprier (avec le «z», première lettre de son prénom).

Le 16 mars, «Ibra» avait qualifié de «retour du Dieu» son comeback en sélection suédoise.

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers en vacances

Le HC La Chaux-de-Fonds a été éliminé jeudi soir en quarts de finale des play-offs de Swiss League de hockey sur glace. Les Neuchâtelois ont été fessés 8-0 sur la glace de Kloten. Les Zurichois, vainqueurs de la saison régulière, se sont qualifiés pour les demi-finales en remportant la série quatre matchs à un.

Kloten a fait la différence dans le deuxième tiers: le score est passé de 1-0 à 6-0 en l'espace de 9 minutes (!) entre la 30e et la 39e.

Image: KEYSTONE

Dans la dernière série encore en jeu, Langenthal et Thurgovie continuent de se tirer la bourre. Jeudi soir, les hockeyeurs de Suisse orientale sont allés battre les Bernois 3-2 après prolongation. Dans la série, c'est 3-2 pour Langenthal. Leur prochain duel est fixé dimanche.

L'Italie remplit, elle aussi, sa première mission

Dans le même groupe que la Suisse, l'Italie a démarré sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde par un succès attendu. A Parme, la Squadra Azzurra s'est imposée 2-0 face à l'Irlande du Nord.

Les Italiens avaient déjà plié l'affaire en première mi-temps, grâce à des réussites de Berardi (14e) et Immobile (39e).

La Nati assure à Sofia

L'équipe de Suisse de football a parfaitement démarré sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les hommes de Vladimir Petkovic sont allés gagner jeudi soir en Bulgarie 3-1.

Tout ce que vous devez savoir sur ces qualifications pour le Mondial ⬇️ Les effets secondaires des vaccins restent limités en Suisse Link zum Artikel

😍 La belle histoire du jour

Ils joueront la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine (15 janvier au 28 février 2022) pour la première fois de leur histoire! Les footballeurs des Comores se sont qualifiés ce jeudi après leur nul contre le Togo (0-0). Le pays insulaire, proche de Madagascar, a validé son billet avant même la dernière journée des qualifications. Les joueurs des Comores ne peuvent plus être rejoints par le 3e du groupe, le Kenya.

#CAN2022 C'est terminé au Stade de Maluzini, les Cœlacanthes se qualifient pour la première fois en phase finale de CAN.

FT : Comores 🇰🇲 0-0 🇹🇬 Togo

À nous l'Afrique ✌💚https://t.co/o7xsjaUmmz#COMTOG#VeriPiya 💚#AFCON2021Q pic.twitter.com/0pyUV8MSJQ — Comoros Football 269 (@ComorosFootball) March 25, 2021

Pendant ce temps... Tennis Belinda Bencic s'est qualifiée ce jeudi pour le 3e tour du tournoi de Miami. La St-Galloise a battu la Kazakhe Zarina Diyas (WTA 89) 6-2 6-1. Sa prochaine adversaire sera la gagnante du duel entre la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 20) et la Chinoise Wang Qiang (WTA 38).

La Suisse M21 réalise l'exploit

Les jeunes footballeurs suisses ont battu l'Angleterre 1-0 ce jeudi après-midi pour leur premier match de l'Euro.

A Koper (Slovénie), les Helvètes ont passé l'épaule grâce à une réussite du Vaudois de l'OGC Nice Dan Ndoye à la 78e.

Perfekter Start: Sieg gegen England! 🤩

Parfait départ : la Suisse bat l'Angleterre ! 💪

Ottima la prima: la Svizzera batte l'Inghilterra! 🎉#mission21 #U21EURO #ENGSUI pic.twitter.com/MCqJMRp843 — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) March 25, 2021

La Suisse a pris provisoirement la tête du groupe D. Elle affrontera encore la Croatie dimanche soir (18h00) et le Portugal mercredi soir (18h00).

🎾🎙️🤪 Daniil Medvedev trop naïf

Dans les écoles de journalisme, les profs insistent sur la qualité de la prise de son lors d'une interview. Ils conseillent à leurs étudiants de tester le micro en posant une question bateau à leur interlocuteur avant d'enregistrer. Très souvent, celle-ci est: «Qu'avez-vous mangé au déjeuner ou au dîner?»

Les journalistes qui ont interviewé le tennisman russe Daniil Medvedev au tournoi de Miami ont appliqué le conseil à la lettre. Sauf que l'actuel numéro deux mondial n'a pas compris qu'il s'agissait d'un test. La séquence est vraiment fun, on vous laisse l'apprécier:

Excellent ! Le journaliste pose une question aléatoire pour tester le son et Daniil commence à raconter sa vie.😂 https://t.co/Zg3Ca9KuZ2 — Tennis Legend (@TennisLegende) March 25, 2021

⚽🦠 Allemagne-Islande maintenu

Les journalistes La Mannschaft a un cas de Covid-19 dans ses rangs, l'attaquant Jonas Hofmann. Que va-t-il se passer avec le match des qualifs pour le Mondial 2022 ce soir entre l'Allemagne et l'Islande?

Jens Grittner, porte-parole de la fédération allemande Le match aura lieu, sans aucun doute.

C'est par ces mots qu'a rassuré le communicant de la Deutscher Fussball-Bund (DFB).

Le duel entre Allemands et Islandais aura bel et bien lieu ce jeudi soir à Duisbourg (20h45). Malgré la contamination du joueur de Mönchengladbach Jonas Hofmann. Le défenseur du RB Leipzig Marcel Halstenberg, en contact rapproché avec son coéquipier, doit s'isoler et, lui aussi, renoncer au duel face aux Nordiques.

Image: keystone

Selon le Bild, tous les autres sélectionnés sont aptes à jouer mais ils devront vraisemblablement être à nouveau testés avant le match.

Le Danemark va accueillir des spectateurs pour l'Euro

L'UEFA a clairement fait savoir la semaine dernière qu'elle voulait des spectateurs dans les stades qui accueilleront l'Euro 2021. Le Danemark a cette même volonté, et il l'a fait savoir ce jeudi:

«C'est un événement unique et historique au Danemark. Le gouvernement a donc décidé d'autoriser au moins 11'000 à 12'000 spectateurs pour les quatre matches organisés à Copenhague»

Image: keystone

Le Royaume nordique, où le taux de contamination au Covid-19 a été divisé par quatre depuis fin 2020, se réserve la possibilité de resserrer la vis si la situation sanitaire se détériore. Mais aussi de relâcher la pression si elle s'améliore.

Pendant ce temps... ⛷️ ça farte pour Delia Durrer La Nidwaldienne de 18 ans a signé le doublé jeudi aux championnats suisses de ski alpin à Zinal (VS). Un jour après son sacre en combiné, elle est devenue championne nationale de descente. Et avec la manière: elle a recalé à huit dixièmes de seconde sa dauphine, la Saint-Galloise Janine Schmitt. Un exploit, même si les meilleures spécialistes de vitesse helvétiques, Corinne Suter et Lara Gut-Behrami, étaient absentes.

Une légende du hockey sur glace suisse rangera ses patins en fin de saison

Michael Ngoy mettra un terme à sa carrière à la fin du présent exercice. Le Vaudois de 39 ans, défenseur d'Ambri, quittera donc le hockey professionnel après y avoir passé plus de 20 ans. Joli clin d'oeil: il fera ses adieux en même temps que la mythique Valascia, remplacée dès la saison prochaine par une nouvelle enceinte.

Ngoy a rejoint la Léventine au printemps 2016. Avant d'atterrir dans le nord du Tessin, il a porté les maillots du Lausanne HC et de Fribourg-Gottéron. Le solide défenseur a commencé sa carrière lors de la saison 1999-2000 en LNB avec l'équipe de Malley. Il a disputé plus de 1000 matchs (1034 précisément) de première division pour 36 buts et 122 assists.

Quand Ngoy a commencé sa carrière, tout ça cartonnait:

Sans oublier ça: Vidéo: YouTube/CleanMusicVideo

Stan Wawrinka opéré et absent quelques semaines

Le tennisman vaudois l'a révélé sur les réseaux sociaux ce jeudi: il a subi une petite intervention chirurgicale à son pied gauche qui le faisait souffrir. «Stan The Man» sera éloigné des courts pendant quelques semaines. Son début de saison a été difficile: après avoir eu le Covid-19, il a été éliminé au deuxième tour de l'Open d'Australie et au premier tour des tournois de Rotterdam et Doha.

Vasek Pospisil fissure à Miami

Benoît Paire a des disciples sur le circuit ATP. Le craquage du tennisman canadien Vasek Pospisil ce jeudi au tournoi de Miami – lors d'un match du premier tour qu'il a perdu en trois sets contre Mackenzie McDonald – n'a pas grand chose à envier aux meilleures prestations du maître français.

Balle expédiée hors du stade, raquette brisée, point de pénalité sur balle de premier set contre lui pour propos injurieux. Et ce n'est pas fini: interrogé au moment du changement de côté par l'arbitre sur les raisons de sa colère, Pospisil a notamment répondu:

«Faites-le sortir d'ici... Trou du c... Pourquoi est-ce que je supporterais cela?»

Masterclass de craquage signée Vasek Pospisil Vidéo: YouTube/Topspinz

Le Canadien a expliqué qu'Andrea Gaudenzi, le boss du tennis masculin, s'était longuement énervé contre lui la veille lors d'une réunion regroupant joueurs et dirigeants (Pospisil faisait partie du Conseil des joueurs de l'ATP, qu'il a quitté il y a peu de temps pour une nouvelle association concurrente menée par Novak Djokovic). Après le match, le joueur de 30 ans a présenté ses excuses sur son compte Twitter.

Du plongeon au... tricot

Pendant le confinement, certains ont appris à jouer d'un instrument de musique, d'autres ont peaufiné leurs recettes de cuisine. Tom Daley, lui, s'est mis au tricot. Et pour l'Anglais de 26 ans – double médaillé olympique de plongeon, triple champion du monde et quadruple champion d'Europe – c'est devenu une vraie passion, voire une vocation.

Image: AP

«Je me suis mis au tricot, pour me concentrer, me calmer, faire le vide autour de moi, et ça a marché»

Le natif de Plymouth a progressé très vite aiguilles en mains. Il a commencé avec une écharpe, puis a enchaîné avec des chaussettes, pulls, peluches. Jusqu'à son chef d'œuvre cette semaine: une robe pour sa meilleure amie, copie conforme d'un modèle de Gucci vendu environ 2000 francs suisses.

Tom Daley continue à tricoter tout en se préparant pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été.

Les footballeurs anglais vont montrer les dents

La BBC rapporte une expérience particulière qui se fera en football pendant deux mois: les joueurs de deux clubs – non dévoilés – de Premier League anglaise porteront des protège-dents connectés pendant les entraînements. Ces protections seront équipées de puces électroniques. Objectif: contrôler l'impact des coups de tête sur les lésions cérébrales.

Cette étude sera réalisée alors que les soupçons de conséquences graves du jeu de tête se font insistants. Ils sont en hausse depuis le décès en octobre dernier de l'ancien joueur de Manchester United Nobby Stiles. Comme beaucoup de ses coéquipiers de la sélection anglaise championne du monde en 1966, il était atteint de démence.

Image: keystone

Les possibles conséquences néfastes du jeu de tête inquiètent les managers de Premier League: ils ont demandé d'interdire les têtes à l'entraînement si l'étude montre qu'elles ont un lien avec la démence.

Pendant ce temps... Hockey sur glace Jan Alston sera le nouveau manager général du HC Davos. Le Canado-Suisse prendra ses fonctions le 1er mai prochain. Il avait occupé pendant neuf années le poste de directeur sportif du Lausanne HC jusqu'en 2020. Alston (51 ans) a aussi connu une longue carrière en Suisse comme joueur avec notamment Bienne, Davos, La Chaux-de-Fonds et surtout neuf saisons sous les couleurs des Zurich Lions avec un titre de champion de Suisse à la clé.

La France en mode couvre-feu

Championne du monde en titre, la France a très mal commencé sa campagne de qualification pour la Coupe du monde au Qatar. Totalement apathiques, les Bleus ont concédé un nul embêtant (1-1) face à l'Ukraine (développements ici).

Image: EPA

Routine pour les clubs lémaniques

Dans une mauvaise passe, Genève-Servette a encore perdu 2-1 à Zoug, alors que Lausanne a remporté sa cinquième victoire consécutive (2-0) sur la glace du bon dernier Langnau.

Vidéo: RTS

Un arbitre banni pour un commentaire polémique en plein match

La NHL a banni à vie l'arbitre Tim Peel (53 ans) en raison d'un commentaire polémique capté par les micros de la télévision. Après avoir sifflé une faute peu évidente à l'encontre de Nashville, il l'a justifiée ainsi: «Il n'y avait pas grand-chose, mais je voulais donner une p... de pénalité contre Nashville tôt» dans le match. Des mots diffusés lors de la retransmission télévisée de la rencontre.

"Il n'y avait pas vraiment faute, je voulais juste siffler une foutue pénalité pour eux."#NHL #CanalNHL #NHLFr https://t.co/9QFNPFdt6x — The Free Agent (@TheFreeAgentFR) March 24, 2021

La Turquie fait chuter les Pays-Bas

La campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar a mal commencé pour les Pays-Bas. Ils ont en effet été battus 4-2 à Istanbul par la Turquie, avec un triplé du Lillois Yilmaz.

Kevin Fickentscher prolonge au FC Sion

Le club valaisan de football a offert un nouveau contrat de deux ans à son gardien Kevin Fickentscher (32 ans). Le natif de Nyon restera à Tourbillon jusqu'à fin juin 2023. Il porte le maillot sédunois depuis 2009 (on vous laisse compter par vous-mêmes le nombre – élevé – d'entraîneurs qu'il a connu #FinDejournéeDuJournaliste #Fatigue). Ça, on vous le donne par contre: le Vaudois a joué 103 matchs de Super League avec le FC Sion.

La collaboration entre Pierre Menès et l'éditeur EA Sports est en sursis

Electronic Arts, l’éditeur du jeu de simulation de football Fifa, dans lequel Pierre Ménès est l’un des commentateurs vedettes, a annoncé mercredi qu’il « examine activement » la suite de sa collaboration avec le chroniqueur de Canal+ mis en cause dans deux affaires d’agressions sexuelles.

Nous suivons attentivement les faits préoccupants reprochés à Pierre Menes car nous sommes très vigilants sur le comportement de nos athlètes et de nos partenaires. Compte tenu de ces éléments, nous examinons activement la suite de sa relation avec EA SPORTS. — EA France (@EAFrance) March 24, 2021

La FIFA prolonge les suspensions de Blatter et Valcke

Six ans et huit mois supplémentaires de suspension pour le Valaisan Sepp Blatter et le Français Jérôme Valcke: c'est la décision prise par la FIFA – et annoncée mercredi – à l'encontre de ses anciens président et secrétaire général. Ils devront aussi payer une amende d'un million de francs chacun.

Déjà suspendus respectivement jusqu'en octobre 2021 et octobre 2025, Sepp Blatter et Jérôme Valcke se voient reprocher une nouvelle série de violations du code d'éthique de la FIFA liée à leur rémunération.

La FIFA révèle que Blatter (85 ans), président de 1998 à 2015, s'est octroyé 23 millions de francs de «bonus extraordinaires» liés au Mondial 2010 en Afrique du Sud, à la Coupe des Confédérations de 2013 et au Mondial 2014 au Brésil.

Et pendant cette même période:

Qui a pris 30 millions de bonus dans les caisses de la FIFA? Image: KEYSTONE

C'est Jérôme Valcke. Avec Sepp Blatter, ils se sont offerts ces montants sans avoir besoin d'une validation externe, hormis celles de l'ancien directeur financier de la FIFA Markus Kattner, suspendu pour dix ans en juin 2020, et de l'ex-vice président de la FIFA Julio Grondona, décédé en 2014. Les quatre anciens dirigeants sont coupables, selon la commission d'éthique de la FIFA, d'avoir mis en place un système qui leur permettait de percevoir «des bénéfices extraordinaires avec un minimum d'effort», en violant leurs devoirs de contrôle.

🚴‍♂️ Pendant ce temps, ça roule les mécaniques Tour de Catalogne Le Britannique Adam Yates (Ineos-Grenadier) a remporté en solitaire la 3e étape, dans la station de Vallter 2000. Il s'est aussi emparé du maillot vert et blanc de leader. Cette étape était longue de 203,5 km avec comme clou du spectacle une ascension finale de 11 km.

Classique Bruges - La Panne L'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck) a remporté Bruges - La Panne (Belgique). Il s'est imposé au sprint devant le Belge Jasper Philipsen et l'Allemand Pascal Ackermann. C'est la 5e victoire de Bennett cette saison après ses succès d'étapes au Tour des Emirats arabes unis et à Paris-Nice.

⛷️ Leurs noms ne vous disent rien mais ils sont champions suisses en ski alpin

En l'absence des ténors de la discipline, le Saint-Gallois Ralph Weber (27 ans) a remporté les championnats suisses en descente ce mercredi à Zinal (VS). C'est son premier titre national. Il s'est imposé avec un centième d'avance sur le Vaudois Yannick Chabloz.

Chez les dames, Delia Durrer (18 ans) a été sacrée en combiné. La Nidwaldienne était deuxième après la descente.

La nouvelle championne suisse de combiné tout sourire Image: KEYSTONE

Tout est dans le Tweet

Touché face au LS le 7 mars dernier, Wesley a passé des examens médicaux. Le Brésilien sera encore indisponible pour les 4 prochaines semaines. Un nouveau point sera fait ensuite pour savoir quand il pourra reprendre progressivement les entraînements.#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/zXrEQDBLNc — FC Sion (@FCSion) March 24, 2021

Les cyclistes n'iront pas tout de suite en Enfer

La mythique course Paris-Roubaix, prévue le 11 avril, est reportée selon Le Parisien. En cause: l’aggravation ces derniers jours de la situation sanitaire liée au Covid-19 dans les Hauts-de-France. Pour rappel, l'«Enfer du Nord» avait été annulé l'année dernière à cause de la pandémie.

Image: keystone

Le quotidien francilien précise que les organisateurs tablent sur un report de Paris-Roubaix à fin octobre, et non une annulation pure et simple.

Kean ne fera pas un carton avec la Squadra azzurra

Le footballeur Moise Kean (21 ans) a quitté le rassemblement de l'équipe d'Italie à Florence. En cause: la «fatigue» – selon le communiqué de la Nazionale – de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Il ne sera donc pas disponible pour les trois matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2022. L'Italie, qui est dans le groupe de la Suisse, affrontera l'Irlande du Nord jeudi, la Bulgarie dimanche et la Lituanie le mercredi 31 mars.

Décès tragique en Suisse d'une ex-championne de snowboard

L'ancienne snowboardeuse française Julie Pomagalski est décédée mardi en Suisse, emportée à 40 ans par une avalanche dans le canton d'Uri. Son compatriote Bruno Putelli, guide et sauveteur à Albertville, a lui aussi perdu la vie. Ils effectuaient la descente en freeride du Gemsstock, un sommet de 2961 mètres d'altitude.

keystone

Julie Pomagalski, née près de Grenoble et installée à Méribel, avait été sacrée championne du monde de snowboard cross en 1999 à Berchtesgaden (Allemagne). Elle avait aussi remporté la Coupe du monde de la discipline en 2004, et comptait neuf victoires en Coupe du monde. La Tricolore avait participé aux JO 2002 de Salt Lake City et à ceux de 2006 à Turin.