Medvedev poursuit sa balade ++ 1ère pôle pour Di Giannantonio

Une première pole pour Di Giannantonio en MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI Fabio Di Giannantonio (Ducati) a signé la première pole position de sa carrière en MotoGP samedi sur le circuit du Mugello. L'Italien de 23 ans a devancé de 88 millièmes de seconde son compatriote Marco Bezzecchi (Ducati) lors des qualifications du Grand Prix d'Italie. "Rookie" dans la catégorie-reine cette saison, Fabio Di Giannantonio n'avait même décroché qu'une seule pole depuis ses débuts en championnat du monde, en 2019 à St-Marin en Moto2. Il affiche trois succès à son palmarès, tous acquis en Moto2. Leader du championnat du monde après sept courses, Fabio Quartararo (Yamaha) a réalisé le 6e temps des qualifications. Meilleur pilote de la séance à ne pas chevaucher une Ducati, le Français a concédé 0''350 à Fabio Di Giannantonio, qui a arraché la pole dans son dernier tour.

Medvedev domine Kecmanovic en 3 sets Medvedev n'a toujours pas perdu le moindre set Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Daniil Medvedev (no 2) poursuit tranquillement sa route à Roland-Garros. Le Russe s'est hissé en 8e de finale en dominant le Serbe Miomir Kecmanovic (no 28) 6-2 6-4 6-2 au 3e tour. Battu dès son entrée en lice au Geneva Open pour son retour à la compétition après son opération à une hernie, Daniil Medvedev tourne déjà à plein régime sur la terre battue parisienne. Il n'a mis que 1h48' pour vaincre la résistance du solide Miomir Kecmanovic, 8e de finaliste du dernier Open d'Australie. Le Russe, qui n'a pas perdu son service samedi sur le court Suzanne-Lenglen, n'a toujours pas perdu le moindre set depuis le début de la quinzaine. Avec un prochain match face à Gilles Simon (ATP 158) ou à Marin Cilic (no 20), il peut légitimement viser un deuxième quart de finale consécutif à Roland-Garros.

Un 31e succès de rang pour Swiatek Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Iga Swiatek (no 1) a cueilli samedi un 31e succès consécutif sur le circuit. La Polonaise s'est qualifiée pour les 8es de finale à Roland-Garros en battant la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 95) 6-3 7-5. La lauréate de l'édition 2020 du tournoi parisien a, une fois n'est pas coutume, dû s'employer. Elle a en effet connu une grosse de baisse de régime alors qu'elle menait 6-3 4-1 service à suivre, concédant quatre jeux de suite. Mais elle a serré sa garde dans le "money time" pour s'éviter toute mauvaise surprise. Iga Swiatek - qui reste aussi sur 20 sets gagnés consécutivement - n'a pas connu la défaite depuis le tournoi de Dubai mi-février. En cas de succès en 8e de finale face à Alizé Cornet (WTA 40) ou Qinwen Zheng (WTA 74), elle ferait aussi bien que Justine Henin (32 victoires de suite en 2008). Seules Venus (35 succès de rang en 2000) et Serena Williams (34, en 2013) ont connu de plus longues séries d'invincibilité depuis l'an 2000 chez les dames.

Ehammer atterrit à 8m45 à la longueur Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Simon Ehammer tient décidément la grande forme. L'Appenzellois a amélioré de 15 cm son propre record de Suisse de la longueur samedi lors de la 1re journée du décathlon de Götzis. Ses 8m45 sont également synonymes de meilleure performance mondiale de l'année. Détenteur de la meilleure marque helvétique depuis le 7 mai grâce à ses 8m30 réalisés à Ratingen, Simon Ehammer est entré dans une autre dimension samedi en Autriche. Ses 8m45 feront de lui un prétendant au titre lors des Mondiaux à Eugene en juillet. Une telle performance l'aurait placé sur le podium de la longueur aux JO 2021. Pour mémoire, l'Appenzellois de 22 ans s'alignera à la longueur à Eugene puis sur le décathlon aux Européens de Eugene. Il espère d'ailleurs également améliorer son record de Suisse du décathlon (8354 points, à Ratingen) ce week-end à Götzis.

Darvin Ham va entraîner les Lakers Darvin Ham est le nouveau coach des Lakers Image: KEYSTONE/AP/Matt Kelley Darvin Ham a été choisi par les Los Angeles Lakers pour en devenir le nouveau coach, ont rapporté vendredi ESPN et The Athletic. Il était l'adjoint de Mike Budenholzer à Milwaukee ces quatre dernières saisons, avec un titre de champion à la clé en 2021. Ham (48 ans) décroche le job le plus convoité de l'intersaison en NBA depuis le limogeage de Frank Vogel. Ce dernier a échoué à conduire les Lakers jusqu'en play-off après une saison régulière marquée par les blessures d'Anthony Davis et LeBron James, ainsi que l'échec du recrutement de Russell Westbrook. Lui qui n'avait jamais encore été à la tête d'une équipe, Darvin Ham n'était pourtant pas le plus chevronné des candidats. Sa première expérience en tant qu'entraîneur dans la ligue a démarré en 2011, chez les... Lakers. Pendant deux saisons assez tourmentées, il fut successivement l'adjoint de Mike Brown, Bernie Bickerstaff et Mike D'Antoni. Il a ensuite rejoint le staff de Mike Budenholzer, alors coach d'Atlanta (2013-2018), qui l'a conservé chez les Bucks.

Miami arrache un match 7 contre Boston Jimmy Butler a inscrit 47 points vendredi face aux Celtics Image: KEYSTONE/AP/Michael Dwyer Un septième match sera nécessaire pour départager Miami et Boston en finale de la Conférence Est de NBA. Dos au mur mais le mors aux dents, le Heat est allé s'imposer 111-103 vendredi chez les Celtics pour égaliser à 3-3 dans la série. L'avantage du parquet n'est pas une garantie de succès. Pourtant poussés par leurs fans, les Celtics en ont fait l'amère expérience dans leur TD Garden, deux jours après avoir nettement dominé les débats en Floride lors de l'acte V. Miami a mené quasiment de bout en bout. Ombre de lui-même 48 heures plus tôt, visiblement diminué par son inflammation chronique d'un genou, la star du Heat Jimmy Butler a réagi en champion. Il a inscrit 47 points (son meilleur total dans un match de play-off) en 46 minutes, soit quasiment l'intégralité de la rencontre. Butler a porté Miami à bout de bras quand la victoire semblait devoir échapper à la franchise floridienne à force de coups de boutoir de Boston en fin de match, dans le sillage de Jayson Tatum (30 points, 9 rebonds). Mais toute l'équipe du Heat s'est mise au diapason: auteur de 0 point lors du match no 5, Kyle Lowry a ainsi répondu de la meilleure des façons (18 points, 10 assists).

Colorado sort les Blues et défiera Edmonton en finale à l'Ouest Darren Helm a inscrit le but de la qualification pour l'Avalanche Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Colorado a rejoint Edmonton en finale de la Conférence Ouest de NHL. L'Avalanche est allée s'imposer 3-2 à St. Louis vendredi pour remporter la série 4-2. Menée 1-0 puis 2-1 dans cet acte VI, la franchise de Denver a forcé la décision à 5''6 de la fin du temps réglementaire sur un but - son premier dans ces play-off - du centre Darren Helm. J.T. Compher avait signé les deux premières réussites de l'Avalanche. Colorado a survolé les débats dans cette partie, réussissant pas moins de 39 tirs cadrés (13 dans chaque tiers). Auteurs de 20 tirs cadrés seulement, les Blues ont pu rester dans le match avant tout grâce aux 36 parades de leur portier Ville Husso. L'Avalanche, qui a gagné la Coupe Stanley en 1996 et en 2001 (la deuxième fois avec le gardien fribourgeois David Aebischer comme doublure de Patrick Roy), disputera sa première finale de Conférence depuis 2002. Le premier affrontement avec les Oilers de Connor McDavid est programmé mardi.

Leclerc le plus rapide aux essais libres Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez L'enfant du pays Charles Leclerc (Ferrari) a de nouveau réalisé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres du GP de Monaco, 7e manche du Championnat du monde de Formule 1, à Monte-Carlo. En 1'12''656, le pilote de la Scuderia a devancé son coéquipier, l'Espagnol Carlos Sainz Jr, de 44 millièmes. Plus loin, les Red Bull du Mexicain Sergio Pérez, troisième, et du Néerlandais Max Verstappen, actuellement leader du championnat, pointent respectivement à 0''379 et 0''447 de l'homme fort de la journée. Plus tôt dans l'après-midi, le Monégasque avait déjà signé le meilleur temps des essais libres 1. Le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Mercedes) s'est classé 12e, loin derrière son coéquipier George Russell, 6e. En difficults depuis le début de la saison, le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) semble avoir repris quelques couleurs à Monaco puisque qu'il arrache de 7e temps à l'issue de la journée, devant l'Alpine de l'Espagnol Fernando Alonso. Les essais libres 2 ont par ailleurs été marqués par un crash de l'Australien Daniel Ricciardo. Il a endommagé sa monoplace dans le virage de la Piscine après avoir perdu le contrôle de sa McLaren, sur le port de la Principauté. Les essais libres 3 sont programmés à 13h00 samedi, avant les qualifications à 16h00.

Admirable Jil Teichmann Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Jil Teichmann a du tempérament! Au terme d'une bataille de tous les instants, elle s'est qualifiée pour les 8es de finale à Roland-Garros en dominant Victoria Azarenka au super tie-break. Le match a duré 3h18', et la malicieuse et souriante Suissesse a su faire preuve d'une combativité presque insoupçonnée pour battre l'ex-numéro 1 mondial, 4-6 7-5 7-6 (10/5). La Bélarusse (no 15) n'a rien lâché, ce qui rehausse les mérites de Teichmann. La match fut riche en rebondissements et en émotions, à défaut d'être toujours d'une grande qualité technique. Mais au final, les deux jeunes femmes ont offert un spectacle intense au public parisien, qui a peut-être apporté un surcroît de force mentale à la protégée d'Arantxa Parra-Santonja et Alberto Martin. C'était la première fois que Teichmann (WTA 24) disputait un 3e tour en Grand Chelem. A fortiori, son 8es de finale sera pour elle une grande première, face à l'Américaine Sloane Stephens (WTA), gagnante de la Française Diane Parry (6-2 6-3). Et là, elle partira franchement avec les faveurs de la cote. Son jeu est hyper complet, et sa condition physique semble au top. De surcroît, la façon dont elle a su refaire surface après une fin de 1er set gâchée et une 2e manche mal embarquée montre qu'elle a a un mental de championne.

Djokovic, tout en contrôle, et Nadal filent en 8es Novak Djokovic avance avec aisance dans le tournoi.l Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Le no 1 mondial Novak Djokovic s'est tranquillement qualifié pour les 8es de finale de Roland-Garros, en battant le Slovène Aljaz Bedene, 195e mondial, 6-3 6-3 6-2. C'est la 16e fois en 17 participations et la 13e fois de suite que le Serbe atteint ce stade de la compétition, lui qui s'est déjà imposé deux fois Porte d'Auteuil (2016, 2021), dont il est le champion en titre. Comme lors de ses deux premiers tours, le Serbe n'aura pas eu à trop s'employer pour se défaire du Slovène, qu'il avait déjà battu trois fois lors de leurs précédentes confrontations. Un break dans les deux premières manches, deux dans la dernière, et c'en était fini de Bedene, qui n'a eu qu'une seule occasion (ratée) de s'emparer du service de Djokovic durant les 1h44' de jeu. Interrogé sur le court juste après sa victoire sur le fait de savoir s'il avait joué "le match parfait", le no 1 mondial a reconnu s'en être bien sorti, même s'il y a toujours moyen de faire mieux. "Je suis toujours très motivé quand je rentre sur le court, avec l'envie de produire à chaque fois mon meilleur niveau. Ce n'est pas toujours possible de le faire, mais aujourd'hui c'était très bien", a-t-il déclaré en français. Test face à Schwartzman Après les moins de deux heures passées au 1er tour face à gaucher japonais Yoshihito Nishioka (99e), et les 2h16' pour sortir le 38e mondial Alex Molcan, nouveau protégé de son entraîneur historique Marian Vajda, Djokovic devrait en tout cas arriver frais pour affronter au prochain tour Diego Schwartzman. L'Argentin, 16e mondial, qui s'est montré particulièrement solide vendredi pour vaincre le Bulgare Grigor Dimitrov (21e), devrait constituer le premier test sérieux pour le Serbe. Les deux hommes se sont affrontés une fois à Paris, en 2017, et Djokovic l'avait emporté en 5 sets. Le Serbe espère décrocher Porte d'Auteuil son 21e trophée en Grand Chelem, qui lui permettrait d'égaler le record détenu par Nadal depuis son sacre à l'Open d'Australie en janvier. Nadal à l'aise Rafael Nadal s'est lui aussi qualifié sans coup férir. L'Espagnol (no 5) a dominé le Néerlandais Botic van de Zandschulp (no 26), 6-3 6-2 6-4. Le Majorquin, qui a commencé son tournoi avec une douleur persistante au pied gauche, n'a pas perdu espoir de remporter un 14e titre Porte d'Auteuil.

Mauro Schmid (2e) est passé près de la victoire Image: KEYSTONE/EPA Mauro Schmid est passé près d'une deuxième victoire sur le Giro, après son succès d'étape en 2021, en arrivant 2e de la 19e étape vendredi. Le Zurichois n'a été battu au sprint que par Koen Bouwman. Le Néerlandais de l'équipe Jumbo s'est imposé au sanctuaire de Castelmonte près de Cividale dans le Frioul. Il a devancé ses quatre compagnons d'échappée dans un final heurté en raison d'un "tout droit" pour deux coureurs (Vendrame, Valter) dans le dernier virage. Bouwman, qui a assuré son maillot de meilleur grimpeur, a devancé au terme des 178 km Mauro Schmid (22 ans/Quick-Step) et l'Italien Alessandro Tonelli. Le Hongrois Attila Valter a pris la 4e place devant l'Italien Andrea Vendrame à la fin de cette étape de moyenne montagne qui a fait une incursion en Slovénie. Le champion olympique, l'Equatorien Richard Carapaz (Ineos), a conservé le maillot rose de leader à deux jours du contre-la-montre final dimanche à Vérone, avec le même avantage de 3 secondes sur l'Australien Jai Hindley. L'échappée, forte de 12 coureurs, a abordé la principale montée du jour, le Kolovrat (10,3 km à 9,2 %), avec plus de neuf minutes d'avance sur le peloton. Les quatre rescapés (Bouwman, Schmid, Tonelli, Valter) n'ont perdu qu'un peu plus d'une minute dans cette ascension située près de Caporetto, lieu d'une défaite historique pour les Italiens dans la Première guerre mondiale. Deuxième succès L'avantage a grandi ensuite quand l'équipe Bora de l'Australien Jai Hindley a cessé de mener, mais s'est réduit dans la montée finale longue de 7 kilomètres. Carapaz a démarré à plusieurs reprises sans parvenir à décrocher Hindley. L'Espagnol Mikel Landa, troisième du classement, a tenté lui aussi sans plus de réussite. Bouwman, 28 ans, a gagné pour la deuxième fois dans ce Giro après son succès acquis à Potenza (sud), dans la 7e étape. Samedi, la 20e étape, la dernière de montagne, comporte trois grandes ascensions des Dolomites, trois cols historiques: le San Pellegrino, le Pordoi pour le point le plus haut atteint par cette édition à 2.239 mètres d'altitude, le Fedaia en conclusion. Cette dernière ascension (14 km à 7,6 %) conduit au coeur du massif de la Marmolada dans les Dolomites par une montée spectaculaire, très raide dans ses 5400 derniers mètres (11,2 %).

Roland-Garros: fin de parcours pour Belinda Bencic Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Belinda Bencic (WTA 14) a été sortie en 16es de finale à Roland-Garros. La championne olympique a subi la loi de la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 18), victorieuse en trois sets, 7-5 3-6 7-5. Après deux succès convaincants, la Saint-Galloise (24 ans) a trouvé une adversaire bien plus redoutable en la personne de la finaliste de l'US Open 2021, qui a cinq ans de moins qu'elle. Leur duel a été acharné et serré durant un peu moins de trois heures. Belinda Bencic a dominé le deuxième set et au début de la manche décisive. Elle regrettera sans doute longtemps ne pas avoir saisi l'occasion de mener 3-0. A 2-0 40-15, la Suissesse n'a pas su enfoncer le clou. Elle a cependant réagi en faisant le break alors que son adversaire servait pour le match à 5-4. Mais dans la foulée, la Canadienne a réussi à reprendre le service de Bencic avant de conclure. La championne olympique a armé 42 coups gagnants et a commis 18 fautes directes durant ce match. Au total, elle a inscrit presque le même nombre de points que Leylah Fernandez (109-112) et toutes deux ont bénéficié de 13 balles de break et en ont converti 6.

Le Mondial 2026 à Zurich et Fribourg La BCF Arena accueillera un groupe lors du Mondial 2026 en Suisse Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Consolation pour la Suisse un jour après son élimination décevante en quarts de finale du championnat du monde en Finlande. Comme prévu, le congrès de l'IIHF a attribué l'édition 2026 à la Suisse. Après l'annulation du championnat du monde 2020 à Zurich et Lausanne en raison de la pandémie, il s'agira du premier Mondial en Suisse depuis 2009. A l'époque, les matches s'étaient déroulés à Berne et Kloten. Dans quatre ans, Zurich (avec la nouvelle patinoire à Altstetten) et Fribourg seront les villes hôtes. Le fait que le choix se soit porté sur la Suisse n'était finalement qu'une formalité, car le seul adversaire, le Kazakhstan, avait retiré sa candidature à la dernière minute. "La candidature suisse en vue de l’organisation du championnat du monde 2026 nous a pleinement convaincus, a déclaré le président de l'IIHF, Luc Tardif, dans un communiqué. Les équipes, les supporters, les sponsors et les médias vivront une nouvelle fois un Mondial parfaitement organisé grâce aux stades ultramodernes, aux courtes distances, à la fantastique communauté de fans et à une approche durable convaincante." Pour la fédération helvétique, il n'était pas question de présenter une candidature express pour le championnat du monde 2023, retiré à la Russie à cause de la guerre en Ukraine. Le tournoi prévu l'année prochaine du 12 au 25 mai à St-Pétersbourg aura de nouveau lieu à Tampere en Finlande et à Riga en Lettonie. Là encore, pas de concurrence pour cette candidature, car la Hongrie et la Slovénie, qui s'étaient proposées ensemble à la suite de leur promotion en première division, se sont retirées à la dernière minute. La Suisse organisera en revanche le championnat du monde M18 l'année prochaine. Ce sera la troisième fois après 2000 et 2015. Il reste encore à déterminer les deux lieux de compétition dans le nord-ouest de la Suisse. L'édition féminine de cette même compétition junior aura également lieu en Suisse en 2024.

Filip Pesan nouvel entraîneur du HC Ajoie Image: KEYSTONE/EPA/MARK CRISTINO Ajoie a trouvé son nouvel entraîneur. Le club jurassien a en effet engagé pour deux ans le Tchèque Filip Pesan (44 ans), ancien entraîneur-chef de sa sélection nationale. "Je suis très motivé, je travaillerai très dur tous les jours pour que l'équipe ait du succès. Cette équipe a un réel potentiel et je crois en elle", a notamment déclaré Filip Pesan sur le site du HC Ajoie. Pour sa part, le directeur sportif Julien Vauclair attend beaucoup du nouvel entraîneur. "Nous croyons en les capacités de Filip pour guider cette équipe. Il est ce dont le club a besoin pour redresser la barre, il va apporter un nouveau vent moderne et dynamique."