3e but en 3 matchs pour Niederreiter ++ 10e victoire pour Atlanta

Un troisième but en trois matches pour Nino Niederreiter Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Nino Niederreiter s'affirme comme le buteur no 1 de Nashville. Le transfuge de Carolina a encore trouvé le chemin des filets samedi. El Nino a signé son troisième but en trois rencontres lors de la défaite 3-2 en prolongation des Predators à domicile face à Tampa Bay. A la 46e, il a permis à Nashville de mener 2-1 avec sa neuvième réussite de la saison. Mais Tampa Bay pouvait égaliser à la 57e avant de rafler la mise grâce à Steven Stamkos dans la prolongation sur une séquence à 4 contre 3.

Mondial: Duel d'outsiders pour commencer Pour le Qatar et l'Équateur, les choses sérieuses commencent dimanche. Les deux outsiders du groupe A ouvriront la Coupe du monde au Qatar à 17h00 à Al-Khor. C'est déjà un match clé pour le Qatar. Pour viser les huitièmes de finale, trois points contre l'Équateur sont presque obligatoires. Car les choses ne seront pas plus simples les jours suivants avec les Pays-Bas et le Sénégal, deux équipes figurant dans le top 20 du classement mondial de la FIFA. Personne ne peut vraiment dire de quoi l'équipe nationale qatarie est capable. La totalité de l'équipe est issue de son propre championnat qui n'est pas de très haut niveau. Mais le pays hôte bénéficie aussi d'avantages. La troupe entraînée par l'Espagnol Felix Sanchez s'est préparée minutieusement ensemble pendant des mois en vue des prochaines représentations, et il va sans dire qu'elle sera la mieux placée pour faire face aux conditions climatiques difficiles. Pas sans référence Le Qatar n'aborde pas sa première Coupe du monde sans référence sportive. Il y a trois ans, l'équipe nationale de ce pays d'à peine trois millions d'habitants a remporté le championnat d'Asie à la surprise générale et a battu des habitués de la Coupe du monde comme l'Arabie saoudite, la Corée du Sud ou le Japon en finale. Almoez Ali s'était alors distingué avec neuf buts. Avec son partenaire d'attaque Akram Afif, il doit à nouveau faire la différence. Sanchez, qui dirige le Qatar depuis 2017, a dressé un tableau assez clair de ce que l'on peut attendre ou non de son équipe. "Il serait suicidaire de notre part de prendre l'initiative, a expliqué le Catalan dans une interview au journal sportif espagnol "Marca". "Nous essayons de rester compacts derrière, de laisser passer le moins de choses possible et de contrer." Lors de son coup d'éclat à la Coupe d'Asie, le Qatar a eu en moyenne moins de 50% de possession. L'Equateur solide derrière Individuellement, l'Équateur a plus à offrir que le Qatar. De plus, les Sud-Américains sont habitués au plus haut niveau de jeu avec des piliers d'équipe comme Piero Hincapié de Leverkusen, Moises Caicedo de Brighton ou Enner Valencia de Fenerbahce. Ils ont également obtenu leur quatrième qualification pour la Coupe du monde au cours des vingt dernières années en obtenant un point contre le Brésil et l'Argentine. La préparation à la Coupe du monde ne s'est cependant pas déroulée sans stress. Le Chili et le Pérou ont tenté d'arracher leur billet aux Equatoriens sur le tapis vert, car Byron Castillo, qui avait participé aux éliminatoires, n'avait pas le droit de jouer selon eux. Castillo a donc été retiré de la sélection pour la Coupe du monde à titre préventif.

Une dixième victoire pour Atlanta Une performance de choix pour Clint Capela contre Toronto. Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Dixième victoire de la saison pour Atlanta ! Sur leur parquet, les Hawks ont battu 124-122 Toronto grâce à un layup d'A.J. Griffin au buzzer de la... prolongation. Ce succès tient presque du miracle dans la mesure où Atlanta était mené 108-101 à 2'36'' de la fin du temps réglementaire.. Mais un partiel de 10-0 lui a permis de revenir dans le match. Face à des Raprtors diminués par le poids des absences, dont celle de Pascal Siakam, Clint Capela a signé un nouveau double double, son sixième de l'exercice. Le Genevois a inscrit 18 points et a cueilli 14 rebonds pour un différentiel de +10. Il est désormais le quatrième meilleur rebondeur de la Ligue avec une moyenne de 11''6 prises derrière Rudy Gobert (12,5), Giannis Antetokounmpo (12,0) et Nikola Vucevic (11,7).

Forfait de Karim Benzema Karim Benzema ne gagnera jamais la Coupe du monde... Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Pas de Ballon d'Or à la Coupe du monde ! Terrassé par une nouvelle blessure, Karim Benzema a dû déclarer forfait pour un nouveau coup dur pour l'équipe de France. Convalescent depuis un mois, Karim Benzema a espéré voir le bout du tunnel, samedi, en participant à son premier entraînement collectif avec les Bleus. Mais il a dû l'écourter, victime d'une "lésion" musculaire à la cuisse gauche, "qui nécessitera un délai de convalescence de trois semaines", a expliqué la Fédération dans un communiqué. "De ma vie je n'ai jamais abandonné mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait", a réagi le buteur sur Instagram. "La raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du monde". A 34 ans, l'avant-centre ne disputera probablement jamais une deuxième Coupe du monde, après celle de 2014 qu'il avait terminée dans la peau de meilleur buteur français. Pour défendre son titre, la bande de Didier Deschamps va devoir faire sans l'ancien Lyonnais, revenu en grâce après le long bannissement (2015-2021) consécutif à "l'affaire de la sextape". Une brume assez épaisse entourait l'état de santé de Karim Benzema depuis la mi-octobre. Il se plaignait de gênes persistantes à la cuisse droite depuis plusieurs semaines, sans que la nature de ses pépins physiques ne soit clairement établie. Il a disputé son dernier match en intégralité le 19 octobre, un Elche-Real remporté 3-0 par les Madrilènes avec un but du Français, sacré Ballon d'Or deux jours plus tôt à Paris. Et il n'a pu jouer, depuis, qu'une petite trentaine de minutes le 2 novembre en Ligue des champions.

Casper Ruud rejoint Novak Djokovic en finale Casper Ruud est en finale Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Le Norvégien Casper Ruud, 4e mondial, s'est qualifié pour la finale des Masters à Turin. Il a battu le Russe Andrey Rublev (7e) 6-2 6-4 et affrontera dimanche Novak Djokovic pour le titre. A 23 ans, Ruud, qui a joué deux finales de Grand Chelem cette année (Roland-Garros et l'US Open), participe pour la deuxième fois au tournoi de clôture réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison. Il avait été éliminé en demies l'an dernier. Comme à son habitude, Rublev s'est montré explosif dès les premiers échanges. Il a remporté son premier jeu de service blanc et n'a perdu qu'un point sur son deuxième. Dans le même temps, Ruud a éprouvé plus de mal à contenir le Russe sur ses propres mises en jeu, mais il les a remportées pour arriver à 2-2. Et là, Rublev a soudain implosé: il a encaissé huit jeux d'affilée au point d'en pleurer dans sa serviette au changement de côté à 3-0 dans le deuxième set et d'envoyer à son coach des signes d'impuissance et d'incompréhension, plus que d'énervement. Mené 6-2 4-0, il a enfin réussi à tenir son service, avec le soutien appuyé du public médusé de voir le tombeur de Daniil Medvedev et de Stefanos Tsitsipas aussi apathique (23 fautes directes au total contre 8 pour Ruud et 16 coups gagnants contre 17). Alors que Ruud servait pour le match, Rublev a retrouvé son punch. Tout étonné de voir son adversaire soudain redevenir efficace, c'est le Norvégien qui a semblé assommé et incapable de contrer la vague. Rublev a ainsi repris un service à Ruud pour revenir à 5-3 puis à 5-4. Mais le plus jeune des deux a repris ses esprits pour remporter tranquillement une dernière fois son jeu de service et filer en finale.

Lausanne offre une première victoire à son coach, pas Berne Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Pour son deuxième match à la tête du LHC, Geoff Ward a connu les joies de la victoire en National League. Son équipe a battu le champion en titre Zoug 3-2 ap. Pour cette rencontre, les Vaudois ont dû se passer des services de Raffl, Stephan et Jäger, tous trois blessées. Le dernier cité sera d'ailleurs absent pendant 4 semaines suite à une blessure au haut du corps selon une information de Blick. Lausanne a pris l'avantage grâce au premier but cette saison de son capitaine Lukas Frick (14e). Une avance qui n'a même pas tenu une minute avant l'égalisation de Zoug par Dario Allenspach. Emmerton a redonné l'avantage aux Lions peu après la demi-heure, mais ceux-ci ont été une nouvelle fois rejoint par les joueurs de Suisse centrale à la 46e. Malgré un but annulé de Damien Riat en fin de match pour un hors-jeu et une cage vide manqué par le Zougois Tobias Geisser, les deux équipes ont dû partir en prolongations. Il n'aura alors fallu que 42 secondes à Daniel Audette pour tromper Leonardo Genoni et offrir une première victoire à son entraîneur. Première ratée pour Söderholm Le derby des Zaehringen entre Berne et Fribourg marquait les débuts du Finlandais Toni Söderholm à la tête des Ours. Face à Gottéron, le remplaçant de Johan Lundskog a vu son équipe rapidement devoir courir après le score à la suite du 1-0 de Sprunger en power-play à la 6e minute. Berne a toutefois refait son retard à quelques secondes de la deuxième pause grâce à une réussite, également en avantage numérique, de Colton Sceviour. C'est pourtant Fribourg qui a pris le large dans l'ultime tiers grâce à des buts signés Samuel Walser (52e) et Marcus Sörensen dans la cage vide (59e) et pour signer une deuxième victoire ce week-end. Bienne s'enlise Couchant sur trois défaites de rang, le HC Bienne voulait profiter de son déplacement chez le promu Kloten pour se refaire une santé. L'ouverture du score de Brunner après 12 minutes de jeu faisait même penser que les Seelandais allaient passer une soirée tranquille dans la banlieue zurichoise. Toni Rajala et ses coéquipiers sont pourtant vite retombés dans leurs travers dès le deuxième tiers. La faute à un homme: Arttu Ruotsolainen auteur d'un quadruplé, dont trois buts en un peu plus de 13 minutes durant la deuxième période. Pas de quoi faire passer les maux de tête actuels de l'entraîneur biennois Antti Törmänen. Ambri-Piotta va mieux Après huit défaites de suite, Ambri semble retrouver des couleurs. Les Léventins ont signé un deuxième succès de suite ce week-end en prenant la mesure de Langnau 4-3 ap. Zurich s'est offert le scalp de Davos 4-3 après les tirs au but au terme d'une rencontre haletante.

Benzema blessé à l'entraînement, examens médicaux à venir Karim Benzema, au 2e plan sur la photo, pourrait manquer le Mondial Image: KEYSTONE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Karim Benzema, sorti blessé samedi de l'entraînement, va passer des examens médicaux dans la soirée. Ceci pour déterminer la nature et la gravité de sa blessure. Les Bleus débutent le Mondial mardi contre l'Australie. L'attaquant du Real Madrid, blessé depuis octobre à une cuisse, avait pris part samedi à sa première séance collective depuis le début du rassemblement des Bleus, lundi à Clairefontaine. Les règlements permettent à Didier Deschamps de remplacer un joueur blessé jusqu'à lundi, veille de l'entrée en lice au Qatar. Un renoncement de Benzema, sacré Ballon d'Or 2022, serait un nouveau coup dur pour le sélectionneur des champions du monde, déjà privé sur blessure de ses milieux Paul Pogba et N'Golo Kanté, du gardien no 2 Mike Maignan, du défenseur Presnel Kimpembe et de l'attaquant Christopher Nkunku. L'avant-centre de 34 ans est sur le flanc depuis quasiment un mois, son dernier match disputé en intégralité remontant au 19 octobre. Il s'est plaint de gênes persistantes à une cuisse depuis plusieurs semaines, sans que la nature de ses pépins physiques ne soit clairement établie.

Kambundji et Ehammer athlètes suisses de l'année Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Mujinga Kambundji et Simon Ehammer ont été élus athlètes suisses de l'année par les fans et un jury spécialisé. Une belle récompense pour les magnifiques performances de cette saison. La Swiss Athletics Night au Bierhübeli de Berne a couronné deux athlètes qui ont marqué 2022. Les quelque 3500 fans qui ont voté et les 11 membres du jury spécialisé ont été unanimes. Mujinga Kambundji a d'abord brillé aux Championnats du monde en salle de Belgrade en mars, où elle est devenue championne du monde du 60 m en 6''96, battant le record de Suisse. En été, elle a amélioré le record suisse du 100 m à 10''89 secondes lors des championnats de Suisse et a atteint la finale du 100 et du 200 m aux championnats du monde d'Eugene, améliorant le record national du 200 m à 22''05. La Bernoise de 30 ans a enchaîné en devenant championne d'Europe du 200 m en plus de remporter la l'argent sur 100 m. Simon Ehammer a lui décroché pas moins de trois médailles lors de grands événements internationaux. Aux championnats du monde en salle, l'Appenzellois de 22 ans a brillé en se parant d'argent à l'heptathlon. Aux Mondiaux, il a épaté les spécialistes du saut en longueur en décrochant le bronze, et aux championnats d'Europe, il a empoché l'argent du décathlon. Il a en outre amélioré à trois reprises le record national du décathlon. Son record actuel est de 8468 points.

Un poster géant de Granit Xhaka sur un building de Doha Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON On peut admirer un poster géant de Granit Xhaka dans le centre de Doha. La photo du capitaine de l'équipe de Suisse est, en effet, visible sur l'un des buildings de la capitale du Qatar. Cette photo, prise lors de la victoire sur le Portugal 1-0 à Genève en juin dernier, est posée sur l'immeuble de 109 mètres de haut - 25 étages - du Ministère de l'environnement et du changement climatique. Les capitaines des 31 autres sélections appelées à disputer cette Coupe du monde 2022 qui débute ce dimanche, ont également droit au même honneur sur les autres gratte-ciels de la ville.

La nouvelle vie de Gelson Fernandes Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Il l'avoue sans détour: le choix a été cornélien, déchirant même. "Seule ma famille sait combien il m'en a coûté". Couper le cordon ne fut pas simple pour Gelson Fernandes. Depuis le 1er août, l'ancien vice-président du FC Sion oeuvre au sein de la FIFA comme "Directeur des associations membres Afrique". Avec une simple ambition: développer le jeu partout sur le continent qui l'a vu naître il y a 36 ans. "Je me sens redevable à l'enfant que j'ai été. Je dois lui donner une chance de réussir s'il était resté au Cap Vert, explique Gelson Fernandes. Mon choix n'a été guidé que pour cette raison." En trois mois et demi, Gelson Fernandes a parcouru une vingtaine de pays africains. "Il convenait en premier lieu de me présenter. J'ai pu mesurer aussi toutes les différences entre les fédérations. On parle de moyens, du passé, des problèmes de gouvernance, de l'instabilité politique. Je me suis efforcé de faire passer le message du président de la FIFA. Il est simple: le jeu doit primer, le ballon toujours rouler." "Un grand président de la FIFA" Gelson Fernandes se dit impressionné par l'implication de Gianni Infantino. "Il est un grand président de la FIFA, dit-il avec force. La Suisse devrait être fière que l'un des siens assume une fonction aussi importante." L'ancien international aux 67 sélections rappelle que ce n'est pas Gianni Infantino qui a fait le choix du Qatar pour cette Coupe du monde 2022. "La désignation du Qatar est intervenue bien avant son élection. Que vouliez-vous qu'il fasse? Il ne pouvait tout de même pas faire stopper la construction des stades." La Coupe du monde a bien lieu au Qatar et Gelson Fernandes donne rendez-vous pour le 18 décembre. "On pourra tirer un premier bilan après la finale. Et je suis convaincu qu'il sera positif, lâche-t-il. L'amoureux du foot veut maintenant voir du jeu. J'espère que son voeu sera exaucé lors de cette Coupe du monde." A Doha, la tâche principale de Gelson Fernandes est de veiller au bien-être des cinq formations africaines en lice, à savoir le Maroc, la Tunisie, le Ghana, le Sénégal et, bien sûr, le Cameroun qui affrontera la Suisse ce jeudi. "L'objectif est de leur offrir les meilleures conditions possibles pour atteindre le maximum de leur potentiel. Il leur faudra un peu de chance, un peu de réussite aussi, avance-t-il. Les équipes sont si proches les unes des autres. Le sort d'un match peut se jouer sur un rien." Gelson Fernandes sera bien sûr aux premières loges le 24 novembre pour ce Suisse - Cameroun qui s'annonce d'ores et déjà crucial. "La Suisse doit se concentrer sur elle-même, s'appuyer sur ses qualités, souligne-t-il. Mais ce match sera très ouvert. Il faudra bien gérer différents facteurs: la pression du résultat et la chaleur notamment..." Une certaine neutralité... Même si ses nouvelles fonctions l'obligent à une certaine neutralité, on veut croire que le coeur de Gelson Fernandes battra pour la Suisse. La présence de son cousin Edimilson dans la sélection renforce bien sûr ce sentiment. "Murat Yakin va découvrir très vite qu'Edi peut jouer partout...", glisse-t-il. Toujours domicilié en Valais, Gelson Fernandes se félicite du retour en grâce de son cousin. "Son prêt aux Young Boys l'a relancé. Et lui a fait aussi comprendre que jouer dans un grand championnat est une chance, remarque-il. Il a su la saisir dès son retour à Mayence." A la maison, le Monsieur Afrique de la FIFA regarde tous les matches du FC Sion. "C'est mon club, celui de mon coeur, lance-t-il. Pendant des mois, j'ai été au côté de son président. J'ai vu comment il parvient, seul, à faire vivre ce club. On ne peut pas rester insensible devant cette passion qu'il nourrit. Le quitter ne fut vraiment pas facile. Mais je me dis aussi que je n'avais pas vraiment occupé la place qui m'aurait permis de donner ma pleine mesure." A la FIFA, il est, en revanche, convaincu de l'avoir trouvée!

Novak Djokovic qualifié pour sa huitième finale Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Novak Djokovic s'est qualifié à Turin pour sa 8e finale des Masters en quinze participations. Il a battu l'Américain Taylor Fritz (9e) qui jouait ce tournoi pour la première fois 7-6 (7/5) 7-6 (8/6). Le Serbe de 35 ans, 8e mondial, tentera dimanche contre Andrey Rublev (7e) ou Casper Ruud (4e) d'égaler le record de six titres dans ce tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison, détenu par Roger Federer. Il visera également son second grand titre de l'année, après Wimbledon, ayant manqué une importante partie de la saison (dont l'Open d'Australie et l'US Open) pour son refus du vaccin anticovid. La question était de savoir si Djokovic serait remis de l'énorme coup de mou traversé la veille contre Daniil Medvedev lors d'un terrible bras de fer de 3h11 pourtant sans aucun enjeu pour la suite du tournoi. De ce point de vue, le Serbe n'a pas été particulièrement rassurant. S'il a tenu, c'est grâce à l'efficacité de son service (il a gagné 85% des points joués sur sa première balle dans le premier set et 75% sur l'ensemble de la rencontre), et à sa capacité à sortir le coup fatal au bon moment. Et Fritz, qui jouait pour la première fois le tournoi des Maîtres en ayant profité du forfait du no 1 Carlos Alcaraz, n'a pas commis beaucoup d'erreurs, mais elles ont toutes été lourdement sanctionnées. Les deux joueurs en sont arrivés au tie break au premier set. Le Serbe a obtenu sa première balle de set à 6/5 et, sur le service de Fritz, il a empoché la manche d'un extraordinaire coup droit gagnant. Dans la deuxième manche, Fritz a servi à 5-4 pour égaliser à un set partout. Mais une attaque de revers qui avait quasiment tout le court ouvert s'est arrêtée dans le filet et offert une balle de débreak à Djokovic... qui ne s'est pas fait prier. De nouveau, les deux joueurs sont arrivés au jeu décisif. Djokovic a eu une première balle de match sur son service mais il a commis une faute directe. Dans la foulée, il en a eu une seconde sur le service de Fritz et cette fois, c'est l'Américain qui s'est incliné sur une faute directe.

Verstappen signe la dernière pole de la saison Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili Max Verstappen partira en pole du dernier Grand Prix de la saison dimanche à Abou Dhabi. Le champion du monde a devancé son coéquipier de Red Bull, Sergio Perez. Aux Emirats arabes unis, le Néerlandais a facilement imposé sa loi aux autres pilotes lors de la troisième session des qualifications pour signer la 20e pole de sa carrière. L'écurie Red Bull occupe d'ailleurs l'entier de la première ligne. Setgio Pérez devra néanmoins se méfier du Monégasque Charles Leclerc, troisième après les qualifications, et qui peut encore lui ravir la deuxième place du classement des pilotes. En terminant cinquième samedi, Lewis Hamilton (Mercedes) boucle ainsi sa première saison en F1 sans signer la moindre pole position. A noter encore la très belle neuvième place de l'Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin) pour sa toute dernière séance de qualifications. Les pilotes de l'écurie Alfa Romeo-Ferrari sont restés en retrait avec la 15e place du Chinois Guanyu Zhou et la 18e place du Finlandais Valtteri Bottas.

Holdener 5e du premier slalom de Levi, Shiffrin victorieuse Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Wendy Holdener n'a pas signé d'exploit samedi dans le premier slalom de Levi, théâtre de l'ouverture de la saison chez les dames. La Schwytzoise a terminé au 5e rang d'une course remportée par Mikaela Shiffrin, victorieuse pour la 75e fois en Coupe du monde. Cinquième sur le premier parcours, Wendy Holdener a conservé ce rang après avoir signé le... 5e chrono sur la deuxième manche. La double médaillée olympique de la discipline a échoué assez loin - à 0''59 - de la troisième marche du podium occupée par la détentrice du Globe de la spécialité Petra Vlhova. Troisième le matin, Mikaela Shiffrin a quant à elle parfaitement maîtrisé son sujet sur le second tracé pour cueillir son 48e succès en slalom. Avec 75 victoires au total, l'Américaine de 27 ans se retrouve à neuf unités du record absolu, détenu par Ingemar Stenmark, et à sept du record féminin de Lindsey Vonn. Mikaela Shiffrin, qui a triomphé pour la cinquième fois à Levi, s'est imposée avec 0''16 d'avance sur sa dauphine suédoise Anna Swenn Larsson et 0''20 sur Petra Vlhova. En tête après la première manche, Lena Dürr a échoué au pied du podium, revivant ainsi le scenario du slalom olympique de Pékin. Des points pour Danioth et Rast Les deux autres Suissesses qualifiées pour cette deuxième manche ont rallié l'arrivée. L'Uranaise Aline Danioth s'est classée 18e, inscrivant de précieux points dans l'optique d'une place dans le top 30 de la discipline. La Valaisanne Camille Rast a quant à elle terminé 22e.

Neuer réaffirme qu'il portera le brassard "One love" Manuel Neuer portera bien le brassard "One Love" pendant le Mondial Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Manuel Neuer a clairement réaffirmé qu'il portera le brassard de capitaine "One love" lors du Mondial 2022 afin de promouvoir au Qatar la diversité et l'inclusion. Le gardien de l'Allemagne l'a répété samedi, à quatre jours de l'entrée en lice de la Mannschaft. Avant même que la question posée ne soit terminée, Manuel Neuer a clairement répondu "Oui", en conférence de presse: il portera ce brassard multicolore de capitaine de l'Allemagne, comme d'autres équipes européennes - notamment la Suisse - le feront. "Nous avons le soutien des responsables de notre fédération avec le président, et nous n'avons pas peur" de possibles conséquences, a clamé Manuel Neuer, champion du monde en 2014. La veille, le président de la fédération allemande Bernd Neuendorf avait indiqué qu'il était prêt à payer d'éventuelles amendes financières. Manuel Neuer a loué "la puissance que représente ce brassard", et se réjouit que d'autres sélections soient également de la partie. "C'est bien que l'on ne soit pas les seuls, que l'on puisse envoyer ce message ensemble", a-t-il conclu.