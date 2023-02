30 buts pour Meier ++ Un club saoudien fait sensation

Sombre soirée pour Clint Capela Image: KEYSTONE/AP/Matthew Hinton Battu 116-107 à la Nouvelle-Orléans, Atlanta accuse à nouveau un bilan négatif avec désormais 27 victoires contre 28 défaites. Face aux Pelicans, Clint Capela a vécu une sombre soirée. Crédité de 13 points et de 8 rebonds, le Genevois a, en effet, accusé un différentiel de -19 pour un temps de jeu limité à 23 minutes. Son manque de poids sous les panneaux est sans doute l'une des raisons de cette défaite, concédée face à un adversaire privé pour un 19e match de rang de son joueur clé Zion Williamson. Auteur de 30 points, Brandon Ingram a su prendre ses responsabilités pour offrir aux Pelicans un troisième succès de rang.

LeBron James: un record pour l'éternité Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Stratosphérique: LeBron James est devenu mardi le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Avec 38'390 points, le joueur des Lakers s'est emparé du record de Kareem Abdul-Jabbar. Il y est parvenu à 10''9 de la fin du troisième quarter de la rencontre qui a vu les Lakers s'incliner 133-130 à domicile devant Oklahoma City. C'est un shoot réussi en se retournant qui a soudainement fait s'arrêter le temps, le match, le souffle de quelque 20'000 fans - parmi lesquels des célébrités comme Jay-Z, LL Cool J, John McEnroe, Magic Johnson et des fortunés ayant payé jusqu'à 24'000 dollars le siège courtside -, dans une Crypto.com Arena en fusion. Aussi, une pause nécessaire s'imposait pour célébrer cet exploit, certes attendu mais enfin réalisé par le joueur de 38 ans, que les larmes ont rapidement envahi au moment où sa famille et ses proches sont venus partager l'instant d'émotion, immortalisé par les caméras et les téléphones portables. "Merci à ma belle femme, ma fille, mes deux garçons, mes amis, ma mère, tous ceux qui ont fait partie de mon parcours durant ces vingt dernières années et plus", a-t-il dit. Il n'a pas manqué de remercier "les fidèles des Lakers, uniques en votre genre". Sans oublier Kareem Abdul-Jabbar, venu pour l'occasion transmettre le flambeau. "Etre en présence d'une telle légende signifie beaucoup pour moi. C'est une grande leçon d'humilité, faites une ovation au capitaine, s'il vous plaît!". Félicitations de Biden Ce dernier avait mis la barre très, très haut - à 38'387 points - au soir du 5 avril 1989. L'inventeur du "sky hook", ce bras roulé signature qui fit tant de dégâts chez les défense adverses a établi son record, au bout de 1560 matches de saison régulière. James n'aura lui eu besoin de 1410 rencontres. Les messages se sont succédés sur les écrans géants jusqu'à la fin de ce match dont le résultat final n'importait plus, tel celui de Joe Biden pour saluer cet exploit ou des enfants de l'école qu'il a fondée à Akron, sa ville natale. James avait néanmoins convenu la semaine passée avoir conscience de s'arroger "l'un des plus grands records dans le sport en général, l'un de ceux dont on pense qu'il ne sera jamais battu". Les faits lui donnent raison, car ce trône n'a changé qu'une fois de propriétaire depuis 1966, lorsque Abdul-Jabbar dépassa Wilt Chamberlain, désormais septième sur la liste des meilleurs marqueurs de l'histoire. Pourtant, il y en eut des scoreurs impénitents qui se sont succédés depuis. Sans qu'aucun ne puisse tutoyer "KAJ", les Karl Malone (36'928 points), Kobe Bryant (33'643), Michael Jordan (32'292), Dirk Nowitzki (31'560) ou encore Shaquille O'Neal (28'596). L'exploit est vertigineux donc. D'autant qu'on est encore loin de connaître à quelle hauteur le "King" va porter son record, tant il a encore de belles années devant lui. Au point d'entretenir un rêve de moins en moins secret, celui de jouer avec son fils aîné Bronny, qui pourra se présenter à la Draft en 2024.

30 buts désormais pour Timo Meier Timo Meier (au centre): un buteur d'exception en NHL. Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Non-retenu pour le All Star Game de samedi dernier, Timo Meier a démontré à Tampa qu'il était bien un joueur d'exception. Il a été le grand artisan du succès 4-3 de San Jose face au Lightning. Auteur d'un doublé et d'un assist pour passer après Kevin Fiala le seuil des 50 points, l'Appenzellois a inscrit le but de la victoire après 2'19'' de jeu dans la prolongation pour sa 30e réussite de la saison. Avant ses deux réussites, il avait adressé une 21e passe décisive. Avec 51 points, il est plus qu'à deux longueurs de Kevin Fiala dans la lutte pour le titre honorifique du meilleur compteur suisse de la NHL. Menés 3-1, les Sharks ont témoigné d'une réelle force de caractère pour renverser le cours de cette partie. Timo Meier et ses coéquipiers n'entendent ne rien lâcher d'ici la fin de la saison même si les play-off ne sont depuis longtemps plus qu'un mirage. Roman Josi a, pour sa part, délivré son 30e assist de la saison lors de la défaite 5-1 à domicile de Nashville devant Vegas. Le Bernois a été impliqué sur l'ouverture du score de Matt Duchene à la 6e. Mais deux buts inscrits en l'espace de 27'' par les Golden Knights à la 7e devaient provoquer la 25e défaite de l'exercice des Predators qui restent à 4 points de la barre.

Al-Hilal en finale Salem Aldawsari : un double buteur renversant,. Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Sensation à Tanger ! Al Hilal s'est qualifié pour la finale de la Coupe du monde des clubs à la faveur de son succès 3-2 sur Flamengo. Les Saoudiens ont forcé la décision sur deux penalties inscrits en première période par Salem Al Dawsari (4e et 45e), l'un des buteurs lors du succès 2-1 de sa sélection contre l'Argentine lors de la Coupe du monde, et ont également bénéficié de l'expulsion de l'ex-Marseillais Gerson juste avant la pause. A onze contre et avec un score de 2-1 en sa faveur, Al Hilal a joué sur du velours face à des Brésiliens sans grand venin. Le deuxième but de Flamengo est tombé trop tard, dans le temps additionnel, pour remettre en question le succès saoudien. En finale samedi, Al-Hilal affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Real Madrid et les Egyptiens d'Al Ahly dirigés par Marcel Koller.

Marc-Andrea Hüsler gagne un match piège Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Marc-Andrea Hüsler (ATP 50) a fêté son entrée dans le top 50 de l'ATP de la meilleure des manières: une qualification pour les huitièmes de finale de l'ATP 250 de Montpellier. Le Zurichois s'est imposé 6-3 3-6 6-3 devant Luca Van Assche (ATP 145), le jeune Français de 18 ans qui a succédé à Dominic Stricker au palmarès du tournoi juniors de Roland-Garros. Trois jours après son exploit de Trèves contre Alexander Zverev en Coupe Davis, il a su déjouer le piège que représentait ce premier tour contre l'un des deux grands espoirs du tennis français. L'autre, Arthur Fils avait battu Richard Gasquet la veille. Marc-Andrea Hüsler a réagi à la perfection à la perte du deuxième set. Il a gagné douze des treize premiers points de la troisième manche pour reprendre la main. Jeudi, le gaucher croisera à nouveau la route de Holger Rune (ATP 9), tête de série no 1 du tableau. Le Danois aura soif de revanche après ses deux défaites concédées contre Marc-Andrea Hüsler l'an dernier au premier tour à Bastad et, surtout, en finale du tournoi de Sofia.

Un défi contre la tête de série no 1 pour Jil Teichmann Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Jil Teichmann (WTA 28) a entamé victorieusement sa campagne aux Emirats. La gauchère s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 500 d'Abu Dhabi. Jil Teichmann s'est imposée 6-3 7-6 (7/5) devant Dayana Yastremska (WTA 102). Elle prend ainsi sa revanche sur l'Ukrainienne, qui était issue des qualifications, après deux défaites concédées en 2016 et en 2018. Jil Teichmann a réussi un premier break au quatrième jeu du premier set qu'elle a maîtrisé à la perfection. Menée ensuite 4-2 dans la seconde manche, elle devait aligner trois jeux de rang pour servir pour le match à 5-4. Incapable toutefois de conclure à cet instant, elle a eu le mérite de garder son sang-froid dans le jeu décisif. Sa prochaine adversaire sera Daria Kasatkina (WTA 8), la tête de série no 1 du tableau, qui l'a battue à deux reprises en deux rencontres. Exemptée comme la Russe du premier tour en sa qualité de tête de série no 2, Belinda Bencic (WTA 9) sera, quant à elle, opposée à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 57).

Une défaite logique pour Antoine Bellier Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Antoine Bellier (ATP 190) n'a pas déjoué les pronostics au tournoi ATP 250 de Montpellier. Le Geevois s'est logiquement incliné 6-3 6-2 devant Maxime Cressy (ATP 51). Issu des qualifications presque par miracle - il avait écarté trois balles de match lundi lors de son second tour contre le Russe Ivan Gakhov -, Antoine Bellier a concédé à trois reprises son service face à l'Américain, à 3-2 au premier set, à 1-1 et à 4-2 au second. A la relance, son butin s'est chiffré à trois balles de break, deux dans le premier jeu du match à 15-40 et une dans le... dernier. A la faveur de ses deux victoires en qualifications, Antoine Bellier gagnera six rangs au prochain classement ATP.

Formule 1: Alfa Romeo en rouge et noir Image: KEYSTONE/ALFA ROMEO L'écurie Alfa Romeo a présenté à Zurich son bolide pour la saison 2023 de formule 1. La voiture C43 arbore un nouveau look rouge et noir, au lieu du blanc et rouge des saisons précédentes. L'équipe basée à Hinwil disputera son dernier championnat sous le nom d'Alfa Romeo. Elle retrouvera son nom originel de Sauber en 2024 avant de passer officiellement sous la bannière Audi dès 2026. La C43 sera toujours dotée d'un groupe propulseur Ferrari. L'équipe dirigeante est nouvelle: l'Allemand Andreas Seidl a été nommé CEO, alors que l'Italien Alessandro Alunni Bravi fonctionnera comme responsable d'équipe. Le duo succède au Français Frédéric Vasseur, parti diriger Ferrari. Aucun changement au niveau des pilotes. Les voitures seront encore aux mains du Finlandais Valtteri Bottas et du Chinois Guanyu Zhou.

Meillard seulement 6e du combiné, Pinturault en or Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard a pris la 6e place du combiné des Mondiaux à Courchevel. Alexis Pinturault a remporté l'or devant les Autrichiens Marco Schwarz et Raphael Haaser. Grosse déception pour la délégation suisse en Savoie. Favori de l'épreuve, Loïc Meillard n'a pu faire mieux que 6e à 1''20 du skieur de Courchevel. C'est logiquement lors de la manche de Super-G que le Valaisan d'origine neuchâteloise a vu ses espoirs de breloque s'évanouir. Trop gentil dans son ski, Meillard n'a pas pu rattraper son retard matinal d'1''34 en slalom où il n'a finalement repris que quatorze centièmes au Français. Sur la plus haute marche du podium, on retrouve donc un Alexis Pinturault maître chez lui. Auteur d'un magnifique Super-G, le Tricolore a su résister à la pression sur le virage court. Il devance Marco Schwarz de dix centièmes. Le tenant du titre peut d'ailleurs s'en vouloir après avoir commis une immense erreur en fin de parcours. Sans ça, l'Autrichien aurait conservé son titre. Pinturault ajoute une sixième médaille mondiale à son palmarès, la deuxième en or après celle du combiné à Are en 2019. Schwarz quant à lui se pare d'une cinquième médaille lors des Mondiaux. Le podium est complété par Raphael Haaser qui imite sa soeur Ricarda, bronzée la veille à l'occasion du combiné féminin. Marco Odermatt éliminé lors du Super-G et Stefan Rogentin présent pour se familiariser avec la piste, seul Justin Murisier était encore en lice avec Loïc Meillard. Sixième à l'issue du Super-G, le Valaisan avait l'occasion de confirmer sa 4e place de Pékin. Mais le Bagnard a connu l'élimination lors du slalom en enfourchant la...première porte.

Combiné messieurs: Meillard décevant, Pinturault mène Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard va devoir cravacher pour accrocher une médaille lors du combiné des Mondiaux à Courchevel. Le skieur d'Hérémence pointe au 12e rang à 1''34 d'Alexis Pinturault après le Super-G. Déception pour Loïc Meillard. Auteur d'une course un peu trop tendre, le Valaisan d'origine neuchâteloise a accumulé passablement de retard par rapport à ses principaux adversaires avant le slalom. Des adversaires qui se nomment Alexis Pinturault et Marco Schwarz, brillantissimes sur la manche de vitesse. Le Français a quasiment skié la manche parfaite. Mais le régional de l'étape ne possède que six centièmes de bonus sur le tenant du titre autrichien. Et en slalom cet hiver, Schwarz est meilleur que le Savoyard. Si Justin Murisier a limité la casse en se classant 6e à 1''03 de Pinturault, le Bagnard n'est pas un spécialiste de slalom. Au contraire d'un Atle Lie McGrath, superbe 10e à 1''25 et qui pourra se battre pour les médailles. Marco Odermatt a pour sa part été éliminé en toute fin de parcours après avoir manqué une porte. Le Nidwaldien était dans le coup, mais il n'aurait pas pu devancer Pinturault. Venu pour disputer une manche de Super-G, Stefan Rogentin a pris la 9e place. Le slalom est agendé pour 14h30.

Super League: Alex Frei remercié par le FC Bâle Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Alex Frei (43 ans) n'est plus l'entraîneur du FC Bâle. L'ancien international a été limogé par le club rhénan en raison des mauvais résultats de l'équipe. Il était en poste depuis l'été 2022. Après 19 matches, le FC Bâle occupe le 7e rang avec 22 points (5 succès, 7 nuls, 7 défaites). Il ne compte que 3 longueurs d'avance sur le duo de queue composé de Zurich et Winterthour. La direction du club a estimé ne plus avoir de perspective et ne plus croire à une amélioration rapide. "Cette décision a évidemment été très dure à prendre pour nous tous. Mais nous devons penser au FCB et à son développement. C'est pourquoi il a fallu agir afin de donner de nouvelles impulsions à l'équipe", a déclaré le directeur sportif Heiko Vogel, qui assurera l'intérim en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur. "Dans notre situation, la défaite 1-0 contre GC ce week-end a malheureusement été celle de trop", a encore expliqué Vogel. Alex Frei était arrivé à Bâle en début de saison. L'ancien attaquant venait de réussir l'exploit de faire monter Winterthour en Super League. Mais il n'a pas pu enchaîner sur les bords du Rhin.

La Coupe Davis doit se réinventer Vice-président et trésorier de la Fédération Internationale (ITF), René Stammbach a été l'un des hommes qui a milité pour le changement de format de la Coupe Davis. Malgré la rupture de contrat entre l'IITF et le groupe Kosmos, celui qui est également le président de Swiss Tennis ne regrette rien. "Nous avons organisé 36 rencontres de Coupe Davis le week-end dernier. Je n'ai eu que des retours positifs, se félicite René Stammbach. Sur le plan financier, 6 millions de dollars étaient redistribués aux fédérations et le prize money pour les joueurs s'élevait à 6,8 millions de dollars avant la réforme de 2018. Aujourd'hui, nous versons 10 millions aux fédérations et 16 millions aux joueurs." Selon René Stammbach, ces montants seront toujours de mise pour 2023 malgré le retrait de Kosmos. "Des assurances ont été finalisées pour couvrir le prize money de 2023, précise-t-il. Quant à celui de 2022, il sera réglé ces prochaines semaines. Les joueurs qui n'ont pas encore touché leur argent vont être indemnisés." Se "réinventer" en 2024 René Stammbach est toutefois pleinement conscient que la Coupe Davis devra se "réinventer" dès l'année prochaine pour faire face au retrait du groupe Kosmos de Gerard Piqué qui s'était engagé pour un contrat de... 25 ans chiffré à 3 milliards de dollars. "L'ITF se penchera sur cette question au mois de mars. Nous devons chercher des solutions", lâche-t-il. Le président de Swiss Tennis n'ignore pas que les tournois du Grand Chelem souhaitent redonner à la Coupe Davis son lustre d'antan. "J'ai pris connaissance des critiques émises par Gilles Moretton, le président de la Fédération française. Mais quelles sont les propositions avancées par les tournois du Grand Chelem ? Je ne vois rien venir !" L'engouement suscité par les "qualifiers" du week-end dernier - on a notamment joué à guichets fermés à Trèves pour la rencontre Allemagne-Suisse - a rappelé combien le public pouvait apprécier ces rencontres à domicile qui ont toujours fait beaucoup pour la promotion du tennis. "L'idéal serait de jouer les huitièmes et les quarts de finale sur un match +sec+ comme on le faisait jusqu'en 2018 et d'organiser ensuite un Final 4", plaide pour sa part Marc Rosset. Finaliste de la Coupe Davis en 1992 lors d'une campagne mémorable, le Genevois veut croire que l'épreuve qu'il chérit a encore un avenir. Victime du Big Three "La Coupe Davis a été en quelque sorte la victime des fabuleux succès du Big Three. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic l'ont jouée au début de leur carrière avant de courir derrière le record des titres du Grand Chelem", note Marc Rosset. "On peut comprendre que la Coupe Davis, qu'ils ont tous les trois gagnée, n'était plus un objectif premier pour eux. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de joueurs capables de remporter 20 titres du Grand Chelem. Pour un Stefanos Tstsipas, un Carlos Alcaraz, un Alexander Zverev, un Roger Auger-Aliassime, un Jannik Sinner, la Coupe Davis est un must. J'en suis persuadé", glisse-t-il. A Trèves en sa qualité de consultant pour la RTS, le Genevois a pu constater que la magie de la Coupe Davis opère toujours pour l'équipe de Suisse. A 37 ans bien passés, Stan Wawrinka s'est battu comme un lion pour lui donner le point de la victoire. Transcendé par l'événement, Marc-Andrea Hüsler a sorti le match de sa vie pour battre Alexander Zverev. Quant à Dominic Stricker, il avait des étoiles plein les yeux après son double avec Stan Wawrinka malgré l'amertume de la défaite. "Croyez-moi, jouer une rencontre de Coupe Davis dans un stade à guichets fermés au côté d'un triple vainqueur en Grand Chelem fut une expérience extraordinaire. J'en redemande", lançait le Bernois. René Stammbach a sans doute reçu le message de celui qui est aujourd'hui le plus grand espoir de sa fédération. Il n'a franchement pas le droit de le décevoir.

New Jersey gagne encore Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun New Jersey surfe toujours sur la vague du succès. Dans leur antre de Newark, les Devils se sont imposés 5-4 devant Vancouver pour une neuvième victoire en onze matches. New Jersey a forcé la décision grâce à une réussite de Jesper Bratt après 4'18'' de jeu dans la prolongation. Avec son 20e but de la saison, le Suédois a fait oublier une seconde partie de rencontre bien laborieuse de la part des siens. Grâce notamment à trois goals inscrits en l'espace de 50 secondes, New Jersey menait, en effet, 4-1 à la 31e avant de balbutier son hockey. Si le capitaine Nico Hischier est resté "muet", Jonas Siegenthaler a comptabilisé son 15e point de la saison grâce à un assist sur le 2-1 inscrit par Ondrej Palat. Avec son bilan de +25 sur l'ensemble de la saison, le défenseur zurichois s'affirme à 25 ans comme l'un des hommes de base des Devils.

Ronny Hornschuh n'entraînera plus les sauteurs suisses Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Fédération suisse de ski (Swiss-Ski) et l'entraîneur allemand Ronny Hornschuh ne prolongeront pas leur collaboration au-delà de cette saison. Hornschuh (48 ans) s'est occupé des sauteurs suisses pendant 8 ans. Un nouveau chef des entraîneurs devra apporter un vent frais au sommet de l'équipe messieurs de saut à skis helvétique dès la saison prochaine. Le déroulement de la saison actuelle a été très décevant au niveau du développement des athlètes. L'Allemand Berni Schödler restera le chef du saut à skis au sein de Swiss-Ski. Ronny Hornschuh est à la recherche d'un nouveau challenge. "Les huit années en Suisse m'ont marqué en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur. Ce furent des expériences enrichissantes et pour la plupart belles avec en point d'orgue la médaille de bronze de Killian Peier aux Mondiaux. Désormais, il est temps de faire place à de nouvelles forces et de nouvelles idées."