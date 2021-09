3e place sur 100 m d'Ajla Del Ponte ++ Küng conserve son titre

Ajla Del Ponte a prouvé sa constance Image: KEYSTONE/GAETAN BALLY Belle soirée zurichoise pour la 2e partie des finales de la Diamond League. Du côté suisse, on retiendra la 3e place sur 100 m d'Ajla Del Ponte en 10''93. Cela sonne un peu comme la litanie de septembre, les héroïnes et les héros sont fatigués. Après les pics de forme tokyoïtes, on savait que les athlètes auraient peut-être davantage de peine à battre leurs records personnels. Eh bien l'air de la Limmat a dû faire son petit effet parce que les chronos ont été de très bonne facture. Sur le 100 m dames, Elaine Thompson-Herah a fusé en 10''65 devant Dina Asher-Smith en 10''87 et Ajla Del Ponte en 10''93. La Tessinoise continue d'aligner les chronos sous les 11 secondes. Son entraîneur, Laurent Meuwly, n'a d'ailleurs pas boudé son plaisir: "Elle peut faire mieux sur les vingt premiers mètres, mais sa deuxième partie de course est superbe. Elle revient d'ailleurs sur deux concurrentes. C'est son cinquième temps de 10''97 ou moins cette saison et elle a vraiment trouvé la consistance qu'on voulait pour terminer 3e de la finale de la Diamond League." Kambundji améliore son record Juste derrière à la 5e place, on retrouve Mujinga Kambundji en 10''94 avec, justement, un record personnel à la clef. La médaillée de bronze des derniers Mondiaux de Doha s'est également présentée sur le demi-tour de piste. Elle a cette fois pris la 4e place en 22''27, soit à un centième de sa meilleure marque. Brillante ces derniers temps, Christine Mboma a enlevé cette course en 21''78 et a du même coup abaissé son propre record du monde M20. La Namibienne est véritablement un phénomène avec une cinquième performance sous les 22 secondes alors qu'elle a à peine 18 ans! Belle course de la Jamaïcaine Shericka Jackson en 21''81. Kenny Bednarek a remporté le 200 m en 19''70 devant Andre de Grasse en 19''72. La ligne droite est allée à Fred Kerley en 9''87 devant...de Grasse en 9''89. Dans la famille Kambundji, on demande la petite soeur, Ditaji. Après la déception de la finale des Mondiaux M20, on attendait de voir ce que la Bernoise pouvait faire sur un 100 m haies de haute volée. La cadette des Kambundji n'a pas réussi à descendre sous les 13 secondes, mais ses 13''01 ne sont qu'à 7 centièmes de son record personnel. La victoire est allée à la Nigérianne Tobi Amusan en 12''42, ce qui constitue un record d'Afrique. Sidorova franchit 5m01 A la perche féminine, Anzhelika Sidorova a réussi la meilleure performance mondiale de l'année en effaçant une barre à 5m01. L'exploit est de taille puisque la Russe devient la quatrième femme à franchir cette marque mythique après Sandi Morris (5m00), Jennifer Suhr (5m03 en salle) et l'incroyable Yelena Isinbayeva (6 sauts de 5m00 à 5m06). "Lors de l'échauffement, je ne pensais pas être en mesure de franchir 5 m, a expliqué la Russe. Je voulais juste faire quelques sauts sans forcément penser à un saut parfait dans des conditions parfaites. Je n'en reviens toujours pas d'avoir franchi 5m01. Mais je sais que j'aime ce stade parce que c'est là que je suis devenue championne d'Europe." Yulimar Rojas avait épaté à Lausanne avec un concours de folie, elle semble conserver une belle envie en écrasant la concurrence en étant la seule à dépasser les 15 m au triple saut. A Zurich, elle s'est posée à 15m48. Sur le 400 m haies, Femke Bol a réalisé une course de toute beauté pour s'imposer en 52''80. Quant à Lea Sprunger pour son avant-dernière course, elle a piétiné devant les haies pour finir sur un temps de 55''87 bien loin de ses standards. Dans la course masculine, Karsten Warholm a coupé la ligne en 47''35, au troisième départ! Plutôt solide compte tenu des circonstances. Le champion olympique Gianmarco Tamberi a fait le show devant l'un des virages du Letzigrund pour empocher le diamant avec 2m34. Ce Weltklasse s'est terminé par la perche masculine avec Mondo Duplantis, vainqueur en 6m06, et qui s'est attaqué sans succès à son record du monde avec trois barres manquées à 6m19.

Violences conjugales: Jérôme Boateng condamné à une lourde amende Image: KEYSTONE/EPA Getty Images POOL Un tribunal de Munich a condamné le défenseur allemand Jérôme Boateng à 1,8 million d'euros d'amende. Il a été reconnu coupable de violences contre son ex-compagne et mère de ses deux enfants. Les magistrats l'ont reconnu coupable de coups et blessures après une journée d'audience et lui ont infligé une amende correspondant à trente fois 30'000 euros, soit au total 1,8 million d'euros, ont constaté sur place les journalistes. L'ancien défenseur international allemand et du Bayern Munich, qui a récemment signé un contrat de deux avec Lyon, était passible d'une peine maximale de cinq ans de prison pour ces faits survenus pendant des vacances dans les Caraïbes en juillet 2018.

Championnats d'Europe: Stefan Küng conserve son titre Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Stefan Küng a conservé son titre européen du contre-la-montre à Trente. Le Suisse s'est imposé avec 7''70 d'avance sur l'Italien Filippo Ganna et 14''56 sur le Belge Remco Evenepoel. Küng a roulé à une moyenne hallucinante de 54,86 km/h sur les 22,5 km du parcours. Troisième au temps intermédiaire après 10,5 km à 3''75 de Ganna, il a réalisé une deuxième moitié de course fantastique pour finalement devancer l'Italien, champion du monde de la discipline. Cruelle déception Ce magnifique succès met du baume au coeur du Thurgovien âgé de 27 ans. Cet été, il avait manqué son objectif de gagner un "chrono" sur le Tour de France, finissant une fois deuxième et une fois quatrième. Il avait aussi connu une cruelle déception à Tokyo lors des JO, terminant au pied du podium dans le contre-la-montre. L'autre Thurgovien, Stefan Bissegger, a pour sa part hérité de la médaille en chocolat puisqu'il a fini au 4e rang. Il a concédé 23''12 à son compatriote suisse.

Marlen Reusser en or Marlen Reusser toujours en grande forme. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Marlen Reusser a décroché l'or du contre-la-montre aux Championnats d'Europe à Trente (ITA). La Bernoise a distancé de 19 secondes la Néerlandaise Ellen Van Dijk et de 1'02 l'Allemande Lisa Brennauer. Vice-championne olympique de la spécialité à Tokyo, Marlen Reusser (29 ans) ne décompresse pas. Elle a terminé 2e dimanche dernier du classement général du Challenge by Vuelta, un Tour de quatre jours en Espagne, et 2e encore, une semaine plus tôt, du Simac Tour aux Pays-Bas. Avant ces joutes à Trente, elle avait dit être dans la forme de sa vie. La championne olympique en titre, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, n'était pas au départ jeudi. Elle se réserve pour les Mondiaux à la fin du mois dans les Flandres.

Djokovic à deux marches de la gloire Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Novak Djokovic n'est plus qu'à deux victoires d'un 21e titre majeur qui serait synonyme de Grand Chelem calendaire. Le no 1 mondial a dominé l'Italien Matteo Berrettini (no 6) 5-7 6-2 6-2 6-3 en 3h2' dans le dernier quart de finale de l'US Open. Le Serbe a certes concédé un set pour la quatrième fois en cinq matches. dans ce tournoi Mais il a nettement dominé les débats dès l'entame de la deuxième manche pour atteindre pour la 42e fois le stade des demi-finales dans un "Major". Il se retrouve à quatre unités du record en la matière, détenu par Roger Federer. 11 fautes en 3 sets Novak Djokovic, qui avait aussi lâché le premier set en finale à Wimbledon face à Matteo Berrettini deux mois plus tôt, a connu une entame de match difficile avec 17 fautes directes à son passif dans la manche initiale. Mais il a ensuite survolé les débats, ne commettant plus que 11 erreurs non provoquées par la suite. "J'ai essayé d'oublier au plus vite la première manche. J'ai su élever mon jeu à un tout autre niveau dès l'entame du deuxième set, et j'ai réussi à le maintenir", a relevé Nole. "J'ai essayé de rester dans ma zone, de ne penser qu'au prochain point. C'est très difficile, alors qu'il est très aisé de sortir de cette zone." Cette 26e victoire d'affilée en Grand Chelem, la 26e de l'année après ses sacres de Melbourne, Paris et Londres, permet au Serbe de rejoindre Alexander Zverev (no 4) en demi-finale. Il mène 6-3 dans son face-à-face avec l'Allemand, lequel n'a pas encore perdu le moindre set dans ce tournoi. La revanche de Tokyo Novak Djokovic reste toutefois sur une défaite face à son futur adversaire, qui l'avait privé de "Golden Slam" en demi-finale des JO de Tokyo (1-6 6-3 6-1). Quatrième de ces Jeux, il se frottera en outre à un joueur peut-être plus confiant que lui: sacré à Tokyo puis à Cincinnati, Alexander Zverev a gagné ses 16 derniers matches.

Pelé assure qu'il récupère bien de son opération Image: KEYSTONE/AP Pelé a assuré mercredi qu'il récupérait bien de son opération d'une tumeur "suspecte" au côlon réalisée samedi à Sao Paulo. La légende brésilienne a 80 ans. "Je récupère bien", a déclaré l'ancienne superstar de la Seleçao sur les réseaux sociaux. Il l'a souligné dans un message de condoléances envoyé au chanteur brésilien Roberto Carlos qui a perdu mercredi l'un de ses enfants, victime d'un cancer. Le dernier bulletin médical de l'ancien joueur précisait lundi qu'il se portait bien, et qu'il se trouvait dans une unité de soins intensifs après cette opération. L'hôpital a indiqué mercredi qu'il n'y avait pas de nouveauté, sans préciser si Pelé avait quitté cette unité de soins intensifs. La tumeur a été découverte durant des examens de routine.

Sakkari rejoint Raducanu en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Maria Sakkari (no 17) disputera sa deuxième demi-finale de l'année en Grand Chelem jeudi à l'US Open. La Grecque, qui retrouvera la Britannique Emma Raducanu (WTA 150) pour une place en finale, a dominé Karolina Pliskova (no 4) 6-4 6-4 dans le dernier quart de finale. Plus solide, plus agressive (22 coups gagnants contre 14) et moins en proie aux erreurs directes (12 contre 19), Maria Sakkari n'a pas laissé d'espoir à la Tchèque. Elle retrouve le dernier carré d'un Majeur quatre mois après avoir manqué une balle de match face à la future championne Barbora Krejcikova à Roland-Garros. Impressionnante sur son engagement, la Grecque a aussi remporté à un moment donné 22 points d'affilée sur son service: les 20 derniers qu'elle a dû négocier dans la première manche, et les 2 premiers de la seconde manche. "J'ai confiance en mon service. Mais maintenant, je vais lui faire encore plus confiance", a-t-elle souri. Victorieuse en 1h22', Maria Sakkari s'est par ailleurs bien économisée après son match marathon de 3h30' face à Bianca Andreescu en 8e de finale. Elle a à peine 24 heures pour récupérer et préparer sa demi-finale prévue jeudi soir contre la Britannique Emma Raducanu, qui a écarté Belinda Bencic en quart.

"Un manque de courage et d'esprit offensif" Image: KEYSTONE/AP/Peter Morrison Les joueurs de l'équipe de Suisse étaient très déçus à l'heure des interviews, après le match nul (0-0) contre l'Irlande du Nord à Belfast, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Manuel Akanji ne mâchait pas ses mots: "Nous n'avons pas été assez offensifs. Nous avons manqué de courage. Lors des centres dans la surface, nous n'étions pas assez mobiles. Il nous aurait fallu prendre plus de risques", a dit le défenseur suisse. "Au bilan, après encore le nul de dimancheà Bâle contre l'Italie, au moins nous n'avons pas perdu. Mais il nous faudra aller gagner en Italie ou marquer beaucoup de buts dans les autres matches. Nous n'avons plus le droit de jouer comme ce soir." Le gardien Yann Sommer abondait dans le même sens: "Il y a des soirs comme ça. Nous avons manqué de vitesse et de créativité avec le ballon." Le milieu de terrain Ruben Vargas n'avait pas non plus la mine des grands soirs: "Il n'est pas facile de jouer contre une équipe qui défend à onze. Nous ne sommes pas arrivés à nos fins. Nous avons manqué de courage et d'esprit offensif." Constat semblable pour le milieu de terrain Renato Steffen: "Nous n'avons pas été assez présents dans la surface adverse. Nos attaques étaient désordonnées." Le mot de la fin au sélectionneur Murat Yakin: "Je ne fais aucun reproche à mon équipe, elle a essayé. Mais les Nord-Irlandais étaient très bien organisés. Nous aurions dû faire circuler le ballon plus vite et nous montrer plus précis pour créer le surnombre. Nous n'avons pas su créer l'effet de surprise", a dit le sélectionneur de l'équipe de Suisse à la télévision alémanique.

Un 0-0 au goût de défaite pour une Suisse décevante Haris Seferovic manque son penalty Image: KEYSTONE/AP/Peter Morrison L'équipe de Suisse a égaré deux points précieux au Windsor Park de Belfast. Elle a été tenue en échec 0-0 par l'Irlande du Nord dans le groupe C des qualifications de la Coupe du monde 2022. Cette issue, aussi frustrante soit-elle, répond à une certaine logique au vu de la physionomie de la rencontre. Les Suisses ont en effet livré une prestation décevante sur le plan offensif, n'arrivant jamais à se créer des occasions nettes. Ils ont même trouvé le moyen de rater un penalty à la 33e par Seferovic. Cet échec a vraiment coûté cher, car ouvrir le score aurait certainement incité les Nord-Irlandais à sortir un peu de leur coquille, ce qui aurait donné des espaces aux Helvètes. Deux fois 0-0 Les deux premières rencontres officielles de Murat Yakin à la tête de la sélection se sont donc conclues sur des 0-0. Mais la lecture doit être différente. Contre l'Italie, le nul pouvait être considéré comme un bon résultat alors que mercredi, c'est un sentiment de déception qui prédomine, car l'adversaire était d'un calibre bien inférieur. Yann Sommer, beaucoup sollicité dimanche, a cette fois passé une soirée tranquille. Devant lui, Manuel Akanji a été impeccable sur les nombreux longs ballons balancés par les Nord-Irlandais. En manque de presque tout La Suisse n'a pas présenté le visage attendu surtout lors des 45 minutes initiales, tant s'en faut. Il lui a manqué les idées, l'intensité, la justesse technique - que de contrôles approximatifs et de passes ratées - et les changements de rythme. Tout, ou presque, en fait. Le jeu simple voire simpliste des Nord-Irlandais, articulés en 5-3-2, a posé des problèmes aux Helvètes, en difficulté dans les duels et qui se sont régulièrement brisés sur le bloc défensif vert. Dans le jeu, la seule vraie occasion de cette période a été pour l'Irlande du Nord. Sur un long ballon venu de la défense, Lavery se montrait dangereux, mais son tir passait de peu à côté de la cage de Sommer (9e). Le raté de Seferovic Les hommes de Murat Yakin bénéficiaient pourtant d'une immense chance de prendre l'avantage à la 33e, sur un penalty bêtement provoqué par Smith sur Vargas. Mais Seferovic manquait l'occasion, son tir trop mou et mal placé étant sauvé par Peacock-Farrell. En seconde mi-temps, constatant l'impuissance de ses hommes, Murat Yakin changeait de système en sortant Fabian Frei et passait à un 4-4-2 plus offensif. Cela permettait aux Suisses de pouvoir jouer un peu plus haut. Mais sans résultat concret... L'Italie facile Dans l'autre match du groupe, l'Italie a facilement pris la mesure de la Lituanie, dominée 5-0. La Squadra azzurra a ainsi porté à 37 sa série d'invincibilité. Elle s'est aussi relancée dans ce groupe C après deux nuls consécutifs. Les buts ont été marqués par Kean (11e/29e), un autogoal (14e), Raspadori (24e) et Di Lorenzo (54e).

Alexander Zverev maintient la cadence Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Alexander Zverev poursuit sur la lancée de son titre olympique. Il s'est hissé en demi-finales de l'US Open en fêtant un 16e succès de rang face au Sud-Africain Llyod Harris, 7-6 (8/6) 6-3 6-4. Finaliste il y a deux ans à New York, l'Allemand (no 4) a fait honneur à son statut de favori face à Harris (ATP 46), qui disputait son premier quart de finale en Grand Chelem. Mais le meilleur joueur africain a vendu assez chèrement sa peau. Il a eu l'occasion de servir pour le gain du premier set, quand il menait 5-3, et a eu un joli sursaut au 3e après avoir perdu les quatre premiers jeux. Mais les 20 aces de Zverev ont offert une parfaite protection à l'Allemand. Le prochain adversaire du Hambourgeois, en demi-finale, sera le vainqueur du choc entre Novak Djokovic et Matteo Berrettini.

Débuts réussis pour McSorley avec Lugano Image: KEYSTONE/Ti-Press Chris Mc Sorley a connu une entame victorieuse en National League à la tête du HC Lugano. L'entraîneur des bianconeri a mené son équipe à un petit succès 2-0 à domicile contre Rapperswil-Jona Lakers La première réussite de la soirée est tombée dès la 8e par Nodari, servi par Stoffel. Les Tessinois ont généralement dominé les débats, mais ils ont dû attendre la 60e pour faire le break par Arcobello dans le but vide.

Lasitskene brille sur la Sechseläutenplatz Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mariya Lasitskene a brillé en réussissant 2m05 à la hauteur pour la 1re partie des finales de la Diamond League à Zurich. Le reste des performances fut en adéquation avec une fin de saison éprouvante. L'athlétisme se réinvente depuis plusieurs années. Zurich avait ouvert la voie avec un concours du poids, puis de la perche, délocalisé dans la gare. Lausanne et d'autres villes ont suivi en créant un événement complémentaire au meeting. Là, en accueillant les 32 finales de la Diamond League, Zurich a dû innover pour ne pas "blinder" les épreuves au Letzigrund et rendre ce rendez-vous pour le moins indigeste aux yeux des spectateurs. Alors plutôt que d'isoler un concours, les organisateurs ont mis sur pied un "mini-meeting" avec sept épreuves. Sur la célèbre Sechseläutenplatz, où les Zurichois viennent assister à la crémation du Böögg, le bonhomme hiver, le Weltklasse a installé un sautoir pour la hauteur féminine, un terrain herbeux pour les deux concours du poids, une piste pour la longueur féminine et masculine, et enfin un tartan temporaire pour les deux 5000 m. La reine Lasitskene Le plus beau concours fut sans nul doute celui de la hauteur féminine. Les trois dominatrices de la saison se sont livré une bataille acharnée. Et à la fin, c'est la championne olympique Mariya Lasitskene qui s'est imposée avec une barre à 2m05, soit la meilleure performance mondiale de l'année. Si la Russe a pu aller aussi haut, c'est parce qu'elle a été challengée par l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchick à 2m03 et par l'Australienne Nicola McDermott à 2m01. Trois Suisses ont participé à cette fête de l'athlétisme en ville: le décathlète Simon Ehammer et Benjamin Gföhler à la longueur, et Jonas Raess sur 5000 m. Un 5000 m où le Zurichois a terminé au 7e rang en 13'43''47 dans une course remportée par l'Ethiopien Benhu Aregawi en 12'58''65. Le 5000 m dames a été remporté par Francine Niyonsaba en 14'28''98. La Burundaise a dominé au sprint la Kényane Hellen Obiri. Au sortir de sa course, Niyonsaba a rappelé qu'elle devait encore s'habituer à ce passage sur une distance différente de ce qu'elle a fait pendant des années. Pour rappel, Francine Niyonsaba fait partie des athlètes dits hyperandrogènes. Spécialiste du 800 m, elle a dû passer à des distances supérieures pour ne pas devoir faire baisser son taux d'androgènes de manière médicale. A la longueur, la victoire fut très disputée. Le Suédois Thobias Montler a bondi à 8m17 à sa 6e tentative, pour battre de trois centimètres l'Américian Steffi McCarter. Dans le duel interne entre les deux Suisses, c'est Ehammer (4e) qui a dominé avec un saut à 7m94. Gföhler (5e) s'est arrêté à 7m90. Ivana Spanovic a elle attendu son dernier essai pour l'emporter avec un saut mesuré à 6m96. Ryan Crouser a enlevé le poids avec un jet à 22m67, sa compatriote Maggie Ewen a fait pareil avec un lancer à 19m41.

Yakin effectue quatre changements contre l'Irlande du Nord Murat Yakin: quatre changements pour affronter l'Irlande du Nord Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Murat Yakin a effectué quatre changements dans son onze de départ pour affronter l'Irlande du Nord à Belfast. Remo Freuler, Denis Zakaria, Christian Fassnacht et Ruben Vargas vont débuter le match. Titulaires dimanche face à l'Italie, Michel Aebischer, Djibril Sow, Renato Steffen et Steven Zuber seront cette fois remplaçants. L'organisation tactique devrait être identique à celle vue à Bâle contre les champions d'Europe, à savoir un 4-1-4-1. Le sélectionneur a fait confiance à la même arrière-garde, y compris le milieu défensif Frei, mais il a changé toute la ligne médiane chargée d'alimenter en bons ballons l'homme de pointe, qui reste Seferovic. Les équipes Irlande du Nord: Peacock-Farrell; Ballard, Cathcart, Brown, Lewis; Smith, McCann, Steven Davis, Thompson; Washington; Levery. Suisse: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Frei; Fassnacht, Freuler, Zakaria, Vargas; Seferovic.

L'occasion manquée de Belinda Bencic Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Belinda Bencic est redescendue brutalement de son nuage. Elle s'est inclinée 6-3 6-4 en quarts de finale de l'US Open face à la grande sensation du tournoi, la qualifiée britannique Emma Raducanu. C'est l'histoire d'une occasion manquée pour Bencic. La tête de série no 11 n'a jamais produit son meilleur tennis. Son jeu a été décousu du début à la fin, ses quelques points gagnants étant presque systématiquement suivis de fautes directes parfois grossières. La championne olympique n'a pas non plus pu se réfugier derrière son service, défaillant mercredi. Au final, elle s'est fait balader par la Britannique de 18 ans, 150e joueuse mondiale mais plus mobile, plus sereine, plus rusée, plus précise. Ainsi donc, Belinda Bencic n'aura pas pu rééditer sa performance de 2019, lorsqu'elle avait atteint les demi-finales à New York. La Saint-Galloise a fait illusion en début de match en menant 3-1. En fait, elle s'est laissé endormir. Elle a perdu les cinq jeux suivants en "caviardant" un grand nombre de coups (14 fautes directes, quatre double fautes), pendant que son adversaire faisait fuser son joli coup droit. Bencic n'a jamais pu évacuer sa frustration. Conte de fées Pour Raducanu, le conte de fées continue. Hors Grand Chelem, cette fille d'un père roumain et d'une mère chinoise n'a pas gagné le moindre match sur le circuit WTA. Mais elle s'est hissée en 8es de finale à Wimbledon, où elle avait été invitée une fois ses études terminées, et désormais dans le dernier carré à New York, où elle bluffe le public comme les observateurs. En cinq matches dans le tableau principal de Flushing Meadows, Emma Raducanu n'a pas perdu de set. Mieux, elle a concédé à peine plus de deux jeux en moyenne par manche. C'est la première fois qu'une joueuse issue des qualifications va en demi-finale à l'US Open. Emma Raducanu affrontera en demies la gagnante du match entre la Tchèque Karolina Pliskova (no 4) et la Grecque Maria Sakkari (no 17).