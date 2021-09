1400 personnes arrêtées +++ Un joueur suspendu 6 ans

Ibrahimovic forfait pour le déplacement de Milan à Liverpool Image: KEYSTONE/AP/Spada L'attaquant vedette de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic, touché à un tendon d'Achille, ne sera pas convoqué pour le match de Ligue des champions à Liverpool mercredi. "Il est sorti du match de dimanche (contre la Lazio, 2-0) avec une inflammation au tendon. On espérait qu'il pourrait récupérer mais ce n'est pas le cas", a expliqué mardi l'entraîneur rossonero Stefano Pioli au micro de Sky Sport. "Aujourd'hui, il a fait un essai avec l'équipe mais on a décidé de ne pas prendre de risques", a-t-il ajouté. Le géant suédois, qui célébrera ses 40 ans dans quelques semaines, a fait son retour sur les terrains contre la Lazio, quatre mois après une blessure au genou gauche qui a nécessité une opération en juin et lui a fait manquer l'Euro avec sa sélection. Entré à l'heure de jeu, il a joué toute la dernière demi-heure, inscrivant même le second but milanais.

1400 arrestations (Interpol) Image: KEYSTONE/AP/FRANCOIS MORI Mille quatre cents personnes ont été arrêtées lors d'une opération contre les paris clandestins coordonnée par Interpol dans 28 pays durant l'Euro en juin et juillet, annonce mardi l'organisation policière internationale. Les descentes effectuées par les enquêteurs en Asie et en Europe ont permis aussi de saisir 7,9 millions de dollars (environ 7,2 millions de francs) en espèces, ainsi que des ordinateurs et des téléphones portables reliés à des paris totalisant 465 millions de dollars. "Les paris clandestins rapportent des sommes importantes aux réseaux du crime organisé et sont souvent liés à des faits de blanchiment d'argent et de corruption", souligne Interpol dans un communiqué. La police hong-kongaise a notamment placé en garde à vue 800 suspects, dont le chef présumé d'un réseau de bookmakers contrôlé par la mafia chinoise, en mettant la main sur 2,7 millions de dollars en espèces et des archives portant sur des centaines de millions de paris. En Italie, quelque 280 officines de paris ont été contrôlées durant la compétition et des amendes ont sanctionné les activités illégales. L'essentiel des fraudes a concerné cependant les paris en ligne au niveau mondial. En Suisse aussi Cette huitième édition de l'opération SOGA (pour "soccer gambling", "jeux d'argent de foot" en anglais) a concerné l'Autriche, la Belgique, la Croatie, la République tchèque, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Russie, l'Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi que l'Azerbaïdjan, Bahreïn, Brunei, le Cambodge, la Chine, l'Inde, la Malaisie, les Maldives, les Philippines, Singapour et le Vietnam. Depuis qu'elles sont menées, ces opérations ont permis d'arrêter 19'100 suspects, de saisir 63 millions de dollars en espèces et de fermer plus de 4000 officines ou plateformes cumulant 7,3 milliards de dollars de paris clandestins.

Un joueur suspendu six ans (testostérone) Image: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV Un joueur de hornuss est suspendu durant six ans pour tentative d'usage de testostérone et pour falsification de documents. La Chambre disciplinaire sur le dopage de Swiss Olympic a eu la main lourde. La mesure est le résultat d'un contrôle postal. Les enquêteurs ont trouvé une ampoule d'énanthate de testostérone et 24 comprimés de clomifène (un médicament qui favorise la production de testostérone), indique mardi Swiss Olympic. L’athlète a dans un premier temps contesté l’accusation de tentative de dopage et a affirmé ne pas avoir commandé ces produits. Faux détecté Pour étayer ses déclarations, il a produit un document falsifié. Le faux ayant été constaté, l’athlète a alors admis avoir commandé les produits. La sanction porte sur la tentative d’usage (importation) de substances interdites ainsi que sur la falsification d’un élément du contrôle. La suspension a pris effet le 26 août 2021 et est applicable à toutes les disciplines et à toutes les fonctions sportives dans le monde entier. Le joueur de hornuss est également tenu de verser des dépens à Antidopage Suisse et de s’acquitter des frais de procédure pour un montant total de 1800 francs. La décision n’est pas encore entrée en force. Swiss Olympic rappelle que "toutes les sportives et tous les sportifs licenciés ou membres d’une association ou d'une fédération affiliés sont susceptibles d'être sanctionnés. Ceci s’applique indépendamment du niveau de performance, de l’âge et de la nationalité des athlètes."

Mme Schumacher: "Aujourd'hui, à nous de protéger Michael" Corinna Schumacher veille sur son mari. Image: KEYSTONE/EPA "Michel me manque tous les jours", déclare dans un documentaire Netflix Corinna Schumacher, l'épouse de l'ancien pilote de F1 Michael Schumacher victime d'un grave accident de ski il y a huit ans. Ce film intitulé "Schumacher", qui sortira mercredi, présente le premier témoignage intime de Corinna depuis le terrible accident de ski de son époux dans les Alpes françaises en décembre 2013. Mme Schumacher y confie que peu avant le drame, Michael lui a suggéré d'aller plutôt à Dubaï, car les conditions de ski n'étaient pas optimales dans les Alpes. Finalement, les Schumacher se sont bien rendus dans leur chalet de Méribel, en Savoie. Jeune retraité de 44 ans, le septuple champion du monde de Formule 1, excellent skieur, est parti skier le 29 décembre avec des amis et son fils de 14 ans à l'époque lorsqu'il a accroché une pierre, perdu l'équilibre et que sa tête a heurté violemment un rocher. Son casque de protection lui a sauvé la vie mais Schumacher a été victime d'un grave traumatisme crânien. Le plus grand secret entoure son état de santé depuis lors. Pudeur Pudiquement, Corinna Schumacher n'en dit guère plus dans le documentaire, tout en dévoilant quelques aspects de son quotidien. "C'est très clair, Michael me manque tous les jours, et pas seulement à moi. Il manque aux enfants, à la famille, à son père, à tout le monde autour de lui." Et de poursuivre: "Je n'en ai jamais voulu à Dieu de ce qui est arrivé. C'était juste de la malchance. On ne peut pas avoir plus de malchance dans la vie." Mme Schumacher évoque son quotidien en disant que "les journées se passent à la maison. Nous suivons une thérapie. Nous faisons tout pour que Michael aille mieux et ressente que nous restons une famille unie. Il est important que sa sphère privée soit respectée. Michael nous a toujours protégés, maintenant c'est à nous de le protéger", dit encore Mme Schumacher dans ce film de près de deux heures.

YB accueille ManU pour commencer Young Boys attendait cela depuis trois ans. Et le quadruple champion de Suisse doit relever d'entrée un immense défi pour son retour en phase de poules de la Ligue des champions avec la réception de Manchester United mardi au Wankdorf (18h45) dans le groupe F. Ce choc fait saliver les supporters bernois depuis le tirage au sort effectué le 26 août. Mais il a pris une autre dimension le lendemain, lorsque les Red Devils ont annoncé le retour dans leur effectif de la superstar Cristiano Ronaldo. CR7 en grande forme Le no 7 portugais, qui avait emmené ManU vers sa troisième et dernière Ligue des champions en 2008, a signé un retour tonitruant en Premier League samedi. Il a réussi un doublé face à Newcastle, permettant à son équipe de rester en tête du classement avec 10 points en 4 matches. YB, de son côté, n'affiche pas une très grande sérénité depuis le début de la saison de Super League. Mais les hommes du coach David Wagner montent en puissance. Ils ont réussi leur répétition générale samedi en infligeant au leader Zurich sa première défaite dans cet exercice (4-0). Les Bernois, vainqueurs à deux reprises de Ferencvaros en play-off, ont rempli un premier objectif en atteignant cette phase de poules. "Nous voulions arriver là et nous avons tout fait pour", a lâché lundi un David Wagner serein à 24 heures du plus grand rendez-vous de sa carrière d'entraîneur. Camara pour Zesiger "Ce n'est pas fou" de devoir affronter Manchester United douze semaines après ses débuts sur le banc d'YB. "Mais c'est certainement agréable, également pour moi", a souligné le technicien germano-américain, qui doit faire face à une seule mauvaise nouvelle: le probable forfait sur blessure de Cédric Zesiger. En l'absence de l'international suisse, c'est Ali Camara qui devrait être chargé de limiter le rayonnement de Cristiano Ronaldo, au côté de Sandro Lauper au sein de la défense. Un Sandro Lauper qui était déjà de la partie en 2018/2019, lorsque Young Boys s'était déjà frotté à ManU à Berne lors de la 1re journée (défaite 0-3). Le défenseur bernois a d'ailleurs déjà croisé le fer avec Cristiano Ronaldo, qui évoluait à l'époque sous le maillot de la Juventus. Il avait donc participé à la victoire de prestige (2-1) obtenue grâce à un doublé de Guillaume Hoarau le 12 décembre 2018 au Wankdorf face aux Turinois. "Plus nerveux que d'habitude" "Je serai probablement plus nerveux que d'habitude avant le match. Je profiterai de l'ambiance quand j'arriverai au stade, même de l'hymne. Mais à partir de là, ça sera un match comme les autres où l'on donnera tout", a souligné mardi Sandro Lauper, qui n'a ni admiration ni crainte à l'heure de se mesurer à CR7 et à ManU. YB ne compte pas se contenter de jouer les faire-valoir mardi soir dans un match qui se disputera à guichets fermés. Il vise au moins le match nul, qui apporterait 1 million de francs dans les caisses. "Nous allons essayer de faire mal à notre adversaire. Par des moyens équitables, bien sûr", a conclu Michel Aebischer.

Murray en Challenger pour se "réhabituer" à enchaîner Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Engagé sur le Challenger de Rennes, très loin des paillettes des Grands Chelems, l'ancien no 1 mondial Andy Murray a expliqué vouloir "réhabituer (son) corps à jouer 2, 3, 4 matches en une semaine". A 34 ans, l'Ecossais assure qu'il se sent "très bien" et qu'il peut jouer "au très haut niveau", mais après sa double opération de la hanche droite, en 2017 puis en 2019, il pointe à la 116e place au classement ATP. Sa popularité et son palmarès lui ouvrent encore les portes des grands tournois, mais "à chaque fois je dois affronter les meilleurs dès le début, ce n'est pas facile", a-t-il expliqué à la presse. Cette année, il a été éliminé au 3e tour de Wimbledon par le Canadien Denis Shapovalov (12e mondial) et s'est incliné il y a deux semaines au 1er tour de l'US Open devant Stefanos Tsitsipas (3e mondial), en ironisant sur les longues pauses du Grec pendant leurs près de 5 heures de bataille. Entre ces rendez-vous glamour mais sans cesse manqués, il cherche donc à remonter la pente en enchaînant les petits tournois, comme celui de Rennes, où le vainqueur empochera la somme de 9200 euros (10'000 frs). Grands noms français Non sans un hommage à la cohorte des professionnels de l'ombre qu'il y retrouve: "Ils sont tous très bons. Ils consacrent leur vie entière au tennis", a-t-il salué, heureux que la présence de Richard Gasquet, Gilles Simon et Lucas Pouille, trois Français montés jusqu'au top 10, leur attire les foules. Les débuts de l'Ecossais en Bretagne n'ont pas été simples lundi soir puisqu'il s'est fait rapidement breaker par l'Allemand Yannick Maden (240e mondial) lors de son premier tour. "Les conditions sont assez différentes de New York", a-t-il expliqué. "Le terrain est beaucoup plus lent et la balle rebondit très bas". Mais il s'est vite adapté pour s'imposer 6-3 6-1. "Evidemment je voudrais essayer de gagner, même si ça ne sera pas facile. Mais le plus important pour moi, c'est d'enchaîner les matches", a-t-il insisté.

Pelé est "prêt" pour sortir des soins intensifs, dit sa fille Image: KEYSTONE/AP La légende brésilienne Pelé, 80 ans, est "prête" pour sortir du service de soins intensifs de l'hôpital de Sao Paulo. L'ancien footballeur y est hospitalisé après l'ablation d'une tumeur "suspecte" au côlon. "Il se remet bien de l'opération. Il n'a pas mal, il est de bonne humeur (juste un peu énervé parce qu'il ne peut manger que de la gelée mais il s'en remettra !)", a plaisanté Kely Nascimento, une des filles de Pelé, sur son compte Instagram où elle poste une photo de son père souriant. Il est "prêt à sortir des soins intensifs et à rentrer chez lui bientôt", a-t-elle écrit. Dans une version anglaise du même message, Kely Nascimento a ajouté que le triple champion du monde (1958, 1962, 1970) sera transféré dans une chambre de soins continus "dans un jour ou deux, puis il rentrera chez lui". La photo, capture d'un appel vidéo avec sa fille, montre le légendaire ex-footballeur brésilien affichant un sourire et visiblement joyeux. Fort et têtu "Il est fort et têtu et avec le soutien et les soins de la brillante équipe (de l'hôpital) Einstein et tout l'amour, l'énergie et la lumière que le monde entier envoie, il s'en sortira !", a-t-elle conclu. Vendredi, Pelé avait publié un message rassurant sur son compte Instagram: "Mes amis, chaque jour qui passe, je me sens un peu mieux. J'ai hâte de rejouer, mais je vais encore récupérer pendant quelques jours." Le dernier rapport médical, diffusé ce même jour par l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, indiquait que "le patient Edson Arantes do Nascimento se rétablit de manière satisfaisante, il est conscient, parle normalement et maintient des signes vitaux normaux". La tumeur a été découverte durant des examens de routine, avait auparavant expliqué l'hôpital où "le Roi" Pelé se trouve depuis le 31 août.

Un coach-adjoint licencié pour avoir refusé de se faire vacciner Les Columbus Blue Jackets doivent se trouver un nouveau coach-adjoint Image: KEYSTONE/FR155492 AP Entraîneur adjoint des Blue Jackets de Columbus, Sylvain Lefebvre a été licencié lundi. Il perd son travail pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19, a indiqué le club américain. "Lefebvre a décidé de ne pas recevoir le vaccin contre le Covid-19 et ne sera pas en mesure de remplir les fonctions qui lui incombent en vertu des protocoles actuels de la NHL", a précisé le club dans un communiqué. Le mois dernier, la NHL avait annoncé que les employés de club qui se trouvaient à moins de 12 pieds (environ 3,5 mètres) du personnel des opérations de hockey, dont les joueurs, devaient être vaccinés. La nouvelle saison régulière de NHL débute le 12 octobre.

Abus sexuels: Biles et d'autres victimes vont témoigner au Congrès Image: KEYSTONE/AP/NATACHA PISARENKO Les gymnastes Simone Biles, McKayla Maroney, Maggie Nichols et Aly Raisman vont témoigner mercredi au Congrès. Elles s'exprimeront au sujet des ratés de l'enquête du FBI sur les agressions sexuelles commises par l'ex-médecin de l'équipe féminine des Etats-Unis, Larry Nassar. La commission judiciaire du Sénat l'a annoncé lundi. Larry Nassar (58 ans) est en prison à vie. Il a été condamné à plusieurs lourdes peines en 2017 et 2018 pour des agressions sexuelles sur plus de 250 gymnastes, la plupart mineures, commises sur deux décennies au sein de la Fédération de gymnastique ou à l'Université d'Etat du Michigan où il travaillait. Simone Biles avait révélé en janvier 2018 faire partie des victimes. Echec La commission sénatoriale, qui se penchera sur "le manquement au devoir du FBI dans l'affaire Nassar", doit également entendre le directeur du FBI, Christopher Wray, et le chef de l'inspection générale du ministère de la Justice, Michael Horowitz. Un rapport de l'inspection générale s'est montré très sévère envers le bureau local du FBI à Indianapolis, où le patron de la fédération de gymnastique avait le premier signalé les accusations contre l'ostéopathe en juillet 2015. "Malgré la nature extraordinairement sérieuse des accusations et la possibilité que M. Nassar poursuive ses agissements, les hauts responsables du FBI à Indianapolis ont échoué à répondre avec le grand sérieux et l'urgence que (les accusations) méritaient, ont fait des erreurs nombreuses et fondamentales en y répondant et ont violé de multiples règles du FBI", conclut le rapport. Enquête rouverte en 2016 Les policiers ont par exemple attendu plusieurs semaines avant d'interroger une des trois athlètes qui avaient accepté de témoigner, et n'ont jamais entendu les deux autres. Estimant qu'ils n'avaient pas assez d'éléments à charge pour inculper Larry Nassar, ils avaient ensuite clos l'enquête. Cette dernière avait été rouverte en mai 2016 par le bureau du FBI à Los Angeles après un nouveau signalement de la fédération. Le scandale, le plus grand de l'histoire sportive américaine, avait éclaté au grand jour à l'été 2016 à la suite d'un article du quotidien Indianapolis Star.

Qualifications: Trois nouvelles journées début octobre Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Les sélections sud-américaines sont appelées à disputer trois nouvelles journées de qualifications pour le Mondial 2022 lors de la prochaine fenêtre internationale début octobre. Comme début septembre, trois et non deux rencontres sont prévues les jeudi 7, dimanche 10 et jeudi 14 octobre. L'objectif est de rattraper les deux journées reportées en mars après le refus des clubs européens à libérer leurs joueurs en pleine vague de pandémie de Covid-19. Le Brésil de Neymar, qui caracole en tête de la poule unique avec 21 points en 7 matches, se rendra au Venezuela et en Colombie avant de recevoir l'Uruguay. L'Argentine de Messi, deuxième avec 15 points, se déplacera au Paraguay avant de recevoir l'Uruguay et le Pérou. La question de la libération des stars sud-américaines par les clubs anglais pourrait encore se poser si les autorités sanitaires britanniques imposent toujours début octobre les dix jours d'isolement obligatoire à toute personne revenant d'un pays placé sur la liste "rouge", qui comporte toute l'Amérique du Sud. Une autre décision à prendre La FIFA devra par ailleurs trancher la question du possible report du Superclasico Brésil-Argentine ou décider de la victoire d'une des deux équipes sur tapis vert (3-0). Cette rencontre a été interrompue le 5 septembre après le coup d'envoi pour raisons sanitaires à Sao Paulo.

Solskjaer: Manchester United rêve "d'aller au bout" Image: KEYSTONE/EPA/PETER KLAUNZER Ole Gunnar Solskjaer ne cache pas ses ambitions. Renforcé par Cristiano Ronaldo, Manchester United espère "aller au bout" cette saison en Ligue des champions selon son coach, qui s'est exprimé à la veille d'affronter Young Boys à Berne. "Le but est d'aller jusqu'au bout (en C1), mais nous savons que ça va être dur, ça l'est toujours. Nous avons ajouté à l'équipe de la qualité, de l'expérience et de la jeunesse, et nous espérons être mieux préparés pour ce qui nous attend", a-t-il souligné. "Dans certains matches l'expérience joue un rôle, dans d'autres il faut l'exubérance et le courage de la jeunesse. Demain (mardi), ça va être bouillant, l'ambiance va être électrique, donc bien sûr on aura besoin de joueurs expérimentés pour calmer tout ça et gérer le match correctement", a expliqué le technicien norvégien. "Cette équipe a grandi" "On a eu assez de déconvenues. On a eu de grands moments, bien sûr, mais cette équipe a grandi et mûri, a l'expérience et la qualité, et bien sûr Raphaël (Varane) et Cristiano (Ronaldo) y contribuent. Ils ajoutent quelque chose qu'il fallait acheter, à moins que vous ne gagniez (la C1) quatre fois vous-mêmes", a-t-il rigolé. "Maintenant, à nous d'avoir des résultats et de prouver qu'on peut gagner des trophées. Tout le monde ici veut faire partie d'un Manchester United qui gagne, c'est le sentiment le plus magique du monde", a encore expliqué Ole Gunnar Solskjaer.

Le Masters aura finalement lieu à Guadalajara Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Le Masters féminin a été délocalisé à Guadalajara au Mexique en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé la WTA lundi. Il devait initialement avoir lieu à Shenzhen en Chine. L'événement, qui réunit en fin de saison les huit meilleures joueuses mondiales et les huit meilleures paires de doubles, avait été annulé l'an dernier. Il se tiendra cette année du 8 au 14 novembre et retournera à Shenzhen dès 2022 et jusqu'en 2030. Le changement de localisation intervient après que la WTA a supprimé la partie asiatique du circuit à cause des inquiétudes liées au Covid-19. Les WTA Finals se sont tenues une première fois à Shenzhen en 2019 après avoir été organisées à Singapour entre 2014 et 2018.

Vögele battue en trois sets par Alexandrova Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Stefanie Vögele (WTA 121) a échoué dès le 1er tour du tournoi WTA de Luxembourg, pour lequel elle avait reçu une invitation. L'Argovienne s'est inclinée 6-1 3-6 6-3 devant la tête de série no 4 du tableau Ekaterina Alexandrova (WTA 33). Battue au 1er tour de l'US Open par la future championne Emma Raducanu, Stefanie Vögele a pourtant vendu chèrement sa peau lundi. Menée 6-1 3-1, elle a ainsi remporté cinq jeux d'affilée pour embarquer son adversaire russe dans un troisième set. L'Argovienne de 31 ans s'est également bien battue dans la dernière manche, s'emparant de la mise en jeu d'Ekaterina Alexandrova pour recoller à 3-4 juste après avoir perdu son propre service. Mais elle a concédé dans la foulée un nouveau break, cette fois-ci décisif. Bencic tête de série no 1 Stefanie Vögele n'est pas la seule Suissesse en lice cette semaine au Grand-Duché. Belinda Bencic (WTA 12) a ainsi été désignée tête de série no 1. Exemptée de 1er tour, elle entrera en lice face à Zarina Diyas (WTA 105) ou à Anna Karolina Schmiedlova (WTA 85).

Küng et Reusser mèneront la Suisse dans les Flandres Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Suisse alignera six hommes et six femmes dans les courses en ligne des Championnats du monde dans les Flandres (19 au 26 septembre). Les meilleures chances de médaille reposeront pourtant sur les contre-la-montre. Marlen Reusser championne d’Europe, Stefan Küng champion d’Europe: la Bernoise et le Thurgovien feront incontestablement partie des favoris aux médailles du contre-la-montre dans les Flandres après leurs exploits réalisées à Trente (ITA). Le parcours qui mène de la ville côtière de Knokke-Heist à Bruges est plat, ce qui convient également à Stefan Bissegger. Le quatrième des Championnats d’Europe pourra-t-il se rapprocher du podium ? Rien n'est à exclure avec le puissant rouleur de l'équipe EF Education. A noter que le contre-la-montre messieurs aura lieu le dimanche 19 septembre en ouverture, celui des dames le lendemain. Les chances suisses semblent également importantes en ce qui concerne le relais du contre-la-montre par équipes, qui figure pour la première fois au programme des Mondiaux. Marlen Reusser et Elise Chabbey seront probablement épaulées par la vététiste Nicole Koller, tandis que l’athlète M23 Mauro Schmid devrait rouler au côté de Küng et Bissegger. Les équipes de Swiss Cycling auront un rôle d’outsider lors de la course en ligne élite, dont le départ sera donné à Anvers et l’arrivée jugée à Louvain. Tandis que la sélection masculine sera emmenée par Stefan Küng et le sixième des Championnats d’Europe Marc Hirschi, les vététistes Nicole Koller et Sina Frei (médaillée d’argent aux JO) tenteront de soutenir au mieux Elise Chabbey et Marlen Reusser dans l’optique d’un bon résultat. Championnats du monde sur route dans les Flandres (19 au 26 septembre). La sélection suisse. Elite. Messieurs. Course en ligne: Stefan Bissegger (Frauenfeld), Silvan Dillier (Ehrendingen), Marc Hirschi (Ittigen), Stefan Küng (Frauenfeld), Fabian Lienhard (Steinmaur), Michael Schär (Nottwil). Contre-la-montre: Bissegger, Küng. Dames. Course en ligne: Caroline Baur (Elgg), Elise Chabbey (La Croix-de-Rozon), Sina Frei (Uetikon am See), Nicole Koller (St-Gallenkappel), Marlen Reusser (Hindelbank), Noemi Rüegg (Oberweningen). Contre-la-montre: Reusser.