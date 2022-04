33e goal pour Timo Meier +++ Antoine Bellier en finale de Challenger

Timo Meier a inscrit son 33e but de la saison à Dallas. La réussite de l'Appenzellois n'a toutefois pas suffi aux Shraks qui se sont inclinés 2-1 pour leur 45e défaite de la saison.

Timo Meier dans ses oeuvres entre Joe Pavelski (16) et Miro Heiskanen (4) .

Timo Meier dans ses oeuvres entre Joe Pavelski (16) et Miro Heiskanen (4) . Image: KEYSTONE/AP/Michael Ainsworth

Touché au mollet après les deux rencontres de l'équipe de Suisse contre l'Angleterre et le Kosovo, Xherdan Shaqiri a raté un deuxième match avec le Fire après la défaite 1-0 concédée à Orlando. Le Bâlois espère revenir aux affaires ce mardi à l'occasion du premier tour aller de l'US Cup contre l'Union Omaha qui milite en USL League One (D3).

Enfin, son parcours à San Luis Potosi lui a permis de figurer dans le tableau principal du Challenger d'Aguascalientes, toujours au Mexique et toujours en altitude, où son adversaire au premier tour sera l'Ouzbek Denis Istomin (ATP 296).

L'absence de Clint Capela constitue un gros coup dur pour la franchise géorgienne. Le Meyrinois est le quatrième meilleur rebondeur de la Ligue, avec 11,9 prises par match. Il a également réussi 11,1 points et 1,3 contre de moyenne cette saison.

Le Jazz a toutefois souffert plus que prévu face à des Mavs privés de leur arrière-vedette Luka Doncic, touché à une cuisse. Dallas n'accusait en effet qu'un point de retard (92-91) à 2'12'' du "buzzer", avant d'encaisser un partiel de 5-0 fatal.

La franchise de Salt Lake City a fait la différence grâce notamment aux 32 points, 6 rebonds et 6 passes décisives de son meneur Donovan Mitchell. Bojan Bogdanovic a ajouté 26 points, le pivot français Rudy Gobert captant quant à lui 17 rebonds.

Le défenseur bernois a signé le 2-2 à la 26e minute, en déviant habilement un centre-tir de Ryan Johansen. Nashville a ensuite pris le large grâce à des réussites de Matt Duchene (40e, 3-2) et de Mikael Granlund (44e, 4-2), mais a tremblé jusqu'au bout après que les Blackhawks ont réduit la marque à la 55e.

Le capitaine des Predators a inscrit un but au cours d'un match remporté 4-3 par Nashville face à Chicago, qui évoluait sans Philipp Kurashev.

C'est l'inévitable Dusan Vlahovic qui a inscrit le 1-1 à la 95e minute. Les deux exclusions en une poignée de secondes de Soumaoro puis de Medel (84e) ont été de trop de pour Bologne, qui tenait jusqu'ici son joli coup à Turin grâce à un but d'Arnautovic (52e).

Starwings et Monthey en play-off, Boncourt en vacances

La phase préliminaire de SB League a livré son verdict. Les Starwings et Monthey-Chablais ont décroché les deux derniers tickets disponibles pour les play-off, alors que Boncourt est en vacances.

Battu à domicile par Monthey mercredi, Boncourt a donc tout perdu en trois jours. La Red Team, à qui une victoire au cours des deux dernières journées suffisait pour faire partie du top 8, a également connu la défaite samedi sur le terrain des Lions de Genève (95-77). La troupe du coach Vladimir Ruzicic a résisté en première mi-temps (45-42), avant de lâcher prise dans un troisième quart perdu 29-15.

Et le scénario tant redouté par Boncourt s'est bien produit: les Starwings ont logiquement été battus 88-64 à domicile par Fribourg Olympic, alors que Monthey-Chablais a dominé Lugano 90-65. Rhénans, Valaisans et Jurassiens terminent donc avec le même nombre de points (36), mais Boncourt passe à la trappe en raison d'un plus mauvais bilan dans les confrontations directes...

Olympic-Monthey en quart

Monthey-Chablais aura donc le redoutable honneur de défier en quart de finale Fribourg Olympic, qui n'a perdu qu'un seul match cette saison sur la scène nationale. Les Starwings (7es) se frotteront quant à eux à Massagno, qui n'a fait qu'une bouchée de Swiss Central (102-69) samedi grâce aux 24 points et 22 rebonds d'Uros Nikolic.

Les deux autres affiches des quarts de finale sont d'ailleurs connues avant le match Neuchâtel - Nyon programmé dimanche. Union (3e) retrouvera justement les Nyonnais (6es), alors que les Lions de Genève (4es) se frotteront à Swiss Central (5e). Les play-off démarreront dès le week-end prochain.