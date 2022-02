3e médaille d'or pour Boe +++ Un champion olympique de 17 ans

En parlant du centre zougois, c'est sa faute qui a entraîné le premier power-play suisse. Un jeu de puissance qui s'est montré efficace et qui est allé chercher l'égalisation à la 15e grâce à Ambühl. Le porte-drapeau, qui vit ses cinquièmes JO, a inscrit son premier but dans des Olympiades. Une réussite créée par Corvi et Thürkauf, excellent autour de la cage tchèque.

Le numéro 1 mondial espère aussi que les exigences en matière de vaccination vont changer et qu'il pourra "jouer encore pendant de nombreuses années". Il reste ouvert et n'écarte pas l'hypothèse d'une vaccination pour lui, dans l'avenir, "parce que nous cherchons tous, collectivement, la meilleure solution possible pour mettre fin au Covid".

"J'essaie d'être en phase avec mon corps, autant que possible", a aussi déclaré Djokovic dans cette interview, la première depuis qu'il a quitté Melbourne, visa annulé par les autorités australiennes. "J'étais triste et déçu", a-t-il résumé au sujet de cette saga du début d'année.

Côté suisse, Sebastian Stalder, Benjamin Weger, Niklas Hartweg et Joscha Burkhalter ont manqué le top 8 envisagé. Avec six recharges et un tour de pénalité, Burkhalter a raté le coche sur le dernier tronçon. Ses trois camarades avaient plutôt bien tiré avant lui.

L'équipe de Norvège était formée des frères Tarjei et Johannes Boe, de Sturla Holm Laegreid et de Vetle Sjaastad Christiansen.

Andri Ragettli (23 ans), décevant 14e du Big Air une semaine plus tôt, aura mercredi l'occasion d'effacer sa désillusion des JO de Pyeongchang 2018, conclus par une 7e place en slopestyle. Il est champion du monde de la spécialité et s'est imposé cet hiver en Coupe du monde à Font-Romeu.

Il y aura trois Helvètes en finale. Kim Gubser (8e) et Fabian Boesch (10e), auteur d'un spectaculaire 2e run, figurent également parmi les 12 premiers admis pour la course aux médailles. La participation de Gubser reste cependant incertaine. Le Davosien souffre de lésions musculaires à une jambe après s'être durement réceptionné lors de son premier passage. Il a du reste renoncé à son 2e run.

Le Grison, avec 85,08 pts, a devancé le Norvégien Birk Ruud (83,96) et l'Américain Nicholas Goepper (82,51). Il a assuré sur son premier run avant de crever l'écran sur le second, de quoi le hisser parmi les grands favoris pour mercredi.

Les temps sont plus durs pour Timo Meier. Battu 3-0 avec San Jose par Edmonton, l'Appenzellois, auteur de 21 buts et de 26 assists cette saison, est désormais "muet" depuis quatre rencontres.

Mike Schmid a gagné en skicross en 2010 à Vancouver, huit ans avant le formidable doublé Sarah Höfflin (or) - Mathilde Gremaud (argent) en slopestyle en 2018 à Pyeongchang, des Jeux marqués aussi par les exploits en skicross de Fanny Smith (bronze) et Marc Bischofberger (argent). Cette belle histoire s'est donc poursuivie en 2022 du côté de Pékin avec le bronze (Big Air) et l'or de Mathilde Gremaud (slopestyle), qui était loin de partir favorite.

Gremaud: "J'ai décidé de faire confiance à mon talent"

Mathilde Gremaud, l'instinct de la championne. Image: KEYSTONE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

"C'est un peu dans mon caractère: je suis vite en bas et vite en haut", a réagi Mathilde Gremaud après son sacre olympique mardi en slopestyle, au terme d'un scénario invraisemblable.

"C'est fou", a -t-elle répété en plusieurs langues.

La Fribourgeoise est passée par tous les états d'âme, entre le report des qualifications de dimanche à lundi, des qualifications lors desquelles elle a passé d'extrême justesse en finale (pour 3 dixièmes de points) au terme d'une prestation "très médiocre" (dixit elle-même) et cette finale mal emmanchée sur son premier run, avant un deuxième de feu.

"Hier (lundi), j'ai eu de la chance de me qualifier. J'ai bien touché le fond pour rebondir. J'ai un peu l'habitude de fonctionner comme ça. C'est incroyable. Après mon deuxième run en qualif' lundi, je me suis dit: +ok, si ça passe, ça passe, sinon tant pis+. En fait, ça ne me faisait ni chaud ni froid sur le moment. Je ne me sentais juste pas bien, avec le mauvais état d'esprit. Et en finale, c'était un nouveau jour. Je n'avais plus qu'à me reconcentrer."

Et c'est là, dans ce Genting Snow Park de Zhangjiakou qui restera gravé dans les mémoires, que celle qui y avait déjà glané le bronze en Big Air une semaine plus tôt a réagi avec l'instinct de la championne: "Je me suis dit, juste avant la finale, de faire confiance à mon talent. Je n'avais pas d'autre choix car mes entraînements avaient été si mauvais! C'est une fierté de garder cette médaille dans le camp suisse (quatre ans après le titre de Sarah Höfflin à Pyeongchang, ndlr).