8 nouveaux cas de Covid à GE Servette +++ Cologna 15e

Soixante femmes porteront également le casque cette année, dont trois équipages entièrement féminins et deux Saoudiennes, dans une Arabie saoudite récemment entrée dans un vaste programme de réformes économiques et sociales qui comprend un assouplissement des interdictions pesant sur elles, dont celle de conduire, en vigueur jusqu'en 2019.

Outre un nombre encore indéterminé de coureurs non partants (les tests Covid et techniques se poursuivaient vendredi), deux incidents ont fait parler dans les cockpits ces derniers jours.

Mais la fête a été ternie avant le départ de l'épreuve: le Dakar a perdu jeudi l'un de ses pilotes historiques en la personne de Karel Loprais, décédé jeudi dans sa République Tchèque natale, près de 20 ans après le dernier de ses six succès au volant de ses camions Tatra (1988, 1994, 1995, 1998, 1999 et 2001).

Côté moto, l'absence de Marc Coma et le passage de Cyril Despres en auto ont laissé place à une lutte acharnée tous les ans depuis 2015: Toby Price (2016, 2019/KTM), Sam Sunderland (2017/KTM), Matthias Walkner (2018/KTM), Ricky Brabec (2020/Honda) et Kevin Benavides, seront à nouveau sur la ligne de départ.

Trois véhicules hybrides Audi prendront pour la première fois part à la bataille. Deux de ces buggys, dont les batteries sont rechargées par un moteur thermique pendant la course, ont été confiés à des pilotes d'expérience: Stéphane Peterhansel, détenteur du record de victoires dans l'épreuve (14 succès, dont six à moto), et l'Espagnol Carlos Sainz, triple vainqueur en 2010, 2018 et 2020. Mais les étendards Audi ont déjà déclaré ne pas jouer la victoire cette année, laissant la voie libre à des outsiders aux dents longues.

La troisième édition saoudienne du Dakar, qui s'élance de Jeddah samedi, s'enracine dans les frontières du royaume avec un parcours légèrement modifié, et des plateaux relevés en auto et moto.

Cologna figure également au 15e rang du classement général comme meilleur Suisse à 2'58''. Le Grison, pour sa dernière apparition dans cette course par étapes, n'a plus d'ambition au classement général. Il vise un exploit lors d'une étape.

L'édition de ce Tour de Ski a été dessinée pour les spécialistes de l'effort court avec deux sprints et trois courses avec départ en ligne sur six étapes. Klaebo ne devrait pas rencontrer de grands problèmes pour s'assurer une deuxième victoire au classement général.

Les joueurs positifs au Covid sont isolés et ne présentent soit aucun symptôme, soit des symptômes modérés et ils se portent tous bien.

Toutefois, les rumeurs allaient bon train sur le remplacement de Rahmen à la pause. Des discussions ouvertes et intenses ont poussé les dirigeants à le prolonger d'une saison. Mais ils lui ont flanqué une garde rapprochée avec l'ancien défenseur rhénan Boris Smiljanic et l'ancien entraîneur de Lugano, l'Espagnol Guillermo Abascal.

La Russie diminuée pour défendre son titre à l'ATP Cup

Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez

La Russie va tenter de défendre son titre à l'ATP Cup avec Daniil Medvedev comme leader incontesté d'une équipe diminuée par l'absence de trois des quatre joueurs dès demain samedi.

La Russie avait battu l'Italie en finale, il y a un an à Sydney.

La compétition entre seize équipes nationales ouvre la saison de tennis à partir de samedi. Dans le Groupe B, la Russie retrouvera l'Italie, emmenée par Matteo Berrettini. Elle sera aussi confrontée à la France, dimanche, et au pays organisateur, l'Australie.

Les Russes seront privés d'Andrey Rublev, no 5 mondial, qui avait remporté tous ses simples l'an dernier à Sydney. Il a attrapé le Covid-19 en décembre lors d'une exhibition à Abou Dhabi. Quant à Aslan Karatsev (no 18 mondial) et Evgeny Donskoy (no 172), forfaits de dernière minute, ils ont été remplacés par Evgeny Karlovskiy et Roman Safiullin.

La formule de cette mini-Coupe Davis, prévue jusqu'au 9 janvier, prévoit que seul le vainqueur de chacun des quatre groupes passe en demi-finales, ce qui garantit le suspense.

Medvedev confiant

Medvedev, vainqueur du dernier US Open, débutera sa campagne dimanche contre le Français Ugo Humbert. Il ne tarit pas d'éloge sur son compatriote Roman Safiullin, 167e joueur mondial, "qui va être l'outsider dans tous les matches, et c'est bien. Il a un gros potentiel et beaucoup de talent", estime le no 2 mondial.

"L'ATP Cup, c'est un bon moyen pour des gars comme lui de marquer beaucoup de points, de gagner beaucoup d'argent et de confiance avant les qualifications de l'Open d'Australie, tout en devenant un meilleur joueur", ajoute Medvedev, très confiant dans les capacités de sa sélection.

Le choc du Groupe B aura lieu contre l'Italie, jeudi, avec dans ses rangs deux joueurs du Top 10, Berrettini (7e) qui affrontera Medvedev, et Jannik Sinner (10e). Comme en Coupe Davis, il y aura deux simples et un double par rencontre.

Medvedev "est vraiment solide, il se déplace vraiment bien, il ne fait pas beaucoup de fautes quand il joue aussi bien", résume Berrettini. "Sur terrain dur, il est probablement le meilleur joueur du moment avec Novak (Djokovic). Je me prépare le mieux possible pour ce match."

Deux sites à Sydney ont été sélectionnés pour cette édition de l'ATP Cup, la Ken Rosewall Arena et la Qudos Bank Arena.

La Serbie, privée de Djokovic, débutera sa campagne contre la Norvège de Casper Ruud alors que le Chili commencera contre l'Espagne, sans Rafael Nadal qui récupère du Covid-19.

Les deux autres rencontres de samedi opposeront l'Argentine à la Géorgie et la Grèce de Stefanos Tsitsipas à la Pologne.