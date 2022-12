13e but pour Meier ++ Les Hawks font du surplace

La soirée a également été bien compliquée pour Tim Berni et Janis Moser. Pour son deuxième match de NHL, Tim Berni et Columbus se sont inclinés 9-4 à domicile devant Buffalo. L'homme du match fut Tage Thompson, qui a réussi le premier quintuplé depuis celui réalisé par... Timo Meier le 17 janvier dernier.

Atlanta ne traverse pas la période la plus rose de sa saison. Battus 113-89 à New York par les Knicks, les Hawks n'ont gagné que deux de leurs sept derniers matches.

Gottéron avait en effet bien entamé la partie, marquant par Jörg (8e) et Gundersen (11e). Mais les hommes de Christian Dubé n'ont pas tenu la distance. Bienne est revenu à égalité après 40 minutes grâce à des réussites de Rathgeb (25e) et Rajala (27e).

On ignore si Kevin Mbabu et Jordan Lotomba reviendront en grâce en mars prochain. Sanctionnés en juin pour s'être adonné à une partie de cartes trop tardive dans le lobby d'un hôtel, le Genevois et le Vaudois ne figuraient pas dans la liste des vingt-six sélectionnés pour cette Coupe du monde.

Pour Murat Yakin, ce manque de fraîcheur s'est lu dans les statistiques. "Nous avons couru 10 km de moins que les Portugais mardi soir, lâche-t-il. Or, pour battre une telle équipe, il n'y a pas d'échappatoire: tu dois courir plus que l'adversaire."

Dominique Blanc, le président de l'Association Suisse de Football (ASF) qui a tenu à rappeler en préambule que "ce qui ne tue pas rend plus fort", et le directeur des équipes nationales Pierlugi Tami entouraient l'"accusé" Murat Yakin pour un debriefing musclé que son prédécesseur avait, faut-il le rappeler, esquivé il y a quatre ans en Russie après l'élimination devant la Suède.

L'équipe de Suisse entrera en lice le jeudi 15 décembre à 20h15 contre la Suède. La Finlande et la Tchéquie s’affronteront simultanément à Helsinki, avant que les deux équipes ne rejoignent Fribourg. La Suisse sera opposée à la Tchéquie le samedi 17 décembre à 20h15 et à la Suède le dimanche 18 décembre à 13h00.

La sélection helvétique présentera un innovant trio de portiers romands avec Hughes, Gauthier Descloux (Genève-Servette) et du Fribourgeois des Zurich Lions, Ludovic Waeber. Il ne sera pas dit que Patrick Fischer ne soigne pas les détails quand il s'agit de former sa sélection.

Sur le site du "Blick", on lit "Cette défaite est sans appel. Elle punit à la fois les choix tactiques malheureuse de Murat Yakin et des défaillances individuelles que l'on n'attendait pas, notamment celles des défenseurs."

"La fessée assénée par le Portugal constitue un brusque retour sur terre, lit-on dans un commentaire de "La Liberté". "Non seulement, elle nous ouvre les yeux sur les lacunes d'une équipe que nous avions vue trop vite belle, mais, aussi et surtout, sur les lacunes de Murat Yakin: un sélectionneur dont le changement de système pour ce huitième de finale relève de l'incompréhensible, de l'agacement, de la frustration", poursuit le quotidien fribourgeois.

Novak Djokovic fera face à une concurrence féroce à Adelaide. Il retrouvera notamment Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev et Andrey Rublev, respectivement 6e, 7e et 8e du classement ATP, ainsi que le double champion de Wimbledon Andy Murray.

Non vacciné contre le Covid-19, Nole avait tenté de rentrer sur le territoire avec une dérogation finalement refusée, et avait été finalement expulsé après avoir passé plusieurs jours dans un centre pour migrants. Il avait été frappé en outre d'une interdiction de territoire de trois ans.

Actuel no 5 mondial, Novak Djokovic avait raté la dernière édition du Grand Chelem australien. Le Serbe avait été expulsé du pays juste avant le début du tournoi à cause de son statut vaccinal, au terme d'une saga politico-judiciaire hypermédiatisée.

Pour Murat Yakin, cette défaite ne s'explique pas par son changement de système. Il plaide donc non-coupable au procès qui s'est très vite instruit contre ses choix. "Mes joueurs savent jouer avec une défense à trois. L'idée était de ne pas permettre aux Portugais de combiner dans l'axe et, aussi, de privilégier la profondeur avec Fernandes et Vargas, explique-t-il. Cette défaite n'est pas due à un choix tactique. Mais sans doute à un manque de fraîcheur. L'équipe avait laissé beaucoup de forces lors des trois matches du premier tour. Ce soir, Silvan Widmer n'était pas là. Il était malade comme l'avaient été avant lui Yann Sommer, Nico Elvedi et Fabian Schär. Elvedi n'était pas vraiment apte alors que Schär n'avait plus d'énergie après la première mi-temps. Nous n'avons pas vraiment joué ce huitième de finale avec tous nos atouts."

La Suisse dépassée et fessée par le Portugal

Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le rêve est passé pour l'équipe de Suisse ! Comme en 1994, en 2006, en 2014 et en 2018, son parcours en Coupe du monde s'est arrêté au stade des huitièmes de finale.

Au Lusail Stadium, l'enceinte de la finale du 18 décembre, la Suisse s'est inclinée 6-1 devant le Portugal, qui affrontera le Maroc en quart de finale. Cette défaite est sans appel. Elle punit à la fois les choix tactiques malheureux de Murat Yakin et des défaillances individuelles que l'on n'attendait pas, notamment celles des défenseurs.

Murat Yakin et Fernando Santos avaient réussi deux superbes contre-pieds avant le coup d'envoi. Le sélectionneur suisse a, en effet, fait le choix de jouer avec une défense à trois. L'absence de Silvan Widmer, malade, a peut-être conduit au recours d'une telle option qui donnait à Edimilson Fernandes et à Ruben Vargas le rôle essentiel des pistons sur les côtés. Dans le camp adverse, la non-titularisation de Cristiano Ronaldo était, bien sûr, "la" mesure forte prise par Fernando Santos.

Un premier but presque venu de nulle part

A la 17e minute, le sélectionneur portugais pouvait respirer. Gonçalo Ramos, le remplaçant de CR7, échappait à un Fabian Schär un peu trop statique pour trouver la lucarne de Yann Sommer. Ce but tombait presque de nulle part dans la mesure où c'est une simple remise en touche sur Joao Felix qui a été le fil déclencheur d'une action à priori si anodine.

La situation devenait encore bien plus compliquée pour la Suisse avec le 2-0 de Pepe à la 33e. Le capitaine portugais marquait de la tête sur un corner botté par Bruno Fernandes. Incapable de s'opposer à Pepe, Schär et Manuel Akanji endossent leur part de responsabilité sur ce but qui plaçait la Suisse devant un véritable Everest. Par quelle magie une équipe qui n'était pas parvenue à inscrire le moindre but lors des quatre huitièmes de finale de Coupe du monde qu'elle avait disputés à ce jour pourrait revenir au score ?

Un triplé pour le remplaçant de CR7

A la reprise, Murat Yakin changeait son fusil d'épaule avec le retour au 4-3-3 avec Eray Cömert à la place de Schär en défense centrale. Le joueur de Valence n'a pas vraiment eu le loisir de prendre ses marques. Il accusait, en effet, un temps de retard sur Gonçalo Ramos à la 51e minute pour le 3-0. L'attaquant du Benfica avait coupé un centre de son latéral Diogo Dalot pour placer le ballon entre les jambes de Sommer. Il devait signer un triplé à la 67e minute pour s'affirmer comme le grand homme du match. A 21 ans, il peut croire à un magnifique destin.

A 3-0, Murat Yakin lançait Haris Seferovic et Denis Zakaria pour Remo Freuler et Djibril Sow. Les Suisses passaient alors en 4-4-2. Le souci fut que le 4-0 de Guerrero est tombé juste dans la foulée. Ce huitième de finale tournait au jeu de massacre. Le but de l'honneur d'Akanji à la 58e ne rendait pas la soirée moins pénible pour une équipe de Suisse dépassée le soir où elle aurait pu écrire la plus belle page de son histoire.

A la 73e minute, Cristiano Ronaldo faisait son apparition sur la pelouse sous les acclamations d'un public en délire. Il endossait le brassard porté par Pepe sans toutefois pouvoir inscrire un goal qui aurait pu le consoler de son nouveau statut, le sixième but étant l'oeuvre de Leao. L'avènement de Gonçalo Ramos le condamne désormais à un rôle de "Super Sub" qui doit heurter son égo.

Une vérité qui fait mal

Seize mois après son exploit contre la France à l'Euro, la Suisse est restée très loin du compte. Pénalisée sans doute par ce choix de débuter en 3-5-2, l'équipe a trop vite renoncé. Elle n'était plus habitée par cette foi qui lui avait permis de déjouer tous les pronostics face aux Champions du monde à Bucarest.

Les Suisses entendaient en premier lieu ne pas nourrir de regrets à l'issue de leur parcours. Ce huitième de finale à sens unique ne peut pas en susciter de véritables. Il relève cependant une vérité qui fait mal. Dans une Coupe du monde, l'échéance suprême, la Suisse n'est toujours pas conviée à la table des grandes équipes.