14e but pour Meier en NHL +++ Golubic battue par Halep

Le club de Troyes a annoncé jeudi qu'il comptait 13 cas "avérés" au sein de son effectif. Il s'agit de la troisième rencontre du week-end décalée pour raisons sanitaires, après Angers - Saint-Etienne et Lille - Lorient.

Le match entre le Montpellier de Jonas Omlin et Troyes, initialement prévu dimanche pour la 20e journée de Ligue 1, a été reporté.

Le Haut-Valaisan ne présente aucun symptôme et a été placé en isolement. Les tests passés par les autres membres de l'équipe nationale se sont en revanche tous révélés négatifs, précise Swiss-Ski dans un communiqué.

Nico Hischier - qui faisait son retour après avoir manqué un match sur blessure - et Jonas Siegenthaler n'ont pas inscrit de point. Mais le Valaisan et le Zurichois ont connu les joies de la victoire, les Devils s'imposant 3-1 face aux Blue Jackets de Dean Kukan pour cueillir un quatrième succès dans leurs cinq derniers matches.

Candidat au titre de meilleur défenseur de la saison, Roman Josi a signé ses 20e et 21e assists de la saison lors d'un match gagné 4-2 par Nashville sur la glace des Los Angeles Kings. Cette troisième victoire consécutive permet aux Predators de conforter leur 1re place dans la Central Division.

La soirée de jeudi fut faste pour les Suisses en NHL. Roman Josi a réussi deux nouveaux assists, Timo Meier inscrivant quant à lui son 14e but dans cet exercice 2021/22.

Timo Meier (28) a inscrit jeudi son 14e but de la saison

Et cela s'est fait sentir offensivement, avec un revers au bout (101-96) pour les Warriors, qui s'en sont remis à Andrew Wiggins (21 points). Golden State a trois jours pour se reposer. Avec la perspective réjouissante de voir revenir dans ses rangs Klay Thompson, absent des parquets depuis deux ans et demi après une rupture d'un ligament croisé antérieur puis d'un tendon d'Achille.

Voilà plus de deux mois que le championnat a débuté et qu'une course à deux oppose Phoenix, finaliste de la saison passé, à Golden State, enfin renaissant sous la houlette de Stephen Curry. Or le meilleur shooteur à 3 points de l'histoire, apparu fatigué la veille lors de la défaite à Dallas où il a aussi pris un coup à la cuisse gauche, était absent pour le déplacement chez les Pelicans.

Mais Simona Halep a su serrer sa garde pour empocher les quatre derniers jeux du match et décrocher après 2h35' de jeu son ticket pour les demi-finales. "Viktorija a joué un match incroyable. Elle m'a mise sous pression, ce qui était dur à gérer", a relevé la Roumaine, qui affrontera la Chinoise Qinwen Zheng (WTA 126) samedi.

Tête de série no 6 du tableau, Viktorija Golubic a manqué le coche dans le "money time". La quart de finaliste du dernier Wimbledon s'est en effet procuré quatre balles de break alors qu'elle menait 4-3 dans la manche décisive, puis deux balles de 5-5 alors que son adversaire servait pour le gain du match.

A noter que cette 20e journée a été marquée par le report de quatre matches, parmi lesquels Bologne - Inter Milan et Atalanta - Torino, en raison d'une vague de tests positifs au Covid-19. Les leaders intéristes se sont pourtant échauffés, mais ils ne sont pas ressortis du vestiaire.

Ce match nul, le deuxième consécutif, ne fait pas vraiment les affaires du Genoa. La formation entraînée par Andriy Shevchenko, qui a ouvert la marque dès la 7e minute jeudi soir, pointe au 19e et avant-dernier rang du classement.

Déception également pour le quadruple champion olympique Simon Ammann qui, comme à Garmisch-Partenkirchen le 1er janvier et à Bischofshofen mardi, n'est pas parvenu à se qualifier pour la deuxième manche. Le St-Gallois de 40 ans a terminé 47e jeudi, avec un saut mesuré à 118 mètres.

Jamais classé dans le top 10 sur cette Tournée, l'ambitieux Killian Peier a terminé juste devant Gregor Deschwanden au classement général. Le Lucernois s'est classé 25e jeudi soir, après s'être posé à 129 et à 124 mètres.

Killian Peier a conclu cette Tournée sur une note décevante. Le Vaudois, 5e de la qualification avec 135 mètres, n'a pu faire mieux que 124 et 123,5 mètres jeudi soir. Le médaillé de bronze des Mondiaux 2019 doit se contenter d'une 13e place dans la Tournée, qu'il avait bouclée au 10e rang en 2018/19.

Le Japonais a toutefois dû se contenter d'une 5e place jeudi à Bischofshofen, où la victoire est revenue à l'Autrichien Daniel Huber. Côté suisse, Gregor Deschwanden et Killian Peier ont respectivement terminé 25e et 28e de ce concours.

De son côté, la direction de St-Gall estime le risque trop élevé en raison, toujours, de la situation sanitaire. Ces derniers jours, Bâle, Servette, Lugano et Young Boys avaient déjà décidé de ne pas aller se préparer à l'étranger.

Le Lausanne-Sport et Saint-Gall ont à leur tour renoncé à leur stage d'entraînement à l'étranger. Le LS devait se rendre à Tabarka en Tunisie et St-Gall en Espagne pour préparer le 2e tour.

Un peu plus tôt dans la matinée, c'était le coach de Burnley, Sean Dyche, qui avait été placé à l'isolement. Pour le moment, 18 matches de Premier League ont été reportés pour des raisons sanitaires, les équipes ne pouvant pas aligner suffisamment de joueurs en raison de cas de Covid, d'autres maladies, de blessures ou d'autres absences. Trois matches ont été reprogrammés la semaine prochaine.

Son adjoint Pepijn Linders, qui l'avait suppléé à Stamford Bridge, a été testé positif mardi et le match des Reds prévu jeudi à Arsenal pour la demi-finale aller de la Coupe de la Ligue a été reporté d'une semaine.

Fin décembre, Steven Gerrard, l'entraîneur d'Aston Villa, avait été testé positif, suivi, quelques jours plus tard, de Mikel Arteta à Arsenal. La semaine dernière, c'était Jürgen Klopp qui n'avait pu être sur le banc dimanche pour le choc contre Chelsea (2-2), pour les mêmes raisons.

Mi-décembre, Guardiola avait déjà réalisé un test antigénique positif, mais le test PCR de contrôle, mené dans la foulée, s'était finalement révélé négatif. "Pep" n'est que le dernier d'une liste de plus en plus longue de coaches qui ont été contaminés dans une Premier League où le nouveau coronavirus refait des ravages dans les effectifs.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a été testé positif au Covid-19, a annoncé le club. Sept joueurs et quatorze membres du staff sont actuellement à l'isolement.

Le slalom de Zagreb annulé après le passage de 19 concurrents

Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti

Le slalom Coupe du monde messieurs de Zagreb a été annulé après le passage de 19 concurrents seulement en plus d'une heure. Les conditions de la piste ne permettaient pas une course régulière.

Le jury a - enfin - pris la décision logique et attendue de mettre un terme à cette mascarade, "dans l'intérêt de la sécurité et du fair-play", a indiqué la FIS. Il n'empêche qu'on se demande bien pourquoi il a fallu si longtemps pour se rendre à l'évidence.

Optimisme béat

La course avait déjà été annulée mercredi. Malgré un léger refroidissement sur la capitale croate, il fallait faire preuve d'un optimisme béat pour penser que le slalom pourrait se dérouler dans des conditions normales même pas 24 heures plus tard.

Le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag, parti avec le dossard no 1, avait signé le meilleur temps en 55''26. Il devançait le Valaisan Ramon Zenhäusern (dossard 3) de 0''49. Deux autres Suisses figuraient dans le top 10, Loïc Meillard (7e à 1''83) et Daniel Yule (8e à 2''10). Seuls trois skieurs étaient restés dans la même seconde que le leader, à savoir Zenhäusern, le Français Clément Noel (dossard 7/à 0''58) et l'Italien Alex Vinatzer (dossard 8/à 0''87).

Colère et frustration

La course a été interrompue à de multiples reprises à partir du dossard 14, la piste, très molle, se dégradant trop. Le signe de Luca Aerni (dossard 17), qui s'est frappé la tempe de manière très expressive après avoir concédé 3''22, en disait long sur la colère et la frustration des skieurs, lancés à l'aventure dans des conditions ridicules et indignes d'une épreuve de Coupe du monde.