3 ans de prison requis contre Allegro ++ Une Super League à 12 équipes

Vers une élite à douze clubs Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le comité de la Swiss Football League (SFL) propose d’élargir la Super League à 12 clubs dès la saison 2023-24, contre 10 actuellement. Cette proposition sera soumise aux clubs en assemblée générale extraordinaire le 20 mai à Berne. La saison se terminerait par des play-off, annonce mardi la SFL. Cette suggestion de réforme intervient après "diverses discussions préliminaires avec les clubs", précise la Ligue. La mise en œuvre pour 2023/2024 serait précédée d’une saison de transition en 2022/23 au cours de laquelle il n'y aurait pas de relégation directe en Challenge League (ChL). Seul un barrage entre le 10e de Super League (SL) et le 3e de la ChL serait prévu. Trois phases La nouvelle formule doit reposer sur un modèle en trois étapes. Dans la première phase, les douze clubs disputeraient un tour de qualification avec des matches aller-retour (22 journées). Le classement serait ensuite partagé en deux groupes, sans division des points. Les six clubs de chaque groupe joueraient à nouveau une rencontre aller-retour entre eux dans une deuxième phase (10 tours). Après un total de 32 journées pour tous les clubs, un modèle de play-off – encore en discussions - devrait être introduit dans une troisième phase: un play-off pour le titre de champion entre le 1er et le 2e, des play-off pour les places européennes auxquels participeraient les huit clubs entre le 3e rang du groupe supérieur et le 4e du groupe inférieur de SL, ainsi que, comme jusqu'à présent, un barrage entre l'avant-dernier de SL et le 2e de ChL. Le club classé dernier de SL serait directement relégué en division inférieure après 32 tours. Le concept détaillé de cette troisième phase aura lieu dans les semaines à venir. Pour l'instant, la Challenge League division doit être maintenue à dix clubs et avec la formule existante. Parallèlement à la réforme de la Super League, "une discussion intensive sur le positionnement futur, la taille de la ligue et le format de la Challenge League sera entamée", précise la SFL. Une éventuelle décision ne pourra toutefois pas encore être prise lors de l’assemblée du 20 mai. Elle sera mise en œuvre au plus tôt à partir de la saison 2024/25. L’accord du conseil d’administration de l’ASF devra encore être requis après l’acceptation éventuelle par la SFL

Johan Clarey (41 ans) continue Johan Clarey a toujours faim. Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Le vice-champion olympique de descente à Pékin, Johan Clarey, âgé de 41 ans, a annoncé qu'il allait prolonger d'un an sa carrière dans une interview au Figaro publiée lundi. Il entend participer aux Championnats du monde 2023 en France. "J'ai décidé de faire un an de plus. J'ai très envie de participer aux Championnats du monde en France, à Courchevel-Méribel. Je n'avais pas pu prendre part à ceux de 2009 à Val d'Isère car j'étais blessé [...] C'est un bel objectif, et ce serait une belle manière de finir ma carrière sur des Mondiaux à la maison", explique le natif d'Annecy. "Cela a été une saison fantastique, qui restera sans doute comme le couronnement de ma carrière. Je ne suis pas champion olympique, mais cette médaille d'argent reste extraordinaire", confesse aussi le quadragénaire qui vient effectivement de réaliser la plus belle saison de sa carrière. Il a ainsi terminé 4e du classement de la descente de la Coupe du monde, avec une deuxième place à Kitzbühel. Il a surtout obtenu la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Pékin, où, à la surprise générale, il avait trouvé les ressources pour monter sur la deuxième marche du podium, à seulement 10 centièmes du Bernois Beat Feuz. "Je suis persuadé que je peux encore réaliser des belles choses si je me prépare bien", assure Clarey.

Ouverture de la deuxième phase de vente de billets Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL La deuxième phase de vente de billets pour la Coupe du monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022 a débuté mardi et se terminera le 28 avril à 11h00 (heure suisse). "Les personnes dont la demande de billets a été satisfaite seront informées de la suite donnée à leur demande par courriel au plus tôt le 31 mai", indique la FIFA dans un communiqué mardi. Quatre types de billets sont disponibles: des billets pour un match en particulier (dans quatre catégories de prix, dont la dernière est réservée au résidents du Qatar), des billets réservés aux supporters d'une équipe pour l'ensemble de la phase de groupes ou pour un match de la seconde phase auquel leur équipe est susceptible de participer, et des billets donnant accès à quatre matches dans quatre stades différents. Pour les spectateurs venus de l'étranger, les prix des billets individuels pour le premier tour s'échelonnent entre 250 et 800 riyals qatariens (entre 62 et 200 euros) pour un match. Pour la finale, il faut compter entre 2200 et 5850 riyals (550 et 1460 euros). Deux matches le même jour Les tarifs des billets réservés aux résidents du Qatar courent de 40 à 750 riyals (de 10 à 190 euros) l'unité. En moyenne, ils sont 30% plus chers que lors du Mondial précédent en Russie en 2018. Compte tenu des faibles distances entre les huit stades situés dans un rayon de 50 kilomètre du centre de la capitale Doha, "pour la première fois, le public aura la possibilité de demander des billets pour deux matches ayant lieu le même jour, au début de la phase de groupes", précise également la FIFA. L'ouverture de cette deuxième phase de vente fait suite au tirage au sort du premier tour de la compétition la semaine passée. La Suisse figurera dans le groupe G, avec le Brésil, la Serbie et le Cameroun.

Camp de base: la Suisse sur le point de trouver son bonheur Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'équipe de Suisse est sur le point de trouver son bonheur au Qatar. Son camp de base pour la Coupe du monde 2022 sera sans égal par rapport aux éditions précédentes. Au lendemain du tirage au sort de Doha, le sélectionneur Murat Yakin et le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami se sont rendus sur le campus de l'"University North Atlantic", qui est située dans le nord de la capitale, à un quart d'heure à peine du centre-ville. Cette université peut accueillir près de 5000 étudiants, venus essentiellement d'Asie. Murat Yakin et Pierluigi Tami ont découvert un terrain de football qui attendait encore la pose de la pelouse. La FIFA assure que cette pelouse ressemblera, en novembre prochain, à un véritable billard. Le terrain d'entraînement sera protégé par des bâches si Murat Yakin désire conduire des séances à l'abri des curieux. Le complexe sportif de l'université comprend par ailleurs une piscine, des terrains de basket, des courts de padel ainsi que des salles de fitness et de repos. Trois hôtels au choix Le choix de l'hôtel est plus ouvert. La FIFA a formulé trois propositions à l'Association Suisse de Football (ASF). L'une d'entre elles est le Royal Méridien, un établissement de 377 chambres qui ouvrira le 15 mai. De sa chambre, Murat Yakin pourrait avoir une vue sur le stade de Lusail qui sera le théâtre de la finale de cette Coupe du monde. On pourrait y voir un heureux présage. Avant de finaliser son choix, l'ASF entend veiller à ce que ces trois hôtels aient respecté les droits des travailleurs et les droits humains lors de leur construction. Cet examen sera conduit ces prochaines semaines. L'ASF a jusqu'à la fin du mois pour se décider. Aucun accord, pour l'hébergement ou pour le campus, ne sera ainsi finalisé dans l'immédiat. On rappellera que la FIFA assume les frais d'hébergement des 32 équipes qualifiées pour un nombre de personnes défini. Si la délégation suisse dépasse le quota imposé par la FIFA, le surcoût sera bien évidemment à sa charge.

Kansas titré après un comeback historique La joie des joueurs de Kansas University, vainqueurs du titre NCAA Image: KEYSTONE/AP/Brynn Anderson L'Université du Kansas a remporté son quatrième titre NCAA lundi. Elle a renversé celle de Caroline du Nord lundi après un comeback historique en finale à la Nouvelle-Orléans. Les Jayhawks de Kansas étaient en effet menés de 15 points (40-25) à la mi-temps par les Tar Heels de Caroline du Nord. Ils sont finalement venus à bout de UNC 72-69. L'imposant pivot David McCormack, auteur de 15 points, a permis à Kansas de passer devant (70-69) grâce à un précieux rebond à 1'16'' du terme. Puis il a inscrit deux points pour donner une avance de 72-69 aux Jayhawks avec 22''3 secondes au compteur. La tentative de tir à trois points égalisateur de Caleb Love a filé à côté sur le buzzer. "J'étais dans les vestiaires à la mi-temps en souriant. Mes coéquipiers pensaient que j'étais fou, a livré McCormack (22 ans). J'ai simplement dit: +Hey, nous sortons d'ici en deuxième mi-temps et nous nous faisons plaisir, nous faisons ce pour quoi nous sommes nés, ce qui nous a amenés à ce moment+. Et nous l'avons fait." C'est la première fois depuis 2008 que les Jayhawks sont couronnés. Leur arrière Ochai Agbaji (21 ans), qui s'est distingué avec 12 points lundi, a été désigné meilleur joueur du tournoi final. Il avait notamment empilé 21 points en demi-finale contre Villanova.

Deux succès suisses Image: KEYSTONE/AP/John Locher La Suisse a redressé la barre au Championnat du monde de Las Vegas. Yannick Schwaller et ses coéquipiers ont fêté deux victoires lundi soir, contre les Pays-Bas (6-3) et la République tchèque (9-5). Les curlers de Berne Zähringer affichent désormais un bilan de trois succès pour deux défaites. Face à des Néerlandais qui n'ont pas encore remporté la moindre partie, les Suisses ont eu de la peine à trouver leurs marques. A la mi-match, le score était de 1-1. Mais ils ont réussi deux coups de deux un peu plus tard pour se détacher irrémédiablement. Tout le contraire face aux Tchèques. Les Bernois ont démarré la rencontre par un coup de quatre avant de voler encore une pierre pour mener 5-0 après deux ends. La messe était dite.

Triplé et record pour Auston Matthews Image: KEYSTONE/AP/Jason Behnken Auston Matthews tient la grande forme. L'ancien joueur des Zurich Lions a signé un triplé lundi sous le maillot de Toronto, qui a écrasé le double tenant du titre de la Coupe Stanley Tampa Bay 6-2. Ce "hattrick" est le septième pour Auston Matthews en NHL. Son troisième but inscrit lundi lui a qui plus est permis d'égaler un record de la franchise: avec désormais 54 buts à son actif, il a fait aussi bien que Rick Vaive durant le championnat régulier 1981/82. Egalement auteur d'un assist lundi, le centre de 24 ans affiche 92 points à son compteur, son meilleur total depuis ses débuts en NHL en 2016/17. Tout va également pour le mieux pour son équipe des Maple Leafs, qui pointe au 3e rang de la Conférence Est avec 95 points après avoir cueilli lundi son cinquième succès de suite.

Vögele sortie d'emblée Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Stefanie Vögele (WTA 141) n'a pas passé le cap du premier tour à Bogota. L'Argovienne de 32 ans s'est inclinée rapidement 6-0 6-3 devant l'Italienne Sara Errani (WTA 104). L'année dernière Vögele avait atteint les quarts de finale dans la capitale colombienne. Cette année, elle ne compte qu'une seule victoire dans un tableau final sur le circuit WTA. C'était à Lyon à la fin février. Sara Errani (WTA 104), 34 ans et finaliste de Roland-Garros en 2012, n'avait gagné aucun match sur le circuit principal en 2022. Sa dernière victoire dans un tournoi WTA datait du mois de juillet dernier. Errani mène désormais 4-2 dans leur face-à-face. In-Albon face à la tenante du titre Une deuxième Suissesse figure par ailleurs dans le tableau final à Bogota, Ylena In-Albon (WTA 142). La Valaisanne n'a pas été gâtée lors du tirage au sort: elle doit en effet affronter la tête de série no 1 du tableau, la Colombienne Maria Camila Osorio Serrano (WTA 33), tenante du titre sur "sa" terre battue.

Milan bute sur Bologne, suspense total en tête Zlatan Ibrahimovic et Milan n'ont pas su vaincre Bologne Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'AC Milan reste seul en tête de la Serie A. Mais les deux points perdus à domicile contre Bologne (0-0) en clôture de la 31e journée, entretiennent un suspense total pour le scudetto. En effet Naples, 2e, et l'Inter Milan, 3e, soufflent dans le coup des Rossoneri. Incapable de trouver la faille malgré des occasions à foison, beaucoup par maladresse (31 tirs, 6 cadrés seulement), un peu à cause d'un gardien de Bologne solide sur sa ligne, Milan ne compte plus qu'une longueur d'avance sur le Napoli, vainqueur dimanche de l'Atalanta (3-1), et quatre sur les Nerazzurri, relancés par leur succès sur la Juventus (1-0). Sachant que l'Inter compte un match en retard, contre cette même équipe de Bologne, le trio de tête se tient donc potentiellement en un seul point à sept journées de la fin.

Bienne éliminé, ce sera Fribourg-Zurich en demi-finale Dmitry Shikin encaisse le 1-0 de Sven Andrighetto Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Bienne a craqué lors du septième match de son quart de finale de National League face à Zurich. Les joueurs d'Antti Törmänen se sont inclinés 3-1. La statistique ne parlait pas en faveur des Seelandais avant cette rencontre décisive. Depuis l'introduction du septième match en play-off en 1998, il y en a eu 39 et l'équipe à domicile s'est imposée à 32 reprises. On peut désormais parler de 33 sur 40. Menés 3-2 dans la série, les Lions zurichois ont donc réussi à renverser la vapeur. Après avoir littéralement volé l'acte VI à Bienne, les hommes de Rikard Grönborg ont compté sur leurs vedettes pour passer l'écueil. L'ouverture du score est tombée à la 22e de la canne de Sven Andrighetto à la suite d'un très bon travail de Denis Hollenstein. Le 2-0 a été inscrit à la 48e via Denis Malgin en infériorité numérique avec une jolie passe de Pedretti. Les Biennois ont réduit le score à la 51e grâce à Luca Cunti, mais le centre seelandais aurait dû être sur le banc des pénalités après avoir mis sa canne dans le visage de Yannick Weber. Les arbitres ont d'ailleurs été médiocres dans cette partie décisive en sifflant des punitions imaginaires et en cherchant à compenser derrière. Le pilule est dure à avaler pour les Biennois qui avaient tout pour bien faire et qui ont bien failli égaliser en toute fin de match. Mais ils se sont heurtés à un Jakub Kovar très à son affaire. Zurich file en demi-finales et affrontera Fribourg dès vendredi à St-Léonard. Alors que dans le dernier quart de finale, il faudra là aussi un septième match mercredi pour départager Rapperswil et Davos. Menés 3-0, les Grisons sont revenus à 3-3 après leur victoire 7-3 dans le sixième acte. Le vétéran Andres Ambühl, déjà auteur de l'égalisation samedi, a réussi un doublé.

Thibaut Monnet arrête sa carrière Image: KEYSTONE/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU L'ancien international suisse Thibaut Monnet annonce qu'il met fin à sa carrière. Victime d'une commotion cérébrale en août dernier, l'attaquant du HC Sierre "ne veut plus prendre de risques". A l’arrêt depuis sept mois, Thibaut Monnet (40 ans) ne s'estime plus en mesure de poursuivre sa carrière, confie-t-il lundi dans Le Nouvelliste. Le joueur, au bénéfice du plus beau palmarès du hockey valaisan comme l'écrit le quotidien, a disputé plus de 1200 matches au plus haut niveau du Championnat de Suisse (aujourd'hui National League et Swiss League) ces deux dernières décennies, dont 932 en 1re division. Monnet a été champion de Suisse avec les Zurich Lions en 2008 et 2012. Il a disputé sept Championnats du monde avec la Suisse, faisant partie de l'équipe médaillée d'argent en 2013 en Suède. Il compte 149 capes internationales (58 points). Aujourd'hui, après sa commotion subie le 27 août dans un match de préparation contre Viège, Thibaut Monnet dit se sentir de mieux en mieux mais reste suivi par un spécialiste, à Sion.

Koulibaly encore visé par des insultes racistes Image: KEYSTONE/EPA/KHALED ELFIQI Le défenseur sénégalais de Naples Kalidou Koulibaly a de nouveau été la cible d'injures racistes, à la fin du match dimanche à Bergame contre l'Atalanta (3-1). Le club bergamasque a promis d'agir. "Tout comportement non conforme aux principes de civilité et d'éducation, défendus depuis toujours par ce club, sera combattu avec force", a promis l'Atalanta dans un communiqué publié lundi sur son site. "Nous ne voulons pas donner de la visibilité à des individus qui n'ont rien à faire dans notre environnement et en conséquence, sans clameurs ni généralisations, nous agirons auprès des instances compétentes afin de protéger l'image du club et de la ville de Bergame", a-t-elle ajouté. Une vidéo a circulé dimanche sur les réseaux sociaux où étaient audibles des injures racistes adressées à Kalidou Koulibaly dans le stade de Bergame, au moment où il quittait la pelouse après la rencontre. Le défenseur sénégalais a déjà été plusieurs fois la cible de tels comportements cette saison, notamment à Florence et récemment à Vérone. Le retour des spectateurs dans les tribunes cette saison, après une année de matches à huis clos quasi complet pour cause de pandémie, s'est accompagné du retour des incidents racistes en Italie. Outre Koulibaly, son coéquipier nigérian Victor Osimhen et le gardien français de l'AC Milan Mike Maignan ont notamment été la cible de cris racistes. Les sanctions restent toutefois rares face à ce phénomène endémique en Italie. En octobre, le capitaine de l'équipe d'Italie, le Toscan Giorgio Chiellini, avait confié sa "honte" après les insultes ayant visé Koulibaly à Florence.

Lander va quitter Zoug Image: KEYSTONE/URS FLUEELER L'attaquant international suédois Anton Lander quittera Zoug au terme de la saison pour retourner dans son club d'origine, Timra IK (1re div). Celui qui était arrivé en Suisse centrale l'été dernier en provenance du Lokomotiv Yaroslavl (KHL) recourt ainsi à sa clause de sortie, pour raisons familiales. Lander (30 ans) compte un assist en trois matches disputés durant les play-off en cours, pour lesquels Zoug s'est qualifié pour les demi-finales. Il avait comptabilisé 31 points, dont 12 buts, dans la saison régulière, rappelle le club lundi.

Carlos Alcaraz gagne cinq places à l'ATP Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER L'Espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur à Miami, bondit de cinq places au classement ATP pour s'emparer du 11e rang mondial. Iga Swiatek, également gagnante en Floride, monte sur le trône féminin. Alcaraz, présenté à 18 ans comme le nouveau Rafael Nadal, ne compte que 29 points de retard sur le 10e mondial, le Britannique Cameron Norrie, qui gagne deux rangs. Si Novak Djokovic conserve son trône de no 1 mondial avec une marge infime sur son dauphin Daniil Medvedev (10 points), qui va être absent des courts un à deux mois pour soigner une hernie, Nadal chute du podium. L'Espagnol, blessé à une côte, s'est fait ravir la troisième place par l'Allemand Alexander Zverev, quart de finaliste à Miami. Après la retraite de l'Australienne Ashleigh Barty, no 1 à fin mars et qui s'est retirée du classement, c'est désormais Iga Swiatek qui s'empare de la place de leader. A Miami, la Polonaise a remporté son troisième trophée d'affilée après Doha et Indian Wells. Elle précède la Tchèque Barbora Krejcikova, qui passe de la 4e à la 2e place. Demi-finaliste à Miami, la St-Galloise Belinda Bencic bondit du 28e au 21e rang.